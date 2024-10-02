Google Formulare oder SurveyMonkey: Bestes Umfrage-Tool?

Die Erstellung von Online-Formularen kann überwältigend sein, vor allem wenn Sie versuchen, das perfekte Umfrage-Tool zu finden, um klare, umsetzbare Ergebnisse zu erhalten. Ganz gleich, ob Sie als Eigentümer eines kleinen Geschäfts Kundenfeedback einholen oder als Planer eines Ereignisses Einladungen verschicken, die richtige Umfrageplattform kann den Unterschied ausmachen.

Hier kommen die Schwergewichte - Google Formulare und SurveyMonkey - ins Spiel.

Beide sind beliebt, zuverlässig und verfügen über zahlreiche fortschrittliche Features, aber woher wissen Sie, welche Plattform für Ihre Anforderungen die richtige ist? Ist es die Einfachheit von Google Formularen oder die Anpassungsfähigkeit von SurveyMonkey?

Wir wollen Ihnen helfen, die beste Entscheidung für Ihr nächstes Projekt zur Erstellung einer Umfrage zu treffen.

Was sind Google Formulare?

über Google Formulare Nehmen wir an, Sie nehmen neue Mitarbeiter auf und müssen wichtige Informationen von jedem einzelnen Mitarbeiter erfassen, z. B. Kontaktdaten, Ausrüstungswünsche oder Schulungspräferenzen. Mit Google Formularen ist dieser Vorgang so einfach wie das Senden einer E-Mail.

Als Teil der Google Workspace-Suite können Sie mit Google Forms einfache Formulare in wenigen Minuten erstellen und alle Antworten automatisch in Google Tabellen sammeln - perfekt für die schnelle Datenanalyse, ohne dass Sie zusätzliche Tools benötigen.

Ganz gleich, ob Sie Eigentümer eines Geschäfts oder Lehrer sind, der eine Klassenumfrage durchführt, Google Forms bietet eine benutzerfreundliche Erfahrung ohne Lernaufwand.

über Google Formulare

Google Formulare Features

Google Forms mag einfach erscheinen, aber lassen Sie sich davon nicht täuschen - es hat viele nützliche Features. Mit ein paar Google Formular-Hacks können Sie das Potenzial für die Rationalisierung Ihrer Umfragen erhöhen:

1. Integration mit Google Tabellen

Die Antworten werden automatisch in einem Google Sheet organisiert, so dass Sie das Feedback in Echtzeit nachverfolgen können. Wenn Sie zum Beispiel eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit durchführen, sehen Sie die Ergebnisse, sobald sie eintreffen, und können sie sofort analysieren.

Wenn Sie jedoch ein fortschrittlicheres Tool-Paket suchen, stehen Ihnen viele Google Workspace-Alternativen bieten erweiterte benutzerdefinierte Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten.

2. Anpassbare Vorlagen

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Google Formulare bieten eine Vielzahl von Google Formular Vorlagen für alles von der Anmeldung zu Ereignissen bis hin zu Formularen für Kundenfeedback Wählen Sie einfach eine Vorlage aus, passen Sie sie an und schicken Sie sie ab!

3. Zusammenarbeit in Echtzeit

Arbeiten Sie mit einem Team zusammen? Sie können Kollegen einladen, Ihr Formular gleichzeitig zu bearbeiten und daran mitzuarbeiten. Google Formulare sind eine großartige Option zur Erstellung von formulare für Software Teams und helfen ihnen, effektiv zusammenzuarbeiten, indem sie Feedback einholen, den Fortschritt des Projekts nachverfolgen oder Teamanfragen in Echtzeit verwalten.

Google Formulare Preise

Free für jeden mit einem Google Konto

für jeden mit einem Google Konto Google Workspace Business Starter: 7,20 $/Benutzer pro Monat

7,20 $/Benutzer pro Monat Google Workspace Business Standard: 14,40 $/Nutzer pro Monat

14,40 $/Nutzer pro Monat Google Workspace Business Plus: $21/Nutzer pro Monat

Google Formulare sind eine gute Wahl für einfache Online-Umfragen, vor allem, wenn Sie bereits Google Workspace verwenden. Aber was, wenn Sie mehr Features benötigen? Hier kommt SurveyMonkey ins Spiel.

Was ist SurveyMonkey?

über UmfrageMonkey Benötigen Sie mehr als ein einfaches Formular? Nutzen Sie SurveyMonkey, ein Tool, mit dem Sie Ihre Daten noch besser auswerten können. Ganz gleich, ob Sie Umfragen zur Kundenzufriedenheit durchführen oder detaillierte Marktforschung betreiben, SurveyMonkey bietet eine Reihe von Features, die für die seriöse Datenerfassung und -analyse entwickelt wurden.

Für Unternehmer, Pädagogen und Marktforscher, die mehr Flexibilität und Kontrolle benötigen, bietet SurveyMonkey fortschrittliche Tools zur Erstellung benutzerdefinierter Umfragen und zur Erfassung aussagekräftiger Erkenntnisse.

SurveyMonkey Features

Die Features von SurveyMonkey richten sich an alle, die mehr als nur einfache Umfragen durchführen möchten:

1. Erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen

Möchten Sie, dass Ihre Umfrage professionell aussieht? Mit SurveyMonkey können Sie Ihre Formulare vollständig mit Ihrem eigenen Branding, der Fragelogik und sogar der Verzweigungslogik anpassen, um bestimmte Fragen auf der Grundlage von Benutzerbeantwortungen anzuzeigen.

Wenn ein Kunde beispielsweise in einer Umfrage zum Produktfeedback "Unzufrieden" auswählt, können Sie Folgefragen auslösen, in denen Sie nach dem Grund fragen.

2. Detaillierte Berichterstellung und Analytik

Nachdem Sie die Beantwortungen erfasst haben, stellt SurveyMonkey Ihnen nicht nur Rohdaten zur Verfügung. **Sie können ausführliche Berichte mit Diagrammen, Grafiken und Echtzeitanalysen erstellen

Stellen Sie sich vor, Sie führen Umfragen zum Mitarbeiterengagement durch und müssen die Ergebnisse in einem Meeting freigeben - mit den Tools zur Berichterstellung von SurveyMonkey sind Sie bestens gerüstet und können Ihre Ergebnisse mit wenigen Klicks präsentieren.

3. Gebrauchsfertige Vorlagen

Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Umfrage beginnen sollen? SurveyMonkey bietet eine Vielzahl von vorgefertigten Vorlagen für alles, von der Planung von Ereignissen bis hin zur Kundenforschung. Wenn Sie Kundenfeedback sammeln, ist die vorlagen für Feedback-Formulare können Sie Zeit sparen und sicherstellen, dass Sie die richtigen Fragen stellen, um nützliche Erkenntnisse zu gewinnen.

über UmfrageMonkey

SurveyMonkey Preise

Free

Team Advantage Plan: $25/Benutzer pro Monat

$25/Benutzer pro Monat Team Premier Plan: 75 $/Benutzer pro Monat

75 $/Benutzer pro Monat Standard Monatlich: $99/Monat

$99/Monat Cloud (Individueller Plan - Advantage jährlich): 468$/Jahr

468$/Jahr Cloud (Individueller Plan - Premier Jährlich) : $1428/Jahr

: $1428/Jahr Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

SurveyMonkey bietet tiefgreifendere Features, ist aber auch teurer. Wenn Ihr Ziel tiefe Dateneinblicke und benutzerdefiniertes Branding ist, ist es eine Überlegung wert.

Aber wie sieht es im Vergleich zu Google Formularen für Ihre speziellen Anforderungen aus?

Google Formulare vs. SurveyMonkey: Features im Vergleich

Bei der Entscheidung zwischen Google Forms und SurveyMonkey geht es nicht nur um die Auswahl eines Tools, sondern um die Suche nach dem richtigen software zur Erstellung von Formularen *die Ihnen hilft, intelligenter zu arbeiten, nicht härter

Ganz gleich, ob Sie schnelle Umfragen zum Mitarbeiterfeedback durchführen oder detaillierte Marktforschung betreiben - wenn Sie wissen, welche Software zur Erstellung von Formularen Ihren Anforderungen am besten entspricht, können Sie Zeit und Frustration sparen.

Werfen wir einen Blick darauf, wie diese beiden Tools in den wichtigsten Bereichen im Vergleich abschneiden:

Feature Google Forms Survey Monkey Visuelle Zusammenarbeit Ja Ja Vorlagen Vorgefertigt und intuitiv Umfangreich und anpassbar Echtzeit-Zusammenarbeit Ja Ja Integrationen Nur Google Workspace Mehrere Plattformen Moderationstools Grundlegend (Kommentare, Zusammenarbeit in Echtzeit) Erweitert (Umfragen, Abstimmungen, Timer) Anpassung Limitiert (Farben, Logo) Umfangreich (Branding, Layout) Logische Features Grundlegend (Multiple-Choice, Kurzantworten) Erweitert (Überspringungslogik, Verzweigung von Fragen) Datenberichterstellung und -analyse Einfach (Google Tabellen) Erweitert (integrierte Diagramme und Berichte) Kostenloser Plan Ja Ja, mit eingeschränkten Features

Lassen Sie uns nun die Unterschiede im Detail vergleichen:

Feature #1: Benutzerfreundlichkeit

über Google Formulare Google Forms: Wenn Sie eine Umfrage gestern erledigt haben wollen, ist Benutzerfreundlichkeit alles. Google Forms ist der Inbegriff von Einfachheit - Sie können eine Umfrage in wenigen Minuten erstellen und ausführen.

Wenn Sie z. B. als Lehrer ein Quiz erstellen oder als Marketingfachmann nach einer Produkteinführung Feedback einholen möchten, können Sie dies mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von Google Forms schnell und einfach erledigen.

SurveyMonkey: SurveyMonkey hingegen bietet Ihnen mehr Kontrolle, erfordert aber etwas mehr Einarbeitungszeit. Müssen wir unterschiedliche Fragen anzeigen, je nachdem, wie jemand antwortet? Das Feature Verzweigungslogik von SurveyMonkey ist dafür perfekt geeignet.

Sie ist ideal für tiefer gehende Umfragen, z. B. für Marktforscher, die sich mit dem Kundenverhalten befassen, aber sie ist mit einer gewissen Lernkurve verbunden.

Gewinner: Wenn Geschwindigkeit Ihre oberste Priorität ist, ist Google Formulare der eindeutige Gewinner. Wenn Sie jedoch mehr benutzerdefinierte Einstellungen und Kontrolle benötigen, ist SurveyMonkey möglicherweise die zusätzliche Zeit wert.

Feature #2: Benutzerdefiniert und Branding

Bei einer Umfrage geht es nicht nur um das Erfassen von Beantwortungen - sie ist eine Erweiterung Ihrer Marke.

über UmfrageMonkey Google Formulare: Bietet grundlegende Anpassungsmöglichkeiten, mit denen Sie die Hintergrundfarbe ändern und ein Logo hinzufügen können, aber das war's auch schon. Diese Lösung eignet sich für interne Umfragen oder die Erfassung von Antworten von Studenten.

SurveyMonkey: Hier können Sie Ihr Logo hinzufügen und die Farben und das Layout benutzerdefiniert gestalten. Wenn Sie beispielsweise eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit durchführen, können Sie sicherstellen, dass sich die Umfrage nahtlos in Ihr Markenerlebnis einfügt.

Gewinner: Die Designoptionen von SurveyMonkey sind ein klarer Vorteil, wenn Sie Ihr Publikum beeindrucken möchten.

über Google Formulare Beide tools funktionieren gut, aber auf unterschiedliche Weise.

Google Forms: Lässt sich mühelos in Google Tabellen integrieren, so dass Sie in Echtzeit auf die Antworten zugreifen können. Ein Beispiel: Sie haben gerade ein neues Produkt auf den Markt gebracht und eine Feedback-Umfrage an Ihre Kunden verschickt.

Sobald die Antworten eingehen, werden sie automatisch in Google Tabellen zusammengestellt, so dass Sie die Zufriedenheitswerte analysieren oder potenzielle Produktverbesserungen schnell ermitteln können.

SurveyMonkey: Erweitert die Analyse mit integrierten software zur Umfrageanalyse die Diagramme, Grafiken und erweiterte Berichterstellung bietet.

Gewinner: Wenn Sie den Kundensupport unterstützen und Feedbacktrends im Laufe der Zeit analysieren müssen, können Sie mit den Features für die Berichterstellung von SurveyMonkey ausgefeilte, leicht lesbare Berichte erstellen - ein Export ist nicht erforderlich.

Google Formulare vs. SurveyMonkey auf Reddit

Wenn Sie sich zwischen Google Formularen und SurveyMonkey entscheiden müssen, erhalten Sie manchmal den besten Einblick von denjenigen, die diese Tools täglich verwenden. Daher haben wir uns an Reddit gewandt, um zu sehen, was Benutzer aus der Praxis sagen - und ihr Feedback bietet einige wertvolle Einblicke.

Für diejenigen, die Einfachheit und nahtlose Integration bevorzugen, wird Google Forms gelobt. Reddit-Benutzer catcheroni fasst es perfekt zusammen:

Es ist kostenlos, es ist einfach, und es hat eine super einfache Integration mit Google Tabellen, die ich sehr oft benutze.

catcheroni

Das macht Google Formulare zur ersten Wahl für Benutzer, die schnell und unkompliziert Antworten sammeln und die Daten sofort in Google Tabellen analysieren möchten.

Andererseits hat SurveyMonkey auch treue Benutzer, die die Balance zwischen Einfachheit und Funktion zu schätzen wissen, wie Reddit-Benutzer torresburriel drückt es aus:

_Wir verwenden SurveyMonkey. Es ist einfach, erschwinglich und leicht für die Teilnehmer

torresburriel

Dieses Feedback unterstreicht die Stärke von SurveyMonkey, sowohl für Ersteller von Umfragen als auch für Befragte eine intuitive Erfahrung zu bieten, vor allem, wenn es um erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen geht.

Wie lautet also das Urteil? Beide Tools haben je nach Ihren Anforderungen ihre Stärken, aber wenn Sie direkt von Benutzern hören, können Sie sich ein besseres Bild davon machen, welches Tool am besten für Ihre Projekte geeignet ist.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Google Formularen vs. SurveyMonkey

Wenn Google Formulare oder SurveyMonkey nicht die erweiterten Features oder die Flexibilität bieten, die Sie benötigen, ist es vielleicht an der Zeit, andere Optionen zu prüfen. Eine Vielzahl von Google Forms-Konkurrenten und Alternativen zu SurveyMonkey sind verfügbar, aber eine sticht hervor - ClickUp .

ClickUp ermöglicht die Erstellung von Formularen, wandelt Antworten automatisch in umsetzbare Aufgaben um, lässt sich nahtlos in Workflows integrieren und bietet Echtzeit-Datenanalysen über anpassbare Dashboards.

Es handelt sich um eine abschließende Lösung, die über die einfache Erstellung von Formularen hinausgeht.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihre Arbeit vereinfachen kann:

1. Ansicht des Formulars

Verwandeln Sie Umfrageantworten in umsetzbare Aufgaben mit ClickUp Form View

Wenn Sie Kundenfeedback einholen, müssen Sie die Antworten nicht mehr manuell in ein separates System eingeben, ClickUp Formular Ansicht verwandelt diese Antworten automatisch in Aufgaben für Ihr Team.

Die Möglichkeit zur Anwendung bedingte Logik in Formularen macht sie noch leistungsfähiger - sie ermöglicht es Ihnen, bestimmte Fragen auf der Grundlage früherer Antworten anzuzeigen und so sicherzustellen, dass Sie mehr relevante Daten von Ihren Befragten erfassen.

Jede Übermittlung wird zu einer umsetzbaren Aufgabe, an der Ihr Team sofort arbeiten kann, wodurch der gesamte Prozess rationalisiert wird.

Ein Beispiel: Sie betreiben einen Online-Shop und versenden Umfragen nach dem Kauf. Mit der Ansicht "Formular" wird jede Antwort, egal ob es sich um eine positive Bewertung oder eine Beschwerde handelt, zu einer Aufgabe, die dem entsprechenden Mitglied des Teams zugewiesen wird. Dadurch entfällt die manuelle Nachverfolgung und es wird sichergestellt, dass nichts verloren geht.

2. Verwaltung von Aufgaben

Verwandeln Sie Übermittlungen von Formularen automatisch in Aufgaben und halten Sie Ihr Team mit ClickUp Aufgaben auf dem Laufenden

Die wahre Stärke von ClickUp liegt in seiner Fähigkeit, alles miteinander zu verbinden. Wenn jemand ein Formular einreicht, können Sie es automatisch in eine ClickUp Aufgabe , weisen Sie sie einem Mitglied des Teams zu und legen Sie Fristen fest.

Angenommen, Sie führen nach einer Produkteinführung eine Umfrage zum Kundenfeedback durch. Anstatt die Antworten manuell zu sortieren, kann ClickUp Tasks jede Antwort automatisch als Aufgabe der entsprechenden Abteilung zuweisen.

Zum Beispiel kann positives Feedback an das Marketing für Testimonials weitergeleitet werden, während Probleme mit dem Produkt direkt an den Kundensupport zur Nachverfolgung gehen können. Auf diese Weise geht kein Feedback verloren, und jede Aufgabe wird von Anfang bis Ende verfolgt.

Mit anderen Worten: Im Gegensatz zu herkömmlichen Umfrage-Tools geht ClickUp über die Erstellung von Formularen hinaus und integriert sich direkt in die aufgaben-Management-Software und ist damit ideal für Teams, die auf der Grundlage des erhaltenen Feedbacks Maßnahmen ergreifen müssen

Ob Sie nun Kundenfeedback oder interne Anfragen verwalten, ClickUp stellt sicher, dass jede Übermittlung von Anfang bis Ende effizient bearbeitet und nachverfolgt wird.

3. Feedback-Vorlagen

Einfaches Sammeln, Organisieren und Priorisieren von Feedback mit der Vorlage für Feedback Formulare von ClickUp

ClickUp bietet auch vorgefertigte Lösungen an, wie die ClickUp Feedback Formular Vorlage . Diese Vorlage ist perfekt, um Feedback an einem Ort zu sammeln und zu organisieren.

Ganz gleich, ob Sie Mitarbeiterfeedback sammeln oder Benutzer zu Ihrem Produkt befragen, das Feedback ist sofort strukturiert und lässt sich leicht analysieren. Sie können die Vorlage benutzerdefiniert an Ihre Bedürfnisse anpassen und so sicherstellen, dass Sie die gewünschten Daten erhalten.

Ein Beispiel: Sie leiten ein Team für Kundenerfolg und senden eine Feedback-Umfrage zu einem neuen Feature. Die Vorlage für das Formular kategorisiert und priorisiert jede Antwort, so dass Sie leicht erkennen können, welche Probleme zuerst angegangen werden müssen.

Darüber hinaus bietet Ihnen die Ansicht "Overall Recommendation Board" einen Space für das Brainstorming und die Speicherung all Ihrer feedbackbezogenen Ideen.

4. Automatisierung und Analytik

ClickUp geht über Formulare hinaus - es automatisiert den gesamten Prozess. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Workflows auf der Grundlage von Umfrageantworten einstellen.

Beispiel: Wenn jemand eine negative Antwort auswählt, kann ClickUp Ihrem Kundensupport-Team automatisch eine Folgeaufgabe zuweisen. Oder wenn eine Umfrage ein Problem mit hoher Priorität aufdeckt, können Sie einen Alarm auslösen, um sofortige Maßnahmen einzuleiten.

Visualisieren Sie Schlüssel-Daten und überwachen Sie Fortschritte in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Aber das ist noch nicht alles ClickUp's Dashboards geben Ihnen Einblicke in Echtzeit, so dass Sie Trends überwachen, Antwortraten nachverfolgen und Ihre Daten visualisieren können, ohne die Plattform zu verlassen.

Müssen Sie Umfrageergebnisse in einem Meeting präsentieren? Mit den integrierten Dashboards können Sie in Sekundenschnelle Berichte erstellen, die Ihre Daten sofort verwertbar machen.

ClickUp ist nicht nur ein tool - es ist eine abschließende Lösung für Teams, die mehr mit ihren Umfragen erledigen müssen.

Wenn Sie über die Grenzen von Google Forms und SurveyMonkey hinausgewachsen sind, ist ClickUp durch seine Fähigkeit, Formulare, Aufgaben, Automatisierungen und Echtzeiteinblicke zu integrieren, ein echter Wendepunkt für jeden, der Daten in Aktionen umwandeln möchte.

Effiziente Formulare und Umfragen mit ClickUp erstellen

Sowohl Google Formulare als auch SurveyMonkey bieten einzigartige Vorteile, die sie für unterschiedliche Anwendungsfälle geeignet machen.

Google Forms ist ein hervorragendes kostenloses Tool für einfache Umfragen und Formulare mit grundlegenden Features innerhalb des Google-Ökosystems. SurveyMonkey ist ideal, wenn Sie Umfragen mit erweiterten Features und Berichterstellung erstellen möchten.

ClickUp hingegen bietet eine leistungsstarke Kombination aus Formularerstellung und Projektmanagement und ist damit eine vielseitige Wahl für Teams, die im Rahmen ihrer Arbeitsabläufe Daten erfassen und analysieren müssen.

Der integrierte Ansatz von ClickUp bedeutet, dass jede Übermittlung von Umfragen nicht einfach nur Daten sind - sie sind ein Schritt zur Verbesserung Ihres Geschäfts. Ob es um die Nachverfolgung von Antworten in Echtzeit, die Automatisierung von Workflows auf der Grundlage von Rückmeldungen oder die Erstellung visueller Berichte geht, ClickUp hilft Ihnen, Dinge schneller und intelligenter zu erledigen.

Sind Sie bereit zu sehen, wie ClickUp Ihr Umfrage- und Aufgabenmanagement verändern kann? Registrieren Sie sich bei ClickUp kostenlos an und erleben Sie eine bessere Art zu arbeiten!