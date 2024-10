15 beste Enterprise Risk Management Software (ERM) für 2024

Unternehmen sind heute mit einem noch nie dagewesenen Maß an Risiko und Unsicherheit konfrontiert. Unterbrechungen der Lieferkette, Cyber-Bedrohungen, Währungsschwankungen, geopolitische Umwälzungen und viele andere Szenarien können das Wachstum jederzeit beeinträchtigen.

Die Implementierung eines Enterprise Risk Management (ERM)-Programms hilft bei der Bewältigung dieser Risiken und erleichtert die Verwaltung von Aufgaben.

Ein manuelles Risikomanagement kann jedoch sehr zeitaufwendig sein. Warum also nicht eine Enterprise-Risikomanagement-Software einführen?

Nach unzähligen Stunden der Recherche und des Testens haben das Team von ClickUp und ich 15 erstklassige Risikomanagement-Lösungen gefunden. Diese Tools bieten überragende Funktionen - alles von Echtzeit-Einblicken bis hin zum Management der Geschäftskontinuität - und großartige Pläne zur Preisgestaltung.

Schauen wir sie uns an!

Enterprise Risk Management und seine Bedeutung

Das Enterprise-Risikomanagement (ERM) rationalisiert die Risikomanagementprozesse und hilft Ihrem Geschäft, potenzielle Bedrohungen im gesamten Unternehmen zu erkennen und anzugehen. Es ermöglicht Ihnen, Risiken proaktiv abzumildern, bevor sie eskalieren.

Ob betriebliche, finanzielle oder Cyber-Risiken, Enterprise Risk Management stellt sicher, dass kein Risiko übersehen wird. Es hilft Ihnen, Risikobewertungen zu automatisieren, die Compliance zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern

Mit der richtigen Software für das Enterprise-Risikomanagement lässt sich dieser Prozess viel besser verwalten. Sie spart Zeit und Ressourcen und verbessert die Entscheidungsfindung.

Profi-Tipp: Sie wollen sicherstellen, dass die Systeme Ihres Unternehmens sicher sind? Verwenden Sie eine effektiven Rahmen für das Management von Cybersecurity-Risiken für sichere Systeme mit besserer Risikoerkennung.

Worauf sollten Sie bei einer Enterprise-Risikomanagement-Software achten?

Bei der Suche nach der besten Enterprise-Risikomanagement-Software gibt es einige Features, auf die Sie unbedingt achten sollten.

Hier sind die wichtigsten Features, die ich bei der Suche nach einer effektiven Software, die meine Erwartungen erfüllt, als vorrangig eingestuft habe:

Zentrales Dashboard: Wählen Sie eine ERM-Software, die alle Risikodaten, Risikobewertungen und -prozesse konsolidiert und Echtzeiteinblicke in das gesamte Unternehmen bietet

Wählen Sie eine ERM-Software, die alle Risikodaten, Risikobewertungen und -prozesse konsolidiert und Echtzeiteinblicke in das gesamte Unternehmen bietet Automatisierte Risikobewertungen: Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die diese automatisiertrisikoidentifizierung, Überwachung und Berichterstellung automatisiert, um den manuellen Aufwand zu minimieren und ein kontinuierliches Risikobewusstsein zu gewährleisten

Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die diese automatisiertrisikoidentifizierung, Überwachung und Berichterstellung automatisiert, um den manuellen Aufwand zu minimieren und ein kontinuierliches Risikobewusstsein zu gewährleisten Compliance-Management: Stellen Sie sicher, dass die Software die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt, indem sie die Nachverfolgung von Schlüssel-Risiko-Indikatoren (KRIs) und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und Branchenstandards gewährleistet

Stellen Sie sicher, dass die Software die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt, indem sie die Nachverfolgung von Schlüssel-Risiko-Indikatoren (KRIs) und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und Branchenstandards gewährleistet Risiko-Sichtbarkeit: Suchen Sie nach Software, die die Sichtbarkeit von Risiken mit Heat Maps und fortschrittlichen Analysen erhöht, um Risiken in allen Geschäftsbereichen zu überwachen und die Entscheidungsfindung zu verbessern

Suchen Sie nach Software, die die Sichtbarkeit von Risiken mit Heat Maps und fortschrittlichen Analysen erhöht, um Risiken in allen Geschäftsbereichen zu überwachen und die Entscheidungsfindung zu verbessern Business Continuity Management: Priorisieren Sie einrisikomanagement-Software die Business-Continuity-Pläne unterstützt und hilft, Risiken zu mindern, um die langfristige Leistungsfähigkeit des Geschäfts zu sichern

Die 15 besten Softwarelösungen für das Risikomanagement in Unternehmen

Hier sind 15 Enterprise Risk Management (ERM)-Softwares, die meiner Meinung nach am besten für verschiedene Unternehmen geeignet sind, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden:

1. ClickUp (am besten für umfassende Risikonachverfolgung und Zusammenarbeit)

Die effiziente Nachverfolgung und Minderung von Risiken ist für Sie eine Herausforderung? Versuchen Sie ClickUp -ein allumfassendes Projektmanagement tool, das eine leistungsstarke Lösung für das Enterprise Risk Management (ERM) bietet!

Managen Sie Risiken effektiv mit ClickUp Aufgaben

mit ClickUp Aufgaben Aufgaben erstellen, Teammitglieder und Fälligkeitsdaten zuweisen und überwachen

Ich verwende ClickUp schon seit Monaten in meinem Team und bin von den intuitiven Management tools begeistert. Mit ClickUp Aufgaben können Sie komplexe Risiken als Einzelziele definieren und sie in leicht zu bewältigende Aufgaben aufteilen. Mit ClickUp Tasks können Sie den Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zuweisen und sicherstellen, dass diese nach Prioritäten geordnet und effizient bearbeitet werden.

Sehen Sie Ihre Risiken auf einen Blick auf ClickUp Dashboards

einsicht in Risikodaten und Verwaltung ihres Status mit ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards eignet sich hervorragend zur Visualisierung von Risikodaten und zur Nachverfolgung wichtiger Risikoindikatoren in Echtzeit. Ich konnte die Probleme, mit denen ich mich befasste, leicht erkennen und effektiv mit den Beteiligten kommunizieren, was mir half, schnell fundierte Entscheidungen zu treffen.

Automatisierung des Risikomanagements mit ClickUp Automatisierungen

aufgaben automatisieren und ihren Status und Fortschritt mit ClickUp Automations nachverfolgen

Haben Sie Angst, ein Risiko zu übersehen oder zu verpassen? Keine Sorge! ClickUp Automatisierungen ermöglicht es Ihnen, zahlreiche Aufgaben zu automatisieren und Ihren Workflow zu optimieren. So können Sie zum Beispiel automatische Erinnerungen für Risikobewertungen und Folgemaßnahmen einrichten und sich mehr auf die Analyse von Risiken konzentrieren.

Detaillierte Risikopläne mit ClickUp Docs erstellen

dokumente in ClickUp Docs in Echtzeit mit Teams und Beteiligten bearbeiten

Verwendung von ClickUp Dokumente erstellen Sie umfassende Risikomanagement-Dokumente, die Strategien und Verfahren enthalten. Dieses tool eignet sich am besten für die Zusammenarbeit mit Teams, um Ihre Pläne für das Risikomanagement bei Bedarf zu aktualisieren.

Diskutieren Sie Risiken neben Aufgaben im ClickUp Chat

verbinden Sie sich mit Ihrem Team, um mit ClickUp Chat einfach zu diskutieren

Verwenden Sie ClickUp Chatten um potenzielle oder bestehende Risiken zu besprechen und dabei auf Aufgaben und Dokumente Bezug zu nehmen. Dadurch wird Verwirrung vermieden, der Kontext in Unterhaltungen beibehalten und die Diskussionen konzentriert geführt.

Risiken mit der ClickUp Vorlage zur Risikobewertung für das Whiteboard bearbeiten

Diese Vorlage herunterladen

Whiteboard-Vorlage zur Risikobewertung von ClickUp

Die ClickUp Vorlage für ein Whiteboard zur Risikobewertung war für mein Team besonders hilfreich. Sie half, Risiken visuell zu identifizieren, zu bewerten und zu priorisieren. Sie enthält anpassbare Status zur Nachverfolgung der Risikostufen in Echtzeit und kollaborative Features, um sicherzustellen, dass jeder über die Risikomanagementmaßnahmen auf dem Laufenden ist.

Diese Vorlage herunterladen

Nachverfolgung aller Risiken mit der ClickUp Vorlage für das Risikoregister

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp Risikomanagement Vorlage für das Risikoregister

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für das Risikoregister die noch einen Schritt weiter geht, indem sie die Nachverfolgung des Status jedes Risikos und die Anwendung von Präventivmaßnahmen im Vorfeld ermöglicht.

Zu erledigen ist eine gründliche Risikoanalyse mit dem Projektmanagement Risikoanalyse um einen geeigneten Plan zur Risikominderung zu planen. Dies gewährleistet sichere Systeme und hilft, künftige Risiken im Sinne eines besseren Zeitmanagements zu vermeiden.

Damit könnte mein Team proaktive Pläne entwickeln, um Risiken zu mindern und projektkostenrisiken zu managen um sicherzustellen, dass die Projekte im Zeit- und Kostenrahmen bleiben.

Diese Vorlage herunterladen

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihr Projektrisikomanagement rationalisieren und sicherstellen, dass Ihre Projekte auf Kurs bleiben? Erkunden Sie die die 10 besten Vorlagen für das Risikomanagement für das Projektmanagement in Excel, Word und ClickUp.

ClickUp beste Features

Setzen Sie messbare Ziele zur Risikominderung und Nachverfolgung des Fortschritts im Zeitverlauf mitClickUp Ziele* Brainstorming und Visualisierung von Ideen zur Risikominderung in Zusammenarbeit mit Ihren Teams mitClickUp Whiteboards um das Risikomanagement zu planen

Integrieren Sie ClickUp mit Ihren bevorzugten tools, um Ihre Arbeit zu zentralisieren und die Produktivität zu steigern mitClickUp Integrationen Überwachen Sie Ihre Zeit, die Sie für Aufgaben im Risikomanagement aufwenden, effektiv mitClickUp Zeiterfassung Kommunizieren Sie nahtlos mit Ihrem Team mitClickUp Kommentare zuweisen um Aufgaben zuzuweisen oder ClickUp Chat für schnelle Diskussionen zu nutzen

ClickUp Beschränkungen

Der mobilen App von ClickUp fehlen bestimmte Funktionen, die in der Desktop-Version vorhanden sind

Da es viele Features gibt, ist das Tool etwas gewöhnungsbedürftig (aber die vielen Tutorials machen es leichter)

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7/Monat pro Mitglied im Workspace

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Archer (am besten für proaktive Risikoidentifizierung)

via Archer Archer ist eines der flexibelsten Tools für das Risikomanagement in Unternehmen. Seine Features zur Automatisierung von Workflows sparen Stunden an manueller Arbeit.

Mit seinem Audit-Management und den anpassbaren Features zur Berichterstellung vereinfacht es die Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften und verbessert Ihren Entscheidungsprozess.

Archer beste Features

Sicherstellung der Einhaltung von Industriestandards mit integrierten Features für das Compliance-Management

Optimieren Sieprojektauswertung und identifizieren ihre Risiken mit automatisierten Risikobewertungen

Zentralisierung des Risikomanagements für Verantwortlichkeit und Konsistenz

Archer-Einschränkungen

Archer ist im Vergleich zu seinen Mitbewerbern nicht so modern

Es erfordert viel Support durch Anbieter und IT für die laufende Verwaltung

Preise für Archer

Benutzerdefinierte Preise

Archer-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

via MetricStream MetricStream ist eine umfassende GRC-Software die mir bei der Risikobewertung half und Echtzeiteinblicke in Risikodaten bot.

Dank der anpassbaren Benutzeroberfläche können Sie die Berichterstellung auf spezifische Geschäftsziele abstimmen. Mit dem erweiterten Analyse-Feature von MetricStream können Sie Risikotrends analysieren und schnell fundierte Entscheidungen treffen.

MetricStream beste Features

Automatisieren Sie die Erstellung, Verteilung und Durchsetzung von Richtlinien für eine optimierte Governance

Sicherstellung der Echtzeit-Anpassung an sich entwickelnde Vorschriften wie GDPR und SOC 2

Visualisierung von Risiken und Vereinfachung der Risikoidentifizierung durch Heat Maps

MetricStream-Einschränkungen

Steile Lernkurve und umständliche Benutzererfahrung

Die Systemleistung kann sich bei größeren Datensätzen verlangsamen

MetricStream-Preise

Benutzerdefinierte Preise

MetricStream-Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. SureCloud (am besten geeignet für das Risikomanagement Dritter)

via SureCloud SureCloud bietet ein Risikomanagementprogramm zur Zentralisierung und Vereinfachung des Risikomanagements in Ihrem Unternehmen. Das Modul für das Risikomanagement von Drittanbietern hat mir auch geholfen, Risiken im Zusammenhang mit Anbietern einfach zu verwalten.

Das Dashboard für Echtzeit-Risiken fand ich sehr hilfreich. Damit erhalten Sie sofortige Sichtbarkeit auf entstehende Risiken und erkennen potenzielle Probleme, bevor sie eskalieren.

SureCloud beste Features

Erhalten Sie Warnungen für risikoreiche Aktivitäten

Visualisierung von Daten auf Dashboards, um Einblicke in Risikotrends zu erhalten

Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien durch Dritte

SureCloud-Einschränkungen

Den Berichterstattungs- und Dashboard-Tools fehlen mehrere moderne Features von BI-Tools

SureCloud bietet nichtvorlagen für die Risikobewertung Preise von SureCloud

Benutzerdefinierte Preise

SureCloud-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (30+ Bewertungen)

4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: N/A

via {\an8}Das ist eine gute Idee Diligent verwaltet zuverlässig IT-, Drittanbieter- und Betriebsrisiken. Was ich an Diligent schätze, ist seine Fähigkeit, Risikodaten zu zentralisieren und Sichtbarkeit für potenzielle Bedrohungen zu schaffen.

Mit den integrierten Risikomanagement-Features von Diligent können Sie Risiken in Ihrem Unternehmen mühelos identifizieren und bewerten und mit automatisierten Workflows Zeit sparen.

Diligent beste Features

Ausrichtung des Konformitätsaufwands an globalen Standards wie ISO 31000

Visualisieren Sie Beziehungen zwischen Risiken mithilfe von strategischen Karten und Dashboards

Zentralisieren Sie Risikodaten, um einen vollständigen Überblick zu erhalten

Diligent Einschränkungen

Das anfängliche Setup und die Integration mit anderen Systemen ist komplex

Die Verwaltung von Änderungen im Lebenszyklus von Richtlinien ist nicht benutzerfreundlich

Diligent-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zuverlässige Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (130+ Bewertungen)

4.3/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

6. OneTrust (Beste Lösung für die Automatisierung der Berichterstellung)

via OneTrust OneTrust bietet ein effektives Risikomanagementprogramm für große Unternehmen. Seine automatisierten Risikobewertungen rationalisieren die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften und machen die Berichterstellung wesentlich handhabbarer.

Das Dashboard von OneTrust ist besonders nützlich für die Nachverfolgung unterschiedlicher Risikostufen in Echtzeit.

Beste Features von OneTrust

Automatisierung von Aufgaben zur Einhaltung von GDPR und CCPA

Zugriff auf Dashboards für die Sichtbarkeit der Compliance in Echtzeit

Organisation von Richtlinien und Verfahren für ISO- und SOC-Konformität

OneTrust Beschränkungen

OneTrust ist schwer mit anderen Systemen zu integrieren

Benutzer mit kleinen Geschäften haben es als teuer empfunden

Preise für OneTrust

Benutzerdefinierte Preise

OneTrust-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

4.3/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

7. Resolver (Am besten für Risikovisualisierung und Nachverfolgung von Bedrohungen)

via Resolver Resolver eignet sich hervorragend zur Nachverfolgung aufkommender Risiken und zur sofortigen Erkennung neuer Bedrohungen. Es hat mir geholfen, potenzielle Risiken zu identifizieren und den Aufwand zur Risikominderung effizient umzusetzen.

Mit der Risikovisualisierung werden die Bedrohungen auf Karten dargestellt, so dass Sie verstehen können, wie sich die Risiken einer Abteilung auf eine andere auswirken könnten.

Beste Features von Resolver

Einstellungrisikominderung workflows und Erinnerungen ohne manuelle Eingaben

Sofortige Sichtbarkeit aufkommender Risiken durch detaillierte Dashboards

Generieren Sie mit wenigen Klicks prüfungsreife Berichterstellungen

Einschränkungen des Resolvers

Der Implementierungsprozess erfordert die Hilfe von IT-Experten

Die Verwaltung der Dashboards ist schwierig, weil sie so detailliert sind

Preise für den Löser

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Resolver Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

4.4/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (mehr als 40 Bewertungen)

8. Camms.Risk (Beste Lösung für Incident Management und Risikoverfolgung)

via Cammsgroup Camms.Risk bietet eine umfassende GRC-Lösung und eignet sich hervorragend für das Management von Incidents und die Sicherstellung der Einhaltung verschiedener Vorschriften. Die vorgefertigten Vorlagen und das benutzerfreundliche Dashboard machen die Identifizierung, Zuweisung und Nachverfolgung von Risiken einfach.

Sie können auch die vielen anderen Features von Camms.Risk nutzen, wie z.B. anpassbare Risikoregister, Echtzeitüberwachung und Workflow-Management, um Risikostrategien an den Zielen des Geschäfts auszurichten.

Camms.Risk beste Features

Automatisierung von Workflows für das Incident Management und die Nachverfolgung der Compliance

Visualisierung von Daten mit interaktiven Dashboards und Tools für die Berichterstellung

Nachverfolgung von Risiken mit anpassbaren Risikoregistern und Dashboards in Echtzeit

Camms.Risk Beschränkungen

Die UX ist nicht sehr intuitiv

Es fehlt die Möglichkeit, Risiken für eine bessere Bewertung zu quantifizieren

Camms.Risk Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Camms.Risk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: N/A

via Onspring Onspring bietet Risikomanagement-Prozesse und ermöglicht die Verwaltung von Bedrohungen in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Finanzen, Betrieb und Reputation, an einem einzigen Ort.

Das Feature des Risikoregisters ist auch nützlich, um Bedrohungen in Hierarchien zu organisieren und automatische Aktualisierungen auf der Grundlage von Toleranzstufen bereitzustellen.

Beste Features von Onspring

Automatisierung von Workflows für Risikobewertungen, Audits und Kontrollen

Generierung von Echtzeit-Risikoeinblicken für bessere Business-Entscheidungen

Erweiterte Analysefunktionen zur Erkennung von Anomalien

Onspring-Einschränkungen

Die Lernkurve für nicht-technische Benutzer ist steiler

Die benutzerdefinierten Optionen für Risikoberichte sind begrenzt

Onspring-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Onspring-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

4.7/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

10. SAI360 (Am besten für Compliance Management und Automatisierung von Workflows)

via SAI360 Das Risikomanagementsystem von SAI360, das Workflows und Benachrichtigungen automatisiert und Bedrohungen nachverfolgt, hat sich für meinen Aufwand im Risikomanagement als sehr effektiv erwiesen.

Selbst die vorkonfigurierten Dashboards bieten Echtzeiteinblicke in verschiedene Risiken, wie z. B. Cybersicherheits- und Drittanbieterrisiken. Dies kann Ihnen helfen, schnellere und intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

SAI360 beste Features

Nutzen Sie vorkonfigurierte Regelwerke, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen

Generieren Sie detaillierte, maßgeschneiderte Berichterstellungen für verschiedene Interessengruppen

Einstellen automatischer Warnungen und Benachrichtigungen für Bewertungen und Audits

SAI360-Einschränkungen

Berichte über langsame Ladezeiten und Systemverzögerungen

Keine gute Integration mit Big-Data-Tools

SAI360 Preise

Benutzerdefinierte Preise

SAI360-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: N/A

11. ServiceNow GRC (am besten für die Lösung von Compliance-Problemen)

via ServiceNow GRC ServiceNow GRC bietet Einblicke in Echtzeit und Automatisierung von Arbeitsabläufen, was sich hervorragend für die Rationalisierung des Risikomanagements und die Reduzierung des manuellen Aufwands eignet.

Sie können ServiceNow GRC nutzen, um Risiken wie Cybersecurity-Bedrohungen, Compliance-Probleme und das Lieferantenmanagement zu verwalten. Es ist auch sehr effektiv für die Zentralisierung all Ihrer Risikodaten an einem Ort, was die Nachverfolgung und Minderung von Risiken erleichtert.

ServiceNow GRC beste Features

Rationalisieren Sie routinemäßige Compliance-Prozesse durch Automatisierung

Sofortige Einblicke und Datenvisualisierung für eine bessere Entscheidungsfindung

Automatisieren Sie das Audit-Management, um Risiken zu priorisieren und Workflows zu rationalisieren

Einschränkungen durch ServiceNow GRC

Die Benutzeroberfläche ist komplex und nicht sehr intuitiv

Nach der Implementierung des Tools ist eine Lernkurve erforderlich

ServiceNow GRC Preise

Benutzerdefinierte Preise

ServiceNow GRC-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: N/A

12. LogicManager (am besten geeignet für die Verwaltung komplexer Risikolandschaften)

via LogicManager LogicManager ist ein bekanntes Tool für das Enterprise-Risikomanagement, das Sie bei der Vorhersage und Minderung von Risiken unterstützt. Es hilft bei der Priorisierung von Business-Risiken, indem es diese mit organisatorischen Zielen verknüpft.

Die KI-gesteuerten Analysen von LogicManager haben mir geholfen, Risikowahrscheinlichkeiten zu erkennen, die ich manuell übersehen hätte, und ich konnte intelligentere Entscheidungen für das Unternehmen treffen.

*Weiter lesen: Was ist ein Notfallplan und wie erstellt man ihn?

LogicManager beste Features

Identifizieren Sie Risiken und mindern Sie diese effektiv über alle Abteilungen hinweg

Umwandlung von Daten in klare Berichte mit automatisierter Berichterstellung

Nachverfolgung aller risikobehafteten Incidents an einer Stelle

LogicManager-Einschränkungen

Nicht sehr anpassbar und es fehlen viele wichtige Integrationen

Schwierigkeiten bei der Messung der Wirksamkeit von GRC-Aktivitäten

Preise für LogicManager

Benutzerdefinierte Preise

LogicManager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (mehr als 20 Bewertungen)

13. LogicGate (Am besten für die Quantifizierung und Bewertung von Risiken)

via LogicGate LogicGate rationalisiert Risikomanagement-Prozesse effektiv. Die Funktion zur Risikobewertung umfasst eine vorkonfigurierte Bewertung, die meiner Meinung nach eine großartige Funktion ist, um Risiken zu bewerten und sofortige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Die anpassbaren Dashboards und Monte-Carlo-Simulationen von LogicGate helfen Ihnen außerdem, Risiken in finanzieller Hinsicht zu quantifizieren, um bessere Entscheidungen treffen zu können.

LogicGate beste Features

Benutzerdefinierte Berichte und Dashboards für die Einbindung von Stakeholdern

Rationalisierung von Compliance-Prozessen durch vorkonfigurierte Workflows

Visualisierung von Risiken mit Heatmaps, Balkendiagrammen und mehr

LogicGate-Einschränkungen

Erstes Setup erfordert ausreichende technische Kenntnisse

Geringere Geschwindigkeit der Berichterstellung bei hohem Datenaufkommen

LogicGate-Preise

Benutzerdefinierte Preise

LogicGate-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

4.6/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

14. AuditBoard (am besten geeignet für die Automatisierung der Risikobewertung für schnelle Einblicke)

via AuditBoard AuditBoard ist ein zuverlässiges ERM tool, das die Nachverfolgung und das Management von Risiken in einer Organisation vereinfacht. Mit dem Feature RiskOversight wird das Risikomanagement zentralisiert - das heißt, ich muss mich nicht mehr durch Daten wühlen, sondern kann Bewertungen rationalisieren und Risiken schnell identifizieren.

AuditBoard beste Features

Speichern Sie Audit-Dokumente und greifen Sie einfach darauf zu

Erhalten Sie Warnmeldungen zu Risiken und verwalten Sie die Einhaltung von Vorschriften proaktiv

Automatisieren Sie Risikobewertungen und identifizieren Sie Risiken schnell

AuditBoard-Einschränkungen

Langsame Reaktionszeiten des Kundensupports, was zu Verzögerungen bei der Lösung kritischer Probleme führt

Die Schnittstelle ist für neue Benutzer nicht intuitiv, was die Akzeptanz der Software verlangsamt

AuditBoard-Preise

Benutzerdefinierte Preise

AuditBoard-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1000+ Bewertungen)

4.6/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

15. Fusion Risk Management (am besten für die Rationalisierung von Wiederherstellungsprozessen)

via Fusion Fusion ist eine weitere leistungsstarke Software für das Risikomanagement in Unternehmen, die bei der Bewertung von Unternehmensrisiken und der Erstellung effektiver Programme zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs hilft.

Mithilfe der Schlüssel-Features wie Risiko- und Folgenabschätzungen, IT-Disaster Recovery und Karte der Abhängigkeiten können Sie abteilungsübergreifend Echtzeitdaten erfassen und Ihre Wiederherstellungsaufwendungen priorisieren.

Fusion beste Features

Kartieren und analysieren Sie Abhängigkeiten zwischen Ihren Geschäftsbereichen

Optimieren Sie den Aufwand für Incident-Reaktionen und Wiederherstellungen mit automatisierten Prozessen

Zugriff auf Echtzeitdaten und Analysen für fundierte Entscheidungen

Einschränkungen durch Fusion

Die Integration mit anderen Systemen behindert den nahtlosen Flow von Daten zwischen verschiedenen Plattformen

Komplex für Anfänger, erfordert eine steile Lernkurve

Fusion-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Fusion-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (120+ Bewertungen)

4.4/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

Optimieren Sie Ihre Risikomanagement-Prozesse mit ClickUp

Die Wahl der richtigen ERM- oder Enterprise-Risikomanagement-Software kann sich angesichts der vielen verfügbaren Optionen überwältigend und schwierig anfühlen. In dieser handverlesenen Liste finden Sie die 15 besten Tools für Sie. Berücksichtigen Sie dabei ihre Features und Funktionen, ihre wesentlichen Nachteile und die Bewertungen der Benutzer.

Falls Sie Zweifel haben oder den Prozess als zeitaufwändig empfinden, sollten Sie unseren Rat beherzigen und sich für ClickUp entscheiden. Als All-in-One-Produktivitätsplattform bietet ClickUp ein umfassendes Paket an Features, mit denen Sie Ihre Risikomanagement-Prozesse rationalisieren können.

Sind Sie bereit, den nächsten Schritt zu tun? Anmelden für ClickUp und entdecken Sie, wie es Ihren Aufwand für das Risikomanagement verändert!