Wir haben die besten Manager tools im Jahr 2024 überprüft

Wenn Sie eine Führungskraft sind oder dies anstreben, wissen Sie, dass es nicht ausreicht, über gute Managementfähigkeiten zu verfügen. In einer Welt, die ständig nach besserer Produktivität und Effizienz strebt, brauchen Sie die richtigen Tools, um Ihre täglichen Abläufe zu optimieren.

Laut der Rebel's Guide to Project Management Umfrage 44 % der Manager verfügen nicht über ausreichende Ressourcen, um ihre Arbeit zu erledigen, und 43 % geben an, dass sie es am liebsten vermeiden würden, sich bei den Mitarbeitern über den Status zu informieren

Dies brachte mich auf die Idee, nach Wegen zu suchen, um sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren und die Arbeit genau zu verfolgen. Nach vielen Testversuchen und Fehlern (und einem kleinen Einblick in die Managementtheorie) habe ich eine Liste der zehn besten Tools für Manager zusammengestellt, die heute verfügbar sind.

Diese Tools bieten Managern viele Features, um Prozesse zu rationalisieren, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, das Zeitmanagement zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Doch bevor wir das erledigen, sollten wir uns ansehen, worauf Sie beim Kauf von Manager-Tools achten sollten.

Nach meinen umfangreichen Tests und Recherchen sind dies einige der Features, die einen effektiven Manager ausmachen:

Aufgabenmanagement: Stellen Sie sicher, dass das Tool das Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Fortschrittsüberwachung ermöglicht

Stellen Sie sicher, dass das Tool das Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben mit Fälligkeitsdaten und Fortschrittsüberwachung ermöglicht Zusammenarbeit : Entscheiden Sie sich für Tools, die die Kommunikation in Echtzeit, das Freigeben von Dateien und die Live-Bearbeitung unterstützen, um die Teamarbeit und das On-the-job-Coaching zu verbessern

: Entscheiden Sie sich für Tools, die die Kommunikation in Echtzeit, das Freigeben von Dateien und die Live-Bearbeitung unterstützen, um die Teamarbeit und das On-the-job-Coaching zu verbessern Projektplanung : Wählen Sie Tools mit Gantt Diagrammen oder ähnlichen Features, um Zeitleisten und Abhängigkeiten von Projekten zu visualisieren

: Wählen Sie Tools mit Gantt Diagrammen oder ähnlichen Features, um Zeitleisten und Abhängigkeiten von Projekten zu visualisieren Zeiterfassung : Ziehen Sie Tools mit integrierten Features zur Zeiterfassung in Betracht, um die für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Stunden zu überwachen

: Ziehen Sie Tools mit integrierten Features zur Zeiterfassung in Betracht, um die für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Stunden zu überwachen Budgetierungstools: Suchen Sie nach Features, die bei der Schätzung der Projektkosten und der Nachverfolgung der Ausgaben helfen, um die Budgetkontrolle zu behalten

Suchen Sie nach Features, die bei der Schätzung der Projektkosten und der Nachverfolgung der Ausgaben helfen, um die Budgetkontrolle zu behalten Benutzerfreundliche Oberfläche: Suchen Sie nach Tools, die einfach zu bedienen sind, damit sich die Mitarbeiter schnell und ohne umfangreiche Schulungen anpassen können

Suchen Sie nach Tools, die einfach zu bedienen sind, damit sich die Mitarbeiter schnell und ohne umfangreiche Schulungen anpassen können Anpassung : Suchen Sie nach Features, die es Ihnen ermöglichen, Workflows, Dashboards und Formulare auf Ihre speziellen Bedürfnisse zuzuschneiden

: Suchen Sie nach Features, die es Ihnen ermöglichen, Workflows, Dashboards und Formulare auf Ihre speziellen Bedürfnisse zuzuschneiden Berichterstattung und Analyse : Wählen Sie Tools aus, die eine automatisierte Berichterstellung zur Analyse der Projektleistung und Produktivität des Teams ermöglichen

: Wählen Sie Tools aus, die eine automatisierte Berichterstellung zur Analyse der Projektleistung und Produktivität des Teams ermöglichen Integrationen: Stellen Sie sicher, dass sich das Tool in andere von Ihnen verwendete Software integrieren lässt, um Ihren Workflow plattformübergreifend zu rationalisieren

Wie in den meisten Disziplinen beginnt die Effektivität einer Führungskraft mit einer Änderung der Denkweise und des Verhaltens. Angehende Manager müssen zunächst die Bereiche identifizieren, in denen sie sich verbessern können, und dann die Tools finden, die ihnen dabei helfen können, dieses Ziel zu erreichen.

Wenn beispielsweise Zusammenarbeit und Kommunikation verbesserungswürdig sind, sollten Sie nach Tools suchen, die Ihnen helfen, die Bereiche Feedback, Coaching und Delegation zu optimieren. Ebenso können Manager-Tools, die sich durch die Erstellung von Berichten und Dashboards auszeichnen, Ihnen dabei helfen, Projekte mit größerer Kontrolle, geringerem Risiko und höherer Sichtbarkeit und Effizienz durchzuführen.

Im Folgenden finden Sie die zehn besten Manager tools, die sich für verschiedene Anwendungsfälle eignen.

1. ClickUp (am besten geeignet für die Verwaltung von Aufgaben und das gesamte Team-Management)

ClickUp ist ein leistungsfähiges Projekt und aufgabenmanagement tool, das Arbeitsabläufe erheblich rationalisiert. Die robuste Nachverfolgung von Aufgaben und die benutzerdefinierten Optionen erleichtern die Überwachung von Fristen und des Fortschritts von Projekten.

Hier sehen Sie, wie die Features von ClickUp Ihnen helfen können:

Projektmanagement

ClickUp Projektmanagement bietet Managern eine umfassende Reihe von Features zur Verbesserung der Produktivität, der Zusammenarbeit und der Überwachung von Projekten.

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit ClickUp's Projektmanagement

Hier sind einige Möglichkeiten, wie es helfen kann:

Zentralisieren* aufgabenverwaltung*mit benutzerdefinierten Feldern und Status

aufgabenverwaltung*mit benutzerdefinierten Feldern und Status Erleichtern Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit durchkommentare, das Freigeben von Dokumenten und die Integration von E-Mails

durchkommentare, das Freigeben von Dokumenten und die Integration von E-Mails Einrichten von dedizierten* ClickUp Chat *Ansichten für effektives Management und Kommunikation

ClickUp Chat *Ansichten für effektives Management und Kommunikation Visualisieren Sie die Planung von Projekten mitGantt Diagramme, Zeitleisten, undmindmaps* Überwachen Sie die für Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit mit der integrierten Zeiterfassung

mitGantt Diagramme, Zeitleisten, undmindmaps* mit der integrierten Zeiterfassung Effiziente Verwaltung von Budgets durch Kostenschätzungen und Tools zur Ressourcenverwaltung

Vorlage für die Verwaltung von Teams

Effektiv team-Management ist entscheidend für den Erfolg im Geschäft. Mit ClickUp's Team Management Plan Vorlage können Sie dafür sorgen, dass Ihr Team organisiert ist und sich auf seine Ziele konzentriert.

Legen Sie abteilungsspezifische Agenden fest und verfolgen Sie sie mit der ClickUp Vorlage für den Team Management Plan

Diese Vorlage hilft Ihnen:

Anpassen von Terminen, Checklisten, Anhängen und benutzerdefinierten Feldern zur Definition der Rollen und Fristen

Verwenden Sie die Ansichten Agenda und Agenda nach Abteilung, um Meetings von Teams und Abteilungen effizient zu organisieren

Nutzen Sie den Status von Aufgaben , um Fortschritte zu verfolgen und Unteraufgaben abzuhaken

, um Fortschritte zu verfolgen und Unteraufgaben abzuhaken Feedback zu freigegebenen Dokumenten einholen und die Produktivität analysieren

Mit dieser Vorlage können Sie Teams dabei unterstützen, ihre Fortschritte in jeder Phase zu verstehen, an gemeinsamen Zielen zu arbeiten und gleichzeitig die Verantwortlichkeit zu stärken, die Transparenz mit Warnungen vor Abhängigkeiten aufrechtzuerhalten und Projekte pünktlich zu liefern!

https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139&department=operations

ClickUp beste Features

Verwaltung von Aufgaben und Unteraufgaben: Hinzufügen und benutzerdefinieren von mehrstufigenClickUp Aufgaben um den Fortschritt zu definieren, die Transparenz zu verbessern und die Informationsflut zu reduzieren

Hinzufügen und benutzerdefinieren von mehrstufigenClickUp Aufgaben um den Fortschritt zu definieren, die Transparenz zu verbessern und die Informationsflut zu reduzieren Zusammenarbeit an Inhalten: Einladen und mitgestaltenClickUp Dokumente um die Produktion von Inhalten zu bereichern und sie sicher mit den richtigen Personen freizugeben, um den Datenschutz zu wahren - alles am selben Ort

Einladen und mitgestaltenClickUp Dokumente um die Produktion von Inhalten zu bereichern und sie sicher mit den richtigen Personen freizugeben, um den Datenschutz zu wahren - alles am selben Ort Brainstorm virtuell: Laden Sie Ideen in Echtzeit auf*ClickUp Whiteboards*einbetten, Links einfügen und eine visuelle Leinwand erstellen, um die Transparenz zu erhalten

Laden Sie Ideen in Echtzeit auf*ClickUp Whiteboards*einbetten, Links einfügen und eine visuelle Leinwand erstellen, um die Transparenz zu erhalten KI-Assistent: Verwenden SieClickUp Gehirn um Unternehmenswissen sicher in ClickUp zu importieren. Behalten Sie die Kontrolle mit erweiterten Berechtigungen und Versions-Historien

Verwenden SieClickUp Gehirn um Unternehmenswissen sicher in ClickUp zu importieren. Behalten Sie die Kontrolle mit erweiterten Berechtigungen und Versions-Historien Integrationen : Verbindung mit über 1.000 anderen Anwendungen und Rationalisierung von Workflows überClickUp-Integrationen ClickUp Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features von ClickUp

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied und Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. ProofHub (Bester E-Mail-Ersatz)

über ProofHub ProofHub verfügt über eine der übersichtlichsten und intuitivsten Benutzeroberflächen, die Sie bei der schnellen Einführung in Ihr Team unterstützen kann. Je nach Ziel des Projekts können Sie Gantt-Diagramme, Tabellen und Board-Ansichten als zentrales Repository für Dokumente verwenden.

Wenn ich ProofHub auf ein Feature reduzieren müsste, würde ich sagen, es ist Korrekturlesen von Feedback und Änderungen an Kommentaren. Es ersetzte endlose E-Mail-Ketten durch schnelle Nachrichtenübermittlung, Inhaltsaktualisierungen in Echtzeit und das Freigeben von Links.

ProofHub beste Features

Streamline-Kommunikation durch Integration verschiedener Kanäle innerhalb derselben Plattform

durch Integration verschiedener Kanäle innerhalb derselben Plattform Verbessern Sie Ihre Produktivität mit barrierefreien Verknüpfungen wie Lesezeichen, Stickies und Tastenkombinationen

wie Lesezeichen, Stickies und Tastenkombinationen Bleiben Sie geräteübergreifend auf dem Laufenden mit iOS- und Android-Apps

ProofHub Einschränkungen

Manchmal kommen Benachrichtigungen nur langsam an und sind schwer zu filtern

Preise für ProofHub

Kleines Team: $89/Monat pro 10 Benutzer

$89/Monat pro 10 Benutzer Großes Team: 153 $/Monat für 100 Benutzer

153 $/Monat für 100 Benutzer Großes Team plus: $310/Monat für unbegrenzte Benutzer

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

4.5/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

3. Pipedrive (am besten für Lead Management)

über Pipedrive Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Manager-Tools ist dieses Tool auf eine Nische ausgerichtet. Wenn Sie ein Vertriebsmanager und eine Führungskraft sind, werden Sie sich bei Pipedrive wie zu Hause fühlen.

Dieses Tool kann zur Verwaltung von Vertriebsprojekten verwendet werden, und das KI-CRM kann Ihnen dabei helfen, die nächsten Schritte zu bestimmen, indem es die Phasen des Geschäftsabschlusses, die Absicht des Leads und die Opportunity-Meter berücksichtigt.

Auch wenn es sich derzeit noch in der Beta-Phase befindet, kontextualisiert die KI-Zusammenfassung von Geschäften erfolgreich Interaktionen und Aktionen.

Pipedrive beste Features

Ergreifen Sie die richtige Maßnahme auf der Grundlage von Meetings, Zeitleisten und Aktivitäten des Leads

auf der Grundlage von Meetings, Zeitleisten und Aktivitäten des Leads Synchronisierung von Pipedrive mit über 400 Tools, einschließlich Videoanrufen, Lead-Generierung, Telefonlösungen und Kundensupport

mit über 400 Tools, einschließlich Videoanrufen, Lead-Generierung, Telefonlösungen und Kundensupport Stellen Sie den Datenschutz sicher und bleiben Sie über die Aktivitäten Ihres Teams auf allen Ebenen informiert

Pipedrive Beschränkungen

Die mobilen Apps sind nicht so intuitiv wie die Desktop-Ansicht

Ziemlich limitiert auf die Vertriebsabteilung

Pipedrive Preise

Grundlegend: 14 $/Sitz pro Monat

14 $/Sitz pro Monat Erweitert: 29 $/Sitz pro Monat

29 $/Sitz pro Monat Professionell: 59 $/Sitz pro Monat

59 $/Sitz pro Monat Power: 69 $/Sitz pro Monat

69 $/Sitz pro Monat Enterprise: 99 $/Sitz pro Monat

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1500+ Bewertungen)

4.3/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2500+ Bewertungen)

4. Zoom (am besten für das Management von Meetings)

über Zoom Zoom wird oft nur als Meeting-Plattform gesehen, aber seine Möglichkeiten gehen darüber hinaus. Während es sich als virtuelles Meeting-Tool mit Features wie Gleichzeitige Sitzungen und Live-Übersetzung für globale Teams auszeichnet, ist es auch eine robuste Plattform für projektmanagement .

Ich war angenehm überrascht von den Produktivitätstools, die Funktionen für die Zusammenarbeit mit Dokumenten, Whiteboarding und Videoaufzeichnung umfassen, die mit speziellen Plattformen wie Loom konkurrieren.

Zoom beste Features

Erstellen, veranstalten und benutzerdefinieren von Ereignissen zusammen mit Breakout-Räumen, Live-Chat und Nachverfolgung von Ereignisdaten

zusammen mit Breakout-Räumen, Live-Chat und Nachverfolgung von Ereignisdaten Nutzen Sie KI-gestützte Anrufzusammenfassungen , erweiterte Anrufweiterleitung sowie Chat- und Meeting-Integration

, erweiterte Anrufweiterleitung sowie Chat- und Meeting-Integration Feedback mit Emojis und anderen Reaktionen in Live Meetings ausdrücken

Limits für Zoom

Die Management Features sind weder gut vermarktet noch klar definiert

Es fehlen projektmanagementspezifische Features

Zoom Preise

Basic: Free

Free Pro: 14,99 $/Benutzer pro Monat

14,99 $/Benutzer pro Monat Business: 21,99 $/Benutzer pro Monat

21,99 $/Benutzer pro Monat Business Plus: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (55,000+ Bewertungen)

4.5/5 (55,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,000+ Bewertungen)

5. Scribe (am besten für Walkthroughs und Tutorial-Management)

über Schreiber Scribe hebt die Erstellung von Handbüchern, visuellen Anleitungen und Tutorials auf eine neue Ebene. Mit Scribe können Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen unter jeder Registerkarte für Mitarbeiter anhängen und benutzerdefinierte Felder hinzufügen - alles mit dem Auto-Capture Feature. Es hilft auch bei der Delegation von Aufgaben.

Es ist besonders nützlich, wenn Mitglieder des Teams lange und komplizierte Prozesse erklären und organisatorische Schulungsunterlagen für neue Mitarbeiter erstellen müssen. Mein bevorzugtes Feature ist jedoch die Möglichkeit, vertrauliche Informationen zu löschen, um Daten freizugeben, ohne sich um die Sicherheit sorgen zu müssen.

Scribe beste Features

Automatisches Erstellen und Verwalten von Walkthroughs mit Browser-Erweiterungen

von Walkthroughs mit Browser-Erweiterungen Nachverfolgung der Ansichten , der Rate der abgeschlossenen Prozesse und der Relevanz der Anleitungen in Echtzeit

, der Rate der abgeschlossenen Prozesse und der Relevanz der Anleitungen in Echtzeit Verringern Sie doppelte Anleitungen durch schnelles Freigeben von Informationen mit Scribe Sidekick

durch schnelles Freigeben von Informationen mit Scribe Sidekick Integration mit Tools, die Ihre Lieferanten und Kunden zum Freigeben von Wikis und Datenbanken verwenden

Scribe Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche zum Zuschneiden und Kombinieren von Unterseiten und komplexen Aufgaben kann störend sein

Die Support-Dokumentation enthält keine ausführlichen Informationen darüber, wie man das Beste aus Scribe herausholt

Preise für Scribe

Basic: Free

Free Pro Team: $15/Platz pro Monat

$15/Platz pro Monat Pro Personal: 29 $/Sitz pro Monat

29 $/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Scribe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (150+ Bewertungen)

4.8/5 (150+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Time Doctor (Am besten für Zeitmanagement)

über Time Doctor Als Manager müssen Sie Folgendes beaufsichtigen mitarbeiterengagement und Analyse der Produktivität. Während sich die bisherigen Tools auf die projektbezogene Arbeit konzentrieren, ist Time Doctor ein Management-Tool, das unternehmensweit zur Zeiterfassung eingesetzt werden kann.

Es kann Ihnen dabei helfen, Ineffizienzen und die für das Abschließen bestimmter Aufgaben benötigte Zeit zu ermitteln, was Mikromanagement und das Hinterherlaufen von Mitarbeitern für Aktualisierungen verhindert.

Quantifizieren Sie die Produktivität und erfahren Sie, wann und wie die Mitglieder des Teams am liebsten arbeiten, um die Verfügbarkeit der Mitarbeiter für wichtige Aufgaben zu bestimmen.

Time Doctor beste Features

Nachverfolgung der Arbeitszeiten und Verwendung der Daten für die Gehaltsabrechnung und Terminplanung

und Verwendung der Daten für die Gehaltsabrechnung und Terminplanung Analysieren Sie die Web- und App-Nutzung, erstellen Sie Zeitleisten-Berichte und verfolgen Sie den Fortschritt von Projekten/Aufgaben

erstellen Sie Zeitleisten-Berichte und verfolgen Sie den Fortschritt von Projekten/Aufgaben Arbeiten Sie ohne Unterbrechungen, auch wenn Sie offline sind

Time Doctor Limitierungen

Die Apps sind nicht so stabil und intuitiv wie die Web Version

Manchmal wird die Zeiterfassung nicht richtig synchronisiert

Time Doctor Preise

Basic: $7/Benutzer pro Monat

$7/Benutzer pro Monat Standard: $14/Benutzer pro Monat

$14/Benutzer pro Monat Premium: 20 $/Benutzer pro Monat

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

4.4/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

7. NiftyPM (Am besten für kostengünstiges Projektmanagement)

über Nifty Nifty ist ein Projektmanagement tool, das die meisten Features abdeckt und mehrere Funktionen effizient in einer einzigen Plattform zusammenfasst.

Die übersichtliche Oberfläche und die klar definierten Features - Diskussionen, Aufgaben und Berichterstellung - machen den Einstieg für neue Benutzer leicht. Ein Beispiel: Ich habe ein bestehendes Projekt schnell auf Nifty migriert, weil ich die Detailgenauigkeit der Funktionen für Ziele und Roadmap zu schätzen wusste.

Die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts sind intuitiv. Mit einem einzigen Klick können Sie Spalten für Aufgaben erstellen und Mitglieder des Teams zuweisen.

NiftyPM beste Features

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team durch Chatten, Freigeben von Dateien und Echtzeit-Kommentare

durch Chatten, Freigeben von Dateien und Echtzeit-Kommentare Native Erstellung von Formularen zur Datenerfassung und Modifizierung von Dokumenten zur Extrapolation von Erkenntnissen

zur Datenerfassung und Modifizierung von Dokumenten zur Extrapolation von Erkenntnissen Wertvolle Einblicke durch Zeiterfassung, Projektübersichten und benutzerdefinierte Berichterstellung

NiftyPM Beschränkungen

Dokumente sind anfällig für Duplizierungs- und Synchronisierungsfehler

Die Systemstabilität ist verbesserungsbedürftig, da Ausfallzeiten und kleinere Störungen keine Seltenheit sind

Die kürzlich hinzugefügte Orbit KI ist zwar vielversprechend, aber die Möglichkeiten der Automatisierung sind doch etwas limitiert

Preise für NiftyPM

Free

Starter: $49/Monat für 10 Mitglieder

$49/Monat für 10 Mitglieder Pro: 99$/Monat für 20 Mitglieder

99$/Monat für 20 Mitglieder Business: $149/Monat für 50 Mitglieder

$149/Monat für 50 Mitglieder Unlimited: $499/Monat für unbegrenzte Mitglieder

NiftyPM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

8. Monday (Am besten für komplexes Projektmanagement)

über Monday Während Nifty ein relativ neuer Marktteilnehmer ist, verwaltet Monday bereits seit Jahren Projekte. Sein guter Ruf ist wohlverdient. Die Skalierbarkeit von Monday.com ist beeindruckend, aber erfordert einen strukturierten Ansatz.

Sie müssen Prozesse definieren, Formulare automatisieren und separate Dashboards erstellen, um Projekte in Silos zu halten. Wenn sich das Projekt irgendwann aufgebläht anfühlt, können Sie Aufgaben und Informationen mit Hilfe von Ordnern, Unterordnern und dem Feature Connect Boards organisieren.

Monday beste Features

Ausgleich der Kapazitäten von Teams mit Features zur Verwaltung des Workloads

mit Features zur Verwaltung des Workloads Erleichtern Sie die Teamarbeit mit Echtzeit-Kommentaren, dem Freigeben von Dateien und @Mentions

mit Echtzeit-Kommentaren, dem Freigeben von Dateien und @Mentions Integration mit einer Vielzahl von Tools von Drittanbietern für die Arbeit mit Clients, Anbietern und anderen Teams

Monday Beschränkungen

In Anbetracht der Möglichkeiten kann die Lernkurve ziemlich steil sein

Monday Preise

Free: bis zu 2 Plätze

bis zu 2 Plätze Basic: $36/Platz pro Monat

$36/Platz pro Monat Standard: $42/Sitz pro Monat

$42/Sitz pro Monat Pro: 72$/Sitz pro Monat

72$/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (12000+ Bewertungen)

4.7/5 (12000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4500+ Bewertungen)

9. Chanty (Am besten für Kommunikationsmanagement)

über Chanty Chanty ist ein direkter Konkurrent zu Slack, hat aber genug projektmanagement features, um einen Platz in dieser Liste zu rechtfertigen.

Das Dashboard von Chanty für das Projektmanagement ist Kanban-basiert, und eines seiner einzigartigen Features ist das Teambook-Menü, in dem alle Ihre Aufgaben, Links, Texte und Aktivitäts-Feeds gespeichert werden können.

Chanty beste Features

Freigeben von einfachen Code-Schnipseln zur Zusammenarbeit mit Entwicklern direkt in der Chat Box

zur Zusammenarbeit mit Entwicklern direkt in der Chat Box Rollen und Berechtigungen festlegen, um Mitglieder zu verwalten, die an Ihrem Projekt arbeiten

festlegen, um Mitglieder zu verwalten, die an Ihrem Projekt arbeiten Erstellen von Workflows für Nachrichtenthreads, um detaillierte Details zum Fortschritt zu erhalten

Chanty-Einschränkungen

Starke Abhängigkeit von der Chat-Schnittstelle

Projektmanagement-Features erfordern Integrationen, um richtig zu funktionieren

Chanty Preise

Free

Geschäft: $4/Benutzer pro Monat

Chanty Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

10. Asana (Am besten für die Erstellung von Übersichten über Projekte)

über Asana Asana ist ein beliebtes Projektmanagement tool, das für seine übersichtliche Oberfläche und den Fokus auf die Organisation von Aufgaben bekannt ist

Eines der besten Features von Asana ist seine Fähigkeit, Projekte, Aufgaben und Fortschritte in übersichtlichen, umsetzbaren Listen und visuellen Übersichten zusammenzufassen. Seine Flexibilität ermöglicht es Ihnen, mühelos Aufgaben zu mehreren Projekten hinzuzufügen, wodurch die Verwirrung beim Jonglieren mit verschiedenen Initiativen beseitigt wird.

Die Betonung von Asana auf Einfachheit und Klarheit macht es zu einer beliebten Wahl für Teams jeder Größe.

Asana beste Features

Ziehen und Ablegen von Abhängigkeiten zur schnellen Änderung von Aufgaben und Unteraufgaben

zur schnellen Änderung von Aufgaben und Unteraufgaben Planen Sie Projekte, prognostizieren Sie Nummern und verfolgen Sie Erkenntnisse auf einer einzigen Plattform

und verfolgen Sie Erkenntnisse auf einer einzigen Plattform Integration mit Ihren bevorzugten Tools, um die Produktivität von Asana weiter zu steigern

Asana Limitierungen

Jede Aufgabe in Asana kann nur einer Person zugewiesen werden

Es gibt nicht so viele visuelle Hinweise wie andere Plattformen, was zu einer steilen Lernkurve führt

Preise für Asana

Personal: Free

Free Starter: $13.49/Benutzer pro Monat

$13.49/Benutzer pro Monat Erweitert: $30.49/Benutzer pro Monat

$30.49/Benutzer pro Monat Unternehmen : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

4.4/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,500+ Bewertungen)

Projekte effizient managen mit dem richtigen Manager tool

Ihre Fähigkeiten sind nicht mehr das einzige Kriterium für die Definition Ihrer Produktivität bei der Arbeit. Sie brauchen die richtige Technologie, damit Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen können. Für Manager geht es vor allem darum, die perfekte Lösung für ihre Organisation und ihren Arbeitsstil zu finden.

Jedes der hier aufgelisteten Tools bietet etwas Einzigartiges. Aber wenn ich mich für eines entscheiden müsste, würde ich ClickUp wählen, ein Allrounder, der für verschiedene Anwendungsfälle und Projektumfänge geeignet ist.

Die anpassbaren und skalierbaren Features von ClickUp, die optisch ansprechende Benutzeroberfläche und die Integrationen in eine Reihe von Business-Tools und -Plattformen bringen es ganz an die Spitze unserer Liste von Manager-Tools. Mit ClickUp Brain, dem KI-Assistenten, wird die Arbeit noch einfacher als je zuvor. Nutzen Sie ihn, um Aufgaben zu automatisieren, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und den gesamten Entscheidungs- und Managementprozess zu verbessern.

So, sich bei ClickUp anmelden und verbessern Sie Ihre Karriere!!