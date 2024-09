Top 12 Software zur Verwaltung der Rechenzentrumsinfrastruktur

Der IT-Betrieb steuert die Effizienz und Produktivität eines Geschäfts. Der Wechsel des Standard-Laptop-Modells und die genaue Überwachung der Rechnungen für Datenserver können sich drastisch auf das Endergebnis auswirken.

Data Center Infrastructure Management (DCIM) bietet entscheidende Einblicke in den Zustand eines Geschäfts und die Kontrolle über seine Ergebnisse. Die Auswahl der richtigen Software erfordert eine sorgfältige Prüfung aller Features, was den Auswahlprozess mühsam macht.

Tatsächlich erleichtert das Data Center Infrastructure Management (DCIM) die Nachverfolgung von Daten in Echtzeit und ermöglicht so eine 76,85 Milliarden Dollar IT-Infrastruktur-Markt.

Mit meiner Erfahrung und der Expertise des ClickUp Teams habe ich eine Liste der 12 besten DCIM-Softwareoptionen zusammengestellt, die Sie in Betracht ziehen sollten, bevor Sie Ihre endgültige Entscheidung treffen.

Worauf sollten Sie bei DCIM-Software achten?

Hier sind einige Schlüssel-Features, die Sie bei jeder DCIM-Software berücksichtigen sollten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können:

Echtzeit-Überwachung und -Warnungen: DCIM-Software muss kritische Metriken der Infrastruktur (Strom, Temperatur, Luftfeuchtigkeit) proaktiv nachverfolgen und bei Anomalien zeitnah Warnmeldungen erhalten

Vermögensverwaltung: Jedes Geschäft muss über eine Lösung verfügen, die ein genaues Inventar der IT- und Gebäudeanlagen bereitstellt. Anlagenverwaltung features: Speicherort, Konfiguration und Nachverfolgung des Status im Lebenszyklus

Kapazitätsplanung: Die Lösung, die Sie suchen, ist mehr als nur kurzfristigIT-Verwaltung. DCIM-Software sollte in der Lage sein, den künftigen Ressourcenbedarf auf der Grundlage von Verlaufsdaten und Trends vorherzusagen

Änderungsmanagement: Suchen Sie nach Lösungen für die Infrastruktur von Rechenzentren, die Änderungsprozesse rationalisieren. Features hier sindautomatisierungssoftware und Features zur Berichterstellung, die manuelle Aufgaben reduzieren und die Nachverfolgung der Compliance ermöglichen

Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit: Ich habe erlebt, dass Geschäfte schnell wachsen, und DCIM-Software muss sich an solche Veränderungen anpassen. Wählen Sie intuitive, benutzerfreundliche Lösungen, die sich an Änderungen im Design Ihres Rechenzentrums anpassen

Zusätzlich zu diesen Schlüsselfunktionen achte ich darauf, dass DCIM-Software einen soliden Kundensupport bietet und mit externen IT-Management-Plattformen integriert werden kann.

Die 12 besten DCIM-Softwarelösungen für das Jahr 2024

Nach umfangreichen Recherchen stelle ich Ihnen hier meine 12 besten Lösungen für das Management der Rechenzentrumsinfrastruktur vor:

1. Gerät42

via Gerät42 Device42 ist eine agentenlose DCIM-Lösung, die für ihre leistungsstarken Auto-Discovery-Funktionen bekannt ist. Diese Software steht wegen ihrer umfassenden Karten- und Nachverfolgungs-Features ganz oben auf meiner Liste.

Device42 konzentriert sich auf IT-Governance in komplexen Rechenzentrumsumgebungen. Seine Stärke liegt in der detaillierten Bestandsverwaltung und den umfangreichen Integrationen mit verschiedenen IT-Systemen, die sich für Rechenzentrumsbetreiber als hilfreich erweisen.

Device42 beste Features:

Spart Zeit und reduziert manuelle Fehler durch sein automatisiertes Discovery Tool für die Abfrage von IT-Informationen und Dokumentation

Bietet sofortige Informationen über den Zustand der Infrastruktur mit seinem umfangreichen, zentralisierten Repository

Optimiert Workflows durch nahtlose Integration mit zahlreichen IT-Management-Tools, wie ITSM- und CMDB-Lösungen

Einschränkungen von Device42:

Komplexe Setup- und Konfigurationsprozesse machen die Einführung zu einem langwierigen Prozess

Umfangreiche Features und tiefgreifende Funktionen gehen mit einer steilen Lernkurve einher

Limitierte Features für die Berichterstellung im Vergleich zu anderer DCIM-Software

Device42 Preise:

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Geräten42:

G2: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

4.7/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (60 Bewertungen)

2. iTRACS DCIM

via Business Wire iTRACS ist eine Softwarelösung für das Infrastrukturmanagement von Rechenzentren, die sich durch Visualisierung auszeichnet. Ihre Fähigkeit, detaillierte grafische Darstellungen mehrerer Rechenzentren zu liefern, rationalisiert den Entscheidungsprozess.

die Features von iTRACS sind ideal für große Unternehmen, die die Effizienz ihrer physischen Anlagen steigern wollen. Es ist auch bestens für das Energiemanagement geeignet kapazitätsplanung , und die Zuordnung von Abhängigkeiten.

iTRACS beste Features:

Vereinfacht das Konfigurationsmanagement und die Energieverbrauchsanalyse durch seine visuelle Schnittstelle

Bietet Integrationen, die die Live-Überwachung und das Engpassmanagement unterstützen

Liefert einen detaillierten Überblick über den Daten Flow und den Zustand der Infrastruktur durch detaillierte und anpassbare Diagramme und Grafiken

iTRACS Limits:

Umfangreiche Features sind eher für große Unternehmen geeignet

Analyse und Generierung von Erkenntnissen sind ressourcenintensiv

iTRACS-Preise:

Benutzerdefinierte Preise

iTRACS-Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Nlyte

via Nlyte Nylte ist eine Softwarelösung, bei der Automatisierung und Änderungsmanagement im Vordergrund stehen. Sie bietet Features zur Energieoptimierung und Anlagenüberwachung, um einen effizienten Rechenzentrumsbetrieb und eine effiziente Ressourcennutzung zu gewährleisten.

Nlyte rationalisiert die Verwaltung von Engpässen mit seiner prädiktiven Intelligenz und seinen Managementkontrollen und macht den Betrieb von Rechenzentren zu einem Kinderspiel.

Nlyte beste Features:

Beseitigt Kommunikationslücken und koordiniert Aktivitäten über unabhängige Abteilungsressourcen hinweg mit automatisiertem Workflow und Change Management

Bietet umfassende Integrationsmöglichkeiten mit anderen IT-Systemen, die einen nahtlosen Datenaustausch und eine Prozessorchestrierung ermöglichen

Sorgt für eine hohe Genauigkeit bei der Vorhersage der Lebensdauer von Rechenzentren durch eine vereinfachte Planung der Kapazitäten

Nachverfolgung aller Anlagenänderungen und KPI-Leistungen mit detaillierten Tools zur Berichterstellung und visuellen Dashboards

Einschränkungen von Nlyte:

Im Vergleich zu anderen Softwareoptionen ist die Benutzeroberfläche relativ einfach und veraltet

Die Anpassung der Plattform an spezifische Workflows oder Anforderungen kann schwierig sein und erfordert unter Umständen professionelle Dienstleistungen

Die Implementierungszeit ist aufgrund des umfassenden Charakters und der umfangreichen Voraussetzungen für die Datenmigration hoch

Nlyte-Preise:

Benutzerdefinierte Preise

Nlyte-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

4.3/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (mehr als 20 Bewertungen)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

via Schneider Electric Eine weitere herausragende DCIM-Lösung ist EcoStruxure IT des IT-Hardwareriesen Schneider Electric. EcoStruxure IT ist für seine Cloud-basierte Plattform bekannt und bietet Echtzeitüberwachung und IoT-gesteuerte Einblicke zur Optimierung der Rechenzentrumsleistung.

Die nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur und die leistungsstarken Fernverwaltungsfunktionen sind ein Schlüssel zum Erfolg. Mit detaillierten Einblicken in den Stromverbrauch und incident Management mit dem Störungsmanagement von Schneider Electric werden Ausfallzeiten effektiv reduziert und Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit sichergestellt.

Schneider Electric EcoStruxure IT best features:

Bietet tiefe Integration mit den Stromversorgungs- und Kühlsystemen sowie der IT-Infrastrukturhardware von Schneider Electric und ermöglicht so eine einheitliche Verwaltung und Steuerung

Unterstützt die Fernüberwachung und -verwaltung von Rechenzentren und Edge-Standorten und verbessert die Sichtbarkeit und Kontrolle über geografisch verteilte Speicherorte hinweg

Bietet Skalierbarkeit, um dem Wachstum des Rechenzentrums und den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden

Schneider Electric EcoStruxure IT Limits:

Der Support für Hardware von Drittanbietern ist limitiert, was den Einsatz in heterogenen Umgebungen einschränken kann

Die Verwaltung von Geräten anderer Hersteller innerhalb von EcoStruxure IT kann zusätzlichen Integrationsaufwand erfordern

Preise für EcoStruxure IT von Schneider Electric:

Benutzerdefinierte Preise

Schneider Electric EcoStruxure IT Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. ManageEngine OpManager

via ManageEngine OpManager Wenn Sie eine Lösung suchen, die auf die Überwachung von Netzwerken spezialisiert ist, ist der ManageEngine OpManager genau das Richtige für Sie. Diese DCIM-Software überwacht umfassend Netzwerkgeräte wie Router, Switches, Firewalls und Load Balances.

ManageEngine ist bekannt für seine Einfachheit und Erschwinglichkeit, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität der Features einzugehen.

ManageEngine OpManager beste Features:

Bietet wesentliche DCIM-Features wie Nachverfolgung von Anlagen, Energieüberwachung und Umweltüberwachung zu einem erschwinglichen Preis

Bietet über 2000 Metriken, intuitive Dashboards und intelligente Berichterstellung

Korreliert unbearbeitete Netzwerkereignisse, filtert unerwünschte Ereignisse und liefert dem Betreiber aussagekräftige Warnmeldungen mit robustem Fehlermanagement

ManageEngine OpManager Limits:

Er bietet nicht so umfassende Features wie andere

Er ist nicht für komplexe Umgebungen geeignet und bietet eine relativ begrenzte Skalierbarkeit

Sein primärer Fokus auf die Netzwerküberwachung macht es weniger ideal für Umgebungen mit unterschiedlichen Infrastrukturanforderungen

ManageEngine OpManager Preise:

Free: 30-Tage Testversion

30-Tage Testversion Standard Edition: Beginnt bei $95/Jahr (für zwei Benutzer ohne Add-Ons)

Beginnt bei $95/Jahr (für zwei Benutzer ohne Add-Ons) Professional Edition: Ab 145 Dollar/Jahr (für zwei Benutzer ohne Add-Ons)

Ab 145 Dollar/Jahr (für zwei Benutzer ohne Add-Ons) Dauerlizenz: Beginnt bei $11.545 (ohne Wartung)

Beginnt bei $11.545 (ohne Wartung) Enterprise Edition: Benutzerdefinierte Preise

ManageEngine OpManager Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 100 Bewertungen)

6. Hyperview DCIM

via Hyperview Hyperview ist eine Cloud-basierte DCIM-Software, die Skalierbarkeit, Flexibilität und Zugänglichkeit bieten soll. Im Gegensatz zu herkömmlichen On-Premise-Lösungen ist diese Software schnell einsatzbereit und passt zu Geschäften jeder Größe.

Hyperview bietet außerdem eine intuitive Benutzeroberfläche und eine einfache Navigation, so dass Sie fast sofort loslegen können. Da die Software auf der Cloud basiert, fördert sie die Zusammenarbeit, den Zugriff und die Leistungsaktualisierung in Echtzeit.

Hyperview DCIM beste Features:

Führt ein zentrales Inventar und verfolgt den Lebenszyklus von Geräten

Optimiert die Nutzung von Space, Strom und Kühlung für zukünftiges Wachstum mit einem speziellen Modul zur Kapazitätsplanung

Verfügt über ein anpassbares Dashboard, das Einblicke in den Zustand und die Leistung des Rechenzentrums gewährt

Hyperview DCIM Limits:

Da es sich um eine Cloud-basierte Lösung handelt, ist sie auf eine stabile Internetverbindung angewiesen

Sensible Daten werden außerhalb des Standorts gespeichert, was in einigen Geschäften gegen spezifische Sicherheitsrichtlinien verstoßen kann

Hyperview ist vergleichsweise weniger anpassbar als andere DCIM-Softwarelösungen

Preise für Hyperview DCIM:

$2/Jahr pro Anlage (mindestens 300 Anlagen)

Hyperview DCIM Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. IBM Turbonomic

via IBM Turbonomic Nach der Prüfung von Tools für die Verwaltung der Rechenzentrumsinfrastruktur (mit Schwerpunkt auf der Ressourcenverwaltung) kam ich zu dem Schluss, dass IBM Turbonomic gut geeignet ist. Seine KI-gestützte Automatisierung ermöglicht es Unternehmen, IT-Systeme zu optimieren und eine effiziente Ressourcenzuweisung für Spitzenleistungen zu gewährleisten.

Es ist auch ideal für die Verwaltung von Rechenzentrumsanlagen und die Kontrolle des Stromverbrauchs. Turbonomic's Fokus auf lebenszyklus-Management und Netzwerküberwachung macht es zu einer umfassenden Lösung zur Maximierung von Effizienz und Kosteneinsparungen.

IBM Turbonomic beste Features:

Automatische, kontinuierliche Cloud-Optimierung hilft Geschäften, ihre Effizienz zu steigern

Bestimmt mit seinen KI-gesteuerten Erkenntnissen die richtigen Ressourcenaktionen zur richtigen Zeit

Benutzerdefinierte Konfigurationen und effiziente Bereitstellung der physischen Infrastruktur in Echtzeit

IBM Turbonomic Limits:

Bietet nur jährliche Preise an, was es für Geschäfte schwierig macht, herauszufinden, ob es die richtige Lösung ist

Erfordert umfangreiche DCIM-Kenntnisse oder eine spezielle Schulung vor der Nutzung

IBM Turbonomic Preise:

On-prem/hybrid: Beginnt bei $3.271/Jahr

Beginnt bei $3.271/Jahr Nur Cloud: Benutzerdefinierte Preise

IBM Turbonomic Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (230+ Bewertungen)

4.5/5 (230+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. FNT Befehl

via FNT Befehl FNT Command ist eine Software zur Verwaltung der Infrastruktur von Rechenzentren, die umfassende Funktionen zur Datenmodellierung und Verwaltung der Netzwerkinfrastruktur bietet. **Sie eignet sich besonders gut für große Unternehmen und Telekommunikationsfirmen mit komplexen IT- und Netzwerkumgebungen

FNT Command unterstützt Unternehmen dabei, die Kontrolle über ihre gesamte IT-Landschaft zu erlangen.

Die besten Features von FNT Command:

Erstellt detaillierte und genaue Darstellungen von IT- und Netzwerkinfrastrukturen für eine bessere Planung und Entscheidungsfindung

Bietet umfassende tools für die Verwaltung von Netzwerk-Assets, Verbindungen und Abhängigkeiten und ermöglicht so eine effiziente Netzwerkplanung und -optimierung

Bietet eine ganzheitliche Ansicht vonbetriebsmanagement um potenzielle Probleme proaktiv zu erkennen und anzugehen

FNT Befehl Limitierungen:

Weniger zugänglich für kleinere Organisationen mit eingeschränktem Budget

Die Anpassung von FNT Command an spezifische Workflows oder Anforderungen erfordert erhebliche Konfigurations- und Fachkenntnisse

Eine steile Lernkurve

FNT Command Preise:

Benutzerdefinierte Preise

FNT Command Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Atlassian Rechenzentrum

via {\an8}Atlassian_ Für diejenigen, die ein großes Volumen an geschäftskritischen IT-Operationen verwalten müssen, ist das Atlassian Data Center die ideale Lösung. Die Besonderheit dieser DCIM-Software liegt in der Skalierbarkeit und Sicherheit. Sie ermöglicht die Zusammenarbeit und die nahtlose Verwaltung komplexer Workflows ohne nennenswerte Probleme durch Ausfallzeiten.

**Mit all diesen Features eignet sich das Atlassian Data Center am besten für große Betriebe und Organisationen

Die besten Features von Atlassian Data Center:

Gewährleistet den unterbrechungsfreien Zugriff auf kritische Anwendungen wie Jira Software und Confluence auch bei Infrastrukturausfällen oder Wartungsarbeiten

Bewältigt erhöhte Benutzerzahlen und Datenmengen ohne Probleme

Bietet Sicherheitskontrollen auf Unternehmensniveau und Datenschutz für sensible Informationen

Einschränkungen des Atlassian Data Center:

Erfordert ein hohes Maß an Komplexität und erfordert Rechenzentrumsmanager für die Implementierung

Umfangreiche Features sind mit einem hohen Preis verbunden

Bietet einen begrenzten Fokus auf spezialisierte DCIM-Anwendungen wie den Stromverbrauch

Atlassian Data Center Preise:

Benutzerdefinierte Preise

Atlassian Data Center Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Sunbird DCIM

via Sunbird DCIM Sunbird DCIM ist eine Softwarelösung, die sich bestens für das Energiemanagement eignet. Seine umfassenden Features reichen von der Nachverfolgung des Verbrauchs in Echtzeit bis hin zur Automatisierung zur Behebung von potenziellen Ausfällen.

Die Software bietet alle Features in einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche. Sunbird DCIM umfasst auch die Umweltüberwachung sowie die Analyse und Verwaltung der Betriebszeit.

Die besten Features von Sunbird DCIM:

Bietet sofortige Einblicke in den Zustand und die Leistung des Rechenzentrums

Effiziente Optimierung von Ressourcen wie Space, Strom und Kühlung durch vorausschauende Modellierung und Szenarioanalyse

Nachverfolgung des Lebenszyklus aller Geräte, einschließlich der IT-Assets, der Stromversorgung und der Kühlungsinfrastruktur

Sunbird DCIM Limits:

Der Fokus ist weitgehend auf den Stromverbrauch limitiert

Integrationen erfordern oft eine benutzerdefinierte Entwicklung

Der Preis liegt am oberen Ende für diejenigen, die sich nicht intensiv mit dem Energieverbrauch beschäftigen

Sunbird DCIM Preise:

Power IQ DCIM-Überwachung: $5,50/Monat pro Knoten

$5,50/Monat pro Knoten dcTrack DCIM-Betrieb: $17,50/Monat pro Schrank

$17,50/Monat pro Schrank DCIM-Suite-Paket: $25,65/Monat pro Schrank

Sunbird DCIM Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (160+ Bewertungen)

11. Cormant-CS DCIM

via {\an8}Ich habe keine Ahnung Cormant-CS ist eine Softwarelösung mit Schwerpunkt auf der Mobilität bei der Verwaltung der Infrastruktur von Rechenzentren. Sie zeichnet sich durch die Erstellung von 3D-Modellen von Rechenzentren aus, und diese Spezialisierung erstreckt sich auch auf Echtzeit-Einblicke in die Space-Nutzung, den Stromverbrauch und die thermischen Bedingungen.

Cormant-CS ist ein Favorit für Unternehmen, die die Effizienz von Rechenzentren maximieren und für zukünftiges Wachstum planen wollen.

Cormant-CS DCIM beste Features:

Erleichtert die intuitive Planung und Verwaltung durch detaillierte und genaue 3D-Darstellungen von Rechenzentrumsumgebungen

Rationalisierung von Änderungsprozessen und Gewährleistung der Compliance durch automatisierte Workflows und Genehmigungen

Bietet leistungsstarke Tools für die Analyse und Anpassung von IT-Infrastrukturstrategien in Echtzeit

Cormant-CS DCIM Limits:

Umfassende Implementierungs- und Bereitstellungszeit

Die Beherrschung der vollen Funktionen und Features von Cormant CS erfordert eine lange Lernkurve

Die Preisoptionen sind für kleinere Unternehmen nicht geeignet

Cormant-CS DCIM Preise:

Starter Pack Abonnement: Beginnt bei $7.200/Jahr

Beginnt bei $7.200/Jahr Starterpaket unbefristet: Beginnt bei $13.999

Beginnt bei $13.999 Lösungen für mehr als 1500 Assets: Benutzerdefinierte Preise

Cormant-CS DCIM-Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

12. Vertiv Spalier

/via *[_Vertiv]( https://www.vertiv.com/en-in/products-catalog/monitoring-control-and-management/software/trellis-platform-thermal-manager-solution/)* Vertiv Trellis bietet DCIM-Softwarelösungen, die auf die Maximierung von Effizienz und Betriebszeit ausgerichtet sind. Die Software ist auf benutzerdefinierte Systeme wie Environet™ und Environet™ Alert spezialisiert.

Vertiv Trellis bietet eine umfassende Echtzeit-Überwachung und Kapazitätsplanung, die sich ideal für Geschäfte eignet, die ihr Energiemanagement optimieren möchten.

Vertiv Trellis beste Features:

Bietet eine proaktive Erkennung von Problemen und eine schnelle Reaktion auf potenzielle Probleme durch Live-Überwachung

Identifiziert Bereiche mit Energieverschwendung und hilft bei der Umsetzung von Strategien zur Umwelt- und Kostenoptimierung durch visuelle Dashboards

Einschränkungen von Vertiv Trellis:

Komplexe Drittanbietersysteme und Tool-Integration

Der Umfang und die Reaktionsfähigkeit des Supports können je nach gewählter Lösung variieren

Vertiv Trellis Preise:

Benutzerdefinierte Preise

Vertiv Trellis Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Andere Data Center Management Tools

Spezialisierte DCIM-Software ist für die Stärkung der Infrastruktur und der betrieblichen Effizienz unerlässlich. Ein projektbasiertes tool, wie ClickUp, kann jedoch ein entscheidender Faktor sein, insbesondere bei der Ausrichtung der IT-Systeme auf das gesamte Geschäft.

Mit seinen umfangreichen Features, ClickUp konzentriert sich auf die Rationalisierung von Arbeitsabläufen und die Verbesserung der Zusammenarbeit.

Diese Funktionen sind für ein effektives Infrastrukturmanagement von entscheidender Bedeutung. Sie helfen den Geschäften auch bei der Verwaltung von IT und anderen Abläufen, wie CRM und HR.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp als IT-Projektmanagement-Tool funktioniert, um den Betrieb, die Kapazität und den Zustand der Infrastruktur zu optimieren:

Effizienzsteigerung durch Aufgabenmanagement

Mit DCIM-Echtzeiteinblicken ist es wichtig, die daraus resultierenden Aufgaben, wie geplante Ausfallzeiten und Upgrades, zu schließen. ClickUp bietet eine umfassende Reihe von Features für das Aufgabenmanagement, um dies zu erleichtern.

nahtloses Erstellen, Delegieren und Nachverfolgen von Aufgaben für ein effizientes Änderungsmanagement mit ClickUp Aufgaben_ ClickUp Aufgaben ist ein Feature zur Verwaltung von Aufgaben, das sich ideal zur Bewältigung von Änderungen in der IT-Infrastruktur eignet. Es hilft bei der Rationalisierung der Ausführung und Nachverfolgung von Aufgaben mit sofortiger Erstellung von Aufgaben und Delegierungsfunktionen.

ClickUp Tasks erleichtert auch das Änderungsmanagement mit seiner Live-Visualisierung des Fortschritts der Aufgaben. Auf diese Weise wird eine verantwortungsbewusste und fortschrittliche IT-Umgebung geschaffen.

Streamline-Abläufe mit standardisierten Frameworks

Die Verwaltung von routinemäßigen Wartungsarbeiten und die Planung von Projekten kann mühsam und repetitiv sein. Deshalb ist ein Rahmenwerk zur Rationalisierung aller betrieblichen Aufgaben so wichtig.

ClickUp bietet eine Reihe von benutzerfreundlichen Features IT-Vorlagen um Ihre Geschäftsprozesse zu standardisieren.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's Data Center Projekt Plan

ClickUp Data Center Projekt Plan Vorlage ist meine bevorzugte Lösung für die Rationalisierung aller Projekte, die mit dem IT-Fahrplan . Er trägt auch dazu bei, die IT-Infrastruktur und die Kapazitäten für die Planung zu verbessern und die Maßnahmen auf die IT-Ziele abzustimmen.

Die Sprint- und Meilenstein-Features der Vorlage helfen dabei, Projekte in überschaubare Phasen aufzuteilen. Außerdem enthält sie Ansichten wie Migrationsfahrplan und Projekt Gantt für eine klare Ressourcenzuweisung. Außerdem verfügt diese ClickUp-Plattform über Live-Collaboration-Features zur Förderung von Teamwork und Verantwortlichkeit.

Diese Vorlage herunterladen

Wenn Ihre DCIM-Tools Änderungen in der Energienutzung und im Daten Flow aufzeigen, ist es wichtig, alle Beteiligten zu informieren. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Kommunikationstools nur einen Klick entfernt sein.

ClickUp verfügt über ein spezielles Tool, mit dem Sie Stakeholder und Teams mit Engpässen einbinden können, um schnell zu handeln.

fördern Sie die nahtlose Kommunikation innerhalb von IT-Teams und ermöglichen Sie schnelle Problemlösungen mit ClickUp Chat ClickUp Chat ist eine Kommunikationsfunktion, die sich hervorragend für das proaktive Freigeben von Informationen eignet. Wenn es an der Zeit ist, Berichte freizugeben und Aufgaben zu starten, sorgt dieses tool dafür, dass alle auf der gleichen Seite sind.

ClickUp Chat bietet sofortiges Tagging und umfangreiche Abschlag-Features. So können Sie die Priorität Ihrer IT-Aktualisierungen sofort hervorheben und die einzelnen Aktualisierungen an die entsprechenden Beteiligten weiterleiten. Außerdem können Sie innerhalb des Chats Aufgaben erstellen und delegieren.

Integrieren Sie Einblicke mit Dashboards

Eine DCIM-Software gibt Einblicke in den IT-Zustand und den Status des Rechenzentrums frei. Ein analytisches Dashboard eignet sich jedoch am besten, um zu visualisieren, wie diese IT-Änderungen mit Ihren Business-Projekten verbunden sind.

Die Visualisierungstools von ClickUp sorgen dafür, dass das Freigeben von Erkenntnissen schnell und einfach ist.

gewinnen Sie mit ClickUp Dashboards Sichtbarkeit in Echtzeit für den IT-Betrieb und den Fortschritt von Projekten

Für alle, die IT-Metriken mit Visualisierungen benutzerdefiniert gestalten möchten, ClickUp Dashboards ist eine ideale Wahl.

ClickUp Dashboards ist ein integriertes Tool für die Verwaltung von Rechenzentren, das Ihnen Einblicke in Echtzeit vermittelt. Sie können Grafiken und Diagramme zum Energieverbrauch und zur Auslastung von Servern einfach visualisieren und erhalten so auf einen Blick einen Überblick über die gesamte IT-Infrastruktur.

Mit ClickUp Dashboards können Sie außerdem jeden Einblick in eine Aufgabe umwandeln. Auf diese Weise können IT-Teams sofort mit der Behebung von Lücken in der Infrastruktur beginnen.

Automatisierung der Berichterstellung mit KI

DCIM-Software erzeugt riesige Datenmengen. ClickUp bietet Unternehmen eine benutzerdefinierte KI-Lösung, um sicherzustellen, dass die Daten der DCIM-Software optimal genutzt werden.

nutzen Sie KI und automatisieren Sie routinemäßige Aufgaben der Berichterstellung und Workflows mit ClickUp Brain_ ClickUp Gehirn ist das perfekte tool für Geschäfte, die über eine einfache Automatisierung hinausgehen. Diese Software eignet sich perfekt für die Verbesserung der IT-Infrastruktur, von sofortigen Zusammenfassungen bis hin zu Optimierungsstrategien.

Mit ClickUp Brain können Sie auch den künftigen Ressourcenbedarf auf der Grundlage von Nutzungstrends vorhersagen. Mit ClickUp Brain können Geschäfte sofort Projektzusammenfassungen aus den neuesten DCIM-Ergebnissen generieren und den IT-Zustand mit automatisierten Berichten und Erkenntnissen nachverfolgen.

ClickUp geht mit diesen Features noch einen Schritt weiter und bietet auch eine spezielle IT-Management-Lösung zur Rationalisierung Ihrer Abläufe.

mit ClickUp IT PMO Workloads verwalten, Aufgaben des Änderungsmanagements rationalisieren und Ihre IT-Infrastruktur optimieren ClickUp IT PMO ist eine IT-Projektmanagement-Lösung, die sich perfekt dafür eignet, DCIM-Erkenntnisse in konkrete Aufgaben und Verbesserungspotenziale umzuwandeln.

IT PMO reduziert manuelle Aufgaben durch automatisierte Workflows und Berichterstellung. Es bietet Ressourcenzuweisung und Aufgabenmanagement in Echtzeit, um einen rechtzeitigen Abschluss der Projekte zu gewährleisten. ClickUp IT PMO organisiert Ihre Daten mit einem zentralisierten Cloud-Speicher und bietet sofortigen Zugriff auf alle Features der Plattform.

Die besten Features von ClickUp:

Optimieren Sie komplexe IT-Projekte in überschaubare Phasen mit einem umfassenden Aufgaben-Management

Automatisieren Sie routinemäßige IT-Aufgaben, generieren Sie sofortige Erkenntnisse und maximieren Sie die betriebliche Effizienz mit ClickUp Brain

Visualisierung von Wartungsfortschritten und Ressourcenzuweisung durch anpassbare Dashboards

Erleichtern Sie die nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen IT-Teams und Stakeholdern mit ClickUp Chat

Integration mit gängigen IT-Tools und DCIM-Software, um ein einheitliches Ökosystem für das Projektmanagement zu schaffen

ClickUp Limits:

Es kann ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, alle Features zu erlernen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Nehmen Sie Kontakt auf mit demvertrieb team für eine benutzerdefinierte Lösung

: Nehmen Sie Kontakt auf mit demvertrieb team für eine benutzerdefinierte Lösung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7/Monat hinzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,200+ Bewertungen)

Streamline Infrastruktur-Management mit ClickUp

DCIM-Software hilft Geschäften, ihre IT-Assets zu optimieren und Infrastrukturressourcen besser zu nutzen. Die 12 von uns vorgestellten Optionen sowie ein Tool für das Projektmanagement ermöglichen eine nahtlose Anpassung und Ausführung von IT-Strategien.

Mit Live-Dashboards und KI-Kapazitätsplanung ist ClickUp eine gute Wahl, um DCIM in Ihr Geschäft zu integrieren.

Also, warten Sie nicht! Anmelden mit ClickUp noch heute!