10 Software für die Automatisierung von IT-Prozessen im Jahr 2024

Im Jahr 2024 wird IT-Automatisierungssoftware die Arbeitsweise von Unternehmen weiter revolutionieren.

Da sich Unternehmen weltweit auf die betriebliche Effizienz und die digitale Transformation konzentrieren, um erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen, ist die Nutzung intelligenter Automatisierungstools zur Rationalisierung von Geschäftsprozessen wichtiger denn je.

Die Entdeckung der richtigen Tools für die Workload-Automatisierung ist der Schlüssel für IT-Teams und -Profis, die manuelle Aufgaben in automatisierte Prozesse umwandeln möchten. In diesem Leitfaden werden die 10 besten IT-Automatisierungssoftwares vorgestellt, die die Produktivität in allen Geschäftsprozessen steigern.

Worauf sollten Sie bei IT-Software zur Automatisierung achten?

Bei der Auswahl der richtigen IT-Automatisierungssoftware geht es nicht nur um die Benutzerfreundlichkeit, sondern auch darum, Ihrem Team die Möglichkeit zu geben, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen. Auf folgende Punkte sollten Sie achten:

Robotische Prozessautomatisierung (RPA): Suchen Sie nach einer Automatisierungsplattform, die RPA unterstützt, um sich wiederholende oder regelbasierte Aufgaben zu automatisieren. Es handelt sich dabei um einen digitalen Assistenten, der menschliche Handlungen auf einem Computer nachahmen kann, z. B. die Eingabe von Daten oder das Ausfüllen von Formularen

Suchen Sie nach einer Automatisierungsplattform, die RPA unterstützt, um sich wiederholende oder regelbasierte Aufgaben zu automatisieren. Es handelt sich dabei um einen digitalen Assistenten, der menschliche Handlungen auf einem Computer nachahmen kann, z. B. die Eingabe von Daten oder das Ausfüllen von Formularen Automatisierung von Workflows : Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte IT-Tool zur Automatisierung ganzer Workflows geeignet ist. Dies ist für die Rationalisierung von Geschäftsprozessen und die effiziente Verwaltung von Aufgaben ohne manuelle Eingriffe unerlässlich

: Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte IT-Tool zur Automatisierung ganzer Workflows geeignet ist. Dies ist für die Rationalisierung von Geschäftsprozessen und die effiziente Verwaltung von Aufgaben ohne manuelle Eingriffe unerlässlich Konfigurations- und Patch-Verwaltung: Bevorzugen Sie IT-Automatisierungssoftware, die durch die Automatisierung der Bereitstellung von Patches und Konfigurationsänderungen die Aktualität und Sicherheit Ihrer Systeme gewährleistet

Bevorzugen Sie IT-Automatisierungssoftware, die durch die Automatisierung der Bereitstellung von Patches und Konfigurationsänderungen die Aktualität und Sicherheit Ihrer Systeme gewährleistet Asset- und Endpunktmanagement: Stellen Sie sicher, dass die Software zur Workload-Automatisierung Ihnen hilft, den Überblick über alle Ihre IT-Ressourcen und Endpunkte zu behalten, damit diese effizient verwaltet und gesichert werden

Stellen Sie sicher, dass die Software zur Workload-Automatisierung Ihnen hilft, den Überblick über alle Ihre IT-Ressourcen und Endpunkte zu behalten, damit diese effizient verwaltet und gesichert werden Aufgaben- und Workload-Automatisierung: Wählen Sie IT-Automatisierungstools aus, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren und die Ressourcennutzung optimieren können, so dass Sie auch große Workloads problemlos bewältigen können

Wählen Sie IT-Automatisierungstools aus, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren und die Ressourcennutzung optimieren können, so dass Sie auch große Workloads problemlos bewältigen können Automatisierung von Geschäftsprozessen: Wir empfehlen Ihnen, auch die Fähigkeit der Software zu berücksichtigen, Ihre zentralen Geschäftsprozesse zu automatisieren, um die Effizienz und Effektivität zu steigern

Wir empfehlen Ihnen, auch die Fähigkeit der Software zu berücksichtigen, Ihre zentralen Geschäftsprozesse zu automatisieren, um die Effizienz und Effektivität zu steigern Maschinelles Lernen und KI-Fähigkeiten: Achten Sie auf eine IT-Automatisierungssoftware, die KI zur Vorhersage von Ergebnissen und zum Treffen intelligenter Entscheidungen einbezieht

Achten Sie auf eine IT-Automatisierungssoftware, die KI zur Vorhersage von Ergebnissen und zum Treffen intelligenter Entscheidungen einbezieht Integrationsfähigkeiten: Die von Ihnen gewählte software zur Automatisierung von Aufgaben sollte sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen und die Automatisierung über mehrere Plattformen hinweg unterstützen

Die 10 besten IT-Automatisierungssoftware für das Jahr 2024

Unter der Vielzahl der verfügbaren Optionen haben sich bestimmte Tools als unverzichtbare Verbündete für IT-Profis hervorgetan. Im Folgenden sehen Sie sich die 10 besten Tools an, die aufgrund ihrer robusten Automatisierungsfunktionen Aufmerksamkeit erregt haben.

1. ClickUp

Transformieren Sie Ihre Abläufe mit ClickUp's All-in-One Lösung für IT und PMO die ein effizientes Management von Routineaufgaben und die Fernüberwachung und -verwaltung komplexer Projekte ermöglicht. Sie befähigt IT-Teams arbeitsabläufe zu verwalten , Aufgabenzuweisungen und Aktualisierungen über eine benutzerfreundliche Oberfläche und sorgt so für einen reibungslosen und effizienten Ablauf von Projekten.

Mit der Möglichkeit, Workflows zu überwachen, Ereignisse zu spezifizieren und genaue Bedingungen festzulegen, die eine Automatisierung auslösen, ermöglicht ClickUp IT-Teams die Erstellung von benutzerdefinierte Workflows die sich automatisch an die Bedürfnisse des Projekts anpassen. Sie können auch schnell loslegen, indem Sie die benutzerdefinierte IT-Vorlagen , einschließlich workflow-Vorlagen für die Verwaltung von IT-Projekten und -Aufgaben.

Darüber hinaus können Sie Ihre IT-Workflows verbessern, indem Sie ClickUp mit über 1.000 externen Apps integrieren und so alle Ihre Tools in eine einzige, zusammenhängende Plattform bringen.

Der KI-basierte KI-Projektmanager von ClickUp spart Ihnen Zeit und Aufwand, indem er u. a. automatisch Fortschrittsberichte und Projektaktualisierungen erstellt, wiederholende Aufgaben automatisiert und Aufgaben und Unteraufgaben (sowie Aufgabenbeschreibungen) auf der Grundlage von Aktionselementen aus Standups generiert.

Mit seinen fortschrittlichen Features bietet dieser software zur Automatisierung von Workflows übernimmt automatisch die Planung, Verteilung von Aufgaben, Statusaktualisierungen, Zuweisungen und Änderungen der Priorität. Dieser Manager für die Automatisierung von Prozessen verringert den Zeit- und Ressourcenaufwand für das IT-Management und stellt sicher, dass Aufgaben und andere Zuweisungen mit Präzision und Effizienz erstellt und verwaltet werden.

ClickUp beste Features

Wählen Sie aus über 100 vorgefertigtenClickUp Automatisierungendie die Automatisierung von Aufgaben, Status, Zuweisungen und vielem mehr ermöglichen, explizit zugeschnitten auf die Rationalisierung des IT-Betriebs

verwalten Sie Ihre Liste mit Automatisierungen von einer einzigen Plattform in ClickUp aus

Nutzen SieClickUp Gehirn zum sofortigen Auffinden von Informationen über Ihre Aufgaben, Dokumente, verknüpften Apps und Ihr Unternehmenswissen und zur Automatisierung von Routinearbeiten für eine unvergleichliche Produktivität und Effizienz

erstellen Sie Ihr Projektanforderungsdokument mit ClickUp's Brain AI

Passen Sie Ihre Automatisierungslogik an mitBenutzerdefinierte Felder und Bedingungen um sicherzustellen, dass jede Automatisierung genau auf den Workflow und die Anforderungen Ihres Teams abgestimmt ist

erfassen Sie Ihre Anforderungen mit der benutzerdefinierten Feldzuordnung von ClickUp_

Nutzen Sie Aufgaben, Sprints und Meilensteine zur Verwaltung von IT-Projekten von der Planung bis zum Abschluss, mit Features wie Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und Kalender-Ansichten zur Planung und Nachverfolgung des Fortschritts

aufgaben nach Status in der Kanban-Ansicht von ClickUp gruppieren

Arbeiten Sie, ohne sich um die Sicherheit Ihrer Daten zu sorgen, denn Sie wissen, dassClickUp's Lösung für das Projektmanagement sOC2 und GDPR-konform ist. Außerdem schützt ClickUp alle Daten während der Übertragung mit TLS 1.2 und alle Daten im Ruhezustand mit AES-256-Verschlüsselung von Amazon KMS

Planen und visualisieren Sie komplexe IT-Projekte und Workflows mitClickUp Mindmaps und Whiteboardsdie Moderation von Brainstorming- und Strategiesitzungen unddie visuelle Abbildung der komplexesten Prozesse

einfaches Zuweisen von Aufgaben mit ClickUp Whiteboard

ClickUp Limitierungen

Die umfangreichen benutzerdefinierten Optionen können neue Benutzer zunächst überfordern

Einige Ansichten und Features sind noch nicht in der mobilen App verfügbar, was den Zugriff von unterwegs limitiert

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preise

Kontaktieren Sie uns für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Atera

via Atera Atera steht an der Spitze der IT-Automatisierung und bietet robuste Tools, die die Arbeit von IT-Experten vereinfachen und verbessern. Von der Erstellung von Systemwiederherstellungspunkten über die Verwaltung von Server-Neustarts und die Fernüberwachung bis hin zur Durchführung umfassender Defragmentierungsprozesse - die Atera-Suite ist darauf ausgelegt, viele Aufgaben automatisch zu erledigen.

Durch die Integration leistungsstarker Skriptfunktionen können IT-Teams Prozesse automatisieren und Probleme präventiv lösen, was einen reibungsloseren und effizienteren Betrieb gewährleistet.

Ateras beste Features

Verbessern Sie die Automatisierung mit robusten Skriptfunktionen für die manuelle oder geplante SkriptausführungRationalisierung des IT-Betriebs ProcessMaker ermöglicht eine intelligente Automatisierung von Batch-Prozessen, die es Teams ermöglicht, Unternehmens-Workflows mit beispielloser Leichtigkeit zu automatisieren und einzusetzen. Diese Low-Code-Plattform kombiniert KI und Natural Language Processing, um Business-Benutzer bei der Automatisierung von Workflows ohne Programmierkenntnisse zu unterstützen.

Sie bietet Entwicklern umfangreiche Tools für die benutzerdefinierte Anpassung komplexer Automatisierungsprojekte und die Optimierung von Geschäftsabläufen.

Beste Features von ProcessMaker

Nutzen Sie eine Low-Code-Plattform für die einfache Erstellung und Implementierung von Workflows und steigern Sie so Ihre Flexibilität

Zugriff auf maßgeschneiderte Branchenlösungen für das Bankwesen, das Bildungswesen und die Fertigung zur Steigerung der Produktivität

Profitieren Sie von abteilungsspezifischen Workflows für die Finanz-, Personal- und IT-Abteilung, um die Effizienz von Aufgaben zu steigern

Nutzen Sie generative KI zur Automatisierung komplexer, funktionsübergreifender Workflows für unübertroffene Effizienz und Kostensenkung

Beginnen Sie klein und skalieren Sie nach Bedarf mit der skalierbaren Implementierung, um eine schnelle Wertrealisierung zu gewährleisten

ProcessMaker Grenzen

Die Integration von ProcessMaker in bestehende Systeme für einen nahtlosen Daten Flow kann eine Lernphase erfordern

ProcessMaker Preise

Plattform: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung Pro: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

ProcessMaker Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (287 Bewertungen)

4.3/5 (287 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (175 Bewertungen)

4. Gezeiten-Automatisierung

via Tidal Automation Tidal zeichnet sich durch eine moderne, skalierbare und sichere Plattform aus, die den Automatisierungsanforderungen komplexer Unternehmensumgebungen gerecht wird. Ob vor Ort oder in der Cloud, Tidal erleichtert die Automatisierung von Workloads über verschiedene Infrastrukturen hinweg und vereinfacht die Orchestrierung von Anwendungen, Middleware und physischer Infrastruktur.

Beste Features von Tidal Workload Automatisierung

Sorgen Sie für eine nahtlose Workload-Ausführung über Plattformen hinweg, sowohl vor Ort als auch in der Cloud

Nutzen Sie über 60 vordefinierte Integrationen für eine umfassende Automatisierung von Anwendungen

Einsatz von zeit- und ereignisbasierter Planung für eine präzise Kontrolle der Ausführung von Aufgaben

Proaktive Überwachung von Planungsaktivitäten mit Warnmeldungen und automatischen Wiederherstellungsaktionen

Optimieren Sie die Ressourcennutzung durch integriertes Ressourcenmanagement

Erleichterte Integration und Wartung für Entwickler durch vollständigen API- und CLI-Support

Einschränkungen der Workload Automatisierung durch Tidal

Häufige Inanspruchnahme des Kundensupports bei kleineren Problemen oder Fehlern

Langwieriges anfängliches Setup erfordert viel Zeit und Aufwand

Preise von Tidal Workload Automatisierung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Tidal Workload Automatisierung

G2: 4.7/5 (57 Bewertungen)

4.7/5 (57 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (32 Bewertungen)

5. NinjaOne

via NinjaOne Das Herzstück des NinjaOne-Angebots ist seine Einfachheit und Leistungsfähigkeit. NinjaOne stellt IT-Teams die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um Endpunkte in großem Umfang zu verwalten, Patches zu verteilen und zu verwalten und IT-Aufgaben zu automatisieren. Die Plattform wird hoch bewertet, weil sie den IT-Betrieb reibungsloser und effizienter macht und einen breiten Bereich von IT-Management-Aufgaben unterstützt.

NinjaOne beste Features

Zentralisierte Überwachung aller IT-Ressourcen mit Endpunktmanagement

Schnelles Erkennen und Beheben von Schwachstellen durch Patch-Management

Nahtloser Remote-Support mit 1-Klick-Zugriff

Implementierung umfassender Backup-Lösungen für verteilte Endgeräte

Zeitersparnis bei sich wiederholenden Aufgaben durch Automatisierung gängiger IT-Aufgaben

Reduzieren Sie Angriffsflächen und verwalten Sie Sicherheitsanwendungen zentral mit gebündelten Sicherheitslösungen

Proaktives Management des Endpunktstatus mit Überwachungs- und Warnfunktionen

NinjaOne-Einschränkungen

Fehlender Support für die SCIM-Bereitstellung mit Azure

Das Fehlen von SAML mit Azure und der Support für mehrere Mandanten limitiert die SSO-Optionen für Kunden, die ihren eigenen Azure-Mandanten verwenden

NinjaOne Preise

Benutzerdefinierte Angebote, die auf die individuellen Bedürfnisse des Geschäfts zugeschnitten sind

NinjaOne Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1102 Bewertungen)

4.8/5 (1102 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (204 Bewertungen)

6. Pipefy

via {\an8}Ich habe keine Ahnung Pipefy ist eine robuste, KI-gestützte Software und Plattform für die Automatisierung von Prozessen, die die Kosten im Geschäft und den Bedarf an IT-Ressourcen deutlich reduziert. Pipefy wurde entwickelt, um serviceorientierte Workflows zu rationalisieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Stack-Wildwuchs mit einem einzigen, umfassenden Tool zu beseitigen.

Die besten Features von Pipefy

Zentralisierung von Beschaffungs-, HR- und Service-Management-Workflows für eine optimierte Automatisierung

Vereinfachte Erstellung von Prozessen für nicht-technische Benutzer mit einem KI-Co-Piloten, der bis zu 85 % der Workflow-Erstellung abdeckt

Nahtlose Automatisierung durch Verbindung mit über 300 Apps und Systemen für eine umfassende Integration

Gewährleistung von Datensicherheit und Compliance mit SOC2- und ISO 27001-Zertifizierungen, SSO und MFA

Gewinnen Sie strategische Einblicke mit durchgängiger Sichtbarkeit von Prozessen, Prüfprotokollen und rollenbasierter Zugriffskontrolle

Reduzieren Sie die Implementierungskosten und den Bedarf an IT-Ressourcen, um die Kosteneffizienz insgesamt zu verbessern

Rascher ROI durch KI-gestützte schnelle Bereitstellung

Pipefy-Einschränkungen

Einige E-Mails zur Automatisierung können in die Spam-Ordner der Empfänger geleitet werden, was die Kommunikationseffizienz beeinträchtigt

Pipefy-Preise

Starter: Free für bis zu 10 Benutzer und 5 Prozesse

Free für bis zu 10 Benutzer und 5 Prozesse Business: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Enterprise: $40/Monat pro Benutzer

Pipefy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (223 Bewertungen)

4.6/5 (223 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (305 Bewertungen)

7. Dynatrace

via Dynatrace Dynatrace bietet eine einheitliche Plattform für Beobachtbarkeit und Sicherheit, die darauf ausgelegt ist, die Komplexität der Cloud zu vereinfachen und mit ihren KI-gestützten Analysen sichere Innovationen zu ermöglichen. Diese Plattform bietet umfassende Sichtbarkeit über den gesamten Technologie-Stack hinweg und sorgt für effiziente Abläufe und verbesserte digitale Erlebnisse.

Dynatrace beste Features

Verbessern Sie die Leistung mit abschließender Sichtbarkeit in Multi-Cloud-Umgebungen durch Beobachtbarkeit der Infrastruktur

Verbessern Sie die Anwendungsleistung und das Benutzererlebnis durch detaillierte Überwachung mit Application Observability

Schutz von Anwendungen und Infrastruktur durch fortschrittliche Bedrohungserkennung und -analyse

Optimierung der Benutzererfahrung über alle digitalen Kanäle hinweg mit Digital Experience Monitoring

Gewinnung von Erkenntnissen über die Geschäftsleistung anhand digitaler Metriken mit Business-Analysen

Rationalisierung des Betriebs mit automatisierter Problemerkennung und -behebung

Meeting spezifischer Business-Anforderungen mit maßgeschneiderten Beobachtungs- und Sicherheitslösungen

Dynatrace Einschränkungen

Rückmeldungen zeigen, dass es schwierig ist, zeitnahe Support-Antworten zu erhalten und bei dringenden Problemen auf den Live-Support zuzugreifen

Einige Benutzer haben berichtet, dass das tool schwer zu erlernen und langsam zu navigieren ist

Dynatrace Preise

Benutzerdefinierte Preise abhängig von der Auswahl der Module

Dynatrace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1242 Bewertungen)

4.5/5 (1242 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (51 Bewertungen)

8. ActiveBatch

via ActiveBatch ActiveBatch bietet eine robuste Plattform für die durchgängige Automatisierung von IT-Prozessen bis hin zu Business-Workflows. Mit seinen No-Code-Schritten, der ereignisgesteuerten Auftragsplanung und den umfangreichen Integrationen macht es die Automatisierung zugänglich und effizient.

Seine Fähigkeiten in den Bereichen Workload-Automatisierung, Dateitransfer-Automatisierung und Cloud-Infrastruktur-Automatisierung unterstreichen seine Vielseitigkeit bei der Bewältigung der vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen.

ActiveBatch beste Features

Zugriff auf Hunderte von vorgefertigten Schritten mit der Job Step Library, wodurch benutzerdefinierte Skripte überflüssig werden und die Entwicklungszeit verkürzt wird

Verbesserte Reaktionsfähigkeit und Betriebseffizienz mit fortschrittlichen, ereignisgesteuerten Job Scheduling Features

Optimierung der Investitionen in die Cloud-Infrastruktur durch dynamische Bereitstellung von Ressourcen über Cloud Provisioning und Management

Sicherstellung der Servicezuverlässigkeit und Vermeidung von Ausfällen durch proaktives SLA-Management

Schutz von Systemen und Daten durch robuste Sicherheits-, Prüfungs- und Governance-Features

ActiveBatch-Einschränkungen

Unmöglichkeit, Zeitpläne zu erstellen, die Sekunden einschließen, wodurch Aufgaben, die ein präzises Timing erfordern, möglicherweise limitiert werden

Einige Benutzer erwähnen, dass das Feature für die Berichterstellung nicht ihren Anforderungen entspricht, was auf Verbesserungsmöglichkeiten bei der Datenvisualisierung und der Tiefe der Berichterstellung hindeutet

Einschränkungen bei der Einstellung von Feiertagskalendern nach Datum und Zeitbereich könnten die Planungsflexibilität während nicht standardisierter Zeiträume beeinträchtigen

ActiveBatch-Preise

Benutzerdefinierte Preise

ActiveBatch-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (191 Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (56 Bewertungen)

9. Nintex

via Nintex Nintex ist eine benutzerfreundliche und dennoch robuste Suite für die Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse, von der Prozessidentifizierung und -verwaltung bis hin zur Automatisierung von Workflows und Analysen.

Sie wurde entwickelt, um den verschiedenen Automatisierungsanforderungen in Unternehmen gerecht zu werden, und bietet Tools für die Automatisierung von Formularen, die Automatisierung robotergestützter Prozesse (RPA), die Dokumentenerstellung und vieles mehr. Diese Vielseitigkeit macht Nintex zur ersten Wahl für Geschäfte, die ihren Aufwand für die digitale Transformation erhöhen wollen.

Nintex beste Features

Nahtlose Verbindung von Menschen, Prozessen und Daten mit Cloud-basierten Apps durch Automatisierung von Workflows

Effizientes Erfassen oder Anzeigen von Daten mit digitalen Formularen

Freisetzen wertvoller Zeit für strategische Arbeiten durch die Automatisierung manueller, sich wiederholender Aufgaben mit Robotic Process Automation (RPA)

Vereinfachen Sie das Lebenszyklusmanagement von Dokumenten, insbesondere in Salesforce-Umgebungen

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in automatisierte Prozesse, um Geschäfte mithilfe von Analysen kontinuierlich zu verbessern und zu optimieren

Nintex-Einschränkungen

Nintex ist aufgrund von Leistungseinschränkungen möglicherweise nicht die optimale Wahl für Aufgaben, die das Parsen von CSV-Dateien oder die Verwaltung großer Datenmengen erfordern

Nintex bietet möglicherweise weniger Flexibilität bei der benutzerdefinierten Gestaltung von Schnittstellen im Vergleich zu anderen Plattformen, die ein dichteres und maßgeschneidertes Design ermöglichen

Nintex-Preise

Pro: $25.000 (jährlich abgerechnet)

$25.000 (jährlich abgerechnet) Premium: $50.000 (jährlich abgerechnet)

$50.000 (jährlich abgerechnet) Custom: Personalisierte Preise mit benutzerdefinierten Features

Nintex-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1021 Bewertungen)

Capterra: 4.1/5 (82 Bewertungen)

10. Zluri

über Zluri Die Plattform von Zluri bietet eine beispiellose Sichtbarkeit des SaaS-Stacks eines Unternehmens und bietet Einblicke in die Anwendungsnutzung, den Benutzerzugriff und die Ausgaben. Mit leistungsstarken Aktionen und Workflows zur Bewältigung gängiger SaaS-Management-Herausforderungen können IT-Teams die Kontrolle über ihre SaaS-Anwendungen zurückgewinnen.

Von der Vermeidung von Schatten-IT bis hin zu optimierung der Workflows und Asset Management sorgt Zluri dafür, dass Geschäfte fundierte Entscheidungen treffen können, um positive IT-Ergebnisse zu erzielen.

Zluri beste Features

Kontinuierliche Überwachung der Schatten-IT, Verwaltung von Verträgen und Optimierung von Lizenzen zur Kosteneinsparung

Verbessern Sie die Sicherheit und Compliance durch die Optimierung der Benutzer-Zugriffskontrolle für SaaS-Anwendungen

Sicherstellung der Einhaltung der Least Privilege Prinzipien durch regelmäßige Überprüfung der Benutzer-Zugriffsrechte

Nutzen Sie den umfangreichen Katalog mit über 800 sicheren Integrationen, um Kompatibilität mit praktisch jeder IT-Umgebung zu erreichen

Fördern Sie Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und erstellen Sie benutzerdefinierte Integrationen innerhalb weniger Wochen durch offene APIs und erweiterbare iPaaS

Zluri-Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche als verwirrend und nicht sehr intuitiv

Die anfängliche Implementierung kann zeitaufwändig und komplex sein

Preise von Zluri

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zluri-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/ 5 (123 Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (24 Bewertungen)

Streamlinen Sie Ihren IT-Betrieb mit ClickUp

Die richtigen Tools rationalisieren die Abläufe und eröffnen neue Ebenen der Effizienz und Innovation in IT Teams. Jede Plattform in unserer Liste bietet einzigartige Stärken, die auf verschiedene Aspekte der Automatisierung von IT- und Business-Prozessen zugeschnitten sind, von Aufgabenmanagement und Workflow-Optimierung bis hin zu SaaS-Management und Sicherheit.

Wenn Sie die Produktivität und betriebliche Effizienz Ihres Unternehmens verbessern möchten, ist der nächste Schritt zur digitalen Transformation von entscheidender Bedeutung. Informieren Sie sich über diese Optionen und sehen Sie, wie sie in Ihre IT-Strategie passen können. Starten Sie noch heute mit ClickUp und entdecken Sie den Unterschied, den es bei der Automatisierung Ihrer IT-Prozesse machen kann.