Top 50 Excel Verknüpfungen, die jeder kennen sollte

Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch und kämpfen gegen die Zeit, um eine Kalkulationstabelle zu erstellen.

Sie haben sich durch endlose Registerkarten geklickt und Formeln eingetippt, als Sie plötzlich feststellen, dass es einen schnelleren Weg gibt, um alles zu erledigen, womit Sie sich herumgeschlagen haben - eine versteckte Verknüpfung, die Ihnen Zeit und Nerven gespart hätte.

Wenn Sie das nur früher gewusst hätten!

Für jeden, der seine Tage damit verbringt, Excel zu verstehen, ist die Beherrschung von Verknüpfungen wie die Entdeckung eines geheimen Pfades durch ein Labyrinth.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die 50 besten Verknüpfungen in Excel vor, die jeder kennen sollte - einfache Schlüssel, mit denen Sie Excel schneller nutzen können. 💻

Was ist eine Excel Verknüpfung?

Eine Excel-Verknüpfung ist eine Kombination von Schlüsseln, die es Benutzern ermöglicht, Aktionen schnell auszuführen, ohne sich auf die Menüs der Software zu verlassen

Betrachten Sie es als einen schnelleren Weg, um Dinge zu erledigen.

Instanz, so wie 'Strg + C' Text kopiert und 'Strg + V' ihn einfügt, verfügt Excel über eine Reihe von Verknüpfungen, mit denen Sie Zeit und Aufwand sparen können.

Ein gängiges Beispiel ist das Erstellen einer neuen leeren Arbeitsmappe durch einfaches Drücken von 'Strg + N'

Ohne diese Verknüpfung müssten Sie mit der Maus zum Abschnitt "Datei" navigieren und dann auf "Neu" klicken - ein Vorgang, der mehrere Schritte erfordert. Indem Sie die Zahl der Schritte, die zum Abschließen einer Aufgabe erforderlich sind, reduzieren, können Sie Ihren Workflow erheblich beschleunigen.

Excel ist vollgepackt mit über 500 Verknüpfungen, die Ihnen beim Navigieren in Blättern, Formatieren von Daten, Anwenden von Funktionen und vielem mehr helfen. Das Erlernen dieser Verknüpfungen kann anfangs überwältigend erscheinen, vor allem, wenn Sie daran gewöhnt sind, für alles die Maus zu verwenden. Es kann sogar sein, dass Sie anfangs langsamer werden, wenn Sie sich an diese neue Art der Arbeit gewöhnen.

Aber mit etwas Übung werden diese Verknüpfungen zur zweiten Natur, die sich fast in Ihr Muskelgedächtnis einprägt. Schon bald werden Sie feststellen, dass Sie schneller und effizienter arbeiten und Aufgaben mit nur wenigen Tastenanschlägen erledigen können.

Benefits of Using Shortcuts in Excel

Excel-Verknüpfungen mögen wie kleine Annehmlichkeiten erscheinen, aber sie können die Art und Weise, wie Sie mit der Software arbeiten, völlig verändern.

Lassen Sie uns herausfinden, warum die Verwendung dieser Verknüpfungen eine gute Idee ist.

Zeit sparen: Sie müssen nicht mehr mit der Maus durch lange Menüs und Dialogfelder navigieren und mehrere Schritte ausführen

Sie müssen nicht mehr mit der Maus durch lange Menüs und Dialogfelder navigieren und mehrere Schritte ausführen Geschwindigkeit erhöhen: Navigieren Sie in großen Datensätzen und durchsuchen Sie die Daten schnell, ohne endloses Scrollen, das Sie ausbremsen kann

Navigieren Sie in großen Datensätzen und durchsuchen Sie die Daten schnell, ohne endloses Scrollen, das Sie ausbremsen kann Fehler reduzieren: Manuelle Fehler vermeiden, indem man sich auf eine Verknüpfung von Schlüsseln verlässt, um komplexe, mehrstufige Prozesse effizient zu bearbeiten

Manuelle Fehler vermeiden, indem man sich auf eine Verknüpfung von Schlüsseln verlässt, um komplexe, mehrstufige Prozesse effizient zu bearbeiten Verbessern Sie Ihre Konzentration: Behalten Sie Ihre Hände auf der Tastatur, minimieren Sie Ablenkungen durch den Griff zur Maus und verbessern Sie Ihre Konzentration auf die anstehende Aufgabe

Behalten Sie Ihre Hände auf der Tastatur, minimieren Sie Ablenkungen durch den Griff zur Maus und verbessern Sie Ihre Konzentration auf die anstehende Aufgabe Belastung minimieren: Vermeiden Sie die körperliche Belastung durch den ständigen Wechsel zwischen Maus und Tastatur, indem Sie Excel-Verknüpfungen beherrschen

Auch gelesen:

25 Excel-Hacks und -Tricks zur Steigerung Ihrer Produktivität

Wie man Verknüpfungen in Excel verwendet

Die ersten Schritte mit Excel-Verknüpfungen können sich ein wenig wie das Erlernen einer neuen Sprache anfühlen, aber der Aufwand lohnt sich. Wenn Sie sich erst einmal mit diesen Schlüsselkombinationen vertraut gemacht haben, werden Sie viel effizienter navigieren und Daten verwalten können.

Hier sind drei Tipps, die Ihnen helfen, Verknüpfungen in Excel zu verwenden:

1. Beginnen Sie mit den Grundlagen

Lernen Sie zunächst ein paar Schlüssel-Verknüpfungen, die Ihre Effizienz sofort steigern können.

Wenn Sie sich zum Beispiel mit 'Strg + C' zum Kopieren, 'Strg + V' zum Einfügen und 'Strg + Z' zum Rückgängigmachen vertraut machen, werden Sie Ihre Aufgaben schneller erledigen können

Wenn Sie diese Funktionen beherrschen, können Sie sich mit Leichtigkeit an fortgeschrittenere Verknüpfungen wagen.

2. Aktivieren und benutzerdefinierte Verknüpfungen

Die meisten Excel-Verknüpfungen sind bereits aktiviert. Sie müssen sie nur noch verwenden.

Einige erfordern jedoch eine Aktivierung. Folgen Sie diesen Schritten, um Verknüpfungen in der Excel Multifunktionsleiste zu aktivieren und zu benutzerdefinieren:

Gehen Sie zu Datei > Optionen > Multifunktionsleiste benutzerdefinieren

Zum Menü 'Datei' gehen

Klicken Sie auf 'Optionen'

Wählen Sie in der Dialogbox 'Multifunktionsleiste benutzerdefinieren'

Eine benutzerdefinierte Registerkarte erstellen > Benutzerdefinierte neue Gruppe > Umbenennen

Erstellen Sie eine neue Registerkarte und eine Gruppe, unter der der Befehl hinzugefügt werden soll

Wählen Sie den Befehl > Wählen Sie die neue Gruppe > Befehle hinzufügen

Fügen Sie den Befehl

Sie können diese Verknüpfungen mit der 'Alt'-Taste + dem von Excel zugewiesenen 'Alphabet' aufrufen.

Ebenso können Sie benutzerdefinierte Verknüpfungen zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen und mit der "Alt"-Taste + der von Excel zugewiesenen "Nummer" aufrufen.

3. Üben Sie die Verknüpfungen und prägen Sie sie sich ein

Das Geheimnis der Beherrschung von Verknüpfungen in Excel besteht darin, sie häufig zu verwenden. Anfangs werden Sie jedoch etwas Hilfe brauchen, um sie sich einzuprägen. Dazu können Sie Folgendes erledigen:

Beginnen Sie mit den fünf bis sieben am häufigsten verwendeten Verknüpfungen

Schreiben Sie die am häufigsten verwendeten Verknüpfungen auf Notizen oder einen Spickzettel und fügen Sie sie in der Nähe Ihres Workspace ein, damit sie sichtbar sind

Verlassen Sie sich allmählich weniger auf den Spickzettel und streichen Sie die Verknüpfungen von der Liste, die Sie vollständig beherrschen

*Bonus:👀

Kostenlose Vorlagen für Tabellenkalkulationen ausprobieren

um Ihre Daten schnell zu organisieren und zu verwalten, mit vorgefertigten Formaten für Aufgaben wie Budgetierung, Projektmanagement und Datenanalyse.

Top 50 Excel Verknüpfungen um Zeit zu sparen

Excel verfügt über Hunderte von Verknüpfungen, aber wir haben die 50 am häufigsten am Arbeitsplatz verwendeten ausgewählt. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir sie nach Funktionen gruppiert, z. B. Navigation in Arbeitsblättern, Verknüpfungen in Arbeitsmappen und Formatierung von Zellen.

Hier sind die 50 besten Verknüpfungen in Excel, mit denen Sie Zeit sparen können:

1. Tabellenkalkulation navigieren

In dieser Kategorie stellen wir Ihnen Verknüpfungen vor, mit denen Sie ganz ohne Maus in Ihrer Kalkulationstabelle navigieren können. Diese sind besonders praktisch, wenn Sie mit großen oder komplexen Tabellenkalkulationen zu tun haben.

Str.Nr. Beschreibung Tastaturverknüpfungen 1. Um zur nächsten Zelle zu wechseln Registerkarte 2. Wechseln zur vorherigen Zelle Umschalttaste + Registerkarte 3. Um eine Zelle nach unten zu gehen Enter 4. Verschieben um eine Zelle nach oben Pfeiltaste nach oben 5. Erweitern der Auswahl von Zellen um eine Zelle in dieser Richtung Umschalttaste + Richtungspfeiltaste (nach oben, unten, rechts oder links) 6. Zur letzten in dieser Richtung verwendeten Zelle gehen Strg + Richtungspfeiltaste (Nach oben, Nach unten, Nach rechts oder Nach links) 7. Wechseln zur zuletzt verwendeten Zelle in einem Arbeitsblatt Strg + Ende 8. So springen Sie zur ersten Zelle eines Arbeitsblatts Strg + Startseite 9. So markieren Sie die gesamte Spalte Strg + Space 10. So wählen Sie die gesamte Zeile aus Umschalttaste + Space 11. So wählen Sie alle verwendeten Zellen in dieser Richtung aus Strg + Umschalttaste + Richtungspfeiltaste (nach oben, unten, rechts oder links) 12. So erweitern Sie die Auswahl von der aktiven Zelle bis zur letzten verwendeten Zelle auf einem Arbeitsblatt Strg + Umschalt + Ende 13. Erweitern der Auswahl von der aktiven Zelle bis zur ersten verwendeten Zelle in einem Arbeitsblatt Strg + Umschalt + Startseite 14. So wählen Sie das gesamte Arbeitsblatt aus Strg + Umschalt + Leertaste 15. Zum nächsten Blatt wechseln Strg + BildAb 16. Zum vorherigen Blatt wechseln Strg + Bildaufwärts 17. So bewegen Sie sich auf der aktuellen Seite eine Bildschirmseite nach unten Page Down 18. So bewegen Sie sich in der aktuellen Seite eine Bildschirmseite nach oben Seite nach oben 19. Um im aktuellen Blatt eine Seite nach links zu verschieben Alt + Seite ab 20. Eine Seite im aktuellen Blatt nach rechts verschieben Alt + Seite nach oben

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Mac Verknüpfungen: Befehl + Umschalttaste + $ für die schnelle Formatierung von Währungen auf einem Mac. Dadurch werden die ausgewählten Zellen in Excel sofort als Währung formatiert, was Ihren Workflow vereinfacht und Ihre Finanzdaten übersichtlich hält.💸

2. Arbeitsmappen-Aktionen

In dieser Kategorie geht es um Excel-Verknüpfungen für das Öffnen, Schließen, Speichern und andere wichtige Aktionen, die Sie mit einer Arbeitsmappe durchführen.

Str. Nr. Beschreibung Tastaturverknüpfungen 21. So erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe Strg + N 22. Speichern einer Arbeitsmappe Strg + S 23. So schließen Sie eine aktuelle Arbeitsmappe Strg + W 24. So öffnen Sie eine vorhandene Arbeitsmappe Strg + O 25. So schließen Sie Excel Strg + F4 26. So öffnen Sie das Menü Datei Alt + F 27. So wechseln Sie zur Registerkarte Startseite Alt + H 28. Wechseln zur Registerkarte Einfügen Alt + N 29. Wechseln zum Layout der Seite Alt + P 30. Wechseln zur Registerkarte "Formeln" Alt + M 31. Um zur Registerkarte Daten zu wechseln Alt + A 32. Um zur Registerkarte Überprüfung zu wechseln Alt + R 33. Um zur Registerkarte Ansicht zu wechseln Alt + W

*Auch gelesen:

Wie man in Excel die Zeit berechnet (einschließlich Formeln)

3. Schnelle Zellaktionen

Hier werden wir uns mit Verknüpfungen in Excel beschäftigen, mit denen Sie schnell Aktionen direkt auf Ihrem Arbeitsblatt durchführen können.

Str.Nr. Beschreibung Tastaturverknüpfungen 34. Kopieren einer Auswahl von Zellen im Arbeitsblatt Strg + C 35. Einfügen einer Auswahl von Zellen im Arbeitsblatt Strg + V 36. Ausschneiden einer Auswahl von Zellen im Arbeitsblatt Strg + X 37. So machen Sie eine kürzlich durchgeführte Aktion im Arbeitsblatt rückgängig Strg + Z 38. So wiederholen Sie eine kürzlich durchgeführte Aktion im Arbeitsblatt Strg + Y 39. So öffnen Sie das Kontextmenü einer Zelle Umschalt + F10 40. Einfügen einer Funktion Umschalt + F3 41. Hinzufügen eines Kommentars zu einer Zelle Umschalt + F2 42. So öffnen Sie das Dialogfeld Löschen Strg + Minuszeichen 43. So öffnen Sie das Dialogfeld "Einfügen" Strg + Pluszeichen 44. Erstellen, Löschen oder Umbenennen einer Tabelle Strg + T, Strg + D oder Strg + R 45. Hyperlink hinzufügen Strg + K 46. Text kursiv machen oder kursive Formatierung entfernen Strg + I oder Strg + 3 47. Fettdruck einfügen oder Fettformatierung entfernen Strg + B oder Strg + 2 48. Unterstreichen von Text oder Entfernen der unterstrichenen Formatierung Strg + U oder Strg + F4 49. Um Farbe zu füllen Alt + H + H 50. Rechtschreibprüfung im aktiven Arbeitsblatt F7

💡 Profi-Tipp: Machen Sie

Excel Berichterstellung

durch die Verwendung benannter Bereiche besser organisiert werden. Benannte Bereiche erleichtern die Bezugnahme auf bestimmte Datenbereiche in Ihren Formeln, vereinfachen die Verwaltung Ihrer Tabellenkalkulation und machen Formeln leichter verständlich.

Einschränkungen bei der Verwendung von Excel

Excel-Verknüpfungen können Ihre Arbeit beschleunigen, aber sie sind nicht kostenlos und haben ihre Grenzen.

Wenn Sie auf Herausforderungen stoßen oder Features benötigen, die über das hinausgehen, was Excel bietet, könnte es sich lohnen, einige der folgenden Möglichkeiten zu erkunden

Excel-Alternativen

.

Einen tieferen Einblick in die Grenzen von Excel erhalten Sie in unserer Übersicht über die Grenzen von Excel.

Lernkurve: Die Beherrschung der Features und Verknüpfungen von Excel ist nicht einfach. Sie benötigen Zugang zu verschiedenen Ressourcen, um zu lernen, wie man verschiedene Excel-Funktionen und Formeln verwendet, Berichte und Diagramme erstellt und andere fortgeschrittene Aktionen durchführt

Die Beherrschung der Features und Verknüpfungen von Excel ist nicht einfach. Sie benötigen Zugang zu verschiedenen Ressourcen, um zu lernen, wie man verschiedene Excel-Funktionen und Formeln verwendet, Berichte und Diagramme erstellt und andere fortgeschrittene Aktionen durchführt Nicht auf Effizienz ausgelegt: Excel erfordert die manuelle Ausführung der meisten Aufgaben, was zeitaufwändig und arbeitsintensiv sein kann

Excel erfordert die manuelle Ausführung der meisten Aufgaben, was zeitaufwändig und arbeitsintensiv sein kann Anfällig für menschliche Fehler: Umfangreiche manuelle Dateneingaben und -analysen erhöhen das Risiko von Fehlern. Selbst ein kleiner Fehler in einem großen Arbeitsblatt kann zu erheblichen Berechnungsfehlern führen

Umfangreiche manuelle Dateneingaben und -analysen erhöhen das Risiko von Fehlern. Selbst ein kleiner Fehler in einem großen Arbeitsblatt kann zu erheblichen Berechnungsfehlern führen Schlechte Versionskontrolle und Synchronisierung: Excel hat Probleme mit der Versionskontrolle und der Synchronisierung in Echtzeit, was die gemeinsame Bearbeitung und Nachverfolgung von Änderungen erschwert

Excel hat Probleme mit der Versionskontrolle und der Synchronisierung in Echtzeit, was die gemeinsame Bearbeitung und Nachverfolgung von Änderungen erschwert Schwierige Zusammenarbeit: Excel lässt zwar Kommentare zu, aber zu viele können das Arbeitsblatt unübersichtlich machen. Außerdem kann die Online Version bei hoher Benutzerbelastung abstürzen, was die Zusammenarbeit erschwert

Meet ClickUp: Die beste Excel-Alternative

Wenn die Limits von Excel Sie zurückhalten,

ClickUp

könnte die Lösung sein, die Sie brauchen.

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für das Arbeitsmanagement, mit der Sie Ihre Aufgaben, Projekte und Dokumente zentralisieren können.

ClickUp vereint die Features Projektmanagement, Nachverfolgung von Aufgaben und Zusammenarbeit in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Viele der Funktionen, für die Sie Excel verwenden, wie z. B. die Organisation von Daten und die Koordination von Teams, werden nahtlos übernommen.

Sehen wir uns das mal an.

Tabellen-Ansicht

Die

ClickUp Tabelle Ansicht

bietet eine ausgefeilte Alternative zu traditionellen Tabellenkalkulationen wie Excel.

Während Excel eine vertraute, gitterbasierte Oberfläche für die Organisation von Daten bietet, geht Tabelle View einen Schritt weiter und bietet erweiterte Funktionen und Benutzerfreundlichkeit.

Ansicht der Details einer Aufgabe in einer kalkulationsähnlichen Oberfläche mit ClickUp's Tabellenansicht

Im Gegensatz zu Excel, wo die Einstellung benutzerdefinierter Spalten und die Verwaltung von Daten zeitaufwändig sein kann, können Sie mit ClickUp mühelos benutzerdefinierte Spalten erstellen, Dropdown-Menüs einrichten und detaillierte Informationen zu Aufgaben mit nur wenigen Klicks hinzufügen.

Ein derart gestraffter Prozess eliminiert den manuellen Aufwand, der in Excel oft erforderlich ist, und fügt sich nahtlos in ClickUp's breitere Projektmanagement-Funktionen ein.

Ändern der Größe, Verschieben und Anheften von Spalten in ClickUp's Tabellenansicht nach Ihren Wünschen

💡 Profi-Tipp: Einstellen

automatisierung des Projektmanagements

in ClickUp, um den Status von Aufgaben direkt zu ändern

ClickUp's Automatisierung

. Zum Beispiel kann eine Aufgabe automatisch in den Status "In Prüfung" versetzt werden, wenn sie als "fertiggestellt" markiert wurde, was zu einem reibungslosen Workflow beiträgt.

Formel-Felder

Mit

ClickUp Formel Felder

können Sie komplexe Berechnungen durchführen, ohne sich an komplizierte Excel-Formeln erinnern zu müssen. Im Gegensatz zu Excel, wo Formeln kompliziert und leicht zu vergessen sein können, vereinfacht ClickUp diesen Prozess.

Sie müssen nur eine numerische Einstellung vornehmen

ClickUp Benutzerdefiniertes Feld

und definieren Sie Ihre Formel mit Hilfe von Formula Fields. ClickUp wird diese Formel dann automatisch auf die gesamte Spalte in Ihrer Ansicht der Tabelle anwenden.

Nutzen Sie ClickUp's Formel Felder, um komplexe Berechnungen zu vereinfachen

Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, sich an komplexe Excel-Funktionen zu erinnern oder sie zu debuggen - ClickUp nimmt Ihnen die Arbeit ab und ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren, ohne sich mit Fehlern in Formeln herumschlagen zu müssen.

Tastenkürzel

ClickUp bietet eine Reihe von robusten Tastenkürzeln und Verknüpfungen, die Ihre Produktivität steigern. Es ist ähnlich wie Excel, hat aber einige einzigartige Vorteile.

Wie Excel,

ClickUp's Tastenkürzel und Tastaturverknüpfungen

ermöglichen es Ihnen, wichtige Aufgaben schnell auszuführen, wie z. B. das Erstellen, Schließen oder Löschen von Aufgaben und das Öffnen des Aktionscenters.

Sie können auch Verknüpfungen ausprobieren, um Teammitglieder zu erwähnen und verschiedene Aktionen auszuführen, ohne zur Maus greifen zu müssen.

Erhöht die Flexibilität Ihres Workspace durch die Aktivierung von ClickUp's Tastenkürzeln und Verknüpfungen

ClickUp zeichnet sich durch seine einfache Benützerdefinition und seine umfangreichen Funktionen aus. Um loszulegen, müssen Sie die Tastenkürzel in ClickUp aktivieren, indem Sie auf Ihren Avatar klicken, zu "Einstellungen" navigieren, dann "Voreinstellungen" wählen und "Tastenkürzel" umschalten.

Nach der Aktivierung können Sie Ihren Workflow mit einem Bereich von Verknüpfungen rationalisieren, die gängige Aufgaben vereinfachen.

ClickUp's Tastenkürzel und Verknüpfungen optimieren Ihren Workflow

Zum Beispiel ist das Erstellen einer neuen Aufgabe nur einen Tastendruck entfernt mit Cmd/Strg + E, und das Öffnen des Command-Centers ist so einfach wie Cmd/Strg + K. Sie möchten einen Kollegen in einem Kommentar erwähnen? Geben Sie einfach das @-Symbol ein.

Dashboards

ClickUp's Dashboards

bieten im Vergleich zu Excel eine effiziente Möglichkeit, Daten zu analysieren und zu visualisieren. Während Sie in Excel Diagramme, Kreisdiagramme, Balkendiagramme, Gantt-Diagramme und andere visuelle Datendarstellungen manuell erstellen müssen, automatisiert ClickUp diesen Prozess.

Nutzen Sie ClickUp Dashboards zur Visualisierung und Analyse von Daten

Mit ClickUp werden Visualisierungen automatisch generiert und in Echtzeit mit Ihren Quelldaten synchronisiert. So erhalten Sie genaue und aktuelle Einblicke ohne manuellen Aufwand.

Darüber hinaus erleichtern die Freigabeoptionen von ClickUp die Verteilung Ihrer Berichte und Visualisierungen an Ihr Team oder Ihre Stakeholder und vereinfachen so die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung.

Wählen Sie aus verschiedenen Freigabeoptionen, um Ihr ClickUp Dashboard an Stakeholder zu senden

Zusammenarbeit im Team

Die Collaboration-Tools von ClickUp verbessern die Interaktion im Team weit über die endlosen Kommentar-Threads hinaus, die man oft in Tabellenkalkulationen sieht.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp eine nahtlose und effektive Teamarbeit ermöglicht:

Kommentare

Beschäftigen Sie

ClickUp Zuweisen Kommentare

können Sie auf einfache Weise Dateien und Links freigeben und Teammitglieder mit @Merkmalen in speziellen Kommentar-Spaces erwähnen. So bleiben Diskussionen organisiert und direkt mit relevanten Aufgaben oder Projekten verknüpft.

Halten Sie alle auf dem Laufenden, indem Sie Teammitglieder mit @Mentions direkt in ClickUp Comments erwähnen

Chat

Optimieren Sie die Kommunikation im Team mit Echtzeit-Chat-Kanälen, die von

ClickUp's Chat-Ansicht

Dies ermöglicht Sofortnachrichten und Aktualisierungen, so dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben, ohne zwischen den Plattformen wechseln zu müssen.

Probieren Sie die ClickUp Chat-Ansicht aus, um sich mit Teammitgliedern zu verbinden und eine reibungslose Zusammenarbeit zu ermöglichen

Whiteboards

Brainstorming und Planen mit Ihrem Team mit

ClickUp Whiteboards

.

Zeichnen Sie, fügen Sie Formen hinzu, schreiben Sie Notizen und fügen Sie Bilder und Links ein - alles in einer kollaborativen Echtzeit-Umgebung, die die Kreativität und Koordination fördert.

Implementieren Sie ClickUp Whiteboards, um mit Ihrem Team ein Brainstorming auf einer kreativen Leinwand durchzuführen

*Auch gelesen:

Leitfaden für Automatisierungen in ClickUp (mit 10 Beispielen für Anwendungsfälle)

Gehen Sie über Excel's Tastatur Verknüpfungen hinaus und sparen Sie Zeit mit ClickUp

Excel-Verknüpfungen können bei alltäglichen Aufgaben helfen, aber beim Umgang mit großen und komplexen Tabellenkalkulationen reichen sie möglicherweise nicht aus. In diesen Fällen ist eine fortschrittliche Software für die effektive Erstellung, Verwaltung und Analyse von Daten unerlässlich.

ClickUp ist eine leistungsstarke Alternative, die die Vorteile von Tabellenkalkulationen mit einem breiten Bereich an Features für die Produktivität kombiniert. Es bietet eine verbesserte Datenorganisation, die es Ihnen ermöglicht, große Datensätze einfach zu verwalten und zu analysieren.

Darüber hinaus verbessert ClickUp die Zusammenarbeit im Team durch integrierte Kommunikationstools, und seine Features zur Automatisierung tragen dazu bei, manuelle Aufgaben zu reduzieren und Ihren Workflow effizienter zu gestalten.

Worauf warten Sie also noch?

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an

und beginnen Sie Ihre Reise zur Produktivität kostenlos!