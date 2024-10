20 häufige Fragen bei Telefoninterviews und wie man sie beantwortet

Ein Telefoninterview ist wie ein Schritt auf die Phase Ihrer nächsten großen Chance. Natürlich wollen Sie es schaffen. 💪

Um einen guten Eindruck zu hinterlassen, müssen Sie verstehen, wonach der Gesprächspartner sucht und wie Sie die Fragen beantworten können, die auf Sie zukommen (ohne sich auf Körpersprache oder Gesichtsausdrücke zu verlassen!)

Das Hauptziel des Gesprächspartners ist es, zu beurteilen, ob Sie für die Stelle geeignet sind. Einige Fragen werden sich auf Ihre speziellen Fähigkeiten und Ihre Branche beziehen, aber Sie können auch mit einigen Standardfragen rechnen, die in fast jedem Vorstellungsgespräch vorkommen.

Dabei kann es sich um klassische Fragen eines Telefoninterviews handeln wie "Wo sehen Sie sich in den nächsten fünf Jahren?" oder um allgemeine Fragen wie "Was sind Ihre größten Stärken und Schwächen?

In diesem Blog geben wir einen Überblick über den Einstellungsprozess, abgeschlossen mit den am häufigsten gestellten Fragen, ihren Antworten und einigen effizienten tipps für Ferngespräche die Ihnen helfen, das Vorstellungsgespräch zu meistern.

Also, machen Sie sich bereit, um zu beeindrucken! 😎

Häufige Fragen im Telefoninterview und wie man sie beantwortet

Hier finden Sie 20 der häufigsten Fragen und Beispiele für Antworten auf Telefoninterviews. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, jede Frage zu personalisieren, um Ihre Erfahrungen und Ihre einzigartige Persönlichkeit widerzuspiegeln. 🎯

1. Erzählen Sie mir von sich

So alltäglich diese Frage im Telefoninterview auch sein mag, wenn sie gut gestellt wird, ist sie eine großartige Gelegenheit, die Qualitäten hervorzuheben, die Sie zu einem starken Kandidaten machen. Verwenden Sie den "Gegenwart-Vergangenheit-Zukunft"-Ansatz, um eine überzeugende Erzählung zu erstellen. Verwenden Sie den "Gegenwart-Vergangenheit-Zukunft"-Ansatz, um eine überzeugende Erzählung zu erstellen.

Halten Sie Ihre Antwort kurz, etwa 30 Sekunden, und achten Sie darauf, dass Sie:

Betonen Sie eine Hauptstärke

Fügen Sie eine ausgewählte Auswahl an beruflichen Erfolgen hinzu

Sprechen Sie über Ihre Visionen für die Zukunft

Ein Beispiel: Sie könnten sagen: "Ich bin seit über einem Jahrzehnt im Vertrieb tätig und habe mich in Umgebungen mit hohem Druck bewährt. In meiner jetzigen Rolle habe ich ein Team geleitet, das unsere Verkaufszahlen in den letzten drei Jahren verdoppelt hat._"

2. Führen Sie mich durch Ihren Lebenslauf

Fragen wie "Erzählen Sie mir etwas über sich" oder "Gehen Sie Ihren Lebenslauf durch" werden von Personalverantwortlichen oft als Auflockerung im Vorstellungsgespräch verwendet. Sie helfen dem Gesprächspartner, Ihren beruflichen Werdegang zu verstehen und die Verbindung zur Stelle zu erkennen.

Beginnen Sie mit Ihrer letzten Rolle und arbeiten Sie sich zurück, indem Sie Schlüsselpositionen, wichtige Projekte und Meilensteine hervorheben, die Ihren Fortschritt und Ihren Einfluss verdeutlichen.

Instanz könnten Sie zum Beispiel sagen: "In meiner derzeitigen Rolle bei der XYZ Corporation habe ich in den letzten fünf Jahren Softwarelösungen entwickelt. Ich habe als Juniorentwickler angefangen und bin dann zum Teamleiter aufgestiegen, habe eine Gruppe von 10 Entwicklern geleitet und drei erfolgreiche Produkte auf den Markt gebracht, die die Zufriedenheit unserer Kunden um 30 % gesteigert haben."

3. Was wissen Sie über unser Unternehmen?

Dies ist eine der häufigsten Fragen in Telefoninterviews und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr echtes Interesse an der Rolle und dem Unternehmen zu zeigen.

Eine gute Antwort könnte sein: "_Ich weiß, dass Ihr Unternehmen für seinen mutigen und unkonventionellen Ansatz bei Technologielösungen und Kundenzufriedenheit bekannt ist. Ich bewundere Ihr Engagement für ein nachhaltiges Wachstum und die Expansion in neue Märkte, das Sie mit Ihrer [Erwähnen Sie die jüngste Aktion oder Akquisition] unter Beweis gestellt haben. Die Unternehmenskultur entspricht meiner Vorliebe für vorausschauende, schnelllebige Organisationen

4. Warum verlassen Sie Ihren derzeitigen Arbeitsplatz?

Dies ist nicht schwierig, aber vermeiden Sie es, sich negativ über Ihren derzeitigen oder früheren Arbeitgeber zu äußern. Sprechen Sie stattdessen über Ihren Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung und neuen Möglichkeiten.

Instanz könnten Sie zum Beispiel sagen: "_Ich habe meine Zeit in meiner jetzigen Rolle genossen, aber ich suche nach einer Stelle, bei der ich mehr Führungsaufgaben übernehmen kann."

Ihre Antwort sollte deutlich machen, dass Sie eine Veränderung anstreben, die Ihren beruflichen Zielen entspricht, ohne dass es so klingt, als würden Sie Ihren früheren Arbeitgeber schlecht machen.

Auch wenn es wichtig ist, eine positive Einstellung zu bewahren, wenn Sie Ihre Gründe für die Kündigung erläutern, ist ein schlechtes Arbeitsumfeld ein sehr guter Grund, eine Position zu verlassen. Faktoren wie ständiges Mikromanagement oder mangelnde Unterstützung durch die Führungsebene können die Arbeitszufriedenheit beeinträchtigen und das Wachstum behindern.

Zu erledigen ist hier, dass Sie sich auf das konzentrieren, was Sie sich von einer neuen Rolle wünschen, und Ihre Wünsche für ein gesünderes Arbeitsumfeld äußern.

Sie könnten zum Beispiel sagen: "Ich habe die Möglichkeiten in meiner jetzigen Rolle zu schätzen gewusst, aber ich suche nach einer Position mit einer stärker auf Zusammenarbeit ausgerichteten Kultur, die Innovation fördert. Ich fühle mich in einem Umfeld wohl, in dem ich mich von den Führungskräften unterstützt fühle und in dem Eigeninitiative geschätzt wird."

Diese Antwort drückt Ihren Wunsch nach einer positiven Veränderung aus und zeigt gleichzeitig auf subtile Weise, dass Sie mit Ihrer derzeitigen Position nicht zufrieden sind.

💡 Profi-Tipp: Nehmen Sie Übungsgespräche auf. Führen Sie Übungsgespräche mit einem Freund oder Mentor und nehmen Sie die Sitzung auf. Das Anhören der Aufzeichnung kann Ihnen helfen, verbesserungswürdige Bereiche wie Klarheit, Tonfall und Tempo zu erkennen.

5. Was sind Ihre Stärken und Schwächen?

Diese Frage gehört zu den Standardfragen bei Telefoninterviews. Die Antwort erfordert Ausgewogenheit: Heben Sie Ihre relevanten Stärken hervor und geben Sie eine echte, unkritische Schwäche zu, während Sie erklären, wie Sie daran arbeiten, diese zu verbessern.

Eine gute Antwort könnte sein: "Eine meiner Stärken ist meine Liebe zum Detail; ich bin sehr gut organisiert und sorge dafür, dass jedes Projekt hohen Standards entspricht. Eine Schwäche, an der ich jedoch arbeite, ist das Delegieren von Aufgaben. Ich lerne, dies besser zu erledigen, da ich dazu neige, zu viel selbst zu übernehmen..._"

📌 Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken: Erinnern Sie sich an Ihre Fähigkeiten und Errungenschaften. Machen Sie sich im Vorfeld eine Liste Ihrer Stärken und relevanten Erfahrungen und nehmen Sie bei Bedarf während des Gesprächs darauf Bezug. So können Sie Ihr Selbstvertrauen stärken.

6. Beschreiben Sie eine schwierige Situation bei der Arbeit und wie Sie sie gemeistert haben

Dies ist eine häufige strategische Interviewfrage für Bewerber, die häufig zur Beurteilung Ihrer Problemlösungsfähigkeiten und Belastbarkeit verwendet wird.

Verwenden Sie die STAR-Methode (Situation, Aufgabe, Aktion, Ergebnis), um Ihre Antwort zu strukturieren, und stellen Sie sicher, dass Sie den Kontext und die Details, wie Sie die Herausforderung angegangen sind, darlegen.

Diese Antwort unterstreicht Ihre starke Arbeitsmoral und Ihre Fähigkeit, unter Druck ruhig zu bleiben: "_In meiner letzten Rolle standen wir vor einem großen Termindruck, als ein wichtiges Mitglied des Teams unerwartet ausschied. Ich habe die Verantwortung übernommen, indem ich die Workload neu verteilt und eng mit dem Produktteam zusammengearbeitet habe, um sicherzustellen, dass unsere Ergebnisse auf dem richtigen Weg waren und der Termin schließlich eingehalten werden konnte."

7. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Bei dieser Frage geht es darum, Ihre Ambitionen zu bewerten und festzustellen, wie sie mit der Zukunft des Unternehmens zusammenpassen.

Instanz: "In fünf Jahren sehe ich mich in einer Führungsrolle, in der ich größere Projekte und Teams leite. Ich freue mich auf die Möglichkeit, in einem Unternehmen zu wachsen, das Wert auf persönliches Wachstum und Innovation legt."

Ihre Antwort sollte Ihr Engagement für die Rolle widerspiegeln und zeigen, wie sie sich in Ihre langfristigen Pläne einfügt, ohne dabei ausschließlich nach persönlichen Vorteilen zu klingen.

8. Wie gehen Sie mit Stress und Druck um?

Der effektive Umgang mit Stress ist eine wertvolle Fähigkeit. Dies ist eine der Fragen im Telefoninterview, mit denen Sie beurteilen können, wie Sie mit hohem Druck umgehen. Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Techniken, die Sie zur Stressbewältigung einsetzen, wie z. B. das Setzen von Prioritäten bei Aufgaben, Ordnung halten oder Pausen zum Auftanken einlegen.

Ein gutes Beispiel dafür wäre: "Ich gehe mit Stress um, indem ich meine Aufgaben in überschaubare Schritte unterteile und mich auf das konzentriere, was ich kontrollieren kann. Außerdem achte ich darauf, kurze Pausen einzulegen, um mich aufzuladen und den Kopf frei zu bekommen, was mir hilft, auch in Situationen mit hohem Druck produktiv zu bleiben."

9. Warum möchten Sie hier arbeiten?

**Wussten Sie schon? 50% der Bewerber verpassen Jobchancen weil sie nicht die Initiative ergriffen haben, um mehr über das Unternehmen oder die Position zu erfahren, auf die sie sich beworben haben.

Mangelnde Vorbereitung kann ein Hauptgrund sein bei Vorstellungsgesprächen ein rotes Tuch sein .

Eine Antwort, die zeigt, dass Sie den Auftrag, die Werte, die Kultur, die Errungenschaften und die Feinheiten der Rolle des Unternehmens verstehen, vermittelt, dass Sie wirklich an der Stelle interessiert sind.

Beispiel: "Ich möchte hier arbeiten, weil mich Ihr Engagement für kundenorientierte Lösungen wirklich anspricht. Ich _ bewundere Ihre jüngsten Erfolge bei der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit Ihrer Plattformen. Mit meinem Fachwissen in den Bereichen Datenanalyse und Projektmanagement möchte ich gerne in einem Team mitarbeiten, das so viel bewirken kann."

10. Können Sie Ihre Erfahrungen bei der Arbeit in einer agilen Umgebung beschreiben?

Dies ist eine häufig gestellte Frage für Rollen in der Softwareentwicklung. Ihr Ziel ist es, zu zeigen, dass Sie die agilen Prinzipien verstehen und wie Sie zum Erfolg eines Teams beigetragen haben.

Instanz könnten Sie zum Beispiel sagen: "In meiner letzten Rolle hat unser Team eine Produkteinführung nach der agilen Methodik durchgeführt. Wir hielten tägliche Besprechungen, Sprint-Planungen und Retrospektiven ab, um alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten und auf Änderungen reagieren zu können. Ich habe eine Schlüsselrolle dabei gespielt, das Team auf dem Weg zu unseren Zielen zu halten und die Prioritäten auf der Grundlage von Feedback anzupassen."

Weiterlesen: 20 Agile Interviewfragen (mit Antworten)

11. Was motiviert Sie?

Diese Frage geht der Frage nach, was Sie motiviert, und ist oft eine der wichtigsten Fragen am Telefon interviewfragen für HR-Manager um ihre Leidenschaft zu messen.

Ihre Antwort sollte intrinsische und extrinsische Motivatoren widerspiegeln, sei es das Erreichen von Zielen im Team, persönliches Wachstum oder das Erreichen einer positiven Wirkung: "Mich motiviert es, komplexe Probleme zu lösen und die Auswirkungen meiner Arbeit zu sehen. Die Arbeit an Projekten, die strategisches Denken und kreative Lösungen erfordern, motiviert mich."

12. Wie setzen Sie die Prioritäten bei Ihrer Arbeit?

Eine effektive Priorisierung von Aufgaben ist in jeder Rolle entscheidend. Erklären Sie bei der Beantwortung dieser Frage, wie Sie die Dringlichkeit einschätzen, Fristen einstellen und Aufgaben abschließen.

Instanz: "Ich verwende eine Kombination aus Aufgabenlisten und prioritäts-Matrizen _um festzustellen, was meine unmittelbare Aufmerksamkeit erfordert. Ich berücksichtige Fristen, die Auswirkungen des Projekts und die Erwartungen der Interessengruppen, um zu entscheiden, was an erster Stelle steht."

13. Was ist Ihr Managementstil?

Wenn Sie sich für eine Führungsrolle bewerben, werden Personalverantwortliche Ihre Antwort nutzen, um Ihre Führungsqualitäten und Ihr Potenzial einzuschätzen. Beschreiben Sie zum Beispiel, wie Sie erfolgreich ein funktionsübergreifendes Team bei der Einführung eines neuen Features geleitet haben.

bei der Einführung eines neuen Features bestand eine Schlüsselherausforderung darin, das Feedback der verschiedenen Interessengruppen zu integrieren, ohne die Einführung zu verzögern. Um dies zu bewältigen, habe ich wöchentliche funktionsübergreifende Meetings eingerichtet, um alle Teams aufeinander abzustimmen und Probleme schnell zu lösen. Außerdem richtete ich eine Feedbackschleife für schnelle Iterationen auf der Grundlage früher Benutzertests ein. Das Ergebnis war eine 25 %ige Steigerung des Engagements der Benutzer und ein positives Kundenfeedback."_

Weiterlesen: Erfahren Sie, warum emotionale Intelligenz für die Führung wichtig ist

14. Wie bleiben Sie mit Branchentrends auf dem Laufenden?

Diese Frage bezieht sich auf Ihr Engagement für kontinuierliches Lernen, das für Rollen im Produktmanagement und in der Softwareentwicklung unerlässlich ist. Teilen Sie uns mit, wie Sie Ihre Fähigkeiten durch das Lesen von Branchennachrichten, die Teilnahme an Webinaren oder die Mitgliedschaft in Berufsgruppen auf dem neuesten Stand halten.

Sie könnten sagen: "_Ich halte mich auf dem Laufenden, indem ich Branchenblogs verfolge, Newsletter abonniere und mich in Online-Communities engagiere, die mit meinem Feld zu tun haben. Außerdem besuche ich Konferenzen, um von Branchenexperten zu lernen und mich mit Gleichgesinnten zu verbinden."

Weiterlesen: Unsere bevorzugten Interviewfragen für Software-Ingenieure

15. Was ist Ihr Ansatz zur Problemlösung?

Wenn Ihnen diese Frage gestellt wird, erläutern Sie, wie Sie Probleme methodisch angehen und sie in überschaubare Teile zerlegen.

Sie könnten antworten: "_Ich beginne damit, das Problem klar zu definieren, relevante Daten zu sammeln und mögliche Lösungen zu identifizieren. Dann wäge ich die Vor- und Nachteile jedes Ansatzes ab, bevor ich die beste Lösung umsetze."

16. Wie gehen Sie mit Kritik um?

Dies ist eine der Fragen im Telefoninterview, die darauf abzielen, herauszufinden, wie Sie auf Feedback reagieren und welche Kapazitäten Sie haben, um zu wachsen.

Ein angemessener Umgang mit Feedback ist in jeder Rolle wichtig, insbesondere bei der Zusammenarbeit in agilen Teams oder in Umgebungen, in denen viel auf dem Spiel steht. Die Arbeitgeber möchten sehen, dass Sie offen für Feedback sind und es konstruktiv nutzen können.

Diese Antwort spiegelt eine positive, wachstumsorientierte Denkweise wider: "_Ich sehe Kritik als eine Möglichkeit, zu wachsen. Ich höre aufmerksam zu, bewerte das Feedback und wende es an, um meine Arbeit zu verbessern. Ich bin immer dankbar für konstruktiven Input, weil er mir hilft, in dem, was ich zu erledigen habe, besser zu werden."

💡Pro-Tipp: Fragen zum Persönlichkeitsinterview beurteilen die Soft Skills eines Bewerbers, wie z. B. Teamarbeit, effektive Kommunikation und Problemlösungsfähigkeit. Beantworten Sie diese Fragen selbstbewusst und ehrlich und nennen Sie Beispiele, die Ihre Führungs- und Problemlösungskompetenz belegen.

17. Was sind Ihre Gehaltsvorstellungen?

Zu dieser Frage erledigen Sie am besten vor dem Vorstellungsgespräch Ihre Recherchen über die Branchenstandards. Geben Sie dann eine selbstbewusste, aber leicht offene Antwort.

Formulieren Sie Ihre Antwort etwa so: "Auf der Grundlage meiner Recherchen und des Marktpreises für ähnliche Rollen strebe ich ein Gehalt im Bereich von X bis Y an, bin aber bereit, auch andere Vergütungselemente zu besprechen."

18. Beschreiben Sie ein erfolgreiches Projekt, das Sie geleitet haben

Arbeitgeber hören gerne von Ihren bisherigen Erfolgen. Dies ist eine der detaillierteren Fragen im Telefoninterview für Rollen im Projektmanagement, die dem Interviewer helfen, Ihre bisherigen Leistungen zu verstehen.

Ein Beispiel: "Ich habe ein Team von fünf Personen bei der Neugestaltung unserer Website geleitet, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Wir haben klare KPIs eingestellt und unser Einzelziel, die Besucherzahlen, innerhalb von drei Monaten um 30 % übertroffen." Beschreiben Sie dann das Projekt im Detail mit der oben beschriebenen STAR-Methode.

Durch das Freigeben quantifizierbarer Ergebnisse zeigen Sie, dass Sie auch im Projektmanagement Führungsqualitäten besitzen.

*Weiterlesen: 50 Fragen und Antworten zum Produktmanager-Interview

19. Wie bringen Sie Arbeit und Privatleben unter einen Hut?

Dies ist eine weitere dieser Fragen im Telefoninterview, mit denen Ihre Fähigkeit beurteilt wird, die Produktivität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu gewährleisten. Die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben ist entscheidend für die Aufrechterhaltung von Produktivität und Wohlbefinden, insbesondere in anspruchsvollen Rollen.

Zeigen Sie bei der Beantwortung der Frage, dass Sie Grenzen setzen und der Selbstfürsorge Priorität einräumen: "_Ich lege Wert auf eine klare Einstellung zwischen Arbeit und Privatleben und passe mich den Bedürfnissen meines Teams an. Ich konzentriere mich auf ein effizientes Zeitmanagement während der Arbeit und schalte abends und an den Wochenenden ab, um neue Energie zu tanken."

20. Haben Sie noch Fragen an uns?

Hier gibt Ihnen der Gesprächspartner die Möglichkeit, Ihre Fragen oder Bedenken zu äußern. Denken Sie daran, dass Sie ihn genauso bewerten wie er Sie.

Es ist zwar am besten, wenn Sie spezifische Fragen stellen, aber hier sind einige allgemeine Fragen, die Sie als Ausgangspunkt verwenden können:

Wie sieht ein typischer Tag oder eine typische Woche in dieser Rolle aus?

Können Sie Beispiele für Projekte nennen, an denen ich arbeiten würde?

Welche Lern- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für die Mitarbeiter?

Was sind die häufigsten Herausforderungen in dieser Rolle?

Was sind die nächsten Schritte im Bewerbungsprozess?

Wann kann ich mit einer Antwort von Ihnen rechnen?

Welche Erwartungen haben Sie an eine Rolle wie die meine?

Vorbereitung auf ein Telefoninterview

Manchmal ist es unklar, ob es sich bei einem telefonischen Vorstellungsgespräch nur um ein erstes Screening oder um eine tiefergehende Bewertung handelt. In jedem Fall ist es wichtig, dass Sie gut vorbereitet sind. ✅

Hier sind einige Tipps für das Telefoninterview, die Ihnen helfen, sich vorzubereiten:

Recherchieren Sie das Unternehmen

Wenn Sie sich auf mehrere Stellen bewerben, kann es schwierig sein, sich über jedes Unternehmen zu informieren. Aber vor einem Telefoninterview ist es ein Schlüssel, die Rolle zu verstehen, die Sie anstreben. Auf diese Weise machen Sie einen besseren Eindruck und zeigen, dass Sie wirklich interessiert sind.

Eine Projektmanagement-Plattform wie ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Stellensuche zu rationalisieren und Ihre Bewerbungen nachzuverfolgen. Es ist ein vielseitiges recruitment tool das Teams und Einzelpersonen mit Aufgabenmanagement, Nachverfolgung von Zielen, Zusammenarbeit und Datenorganisation unterstützt.

Bleiben Sie organisiert mit der ClickUp Vorlage für die Jobsuche

Die ClickUp Vorlage für die Stellensuche vereinfacht den Bewerbungsprozess durch die Erstellung eines Aktionsplans für jedes Vorstellungsgespräch, von der Übermittlung des Lebenslaufs bis zur Nachbereitung des Vorstellungsgesprächs.

ClickUp Vorlage für die Stellensuche

Mit dieser All-in-One-Vorlage können Sie:

Erfassen Sie Stellenausschreibungen aus verschiedenen Quellen an einem einzigen Ort

Verwalten Sie den Bewerbungsprozess, einschließlich nachfassender Aufgaben und Fristen

Nachverfolgung von Kontakten und Unterhaltungen mit Personalvermittlern, Personalchefs und anderen Personen

Ganz gleich, ob Sie gerade erst mit der Stellensuche beginnen oder sich beruflich verändern, die Vorlage für die Stellensuche sorgt dafür, dass Sie organisiert bleiben und schneller die perfekte Stelle finden.

Optimieren Sie Ihre Recherche mit ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp Dokumente um ein spezielles Dokument zu erstellen, in dem Sie Ihre Recherchen organisieren, Erkenntnisse zusammenfassen und Notizen zu wichtigen Unternehmensinformationen machen können.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs maßgeschneiderte Vorlagen für die Kommunikation, fassen Sie Ihre Recherchen zusammen und organisieren Sie sie, und verwalten Sie die Dokumentation von Interviews auf einfache Weise

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Docs Ihre Interviewvorbereitung verbessern kann:

Organisieren Sie Ihre Recherchen: Strukturieren Sie Unternehmensdetails mit ClickUp Docs. Verstehen Sie die Werte des Unternehmens, die Stellenbeschreibung und die Rolle, die Sie im Einzelnen anstreben, mit klaren Abschnitten, Überschriften und Aufzählungspunkten, damit Sie während Ihres Telefoninterviews schnell nachschlagen können

Strukturieren Sie Unternehmensdetails mit ClickUp Docs. Verstehen Sie die Werte des Unternehmens, die Stellenbeschreibung und die Rolle, die Sie im Einzelnen anstreben, mit klaren Abschnitten, Überschriften und Aufzählungspunkten, damit Sie während Ihres Telefoninterviews schnell nachschlagen können Kollaborieren Sie in Echtzeit: Geben Sie Dokumente für einen Mentor oder Karrierecoach frei, um sofortiges Feedback zu Fragen und Antworten im Vorstellungsgespräch zu erhalten und eine gründliche Vorbereitung sicherzustellen

Geben Sie Dokumente für einen Mentor oder Karrierecoach frei, um sofortiges Feedback zu Fragen und Antworten im Vorstellungsgespräch zu erhalten und eine gründliche Vorbereitung sicherzustellen Bleiben Sie strukturiert: Verwenden Sie verschachtelte Seiten und Tags, um Abschnitte wie Unternehmenshintergrund, rollenspezifische Fragen und allgemeine Antworten zu organisieren und leicht zugänglich zu machen

Verwenden Sie verschachtelte Seiten und Tags, um Abschnitte wie Unternehmenshintergrund, rollenspezifische Fragen und allgemeine Antworten zu organisieren und leicht zugänglich zu machen Nachverfolgen Sie Ihren Fortschritt: Verwenden Sie den Versionsverlauf, um Änderungen zu überwachen und Ihr Dokument mit neuen Erkenntnissen auf dem neuesten Stand zu halten

Weiterlesen: 10 Vorlagen für Vorstellungsgespräche: Fragen und Leitfäden für Personalverantwortliche

Schaffen Sie einen ruhigen Space für das Gespräch

Das Letzte, was Sie bei einem Telefoninterview wollen, sind Hintergrundgeräusche, die Ihren Flow stören, während Sie versuchen, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Achten Sie darauf, dass Sie einen Ort mit gutem Telefonempfang wählen und sich möglichst wenig ablenken lassen, sei es durch Ihre Haustiere, Mitbewohner oder einfach durch die übliche Hektik in Ihrer Wohnung. 🏡

Sie können verwenden ClickUp Aufgaben um Erinnerungen einzustellen und Ihren Space für das Vorstellungsgespräch vorzubereiten.

Erstellen Sie mit ClickUp Aufgaben eine Liste mit Aufgaben, die Sie im Rahmen Ihrer Stellensuche erledigen müssen

Erstellen Sie eine Checkliste mit Aufgaben wie die Sicherstellung eines stabilen Telefonempfangs, das Stummschalten von Benachrichtigungen und die Einstellung einer ablenkungsfreien Zone. Das Abhaken dieser Aufgaben hilft Ihnen, ruhig und konzentriert zu bleiben, wenn es Zeit für Ihr Vorstellungsgespräch ist.

Stellen Sie nervöse Energie als Aufregung dar 🧘‍♀️

Sehen Sie Ihre Nervosität nicht als etwas Negatives an, sondern betrachten Sie diese Energie als Aufregung über die bevorstehende Chance. Dieser Perspektivwechsel kann Ihnen helfen, diese Energie positiv zu kanalisieren.

Denken Sie an die Etikette bei Telefonaten

Bei Telefoninterviews geht es um klare Kommunikation und selbstbewusste Antworten, daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Umgangsformen auffrischen. Hier sind einige wichtige Tipps, die Sie beachten sollten:

Sprechen Sie klar und deutlich : Halten Sie ein gemäßigtes Tempo ein und achten Sie darauf, dass Ihre Aussagen klar und deutlich sind, damit Ihr Gesprächspartner sie leicht verstehen kann

: Halten Sie ein gemäßigtes Tempo ein und achten Sie darauf, dass Ihre Aussagen klar und deutlich sind, damit Ihr Gesprächspartner sie leicht verstehen kann Hören Sie aktiv zu : Konzentrieren Sie sich auf die Fragen des Gesprächspartners und fragen Sie bei Bedarf nach, um Engagement und Verständnis zu zeigen

: Konzentrieren Sie sich auf die Fragen des Gesprächspartners und fragen Sie bei Bedarf nach, um Engagement und Verständnis zu zeigen Vermeiden Sie Ablenkungen : Wählen Sie einen ruhigen Space, schalten Sie Benachrichtigungen aus und vermeiden Sie Multitasking, um sich voll auf die Unterhaltung konzentrieren zu können

: Wählen Sie einen ruhigen Space, schalten Sie Benachrichtigungen aus und vermeiden Sie Multitasking, um sich voll auf die Unterhaltung konzentrieren zu können Gutes Timing praktizieren : Vermeiden Sie langes Schweigen und Unterbrechungen, indem Sie kurz innehalten, bevor Sie antworten, um Ihre Gedanken zu sammeln

: Vermeiden Sie langes Schweigen und Unterbrechungen, indem Sie kurz innehalten, bevor Sie antworten, um Ihre Gedanken zu sammeln Verwenden Sie einen positiven Ton : Verleihen Sie Ihrer Stimme Enthusiasmus und Zuversicht, und lächeln Sie, um sympathischer zu wirken

: Verleihen Sie Ihrer Stimme Enthusiasmus und Zuversicht, und lächeln Sie, um sympathischer zu wirken Professionell abschließen: Bedanken Sie sich am Ende des Gesprächs für die Zeit, die sich der Gesprächspartner genommen hat, und bekunden Sie Ihr Interesse an den folgenden Schritten.

Zur Nachverfolgung Ihres Trainings nutzen Sie ClickUp-Ziele um ein Einzelziel für die Verfeinerung Ihrer Fähigkeiten bei Telefoninterviews festzulegen. Erstellen Sie ein Ziel, um Probevorstellungsgespräche zu üben, Fortschritte nachzuverfolgen und Feedback zu überprüfen, um sich weiter zu verbessern.

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer individuellen Ziele und Aufgaben mit ClickUp Goals

Sie gehen mit dem Gefühl in Ihr Vorstellungsgespräch, vorbereitet zu sein und zu überzeugen.

Übung macht den Meister, aber Unvollkommenheit ist okay 💜

Es ist normal, nervös zu sein, und Übung kann helfen, diese Angst zu verringern. Denken Sie jedoch daran, dass es in Ordnung ist, während der Unterhaltung ein wenig zu stolpern. Interviewer schätzen Authentifizierung oft mehr als Perfektion.

Bereiten Sie Fragen an den Gesprächspartner vor

Eine der besten Möglichkeiten, Interesse an der Rolle und dem Unternehmen zu zeigen, besteht darin, durchdachte Fragen an den Gesprächspartner vorzubereiten. Eine gut vorbereitete Liste kann Sie von anderen Bewerbern abheben. Erwägen Sie nutzung von KI-Tools um Ihre Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche zu optimieren und sich einen Vorteil zu verschaffen.

Für einen Vorsprung nutzen Sie ClickUp Gehirn um relevante und strategische Fragen für Ihr Vorstellungsgespräch zu erstellen. Dieses intelligente KI-Tool vereinfacht den Vorbereitungsprozess und stellt sicher, dass Sie gut kuratierte Fragen haben, die bei Ihrem Telefoninterview einen starken Eindruck hinterlassen können.

Automatisieren Sie die Aufgabe, Fragen für Ihren Gesprächspartner vorzubereiten, mit ClickUp Brain

Sobald Sie Ihre Fragen erstellt haben, können Sie sie mit ClickUp Docs verfeinern und organisieren. Sie können Ihre Abfragen nach Relevanz und Wichtigkeit sortieren und so sicherstellen, dass Sie die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen.

Um Sie in jeder Phase Ihrer Stellensuche zu unterstützen, bietet ClickUp vorgefertigte Vorlagen, mit denen Sie Ihren gesamten Bewerbungsprozess im Griff haben.

Je weiter Sie in Ihrer Karriere vorankommen, desto eher werden Sie sich auf der anderen Seite der Tabelle als Interviewer wiederfinden. Die ClickUp Vorlage für den Interviewprozess kann Ihnen dabei helfen, einen Rahmen zu schaffen, damit Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie nicht wissen, wie Sie anfangen sollen.

💡 Pro-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Checklisten, um eine tägliche Vorbereitungsroutine für Ihr Vorstellungsgespräch zu erstellen. Haken Sie Aufgaben wie die Recherche über das Unternehmen, die Überprüfung Ihres Lebenslaufs und das Üben von Antworten ab. Durch diese strukturierte Vorgehensweise bleiben Sie organisiert und effizient.

Was ist nach dem Telefoninterview zu erledigen?

Das Telefoninterview ist also vorbei - was kommt jetzt? Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen und den Überblick über den Prozess zu behalten.

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie sich konzentrieren sollten, damit alles reibungslos abläuft:

Senden Sie eine Dankes-E-Mail

Eine E-Mail mit einem Dankeschön ist mehr als nur eine höfliche Geste; es ist eine Gelegenheit, Ihr Interesse an der Rolle zu bekräftigen. Gestalten Sie die Nachricht persönlich, indem Sie sich auf bestimmte Themen des Vorstellungsgesprächs beziehen und so Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Engagement zeigen. 🙌

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie anfangen sollen, ClickUp Gehirn kann Ihnen helfen, eine durchdachte und professionelle Notiz zu verfassen.

Sie können sich Tipps für die korrekte Abfassung einer Dankesmail holen und diese nutzen, um weitere Einblicke in Vorstellungsgespräche und entsprechende Schritte zu gewinnen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um eine Dankes-E-Mail nach einem Telefoninterview zu schreiben

Bewerten Sie die Passung

Nehmen Sie sich nach dem Vorstellungsgespräch etwas Zeit, um darüber nachzudenken, ob die Rolle und das Unternehmen mit Ihren beruflichen Zielen und Werten übereinstimmen.

Anhand dieser Überlegungen können Sie feststellen, ob diese Position der richtige Schritt für Ihre berufliche Entwicklung und Ihre allgemeine Arbeitszufriedenheit ist.

Proaktiv nachfassen

Wenn Sie innerhalb des im Vorstellungsgespräch erwähnten Zeitrahmens keine Antwort erhalten haben, zögern Sie nicht, eine höfliche E-Mail zu senden, um den Status Ihrer Bewerbung zu überprüfen. Dies ist der Zeitpunkt ClickUp-Erinnerungen sind sehr nützlich.

Setzen Sie mit ClickUp Reminders eine einfache Erinnerung von Ihrem Browser, Desktop oder mobilen Geräten aus, um eine E-Mail zur Nachbereitung zu senden

Legen Sie Erinnerungen für die Nachbereitung fest, um sicherzustellen, dass Sie proaktiv bleiben und Ihre Bewerbung nicht aus den Augen verlieren.

Vergessen Sie nicht, dass Vorstellungsgespräche eine Zweibahnstraße sind ⚖️

Machen Sie sich klar, dass es bei Vorstellungsgesprächen nicht nur darum geht, den Arbeitgeber zu beeindrucken, sondern auch darum, dass Sie beurteilen, ob das Unternehmen zu Ihnen passt. Diese Einstellung kann den Druck mindern und Ihnen helfen, sich entspannter zu fühlen.

Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten beim Telefoninterview mit ClickUp

Telefonische Vorstellungsgespräche sind ein entscheidender Schritt bei Ihrer Stellensuche und formen oft den ersten Eindruck, den Sie bei potenziellen Arbeitgebern hinterlassen. Auch wenn sie nicht persönlich stattfinden, bieten sie eine wertvolle Gelegenheit, Ihre Kommunikationsfähigkeiten und Professionalität zu unterstreichen. Um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, ist es wichtig, dass Sie sich auf die häufigsten Fragen in Telefoninterviews vorbereiten, da dies Ihre Selbstdarstellung erheblich verbessern kann.

Um eine gründliche Vorbereitung zu gewährleisten, bietet ClickUp Tools und Features, die Ihre Vorbereitung auf das Telefoninterview vereinfachen und verbessern. 📞

Mit ClickUp können Sie mühelos Ihre Gedanken ordnen, Ihre Sitzungen nachverfolgen und maßgeschneiderte Follow-up-Nachrichten verfassen. Verwenden Sie ClickUp Brain, um personalisierte Dankes-E-Mails zu verfassen, ClickUp Docs, um alle Ihre Fragen und Notizen an einem Ort zu speichern, und ClickUp Reminders, um sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit zur Nachbereitung verpassen.

Sobald das erledigt ist, gehen Sie selbstbewusst und gut vorbereitet in Ihr Telefoninterview. Viel Glück und denken Sie daran: Jedes Vorstellungsgespräch ist eine Chance zu lernen und zu wachsen, egal wie es ausgeht. Du schaffst das! 🚀 Jetzt kostenlos anmelden und meistere das Vorstellungsgespräch mit Bravour! Alles Gute ✨