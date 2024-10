Wie man ein praktisches “Work With Me” Dokument erstellt

Sie kennen das alte Sprichwort: "Jeder ist anders"? 🖌️

Nun, das gilt auch für die Teamarbeit. So wie es keine Einheitsgröße für Jeans gibt, gibt es auch keinen universellen Ansatz für die Arbeit mit Menschen.

Hier kommt ein "How to Work With Me"- oder "Manual of Me"-Dokument ins Spiel. **Es ist ein persönliches Benutzerhandbuch für Ihre Mitarbeiter

Wenn Sie sich überfordert fühlen, sich in ein neues Team einzufügen, oder wenn Sie Ihre Arbeit verbessern wollen fähigkeiten zur Teamarbeit könnte ein Dokument "Wie man mit mir arbeitet" genau das Richtige für Sie sein. 💡

Die Erstellung eines solchen Dokuments mag entmutigend erscheinen, aber es ist einfacher als Sie denken! Einige wenige Schlüssel können Ihre Beziehungen zur Arbeitswelt erheblich verbessern. Wir führen Sie durch die einfachen Schritte, um damit zu beginnen.

Was ist ein "Wie man mit mir arbeitet"-Dokument?

Ein Dokument "Wie man mit mir arbeitet" ist ein persönlicher Leitfaden, der Ihren Arbeitsstil, Ihre Kommunikationspräferenzen und Ihre Erwartungen an die Zusammenarbeit beschreibt.

Im Gegensatz zum traditionellen Ansatz, bei dem man die Präferenzen einer Person im Laufe der Zeit kennenlernt, ist ein "Wie arbeite ich mit mir" ein Dokument:

Klarheit über Ihre Arbeitspräferenzen und hilft Kollegen und Teams, sich besser auf Ihre Prozesse einzustellen

und hilft Kollegen und Teams, sich besser auf Ihre Prozesse einzustellen Hilft Kollegen, Managern und Teams, persönliche Interaktionen zu verstehen , was zu verbesserten Workflows und stärkeren beruflichen Beziehungen führt

, was zu verbesserten Workflows und stärkeren beruflichen Beziehungen führt Bietet klare Richtlinien für die Zusammenarbeit und fördert so ein harmonischeres und effizienteres Arbeitsumfeld

Kurz gesagt, ein Dokument "Wie man mit mir arbeitet" ist ein Spickzettel, der Ihrem Team hilft, Ihre Arbeitsgewohnheiten, Ihren Kommunikationsstil und Ihre Prioritäten zu verstehen. 📚

Was sind die Vorteile eines "Wie arbeite ich mit mir"-Dokuments?

Gehen wir nun auf die Vorteile dieses Benutzerhandbuchs ein und zeigen wir auf, wie es die Interaktionen zwischen den Einzelnen und die Leistung des Teams verbessern kann.

Verbesserte Kommunikation

In einem Dokument "Wie man mit mir arbeitet" können Sie Ihre Kommunikationspräferenzen darlegen.

Bevorzugen Sie zum Beispiel E-Mail für strukturierte Unterhaltungen oder fühlen Sie sich mit informellen Nachrichten über Chat-Plattformen wohler?

Wenn Sie Ihren Kommunikationsstil freigeben, hilft dies Ihrem Team, die besten Kanäle zu wählen, was die Zusammenarbeit reibungsloser und effektiver macht!

Indem Sie Ihre bevorzugten Kommunikationsmethoden - wie Kanäle, Antwortzeiten und Aktualisierungshäufigkeit - angeben, beseitigen Sie das Rätselraten. Ihr Team weiß genau, wie und wann es Sie erreichen kann, wodurch Verzögerungen und Missverständnisse vermieden werden.

💡Pro-Tipp: Effektive Kommunikation ist in jedem Team unerlässlich, und um diesen Aspekt zu verbessern, erkunden Sie kommunikationsstrategien die zu Ihrem Stil passen.

Verkürzte Einarbeitungszeit

Verstehen, wie Menschen arbeiten, wenn eine neue Stelle antritt oder der Beitritt zu einem neuen Team braucht Zeit und kann überwältigend sein.

Ein Dokument mit dem Titel "Wie soll ich arbeiten?" liefert jedoch bereits im Vorfeld wichtige Informationen und hilft den Mitarbeitern, sich an ihre Rolle zu gewöhnen. Dadurch wird die Einarbeitungszeit sowohl für den Mitarbeiter als auch für den Vorgesetzten erheblich verkürzt.

📌 Das Dokument "Meine Arbeit mit mir" zeigt zum Beispiel, dass Ihr Vorgesetzter es vorzieht, Projekt-Updates über ein freigegebenes Dokument zu erhalten und wöchentliche 1-on-1 Meetings für tiefgreifende Diskussionen abzuhalten. Wenn Sie wissen, dass Ihr Vorgesetzter Ihnen privat konstruktives Feedback gibt, können Sie Ihren Kommunikationsstil anpassen und Ihre Beziehung zu ihm besser unterstützen.

Abgestimmte Erwartungen

Dieser persönliche Benutzerleitfaden hilft Ihnen und Ihren Teammitgliedern auch dabei, klare Erwartungen in Bezug auf Arbeitszeiten, zu erbringende Leistungen und Fristen festzulegen.

📌 Wenn Sie zum Beispiel normalerweise von 9 bis 17 Uhr arbeiten und von 10 bis 12 Uhr ununterbrochene Zeit für intensive Arbeit benötigen, sollten Sie dies in die Vorlage aufnehmen, um Missverständnisse mit Ihrem Team zu vermeiden.

So ist sichergestellt, dass jeder weiß, wann und wie er sich an Sie wenden kann. Diese Transparenz beugt Burnout vor und fördert eine gesunde Work-Life-Balance.

Produktivere Meetings

Wie oft haben Sie schon an Online-Meetings teilgenommen und sich gefragt, ob alle an einem Strang ziehen?

Das Dokument "Wie man mit mir arbeitet" klärt, wie man in Meetings am besten mit Ihnen interagiert. Es informiert das Team auch über das von Ihnen bevorzugte Format für Meetings und Ihre Art der Zusammenarbeit.

wenn Sie zum Beispiel visuelle Präsentationen gegenüber langen Diskussionen bevorzugen, können sich Ihre Kollegen entsprechend vorbereiten. Diese Abstimmung sorgt dafür, dass sich alle auf das Wesentliche konzentrieren und die Meetings effizient und umsetzbar sind.

Indem Sie eine klare Kommunikation fördern, schaffen Sie Vertrauen. Wenn Sie Ihre Feedback-Präferenzen und Ihren Entscheidungsfindungsansatz dokumentieren, fühlen sich die Mitglieder des Teams wohler in der Zusammenarbeit mit Ihnen, wodurch Spannungen abgebaut und starke Beziehungen gefördert werden

Wenn Sie eine transparente Ansicht Ihres Arbeitsstils und Ihrer Präferenzen bieten, verringern Sie mögliche Reibungen und fördern den gegenseitigen Respekt. Mit der Zeit schafft diese Klarheit Vertrauen und stärkt den Zusammenhalt im Team.

💡 Pro-Tipp: Eine Recherche und Marktanalyse anderer erfolgreicher Unternehmen (und der Art und Weise, wie sie diese Leitfäden erstellen) kann wertvolle Einblicke und Anregungen für die Gestaltung Ihres eigenen Benutzerleitfadens liefern.

Wie man ein "Arbeit mit mir"-Dokument erstellt

Die Erstellung eines Dokuments "Wie man mit mir arbeitet" erfordert Selbstreflexion und einen strukturierten Ansatz. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen hilft, Ihren Arbeitsstil zu definieren.

1. Verstehen Sie den Zweck des Dokuments

Lassen Sie uns zunächst klarstellen, was dieses Dokument nicht ist. Es ist keine Liste mit Forderungen, wie Sie genau zu Ihren Bedingungen arbeiten können. Stattdessen ist es ein Leitfaden, der anderen hilft zu verstehen, wie sie mit Ihnen erfolgreich und effektiver zusammenarbeiten können.

Es ist als ein Formular für proaktive Kommunikation gedacht, das Missverständnisse vermeiden, die Produktivität steigern und die Beziehungen im Team pflegen soll.

Letztendlich sorgt das "Work With Me"-Dokument für Transparenz. Es beantwortet Schlüssel-Fragen, die ein neues Mitglied oder ein neuer Mitarbeiter eines Teams haben könnte, wie z. B.:

Was ist Ihr bevorzugter Kommunikationsstil?

Wie geben und empfangen Sie positives und negatives Feedback?

Wie sind Ihre Arbeits- oder Konzentrationszeiten?

Wie treffen Sie Entscheidungen?

Die Beantwortung dieser Fragen beseitigt die Verwirrung und Unklarheit, die oft zu Konflikten in Teams führt.

Sobald Sie über Ihren Arbeitsstil nachgedacht haben, ist es an der Zeit, Ihre Gedanken zu Papier zu bringen. Und hier ist der Punkt

ClickUp

kommt ins Spiel! Mit diesem leistungsstarken Projektmanagement tool lässt sich das Schreiben reibungsloser und besser organisieren.

Mit Features wie anpassbaren Vorlagen und kollaborativer Bearbeitung von Dokumenten ermöglicht ClickUp Ihnen, Ihr "Working With Me"-Dokument effizient zu erstellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Ihre Erkenntnisse für Ihr Team leicht zugänglich sind.

Strukturieren Sie jedes Element Ihres "Wie arbeite ich mit mir"-Dokuments mit ClickUp Docs

Um mit dem Verfassen Ihres Dokuments zu beginnen, verwenden Sie

ClickUp Dokumente

. Es ist nicht einfach nur ein weiterer schicker Editor, sondern ein intelligentes Tool, das Ihnen hilft, Ihre Dokumente zu organisieren, zu verwalten und nahtlos zu kommunizieren. Hier sind die Gründe, warum es sich auszeichnet.

Sauber und flexibel: Sie können Ihr Dokument in Abschnitte wie Arbeitszeiten und Feedback-Präferenzen gliedern, ohne es unübersichtlich zu formatieren

Sie können Ihr Dokument in Abschnitte wie Arbeitszeiten und Feedback-Präferenzen gliedern, ohne es unübersichtlich zu formatieren Zusammenarbeit in Echtzeit: Ihr Team kann sich gleichzeitig einbringen, Kommentare abgeben und Beiträge leisten - jeder trägt seinen Teil dazu bei

Ihr Team kann sich gleichzeitig einbringen, Kommentare abgeben und Beiträge leisten - jeder trägt seinen Teil dazu bei Dynamische Updates: Wenn sich die Dynamik Ihrer Arbeit ändert (und das wird sie), können Sie Ihr Dokument problemlos aktualisieren

Wenn sich die Dynamik Ihrer Arbeit ändert (und das wird sie), können Sie Ihr Dokument problemlos aktualisieren Integrierte Workflows: Sie können Aufgaben, Projekte und Ziele direkt mit Ihrem Dokument verknüpfen. Dadurch wird es zu einem aktiven Teil Ihres Workflows und nicht nur zu einem statischen Leitfaden

2. Beginnen Sie mit Ihrem Kommunikationsstil

Kommunikation ist der Kern jeder erfolgreichen Arbeitsbeziehung, und jeder Mensch kommuniziert anders.

Einige von uns sind geradlinig und kommen gerne direkt zum Geschäft, während andere mehr Kontext oder sogar Small Talk schätzen, um das Eis zu brechen.

Aber die Sache ist die: Was für den einen funktioniert, kann für den anderen ein Albtraum sein. Deshalb ist es so wichtig, die Kommunikationspräferenzen in Ihrem Dokument festzuhalten.

Was in das Dokument aufgenommen werden soll:

Bevorzugtes Medium: Erwähnen Sie, wie Sie es bevorzugen, dass Ihre Mitarbeiter mit Ihnen kommunizieren (Text, E-Mail, Anruf, usw.)

Erwähnen Sie, wie Sie es bevorzugen, dass Ihre Mitarbeiter mit Ihnen kommunizieren (Text, E-Mail, Anruf, usw.) Antwortzeiten: Geben Sie an, ob Sie sofort antworten oder bestimmte Zeiten für Nachrichten vorsehen

Geben Sie an, ob Sie sofort antworten oder bestimmte Zeiten für Nachrichten vorsehen Direktheit: Geben Sie an, ob Sie eine direkte Kommunikation oder einen differenzierten Ansatz bevorzugen

📌 Beispiel: "Ich reagiere am liebsten auf Messaging-Apps für schnelle Chats und bevorzuge E-Mails für alles, was eine gründliche Überlegung, einen detaillierten Denkprozess oder eine Dokumentation erfordert. Ich schaue in der Regel zweimal täglich in meinen Posteingang, daher ist eine schnelle Nachricht besser, wenn es dringend ist."

Zu erledigen ist eine klare Einstellung und ein Hin- und Her-Raten, das bei unklaren Kommunikationsstilen häufig vorkommt, zu vermeiden.

3. Erwähnen Sie Ihre Arbeitszeiten und Verfügbarkeit

An einem Remote-Arbeitsplatz variieren die Arbeitszeiten drastisch. 🌍

Einige Mitglieder des Teams arbeiten in einer traditionellen 9-5-Einstellung, während andere aufgrund persönlicher Verpflichtungen oder Zeitzonen flexiblere Zeitpläne haben.

Wenn Sie Ihre Arbeitszeiten angeben, wissen Ihre Kollegen leichter, wann sie Sie online erwarten können, was die Frustration bei der Planung von Meetings oder beim Warten auf Antworten verringert.

Was Sie angeben sollten:

Kernarbeitszeiten : Wann sind Sie normalerweise für Meetings oder gemeinsame Arbeiten verfügbar?

: Wann sind Sie normalerweise für Meetings oder gemeinsame Arbeiten verfügbar? Fokuszeit : Geben Sie die Zeiten an, in denen Sie lieber nicht gestört werden möchten

: Geben Sie die Zeiten an, in denen Sie lieber nicht gestört werden möchten Grenzen: Wenn Sie nach der Arbeitszeit für Notfälle zur Verfügung stehen, definieren Sie, was ein Notfall ist. Sie können auch erwähnen, wie Sie die asynchrone Kommunikation über Zeitzonen hinweg handhaben möchten

📌 Beispiel: "Meine Arbeitszeiten sind von 9 bis 18 Uhr. Den Vormittag von 9 bis 11 Uhr reserviere ich für intensive Arbeit, so dass ich nicht für Meetings zur Verfügung stehe. Sie können gerne kostenlose Meetings am Nachmittag vereinbaren, idealerweise nach 12 Uhr."

4. Klären Sie Ihren Entscheidungsprozess

Wir alle gehen unterschiedlich an Entscheidungen heran. Einige von uns tauchen gerne ein, analysieren Daten und treffen schnelle Entscheidungen.

Andere nehmen sich lieber Zeit, recherchieren, beraten sich mit Mitgliedern des Teams und denken nach, bevor sie eine Entscheidung treffen. Wenn Sie Ihren Entscheidungsfindungsprozess darlegen, können andere verstehen, wie sie zu Diskussionen beitragen und Feedback geben können, das Ihrem Stil entspricht.

Dies ist besonders wertvoll für Teamleiter, Projektmanager, Produktmanager und Führungskräfte, die die Zusammenarbeit und Effizienz im Team fördern müssen.

Was Sie aufnehmen sollten:

Wie Sie an Entscheidungen herangehen : Geben Sie an, ob Sie alle Fakten benötigen, bevor Sie sich in die Materie vertiefen, oder ob Sie es vorziehen, den Input anderer einzuholen. Manche Leute arbeiten gerne mit anderen zusammen, während andere gerne unabhängige Entscheidungen ohne äußeren Einfluss treffen

: Geben Sie an, ob Sie alle Fakten benötigen, bevor Sie sich in die Materie vertiefen, oder ob Sie es vorziehen, den Input anderer einzuholen. Manche Leute arbeiten gerne mit anderen zusammen, während andere gerne unabhängige Entscheidungen ohne äußeren Einfluss treffen Durchführungszeit: Geben Sie an, ob Sie Entscheidungen schnell treffen oder Zeit zum Nachdenken brauchen, bevor Sie sich festlegen. Wenn Sie Ihr Tempo kennen, können andere besser einschätzen, wie sie mit Ihnen in den Entscheidungsprozess eingreifen können

📌 Beispiel: _"Ich ziehe es vor, so viele Daten und Zusammenhänge wie möglich zu haben, wenn ich Entscheidungen treffe, insbesondere wenn sie das Team betreffen. Ich kann zwar bei Bedarf schnelle Entscheidungen treffen, aber für die meisten Diskussionen über große Zusammenhänge schätze ich 24-48 Stunden Zeit zum Nachdenken und zur Beratung mit anderen."

5. Skizzieren Sie Ihren Ansatz für Feedback

Dies ist ein wichtiger Teil des Dokuments. Feedback kann knifflig sein, vor allem in entfernten Teams, wo Körpersprache und Tonfall leicht falsch interpretiert werden können.

Indem Sie erklären, wie Sie am liebsten Feedback geben und empfangen, können Sie Verwechslungen vermeiden und sicherstellen, dass das Feedback konstruktiv ist und gut ankommt.

Was sollte enthalten sein?

Feedback geben : Geben Sie Ihr Feedback sofort, oder heben Sie es sich lieber für persönliche Meetings auf? Neigen Sie dazu, direkt zu sein, oder gehen Sie eher diplomatisch vor?

: Geben Sie Ihr Feedback sofort, oder heben Sie es sich lieber für persönliche Meetings auf? Neigen Sie dazu, direkt zu sein, oder gehen Sie eher diplomatisch vor? Empfang von Feedback: Schätzen Sie bei der Entgegennahme von Feedback Direktheit oder einen eher durchdachten, schriftlichen Ansatz? Zögern Sie nicht, zu erwähnen, ob Sie Zeit brauchen, um das Feedback zu verarbeiten, bevor Sie antworten.

📌 Beispiel: "Ich lege Wert darauf, rechtzeitig Feedback zu geben, daher hören Sie normalerweise während oder kurz nach einem Projekt von mir, wenn etwas verbessert werden muss. Was die Entgegennahme von Feedback betrifft, so bevorzuge ich direkte, umsetzbare Punkte per E-Mail oder unter vier Augen."

6. Definieren Sie Ihren Stil der Zusammenarbeit

Jeder arbeitet auf seine eigene Art und Weise zusammen.

Manche lieben das Brainstorming in der Gruppe, während andere es vorziehen, unabhängig zu arbeiten und sich für Diskussionen zusammenzusetzen. Dies hilft den Leuten zu verstehen, wie sie mit Ihnen bei Projekten und in Meetings zusammenarbeiten können.

Was Sie einbeziehen sollten:

Gruppenarbeit vs. Einzelarbeit : Mögen Sie das Chaos eines Gruppen-Brainstormings, oder ziehen Sie es vor, alleine an Ihren Ideen zu feilen, bevor Sie sie präsentieren? Lassen Sie Ihr Team wissen, was Ihre kreativen Säfte zum Fließen bringt

: Mögen Sie das Chaos eines Gruppen-Brainstormings, oder ziehen Sie es vor, alleine an Ihren Ideen zu feilen, bevor Sie sie präsentieren? Lassen Sie Ihr Team wissen, was Ihre kreativen Säfte zum Fließen bringt Meeting-Vorlieben: Sind Sie ein Fan von häufigen Besprechungen, oder ziehen Sie es vor, Meetings auf ein Minimum zu beschränken? Sind Sie ein Fan von Videoanrufen, oder würden Sie stattdessen asynchron kommunizieren ?

📌 Beispiel: _"Ich bevorzuge es, unabhängig am ersten Entwurf eines Projekts zu arbeiten und ihn dann dem Team zur Rückmeldung vorzulegen. Zu viele Meetings können störend sein, daher versuche ich, sie auf einmal pro Woche zu beschränken, es sei denn, es gibt etwas Dringendes zu tun

Und nicht vergessen,

verbesserung der zwischenmenschlichen Fähigkeiten und der Zusammenarbeit

ist der Schlüssel zu einer guten Teamarbeit. Schließlich brauchen auch die besten Ideen ein wenig Hilfe!

Auch gelesen:

Effektive Strategien zur Verwaltung der Arbeit in Teams

7. Nennen Sie Ihre Grenzen und Präferenzen

Es ist wichtig, dass Sie auch Ihre persönlichen Vorlieben und Grenzen hervorheben.

Ob es um Ihre sozialen Interaktionen mit Ihrem Team oder Ihre Herangehensweise an Konfliktlösungen geht, solche persönlichen Einblicke können einen hilfreichen Rahmen für die Zusammenarbeit bieten.

Was Sie aufnehmen sollten:

Soziale Interaktionen : Plaudern Sie gerne, bevor Sie sich mit der Sache befassen? Oder kommen Sie lieber gleich zur Sache? Lassen Sie Ihr Team wissen, was Sie in die richtige Stimmung bringt

: Plaudern Sie gerne, bevor Sie sich mit der Sache befassen? Oder kommen Sie lieber gleich zur Sache? Lassen Sie Ihr Team wissen, was Sie in die richtige Stimmung bringt Stress- und Konfliktbewältigung: Wie reagieren Sie, wenn Spannungen aufkommen? Gehen Sie Probleme frontal an oder bevorzugen Sie einen maßvollen, privaten Ansatz? Das Freigeben dieser Informationen kann Ihren Kollegen helfen, mit Ihnen durch schwierige Gewässer zu navigieren

Wenn Sie sich über Ihren Kommunikationsstil im Klaren sind, hilft das nicht nur Ihrem Team, zu verstehen, wie es Ihnen Nachrichten schreiben soll, sondern fördert auch ein Umfeld, in dem es sich wohl fühlt, wenn es Feedback gibt und erhält.

📌 Beispiel:"Ich schätze einen Smalltalk zu Beginn von Meetings - er hilft rapport aufzubauen . Ich lege aber auch Wert auf Zeiteffizienz, so dass ich gerne innerhalb der ersten 5-10 Minuten zur Tagesordnung übergehe. Bei Konflikten ziehe ich eine direkte Kommunikation vor, gehe aber immer von einer guten Absicht aus."_

Denken Sie daran, dass es nie schadet, zu recherchieren und zu sehen, was andere zu erledigen haben. Wenn Sie sich ansehen, was bei anderen funktioniert, können Sie sich inspirieren lassen und Best Practices auf Ihr Dokument anwenden.

Pro-Tipp: Wenn Sie konkrete Beispiele dafür anführen, wie Sie am liebsten kommunizieren, können Sie kulturelle Unterschiede überbrücken und das Kontextbewusstsein der Mitglieder des Teams stärken.

Instanz, wenn Sie Mitglieder eines Teams haben, die aus Kulturen kommen, in denen Förmlichkeit großgeschrieben wird, können Sie erwähnen, dass Sie respektvolle Begrüßungen und korrekte Titel in E-Mails schätzen, aber auch einen lockeren Ton in nachfolgenden Diskussionen fördern. Diese Klarheit hilft allen, Ihre Erwartungen zu verstehen und sich wohl zu fühlen, wenn sie auf eine Art und Weise interagieren, die mit ihren kulturellen Normen übereinstimmt.

8. Machen Sie es zu einem lebendigen Dokument

Zu guter Letzt sollte sich dieses Dokument weiterentwickeln, wenn Sie es erledigen. Arbeitsstile ändern sich, Unternehmenskulturen wandeln sich, und neue Herausforderungen entstehen. 🔄

Überprüfen und überarbeiten Sie Ihr Dokument "Wie man mit mir arbeitet" regelmäßig, vor allem, wenn Sie in eine neue Rolle oder ein neues Team wechseln. Wenn Sie es auf dem neuesten Stand halten, bleibt es ein relevantes tool zur Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit.

Wenn Sie sich beim Verfassen dieses Dokuments überfordert fühlen, machen Sie sich keine Sorgen ClickUp Gehirn ist hier, um zu helfen!

Erhalten Sie den ersten Entwurf Ihres "Wie man mit mir arbeitet"-Dokuments mit ClickUp Brain

Mit diesem KI-Tool können Sie eine Menge Zeit sparen:

Entwerfen leicht gemacht: Erhalten Sie aufschlussreiche Vorschläge von ClickUp Brain, um Ihre Kommunikationspräferenzen klar zu formulieren

Erhalten Sie aufschlussreiche Vorschläge von ClickUp Brain, um Ihre Kommunikationspräferenzen klar zu formulieren Positives Feedback: Generieren Sie mit Hilfe der KI aufmunternde Rückmeldungen und Notizen, die bei Ihrem Team Anklang finden

Generieren Sie mit Hilfe der KI aufmunternde Rückmeldungen und Notizen, die bei Ihrem Team Anklang finden Stromlinienförmige Workflows: Automatisieren Sie lästige Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen für Aktualisierungen und das Einholen von Feedback, damit Sie sich auf die eigentliche Zusammenarbeit im Team und die Verfeinerung Ihres Dokuments konzentrieren können

Automatisieren Sie lästige Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungen für Aktualisierungen und das Einholen von Feedback, damit Sie sich auf die eigentliche Zusammenarbeit im Team und die Verfeinerung Ihres Dokuments konzentrieren können HR-Integration: Verwenden Sie ClickUp Brain innerhalb derClickUp HR-Management-Plattform um sicherzustellen, dass der Arbeitsstil jedes Einzelnen respektiert und mit den Zielen der Organisation in Einklang gebracht wird

Integrieren Sie Ihr "Wie man mit mir arbeitet"-Dokument einfach in die ClickUp HR-Management-Plattform

Sie bevorzugen ein vorgefertigtes Dokument, das Sie schnell benutzerdefiniert anpassen können? Die ClickUp Vorlagen "Meine Arbeit" (siehe nächste Seite) können Ihnen als solide Grundlage dienen.

How to Work With Me Vorlagen von ClickUp

Wir haben zwei Vorlagen für Sie: eine, um Ihren Arbeitsstil zu beschreiben, und die andere, um Managern zu helfen, zu definieren, wie sie mit ihren Teams arbeiten möchten.

ClickUp Mit mir arbeiten [Individueller Mitwirkender] Vorlage

Wenn Sie ein einzelner Mitwirkender sind, benötigen Sie die ClickUp Arbeit mit mir [Individuell Mitwirkender] Vorlage .

Kommunizieren Sie Ihren Arbeitsstil mit Ihrem Vorgesetzten und Ihrem Team mit Hilfe der ClickUp Vorlage "Working With Me" [Individuell mitwirkender Mitarbeiter]

Hier ist die harte Wahrheit: Mitwirkende werden oft in spezialisierten Aufgaben begraben, und Kommunikationspannen sind an der Tagesordnung.

Faktencheck: Eine Studie hat ergeben, dass verschiedene Formulare schlechter Kommunikation US-Unternehmen Kosten verursachen 1,2 Billionen Dollar jährlich an Produktivitätsverlusten. 📉

Klarheit ist also der Schlüssel, wenn man vermeiden will, Teil dieser Statistik zu werden.

In dieser Vorlage werden Ihr Arbeitsstil, Ihre Vorlieben und Erwartungen dargelegt - quasi eine Rubrik für Ihre Kollegen. Umreißen Sie also Ihre Präferenzen mit dieser Vorlage:

Bevorzugte Arbeitszeiten: Lassen Sie andere wissen, wann Sie verfügbar sind, damit sie Ihren Flow nicht unterbrechen

Lassen Sie andere wissen, wann Sie verfügbar sind, damit sie Ihren Flow nicht unterbrechen Kommunikationsstil: Geben Sie an, wie Sie kommunizieren möchten - niemand möchte einen Roman in einer E-Mail lesen

Geben Sie an, wie Sie kommunizieren möchten - niemand möchte einen Roman in einer E-Mail lesen Feedback-Präferenzen: Teilen Sie mit, wie Sie am liebsten Feedback erhalten und stellen Sie sicher, dass es konstruktiv und klar ist

Kurzum, diese Vorlage ist nicht nur ein "Nice-to-have", sondern ein Muss für jeden, der in seiner Rolle erfolgreich sein will, ohne sich überfordert zu fühlen. Also, zögern Sie nicht länger, laden Sie die Vorlage herunter und erledigen Sie sie. Ihr zukünftiges Ich wird es Ihnen danken.

ClickUp Mit mir arbeiten [Manager] Vorlage

Ob Sie ein erfahrener Manager sind oder nur im Management anfangen benötigen Sie die ClickUp Working With Me [Manager] Vorlage . Und warum? Weil die Leitung eines Teams chaotisch werden kann.

Informieren Sie Ihr Team über Ihren Arbeitsstil mit der ClickUp-Vorlage "Arbeiten mit mir" [Manager

Sie müssen ein Gleichgewicht bei der Arbeit schaffen und mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, Standpunkten und Arbeitsstilen umgehen. Wenn Sie also wollen, dass die Reihenfolge stimmt und Ihr Team erfolgreich ist, müssen Sie klare Erwartungen an Ihre Arbeitsweise stellen.

Mit dieser Vorlage können Sie das tun:

Klare Erwartungen festlegen: Umreißen, wie Sie arbeiten und Entscheidungen treffen. Wenn Ihr Team weiß, was es zu erwarten hat, wird es sich eher trauen, mit Fragen oder Ideen auf Sie zuzugehen

Umreißen, wie Sie arbeiten und Entscheidungen treffen. Wenn Ihr Team weiß, was es zu erwarten hat, wird es sich eher trauen, mit Fragen oder Ideen auf Sie zuzugehen Transparenz fördern: Durch die Dokumentation Ihrer Präferenzen schaffen Sie einekultur der Inklusivität und Offenheit. Keine Ratespiele mehr darüber, wie man mit Ihnen kommuniziert!

Durch die Dokumentation Ihrer Präferenzen schaffen Sie einekultur der Inklusivität und Offenheit. Keine Ratespiele mehr darüber, wie man mit Ihnen kommuniziert! Verbessern Sie die Feedbackschleifen: Legen Sie fest, wie Sie Feedback geben und erhalten möchten. Dabei geht es nicht nur darum, unangenehme Unterhaltungen zu vermeiden, sondern auch darum, ein Team aufzubauen, das von konstruktiver Kritik profitiert

Auch gelesen: 10 kostenlose Kennenlern-Vorlagen, um Ihr Team kennenzulernen

ClickUp: Ihr Freund für Produktivität und Zusammenarbeit

Das Erstellen eines Dokuments "Wie man mit mir arbeitet" kann sich so entmutigend anfühlen wie das Aufräumen der lange ignorierten Sockenschublade - es ist unordentlich, aber leicht zu übersehen. 🤔

Aber wenn Sie es erst einmal organisiert haben, werden Sie sich fragen, warum Sie so lange gewartet haben.

Dieses Dokument ist ein leistungsfähiges Tool zur Verbesserung der Interaktion am Arbeitsplatz. Indem Sie Ihren Kommunikationsstil, Ihre Erreichbarkeit und Ihre Feedback-Präferenzen freigeben, ermöglichen Sie Ihren Kollegen eine effektive Zusammenarbeit und bauen so stärkere, vertrauensvolle Beziehungen auf.

Denken Sie daran, dass das Dokument "Wie man mit mir arbeitet" dazu dient, Ihre aktuellen Präferenzen darzustellen. Betrachten Sie es also als ein lebendiges Tool, das sich mit Ihrem Arbeitsstil und der Dynamik Ihres Teams weiterentwickelt. Regelmäßige Aktualisierungen sorgen dafür, dass es relevant bleibt, und mit ClickUp wird die Erstellung und Pflege des Dokuments zum Kinderspiel, so dass Sie sich auf die Erreichung gemeinsamer Ziele konzentrieren können.

Also, machen Sie den ersten Schritt! Die Erstellung Ihres Dokuments "Wie man mit mir arbeitet" wird Ihre Beziehungen in der Arbeit klären und die Produktivität Ihres Teams steigern. Ihr zukünftiges Ich - und Ihre Teamkollegen - werden es Ihnen danken. 🙌 Anmelden bei ClickUp noch heute! ✅