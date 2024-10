Die Macht eines Change Champions: Wie Sie Ihr Team zum Erfolg führen

"The times they are a-changin" - Bob Dylan hat mit seinem ikonischen Song aus den 1960er Jahren einen Nerv getroffen.

Aber die Sache ist die: Der Wandel ist nicht nur unvermeidlich, er ist die einzige Konstante (abgesehen davon, dass der Kaffee im Büro zum ungünstigsten Zeitpunkt ausgeht).

Geschäfte, die relevant und wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen mit diesem Wandel Schritt halten. Die Frage ist: Wie können Sie diesen Wandel im Geschäft positiv in Ihrem Unternehmen umsetzen?

An dieser Stelle kommt ein Change Champion ins Spiel.

Wer ist ein Change Champion?

Veränderung ist das Gesetz des Lebens.

John F. Kennedy, ehemaliger US-Präsident

Ein Meister der Veränderung kann auf dieses Zitat schwören.

Aber was ist ein Change Champion, und was erledigt er zu?

Ein Change Champion ist ein Manager, der mit den Teams für Change Management und Projektmanagement zusammenarbeitet, um das Unternehmen in Richtung des gewünschten Zustands zu lenken

Aber wie wird man ein Change Champion?

Hier ist die Vorgehensweise. Zu erledigen ist nur die Arbeit an der Seite des Change Agent.

Change Champion vs. Change Agent

Es ist leicht, Change Champions mit Change Agents zu verwechseln.

Beide fungieren als Brücke zwischen dem Change Management Team und der vom Veränderungsprozess betroffenen Gesamtorganisation.

Aber hier ist der Schlüsselunterschied: Ein Champion für Veränderungen übernimmt eine aktivere Rolle. Sie sind die wahren Überzeugungstäter, die sich um Ressourcen und Unterstützung bemühen, ohne notwendigerweise die Macht zu haben, die Veränderungen durchzusetzen.

Ein Änderungsbeauftragter hat dagegen die Befugnis, die Änderungen einzuführen. Ihre Aufgabe umfasst die Feinheiten der Umsetzung von Veränderungen, von der Strategie und dem Design bis hin zur Einführung und Bewertung.

Anders als Change Champions werden Change Agents in der Regel von der mittleren bis oberen Führungsebene eingesetzt.

Was sind die wichtigsten Aufgaben eines Change Champions?

Brauchen wir also Change Champions, wenn der Change Agent die ganze Macht hat?

Auf jeden Fall

Wenn Mitarbeiter an vorderster Front die Führung bei Veränderungsinitiativen übernehmen, ist die Erfolgsquote von Transformationen schießt auf 71 % in die Höhe .

Change-Management-Champions haben wesentliche Aufgaben, die über Erfolg oder Misserfolg einer Organisation entscheiden. Dazu gehören:

Verstehen der Veränderung

Bevor Sie einen Veränderungsprozess leiten können, müssen Sie die Veränderung verstehen. Das macht Sinn, oder?

Die erste Aufgabe eines Change Champions besteht darin, das Gesamtbild zu erfassen - die Ziele des Veränderungsprojekts, was geschehen muss und wie es sich auf die Organisation auswirkt.

Strategien für das Veränderungsmanagement

Diese Aufgabe ist eine Herausforderung - die Entwicklung solider Strategien für das Veränderungsmanagement ist keine leichte Aufgabe.

Ein Change Champion hat hier die Oberhand, denn er ist Teil der Arbeit.

In Zusammenarbeit mit dem Change Management Team stellen unsere Champions sicher, dass die Strategie auf die Ziele des Unternehmens und die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmt ist.

Kommunikation des Wandels

Change Champions spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass Mitarbeiter und Interessengruppen den Wandel kennen und verstehen.

Aber wie erledigen sie das?

Sie schlüsseln die Vorteile auf, erklären, wie sich die Veränderung auf den Alltag aller Beteiligten auswirkt, und beantworten alle Fragen, die sich natürlich stellen: "Aber warum?".

Ohne klare Kommunikation stößt Ihre Umstellung schneller an Grenzen als ein Wi-Fi-Ausfall während eines Zoom-Anrufs.

Mitarbeiter schulen

Veränderungen sind mit einer Lernkurve verbunden. Change Champions sind jedoch dazu da, die Mitarbeiter durch die notwendigen Schulungen zu führen.

Oh, und sie schulen nicht nur und gehen wieder - sie schauen vorbei, bieten Support und beheben Probleme, während sich die Mitarbeiter mit der neuen Arbeitsweise vertraut machen.

Als Vorbild fungieren 49% der Mitarbeiter sind der Meinung, dass Vorbilder sie auf einen für sie geeigneten Karriereweg führen.

In Zeiten des Wandels ist ein Vorbild besonders wichtig - jemand, der zeigt, dass man den Wandel auch ohne Selbstentzündung bewältigen kann.

Change Champions gehen mit gutem Beispiel voran und zeigen, wie man sich an ein neues Umfeld anpasst und sogar darin gedeiht.

Fortschritte überwachen und Feedback geben

Was nützt der Wandel, wenn man nicht weiß, wie er verläuft?

Change Champions überwachen ständig den Fortschritt, identifizieren Schwachstellen und geben Feedback, damit die Dinge in die richtige Richtung laufen.

Probleme lösen und ein solides Netzwerk aufbauen

Seien wir ehrlich - kein Prozess zur Umsetzung von Veränderungen ist kostenlos.

Change Champions sind die ersten, die reagieren, wenn etwas schief läuft. Sie arbeiten mit anderen Abteilungen und den Verantwortlichen für das Änderungsmanagement zusammen, um Probleme schnell zu lösen.

Und unterschätzen Sie nicht die Macht eines starken Netzwerks - ob mit Mitarbeitern, Führungskräften oder Stakeholdern, Change Champions nutzen ihre Verbindungen, um die Räder der Transformation zu schmieren.

Bedeutung von Change Champions im organisatorischen Wandel

Um einen Wandel herbeizuführen, müssen Sie nicht alle auf einmal überzeugen.

Die S-Kurven-Forschung von Everett Rogers besagt, dass es nur einer 10% bis 20% einer Organisation um eine Innovation zu übernehmen, damit der Rest des Teams schnell folgen kann.

Warum also nicht auf die Kraft Ihrer Change Champions setzen?

Diese Personen stellen eine kleine, aber einflussreiche Gruppe dar, die Ihr Unternehmen durch den organisatorischen Wandel führen kann.

Die Change Champions sind die Stimme des Teams

Diese Theorie funktioniert, weil die Champions Ihre Mitarbeiter sind. Sie sind die Stimmen ihrer Teams, die Bedenken, Ideen und Feedback direkt an die Führung weitergeben.

Außerdem können Change Champions durch das Feedback ihrer Kollegen schnell feststellen, was funktioniert und was nicht.

Change Champions sind hervorragend in der Ausbildung

Wussten Sie schon fast 59 % der Arbeitnehmer geben an, dass sie keine formale Schulung am Arbeitsplatz erhalten haben?

Seien wir ehrlich: In den meisten Unternehmen gibt es Schulungslücken.

An dieser Stelle kommen die Change Champions ins Spiel. Diese Champions nehmen sich regelmäßig Zeit für die persönliche Schulung von Mitarbeitern.

Mit Champions an Bord lassen sich neue Fähigkeiten leichter aneignen.

Change Champions sind ideal für Beta-Tests

Wenn Sie jemanden brauchen, der neue Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen testet, bevor sie in Betrieb gehen, sind Ihre Change Champions die perfekten Kandidaten.

Dank ihrer Erfahrung und ihres Einblicks können sie potenzielle Probleme frühzeitig erkennen.

Change Champions schaffen Raum für eine positive Arbeitsplatzkultur.

Nur 15% des Personals engagieren sich aktiv an ihrem Arbeitsplatz. Change Champions können jedoch einen individuelleren Ansatz wählen und die Mitarbeiter dazu ermutigen, ihre Gedanken und ihr Feedback freizugeben.

Change Champions helfen, Geld zu sparen

Dies ist ein Tipp für alle Führungskräfte, die noch unschlüssig sind, was das Veränderungsmanagement angeht: Change Champions haben ein Händchen für die Senkung von Betriebskosten.

Sie kennen sich mit den Abläufen des Unternehmens sehr gut aus und können Arbeitsabläufe anpassen, um die kostspieligen Lernkurven für neue Mitglieder des Teams zu reduzieren.

Außerdem wissen Change Champions, wie sie ihren Aufwand mit den Zielen des Unternehmens in Einklang bringen können.

Sie tragen ständig dazu bei, die Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) zu erreichen und sicherzustellen, dass das Geschäft seine budgetären Ziele erreicht.

Merkmale erfolgreicher Change Champions

Ihr Change Champion sollte idealerweise über die folgenden Fähigkeiten verfügen:

Sie führen andere Mitarbeiter durch den steinigen Weg der Veränderungsinitiativen

Der Change Champion kann die Vorteile der Veränderung und die zu erwartenden Auswirkungen effektiv vermitteln

Er stellt eine Verbindung zu den Menschen her, versteht ihre Bedenken und macht sie mit der Idee der Veränderung vertraut

Schließlich reden Change Champions nicht nur über Veränderungen - sie helfen auch bei deren Umsetzung. Dies erfordert ausgezeichnete Fähigkeiten im Projektmanagement

Champions müssen sich regelmäßig mit den Interessengruppen im gesamten Unternehmen austauschen und mit ihnen zusammenarbeiten

Wie man potenzielle Change Champions erkennt

Woran erkennen Sie also Ihren nächsten Change Champion in freier Wildbahn?

Lassen Sie uns mit gutem Beispiel vorangehen (wie unsere anderen Champions): Treffen Sie Lucy. Sie arbeitet im Finanzwesen, und obwohl ihre Rolle nicht gerade nach "Change Leader" schreit, hat sie die Qualitäten, die sie zu einem großartigen Kandidaten machen.

Offen für neue Ideen

Lucy hat eine natürliche Neugier und ist immer bereit, neue Ideen zu erkunden.

Ein Beispiel: Bei der Jahresprüfung des Unternehmens stellte sie fest, dass die Erfassung der Finanzdaten ineffizient war. Anstatt an veralteten Methoden festzuhalten, schlug Lucy vor, die Berichterstellung zu automatisieren.

Verwendung von change management tools leitete sie ein kleines Team, das das neue System testete und implementierte. Dadurch verringerte sich die manuelle Arbeit für das gesamte Team um 30 % - eine Win-Win-Situation also!

Ausgezeichnete Netzwerkfähigkeiten

Lucy ist exzellent im Aufbau abteilungsübergreifender Beziehungen.

Bei einem kürzlichen Onboarding von Praktikanten in der Finanzabteilung arbeitete Lucy eng mit der Personalabteilung zusammen, um sicherzustellen, dass die neuen Mitarbeiter die Finanzsysteme des Unternehmens verstehen.

Auch gelesen: Wie man ein funktionsübergreifendes Team aufbaut

Lösungsorientierte Denkweise

Als Lucys Team bei einer vierteljährlichen Überprüfung auf ein Problem mit einem neuen System zur Nachverfolgung von Ausgaben stieß, geriet sie nicht in Panik. Anstatt die Schuld auf die Software zu schieben oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, traf sie sich sofort mit dem Projekt Team, um das Problem zu lösen.

Durch dieses schnelle Handeln konnten Störungen minimiert und das Projekt auf Kurs gehalten werden.

Sie ist bereit, Risiken einzugehen

Lucy erlaubt sich gerne Schritte außerhalb ihrer Komfortzone.

Letztes Jahr, als ihr Unternehmen eine neue Finanzsoftware erprobte, meldete sie sich freiwillig, um das Pilotprojekt zu leiten. Trotz einiger anfänglicher Schwierigkeiten ergriff Lucy die Gelegenheit, testete verschiedene Konfigurationen und nahm die Feinabstimmung des Systems vor seiner vollständigen Einführung vor.

Einfühlsame Führung

Lucy ist für ihr Team präsent

Als in ihrem Unternehmen eine Umstrukturierung stattfand, waren viele Mitarbeiter nervös, wie sich dies auf ihre Rollen auswirken würde.

Lucy setzte sich mit ihren Kollegen zusammen und erklärte ihnen, wie die Veränderungen sowohl ihnen als auch dem Unternehmen zugute kommen würden. Sie veranstaltete sogar regelmäßige Kontrollbesprechungen, um Bedenken auszuräumen.

Wenn Lucy in Ihrem Unternehmen tätig ist, sollten Sie vielleicht mit ihr über eine veränderte Position des Champions sprechen.

Wie kann man Change Champions in die Veränderungsstrategie einbinden?

👀 Wussten Sie schon: 64% der Arbeitnehmer reagieren auf Top-down-Veränderungsstrategien, indem sie darauf warten, dass ihnen gesagt wird, was sie zu erledigen haben.

Ja, das ist nicht gerade der effektivste Ansatz, oder?

Dieser passive Prozess lässt den Mitarbeitern keinen Raum, um ihre Meinungen, Bedenken oder wertvolles Feedback freizugeben - im Grunde all die guten Dinge, die den gesamten Veränderungsprozess verbessern könnten.

Zusammenarbeit ist hier das Zauberwort, und genau hier kommen Ihre Change Champions ins Spiel. Sie in Ihre Change-Management-Strategie einzubinden, ist der erste Schritt, um den einseitigen Top-down-Ansatz zu überwinden.

Zu erledigen ist also die Frage, wie wir diese Change Champions stärker einbinden können

Beziehen Sie sie in die Planung ein

Beziehen Sie Ihre Change Champions nicht erst in der Ausführungsphase, sondern bereits in der Planungsphase ein. Erläutern Sie das Ziel des Projekts und ermutigen Sie sie, Ideen und Feedback einzubringen.

Sobald Sie alle Rückmeldungen, Ideen und vielleicht sogar ein paar Beschwerden gesammelt haben (das haben wir alle schon erlebt), ist es an der Zeit, all diese Informationen in die Tat umzusetzen!

Wenn es um organisatorische Veränderungen geht, brauchen Sie zwei Geheimwaffen: eine plan für den Veränderungsprozess und einen Plan für die Kommunikation.

Aber anstatt zu versuchen, alles manuell zu jonglieren (oder hektisch alles auf Notizen zu notieren), stellen wir Ihnen eine Lösung vor, die Ihnen hilft, organisatorische Veränderungen zu erreichen: *Trommelwirbel* ClickUp .

Schneller Einstieg mit Vorlagen

ClickUp wurde entwickelt, um Ihr persönlicher Assistent für das Änderungsmanagement zu sein.

Es kommt mit vorgefertigten vorlagen für das Änderungsmanagement die Ihnen dabei helfen können, den gesamten Prozess auf einer Karte abzubilden - kein Rätselraten, keine verpassten Schritte, sondern eine klare Roadmap.

Um Ihnen Zeit (und Kopfschmerzen) zu ersparen, können Sie sich folgende Vorlagen ansehen ClickUp's Vorlage für einen Change Management Plan wurde entwickelt, um Sie bei der Planung, Umsetzung und Überwachung von Änderungen effektiv zu unterstützen.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Vorlage für den Change Management Plan hilft Ihnen, das Change Management besser zu planen

Mit dieser Vorlage können Sie die gewünschten Ergebnisse skizzieren und dafür sorgen, dass sich alle am Ziel orientieren. Sie können auch mit Ihrem Team zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass alle auf der gleichen Seite stehen, wenn es darum geht, wo und wie sie zum organisatorischen Wandel beitragen sollen.

Diese Vorlage herunterladen

Für diejenigen von uns, die eine gute Checkliste lieben (und wer tut das nicht?), ClickUp's Checkliste für das Änderungsmanagement Vorlage ist sehr zu empfehlen, wenn Sie ein detaillierteres Tool suchen, mit dem Sie jeden Schritt nachverfolgen können.

die Vorlage für die Checkliste für das Änderungsmanagement von ClickUp ist ein guter Ausgangspunkt für die Erstellung von Karten für das Änderungsmanagement

Zusammenarbeit 101 mit ClickUp

Um das Ganze auf die nächste Stufe zu heben, sollten Sie Ihr Team in eine ausführliche Diskussion einbinden, um einen umfassenden Plan für die Durchführung der Änderungen zu erstellen.

Und hier noch ein Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards zum Brainstorming Ihrer Ideen. 💡

Dieses Feature wurde von G2 als eines der besten kollaborativen Whiteboard-Tools ausgewählt und ermöglicht es Ihnen, Ideen mit nur wenigen Klicks in Aufgaben zu verwandeln.

erstellen Sie einen kollaborativen Workspace auf ClickUp-Whiteboards, um Aufgaben zuzuweisen, Teammitglieder zu taggen und notwendige Details zu skizzieren_

Sobald Sie Ihre Ideen festgehalten haben, verwenden Sie ClickUp Mindmaps um den gesamten Veränderungsprozess zu visualisieren - von Prioritäten und Strukturen bis hin zu Verhaltensweisen und Ressourcen.

Auch gelesen: Wie schreibt man eine Team Charta? Mit Beispielen und Vorlagen

Kommunizieren Sie Ihren Wandel mit ClickUp

Während des gesamten Änderungsprozesses müssen Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden halten.

Beginnen Sie mit einer ersten Ankündigung und halten Sie den Schwung mit wöchentlichen Sprechstunden aufrecht, um Fragen zu beantworten (denn es wird Fragen geben).

Und wenn Sie bereit sind, den Startschuss zu geben, machen Sie es mit einer großen, aufregenden Ankündigung offiziell.

Hier glänzt ClickUp wirklich: Es ist vollgepackt mit Features, die Ihr Arbeitsleben einfacher machen. Die Aufgaben in mehreren Listen feature verbindet Aufgaben über Teams hinweg, so dass niemand im Dunkeln tappt.

mit ClickUp Aufgaben in mehreren Listen können Administratoren Aufgaben mit anderen Teams im Unternehmen verbinden

Wiederholende Aufgaben sorgen dafür, dass Sie keine wichtigen Updates oder Meetings verpassen - egal, ob es sich um wöchentliche Fortschritts-Updates oder die so wichtigen Check-Ins des Lenkungsausschusses handelt.

planen Sie Ihre Aufgaben in ClickUp, um kein wichtiges Ereignis zu verpassen

Aufgabenzuweisung und Nachverfolgung

Change Leader müssen eine Kultur der Verantwortlichkeit schaffen, damit ihre Teams Verantwortung und Eigentümerschaft übernehmen können.

Mit ClickUp Aufgaben mit ClickUp Tasks erhalten Sie ein komplettes Tool zur Verwaltung von Aufgaben, von der Erstellung von Abhängigkeiten über die Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten bis hin zur Visualisierung von Zeitleisten.

nutzen Sie ClickUp Tasks, um die Eigentümerschaft zu verbessern, indem Sie Aufgaben aus verschiedenen Aufgabenlisten hinzufügen, entfernen oder ansehen

Möchten Sie Einblicke in die Komplexität von Aufgaben gewinnen? Mit der nativen Zeiterfassung in ClickUp können Sie den Zeitaufwand für jede Änderungsaktivität nachverfolgen.

Auch gelesen: Wie Sie Ihre Team-Management-Fähigkeiten verbessern können

Ausführliche Dokumentation für den Kontext

Veränderungen können sich überwältigend anfühlen, vor allem wenn die Mitarbeiter nicht wissen, was auf sie zukommt.

Die Lösung? Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation, um sie anzuleiten.

verbessern Sie Ihre Inhalte mit KI-gestützter Bearbeitung auf ClickUp Docs_ ClickUp Docs macht dies einfach und bietet eine strukturiertes Projektmanagement plattform für alles, von Wissensdatenbanken bis zu Prozessleitfäden.

Dieses Tool bietet eine kollaborative Bearbeitung und vorformatierte Kopfzeilen, um Ihnen bei der Erstellung umfangreicher Ressourcen zu helfen, die Ihre Änderungsinitiative von Anfang bis Ende unterstützen.

Für noch mehr Effizienz, ClickUp Gehirn bietet mehrere rollenbasierte Eingabeaufforderungen, die Sie beim Brainstorming, der Bearbeitung und der Zusammenfassung von Inhalten unterstützen.

Ganz gleich, ob Sie ein Software-Projekt planen oder die Kommunikation im Team verbessern möchten, diese Eingabeaufforderungen helfen Ihnen, flexible Zeitleisten zu erstellen.

Vermenschlichen Sie Ihre Änderungskommunikation

Der Aufbau einer offenen Kommunikation ist schon die halbe Herausforderung, die es zu bewältigen gilt.

Anstatt eine steife, langweilige E-Mail zu schicken, versuchen Sie es mit ClickUp Chat für Unterhaltungen mit Mitarbeitern in Echtzeit. Sie können Dateien, Videos und Kalkulationstabellen direkt in Ihre Chats einbetten, um den Dialog interessanter zu gestalten.

die Ansicht "Chat" von ClickUp dient als Repository für alle Ihre Kommentare

Regelmäßige Check-ins

Eine wechselseitige Kommunikation während des gesamten Änderungsmanagementprozesses kann die erfolg um 32% steigern .

Sobald Ihre Veränderungsinitiative in Gang gekommen ist, ist es an der Zeit, Ihr Team mit konsequenter Unterstützung zu fördern.

Regelmäßige Besprechungen helfen dabei, Missstände effektiv zu beseitigen. Denken Sie daran: Selbst die kleinste Andeutung von Unzufriedenheit verdient sofortige Aufmerksamkeit - vor allem, wenn es sich um bedeutende Veränderungen handelt.

Um die Kommunikation in beide Richtungen rund um die Uhr aufrechtzuerhalten, können Ihre Teammitglieder die Kommentar-Threads und Erwähnungen von ClickUp nutzen, um Feedback zu Aufgaben freizugeben.

verwandeln Sie Kommentare in umsetzbare Aufgaben und weisen Sie sie Ihrem Team in ClickUp zu

Außerdem können sie Klärungen anfordern über Zugewiesene Kommentare die bis zu ihrer Auflösung auffindbar bleiben.

verwandeln Sie Kommentare in Aufgaben und weisen Sie sie den entsprechenden Mitgliedern des Teams mit ClickUp Task View zu

Bedenken Sie dies: 60% bis 70% der Veränderungsinitiativen scheitern . Unternehmen, die ClickUp einsetzen, sind jedoch erfolgreicher als andere.

Nehmen Sie zum Beispiel den Gesundheitsriesen Mayo Clinic. In ihrem YouTube Video 'Change is Hard: Creating an Adoption Plan to Breed Success', heben sie ClickUp als einen entscheidenden Faktor für ihre reibungslosen Übergänge hervor. Ein Gastgeber notierte:

Die schnellste Akzeptanz eines Tools, das wir drei in unserer Laufbahn eingeführt haben. Zufriedenere Mitarbeiter. Bessere Transparenz und Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Weniger Hin und Her bei der Kommunikation über Projekte. Die Designer können die Leitung um Hilfe bitten, indem sie ClickUp-Features wie Tags und Kommentare nutzen.

Heather Meyer, Programm-Managerin, Mayo-Klinik

Change Champion-Netzwerke

Stellen Sie sich vor, dass Rhea in einem multinationalen Unternehmen eine bedeutende organisatorische Veränderung anführt.

Alles im Alleingang bewältigen? Nicht ideal.

Also bildete sie ein Change-Champion-Netzwerk, in dem mehrere Mitarbeiter wie sie die Verantwortung für den Wandel in einem Unternehmen freigaben.

So funktioniert das Netzwerk von Rhea:

Die Nachricht verbreiten : Rhea und ihr Team stellen sicher, dass alle Mitarbeiter in allen Abteilungen und Ländern den Plan für das Veränderungsmanagement verstehen. Anstatt dass eine Person die ganze Arbeit zu erledigen hat, kommuniziert jedes Mitglied das "Warum" und "Wie" hinter den Veränderungen innerhalb seines Teams

: Rhea und ihr Team stellen sicher, dass alle Mitarbeiter in allen Abteilungen und Ländern den Plan für das Veränderungsmanagement verstehen. Anstatt dass eine Person die ganze Arbeit zu erledigen hat, kommuniziert jedes Mitglied das "Warum" und "Wie" hinter den Veränderungen innerhalb seines Teams Erklärung der Vorteile : Rhea und ihr Team heben die positiven Ergebnisse für die Mitarbeiter hervor und helfen ihnen zu erkennen, wie die Veränderungen die Arbeitsabläufe und die Ziele des Unternehmens verbessern werden

: Rhea und ihr Team heben die positiven Ergebnisse für die Mitarbeiter hervor und helfen ihnen zu erkennen, wie die Veränderungen die Arbeitsabläufe und die Ziele des Unternehmens verbessern werden Erleichterung der Kommunikation : Rheas Netzwerk sammelt das Feedback der Mitarbeiter, beantwortet Fragen und trägt Anliegen an die Geschäftsführung heran. Sie sind das Team, das für beide Seiten - Interessenvertreter und Mitarbeiter - da ist

: Rheas Netzwerk sammelt das Feedback der Mitarbeiter, beantwortet Fragen und trägt Anliegen an die Geschäftsführung heran. Sie sind das Team, das für beide Seiten - Interessenvertreter und Mitarbeiter - da ist Komplexität bewältigen: Da das Unternehmen groß ist, sorgt der Netzwerkansatz dafür, dass keine Person überfordert ist. Rhea konzentriert sich auf ihre Abteilung, während andere das Gleiche in ihrer Abteilung erledigen

Entwicklung von Change Champions

Bis jetzt haben wir uns darauf konzentriert, die Champions des Wandels ausfindig zu machen, was wohl der einfachere Teil ist.

Der schwierige Teil besteht darin, ihre Fähigkeiten zu verbessern, um das Beste aus ihren Beiträgen zu machen. Hierfür müssen Sie die folgenden Schritte durchführen.

Schulung und Kompetenzentwicklung

Ausbildung ist die Grundlage für jeden erfolgreichen prozesses zur Umsetzung von Veränderungen . So wie Rhea dafür sorgt, dass ihr Team gut ausgerüstet ist, sollten auch Ihre Change Champions eine angemessene Schulung zu neuen Verfahren und Systemen erhalten.

Workshops, Webinare oder sogar Mentoring können ihnen helfen, selbstbewusste Führungskräfte zu werden.

Sie können auch Schulungen anbieten, um ihre emotionale Intelligenz, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Führungsqualitäten weiterzuentwickeln.

Bereitstellung von Ressourcen und Ermutigung

Um das Beste aus Ihren Verfechtern des Wandels herauszuholen, sollten Sie ihnen die Autonomie und die Ressourcen geben, um Veränderungen umzusetzen und mit neuen Ideen zu experimentieren.

*Weiterlesen: Was ist Ressourcenmanagement? Der ultimative Leitfaden mit Beispielen und Vorlagen

Aufbau eines unterstützenden Netzwerks

Eine Gemeinschaft wie das Change Champion Network schafft einen sicheren Space für den Austausch von Ideen, Erkenntnissen und Best Practices.

Überwachung und Feedback

Schließlich sollten Sie Ihre Change Champions regelmäßig überprüfen.

Nutzen Sie Umfragen, Interviews oder Analysen, um ihre Fortschritte und Herausforderungen zu verfolgen. Geben Sie ihnen konstruktives Feedback, damit sie sich weiterentwickeln können, und erkennen Sie ihre Leistungen an, um den Schwung aufrechtzuerhalten.

Dies ist der Punkt ClickUp Dashboards können eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, Ihre Verfechter des Wandels dabei zu unterstützen, etwas zu bewirken.

ClickUp Dashboards ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt jeder Veränderungsinitiative auf einen Blick zu verfolgen und bieten eine datengestützte Ansicht dessen, was funktioniert und wo Verbesserungen erforderlich sind.

Sie können anpassbare Widgets einrichten, um die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) jedes Change Champions zu verfolgen und Metriken wie die Abschlussrate von Aufgaben, das Feedback von Teammitgliedern oder die Zeitleisten für bestimmte Ziele zu überwachen.

nutzen Sie ClickUp Dashboards, um Aufgaben zu priorisieren, Projektergebnisse zu verbessern und Sprints und Teams zu verwalten

Das 'C' in Change steht für ClickUp

Man könnte meinen, der Titel sei ein wenig ehrgeizig, aber wie Sie oben gesehen haben, sagt das Feedback der ClickUp Benutzer etwas anderes.

ClickUp ist die perfekte Brücke zwischen Management und Teams. Diese Abstimmung stellt sicher, dass alle an den gleichen Unternehmenszielen arbeiten - keine verlorenen E-Mails oder verpassten Updates mehr.

Mit einem All-in-One-Projektmanagement-Tool wie ClickUp können Sie den Aufwand für das Änderungsmanagement in Ihrem Unternehmen besser planen und durchführen und gleichzeitig dafür sorgen, dass alle Teams aufeinander abgestimmt und produktiv sind. Anmeldung bei ClickUp kostenlos an und verändern Sie Ihr Unternehmen - ein Projekt nach dem anderen.