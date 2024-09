15 Trello Board Beispiele für verschiedene Anwendungsfälle

Wenn Sie ein leistungsstarkes agiles Team nach seinem Erfolgsgeheimnis fragen, werden Sie wahrscheinlich viel über "das Board" hören

A Kanban Board ist ein Tool zur Verwaltung von Workflows, das die Sichtbarkeit verbessert, Engpässe identifiziert und den Workload effektiv ausbalanciert.

Je komplexer die Projekte werden, desto wichtiger wird es, organisiert zu bleiben. Deshalb nutzen so viele Teams Kanban Boards, um ihren Workflow zu optimieren.

Trello ist ein visuelles Projektmanagement-Tool, das zur Atlassian-Suite gehört und sich sowohl für Teams im Büro als auch für Remote-Teams eignet. Trello Board-Vorlagen bieten eine einfache Möglichkeit, komplexe Geschäftsprozesse und Workflows zu planen und dienen als Blaupause für Ihre Projekte.

In diesem Artikel stellen wir die besten Beispiele für Trello Boards vor und zeigen, wie sie die Produktivität in verschiedenen Szenarien steigern können.

Wir vergleichen außerdem ClickUp und Trello um herauszufinden, welches für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

15 Trello Board Beispiele zur Steigerung der Produktivität

Marketing

über Trello Wenn Sie Ihr Geschäft ins Internet verlagern wollen, ist die Website Task Planner Vorlage von Trello ist genau das, was Sie brauchen, um Ihr Einzelziel zu erreichen. Sie führt Sie durch jeden Schritt, von der Planung und Gestaltung bis zum Start und der Sicherung Ihres professionell aussehenden Blogs oder Ihrer Website, und das alles in 10 einfachen Schritten.

Jeder Schritt enthält eine umfassende Checkliste für Marketing-Teams, mit der sich die Fortschritte bis zur Fertigstellung der Website leicht nachverfolgen lassen. Wenn Sie bereits eine Website haben, kann Ihnen dieses Board auch dabei helfen, das Design zu überarbeiten und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

💡 Pro-Tipp: Für diejenigen, die an Website-Projekten in Trello arbeiten, ist die Power-Up importieren ist ein entscheidender Faktor. Es ermöglicht Benutzern, eine Liste von Seiten aus einer bestehenden Website zu importieren oder Seiten für eine neue Website zu entwerfen. Außerdem können benutzerdefinierte Felder, wie z. B. Informationen aus Google Analytics, bei der Einstellung der Karten direkt in Trello importiert werden.

Vertrieb

über Trello Die CRM & Sales Pipeline Vorlage von Crmble verwandelt Ihren Sales Workflow in eine visuell ansprechende und organisierte Pipeline, die die Nachverfolgung jedes Leads von Anfang bis Ende erleichtert.

Mit den anpassbaren Karten können Sie Lead-Details, Notizen und Fristen hinzufügen, die perfekt zu Ihren individuellen Bedürfnissen passen. Die CRM-Features der Vorlage helfen Ihnen bei der Verwaltung von Client-Interaktionen direkt in Trello, sodass Sie alle Informationen an einem praktischen Ort aufbewahren können. Außerdem bieten die Nachverfolgung des Fortschritts und visuelle Übersichten eine detaillierte Sichtbarkeit aller Aufgaben.

Ein neu hinzugefügtes Feature ist die WhatsApp-Schaltfläche neben der Telefonnummer des Kontakts, mit der Sie von Ihren Trello-Boards direkt in eine WhatsApp-Unterhaltung einsteigen können.

Personalwesen (HR)

über Trello Die Recruiting Pipeline Vorlage von Trello ist Ihr ultimativer Verbündeter bei der Rationalisierung des Einstellungsprozesses. Sie verwandelt das Einstellungschaos in eine gut organisierte, visuelle Pipeline, die Sie von der Kandidatensuche bis zur endgültigen Einstellungsentscheidung leitet.

Durch das Anhängen von Stellenbeschreibungen an die Karten der einzelnen Positionen können Sie die Nachverfolgung und Aktualisierung der einzelnen Bewerber mühelos durchführen. Verwenden Sie Trello-Karten, um Bewerberdetails, Notizen zum Vorstellungsgespräch und die nächsten Schritte zu speichern - alles an einem Ort. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr nach Informationen suchen oder den Überblick über vielversprechende Kandidaten verlieren müssen.

Außerdem bietet das visuelle Layout der Vorlage einen schnellen Überblick über Ihren Rekrutierungsprozess und hilft Ihnen, Engpässe zu erkennen und Fristen zu verfolgen.

Produktmanagement

über Trello Die Vorlage für einen Produktfahrplan für Trello ist Ihr Schlüssel zum erfolgreichen Produktmanagement. Sie verwandelt Ihre Produktvision in eine dynamische, umsetzbare Roadmap und macht komplexe Pläne mühelos.

Verwenden Sie es, um Feature-Anfragen für kommende Sprints zu priorisieren und einen transparenten Entwicklungsprozess für Ihr agiles Team zu schaffen. Organisieren Sie Benutzer-Stories und Kunden-Feedback direkt auf jeder Feature-Karte, so dass Sie leicht auf wichtige Details verweisen können.

Das einfache Projekt Board sorgt für Konsistenz, indem es für jede Feature-Idee den gleichen Rahmen anwendet, während Checklisten die Entwicklungs- und Designanforderungen für eine reibungslose Implementierung umreißen. Durch das Hinzufügen von Story-Points zu den Karten können Sie die Sprint-Planung verbessern und den Workload Ihres Teams besser verwalten.

Weiterlesen: Arten von Projektmanagement-Ansätzen und -Methoden

Kundensupport

über Trello Die Trello Vorlage zur Unterstützung des Kundensupports kann nach Bedarf angepasst werden, um die Kundenerfahrung zu verbessern.

Wenn ein Formular für eine Support-Anfrage eingereicht wird oder eine E-Mail Ihre Support-Adresse erreicht, wird automatisch eine Karte in der Liste 'Eingehende Support-Anfrage' erstellt, die alle Details erfasst. Von dort aus können Sie relevante Mitglieder des Teams hinzufügen und die Karte in die Liste "Zugewiesen" verschieben.

Während Ihr Team an der Anfrage arbeitet, aktualisiert es den Status der Karte, indem es sie in die Liste 'In Bearbeitung' verschiebt. Wenn eine Überprüfung erforderlich ist, verwenden Sie einfach die Beschreibung "Zur Genehmigung anstehend". Sobald das Problem gelöst ist, wird die Karte in die Liste "Gelöst" verschoben und der Prozess abgeschlossen.

Diese Vorlage rationalisiert den Workflow Ihres Support-Teams und sorgt dafür, dass alles in Trello organisiert und zugänglich ist.

IT

über Trello Das Trello Engineering Team hat die Kanban-Vorlage zur Rationalisierung des Workflow-Managements. Mit sechs Listen: Backlog, Entwurf, Zu erledigen, Erledigen, Code-Review, Testen und Erledigt ist sie die ideale Wahl für Teams, die ihren Entwicklungsprozess klar abbilden möchten.

Darüber hinaus können Sie Ihr Trello Board erweitern, indem Sie Power-Ups für Design-Tools wie Invision oder Figma aktivieren und diese Ressourcen direkt in Ihren Workflow integrieren.

Finanzen

über Trello Die Nachverfolgung von Ausgaben ist oft mühsam, vor allem wenn man mit komplexen Tabellenkalkulationen arbeitet. Die Erstellung und Pflege eines Excel-Budgets kann mühsam und zeitaufwändig sein. Zum Glück gibt es die Budget-Vorlage von Cedrik Bell bietet eine unkomplizierte Lösung.

Sein benutzerfreundliches und flexibles Design ermöglicht es Ihnen, jede Ausgabe so zu erfassen, wie sie anfällt. Geben Sie einfach Ihre Ausgaben und alle überfälligen Entwürfe in die entsprechenden Abschnitte ein, und Ihre Gesamtsummen werden am Ende berechnet.

Das ist ein unkomplizierter Ansatz für die Budgetverwaltung. Für zusätzlichen Komfort können Sie Google Drive integrieren, um die Datenverwaltung zu optimieren und Zeit zu sparen.

Entwurf

über Trello Die Vorlage für Design-Sprints führt Sie und Ihr Team durch einen strukturierten, zeitlich begrenzten Ansatz zur Problemlösung und Innovation.

Zunächst tauchen Sie in die Phase "Verstehen" ein, in der Sie das Problem klären und Ihre Ziele einstellen. Danach wird es Zeit, in der Phase "Diverge" kreativ zu werden und ein Brainstorming zu allen möglichen Lösungen durchzuführen. Sobald Sie Ihre Ideen haben, gehen Sie zu "Converge" über, wo Sie sie eingrenzen und in umsetzbare Elemente verwandeln.

Als Nächstes folgt das "Prototyping", bei dem Sie Ihre besten Ideen in greifbare Entwürfe umwandeln und diese dem Projektleiter und den Kollegen freigeben, um wertvolles Feedback zu erhalten. Mit dieser Trello-Vorlage können Sie Ihre Sprints effizienter gestalten und Ihr Team auf dem Laufenden halten, damit Sie sich auf die gemeinsame Entwicklung großartiger Lösungen konzentrieren können.

Vorgänge

über Trello Die Vorlage für die Bestandsverwaltung mit Smart Fields vereinfacht die Nachverfolgung und Verwaltung von Beständen, indem es Ihnen ermöglicht, Ihre Elemente im Inventar zu organisieren, Lagerbestände zu überwachen und Reihenfolgen zu verwalten, alles an einem Ort

Die Vorlage bietet intuitive Listen für Kategorien wie "Lagerbestand", "Niedriger Bestand" und "Bestellungen", so dass Sie den Status Ihres Lagerbestands auf einen Blick erfassen können. Sie können Schlüsseldetails wie Mengen, Bestellmengen und Lieferanteninformationen benutzerdefiniert automatisieren, damit Sie ohne manuelle Eingaben auf dem Laufenden bleiben.

Ob Nachverfolgung von Vorräten, Verwaltung von Lagerbeständen oder Vorbereitung von Nachbestellungen - dieses Beispiel für ein Trello Board bietet eine klare Ansicht Ihres Bestands. Es strafft Ihre Abläufe und hilft, Fehl- oder Überbestände zu vermeiden, damit die Lieferketten effizient laufen.

Legal

über Trello Die Vorlage für das Projektmanagement der Regierung auf Trello ist ideal, um Silos abzubauen und Ihr Team zu einer reibungslosen Zusammenarbeit zu bewegen, ganz gleich, ob es sich um Rechtsrecherchen, Client-Fälle oder interne Projekte handelt

Hier erfahren Sie, wie Sie anfangen können:

Beginnen Sie mit der Liste "Ressourcen", um alle wichtigen Dokumente, Meeting-Termine und FAQs griffbereit zu haben

Behalten Sie den Überblick über Zweck und Ziele Ihres Projekts mit der Liste "Projektziel" und "Anforderungen"

Verwalten Sie die täglichen Aufgaben mit der Liste "Zu erledigen" und verfolgen Sie mit der Liste "Ausstehend", was in der Schwebe ist

Markieren Sie Probleme in der Liste "Hindernisse", feiern Sie Erfolge in der Liste "Erledigt", und verfolgen Sie die Kosten in der Liste "Projektbudget und Kosten"

Exekutive

über Trello Wenn Sie einen soliden Business-Plan erstellen wollen, ist der Business-Plan Vorlage vereinfacht die Gliederung und Organisation Ihrer Strategie. Sie gliedert alles in leicht zu verwaltende Listen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Die Vorlage enthält die folgenden Listen:

Dokumente

Anwendungsfälle

Zusammenfassung

Übersicht über das Unternehmen

Produkt-/Dienstleistungsbeschreibung

Analyse des Markts

Forschung und Entwicklung (F&E)

über Trello Die Vorlage für ein Forschungsprojekt wurde entwickelt, um jeden Schritt Ihres Forschungsprozesses zu rationalisieren und Ihnen zu helfen, organisiert und konzentriert zu bleiben. Schauen Sie sich zunächst den Abschnitt "Wozu dieses Board dient" an - er ist Ihr Fahrplan, um zu verstehen, wie Sie das Board verwenden und Ihr Projekt starten können.

Sie können eine Calendly-Verknüpfung einrichten, um die Terminplanung automatisch durchzuführen. Wenn Sie das erledigt haben, können Sie das Board so konfigurieren, dass neue geplante Interviews direkt auf das Board übertragen werden, so dass alles an einem Ort bleibt, ohne dass Sie es manuell aktualisieren müssen.

💡 Profi-Tipp: Verstehen Sie die unterschiede zwischen einem Gantt Diagramm und einem Kanban Board um herauszufinden, was Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Während Gantt-Diagramme perfekt für Projekte mit klar definierten Zeitleisten und Abhängigkeiten geeignet sind, bieten Kanban-Boards die dringend benötigte Flexibilität für Projekte, die nicht einer linearen Zeitleiste folgen.

Kundenerfolg

über Trello Die Kundenerfolgsmanagement Trello Vorlage ist ein unverzichtbares tool für die Rationalisierung von Beziehungen zu Kunden und die Bereitstellung von Software. Das Board wird zu einem geteilten Space, in dem Customer Success Manager (CSMs) und Kunden effektiv zusammenarbeiten können

Die Liste "Highlights" im oberen Bereich bietet eine ständige Sichtbarkeit der wichtigsten Dokumente und Notizen und stellt sicher, dass alle Beteiligten wissen, wie das Board zu nutzen ist. Die Liste "Tagesordnungspunkte" eignet sich perfekt für die Erstellung und Verfeinerung von Meeting-Agenden, die Nachverfolgung von Notizen und die Nachverfolgung von Elementen für Aktionen

Die Listen "Projekte/Initiativen" und "Drittanbieter/Integrationen" helfen bei der Überwachung laufender Projekte und Integrationen und schaffen Klarheit über die verschiedenen Initiativen und darüber, wie das CSM helfen kann. Die Listen "Feature Requests" und "Bugs" sind entscheidend für die Verwaltung und Priorisierung von Kundenfeedback und Problemen.

Die Liste "Fertiggestellt" schließlich dient als Archiv für abgeschlossene Projekte, Bugs und Feature-Anfragen und sorgt dafür, dass sich Ihr Board auf wichtige Aufgaben konzentriert, während es gleichzeitig vergangene Erfolge präsentiert.

Inhalt

über Trello Das Planen von Inhalten kann eine echte Herausforderung sein - es ist zeitaufwändig und erfordert eine Menge Überlegungen.

Die Vorlage für einen Zeitplan für Blog-Inhalte vereinfacht den Prozess der Inhaltsverwaltung, indem sie einen klaren Zeitplan für alle anstehenden Blog-Beiträge aufstellt und so sicherstellt, dass Sie den Inhalt immer zur richtigen Zeit liefern.

Sie können damit Aufgaben den richtigen Verfassern zuweisen und sicherstellen, dass jeder Beitrag die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient. Jeder Inhalt erhält eine eigene Karte, mit der die Verfasser Links zu ihrer fertigen Arbeit verknüpfen können.

Verwaltung

über Trello Die Vorlage für die Verwaltung täglicher Aufgaben hilft Ihnen, Ihre täglichen Aufgaben zu visualisieren, damit Sie organisiert bleiben und keine beruflichen oder privaten Aufgaben verpassen

Fügen Sie Aufgaben zum 'Backlog' hinzu, egal ob sie für heute, morgen oder später vorgesehen sind. Ziehen Sie jeden Tag Aufgaben, die Sie abschließen möchten, in die Liste "Zu erledigen heute". Verschieben Sie sie nach der Erledigung in die Liste "Heute erledigt".

Dieses Setup vereinfacht die Aufgabenverwaltung und sorgt für Ordnung in Ihrer Arbeit.

Trello Board Limitierungen

Trello Vorlagen haben einige Vorteile, besonders für kleine Geschäfte und Startups, aber sie haben auch einige Limits.

Die kostenlose Version von Trello limitiert Arbeitsbereiche auf 10 Mitarbeiter, was für größere Teams einschränkend sein kann, und obwohl Kanban-Boards in allen Plänen verfügbar sind, sind Features wie Dashboard, Gantt-Diagramme, Zeitleisten und Kalender-Ansichten nur mit kostenpflichtigen Plänen zugänglich.

Viele erweiterte Funktionen wie Berichterstellung, Zeiterfassung und Kostenverfolgung erfordern die Integration von Drittanbietern über Power-Ups, die ebenfalls mit zusätzlichen Kosten verbunden sind.

Schließlich beschränkt sich die Teamkommunikation auf Kommentare auf Trello-Karten, was für eine bessere Interaktion möglicherweise nicht ausreicht.

Schauen wir uns einige Trello-Alternativen die neben gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Vorlagen für Kanban-Boards auch Echtzeit-Zusammenarbeit und erweiterte Features zur Verwaltung von Aufgaben bieten.

Trello Board-Alternativen ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement- und

Kanban-Software zur Rationalisierung Ihres Workflows und zur Steigerung der Produktivität.

Was ClickUp auszeichnet, ist seine Anpassungsfähigkeit - egal, ob Sie neu in Projektmanagement Apps sind oder ein totaler Power User, ClickUp Kanban Board Ansicht lässt sich auf jede Teamgröße ausdehnen und skalieren, um Sie bei der Verwaltung von Aufgaben in einem flexiblen Kanban-System zu unterstützen.

Verwalten Sie Aufgaben und Projekte ganz einfach mit der vollständig anpassbaren ClickUp Kanban Board View

Sie können die Kanban-Ansicht benutzerdefinieren, um Ihre Boards nach Status, Mitarbeiter, Prioritäten und mehr zu ordnen. Die Ansicht "Alles" ermöglicht es Ihnen, mehrere Workloads gleichzeitig zu bearbeiten. Sie können den Status direkt in Ihrem Board benutzerdefinieren und Aufgaben per Drag-and-Drop durch Workflows verschieben.

Mit der Massenaktion-Symbolleiste können Sie mehrere Aufgaben auf einmal aktualisieren und so eine effiziente Lösung finden projektmanagement-Software .

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit ClickUp's Projektmanagement

ClickUp's Bibliothek von Vorlagen für Kanban-Boards bietet vorgefertigte Boards für die unterschiedlichsten Anforderungen und steigert die Produktivität von Anfang an.

Die Kanban-Vorlage von ClickUp bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Struktur, das es Ihnen ermöglicht, Fortschritte zu visualisieren und Engpässe in Ihrem Workflow leicht zu erkennen.

ClickUp Kanban Board Vorlage

ClickUp's Kanban-Vorlage wird Ihnen helfen:

Erhöhen Sie die Sichtbarkeit der Aufgaben für jedes Mitglied des Teams

Größere Projekte in kleinere, überschaubare Teile aufzuteilen

Die Kommunikation zwischen Teams zu verbessern, um Aufgaben voranzutreiben

Ganz gleich, welche Art von Projekt Sie in Angriff nehmen, diese Kanban-Vorlage bietet alles, was Sie brauchen, um organisiert und produktiv zu bleiben.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie schnell Kanban Boards erstellen wollen, ClickUp Gehirn , der KI-Assistent, kann den Prozess beschleunigen, indem er automatisch Aufgaben auf der Grundlage Ihrer Projektdaten erstellt und organisiert. Er nutzt KI, um potenzielle Probleme vorherzusagen und intelligente Empfehlungen auszusprechen, wodurch das Projektmanagement effizienter und intuitiver wird.

Verbessern Sie Workflows und Produktivität mit ClickUp

Trello ist ein beliebtes Tool für das Projektmanagement, und seine Vorlagen können einen hilfreichen Ausgangspunkt für die Planung und das Management von Projekten darstellen. Allerdings sind sie nicht unbedingt die umfassendste Lösung, die es gibt.

ClickUp ist eine robuste Projektmanagement- und Produktivitätsplattform, die eine breite Palette von Vorlagen für alle Aspekte des Projektmanagements sowie benutzerdefinierte Felder und Status bietet, um Kategorien und Fortschritte effektiv zu verfolgen.

Mit verschiedenen Ansichten zur Visualisierung Ihres Projektplans bietet ClickUp Flexibilität und Personalisierung, die es von anderen Lösungen unterscheidet. Anmeldung bei ClickUp heute kostenlos.