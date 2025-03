Die 8 besten Software-Tools für die Verwaltung von Inhalten im Vertrieb

Der Weg von der Gewinnung potenzieller Kunden bis zum Verkaufsabschluss kann lang sein. Ihr Vertriebsteam braucht für jede Phase die richtigen Inhalte - das perfekte Pitch, die Fallstudie oder Follow-up-E-Mails -, um erfolgreiche Abschlüsse zu erzielen.

Content-Management-Software für den Vertrieb kann Ihnen dabei helfen, den richtigen Input zu erhalten. Diese Plattformen organisieren Ihre Inhalte und versetzen Ihre Vertriebsmitarbeiter in die Lage, in jeder Phase des Verkaufsprozesses wirkungsvolle, maßgeschneiderte Botschaften zu liefern. In diesem Artikel stelle ich Ihnen die acht besten Tools für die Verwaltung von Vertriebsinhalten vor, mit denen Ihr Team Geschäfte schneller abschließen kann.

Worauf sollten Sie bei einer Content-Management-Software für den Vertrieb achten?

Hier sind die Features, die Sie bei der Auswahl eines Systems zur Verwaltung von Inhalten für den Vertrieb berücksichtigen müssen.

Einfacher Zugriff auf Inhalte

Ein Tool zur Verwaltung von Vertriebsinhalten sollte intuitive Suchfunktionen und organisierte Inhaltsbibliotheken bieten, damit alles zugänglich ist. Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter einfachen Zugriff auf das richtige Material haben, können sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren.

Echtzeit-Analysen

Wenn Sie wissen, wie potenzielle Kunden mit Ihren Inhalten interagieren, können Sie Ihre Strategie für die Verwaltung von Vertriebsinhalten verfeinern. Suchen Sie nach einer Software, die Echtzeit-Analysen zur Nutzung von Inhalten und zum Engagement bietet. So können Sie erkennen, was bei Ihrem Publikum ankommt, und Ihren Ansatz entsprechend anpassen. So sind Sie in Ihrem Geschäft immer einen Schritt voraus vertriebsziele .

Anpassung des Inhalts

Allgemeine Inhalte führen nur selten zu Geschäftsabschlüssen. Mit dem richtigen Tool kann Ihr Team die Verkaufsunterlagen für jeden potenziellen Kunden personalisieren und alles von Pitch Decks bis hin zu Follow-up-E-Mails maßschneidern. Durch diese Flexibilität wird sichergestellt, dass Ihre Botschaften relevant und wirkungsvoll sind und Ihr Team bei jeder Unterhaltung einen Vorteil hat.

Skalierbarkeit

Wenn Ihr Geschäft wächst, sollten auch Ihre Vertriebs- und content-Management-System . Eine skalierbare Plattform ermöglicht es Ihnen, mehr Inhalte, Benutzer und Features hinzuzufügen, ohne die Verkaufsleistung zu beeinträchtigen.

8 Beste Content-Management-Software für den Vertrieb

Sehen wir uns die acht besten Content-Management-Programme für den Vertrieb, ihre Features, Einschränkungen und Preise an:

1. ClickUp (am besten geeignet für die Verwaltung von Inhalten und die Zusammenarbeit im Vertrieb)

verfolgen Sie jede Aktivität innerhalb des Teams mit ClickUp Dashboards

Bis vor einiger Zeit stand mein Vertriebsteam vor einer häufigen, aber kostspieligen Herausforderung - sie arbeiteten in Silos. Jeder Vertriebsmitarbeiter erstellte und verwendete Materialien, die oft nicht mit den neuesten Nachrichten übereinstimmten. Diese mangelnde Abstimmung führte zu Verwirrung und verzögerten Antworten an potenzielle Kunden. Wir verpassten Chancen, und Geschäfte kamen nicht zustande.

ClickUp half mir, diese Herausforderung zu meistern. Mit ClickUp's Projekt-Management-Lösung für den Vertrieb kann jeder auf die neuesten Vertriebsinhalte zugreifen, und unsere Botschaften sind aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis? Höhere Konversionsraten, optimierte Arbeitsabläufe und ein einheitlicherer Ansatz beim Abschluss von Geschäften. ClickUp Dokumente eignet sich perfekt für die Organisation von Verkaufsunterlagen an einem zentralen, durchsuchbaren Speicherort. Ich habe damit Ordner und Unterordner erstellt, um Pitch Decks unterzubringen, vertriebspläne , Verkaufsbücher, Fallstudien, und alles ist mit einer schnellen Suche leicht zugänglich.

Außerdem können Sie Dokumente, die Sie für Ihr Team freigegeben haben, sofort freigeben und Vertriebsinhalte in Echtzeit bearbeiten. Vertriebsmitarbeiter können sogar bestimmte Dokumente mit ihren Aufgaben verknüpfen und so sicherstellen, dass sie in kritischen Momenten immer die wichtigsten Inhalte zur Hand haben.

erstellen Sie Ihre Verkaufsinhalte mit ClickUp Docs

Möchten Sie nachverfolgen, was mit Ihren Inhalten passiert? Verwenden Sie ClickUp Dashboards um in Echtzeit Sichtbarkeit über die Leistung Ihrer Inhalte zu erhalten.

Mit den benutzerdefinierten Widgets kann ich nachverfolgen, welche Vertriebsdokumente an Aufgaben angehängt sind und welchen Status sie in der Pipeline haben. Es handelt sich zwar nicht um ein spezielles Tool für die Inhaltsanalyse, aber es liefert verwertbare Erkenntnisse, indem es zeigt, wie Inhalte zu Abschlüssen beitragen oder wo Engpässe auftreten. Die CRM-Lösung von ClickUp hilft bei der Ansicht der Vertriebspipeline, der Überwachung des Kundenengagements und der Analyse von Abschlüssen. Auf diese Weise können Sie sehen, welche Pitches oder Verkaufskampagnen zu höheren Umsätzen geführt haben, und Ihre Verkaufsinhalte entsprechend verbessern.

visualisierung der Vertriebspipeline und Nachverfolgung des Kundenengagements mit der CRM-Lösung von ClickUp

ClickUp-Vorlagen vereinfachen die Erstellung und Wiederverwendung von personalisierten Vertriebsmaterialien. Egal, ob es sich um ein benutzerdefiniertes Angebot oder eine Folge von E-Mails handelt, Vorlagen sorgen für Konsistenz und geben Ihrem Team die Flexibilität, Inhalte für bestimmte Kunden oder Phasen des Zyklus zu ändern.

Ich empfehle die ClickUp Content Management Vorlage die es Ihnen ermöglicht, Ihre Inhalte zu organisieren und nachzuverfolgen. Es hilft Ihrem Team, alle Phasen des Inhalts zu verwalten, von der Erstellung bis zur Verteilung, und stellt sicher, dass Ihre Botschaften relevant bleiben und mit Ihrer Verkaufsstrategie übereinstimmen. Es ist ideal für die benutzerdefinierte Verwaltung von Inhalten für bestimmte Clients oder Phasen des Zyklus, damit alles organisiert und leicht anpassbar bleibt.

ClickUp's Vorlage für das Inhaltsmanagement

Und schließlich, wenn das Vertriebsteam wächst, ClickUp Spaces ermöglicht es uns, verschiedene Abteilungen, Teams oder Projekte nahtlos zu verwalten. Ich kann spezielle Workspaces für verschiedene Vertriebseinheiten oder Produktlinien einrichten und so sicherstellen, dass jeder organisiert bleibt, ohne die Plattform zu verlangsamen.

alles sortiert halten mit ClickUp Spaces

ClickUp beste Features

ClickUp Zeiterfassung **Mit dem Feature Zeiterfassung von ClickUp können Sie überwachen, wie viel Zeit für die Erstellung oder Verwaltung bestimmter Verkaufsmaterialien benötigt wird. Dies hilft, die Effizienz zu verbessern und gibt Aufschluss darüber, wo die Zeit besser eingeteilt werden kann, so dass die Erstellung von Inhalten reibungsloser abläuft

ClickUp-Automatisierungen : Richten Sie mit ClickUp Automations Workflows für die Genehmigung von Inhalten ein. Wenn ein Inhalt beispielsweise genehmigt wird, kann er sofort in die nächste Phase des Verkaufsprozesses verschoben werden, was Zeit spart und die manuelle Arbeit reduziert

automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen und rationalisieren Sie Ihren Workflow mit ClickUp Automations

ClickUp Ziele **Mit ClickUp Goals können Sie Aufgaben im Content Management direkt mit größeren Einzelzielen verknüpfen. Dies stellt sicher, dass Ihr Team das Ziel nicht aus den Augen verliert, und hilft dabei, Inhalte zu priorisieren, die die Nadel in Ihrer Vertriebspipeline bewegen

ziele für die Produktion von Inhalten für den Vertrieb mit ClickUp Goals setzen

ClickUp Limitierungen

Einige Benutzer werden anfangs mit einer Lernkurve konfrontiert, wenn sie ClickUp aufgrund des großen Arrays an Features verwenden

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Highspot (Am besten für KI-gestützte Organisation und Optimierung von Inhalten im Vertrieb)

via Highspot Highspot ist eine leistungsstarke Plattform zur Verwaltung von Vertriebsinhalten, die Vertriebs- und Marketingteams dabei hilft, sich auf ihre Inhalte zu konzentrieren und sie auf den Punkt zu bringen. Eines der Features, die ich schätze, ist die KI-gestützte Suche, die Vertriebsmitarbeitern hilft, Inhalte auf der Grundlage von Buyer Personas, Verkaufsphasen oder sogar des Speicherorts schnell zu filtern.

Anstatt Zeit mit dem Durchsuchen zu verschwenden, können Vertriebsmitarbeiter Fragen stellen oder Filter anwenden, um das zu bekommen, was sie brauchen. Highspot richtet den Inhalt auch auf die Buyer's Journey aus. Es bietet kontextbezogene Beschreibungen, Anleitungen und sogar Bewertungen von Kollegen, um sicherzustellen, dass die Vertriebsmitarbeiter wissen, wie sie die Inhalte effektiv nutzen können.

Highspot beste Features

Nachverfolgung der Nutzung von Inhalten und deren Auswirkung auf Geschäftsabschlüsse, um die Strategie mit umfassenden Dashboards zu optimieren

Automatisieren Sie die Organisation von Inhalten und die Generierung von Metadaten, um sicherzustellen, dass alle Inhalte ordnungsgemäß verwaltet werden und auf dem neuesten Stand sind

Schnelle Erstellung maßgeschneiderter Präsentationen durch Kuratieren personalisierter Inhalte und Vorschlagen leistungsstarker Inhalte

Highspot-Einschränkungen

Es wird keine kostenlose Testversion angeboten

Highspot-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Highspot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1000+ Bewertungen)

4.7/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

3. Seismic (am besten geeignet für personalisierte Inhalte und Einblicke in Echtzeit)

via Seismik Die Plattform zur Verwaltung von Vertriebsinhalten von Seismic rationalisiert die Vertriebsabläufe. Die Funktion "Entdecken" zum Beispiel bietet eine In-App-Suche und intelligente, kontextbezogene Empfehlungen, die es Verkäufern erleichtern, genau die Verkaufsunterlagen zu finden, die sie benötigen.

Mit dem Feature Customize" können Teams selbst bestimmen, wie flexibel sie Inhalte benutzerdefiniert gestalten möchten. Sie stellt sicher, dass die Inhaltsbibliothek immer auf dem neuesten Stand ist und bietet gleichzeitig maßgeschneiderte Optionen für Verkäufer, um Materialien nach Bedarf anzupassen.

Seismic beste Features

Erstellen einer flexiblen Inhaltsbibliothek, die es Verkäufern ermöglicht, Inhalte benutzerdefiniert anzupassen

Leicht zugängliche Informationen bieten jedem Vertreter Antworten auf seine Fragen

Freigeben von Inhalten mit Käufern über Links, die Engagement-Aktivitäten erfassen, damit Teams effektiver erstellen, senden und nachfassen können

Seismische Limits

Die Entscheidung über die Strukturierung des Back-Ends und die Auswahl der Features, für die Ihre Teams geschult werden sollen, kann überwältigend sein

Seismische Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Seismische Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1500+ Bewertungen)

4.7/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4. Paperflite (am besten für die Nachverfolgung des Engagements von Interessenten)

via PaperFlite Paperflite ist ein gutes tool zum Organisieren und Verteilen von inhalte von Verkaufsprojekten . So können Sie nachverfolgen, wie potenzielle Kunden mit Ihren Materialien umgehen. Sie können sehen, wann und wie sie mit Ihren Inhalten interagieren, was Ihnen Aufschluss darüber gibt, was funktioniert und wo Sie Ihren Ansatz eventuell anpassen müssen.

Ein weiteres Feature, das ich sehr schätze, ist die Möglichkeit, personalisierte Inhalte-Hubs für jeden potenziellen Kunden zu erstellen. Anstatt sie mit Ressourcen zu überhäufen, können Sie eine benutzerdefinierte Sammlung zusammenstellen, die direkt auf ihre Bedürfnisse eingeht.

Paperflite beste Features

Erstellen Sie personalisierte Hubs mit Inhalten, die auf die einzelnen Interessenten zugeschnitten sind

Einfaches Freigeben von Vertriebsinhalten über anpassbare Links, damit potenzielle Kunden die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit erhalten

Detaillierte Analysen über die Leistung Ihrer Vertriebsunterstützung

Paperflite-Einschränkungen

Einige Integrationen fehlen im Tool

Paperflite Preise

Ab $50 pro Benutzer, bei einem Minimum von fünf Benutzern

Paperflite-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (260+ Bewertungen)

4.7/5 (260+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (90+ Bewertungen)

5. Showpad (am besten geeignet für die Abstimmung von Vertrieb und Marketing mit einfachem Zugriff auf Inhalte)

via Showpad Showpad ist eine gute Option, um die Produktivität des Vertriebs zu steigern und sicherzustellen, dass Ihre Teams die richtigen Tools zur Hand haben. Es ermöglicht Ihren Teams, ihre Arbeit zu koordinieren, indem es alle Vertriebsinhalte an einem leicht zugänglichen, sicheren Speicherort zusammenführt.

Marketing-Teams können Inhalte mühelos in Showpad hochladen, aktualisieren und verteilen, während Vertriebsteams in Sekundenschnelle finden, was sie brauchen, und es nahtlos für Käufer freigeben können. Showpad bietet außerdem verwertbare Einblicke in die Nutzung von Inhalten und das Engagement, um Vertriebsstrategien zu optimieren.

Showpad beste Features

Kuratieren Sie eine zentrale Quelle der Wahrheit, in der Vertriebsteams problemlos hochwirksame Inhalte in großem Umfang finden, verwalten und verteilen können

Kontrolle der benutzerdefinierten Inhalte und Sicherstellung der Konformität durch sofortiges Entfernen veralteter Materialien

Leiten Sie Verkäufer zu relevanten Inhalten für jeden Käufer, basierend auf datengesteuerten Einblicken in die Interessen der Käufer

Optimieren Sie die Qualität der Inhalte mit Echtzeit-Feedback und Metriken zur Kundenbindung von Verkäufern und Käufern

Showpad Beschränkungen

Die Features zur Berichterstellung könnten verbessert werden, um detailliertere Einblicke zu bieten

Showpad Preise

Benutzerdefinierte Preise

Showpad Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1700+ Bewertungen)

4.6/5 (1700+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

6. Brainshark (Am besten für die Nachverfolgung der Bereitschaft des Teams)

via Brainshark An Brainshark gefällt mir, wie es Inhalte für den Vertrieb bereitstellt und dafür sorgt, dass das Team jederzeit bereit ist, sie zu nutzen. Es hilft bei der Erstellung interaktiver Schulungspräsentationen mit PowerPoints, Google Slides, PDFs, Bildschirmaufnahmen und Webseiten.

Ich schätze das Feature der Readiness Scorecards. Sie zeigt, wie gut sich das Team mit dem Inhalt auseinandersetzt und wer eventuell zusätzliche Unterstützung benötigt. Brainshark unterstützt auch Video- und Text-basierte Coaching-Aktivitäten, so dass Sie die Bereitschaft der Vertreter messen können.

Brainshark beste Features

Erstellen Sie videobasierte Trainingsinhalte für das Vertriebsteam, auf die es jederzeit zugreifen kann

Fügen Sie Anhänge hinzu, betten Sie Hyperlinks ein, und fügen Sie interaktive Umfragen und Prüfungsfragen ein

Einfache Bearbeitung bestehender Inhalte, um das Team auf dem neuesten Stand zu halten

Brainshark Limitierungen

Benutzerdefinierte Optionen für die Erstellung von Schulungsvideos sind limitiert

Brainshark Preise

Benutzerdefinierte Preise

Brainshark Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (600+ Bewertungen)

4.4/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (20+ Bewertungen)

7. Mindtickle (Am besten geeignet für den Zugriff auf benutzerdefinierte Inhalte für den Vertrieb)

via MindTickle Vor ein paar Monaten bestand die größte Herausforderung für mein Team darin, Interessenten in Kunden zu verwandeln. Nach vielen Experimenten wurde mir klar, dass das Problem darin bestand, für alle Kunden die gleiche Ansprache zu verwenden.

Wir haben uns darauf konzentriert, benutzerdefinierte Verkaufsargumente für potenzielle Kunden zu erstellen, die auf deren Problemen basieren. Mindtickle hat sich dabei als nützlich erwiesen plattform zur Verkaufsförderung . Sie hilft meinem Team, durch erweiterte Such- und Filteroptionen auf die richtigen Marketinginhalte und -tools zuzugreifen, die für verschiedene Situationen benötigt werden.

Das Beste daran ist, dass mein Team Zugang zu Mikro-Lernvideos von Fachexperten und realen Gesprächsausschnitten hat, um überzeugende Argumente zu finden.

Mindtickle beste Features

Bieten Sie Ihrem Vertrieb Zugang zu den relevantesten, aktuellsten Inhalten für jede Phase der Buyer's Journey

Nutzen Sie KI-gestützte Empfehlungen, um jedem Vertriebsmitarbeiter personalisierte Inhalte zu liefern

Nachverfolgung der Nutzung von Inhalten und des Engagements, um festzustellen, welche Inhalte zu Ergebnissen führen und welche verbessert werden müssen

Bieten Sie interaktive Lernerfahrungen mit Quiz und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass die Inhalte vor der Interaktion mit dem Client beherrscht werden

Mindtickle Limitierungen

Einige Benutzer finden die Berichterstellung unzureichend

Mindtickle Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Mindtickle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2100+ Bewertungen)

4.7/5 (2100+ Bewertungen) Capterra: 4.8/10 (100+ Bewertungen)

8. HubSpot (am besten geeignet für die Nachverfolgung des Engagements von Inhalten im Vertrieb)

via HubSpot HubSpot verfolgt einen anderen Ansatz für die Verwaltung von Vertriebsinhalten, indem es Inhalte mit umsetzbaren Erkenntnissen verbindet. Ein Feature, das ich besonders nützlich finde, sind die integrierten Inhaltsempfehlungen für jede Phase des Verkaufstrichters.

Das Feature zur Nachverfolgung von Dokumenten hilft beim Aufbau einer Bibliothek mit Vertriebsinhalten, damit das Team leicht auf leistungsstarke E-Mails und andere Ressourcen zugreifen kann. Mit HubSpot kann ich auch die Inhalte nachverfolgen, die für potenzielle Kunden freigegeben wurden. Es sendet Benachrichtigungen, wenn ein Interessent das Dokument öffnet. Auf diese Weise kann ich heiße Leads identifizieren und meine Verkaufsstrategie für Leads mit geringem Engagement ändern.

HubSpot beste Features

Aufbau einer zentralen Inhaltsbibliothek, in der Assets für den einfachen Zugriff in jeder Phase des Verkaufstrichters organisiert werden

Erhalten Sie Inhaltsempfehlungen, um Vertriebsmitarbeiter bei der Interaktion mit potenziellen Kunden zu unterstützen

Nachverfolgung von Echtzeit-Analysen darüber, wie potenzielle Kunden mit Inhalten interagieren, was eine schnelle Strategieanpassung ermöglicht

Schnellere und konsistente Erstellung von Inhalten für den Vertrieb durch anpassbare Vorlagen

HubSpot Limitierungen

Die Berichterstellungstools von HubSpot Sales Hub sind leistungsstark, aber der Prozess der Dashboard-Anpassung könnte benutzerfreundlicher und intuitiver sein

HubSpot-Preise

Free

Sales Hub Professional: $90/Monat pro Platz

$90/Monat pro Platz Sales Hub Enterprise: $150/Monat pro Platz

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (11.000+ Bewertungen)

(11.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (6000+ Bewertungen)

Verwenden Sie ClickUp für Ihr Content Management im Vertrieb

ClickUp ist eine All-in-One-Lösung, die das Management von Vertriebsinhalten und das Sales Enablement vereinfacht. Es hilft Ihrem Team, organisiert und effizient zu arbeiten und sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren. Mit Features wie anpassbaren Vorlagen, Echtzeit-Dashboards und nahtlosem Aufgabenmanagement macht ClickUp das Erstellen, Nachverfolgen und Optimieren Ihrer Vertriebsmaterialien zum Kinderspiel.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Betrieb skalieren oder Ihre Strategie für Vertriebsinhalte verfeinern, ClickUp bietet die Tools, mit denen Ihr Team auf Kurs bleibt und Ergebnisse liefert. Sind Sie bereit, die Art und Weise, wie Sie Inhalte verwalten, zu verändern? Registrieren Sie sich für ClickUp und sehen Sie, welchen Unterschied es für Ihr Team machen kann!