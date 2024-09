Kostenlose Vorlagen für Rücktrittsschreiben für Google Docs

Die Kündigung eines Arbeitsplatzes ist ein großer Schritt, der sich sehr unangenehm anfühlen kann. Aber egal, ob Sie eine neue Karriere anstreben, einen neuen Job beginnen oder eine Pause einlegen, ist es wichtig, sich mit einer positiven und professionellen Notiz zu verabschieden.

Ein gut formuliertes Kündigungsschreiben ist Ihr Schlüssel zu einem reibungslosen Übergang. Es formalisiert Ihr Ausscheiden und trägt dazu bei, eine gute Beziehung zu Ihrem Arbeitgeber und Ihren Kollegen aufrechtzuerhalten.

Das Schreiben eines perfekten Kündigungsschreibens kann jedoch entmutigend sein, vor allem, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen oder wie Sie es strukturieren sollen. An dieser Stelle kommt eine Vorlage für ein Kündigungsschreiben in Google Docs gerade recht. Diese Vorlagen können das Verfassen eines klaren, prägnanten und respektvollen Schreibens vereinfachen.

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die besten Google Docs-Kündigungsschreiben, praktische Tipps für eine professionelle und respektvolle Kündigung und eine Alternative, mit der Sie Ihre Briefe anders verfassen können. Los geht's!

Was macht eine gute Vorlage für ein Rücktrittsschreiben aus?

Die ideale Vorlage für ein Rücktrittsschreiben zeichnet sich durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Professionalität, Klarheit und Personalisierung aus. Hier sind die Dinge, auf die Sie achten sollten:

Klare Struktur: Eine effektive Vorlage für ein Rücktrittsschreiben bietet eine einfache, leicht verständliche Struktur. Sie enthält wesentliche Abschnitte, wie eine Kopfzeile mit Ihrem Namen, Kontaktinformationen, das Datum, die Angaben zum Empfänger und eine prägnante Erklärung Ihrer Rücktrittsabsicht

Professioneller Ton: Die Sprache der Vorlage sollte höflich, förmlich und respektvoll sein, unabhängig von den Gründen für Ihre Kündigung. Ein professioneller Ton ist entscheidend für die Aufrechterhaltung guter Beziehungen und die Vermeidung von Negativität. Er vermittelt, dass Sie zu anständigen Bedingungen gehen, was wichtig ist, um zukünftige Referenzen zu erhalten

Flexibilität für die persönliche Gestaltung: Eine gute Vorlage bietet Flexibilität, um persönliche Details hinzuzufügen, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind. Sie sollte Platz bieten, um den Grund für Ihre Kündigung zu erwähnen, einen maßgeschneiderten Zeitraum und einen Abschnitt, in dem Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber oder Ihren Kollegen bedanken können

Space für Unterstützung beim Übergang: Viele Vorlagen für Google Docs enthalten einen optionalen Abschnitt, in dem Sie Unterstützung beim Übergang anbieten können, z. B. bei der Einarbeitung Ihres Nachfolgers oder bei der Erledigung loser Aufgaben. Die Aufnahme dieser Option zeigt Professionalität und Rücksichtnahme auf den laufenden Betrieb des Unternehmens

Weiterlesen: Ein Tag im Leben eines Personalchefs Wie schreibt man ein Rücktrittsschreiben?

Vorlagen sind unglaublich zeitsparend und praktisch. Dennoch ist es wichtig, die Grundlagen des Verfassens eines einfachen Kündigungsschreibens zu kennen. Bevor wir uns also der besten Vorlage für ein Rücktrittsschreiben in Google Docs zuwenden, wollen wir erst einmal verstehen, wie Sie ein ideales Rücktrittsschreiben verfassen können.

Hier sind die Dinge, die Sie in Ihr Schreiben aufnehmen sollten:

Datum, Name des Empfängers und Anrede

Erklärung des Rücktritts

Zeitraum und Enddatum der Kündigung

Dankbarkeit gegenüber dem Unternehmen

Einzelheiten zum Übergang und Angebot der Unterstützung

Hier sind die Dinge, die Sie nicht in Ihr Schreiben aufnehmen sollten:

Kritik an Ihrem Unternehmen oder Ihren Kollegen

Negative Kommentare oder Beschwerden

Detaillierte Erklärungen

Emotionale Sprache

Zu viele Details über zukünftige Pläne

Forderungen oder Ultimaten

Nachdem das geklärt ist, können wir uns nun an die Gestaltung Ihres Kündigungsschreibens machen. Hier sind die Schritte, die Sie beim Verfassen Ihres Schreibens befolgen können:

beginnen Sie mit einer formellen Überschrift

Beginnen Sie Ihr Kündigungsschreiben immer mit einer angemessenen Überschrift. Dies beinhaltet:

Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer, Adresse)

Datum der Übermittlung

Name, Titel und Adresse des Empfängers

Die Angabe des Datums und eine förmliche Anrede an Ihren Vorgesetzten tragen zur Einstellung eines professionellen und respektvollen Schreibens bei.

Eröffnen Sie mit einer direkten Aussage

Beginnen Sie Ihr Schreiben am besten mit einer direkten Erklärung, dass Sie kündigen möchten. Machen Sie im ersten Absatz deutlich, dass Sie kündigen wollen. Geben Sie auch Ihre Position und das Datum Ihres letzten Arbeitstages an. Dies hilft, Missverständnisse zu vermeiden

Ein Beispiel:

Bitte nehmen Sie dieses Schreiben als formelle Mitteilung meines Rücktritts von meiner Position als [Ihr Titel] mit Wirkung zum [letzten Arbeitstag] an.

Geben Sie einen Grund an

Die Angabe eines Grundes für Ihren Rücktritt ist fakultativ, aber wenn Sie sich dafür entscheiden, sollte er kurz und professionell sein. Sie müssen nicht ins Detail gehen, aber die Angabe eines Grundes kann Ihrem Arbeitgeber Klarheit verschaffen.

Am besten geben Sie den Grund unmittelbar nach der Bekanntgabe Ihrer Kündigung an. Vermeiden Sie natürlich negative Äußerungen oder Beschwerden über Ihre Kollegen.

Ein Beispiel:

Ich habe eine aufregende neue Chance angenommen, die meinen langfristigen beruflichen Zielen entspricht.

oder

Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, aus persönlichen Gründen, die meine Aufmerksamkeit erfordern, von meiner Position zurückzutreten.

Erwähne den Zeitraum der Kündigung

Die meisten Unternehmen schreiben einen bestimmten Zeitraum vor (oft zwei Wochen). Ob Sie sich daran halten oder einen anderen Zeitrahmen anbieten, erwähnen Sie dies deutlich im Schreiben.

Ein Beispiel:

Ich habe eine zweiwöchige Kündigungsfrist, und mein letzter Tag wird der [Datum] sein.

Dankbarkeit ausdrücken

Das Kündigungsschreiben ist auch eine Gelegenheit, Wertschätzung für Ihre Zeit im Unternehmen zu zeigen. Gehen Sie kurz darauf ein, wie die Erfahrung zu Ihrer beruflichen Entwicklung beigetragen hat oder wie Sie wertvolle Fähigkeiten erwerben konnten.

Ein Beispiel:

Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die sich mir während meiner Zeit bei [Name des Unternehmens] geboten haben. Ich habe viel gelernt und weiß die Unterstützung und Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und der Geschäftsleitung zu schätzen.

Unterstützung beim Übergang anbieten

Bieten Sie nach Möglichkeit an, während des Zeitraums des Übergangs zu helfen. Dazu könnte die Einarbeitung Ihres Nachfolgers oder das Abschließen noch offener Aufgaben gehören. Dies zeugt von Professionalität und Rücksichtnahme gegenüber Ihrem Arbeitgeber.

Ein Beispiel:

Während meines Zeitraums bin ich gerne bereit, bei der Einarbeitung meines Nachfolgers mitzuhelfen oder für eine reibungslose Übergabe meiner Aufgaben zu sorgen.

Schließen mit guten Wünschen

Beenden Sie Ihr Schreiben mit einer positiven Notiz. Indem Sie dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg wünschen, zeigen Sie, dass Sie in gutem Einvernehmen gehen.

Ein Beispiel:

Ich wünsche [Firmenname] weiterhin viel Erfolg und Wachstum in der Zukunft.

Schließen Sie mit einer professionellen Abzeichnung

Schließen Sie Ihr Kündigungsschreiben mit einem höflichen Schlusswort wie "Mit freundlichen Grüßen" oder "Mit freundlichen Grüßen", gefolgt von Ihrer Signatur und Ihrem Namen.

Entsendungsschreiben Google Docs Vorlagen

Einen Job zu verlassen, kann eine schwierige Entscheidung sein, aber ein Kündigungsschreiben zu schreiben, muss nicht sein. Diese kostenlosen Vorlagen für ein Kündigungsschreiben helfen Ihnen dabei, das sicherzustellen.

1. Zwei-Wochen-Kündigungsschreiben Vorlage by GDOC

via GDOC Die Vorlage für ein zweiwöchiges Kündigungsschreiben von GDOC ist ideal für Arbeitnehmer, die ihrem Arbeitgeber einen Standardzeitraum mitteilen möchten. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihren Arbeitgeber klar und prägnant zu informieren und gleichzeitig die Etikette am Arbeitsplatz zu befolgen.

Das Schreiben beginnt mit einer förmlichen Begrüßung, gefolgt von einer einfachen Erklärung über Ihre Absicht zu kündigen, einschließlich Ihres letzten Arbeitstages (zwei Wochen ab dem Datum des Schreibens).

Diese kurze Vorlage bietet auch Raum, um sich für die Möglichkeiten zu bedanken, die Ihnen das Unternehmen geboten hat, und hilft Ihnen, beim Ausscheiden aus Ihrer Rolle einen positiven Ton anzuschlagen. Sie können auch Ihre Unterstützung bei der Übergabe anbieten.

Ideal für: Sie können Ihre zweiwöchige Kündigungsfrist einhalten und gleichzeitig Ihre Unterstützung anbieten und Ihre Dankbarkeit auf kurze und unkomplizierte Weise zum Ausdruck bringen.

2. Professionelles Rücktrittsschreiben Vorlage by GDOC

via GDOC Die Professional Resignation Letter Template by GDOC ist für Personen in Unternehmen oder formelleren Umgebungen zugeschnitten, in denen ein hohes Maß an Professionalität unerlässlich ist. Diese Vorlage sorgt dafür, dass Ihr Rücktrittsschreiben sowohl respektvoll als auch geschäftsmäßig ist.

Sie beginnt mit Ihren Kontaktdaten und dem Datum, gefolgt von den Daten des Empfängers. Im Hauptteil können Sie formell Ihren Rücktritt ankündigen, einschließlich Ihres letzten Arbeitstages, und gleichzeitig Ihre Wertschätzung für die Möglichkeiten zum Ausdruck bringen, die Sie in Ihrem Unternehmen erhalten haben.

Sie können diese Vorlage für ein Google Docs-Kündigungsschreiben benutzerdefiniert anpassen, um eine detailliertere Erklärung Ihres Ausscheidens aufzunehmen. Es ist auch Platz, um positive Erfahrungen zu erwähnen, über Ihre Entwicklung zu reflektieren oder Schlüsselerfolge hervorzuheben, um einen positiven letzten Eindruck zu verstärken.

Ideal für: Mitarbeiter, die ihr Unternehmen mit einer positiven und professionellen Notiz verlassen möchten; diese Vorlage für ein formelles Kündigungsschreiben enthält einen höflichen Schluss und Space, um Unterstützung beim Übergang anzubieten.

3. Kurzes Rücktrittsschreiben Vorlage by GDOC

via GDOC Ein respektvolles Schreiben ist auch dann wichtig, wenn man einen anstrengenden und unbefriedigenden Job kündigt. Hier kann die Vorlage für ein kurzes Kündigungsschreiben von GDOC helfen. Sie ist perfekt für alle, die schnell und ohne große Details kündigen wollen.

Diese Vorlage für ein Kündigungsschreiben in Google Docs kommt direkt auf den Punkt und ist daher ideal für weniger formelle Arbeitsumgebungen oder Situationen, in denen Kürze gefragt ist. Sie enthält Ihren Namen, das Datum und eine direkte Erklärung der Kündigung, einschließlich Ihres letzten Arbeitstages.

Sie können eine kurze Zeile der Dankbarkeit oder Wertschätzung einfügen, aber das Hauptziel dieser Vorlage ist Effizienz.

Ideal für: Mitarbeiter, die wenig Zeit haben oder deren Kündigungsgründe keine detaillierten Erklärungen erfordern.

4. Rücktrittsschreiben für Lehrer Vorlage by GDOC

via GDOC Wenn Sie ein Lehrer sind, der ihren Job kündigen in der Bildung, verwenden Sie die Teacher Resignation Letter Template by GDOC! Die Vorlage ist speziell für Pädagogen, die ihre Position verlassen, konzipiert.

Sie bietet ein klares Format, um die Schulverwaltung über Ihren Rücktritt zu informieren. Sie beginnt mit einer förmlichen Begrüßung und enthält Space für eine höfliche Erläuterung Ihres Entschlusses zum Rücktritt, einschließlich Ihres letzten Tages im Klassenzimmer.

Sie können den Brief persönlich gestalten und weitere Abschnitte einfügen, z. B. Dankbarkeit für die Unterstützung durch die Schule ausdrücken oder denkwürdige Erlebnisse mit Schülern hervorheben. Sie können auch Hilfe bei der Übergabe anbieten, sei es bei der Suche nach einem Nachfolger oder bei der Vorbereitung von Materialien für Ihren Nachfolger.

Ideal für: Lehrerinnen und Lehrer, die planen, ihre Stelle im Bildungswesen aufzugeben, und die ihre Schulleitung auf klare und professionelle Weise darüber informieren möchten.

5. Rücktrittsschreiben Vorlage für Unternehmen by Template.net

via Vorlage.net Die Vorlage für ein Kündigungsschreiben für ein Unternehmen von Vorlage.net ist für Personen gedacht, die ein einfaches Rücktrittsschreiben suchen, um aus einem Unternehmen oder einer formellen Einstellung im Geschäft auszuscheiden. Es hat ein strukturiertes Layout, das mit Ihrem Namen, Ihren Kontaktinformationen und dem Datum beginnt, gefolgt von den Angaben des Empfängers.

Der Hauptteil des Schreibens enthält eine klare und höfliche Erklärung Ihrer Kündigungsabsicht, in der Sie Ihren letzten Arbeitstag gemäß den Unternehmensrichtlinien angeben. Diese Vorlage zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Schwerpunkt auf die Pflege enger beruflicher Beziehungen legt.

Sie bietet Space, um Ihre Dankbarkeit gegenüber Ihrem Arbeitgeber und Ihren Kollegen zum Ausdruck zu bringen und die Chancen und Erfahrungen hervorzuheben, die Sie während Ihrer Amtszeit gesammelt haben. Sie bietet auch einen Abschnitt, in dem Sie Ihre Unterstützung bei der Einarbeitung eines Nachfolgers oder beim Abschließen ausstehender Projekte anbieten können, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Ideal für: Mitarbeiter in geschäftlichen oder unternehmerischen Positionen, die ausscheiden und dabei einen bleibenden, positiven Eindruck hinterlassen möchten.

Limits of Using Google Docs for Resignation Letters

Google Docs ist ein praktisches und leicht zugängliches Tool zum Verfassen von Kündigungsschreiben. Es hat jedoch auch einige Grenzen:

Beschränkte Anpassung des Designs: Google Docs bietet grundlegende Formatierungs- und Design-Tools, verfügt aber im Vergleich zu speziellen Textverarbeitungsprogrammen oder Design-Software nicht über erweiterte Anpassungsmöglichkeiten

Google Docs bietet grundlegende Formatierungs- und Design-Tools, verfügt aber im Vergleich zu speziellen Textverarbeitungsprogrammen oder Design-Software nicht über erweiterte Anpassungsmöglichkeiten Abhängigkeit vom Internetzugang: Google Docs ermöglicht zwar die Offline-Bearbeitung, doch für viele Features wie die Echtzeit-Zusammenarbeit und die Cloud-Synchronisierung ist eine stabile Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie sich an einem Speicherort mit limitierter Verbindung befinden, kann es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung oder dem Freigeben Ihres Kündigungsschreibens kommen

Google Docs ermöglicht zwar die Offline-Bearbeitung, doch für viele Features wie die Echtzeit-Zusammenarbeit und die Cloud-Synchronisierung ist eine stabile Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie sich an einem Speicherort mit limitierter Verbindung befinden, kann es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung oder dem Freigeben Ihres Kündigungsschreibens kommen Grundlegende Vorlagen: Google Docs bietet zwar einen Bereich von Vorlagen an, aber die Sammlung ist einfach und in ihrer Vielfalt limitiert. Benutzer, die nach kreativeren oder branchenspezifischen Vorlagen für Kündigungsschreiben suchen, müssen möglicherweise auf externe Quellen zurückgreifen oder benutzerdefinierte Entwürfe von Grund auf erstellen

Google Docs bietet zwar einen Bereich von Vorlagen an, aber die Sammlung ist einfach und in ihrer Vielfalt limitiert. Benutzer, die nach kreativeren oder branchenspezifischen Vorlagen für Kündigungsschreiben suchen, müssen möglicherweise auf externe Quellen zurückgreifen oder benutzerdefinierte Entwürfe von Grund auf erstellen Einschränkungen bei der Zusammenarbeit: In Situationen, in denen mehrere Parteien Ihr Kündigungsschreiben überprüfen oder Beiträge dazu leisten müssen, können die Features von Google Docs zur Zusammenarbeit zu Problemen führen

In Situationen, in denen mehrere Parteien Ihr Kündigungsschreiben überprüfen oder Beiträge dazu leisten müssen, können die Features von Google Docs zur Zusammenarbeit zu Problemen führen Formatierungsprobleme auf anderen Plattformen: Wenn Ihr Arbeitgeber Kündigungsschreiben in anderen Formaten (z. B. Word oder PDF) bevorzugt oder verlangt, kann der Export aus Google Docs zu Formatierungsinkonsistenzen führen. Ränder, Schriftarten und Abstände lassen sich nicht immer reibungslos zwischen den Programmen übertragen und erfordern zusätzliche Zeit für Anpassungen

Alternative zu Google Docs Vorlagen für Rücktrittsschreiben

Suchen Sie nach einem Tool, das alle Limitierungen von Google Docs überwindet und Ihnen hilft, Ihre Kündigung reibungsloser und schneller zu verfassen? Dann suchen Sie nicht weiter als ClickUp !

ClickUp ist ein allumfassendes Produktivitätstool, das Ihnen das Leben leichter macht. Von der Kündigung Ihres Jobs über die Suche nach einem neuen Job bis hin zum Erfolg in der Arbeit - die leistungsstarken Features von ClickUp unterstützen Sie bei allen Aktivitäten Ihres täglichen Lebens.

Im Folgenden finden Sie einige der Features, die Ihren Kündigungsprozess respektvoll, reibungslos und effizient gestalten können:

ClickUp Docs

erstellen Sie Live-Dokumente und greifen Sie mit ClickUp Docs von überall darauf zu

Erstellen Sie ein Live-Dokument für Ihr Kündigungsschreiben mit ClickUp Dokumente und greifen Sie jederzeit von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Laptop darauf zu. Wählen Sie das am besten geeignete Format, die Schriftart und Größe und verwenden Sie Rich-Text-Formatierung oder farbcodierte Banner, um relevante Informationen hervorzuheben.

Wenn Sie die Meinung Ihrer Freunde oder Kollegen zum Ton und Inhalt Ihres Schreibens einholen möchten, nutzen Sie die leistungsstarken Features von Docs zum Freigeben. Sie können zwischen vier Zugriffsebenen wählen:

Schreibgeschützt

Hinzufügen und Beantworten von Kommentaren

Änderungen vornehmen und Dateien für andere freigeben

Elemente erstellen, bearbeiten, freigeben und löschen

Mit Docs können Sie Ihr Kündigungsschreiben als benutzerdefinierte Vorlage speichern und nach Ihren Wünschen bearbeiten. Sie können Links, Screenshots, PDFs und andere Dateien zum schnellen Nachschlagen in Ihre Dokumente einbetten.

Und was noch? Sie können Dokumente verwenden, um Ihre Übergabedetails zu verwalten, Ihre letzten Aufgaben zu organisieren, Checklisten zu erstellen und die Nachverfolgung des Übergangsprozesses zu verfolgen. Außerdem können Sie Ihre Aufgaben direkt im Dokument verknüpfen, um sicherzustellen, dass es keine Wissenslücken gibt.

ClickUp Brain

vorlagen erstellen, Briefe schreiben und Brainstorming mit ClickUp Brain

Das Schreiben eines Kündigungsschreibens kann entmutigend sein. Zum Glück, mit ClickUp Gehirn als Ihr Assistent, müssen Sie es nicht alleine zu erledigen. ClickUp Brain ist der perfekte Schreibassistent, der Ihnen helfen kann, ein ideales Kündigungsschreiben in einem höflichen und förmlichen Ton zu verfassen.

Sie können den Ton Ihres Inhalts einstellen, die Rechtschreibung überprüfen und Korrektur lesen. Brain hilft Ihnen bei der Erstellung von Vorlagen, die Sie speichern und jederzeit wieder verwenden können. Sie können es in Ihre Dokumente integrieren, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Und was noch? Sie können es für Brainstorming verwenden, z. B. für fragen zum Austrittsgespräch wie Sie Ihre Kollegen am besten über Ihr Ausscheiden informieren, den Inhalt Ihres Kündigungsschreibens und vieles mehr.

Machen Sie Ihre Kündigung reibungslos und respektvoll mit ClickUp

Das Verfassen eines Kündigungsschreibens ist ein wesentlicher Bestandteil einer professionellen Kündigung, und die Verwendung einer Vorlage in Google Docs kann diesen Prozess vereinfachen. Egal, ob Sie eine zweiwöchige Kündigungsfrist, eine kurze Kündigung oder ein formelleres Schreiben einreichen, Vorlagen sorgen für Struktur und stellen sicher, dass Ihr Schreiben klar, respektvoll und gut organisiert ist.

Möglicherweise finden Sie Google Docs jedoch limitierend, und hier helfen Tools wie ClickUp. Vom Verfassen eines Kündigungsschreibens bis hin zur Verwaltung Ihrer letzten Aufgaben und der Organisation von Übergabedetails - die leistungsstarken Features von ClickUp sorgen für einen reibungslosen und organisierten Abgang. Kostenlos anmelden heute!