14 kostenlose Vorlagen für Google Tabellen für das Projektmanagement

Mehrere Projekte gemeinsam zu managen, kann sich manchmal wie eine Sisyphusarbeit anfühlen. Als Projektleiter versuchen Sie, alles zu organisieren und mit den Beteiligten zu kommunizieren, und doch scheint alles aus dem Ruder zu laufen.

Wenn Sie diesen Wahnsinn jedoch nicht in den Griff bekommen, kann das Ihre Produktivität beeinträchtigen.

An dieser Stelle kommt Google Tabellen ins Spiel - mit einer Schnittstelle, mit der Sie mehrere Projekte an einem Ort verwalten können. Aber was wäre, wenn es etwas gäbe, was Sie zu erledigen hätten, um den Prozess noch besser zu machen?

Was wäre, wenn Sie auf vorgefertigte Google Tabellen zugreifen könnten, die speziell für ein reibungsloses Projektmanagement entwickelt wurden? Zum Glück gibt es Google Tabellen Vorlagen für das Projektmanagement, die Ihnen den Tag retten.

In diesem Blog werden wir kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement freigeben (die sich hervorragend für Anfänger eignen), damit Sie sofort loslegen können.

Was macht eine gute Vorlage für Google Tabellen für das Projektmanagement aus?

Eine Google Tabellen projektmanagement-Vorlage ist ein wichtiges tool für Projektmanager - vielseitig, benutzerfreundlich und bereit, jede Aufgabe zu bewältigen.

Die Vorlagen bieten eine übersichtliche Zeitleiste für das Projekt, einfache Features für die Zuweisung von Aufgaben und eine Möglichkeit, den Fortschritt des Workflows effizient zu verfolgen.

Aber wie kann man eine gute Vorlage für das Projektmanagement in Google Tabellen von einer hervorragenden unterscheiden? Hier sind einige Richtlinien, die Sie beachten sollten:

Die besten Vorlagen enthalten segmentierte Spaces für Projektdetails, Leistungen und Budgetierung und sind gleichzeitig optisch ansprechend (seien wir ehrlich - niemand möchte den ganzen Tag auf ein Meer von grauen Zellen starren)

und sind gleichzeitig optisch ansprechend (seien wir ehrlich - niemand möchte den ganzen Tag auf ein Meer von grauen Zellen starren) Sie sollten anpassbar genug sein, um für mehrere Projekte geeignet zu sein , aber strukturiert genug, damit Ihr Team nicht im Tabellenkalkulations-Chaos versinkt

, aber strukturiert genug, damit Ihr Team nicht im Tabellenkalkulations-Chaos versinkt Bonuspunkte gibt es, wenn sie einen Abschnitt über die Projektcharta, Tools für die Ressourcenzuweisung und eine einfache Vorlage für ein Gantt-Diagramm zur Visualisierung der Zeitleiste enthält. Die besten Vorlagen erleichtern die Nachverfolgung von Projekten, die Abhängigkeit von Aufgaben und die Aktualisierung des Status, ohne die Benutzer zu überfordern

Google Tabellen Vorlagen für das Projektmanagement

Jetzt, wo Sie wissen, was Sie erwartet, wollen wir uns eine Reihe kostenloser Vorlagen für Google Tabellen zum Projektmanagement ansehen, die Ihnen den Einstieg erleichtern werden.

Von Gantt-Diagrammen bis hin zu Fortschrittsberichten - wir haben eine Vorlage für die kühnsten Träume eines jeden Projektmanagers.

Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Projektplanung zu vereinfachen - fangen wir an!

1. Projektplan Vorlage von HubSpot

{Via_} HubSpot Wenn Sie an Projektmanagement denken, denken Sie wahrscheinlich auch an Zeitleisten und Dauern - und diese Vorlage trifft es genau.

Die Projektzeitplan Vorlage von HubSpot ist ideal für Projektmanager, die ihre Projektplanung rationalisieren möchten.

Mit anpassbaren Abschnitten für Aufgabendetails, Mitarbeiter und Fristen macht diese Vorlage für das Projektmanagement in Google Tabellen den Fortschritt Ihres Projekts transparent. Sie bietet mehrere Ansichten, um Ihre Arbeit zu visualisieren, darunter eine Google Tabellen Gantt Diagramm ansicht für eine übersichtliche Zeitleiste des Projekts.

Die Vorlage organisiert die Aufgaben des Projekts in einer benutzerfreundlichen Listenansicht mit Drag-and-Drop-Funktion. Sie trennt zwischen abgeschlossenen und laufenden Aufgaben und bietet einen speziellen Abschnitt für die Projektcharta, der Ihnen hilft, für die Ziele und Ergebnisse des Projekts verantwortlich zu bleiben.

2. Fortschrittsbericht Vorlage Vorlage von HubSpot

{Via_} HubSpot Beim Projektmanagement geht es oft um Berichte über Fortschritte, und die Vorlage für Fortschrittsberichte von HubSpot geht nahtlos auf diese Bedürfnisse ein.

Die Vorlage eignet sich am besten für Projektmanager, die Stakeholder informieren und Projekte auf Kurs halten möchten. Die anpassbaren Abschnitte für Projektdetails, den Fortschritt der Aufgaben und die wichtigsten Metriken machen den Status Ihres Projekts transparent.

Wie eine beliebte projektmanagement-Software diese Vorlage bietet ein professionelles Layout, das einfach zu navigieren ist, egal ob Sie mehrere Projekte nachverfolgen oder sich auf eine einzelne Initiative konzentrieren.

Die Vorlage enthält Space für Meilensteine, Herausforderungen und nächste Schritte des Projekts - ohne dass wichtige Informationen übersehen werden. Sie ist so konzipiert, dass sie nahtlos mit anderen Projektmanagement-Tools zusammenarbeitet und somit eine vielseitige Ergänzung Ihres Tools darstellt.

3. Projekt Plan Vorlage von eFinancialModels

Via eFinancialModelsProjektmanagement und Google Tabellen gehören zusammen wie Kaffee und Deadlines. Die kostenlose Projektplan-Vorlage von eFinancialModels macht die Organisation von Aufgaben zu einem Kinderspiel.

Mit dieser dynamischen Vorlage können Sie schnell einen Projektplan mit einem Gantt-Diagramm erstellen und visualisieren. Sie eignet sich perfekt für Projektmanager, die mit komplexen Zeitleisten und mehreren Projekten zu tun haben.

Diese Vorlage ist mit einer vollständig anpassbaren Liste von Aufgaben, einer automatischen Zeitleiste und einer einfachen Verknüpfung von Startdatum, Dauer und Enddatum ausgestattet.

Sie können unbegrenzt viele Aufgaben eingeben, diese in Unteraufgaben gruppieren und beobachten, wie das Gantt Diagramm automatisch aktualisiert wird. Durch die Möglichkeit, das Dokument gleichzeitig mit Mitgliedern des Teams freizugeben und zu aktualisieren, bleiben alle auf der gleichen Seite.

Auch wenn es ein wenig Eingewöhnungszeit braucht, vor allem, wenn Sie nicht mit allen Funktionen von Google Tabellen vertraut sind, können Sie mit dieser Vorlage und ihren intuitiven Features viel Zeit sparen.

4. Projektmanagement Vorlage von Template.net

{Via_} Vorlage.net Diese Vorlage für Google Tabellen für das Projektmanagement ist ein guter Ausgangspunkt für Projektmanager. Die Projektmanagement-Vorlage ist eine vielseitige Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte, die Zuweisung von Aufgaben und die Überwachung des Fortschritts.

Mit speziellen Abschnitten für Projektchartas, Zeitleisten und Ressourcenzuweisung sorgt sie dafür, dass die Mitglieder des Teams aufeinander abgestimmt sind und die Projekte reibungslos ablaufen.

Die Vorlage enthält außerdem:

Gantt Diagramm zur Visualisierung von Projektzeitplänen

Tabelle für detaillierte Aufgabenbeschreibungen

Feature für den Statusbericht des Projekts, um die Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Farbcodierte Phasen- und Status-Schlüssel, die es leicht machen, den Zustand des Projekts auf einen Blick zu erfassen

5. Projektmanagement Kalender Vorlage von Template.net

Via Vorlage.net Wenn Sie ein Projektmanager sind und ein praktisches Tool suchen, um den Fortschritt Ihres Projekts im Detail zu verfolgen, ist die Projektmanagement Kalender Vorlage eine ausgezeichnete Wahl.

Diese vielseitige Vorlage bietet eine visuelle Zeitleiste für Ihre Aufgaben im Projekt, die es Ihnen ermöglicht, die Projektleistungen und -fristen einfach zu kartieren. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie den Mitgliedern Ihres Teams schnell Aufgaben zuweisen und die Fortschritte Ihres Teams verfolgen.

Das Format des Kalenders bietet einen klaren Überblick über den Zeitplan des Projekts und hilft Ihnen, potenzielle Engpässe zu erkennen und die Zeitleisten bei Bedarf anzupassen.

Diese Vorlage für das Projektmanagement ist besonders praktisch für die Erstellung von Workload-Berichten, die Überwachung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und die rechtzeitige Erreichung von Meilensteinen im Projekt.

Durch die Zentralisierung von Projektinformationen ist diese kalender für das Projektmanagement vorlage hält die Beteiligten auf dem Laufenden und sorgt dafür, dass die Projekte von Anfang bis Ende ohne Unterbrechung laufen.

6. Vorlage für die Nachverfolgung von Projekten von Template.net

Via Vorlage.net Projektmanagement kann manchmal wirklich ein Jonglierakt sein, aber es gibt keinen Grund, daraus eine Show zu machen, indem Sie Ihre Aufgaben unorganisiert lassen! Die Vorlage für die Projektnachverfolgung ist Ihre Geheimwaffe, um mehrere Projekte auf Kurs zu halten.

Diese Vorlage enthält eine gebrauchsfertige Zeitleiste für Projekte, Tools für die Aufgabenzuweisung und eine Nachverfolgung des Fortschritts, die selbst Tabellenkalkulations-Neulinge beherrschen können.

Sie finden hier spezielle Spaces für Projektdetails, Leistungen und Budgetierung, alles in einem optisch ansprechenden Paket verpackt.

Mit anpassbaren Status und mehreren Ansichten zur Visualisierung Ihrer Projektinformationen werden Sie Ihre Ziele nie aus den Augen verlieren. Die Vorlage enthält sogar ein einfaches Gantt-Diagramm zur Visualisierung Ihres Projektplans und der Abhängigkeiten von Aufgaben.

Limits bei der Verwendung von Google Tabellen für das Projektmanagement

Google Tabellen und Google Docs bieten zwar eine verlockende kostenlose Lösung für das Projektmanagement, haben aber oft auch erhebliche Nachteile.

Diese können die Effizienz Ihres Teams und den Erfolg des Projekts auf lange Sicht beeinträchtigen.

Sehen wir uns die häufigsten Limits bei der Verwendung von Google Tabellen/Docs für das Projektmanagement an:

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit: Die Bearbeitung in Echtzeit ist großartig, aber Google Tabellen fehlt es an speziellen Aufgaben, Nachverfolgung von Abhängigkeiten und automatisierten Benachrichtigungen, die für die Koordination im Team entscheidend sind

Die Bearbeitung in Echtzeit ist großartig, aber Google Tabellen fehlt es an speziellen Aufgaben, Nachverfolgung von Abhängigkeiten und automatisierten Benachrichtigungen, die für die Koordination im Team entscheidend sind Unzureichende Visualisierung: Erstellung von Gantt Diagrammen undzeitleisten für Projekte in Google Tabellen ist mühsam und zeitaufwändig. Das macht es schwierig, einen klaren Überblick über den Fortschritt des Projekts zu bekommen

Erstellung von Gantt Diagrammen undzeitleisten für Projekte in Google Tabellen ist mühsam und zeitaufwändig. Das macht es schwierig, einen klaren Überblick über den Fortschritt des Projekts zu bekommen Fehlende fortschrittliche Features für das Projektmanagement: Google Tabellen bietet keine speziellen Tools für die Ressourcenzuweisung, das Risikomanagement und den Ausgleich des Workloads über mehrere Projekte hinweg

Google Tabellen bietet keine speziellen Tools für die Ressourcenzuweisung, das Risikomanagement und den Ausgleich des Workloads über mehrere Projekte hinweg Probleme mit der Skalierbarkeit: Mit zunehmender Komplexität der Projekte kann Google Tabellen für Projektmanager unzuverlässig werden - vor allem, wenn das Risiko einer Datenbeschädigung steigt

Mit zunehmender Komplexität der Projekte kann Google Tabellen für Projektmanager unzuverlässig werden - vor allem, wenn das Risiko einer Datenbeschädigung steigt Ineffiziente Berichterstellung: Die Erstellung von detaillierten Berichten zum Status und zur Analyse von Projekten ist in Google Tabellen ein manueller, fehleranfälliger Prozess. Oft fehlen die automatisierten Einblicke, die spezielle Tools für das Projektmanagement bieten

Die Erstellung von detaillierten Berichten zum Status und zur Analyse von Projekten ist in Google Tabellen ein manueller, fehleranfälliger Prozess. Oft fehlen die automatisierten Einblicke, die spezielle Tools für das Projektmanagement bieten Sicherheitsbedenken: Google bietet zwar grundlegende Sicherheit, erfüllt aber möglicherweise nicht die strengen Anforderungen für sensible Projektdaten, insbesondere in regulierten Branchen wie dem Finanzwesen

Alternative Vorlagen für Google Tabellen für das Projektmanagement

Google Tabellen hat zwar seine Vorzüge, aber manchmal braucht man ein Tool mit mehr Power.

Wir sprechen hier von einer speziellen Projektmanagement-Lösung, die mit einer einzigen Vision entwickelt wurde - all Ihre verschiedenen Apps durch ein einziges Tool mit vielen Features zu ersetzen.

Und das Beste daran?

Es ist bereits mit tollen Vorlagen für all Ihre Anforderungen an das Projektmanagement ausgestattet.

Sag hallo zu ClickUp ihr Retter aus dem Tabellenkalkulations-Chaos!

1. ClickUp Projekt Management Vorlage

ClickUp Vorlage für Projektmanagement

Die Koordination komplexer, funktionsübergreifender Projekte kann sich wie in einem Horrorfilm anfühlen, aber die ClickUp Vorlage für das Projektmanagement macht es zu einem Kinderspiel.

Diese kostenlose Vorlage ist vollgepackt mit Features, die Ihnen helfen, Ihr Team auf dem Laufenden zu halten und Ihre Projekte reibungslos abzuwickeln. Sie finden hier alles, von anpassbaren Zeitleisten bis hin zu Tools für die Abhängigkeit von Aufgaben, alles in einem benutzerfreundlichen Paket verpackt.

Die Vorlage bietet mehrere Möglichkeiten zur Ansicht Ihres Projekts.

Sie möchten ein Gantt Diagramm? Sie bekommen es.

Sie bevorzugen ein Kanban Board? Kein Problem!

Und dank der Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit kann Ihr Team mühelos zusammenarbeiten, ohne sich in einem Labyrinth von E-Mails zu verlieren.

2. ClickUp Projektmanagement Portfolio Vorlage

ClickUp Projektmanagement Portfolio Vorlage

Projektmanager verwenden Portfolios, um mehrere Projekte zu überwachen, und ein erstklassiges Managementsystem ist entscheidend für den Erfolg! Ein ausgezeichnetes Portfolio-Management erfordert auch eine hervorragende Organisation und die ClickUp Projekt Management Portfolio Vorlage wurde entwickelt, um jedes Projekt, jede Zeitleiste und jede Leistung zu verwalten - alles an einem Ort!

Sie können auf sechs benutzerdefinierte Status für den Zustand des Projekts, fünf Ansichten einschließlich Gantt-Diagrammen und Workload-Berichten, sowie Automatisierung zur Überwachung Ihrer Projekte von der Entstehung bis zum Abschluss.

Diese Vorlage hilft Ihnen auch bei der Nachverfolgung des Projektfortschritts, der Verwaltung von Ressourcen und der Information der Beteiligten in allen Abteilungen und Programmen.

3. ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Bericht

ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Berichte

Erinnern Sie sich noch daran, dass wir gesagt haben, dass Projektmanagement tools Ihren Workflow komplett umgestalten können? Hier ist ein hervorragendes Beispiel dafür! Die ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Berichte hilft Ihnen, bei der Verwaltung mehrerer Projekte und Fristen den Überblick zu behalten.

Verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts, die Ressourcenzuweisung und die wichtigsten Metriken in einem anpassbaren und leicht freizugebenden Dashboard mit dieser Vorlage.

Sie verfügen über alle Tools und Features zur Erstellung von detaillierte Berichte über den Status des Projekts mit mehreren Status-Optionen und Benutzerdefinierte Felder .

Mit der ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Berichte können Sie Ihren Stakeholdern Aktualisierungen viel schneller zukommen lassen als mit der herkömmlichen Methode der E-Mail-Kennzeichnung in Google Tabellen.

4. ClickUp Projektmanagement Playbook Vorlage

Vorlage für ein Projektmanagement-Playbook

Die ClickUp Projekt Management Playbook Vorlage bietet Projektmanagern einen detaillierten Fahrplan zur Organisation von Aufgaben, Einstellung von Zielen und Nachverfolgung von Fortschritten in Echtzeit. Es hilft allen, sich an den Zielen des Projekts zu orientieren.

Die Vorlage bietet benutzerdefinierte Status wie Blockiert, Interne Prüfung und In Bearbeitung, mit denen Sie den Fortschritt jeder Aufgabe genau im Auge behalten können. Mit benutzerdefinierten Feldern für Budget, Deliverable und Delivering Team können Sie wichtige Projektdaten einfach visualisieren.

Außerdem enthält es fünf verschiedene Ansichten, wie z. B. Zusammenfassung und Zeitleiste, die Ihnen helfen, Aufgaben effektiver zu verwalten.

Ganz gleich, ob Sie Gantt-Diagramme für Zeitleisten oder Ansichten mit Prioritäten bevorzugen, um die wichtigsten Aufgaben zuerst anzugehen, diese Vorlage bietet alles, was Sie brauchen.

5. ClickUp Projekt Management Aufgaben Plan Vorlage

Screenshot der Vorlage für den Plan für Projektmanagement-Aufgaben von ClickUp

Die ClickUp Projektmanagement Aufgaben Plan Vorlage ist Ihr ultimatives tool für die Nachverfolgung von Projekten und die Einhaltung des Budgets.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um Projektmanagern zu helfen, Aufgaben zu organisieren, Fristen zu setzen und den Fortschritt effizient zu überwachen. Features wie benutzerdefinierte Status und Felder ermöglichen es Ihnen, Projekte mit Attributen wie Projektteam und Fertigstellungsstatus zu kategorisieren und zu verwalten.

Die Vorlage enthält verschiedene Ansichten, wie z. B. Liste, Gantt und Kalender, die die Visualisierung Ihrer Zeitleiste für das Projekt und die Nachverfolgung von Aufgabenabhängigkeiten erleichtern.

Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zu, legen Sie klare Fristen fest, und verwenden Sie die Ansicht des Gantt-Diagramms, um den Fortschritt zu überwachen und notwendige Anpassungen vorzunehmen. Diese Vorlage stellt sicher, dass alle Informationen zu einem Projekt an einem Ort sind und hilft Teams dabei, aufeinander abgestimmt und äußerst produktiv zu bleiben.

6. ClickUp Projekt Management Framework Vorlage

ClickUp Project Management Framework Vorlage

Wenn Sie für das Management von Projekten jeglicher Größe verantwortlich sind, ist die ClickUp Project Management Framework Vorlage ist eine großartige Lösung, um die Dinge zu organisieren.

Mit benutzerdefinierten Status wie "Offen" und "Abgeschlossen" können Sie den Fortschritt jeder Aufgabe einfach überwachen. Benutzerdefinierte Felder helfen Ihnen bei der Kategorisierung von Aufgaben und der Visualisierung von Projektschritten, während benutzerdefinierte Ansichten, wie z. B. das Rahmenwerk und das Handbuch "Erste Schritte", Ihren Workflow besser verwalten.

Mit der Ansicht des Gantt-Diagramms können Sie die Zeitleisten von Projekten und die Abhängigkeiten von Aufgaben nachverfolgen.

Selbst wenn Sie über begrenzte Ressourcen verfügen (oder große Projekte in Angriff nehmen), bietet Ihnen diese Vorlage alle Tools, die Sie für die Verwaltung Ihrer Zeitleisten benötigen.

7. ClickUp Vorlage für Projektmanagement Review

Die Vorlage für Projektmanagement-Reviews von ClickUp ermöglicht es Geschäften, den aktuellen Stand des Projekts zu bewerten und Teams bei der Entscheidung zu unterstützen, ob es sich lohnt, das Projekt fortzusetzen.

Wenn es darum geht, den Erfolg eines Projekts zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, ist die ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Reviews ist Ihre erste Vorlage.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um den Review-Prozess zu vereinfachen und es einfacher zu machen, Feedback von Stakeholdern zu sammeln und Projekte effizient zu organisieren.

Mit benutzerdefinierten Status und Feldern können Sie den Fortschritt des Projekts nachverfolgen und die Daten mühelos visualisieren. Die Vorlage enthält mehrere Ansichten wie Liste, Gantt und Kalender, mit denen Sie Aufgaben und Zeitleisten effektiv verwalten können.

Um loszulegen, fügen Sie die Vorlage zu Ihrem ClickUp-Workspace hinzu, laden Sie Teammitglieder ein und beginnen Sie mit der Zusammenarbeit.

Erstellen Sie Aufgaben zur Nachverfolgung des Fortschritts, halten Sie regelmäßige Meetings ab, um Aktualisierungen zu besprechen, und nutzen Sie Benachrichtigungen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

8. ClickUp Projekt Management Anforderungen Vorlage

ClickUp Vorlage für Anforderungen an das Projektmanagement

Wir können diese Liste nicht abschließen, ohne zu erwähnen, dass die ClickUp Projekt Management Anforderungen Vorlage .

Diese leistungsstarke Vorlage enthält vier benutzerdefinierte Ansichten, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern:

Liste der Anforderungen

Genehmigungs Phase

Gantt

Leitfaden für den Einstieg

Sobald Sie Ihre Projektdaten eingegeben haben, können Sie Ihren Workspace mit benutzerdefinierten Feldern wie Genehmigungsphase, Deliverable und Klassifizierung anpassen. Legen Sie benutzerdefinierte Status fest - ähnlich wie bei den farbcodierten Phasen in Google Tabellen -, um den Fortschritt Ihrer Projektaufgaben anzuzeigen.

In Ihrer Liste der Anforderungen können Sie auch Aufgabenbeschreibungen, Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten und vieles mehr speichern. Sie können sogar eine Automatisierung einrichten, um Erinnerungen zu versenden und Ihre Zeitleiste für das Projekt auf Kurs zu halten.

Mit Features wie Zeiterfassung, Achtung vor Abhängigkeiten und E-Mail-Integrationen ist diese Vorlage der Traum eines jeden Projektmanagers.

Ganz gleich, ob Sie mit mehreren Projekten gleichzeitig zu tun haben oder sich auf ein komplexes neues Projekt konzentrieren, mit der ClickUp Vorlage für Projektmanagement-Anforderungen sind Sie bestens gerüstet.

Warum sich mit Sheets zufrieden geben? Upgrade auf ClickUp Vorlagen

Wir alle haben schon einmal an Projekten gearbeitet, die ein wenig aus dem Ruder gelaufen sind, und auf einen Zauberspruch gehofft, der alles wieder in Ordnung bringt. Magie kann Ihnen zwar nicht beim Projektmanagement helfen, aber Vorlagen sind das Nächstbeste, auf das Sie sich verlassen können.

Google Tabellen Vorlagen bieten zwar einen großen Wert für Benutzer, die zum ersten Mal an einem Projekt arbeiten, aber sie können den Fortschritt für Benutzer, die mehrere Projekte mit verschiedenen Teams verwalten, oft limitieren.

Eine spezielle Projektmanagement-Software wie ClickUp kann dazu beitragen, die Zusammenarbeit in Teams zu verbessern, Aufgaben effizient zu verwalten und die Zeitleisten von Projekten über benutzerfreundliche Oberflächen nachzuverfolgen.

Wenn Sie bereit sind, Ihr Projektmanagement auf die nächste Stufe zu heben, ist es an der Zeit, ClickUp auszuprobieren. Anmeldung für ClickUp , probieren Sie die kostenlosen Vorlagen aus und erleben Sie, wie Ihre Produktivität in die Höhe schießt!