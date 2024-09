Wie man produktorientierte Wachstumsstrategien für SaaS umsetzt

Geben wir es zu: Nein, das Produkt verkauft sich nicht von selbst. Selbst die besten Produkte der Welt haben einen erheblichen Aufwand an Marketing, Verkauf und Verteilung hinter sich.

Aber hier ist der Haken: Unternehmen, die großartige Produkte entwickeln, bauen ihr Marketing und ihren Vertrieb um das Produkt herum auf - eine Geschäftsstrategie, die als produktgesteuertes Wachstum bezeichnet wird. In der Welt der Software-as-a-Service (SaaS) ist das produktgesteuerte Wachstum (PLG) eine der beliebtesten und dennoch schwer fassbaren Strategien.

Was ist also das Geheimnis des produktgesteuerten Wachstums? Um das herauszufinden, müssen wir die heiligen Hallen von PLG SaaS betreten. Los geht's. 🚀

Was ist produktgesteuertes Wachstum (PLG)?

Produktgesteuertes Wachstum ist eine SaaS-Marketingstrategie, die das Produkt als Grundlage für Go-to-Market-Initiativen nutzt. Die gesamte Organisation, einschließlich Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg, Design und Entwicklung, arbeitet gemeinsam an der Entwicklung von Produkten, die das Wachstum fördern.

Zu den entscheidenden Merkmalen einer produktgesteuerten Strategie gehören:

Selbstbedienung : Die Benutzer entdecken und nutzen das Produkt selbstständig, ohne dass das Unternehmen eingreifen muss

: Die Benutzer entdecken und nutzen das Produkt selbstständig, ohne dass das Unternehmen eingreifen muss UX-gesteuert : Die Produkte sind so konzipiert, dass sie dem Kunden einen unmittelbaren Wert bieten und ihn schon bei der ersten Testversion fesseln

: Die Produkte sind so konzipiert, dass sie dem Kunden einen unmittelbaren Wert bieten und ihn schon bei der ersten Testversion fesseln Freemium Abonnement : Das Ziel der kostenlosen Testversion ist es, die Benutzer zu einem Upgrade auf eine kostenpflichtige Version zu bewegen, und zwar als Ergebnis einer guten Benutzererfahrung

: Das Ziel der kostenlosen Testversion ist es, die Benutzer zu einem Upgrade auf eine kostenpflichtige Version zu bewegen, und zwar als Ergebnis einer guten Benutzererfahrung Demokratisierte Entscheidungen : Produktorientierte Unternehmen stützen sich bei Design-/Entwicklungsentscheidungen auf das Feedback der bestehenden Kunden

: Produktorientierte Unternehmen stützen sich bei Design-/Entwicklungsentscheidungen auf das Feedback der bestehenden Kunden Befürwortung durch die Kunden: PLG verlässt sich auf Mundpropaganda, Viralität und Online-Entdeckung, um zahlende Kunden zu gewinnen und zu halten

Wie ist PLG entstanden?

Produktorientiertes Wachstum ist das Ergebnis mehrerer historischer und neuer Veränderungen auf dem Softwaremarkt.

Kaufentscheidungen: Zunächst einmal sind die Entscheidungen über Unternehmenssoftware heute demokratisiert. Die Benutzer haben ein größeres Mitspracherecht bei der Auswahl der Tools, die Unternehmen kaufen. Teams - manchmal sogar Einzelpersonen - wählen ihre eigenen Tools aus, um die Arbeit schneller und besser zu erledigen.

UX-Trends: Die Zeit der hässlichen, unbrauchbaren Enterprise-Software ist vorbei und hat Platz gemacht für moderne, benutzerorientierte Designs - ein Markenzeichen der heutigen B2B-Technologie. UX ist zu einem Schlüssel für die Differenzierung geworden.

Abonnement-Modelle: Heutzutage wird fast jede Software über periodische Abonnements bezahlt. Damit entfällt das finanzielle Hindernis, verschiedene Optionen auszuprobieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Selbstbedienung oder keine Bedienung: Gartner fand dass, wenn die Bedürfnisse der GenZ- und Millennial-Kunden im Self-Service nicht erfüllt werden, sie das Produkt weniger nutzen, nie wieder bei dem Unternehmen kaufen und sich negativ über das Produkt äußern würden.

Als Reaktion auf diese Markttrends wandten sich die Unternehmen an wachstumsmarketing-Strategien die Benutzer einbindet, es ihnen ermöglicht, unabhängig zu kaufen, eine beeindruckende UX bietet und sie zu einem Upgrade ermutigt. So wurde PLG geboren.

Zu erledigen: Was bedeutet es, ein produktgesteuertes SaaS-Unternehmen zu sein?

Ein produktgesteuertes Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass fast jeder für das Wachstum verantwortlich ist. Und so geht's.

Einheitliche Organisationsstruktur: PLG ist eine Strategie, die das gesamte Unternehmen vereint. Es bricht die Silos zwischen Produkt, Vertrieb, Marketing usw. auf, um das gesamte Unternehmen auf Wachstum auszurichten.

Produktfokussierte Kommunikation: Wenn das Produkt der primäre Wachstumsmotor ist, verlagert sich die Strategie vom traditionellen Vertrieb und Marketing auf die Schaffung einer Plattform, die das Produkt effektiv präsentiert.

Zum Beispiel würde ein funktionsübergreifendes Team im Rahmen einer Markteinführung zusammenarbeiten, um kundenorientierte Inhalte zu erstellen, wie zum Beispiel:

Eine gut gestaltete, ansprechende Website, die sich auf das Produkt konzentriert

Anwendungsfallbezogene Produktdemos

Personalisierte Seiten, die sich auf die verschiedenen Werte für die verschiedenen Benutzer konzentrieren

Rationalisierte Testversionen

Einfache (oft kostenlose) Anmeldung

Kontinuierliche Verbesserung: PLG-Teams arbeiten gemeinsam an der Verbesserung der Benutzeroberfläche durch Experimente. Sie untersuchen das Verhalten der Benutzer, die Akzeptanz, den Abbruch der Nutzung usw., um Strategien zur Abhilfe zu entwickeln.

Neudefinition von Marketing und Vertrieb: In produktgesteuerten Unternehmen, insbesondere in B2B SaaS Unternehmenssoftware die Rolle des Marketings konzentriert sich auf Produktschulung, Benutzererfahrung und Kundenbindung, während sich die Vertriebsteams auf benutzerdefinierte Lösungen und Upselling konzentrieren.

Wie unterscheidet sich das produktgesteuerte Wachstum von anderen traditionellen Wachstumsstrategien?

Bei traditionellen Wachstumsstrategien wird der Vertrieb vom Produkt abgegrenzt. Bei vertriebs- oder kundenorientiertem Wachstum entwickelt das Produktteam das Produkt, und das Marketing-/Vertriebsteam bringt es auf den Markt. Das produktorientierte Wachstum ändert dies und unterscheidet sich dadurch von anderen SaaS-Marketing-Strategien in mehrfacher Hinsicht.

Parameter Produktgesteuert Vertriebsgesteuert Kundengesteuert Treiber Produkt Vertriebsteam Kundenfeedback und -zufriedenheit Onboarding Self-Serve-Produktleitfäden Demos und Installationen unter der Leitung des Vertriebsteams Setup und Einführung unter der Leitung des Teams für Kundenerfolg Kundenakquisitionskosten Niedrig aufgrund von Inbound- und Self-Serve-Kundenreisen Hoch, einschließlich der Vertriebskosten Mittel, mit stärkerem Fokus auf Kundenbindung und wiederkehrende Umsätze Skalierbarkeit Hoch: Produktviralität führt zu mehr Akzeptanz Mäßig: Akzeptanz durch Kapazität des Teams limitiert Hoch: Kundenzufriedenheit kann zu organischem Wachstum führen Produktentwicklung Iterativ und basierend auf Daten aus der Produktnutzung Basierend auf Vertriebsfeedback und Kundenzufriedenheit Basierend auf direktem Kundenfeedback Kundenbeziehungen Die Beziehung bezieht sich auf das Produkt, mit minimaler Interaktion mit dem Kundendienst (je nach Bedarf) Die Beziehung bezieht sich auf die Vertriebsmitarbeiter, oft eng und kooperativ Die Beziehung bezieht sich auf die Teams für den Kundenerfolg, durch kontinuierliches Engagement

Unterschiede zwischen produktbezogenen, vertriebsbezogenen und kundenbezogenen Strategien

Auch wenn diese drei Strategien unterschiedlich aussehen, schließen sie sich nicht gegenseitig aus. Einige der erfolgreichsten Unternehmen verfolgen einen hybriden Ansatz, bei dem sie die besten Elemente dieser Modelle je nach ihrem aktuellen Kontext nutzen und kombinieren.

Ein Tool zur Steigerung der Produktivität könnte zum Beispiel PLG für Einzelpersonen und kleine Geschäfte nutzen, während ein vertriebsorientierter Wachstumsansatz für Unternehmen geeignet ist, die benutzerdefinierte Anpassungen und Unterstützung benötigen.

B2B-SaaS-Geschäfte beginnen oft als vertriebsorientierte Unternehmen und gehen langsam zu produktorientierten Unternehmen über, wenn Marketingstrategien wie SEO, soziale Medien, Inhalte usw. online an Zugkraft gewinnen.

Unabhängig davon, ob Sie PLG allein oder in Kombination mit anderen Methoden einsetzen, sollten Sie bedenken, dass Ihre Strategie eine Grundlage braucht.

Die Säulen des produktgesteuerten Wachstums

Produktgesteuertes Wachstum beruht auf der Software, die Kunden anzieht, anspricht und bindet. Das Produkt sorgt für Viralität, Onboarding, Engagement und Bindung. Um dies zu erreichen, müssen Geschäfte ihr Produkt auf den folgenden drei Säulen aufbauen.

Beim produktgesteuerten Ansatz geht es darum, dass Ihre Benutzer den "Aha!"-Moment erleben. Dies fördert das Onboarding, die Benutzerfreundlichkeit und die Viralität des Produkts.

1. Benutzergesteuertes Design

Um Ihre Kunden zu gewinnen und zu halten, müssen Sie auf ihre Bedürfnisse eingehen und ihre dringendsten Probleme lösen. Um damit anzufangen, sollten Sie eine fantastische UX für die gesamte Customer Journey schaffen.

Investieren Sie in UX-Forschung, um intuitive Produkte zu entwickeln

Beobachten Sie Produktnutzungsmuster, um Kunden besser zu verstehen

Machen Sie den Einstieg für den Benutzer mühelos . Vermeiden Sie zum Beispiel eine leere Seite bei der Anmeldung und bieten Sie Vorlagen/Platzhalter an, die der Benutzer individuell gestalten kann

. Vermeiden Sie zum Beispiel eine leere Seite bei der Anmeldung und bieten Sie Vorlagen/Platzhalter an, die der Benutzer individuell gestalten kann Untersuchen Sie die Abbrüche, Ausstiege und den Rückgang der Nutzung während des gesamten Zyklus des Kunden

Nutzen Sie Freemium- oder kostenlose Testversionen , um Ihren Benutzern die Möglichkeit zu geben, das Produkt ohne Vorlaufkosten zu testen

, um Ihren Benutzern die Möglichkeit zu geben, das Produkt ohne Vorlaufkosten zu testen Optimieren Sie den "Aha-Moment" des Produkts, d. h. den Punkt, an dem es jedes Mal, wenn sich der Benutzer anmeldet, einen Wert liefert

Bauen Sie das Produkt so auf, dass es dem Kunden einen zusätzlichen Wert bietet und fügen Sie neue Features hinzu, um den Wert für den Kunden zu steigern

3. Absicht, das Produkt auf den Markt zu bringen

Damit Entwicklung und Wachstum Hand in Hand arbeiten können, ist eine wechselseitige Zusammenarbeit erforderlich. Ermöglichen Sie das ganz bewusst.

Investieren Sie in Ressourcen, um schnelle Iterationen durchzuführen und Produkte als Reaktion auf Kundenfeedback zu entwickeln

Bringen Sie Vertrieb, Marketing, Produkt und Technik auf die gleiche Seite. Das kann so einfach sein wie die Verwendung desselben virtuellen Workspace/Projektmanagement-Tools

Aufbau einer Produktmarketingpraxis

Produktgesteuerte Säulen fördern auch das SaaS-Wachstum, indem sie die Spitze des Verkaufstrichters verbreitern und mehr Benutzer ermutigen, nach unten zu gehen, indem sie im Voraus Werte liefern und es einfach machen, Ergebnisse zu sehen. Aber das ist noch nicht alles.

Vorteile des produktgesteuerten Wachstums

Faktencheck: Eine kürzlich durchgeführte Studie ergab, dass 91% der Unternehmen planen eine Erhöhung der Investitionen in produktorientiertes Wachstum. 75% der leitenden Angestellten in B2B-SaaS-Unternehmen sind "besorgt über die Konkurrenz durch PLG-Unternehmen", und das aus gutem Grund!

1. Niedrigere Kundengewinnungskosten (CAC)

Zunächst einmal senkt PLG die Kundenakquisitionskosten drastisch. Mit kostenlosen Testversionen, Self-Serve-Onboarding, inhaltsgesteuertem Engagement, Automatisierung und begrenzten Interaktionen mit dem Vertriebsteam reduzieren PLG-Unternehmen Personalkosten und Gemeinkosten. Dies senkt die CAC.

Beispiel: Zoom bietet eine kostenlose Version mit Limits für die Nutzung an, um die Hürden für eine Testversion zu senken. Das Produkt ist intuitiv und einfach zu bedienen. Wenn Benutzer von der Erfahrung beeindruckt sind, führen sie selbst ein Upgrade durch, ohne eine einzige Unterhaltung mit einem Vertriebsmitarbeiter zu führen.

2. Schnelleres und besser skalierbares Kundenwachstum Bain & Company fand heraus, dass unternehmen, die eine produktorientierte Wachstumsstrategie verfolgen, einen höheren Umsatz erzielen als Unternehmen, die dies nicht tun. Und das ist gewollt.

Bei der produktorientierten Wachstumsstrategie hängt die Skalierung der Benutzerbasis nicht von der Nummer der Vertriebsmitarbeiter ab, die Sie beschäftigen. So können Geschäfte mit weniger Ressourcen mehr Benutzer einbinden und schnelleres Wachstum erzielen. Hinzu kommt, PLG-Unternehmen schaffen eine größere Reichweite durch virale Inhalte, Mund-zu-Mund-Propaganda, Kundenempfehlungen, Upgrades, usw.

3. Kürzere Verkaufszyklen

Eine starke produktorientierte Wachstumsstrategie schafft ein Geschäftsmodell, das weniger von aufwendigen, teuren Verkaufsprozessen abhängig ist. In einer PLG-Reise, ein Interessent:

Er sucht/hört über ein Produkt Liest darüber, sieht sich Bewertungen an Meldet sich für eine kostenlose Testversion an Probiert das Produkt aus Wird durch ein kostenpflichtiges Upgrade zu einem zahlenden Kunden

Die Schritte 1-4, d. h. die Umwandlung von potenziellen Kunden in produktqualifizierte Leads, können innerhalb eines Tages oder sogar einer einzigen Sitzung auf der Website erfolgen, ohne dass ein Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung stehen muss.

Schritt 5 kann zwar Wochen oder sogar Monate dauern, ist aber eine Bestätigung des Wertes, den der Kunde durch das Produkt erhält. Dadurch entstehen wiederkehrende Einnahmen, die den Wert des Kunden auf Lebenszeit (CLV) erhöhen.

4. Höheres Umsatzpotenzial

Im Vergleich zu Unternehmen, die traditionelle Wachstumsstrategien verfolgen, haben produktorientierte Geschäfte 60% mehr durchschnittlichen Umsatz pro Benutzer (ARPU) . Indem man die Benutzer das Produkt entdecken, erleben, sich engagieren und darüber berichten lässt, erhalten die Kunden eine größere Quelle der Zufriedenheit und Eigentümerschaft.

5. Höherer Umsatz pro Mitarbeiter

In einem SaaS-Geschäft ist der Personalbestand einer der größten Kostenfaktoren. Hochqualifizierte Mitarbeiter sind teuer in der Einstellung und Bindung. Um die Effizienz und den ROI der Personalkosten zu messen, messen SaaS-Unternehmen den durchschnittlichen Umsatz pro Mitarbeiter (ARPE).

Produktgesteuertes Wachstum minimiert die Mitarbeiterkosten, indem es Entdeckung, Selbstbedienung und Automatisierung ermöglicht. Dadurch steigt der Umsatz pro Mitarbeiter im Vergleich zu Geschäften mit großen Vertriebs- und Kundensupport-Teams.

6. Geringere Abwanderung

PLG verlässt sich bei der Kundenakquise und -bindung auf die Stärke des Produkts, und zwar durch den beständigen Wert, den das Produkt bietet. Das Ergebnis ist, dass der Kunde die Kaufentscheidung unabhängig und schrittweise trifft.

Es besteht also nicht die Gefahr, dass er von einem Verkäufer unter Druck gesetzt oder beeinflusst wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde den Kauf bereut, ist geringer. Dadurch wird die Abwanderung verringert und der Wert des Kunden auf Lebenszeit erhalten.

Wenn Ihnen die oben genannten Gründe ausreichen, um in Ihrem Unternehmen eine produktorientierte Wachstumsstrategie einzuführen, erfahren Sie hier, wie Sie das tun können.

Wie Sie PLG in SaaS implementieren

Im Kern geht es bei produktgesteuertem Wachstum darum, die Art und Weise, wie Produkt, Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg die Dinge erledigen, aufeinander abzustimmen. Um dies zu erreichen, sind ein strategischer Ansatz und eine solide produktmanagement-Tool wie ClickUp . Sehen wir uns an, wie Sie PLG in Ihrem SaaS-Unternehmen implementieren können.

1. Gestalten Sie das Produkt so, dass es unmittelbaren Wert liefert

Damit ein Produkt hängen bleibt, muss es das Problem des Kunden sofort lösen, sobald er sich für die Testversion anmeldet. Das können Sie erreichen, indem Sie:

Vereinfachung der wichtigsten Features, damit sie intuitiv und einfach zu bedienen sind

Optimierung des "Aha-Moments", des Punktes, an dem der Wert entsteht

Die Komplexität reduzieren, die Benutzeroberfläche übersichtlich halten und die Reise nahtlos gestalten

Den Übergang von einem anderen Produkt durch Integrationen und Importe mühelos gestalten

erleben Sie müheloses und kollaboratives Customer Journey Mapping mit ClickUp_

Produkt-Teams nutzen ClickUp Whiteboards um den Weg des Benutzers visuell zu kartographieren und Aha-Momente auf dem Weg zu identifizieren. Von hier aus werden in einem Top-Down-Ansatz Features entwickelt und Fähigkeiten aufgeschlüsselt.

Im Wesentlichen hilft eine gute Visualisierung der Customer Journey dem gesamten Wachstumsteam, einschließlich der Produktentwicklung, sich auf die dritte Säule der PLG auszurichten: Go-to-Market-Absicht.

2. Preis für Wert

Wenn Sie ein großartiges Produkt entwickelt haben, bieten Sie es kostenlos an, damit die Benutzer nur dann zahlen, wenn sie einen Wert darin sehen. Sie können dies zu erledigen mit:

A fFreemium-Modell : Interessenten testen kostenlos eine Basisversion des Produkts und zahlen nur für erweiterte Features/Upgrades

: Interessenten testen kostenlos eine Basisversion des Produkts und zahlen nur für erweiterte Features/Upgrades Gratis Testversion : Interessenten nutzen das Produkt kostenlos für eine begrenzte Zeit

: Interessenten nutzen das Produkt kostenlos für eine begrenzte Zeit Produktinterner Upsell: Zeigen Sie den Benutzern, wenn sie sich mit dem Produkt beschäftigen, Upsell-Möglichkeiten zum richtigen Zeitpunkt und Preis auf

Ein gutes Beispiel hierfür ist Figma. Das Produkt bietet in der kostenlosen Version nur begrenzte Features und lädt professionelle Designer zu einem Upgrade ein, um mehr zu erhalten. Es ermöglicht jedoch anderen Benutzern wie Managern, Prüfern usw. den kostenlosen Zugriff auf eine browserbasierte Plattform, was die Zusammenarbeit einfach und kostenlos macht.

Bei dieser Preisstruktur sehen die Kunden, dass sie genau für das bezahlen, was sie brauchen, d. h. großartige Designfunktionen, ein Feature, das durchweg Wert schafft.

3. Optimieren Sie das Onboarding-Verfahren

Ein nahtloses Onboarding-Erlebnis ist die Grundlage für produktgesteuertes Wachstum. Machen Sie es einfach, leicht und selbsterklärend.

Ausbilden

HubSpot ist das perfekte Beispiel für ein SaaS-Startup, bei dem es um die Schulung von Interessenten geht. Die CRM SaaS plattform schafft einen Bereich von Inhalten, nicht nur in ihren Blogs und Berichterstellungen, sondern auch durch Webinare, Lernprogramme und Zertifizierungen.

Lassen Sie sich von HubSpot inspirieren und erstellen Sie umfangreiche Ressourcen in Form von Videos, Podcasts, Whitepapers, Fallstudien usw., um den potenziellen Kunden den Weg zu erläutern. Verwenden Sie produktmarketing-Software um sicherzustellen, dass potenzielle Kunden alle benötigten Informationen mit einem Klick auf eine Schaltfläche erhalten.

clickUp Tasks zur Verwaltung von Inhalten im Marketing für PLG ClickUp Aufgaben ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Content-Marketing-Pipeline zu verwalten und PLG zu unterstützen. Organisieren Sie Ihre Inhalte mit Tags, benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status und mehr mit ClickUp.

Macht

Das Alleinstellungsmerkmal des produktgesteuerten Marketings ist die Fähigkeit, Benutzer ohne Anleitung zu betreuen. Ermöglichen Sie Ihren Benutzern einen intuitiven und angenehmen Selbstbedienungs-Anmeldeprozess. Rollen Sie den roten Teppich aus, und sie werden ihn gehen.

Die überwiegende Mehrheit der Benutzer der Millennials und Gen Z möchte das Produkt selbst ausprobieren. Lassen Sie sie in Ruhe, um dies zu erledigen. Verwenden Sie bei Bedarf ein Onboarding-Tool wie Pendo.io und Userflow, um diesen Prozess zu optimieren.

Slack ist ein weiteres sehr erfolgreiches SaaS Beispiel . Das Produkt an sich ist einfach zu verstehen und zu verwenden. Slack steigert diese Erfahrung mit einem Bot, der eine geführte Einführung bietet, ohne die Einmischung eines Verkäufers. Die PLG-Strategie von Slack integriert die Unterstützung beim Onboarding in das Produkt selbst.

Engage

In manchen Fällen benötigt ein potenzieller Kunde Unterstützung. Wenn das Produkt komplex ist oder der Benutzer mit ähnlicher Software nicht vertraut ist, könnte er Hilfe benötigen. Erstellen Sie für diese Benutzer Eingabeaufforderungen, um sie bei der Anmeldung zu unterstützen.

Entwerfen Sie für jede wiederholte Nutzung In-App-Tutorials mit Produkttouren und Zugang zu Tipps, in denen die Benutzer das Produkt in ihrem eigenen Tempo kennen lernen können. Achten Sie darauf, Ihre Benutzer nicht mit zu vielen Features oder zu vielen Informationen zu überfordern. Bieten Sie bei Bedarf auch benutzerdefinierte Demos an.

4. Richten Sie Systeme zur Erfassung von Kundenfeedback ein

Sorgen Sie für die richtigen Grundlagen. Richten Sie Umfragen und Fragebögen ein, um Feedback zur Nutzung zu sammeln.

Eine Net Promoter Score (NPS)-Umfrage kann Ihnen zum Beispiel dabei helfen, herauszufinden, ob sich Produktaktualisierungen auf das Produkterlebnis ausgewirkt haben.

Mühelose und effektive Umfragen zum Produktfeedback mit ClickUp ClickUp Formulare ist eine einfache Möglichkeit, diese Umfragen einzustellen und durchzuführen. Erstellen Sie einfache Fragebögen, geben Sie sie sicher frei, sammeln Sie relevante Daten und wandeln Sie sie bei Bedarf direkt in Aufgaben um.

Richten Sie zusätzlich zu den Umfragen Tools zur Nachverfolgung des Verhaltens der Benutzer ein.

Verwenden Sie Webanalysetools, um den Weg der Benutzer zu verstehen

Nutzen Sie Produktanalysen, um die für Features, Abbruchpunkte, Kohortenverhalten usw. aufgewendete Zeit zu ermitteln.

Führen Sie A/B-Tests mit verschiedenen Onboarding Flows, Karussells und Botschaften durch

Verfolgen Sie soziale Medien und Community-Foren, um zu erfahren, was die Benutzer über das Produkt sagen

5. Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Teams

Die Grundlage von PLG ist, dass Produkt und Wachstum als eine Einheit funktionieren. Die meisten Unternehmen, auch SaaS-Unternehmen, organisieren ihre Mitarbeiter jedoch in Teams aus Marketing, Vertrieb, Kundenerfolg und Produkt - mit anderen Worten: auf traditionelle Weise. Daher fehlt oft der Kontext, was sich auf den Konsens auswirkt.

Vermeiden Sie dies, indem Sie alle PLG-Teams in einem virtuellen Workspace wie ClickUp zusammenbringen.

Planen: Notizen zum Meeting und Feedback auf ClickUp Docs aufzeichnen. Brainstorming auf ClickUp Mindmaps: Nutzen Sie ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung der Leistung bei den für Sie wichtigen Metriken.

ClickUp Chat: Eine moderne App zum Chatten, die Unterhaltungen und Aufgaben zusammenbringt!

Collaborate: Verwenden Sie ClickUp Chat um Unterhaltungen kontextbezogen zu führen. Diskutieren Sie Beobachtungen, Feedback, Ideen und mehr direkt in den Projektordnern, die Sie in ClickUp erstellt haben.

Etwas muss erledigt werden? Kein Problem, erstellen Sie Aufgaben, Listen und mehr direkt im Chat und legen Sie los.

Automatisieren Sie Ihre Arbeit mit ClickUp Brain

Automatisieren: Rationalisieren und automatisieren Sie Routinearbeiten. Verwenden Sie ClickUp Gehirn um Antworten auf Fragen zur Arbeit zu finden, Aktualisierungen und Stand-ups zu automatisieren, Inhalte zu bearbeiten und längere Dokumente zusammenzufassen. Free für das funktionsübergreifende Team, um sich auf die kreativen Aspekte der PLG-Strategie zu konzentrieren.

So effektiv das produktgesteuerte Wachstum auch ist, so komplex ist es auch. Es erfordert kulturelle, verhaltensbezogene und logistische Veränderungen im gesamten Unternehmen. Das wäre die erste von mehreren Herausforderungen, denen Sie sich wahrscheinlich stellen müssen.

Herausforderungen überwinden und eine erfolgreiche PLG-Strategie einstellen

Im Folgenden finden Sie einige der häufigsten Herausforderungen, denen Sie bei der Umsetzung einer produktorientierten Wachstumsstrategie begegnen können, sowie Möglichkeiten zu deren Bewältigung.

Aha-Moment zu spät

Herausforderung: Bei PLG ist das Erreichen des "Aha-Moments" eines Kunden entscheidend für dessen Akzeptanz und Bindung. Wenn ein Kunde diesen Moment nicht schnell genug erreicht, kann die gesamte PLG-Strategie scheitern.

🛠️ Lösung: Verhindern Sie dies durch gründliche Forschung und benutzerorientiertes Produktdesign. Konzentrieren Sie sich darauf, Aha-Momente für jede Persona zu schaffen, und verbessern Sie dies kontinuierlich.

Selbstbedienung geht schief

Herausforderung: Kunden dieser Generation bevorzugen zwar die Selbstbedienung, aber sie verlassen auch gerne die Seite, wenn sie etwas nicht selbst finden können. Wenn sie zum Beispiel keine Informationen über den Import von Daten aus einem anderen Tool finden können, brechen sie ihre Anmeldung möglicherweise ab.

🛠️ Lösung: Vermeiden Sie dies mit der richtigen Mischung aus Selbstbedienung und Kundensupport. Bauen Sie als erste Anlaufstelle einen automatisierten Workflow in der App auf, um die Benutzer zu ermutigen, Features zu erkunden und Tipps zu geben.

Sie können auch einen Bot einsetzen, um dies zu erledigen. Stellen Sie aber immer sicher, dass ein geführter Onboarding-Prozess verfügbar ist, falls ein Kunde ihn benötigt.

Suboptimale Testversionen

Herausforderung: Kostenlose Testversionen für immer sind nicht rentabel. Nicht ausreichend lange Testversionen sind für den Benutzer nicht hilfreich. Ein erfolgreiches SaaS-Unternehmen muss die perfekte Preisstrategie finden.

🛠️ Lösung : Führen Sie Experimente durch, um die richtige Preis-/Testversionsstrategie zu finden. Entwerfen Sie Angebote/Zugang mit begrenztem Zeitraum, um die Reaktion zu verstehen. Zum Beispiel können Sie ein Black Friday-Angebot erstellen, das eine 90-tägige Erweiterung der Testversion der KI anbietet.

Ungeeignete Organisationsgestaltung

Herausforderung: Jede Organisation besteht aus einer Ansammlung von Teams. Wenn die Teams größer werden, bilden sich natürliche Silos, die den Flow von Informationen behindern. In PLG kann dies zu einem uneinheitlichen Kundenerlebnis führen.

🛠️ Lösung: Vermeiden Sie dies mit kollaborativen Workspaces. Geben Sie Daten offen und transparent frei. Bauen Sie eine Kultur der Dokumentation auf.

Feedback nicht umgesetzt

Herausforderung: Eine gute PLG-Strategie ist zyklisch und iterativ. Kleine Produktteams beobachten die Kunden genau, sprechen mit ihnen und sammeln Feedback. Mit zunehmender Größe sind die Feedback-Mechanismen verstreut, wodurch der Zyklus zersplittert.

🛠️ Lösung: Bauen Sie Systeme zur Erfassung von Feedback auf und verbessern Sie sie. Bauen Sie eine Community auf, in der Kunden ihre Erkenntnisse freigeben, Fragen stellen und sich unterstützen lassen können. Beteiligen Sie sich an SaaS-Konferenzen für ein Feedback von Kollegen.

Beziehen Sie das Feedback in die Retrospektiven der Produktentwicklung ein. Nutzen Sie diese Daten zur Erstellung der Produkt-Roadmap.

Produktgesteuertes Wachstum für SaaS ist in vielerlei Hinsicht ein benutzerzentriertes Wachstum. Es bietet ein überzeugendes Wertversprechen. Wenn die Herausforderungen erst einmal gemeistert sind, kann dieser Ansatz dazu beitragen, die Produktakzeptanz, das Engagement und das Wachstum in der wettbewerbsintensiven Startup-Landschaft zu verbessern.

Der Wandel hin zu benutzerzentrierten SaaS-Lösungen über PLG

Das produktorientierte Wachstum hat die SaaS-Landschaft grundlegend verändert. Es hat den Schwerpunkt vom Outbound-Vertrieb auf die Inbound-Kundenakquise verlagert. Um diesen Wandel zu bewältigen, ist Folgendes erforderlich:

Benutzer-Zentrierung : Neuausrichtung aller Abteilungen im Unternehmen, um sich auf den Benutzer zu konzentrieren

: Neuausrichtung aller Abteilungen im Unternehmen, um sich auf den Benutzer zu konzentrieren Produktviralität : Das Produkt so gestalten, dass es die Kundenbedürfnisse trifft, so dass ein Schwung von Empfehlungen und Akzeptanz entsteht

: Das Produkt so gestalten, dass es die Kundenbedürfnisse trifft, so dass ein Schwung von Empfehlungen und Akzeptanz entsteht Datenintelligenz : Sammeln und Extrahieren von Werten aus direkten, indirekten und externen Daten, um produktbezogene Entscheidungen zu treffen

: Sammeln und Extrahieren von Werten aus direkten, indirekten und externen Daten, um produktbezogene Entscheidungen zu treffen Automatisierung : Das Produkt durch Automatisierung und KI zur Akzeptanz bringen

: Das Produkt durch Automatisierung und KI zur Akzeptanz bringen Wertorientierung: Erlebnisse schaffen, die sofort und beständig Wert liefern

Produktorientierte Wachstumsstrategie mit ClickUp

Das produktgesteuerte Wachstumsmodell ist eine Go-to-Market-Strategie, die auf dem starken Fundament eines robusten Produkts ruht. Bei PLG fungiert das Produkt selbst als Motor für Marketing, Vertrieb und Erfolg beim Kunden, unterstützt durch externe Aktionen.

Das Self-Service-Onboarding von Slackbot, die kostenlose Version von Zoom und die Schulungsinhalte von HubSpot haben uns gezeigt, dass produktgesteuertes Wachstum funktioniert. Es könnte sogar der einzige Weg in die Zukunft sein, da sich der Markt und das Verhalten der Benutzer weiterentwickeln.

Für eine starke Go-to-Market-Strategie benötigen Sie eine umfassende Suite von software-Tools für produktorientiertes Wachstum . ClickUp ist genau das. Seine durchgängigen Projektmanagement- und Automatisierungsfunktionen unterstützen jeden Aspekt von PLG durch Skalierung. Und was noch mehr ist? Es umfasst auch anpassbare vorlagen für Wachstumspläne um Ihre Aktivitäten zu gestalten.

Probieren Sie es selbst aus. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an .