Wie man einen Workflow erstellt: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Vorlagen

In Ihrem Team herrscht rege Betriebsamkeit. Die Projekte sind in vollem Gange, die Teams arbeiten abteilungsübergreifend zusammen, und die Fristen rücken immer näher.

Ohne einen klaren Plan scheint es unmöglich, diese Aufgaben zu bewältigen. An dieser Stelle kommen Workflows ins Spiel, die eine strukturierte Roadmap bieten, um jede Aufgabe zum Abschluss zu führen.

Doch wie funktioniert das, und wie kann man einen digitalen Workflow zur Steigerung der Produktivität einrichten? Finden wir es heraus!

Was ist ein Workflow?

Man könnte meinen, dass ein Workflow nur eine Checkliste ist, aber die Realität sieht ganz anders aus.

Workflows sind strukturierte Sammlungen festgelegter Aufgaben, die ausgeführt werden müssen, um einen bestimmten Geschäftsprozess zu bewältigen. Sie werden in der Regel durch eine Reihe vordefinierter Regeln gesteuert.

Lassen Sie uns das anhand eines Beispiels aufschlüsseln.

Nehmen wir den Prozess der Bezahlung einer Stromrechnung in einem Unternehmen. Dieser Business Workflow könnte Schritte enthalten wie:

Entgegennahme der Rechnung

Prüfen der Kosten

Genehmigung der Zahlung

Und schließlich die Auszahlung des Geldes

Unternehmen können durch die Einrichtung von Workflows wie dem oben beschriebenen die Effizienz erheblich steigern (sprich: zusätzliche Stromkosten vermeiden) und verwertbare Einblicke in ihr Geschäft gewinnen (sprich: feststellen, wo Energie eingespart werden kann).

🌈 Wussten Sie schon: Der Begriff "Workflow" lässt sich bis ins Jahr 1921 zurückverfolgen, als er erstmals in einer Zeitschrift für Eisenbahntechnik erwähnt wurde.

Die Rolle von Workflows im Projektmanagement

Während sich das vorherige Beispiel auf einen allgemeinen Geschäftsprozess konzentrierte, gilt das Konzept der Workflows gleichermaßen für projektmanagement .

Schließlich verschwendet das durchschnittliche Unternehmen 11.4% seiner gesamten Ressourcen aufgrund von schlechtem Projektmanagement, und diese Ineffizienz trägt dazu bei, dass mehr als die Hälfte der Geschäfte ihre Projektbudgets regelmäßig überschreiten.

Eine klar definierte Reihenfolge der Aufgaben in einem Projektmanagement-Workflow kann für ein Geschäft von großer Bedeutung sein. Indem Sie jeden Schritt des Workflows klar umreißen, können Sie:

Zeit sparen

Bessere Ergebnisse

Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Teams verbessern

Das ist der Grund 71% derjenigen, die Projektmanagement-Software verwenden empfehlen sie. Ihr Urteil? Projektmanagement tools helfen Teams, den genauen Status von Projekten innerhalb ihrer Arbeitsabläufe zu verfolgen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Gehen wir Schritt für Schritt vor, wie man ein effizienten Workflow für das Projektmanagement für Ihr Unternehmen.

How To Create a Workflow in 9 Easy Steps

Die Erstellung eines effizienten und effektiven Workflows der die meisten Ihrer Geschäftsprozesse abdecken kann, ist super einfach! So gehen Sie vor.

1. Identifizieren Sie Ihre Ziele und Aufgaben

Ein guter Workflow ist unvollständig ohne ein 360-Grad-Bild aller Aufgaben, die zu bewältigen sind.

Bevor Sie Workflows erstellen, müssen Sie ein fokussiertes Ziel mit klar definierten Aufgaben von Anfang bis Ende haben. Achten Sie bei diesem Schritt auf Aufgaben, die nacheinander oder parallel abgeschlossen werden müssen, wobei bestimmte Aufgaben an Bedingungen geknüpft sind, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen

Hier ist ein einfacher Anwendungsfall.

In einem Workflow zur Genehmigung von Reisekostenerstattungen werden zunächst die Ausgabendaten des Mitarbeiters oder Lieferanten erfasst, der die Rechnung eingereicht hat. Anschließend prüft der Vorgesetzte die Rechnung, und wenn sie genehmigt ist, wird sie vom Finanzteam bearbeitet.

Wenn Sie diese Aufgabenstrukturen nicht verstehen, wird Ihr Workflow mehr Probleme schaffen als lösen.

2. Definieren Sie die Ziele des Workflows

Auch wenn wir die Aufgaben identifiziert haben, folgt ein weiterer Schritt - die Definition der Ziele Ihres Projekts.

Ein klares Ziel motiviert Sie, die richtigen Aufgaben auszuwählen, und sorgt dafür, dass Sie während des gesamten Prozesses auf dem richtigen Weg bleiben. Am besten ist es, Ziele einzustellen und sie dann in kleinere, umsetzbare Ziele aufzuteilen, die den Mitgliedern des Teams zugewiesen werden können.

Wenn das Ziel Ihres Teams zum Beispiel darin besteht, die durchschnittliche Größe des Geschäftsabschlusses zu erhöhen, könnten Sie messbare Einzelziele festlegen, wie z. B.:

Abschluss von Geschäften über einem bestimmten Betrag (z. B. über 50.000 US-Dollar pro Kunde und Jahr)

Bündelung von mehr Produkten oder Dienstleistungen in Jahresverträgen

In diesem Zustand können Sie mit Tools wie ClickUp Ziele hilft Ihnen, große Ziele in kleinere Einzelziele zu unterteilen. Wenn die Mitglieder des Teams Fortschritte machen, können sie ihre Einzelziele in ClickUp aktualisieren. So bleibt der Rest des Teams informiert und auf die Projektziele ausgerichtet

clickUp Goals hilft Ihnen, Ihre Ziele mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Fortschrittsverfolgung zu erreichen

Und das Beste daran? ClickUp's Projektmanagement und Workflow Software kann den Fortschritt Ihres Projekts automatisch und in Echtzeit berechnen. Dadurch erhält Ihr Team einen klaren Überblick über den Fortschritt und kann die Zeitleisten besser verwalten.

3. Visualisieren Sie den Prozess

Nachdem die Grundlagen geschaffen wurden, ist es nun an der Zeit, ein Workflow-Diagramm zu erstellen, um den gesamten Prozess zu visualisieren.

Hier ist der Grund, warum Diagramme helfen: Sie bieten eine übersichtliche Darstellung des Workflows und erleichtern die Identifizierung von Engpässen selbst in den komplexesten Abläufen.

Bei diesem Schritt sollten Sie sich immer für ein Workflow-Management-Tool entscheiden, das eine einfache erstellung von Workflow-Diagrammen per Drag-and-Drop. ClickUp glänzt in diesem Bereich mit seinen stark anpassbaren Tools und Vorlagen.

Projektmanager weltweit nutzen ClickUp Whiteboards um ihre Brainstorming-Sitzungen zu maximieren. Whiteboards liefern präsentationsfähige Diagramme und helfen Projektmanagern, den Fortschritt von Anfang bis Ende zu überblicken, die Projektabwicklung zu beschleunigen und die Stakeholder zufrieden zu stellen.

ClickUp hat die asynchrone Abstimmung wesentlich vereinfacht und effektiver gemacht.

Durch den Aufbau eines Rahmens, in dem Ziele und Ergebnisse umrissen und strukturiert werden können, sind Teams an entfernten Standorten in der Lage, Erwartungen zu verstehen und Status-Updates flüssig zu liefern.

Brainstorming mit Whiteboards ist einfach, Prioritäten lassen sich leicht umorganisieren, und das Hinzufügen von Referenzbildern usw. ist sehr fließend.

Bazza Gilbert, Produktmanager, Accuweather

Aber es gibt noch mehr Gründe, warum Projektmanager die Whiteboards von ClickUp schätzen.

arbeiten Sie mit Ihrem Team auf ClickUp Whiteboards zusammen, um Roadmaps und Arbeitsabläufe visuell darzustellen

Die Möglichkeit, Verbindungen zu zeichnen, Objekte zu verknüpfen und Roadmaps oder Workflows direkt auf Whiteboards zu erstellen, sorgt dafür, dass alle in Ihrem Team auf der gleichen Seite stehen (im wahrsten Sinne des Wortes).

Darüber hinaus bietet dieses Feature eine Echtzeit-Zusammenarbeit, bei der Sie sehen können, wer Ihr Board anschaut und daran mitarbeitet, wodurch Überschneidungen und Verwirrung minimiert werden.

Wenn es an der Zeit ist, Ansichten von Clients oder externen Stakeholdern zu genehmigen, senden Sie einfach einen öffentlichen Link, um den Zugriff zu gewähren. Einfach und effektiv, nicht wahr?

4. Identifizieren Sie Engpässe

Bevor Sie mit der Zuweisung von Zuständigkeiten innerhalb Ihrer Workflows beginnen, sollten Sie einen Schritt zurücktreten und potenzielle Engpässe im Prozess identifizieren. Hier sind einige Schlüsselindikatoren, die auf ineffiziente Prozesse hinweisen.

Erhöhte Wartezeiten : Wenn Sie feststellen, dass die Wartezeiten in Ihrem Workflow den erwarteten Bereich überschreiten, ist dies oft ein deutlicher Hinweis auf einen Engpass. Lange Wartezeiten beeinträchtigen die Kundenzufriedenheit und führen zu Verzögerungen bei der Fertigstellung von Projekten

: Wenn Sie feststellen, dass die Wartezeiten in Ihrem Workflow den erwarteten Bereich überschreiten, ist dies oft ein deutlicher Hinweis auf einen Engpass. Lange Wartezeiten beeinträchtigen die Kundenzufriedenheit und führen zu Verzögerungen bei der Fertigstellung von Projekten Unausgewogener Durchsatz : Beurteilen Sie den Durchsatz in jeder Phase Ihres Workflows, d. h. wie viel Arbeit jede Phase im Vergleich zu dem tatsächlich anfallenden Volumen verarbeiten kann. Wenn eine Phase ständig mehr Arbeit erhält, als sie bewältigen kann, ist das ein Zeichen für einen Engpass, der Ihren gesamten Prozess verlangsamen könnte

: Beurteilen Sie den Durchsatz in jeder Phase Ihres Workflows, d. h. wie viel Arbeit jede Phase im Vergleich zu dem tatsächlich anfallenden Volumen verarbeiten kann. Wenn eine Phase ständig mehr Arbeit erhält, als sie bewältigen kann, ist das ein Zeichen für einen Engpass, der Ihren gesamten Prozess verlangsamen könnte Wachsende Rückstände: Ein wachsender Rückstand ist ein verräterisches Zeichen für Ineffizienz. Wenn sich die Arbeit in einer bestimmten Phase stapelt, bedeutet dies, dass die Phase mehr Aufgaben erhält, als sie verarbeiten kann, was die Produktivität stagnieren lässt

Die Nachverfolgung dieser Metriken kann Ihnen helfen, Engpässe frühzeitig zu beseitigen und einen effektiveren Workflow aufzubauen.

5. Aufgaben den richtigen Personen zuweisen

Als Nächstes müssen Sie festlegen, wer für die einzelnen Schritte in einem Workflow verantwortlich ist, und den Eigentümern der Prozesse zuweisen.

Wie in den vorangegangenen Beispielen für Workflows erläutert, können einige Aufgaben automatisch fortschreiten, während andere eine Genehmigung oder Überprüfung erfordern

Beispiel: In einem Workflow zur Urlaubsverwaltung stellt der Mitarbeiter einen Urlaubsantrag, der Vorgesetzte genehmigt ihn oder lehnt ihn ab, und das Team der Personalabteilung oder der Finanzabteilung muss möglicherweise nur den Status ansehen.

Hier können Ihnen automatisierte Vorlagen helfen, Ihre Arbeit zu vereinfachen.

ClickUp Vorlage für Team Management Plan

ClickUp Team Management Plan Vorlage

Die ClickUp Vorlage für Team Management Plan eignet sich perfekt für Anfänger und ist vollständig anpassbar, so dass Sie in Sekundenschnelle loslegen können. Es hilft Teams, Projekte effektiv zu organisieren und zu verwalten, indem es benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten bereitstellt.

Was Sie mit dieser Vorlage erreichen können:

Planen und Verwalten von Aufgaben

Rollen klar kommunizieren

Sicherstellen, dass sich jeder an den Zielen des Projekts orientiert

ClickUp RACI-Planungsvorlage

ClickUp RACI-Planungsvorlage

Die ClickUp RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) Planungsvorlage ist ideal für Teams, die Rollen und Verantwortlichkeiten klären müssen. Es ist eine anfängerfreundliche Vorlage, anpassbares Dokument das dazu beiträgt, Missverständnisse zu vermeiden, indem es Aufgaben eindeutig zuweist.

Die RACI-Planungsvorlage stellt sicher, dass jeder seine Rolle im Projekt versteht. Dies verbessert die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit und erleichtert das Management komplexer Projekte.

6. Festlegen von Phasen und Meilensteinen

Hatten Sie schon einmal Probleme, Ihr Projekt Team zu motivieren und bei der Stange zu halten? Meilensteine können die Lösung sein.

Meilensteine helfen dabei, Projekte auf Kurs zu halten und mit den Mitgliedern des Teams und den Stakeholdern abzustimmen. Tausende von Projektmanagement-Teams feiern ihre kleinen Erfolge mit den Gantt-Diagrammen von ClickUp. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie sie es einsetzen: ClickUp's Gantt-Diagramm-Ansicht ermöglicht es Projektmanagern, Aufgaben visuell zu planen und zu überwachen, z. B. den Start von Marketingkampagnen oder Softwareentwicklungs-Updates.

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer wichtigsten Aufgaben mit den Gantt-Diagrammen von ClickUp

Diese visuelle Darstellung hilft sicherzustellen, dass alle Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden. Die Ansicht des Gantt-Diagramms bietet außerdem einen klaren Weg zum Starttermin und ermöglicht bei Bedarf Anpassungen, um das Projekt auf Kurs zu halten.

In ähnlicher Weise hilft die Gantt-Ansicht von ClickUp bei Software-Entwicklungsprojekten bei der Nachverfolgung des Fortschritts zu wichtigen Meilensteinen, wie z. B. der Beta-Version.

Dies erleichtert auch die Planung und Überwachung von Aufgaben, die für die Umsetzung von Feedback während der Beta-Phase erforderlich sind.

7. Implementieren und Testen des Workflows

Wie gut ein Workflow auch konzipiert sein mag, seine Wirksamkeit lässt sich nur durch rigoroses Testen feststellen (was dich nicht kaputt macht, macht dich stärker!).

Beziehen Sie also vor der Einführung des neuen Workflows die Personen, die ihn benutzen werden, in diese Testphase ein. Denken Sie daran, dass Sie nach Feedback suchen, um Probleme innerhalb Ihres Workflows zu erkennen.

Ihr Feedback ist der Schlüssel zur Identifizierung von Fehlern und zur Verfeinerung des Workflows, um sicherzustellen, dass er reibungslos funktioniert.

Sobald Sie Ihren Workflow perfektioniert haben, verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen um diese Workflows auf Autopilot laufen zu lassen. Sie können benutzerdefinierte Regeln erstellen oder aus einer Bibliothek von Workflow-Vorlagen wählen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

aufgaben und Arbeitsabläufe effizient automatisieren mit ClickUp Automations_

Ebenso können Sie eine Automatisierung einrichten, um die Prioritäten von Aufgaben auf der Grundlage vordefinierter Kriterien zu aktualisieren oder Benachrichtigungen bei Abschluss einer Aufgabe zu versenden. Diese auf Auslösern basierenden Automatisierungen halten Sie über alle Aktivitäten auf dem Laufenden.

8. Trainieren Sie Ihr Team

Selbst der effizienteste Workflow wird nicht erfolgreich sein, wenn Ihr Team nicht mitzieht.

Aus diesem Grund ist eine Schulung unerlässlich. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder den neuen Workflow versteht und sich damit wohlfühlt. Eine gute Möglichkeit, dies zu erledigen, ist der Einsatz von ClickUp Dokumente.

ClickUp Docs ist für jede Art von Dokumentation geeignet, einschließlich Roadmaps, Wikis und Wissensdatenbanken. Sie können verschachtelte Seiten erstellen, mit einem breiten Bereich hilfreicher Vorlagen arbeiten und Ihre Dokumente genau so anpassen, wie Sie sie benötigen.

mit ClickUp Docs können Sie Teammitgliedern Kommentare zuweisen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern

Wenn Sie beispielsweise einen neuen Geschäftsprozess einführen, können Sie ein Schulungsdokument erstellen, das ein Workflow-Diagramm, Schritte für die Erstellung des Workflows und eine klare Gliederung der damit verbundenen Aufgaben enthält.

In ClickUp Docs können Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an Ideen zusammenarbeiten. Markieren Sie Teammitglieder mit Kommentaren, weisen Sie Elemente zu und wandeln Sie sogar Text in verfolgbare Aufgaben um, um sicherzustellen, dass jeder den Überblick behält.

Pro-Tipp: Bieten Sie Schulungen an, in denen die Erstellung von Workflows erklärt wird, und geben Sie die Workflow-Diagramme für Ihr Team frei. Ihr Team kann die Diagramme dann bei künftigen Abfragen erneut aufrufen.

9. Überwachen, überprüfen und optimieren

Nach erfolgreichen Tests und Schulungen ist es an der Zeit, Ihren Workflow einzusetzen.

Beginnen Sie mit der Freigabe an ein kleines Team zur Überwachung der Echtzeitleistung. Auf der Grundlage der Ergebnisse können Sie ihn entweder im gesamten Unternehmen einführen oder die erforderlichen Anpassungen vornehmen.

Denken Sie daran: Workflows sind dynamisch, und Sie können jederzeit neue Workflows erstellen oder bestehende aktualisieren, wenn sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln.

Um diese Aktualisierungen vornehmen zu können, benötigen Sie mehr verwertbare Einblicke in das Geschäft in Echtzeit. Dies ist der Punkt, an dem ClickUp Dashboards können helfen.

priorisieren Sie Aufgaben, verfolgen Sie den Fortschritt und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Workflows mit ClickUp Dashboards_

Mit diesem Feature können Sie die Leistung Ihres Workflows in Echtzeit überwachen. Sie können schnell auf Daten zugreifen, wichtige Metriken verstehen und Engpässe in Ihrem Workflow erkennen.

Und wenn sich Ihre Geschäftsprozesse weiterentwickeln, aktualisieren und ihre Dashboards automatisieren um sie an die wechselnden KPIs und die Bedürfnisse des Teams anzupassen.

Best Practices für die Erstellung von Workflows

Haben Sie schon einmal durch Netflix gescrollt und sich gefragt, warum die App so genau zu wissen scheint, was sie empfehlen soll? Überraschung, Überraschung - das Geheimnis liegt in ihren Workflows.

Zum Beispiel, Netflix macht Gebrauch von einem Workflow-Orchestrator um eine große Zahl von Daten- und maschinellen Lernpipelines zu organisieren und auszuführen. Dies gewährleistet personalisierte Empfehlungen für jeden Benutzer.

Unabhängig davon, wie groß oder klein Ihr Unternehmen ist, ist die Erstellung von Workflows ein Muss, wenn Sie Wert auf Effizienz legen. Um sie perfekt einzustellen, sollten Sie diese Best Practices befolgen:

1. Priorisieren Sie eine klare Kommunikation A Studie der Harvard Business School ergab, dass Unternehmen mit effektiven Kommunikationsstrategien ein höheres Engagement der Mitarbeiter und eine höhere Produktivität aufweisen.

Um die Komponenten einer erfolgreichen Kommunikation zu beherrschen, sollten Sie die folgenden Schlüssel beachten.

Komponente Beschreibung Aktives Zuhören Aufmerksam sein und sich an Unterhaltungen beteiligen Klarheit Ideen klar ausdrücken und prägnante Informationen geben Nonverbale Hinweise Körpersprache und Mimik zur Kommunikation nutzen Feedback Konstruktive Kritik üben und um Klärung bitten Emotionale Intelligenz Emotionen erkennen und steuern für eine bessere Kommunikation

2. Transparenz und Rechenschaftspflicht aufrechterhalten

Ein wichtiger Teil des Projektmanagements ist die Steuerung von Erwartungen. Dies wird mühelos gelingen, wenn sich alle Beteiligten über die Prioritäten im Klaren sind.

Seien Sie also transparent, wenn Sie Informationen über Ziele, Fortschritte, Herausforderungen und Anforderungen freigeben. Dies ist der wichtigste Katalysator für das Vertrauen zwischen den Mitgliedern des Teams.

3. Planen Sie regelmäßige Besprechungen und Aktualisierungen

Setzen Sie sich regelmäßig mit Ihren Projektmitarbeitern in Verbindung, um eine effektiven Workflow-Management-Prozess. Regelmäßige Check-Ins helfen dabei, festzustellen, wo Mitglieder des Teams feststecken oder vor Herausforderungen stehen.

Das Ergebnis ist die sofortige Lösung von Problemen und der allgemeine Erfolg Ihres gesamten Workflows.

Erinnern Sie sich, wie ClickUp Docs die Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützen kann? Sie können auch ClickUp Whiteboards oder ClickUp Mindmaps um besser mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten!

kollaboratives Brainstorming mit Ihrem Team in der Anfangsphase des Projekts _mit Hilfe von Mind Maps

Wenn Sie auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit sind, ein Workflow-Diagramm zu erstellen, bieten Ihnen diese beiden Tools alle Möglichkeiten, Workflows in Echtzeit zu erstellen und gemeinsam zu bearbeiten.

Sobald Sie sich angemeldet haben, navigieren Sie zu + Ansicht und wählen Whiteboard, um Ihr Diagramm von Grund auf zu entwerfen.

vereinfachen Sie den Übergang von der Idee zur Umsetzung mit ClickUp Whiteboards

Sie können dann Mitglieder Ihres Teams zur Zusammenarbeit einladen, so dass jeder seinen Beitrag leisten kann, während Sie Formen erstellen, Aufgaben miteinander verbinden und jeden Schritt beschreiben.

Während Sie mit der Erstellung von Flussdiagrammen beschäftigt sind, werden Ihre Teammitglieder oder Vorgesetzten über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden gehalten, was die Kommunikation und Leistung effektiv verbessert.

Workflow Beispiele und Vorlagen

Damit Sie nicht bei Null anfangen müssen, bietet ClickUp ein umfangreiches Repository von Projektmanagement workflow-Vorlagen die für die Gestaltung Ihrer Workflows benutzerdefiniert werden können.

Hier sind ein paar Beispiele für Workflows, die Ihnen helfen können.

Workflow 1: Fertigstellen eines Softwareentwicklungsprojekts

Projektinitiierung: Definieren Sie Ziele, Umfang und Zeitleiste des Projekts Planung: Erstellen eines detaillierten Plans für das Projekt, einschließlich Aufgaben, Ressourcen und Abhängigkeiten Ausführung: Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder, Nachverfolgung des Fortschritts und Behandlung von Problemen Überwachung und Kontrolle: Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung des Projekts anhand des Plans und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor Abschluss: Das Projekt abschließen, die Ergebnisse auswerten und die gewonnenen Erkenntnisse dokumentieren

Workflow 2: Lösung einer Kundenbeschwerde

Beschwerdeannahme: Entgegennahme und Protokollierung der Kundenbeschwerde Untersuchung: Sammeln von Informationen über das Problem und Bewertung seiner Stichhaltigkeit Lösung: Bestimmung der angemessenen Vorgehensweise zur Behebung der Beschwerde, z. B. Erstattung, Ersatz oder Entschuldigung Kommunikation: Informieren Sie den Kunden über die Lösung und sorgen Sie für alle notwendigen Folgemaßnahmen Dokumentation: Aufzeichnung der Beschwerde und der Lösung zur späteren Verwendung

Ganz gleich, wie Ihre Workflows aussehen, ClickUp hat eine Vorlage, die Ihnen hilft.

Einfache Mind Map Workflow Vorlage

Einfache Mind Map Vorlage von ClickUp

ClickUp's Simple Mind Map Workflow Vorlage eignet sich perfekt für Anfänger, die mit Hilfe von visuellen Mindmaps Ideen und Aufgaben in Bezug auf ein zentrales Ziel erkunden möchten.

Diese Vorlage verfügt über zwei Modi - den Aufgabenmodus für die Verwaltung von Aufgaben und den Leermodus für die kreative Erkundung, die Ihnen hilft, besser zu arbeiten:

Aufgabenmanagement: Konvertieren Sie Mindmap-Knoten in umsetzbare Aufgaben, weisen Sie sie Teammitgliedern zu und stellen Sie Fristen ein

Konvertieren Sie Mindmap-Knoten in umsetzbare Aufgaben, weisen Sie sie Teammitgliedern zu und stellen Sie Fristen ein Zusammenarbeit: Arbeiten Sie mit anderen zusammen, um Ihre Karten zu entwickeln und zu verfeinern

Arbeiten Sie mit anderen zusammen, um Ihre Karten zu entwickeln und zu verfeinern Anpassung: Benutzen Sie verschiedene Farben, Formen und Stile, um das Erscheinungsbild Ihrer Mind Maps zu gestalten

Grafikdesign Workflow Vorlage

Optimieren Sie Ihre Design-Prozesse und -Ergebnisse mit ClickUp's Graphic Design Workflow Template

ClickUp's Grafik Design Workflow Vorlage ist ideal für die Verwaltung von Grafikdesign-Projekten mit mehreren Schritten.

Diese Vorlage ist mit 25 benutzerdefinierten Status, fünf benutzerdefinierten Feldern und Workflow-Ansichten ausgestattet, um Fristen effizient einzuhalten.

Listenansicht: Erstellen Sie eine anpassbare Liste von Aufgaben, um Ihren Design Workflow zu organisieren und zu priorisieren

Erstellen Sie eine anpassbare Liste von Aufgaben, um Ihren Design Workflow zu organisieren und zu priorisieren Ansicht "Einbetten": Integrieren Sie Ihre Arbeiten aus verschiedenen Online-Tools und Plattformen nahtlos in ClickUp

Integrieren Sie Ihre Arbeiten aus verschiedenen Online-Tools und Plattformen nahtlos in ClickUp Gantt-Ansicht: Visualisieren Sie die Zeitleiste Ihres Projekts mit einem dynamischen Gantt-Diagramm, das die Nachverfolgung des Fortschritts und die Verwaltung von Terminen erleichtert

⚡️Template Archiv: Sie können auch mehr von diesen Vorlagen finden, wie die Content Management Vorlage von ClickUp und ClickUp Sales Order Workflow Vorlage in ClickUp's Vorlagen Bibliothek.

Vorteile der Erstellung von Workflows

Bevor wir zum Schluss kommen, hier eine kurze Zusammenfassung, wie Workflows die Leistung Ihres Teams verbessern können:

Größere Einblicke in die Abläufe : Die Karte der Workflows bietet einen klaren Überblick über die Geschäftsprozesse und ermöglicht so eine bessere Entscheidungsfindung

: Die Karte der Workflows bietet einen klaren Überblick über die Geschäftsprozesse und ermöglicht so eine bessere Entscheidungsfindung Erkennen von Fehlern : Einblicke in Workflows helfen dabei, redundante Aufgaben zu identifizieren und zu eliminieren - so können die Mitarbeiter ihre Zeit auf wichtigere Aktivitäten konzentrieren

: Einblicke in Workflows helfen dabei, redundante Aufgaben zu identifizieren und zu eliminieren - so können die Mitarbeiter ihre Zeit auf wichtigere Aktivitäten konzentrieren Reduzierung des Mikromanagements : Gelöschte Workflows legen Aufgaben, Fristen und Verantwortlichkeiten fest. Dies fördert eine autonomere Arbeitsumgebung, erhöht die Arbeitszufriedenheit und verbessert die Beziehungen zwischen Management und Mitarbeitern

: Gelöschte Workflows legen Aufgaben, Fristen und Verantwortlichkeiten fest. Dies fördert eine autonomere Arbeitsumgebung, erhöht die Arbeitszufriedenheit und verbessert die Beziehungen zwischen Management und Mitarbeitern Bessere Kommunikation: Transparente Arbeitsabläufe verbessern die Kommunikation, verringern Missverständnisse, minimieren Konflikte und sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts. Dies ist ein Gewinn für alle im Team

Bringen Sie den richtigen Flow in Ihre Arbeit mit ClickUp

Workflows bieten für Unternehmen jeder Größe erhebliche Vorteile. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, die Rationalisierung von Prozessen und die Verbesserung der Zusammenarbeit können Workflows die Effizienz steigern, Fehler reduzieren und die Produktivität insgesamt verbessern.

Zu erledigen ist all das und noch viel mehr mit ClickUp. Abgesehen von den Möglichkeiten des Projektmanagements bietet die Plattform auch hervorragende Überwachungsfeatures, um Einblicke und Daten auf zentralen Dashboards zu untersuchen. Mit vorgefertigten Vorlagen für verschiedene Branchen erhalten Sie einen Vorsprung bei den Workflows.

Sie sind noch nicht überzeugt? Kostenloses Konto auf ClickUp erstellen und erleben Sie die Magie selbst.