Wie man einen Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus erstellt

Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, dass Sie auch nach Feierabend E-Mails beantworten oder bis spät in die Nacht arbeiten, um Ihre Ziele zu erreichen? Sie sind nicht allein.

Laut einer Umfrage von Pew Research Center hat 1 von 10 Remote-Mitarbeitern Schwierigkeiten, ihre Arbeit und ihr Privatleben miteinander zu vereinbaren.

Es ist eine Herausforderung, von der Arbeit abzuschalten, wenn man von zu Hause aus arbeitet.

Ergebnis? Die Arbeit dringt oft in Ihre persönliche Zeit ein. Sie brauchen einen effektiven Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus, um eine Grenze zwischen Ihren Arbeitszeiten und Ihrer persönlichen Zeit zu ziehen.

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Arbeit besser zu bewältigen und Stress und Burnout zu vermeiden, sind Sie hier genau richtig. In diesem Blog-Beitrag erörtern wir, wie Sie einen gesunden Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus erstellen können, und geben einige Tipps frei, die Ihnen helfen, Ihre remote-Arbeit Produktivität .

Fangen wir an!

Faktoren, die bei der Erstellung eines Zeitplans für Remote-Arbeit zu berücksichtigen sind

Bevor wir diskutieren arbeit von zu Hause aus Hacks lassen Sie uns über einige Schlüsselfaktoren sprechen, die Sie bei der Erstellung Ihres Zeitplans für die Arbeit von zu Hause aus berücksichtigen sollten.

1. Ihr Chronotyp

Sind Sie ein Morgenmensch oder ein Nachtschwärmer? Verstehen Sie Ihren Chronotyp und planen Sie Aufgaben effektiv. Frühaufstehern fällt es vielleicht leichter, anspruchsvolle Aufgaben am Morgen zu bewältigen, während Nachteulen sich später am Tag durch kreative Arbeit auszeichnen können.

2. Workload und Fristen

Analysieren Sie Ihr Workload und Ihre Fristen. So können Sie Zeit für komplexe Projekte blockieren und weniger anspruchsvolle Aufgaben auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

3. Anforderungen an Kommunikation und Zusammenarbeit

Setzen Sie auf Team Meetings, Anrufe und Kurzbesprechungen. Planen Sie sie so, dass Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können, um Unterbrechungen zu vermeiden.

4. Persönliches Leben

Fernarbeitskräfte, die der Selbstfürsorge Vorrang einräumen, berichten mit größerer Wahrscheinlichkeit höhere Produktivität . Vergessen Sie also nicht Ihre körperliche und geistige Gesundheit, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten. Planen Sie Pausen für Sport, Meditation, gesunde Mahlzeiten und Hobbys ein.

5. Arbeitszeiten

Wenn Sie in einem globalen Team arbeiten, achten Sie darauf, dass Ihr Zeitplan mit den Arbeitszeiten Ihrer Kollegen übereinstimmt, um eine effektive Zusammenarbeit zu gewährleisten. Sie können sich auch mit Best Practices für asynchrone Kommunikation befassen, um den Informationsfluss aufrechtzuerhalten.

6. Speicherort und Umgebung

Ihr Speicherort und Ihre Arbeitsumgebung können sich erheblich auf Ihre Produktivität auswirken. Verwenden Sie Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung oder suchen Sie sich einen ruhigen Workspace, wenn Sie in einer lauten Gegend wohnen.

7. Flexibilität

Bei einer Fernarbeit gibt es oft keinen festen Zeitplan. Das Leben passiert, und Ihre Routine kann sich ändern. Seien Sie darauf vorbereitet, sich auf unerwartete Wendungen einzustellen. Egal, ob es sich um einen plötzlichen Anstieg des Workloads, einen persönlichen Notfall oder einfach nur um eine Veränderung Ihres Energieniveaus handelt, eine flexible Herangehensweise kann Ihnen dabei helfen, eine gesunde Work-Life-Balance zu bewahren.

Wie Sie Ihren eigenen Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus erstellen

Remote-Arbeit gibt Ihnen die Freiheit, zu Ihren eigenen Bedingungen zu arbeiten. Sie können Ihre eigenen Arbeitszeiten festlegen, Ihren Workspace wählen und sogar während der Arbeit reisen . Aber ohne einen festen Zeitplan kann die Flexibilität leicht in Chaos umschlagen.

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung eines Zeitplans für die Arbeit von zu Hause aus, der die Produktivität maximiert und Ihnen hilft, sich zu entspannen:

1. Integrieren Sie eine Routine vor der Arbeit

Erstellen Sie eine persönliche Morgenroutine, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Sie hilft Ihnen, Körper und Geist zu beruhigen und sich besser zu konzentrieren. Hier ist, was Sie morgens ausprobieren können:

Früh aufstehen: Stehen Sie mindestens zwei Stunden vor Ihrer offiziellen Startzeit auf, um eine entspannte Morgenroutine zu haben

Stehen Sie mindestens zwei Stunden vor Ihrer offiziellen Startzeit auf, um eine entspannte Morgenroutine zu haben Starten Sie richtig in den Tag: Trinken Sie eine Tasse Kaffee oder Tee, planen Sie Ihren Tag, setzen Sie eine positive Absicht und bereiten Sie Ihren Workspace vor

Trinken Sie eine Tasse Kaffee oder Tee, planen Sie Ihren Tag, setzen Sie eine positive Absicht und bereiten Sie Ihren Workspace vor Aktiv werden: Bewegung steigert Energie, Kreativität und Produktivität

Bewegung steigert Energie, Kreativität und Produktivität Machen Sie sich bereit: Duschen Sie und ziehen Sie sich bequem an. Achten Sie darauf, für Meetings bei der Arbeit vorzeigbare Kleidung zu tragen

Duschen Sie und ziehen Sie sich bequem an. Achten Sie darauf, für Meetings bei der Arbeit vorzeigbare Kleidung zu tragen Erledigen Sie Aufgaben vor der Arbeit: Schließen Sie alle notwendigen Hausarbeiten oder persönlichen Aktivitäten ab, bevor Sie mit der Arbeit beginnen

Unter Miracle Morning empfiehlt der Verfasser Hal Elrod, den SAVERS-Rahmen zu befolgen -Stille (Meditation), Affirmationen, Visualisierung, Bewegung, Lesen und Schreiben (Tagebuchführung) -, um sich auf persönliches Wachstum zu konzentrieren und einen produktiven Start in den Tag zu haben.

2. Schaffen Sie sich einen eigenen Workspace

Richten Sie einen heimbüro um sich zu konzentrieren und die Arbeit vom Privatleben zu trennen. Wählen Sie einen ruhigen, bequemen Platz in Ihrer Wohnung, um Ablenkungen zu limitieren.

Vermeiden Sie es, vom Bett oder der Couch aus zu arbeiten. Diese Spaces werden mit Entspannung assoziiert, so dass es schwieriger ist, in den Arbeitsmodus zu wechseln. Schaffen Sie stattdessen einen Space wie ein herkömmliches Büro-Setup - abgeschlossen mit einem Schreibtisch, einem bequemen Stuhl und allen notwendigen Geräten.

Im Buch Entfernt: Büro nicht erforderlich jason Fried und David Heinemeier Hannson schlagen vor, das Layout Ihres Hauses als Schalter zu verwenden. Das bedeutet, dass Sie einen speziellen Workspace in Ihrer Wohnung einrichten sollten, und die eigentliche Arbeit sollte nur stattfinden, wenn Sie den Space betreten (Sie schalten Ihren Arbeitsmodus ein).

3. Beurteilen Sie Ihren Workload und setzen Sie Prioritäten bei den Aufgaben

Bevor Sie einen Zeitplan erstellen, sollten Sie sich ein klares Bild von Ihren Aufgaben und Verantwortlichkeiten machen. Das hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihre Ziele effizient zu erreichen.

Listen Sie zunächst alles auf, was Sie täglich und wöchentlich zu erledigen haben. Dazu gehören Meetings, Fristen für Projekte, Routineaufgaben und persönliche Verpflichtungen.

Beginnen Sie Ihren Tag jedoch mit einfachen administrativen Aufgaben wie dem Überprüfen Ihrer E-Mails, dem Beantworten von Nachrichten, dem Benachrichtigen Ihres Vorgesetzten über Ihren Arbeitsbeginn usw. Auf diese Weise können Sie reibungslos vom persönlichen Modus in den Arbeitsmodus übergehen.

Sie können verwenden ClickUp Aufgaben um eine Liste mit Aufgaben zu erstellen und ClickUp Aufgabe Prioritäten um Aufgaben nach Priorität zu kategorisieren. Dies hilft Ihnen bei der Einstellung von Fristen und der Unterteilung größerer Projekte in kleinere, besser zu verwaltende Unteraufgaben.

workload besser verwalten mit ClickUp Tasks

Sie können auch verwenden ClickUp's tägliche Zu erledigen Liste Vorlage um Ihren Tag zu planen, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen und Ihre Ziele schneller zu erreichen.

ClickUp's Vorlage für die tägliche Zu erledigen Liste

Diese Vorlage hilft Ihnen:

Setzen Sie täglich erreichbare Ziele

Organisieren Sie Ihren Workload

Nachverfolgung des Fortschritts bei der Arbeit

4. Ermitteln Sie Ihre Spitzenproduktivität

Jeder Mensch hat bestimmte Zeiträume am Tag, in denen er sich am energiegeladensten und konzentriertesten fühlt. Die Ermittlung der Zeiten, in denen Sie am produktivsten sind, kann Ihnen dabei helfen, die anspruchsvollsten Aufgaben dann zu planen, wenn Sie sich am wohlsten fühlen

Wenn Sie zum Beispiel ein Morgenmensch sind, sollten Sie Aufgaben, die eine hohe Konzentration erfordern, wie z. B. das Schreiben oder das Lösen von Problemen, in die frühen Morgenstunden legen.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Feature zur Zeiterfassung können Sie überwachen, wie viel Zeit Sie für verschiedene Aufgaben zu unterschiedlichen Tageszeiten aufwenden. So können Sie Ihren Zeitplan im Laufe der Zeit verfeinern und sicherstellen, dass Sie dann effizient arbeiten, wenn Sie am besten ausgelastet sind.

überwachen Sie die Zeit, die Sie für verschiedene Aufgaben aufwenden, um Ihren Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus zu optimieren

5. Gelöschte Start- und Endzeit einstellen

Eine der größten Herausforderungen bei Remote-Arbeit ist es, zu wissen, wann man Feierabend macht. Ohne eine klare Abgrenzung kann die Arbeit leicht in Ihre persönliche Zeit hineinreichen, was zu Burnout führen kann. Um Ablenkungen zu vermeiden, sollten Sie eine klare Anfangs- und Endzeit für Ihren Arbeitstag festlegen und diese auch einhalten.

Die Erstellung eines täglichen Zeitplans kann dabei helfen. Sie können verwenden ClickUp's 24-Stunden-Zeitplan Vorlage können Sie Ihren gesamten Tag planen und eine ausgewogene Routine einhalten. Sie hilft Ihnen, Ihre täglichen Aufgaben zu organisieren und Ihre Work-Life-Balance zu verbessern.

ClickUp's 24-Stunden-Zeitplan Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Einen täglichen Zeitplan einstellen

Sich einen Überblick über Ihre Aufgaben verschaffen, um Ihre Zeit nach Bedarf anzupassen

Jeder Aufgabe eine bestimmte Zeit zuordnen

6. Regelmäßige Pausen einplanen

Pausen sind wichtig, um die Konzentration aufrechtzuerhalten und Ermüdung zu vermeiden. Laut einer Studie arbeiten die produktivsten Menschen für 52 Minuten und machen dann eine 17-minütige Pause . Kurze Pausen über den Tag verteilt können Ihnen helfen, neue Energie zu tanken und produktiv zu bleiben.

Sie können auch die Pomodoro-Technik - 25 Minuten arbeiten, dann 5 Minuten Pause machen. Nach vier Zyklen machen Sie eine längere Pause von 15-30 Minuten. Diese Methode hilft, die Konzentration aufrechtzuerhalten, reduziert die Belastung der Augen und hält Sie den ganzen Tag über bei Kräften.

Planen Sie Ihre Pausen im Voraus und verlassen Sie Ihren Workspace während dieser Zeiten. Gehen Sie spazieren, dehnen Sie sich oder erledigen Sie in Ihrer Freizeit etwas, das nichts mit der Arbeit zu tun hat, um den Kopf frei zu bekommen.

7. Planen Sie Zeit für körperliche Betätigung ein

Langes Sitzen kann sich negativ auf Ihre Gesundheit auswirken. Bauen Sie körperliche Aktivität in Ihren Tagesablauf ein, um Ihr Energieniveau und Ihr allgemeines Wohlbefinden zu erhalten. Ob eine morgendliche Yoga-Sitzung, ein mittäglicher Spaziergang oder ein schnelles Workout nach der Arbeit - bleiben Sie den ganzen Tag über aktiv.

Blockieren Sie in Ihrem Kalender Zeit für Bewegung, genau wie für ein Meeting oder eine Aufgabe. Betrachten Sie es als einen nicht verhandelbaren Teil Ihres Tages.

8. Sorgen Sie für Flexibilität

Lassen Sie zwischen den Aufgaben Pufferzeiten, um Verzögerungen oder Änderungen in letzter Minute zu berücksichtigen. Wenn sich ein Meeting in die Länge zieht oder Sie eine dringende Aufgabe erledigen müssen, haben Sie nicht das Gefühl, dass Ihr gesamter Zeitplan über den Haufen geworfen wird.

Dies können Sie erreichen, indem Sie Ihren Tag planen mit soft time blocks (flexible Zeitplansegmente). Um sie effektiv zu nutzen, sollten Sie ungefähre Zeitrahmen für Aktivitäten wie das Prüfen von E-Mails oder das Abschließen eines Projekts festlegen und dabei einige Überschneidungen zulassen.

Ziehen Sie außerdem den Einsatz von Tools zur Zeiterfassung in Betracht, um Ihre tatsächliche Produktivität zu überwachen und weiche Zeitblöcke entsprechend anzupassen, um Ihren Zeitplan im Laufe der Zeit zu optimieren.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Zeitschätzungen in ClickUp um die benötigte Zeit für jede Aufgabe zu planen, wenn Sie Ihre weichen Zeitblöcke erstellen. Dies wird Ihnen helfen, einen realistischeren Zeitplan zu erstellen.

9. Entspannen und abschalten

Genauso wie Sie Ihren Tag mit einer Routine beginnen, hilft es Ihnen, ihn mit einer Routine zu beenden, die Ihnen hilft, mental von der Arbeit abzuschalten und in die persönliche Zeit überzugehen.

Legen Sie eine bestimmte Zeit fest, um Ihre Arbeit abzuschließen und zu überprüfen, was Sie erreicht haben

Erstellen Sie eine Liste mit den Aufgaben für den nächsten Tag, damit Sie am nächsten Morgen sofort loslegen können. So können Sie verhindern, dass die Arbeit in den Abend hineinreicht, und Sie können sich ausreichend ausruhen.

Pro-Tipp: Sie können ClickUp verwenden, um eine Checkliste für Aufgaben zu erstellen.

mit ClickUp eine tägliche Zu erledigen-Liste erstellen, um die Effizienz zu steigern_

Stellen Sie 30 Minuten vor dem Ende Ihres Arbeitstages einen Wecker. Nutzen Sie diese Zeit, um unerledigte Dinge zu erledigen, z. B. E-Mails zu beantworten und Ihren Workspace zu organisieren.

Sie haben den Zeitplan, jetzt müssen Sie nur noch die richtigen tools finden, um ihn in die Tat umzusetzen.

Das Jonglieren mit Aufgaben, Meetings und Terminen kann sich überwältigend anfühlen, vor allem, wenn Sie aus der Ferne arbeiten. Hier sind Produktivität und tools für die Remote-Zusammenarbeit wie ClickUp kommen hier zum Einsatz. Sie rationalisieren Ihren Workflow und maximieren die Effizienz.

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die sich durch die Bewältigung der einzigartigen Herausforderungen auszeichnet asynchroner Arbeit für entfernte Teams. Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen hilft, eine solide Remote-Arbeitsroutine aufzubauen:

Setzen Sie Ziele

In einer Remote-Einstellung kann man sich leicht von der Arbeit ablenken, weil man sich um den Haushalt kümmern muss, durch digitale Ablenkungen abgelenkt wird oder persönliche Aufgaben zu erledigen hat. Außerdem kann das Fehlen einer klaren Richtung in einem Remote Setup dazu führen, dass Aufgaben immer wieder gewechselt werden, wodurch es schwierig wird, greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Sie sollten sich klare Ziele setzen, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, um sich besser konzentrieren zu können, die Effizienz zu steigern und die Motivation zu erhöhen.

Sie können Ziele erstellen und nachverfolgen mit ClickUp-Ziele . Es hilft Ihnen, klare Zeitleisten und messbare Einzelziele zur Verbesserung der Produktivität festzulegen. Sie können Ihre Ziele auch in kleinere Elemente unterteilen.

mit ClickUp Goals bleiben Sie auf Kurs und erreichen Ihre Ziele

Erstellen Sie einen Plan für Remote-Arbeit

ClickUp bietet Vorlagen für die Arbeitsplanung und das Zeitmanagement, mit denen Sie einen effizienten Plan für die Arbeit von zu Hause aus erstellen können.

Sobald Sie sich klare Ziele gesetzt haben, können Sie mit ClickUp's Remote-Arbeitsplan Vorlage um Ihre Aufgaben zu organisieren und Ihre Stunden nachzuverfolgen.

Sie verfügt über spezielle Ansichten wie die Zeitleiste, die Aktivitätsansicht und die Ansicht des Arbeitsfortschritts, die die Zeitleiste Ihres Projekts visuell darstellen und es Ihnen ermöglichen, Aufgaben und Aktivitäten zu sehen, den Fortschritt zu verfolgen und mögliche Engpässe zu erkennen.

ClickUp's Vorlage für den Remote Plan

Diese Vorlage hilft Ihnen:

Einen umfassenden Plan für Remote-Arbeit zu erstellen

Aufgaben zu organisieren und die Nachverfolgung des Fortschritts zu automatisieren

Messung der Zielerreichung

Kontakte mit Kollegen knüpfen

Telearbeiter erleben oft isolation und Einsamkeit aufgrund der limitierten sozialen Interaktion mit den Mitgliedern des Teams. Regelmäßige Meetings mit Ihren Arbeitskollegen oder informelle Gespräche bieten soziale Unterstützung und verringern den psychischen Stress.

Planen Sie daher regelmäßige Sitzungen mit Ihrem Team in Ihre Routine für die Arbeit von zu Hause aus ein. Sie können mit Ihrem Team in Verbindung bleiben, indem Sie ClickUp Teams . Es hilft Ihnen, gemeinsame Ziele für Ihr Team einzustellen, Fortschritte zu verfolgen und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Sie können auch ClickUp Chatten zur nahtlosen Verbindung mit Ihren Mitarbeitern und starke Beziehungen am Arbeitsplatz aufzubauen . Es hilft Ihnen, Aktualisierungen mit Ihrem Team freizugeben, Elemente zuzuweisen und neben relevanter Arbeit zu chatten.

nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Team mit ClickUp Chat

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen ClickUp Dokumente ermöglicht

echtzeit und asynchrone Zusammenarbeit für hybride und entfernte Teams. Sie können Dokumente erstellen, bearbeiten und mit Ihren Teammitgliedern freigeben, Änderungen live vornehmen und sofortiges Feedback erhalten.

Benötigen Sie Input von jemandem, der sich in einer anderen Zeitzone befindet? erwähnen Sie sie in einem Kommentar, ohne Ihr Dokument zu verlassen, und erhalten Sie spezifische Anweisungen oder Feedback.

zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit mit ClickUp Docs

Sie können sogar Ideen mit Ihrem Team brainstormen mit ClickUp Whiteboards . Es hilft allen Mitgliedern des Teams, Notizen hinzuzufügen, Aufgaben zu verknüpfen, Handlungselemente zu erstellen und zuzuweisen und Ideen gemeinsam umzusetzen.

verwandeln Sie Ideen in umsetzbare Elemente mit ClickUp Whiteboards

Workload überwachen ClickUp's Kalender-Ansicht hilft Ihnen, Ihren täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zeitplan zu visualisieren. Sie können Zeitfenster für konzentrierte Arbeit, Meetings, Pausen und persönliche Aufgaben blockieren. Dies hilft Ihnen, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben zu finden.

visualisieren und verwalten Sie Ihr Projekt mühelos mit ClickUp Kalender View

Automatisieren Sie Ihren Workflow

Die Automatisierung von Routineaufgaben kann Ihnen helfen, einen effektiven Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus aufzustellen. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Teammitgliedern automatisch Aufgaben zuweisen, E-Mails versenden und Aktualisierungen von Projekten oder Aufgaben erhalten.

mit ClickUp Automations automatisieren Sie routinemäßige Aufgaben und optimieren so Ihren Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus

Sie können zum Beispiel eine Automatisierung einrichten, um Aufgaben in die nächste Phase zu verschieben, wenn sie abgeschlossen sind, oder um Erinnerungen zu versenden, wenn sich Fristen nähern. Dies sorgt für einen reibungslosen Workflow und erspart Ihnen den Stress, jedes Detail manuell verwalten zu müssen.

Die Vorteile und Fallstricke der Remote-Arbeit

Remote-Arbeit verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, wo wir leben und sogar wie wir miteinander umgehen. Aber wie jede größere Veränderung hat auch diese ihre Vorteile und Tücken.

Die Vorteile der Remote-Arbeit

Einer der größten Vorteile einer Kultur der Remote-Arbeit istflexibilität am Arbeitsplatz. Sie können Ihren Zeitplan festlegen, Ihren Workspace wählen und sogar von verschiedenen Speicherorten aus arbeiten

Remote-Arbeit baut Barrieren ab und macht Arbeitsplätze integrativer . Für Eltern, frischgebackene Mütter und Pflegekräfte kann Remote-Arbeit die nötige Flexibilität bieten, um Arbeit und Engagement für Familienmitglieder zu vereinbaren

. Für Eltern, frischgebackene Mütter und Pflegekräfte kann Remote-Arbeit die nötige Flexibilität bieten, um Arbeit und Engagement für Familienmitglieder zu vereinbaren Durch die Verringerung des Pendelns kann Remote-Arbeit die CO2-Emissionen erheblich verringern und zur Eindämmung des Klimawandels beitragen

Die potenziellen Herausforderungen der Remote-Arbeit

Isolation: Remote-Arbeit kann zu Gefühlen der Einsamkeit führen. Treten Sie Online-Communities bei, planen Sie virtuelle Treffen, um mit Kollegen in Verbindung zu treten und soziale Beziehungen zu pflegen

Remote-Arbeit kann zu Gefühlen der Einsamkeit führen. Treten Sie Online-Communities bei, planen Sie virtuelle Treffen, um mit Kollegen in Verbindung zu treten und soziale Beziehungen zu pflegen Langsames berufliches Fortkommen: Eine Sorge von Fernarbeitern ist die potenziell geringere Sichtbarkeit, die sich auf das berufliche Fortkommen auswirken kann. Um dies zu vermeiden, sollten Sie proaktiv mit Ihrem Vorgesetzten über Ihre beruflichen Ziele und Erfolge kommunizieren. Nutzen Sie Tools wie ClickUp, um Ihre Fortschritte zu dokumentieren und regelmäßige Updates freizugeben, damit Ihre Beiträge anerkannt werden

Eine Sorge von Fernarbeitern ist die potenziell geringere Sichtbarkeit, die sich auf das berufliche Fortkommen auswirken kann. Um dies zu vermeiden, sollten Sie proaktiv mit Ihrem Vorgesetzten über Ihre beruflichen Ziele und Erfolge kommunizieren. Nutzen Sie Tools wie ClickUp, um Ihre Fortschritte zu dokumentieren und regelmäßige Updates freizugeben, damit Ihre Beiträge anerkannt werden Kommunikationsbarrieren: Onlinekommunikation bei Remote-Arbeiten kann zu Missverständnissen und Verzögerungen beim Freigeben von Informationen führen, was wiederum Mehrarbeit bedeutet.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Chat für Echtzeit- und asynchrone Chat-Kommunikation und ClickUp Clips für die asynchrone Video-Kommunikation mit Ihren Team-Mitgliedern.

nehmen Sie schnelle Videos auf, um effektiv zu kommunizieren und Feedback mit Ihrem Team zu teilen _mit ClickUp Clips

Testen Sie ClickUp: Ihr Verbündeter bei der Remote-Arbeit

Ein gut strukturierter Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus ist unerlässlich, um in einer Remote-Arbeitsumgebung erfolgreich zu sein. Es geht nicht nur darum, produktiv zu bleiben, sondern auch darum, ein Gleichgewicht zu finden, Stress zu reduzieren und Ihren Arbeitstag produktiv zu gestalten.

Aber ein guter Zeitplan ist nur so gut wie die Tools, die Sie für die Arbeit von zu Hause aus verwenden. Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Egal, ob Sie ein komplexes Projekt verwalten, Ihre Zeit nachverfolgen oder einfach nur versuchen, Ihre Aufgaben zu organisieren - ClickUp ist die Komplettlösung, mit der Sie Ihre Arbeit von zu Hause aus meistern können.

Sind Sie bereit, Ihre Remote-Arbeit zu verbessern? Registrieren Sie sich bei ClickUp kostenlos an und erstellen Sie Ihren persönlichen Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus.