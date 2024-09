Skype vs. Teams: Welches Collaboration-Tool ist das richtige für Sie?

Sind Sie hin- und hergerissen zwischen Skype und Teams, wenn es um Ihre Zusammenarbeit geht?

Beide sind zwar Teil des Microsoft Office-Ökosystems, aber für unterschiedliche Zwecke besser geeignet. Skype eignet sich hervorragend für zwanglose Unterhaltungen und schnelle Chats, während Microsoft Teams für ein umfassenderes, geschäftsorientiertes Erlebnis konzipiert ist.

In diesem Blog vergleichen wir Skype und Teams, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welches Tool am besten zum Stil und den Anforderungen Ihres Unternehmens passt.

Sind Sie bereit herauszufinden, welches Tool das richtige für Sie ist?

Was ist Skype?

Skype ist eine App für Videokonferenzen und Kommunikation. Als Pionier auf diesem Feld begann es als einfache Instant-Messaging-Plattform, die häufig für Audio- und Videoanrufe genutzt wurde.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die globale Reichweite machten Skype schnell zu einem Favoriten unter Geschäftsleuten und Privatpersonen. Es eignet sich sowohl für zwanglose Chats als auch für offizielle Video-Meetings und ermöglicht es Ihnen, mühelos Sofortnachrichten zu versenden, internationale Anrufe zu tätigen und Dateien freizugeben.

Schlüssel-Features von Skype

Skype bietet einen ganzen Bereich von Features, die die Kommunikation und Zusammenarbeit fördern. Hier sind einige von ihnen.

1. Audio- und HD-Videoanrufe

Skype ist für seine Anruf-Features beliebt und bietet klare Audio- und HD-Videos für eine reibungslose Kommunikation. Ob für die Verbindung zwischen Einzelpersonen oder für Diskussionen im Team - Skype ist ein vielseitiges Tool für den privaten und beruflichen Gebrauch.

Die Plattform bietet eine überragende Gesprächsqualität im Vergleich zu anderen business Messaging Apps sowie erweiterte Features wie Anrufaufzeichnung und Live-Untertitel.

Mit diesen Tools können Sie Meeting-Aufnahmen freigeben und mühelos erfassen meeting-Protokolle und macht die Kommunikation effizienter und zugänglicher.

2. Sofortige Nachrichtenübermittlung

Skype zeichnet sich durch seine Instant-Messaging-Funktionen aus, so dass Benutzer sowohl in Gruppenunterhaltungen als auch in privaten Chats Textnachrichten senden können.

Als ein tool für asynchrone Kommunikation unterstützt Rich-Text-Features und ermöglicht es Ihnen, Emojis und GIFs freizugeben, @Mentions zu verwenden, um die Aufmerksamkeit anderer zu erregen, und Dateien anzuhängen - alles innerhalb des Chat-Fensters.

Außerdem gibt es sowohl eine App für Mobilgeräte als auch einen Desktop-Client, so dass Sie Skype nahtlos auf mehreren Geräten nutzen können.

3. Bildschirmfreigabe Bildschirmfreigabe ist ein leistungsfähiges Feature, das besonders in professionellen Einstellungen nützlich ist.

Ganz gleich, ob Sie eine Präsentation halten, jemanden Schritt für Schritt durch ein Produkt führen oder technischen Support anbieten, mit Skype können Sie Ihren Bildschirm in Echtzeit freigeben und so die Zusammenarbeit nahtlos und einfach gestalten.

Dieses Feature ist vor allem für Teams an entfernten Standorten und für die Interaktion mit Kunden von Vorteil.

Bonus: Möchten Sie die Zusammenarbeit in Ihrem Team auf die nächste Stufe heben? Entdecken Sie 1 0 bahnbrechende Strategien für die Kommunikation im Team, um die Zusammenarbeit zu verbessern und den Erfolg zu steigern.

Skype macht das Freigeben von Dateien in Chats zum Kinderspiel. Benutzer können Dokumente, Bilder und andere Dateien direkt über die Plattform senden. Benutzer können problemlos zusammenarbeiten, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.

Skype-Preise

Basic Free Version: Free Forever für immer

Free Forever für immer Skype zu Telefon Plänen : Benutzerdefinierte monatliche Abonnements für unbegrenzte Anrufe auf Festnetz- oder Mobilfunknummern in bestimmten Ländern

: Benutzerdefinierte monatliche Abonnements für unbegrenzte Anrufe auf Festnetz- oder Mobilfunknummern in bestimmten Ländern Abrechnung nach Aufwand: Erwerben Sie Skype-Guthaben, um für Anrufe ins Festnetz und ins Mobilfunknetz auf Minutenbasis zu bezahlen

Was ist Microsoft Teams?

Microsoft Teams ist ein All-in-One-Tool für die Zusammenarbeit, das für Geschäfte jeder Größe ideal ist. Egal, ob Sie ein kleines Meeting mit 10 Personen oder ein großes Ereignis mit bis zu 10.000 Teilnehmern veranstalten, Teams bietet Ihnen Chat-Messaging, Video-Anrufe und vieles mehr.

Teams eignet sich für alles, von internen Besprechungen über Meetings mit Clients bis hin zu Webinaren - egal, ob Sie im Büro oder per Fernzugriff arbeiten.

Außerdem ist es in die Microsoft 365 Suite integriert apps und bietet eine einheitliche Erfahrung für Teams jeder Größe. Dies unterstützt all Ihre modernen Workflows, einschließlich des Freigebens von Dateien, der Aufgabenverwaltung und der nahtlosen Integration mit anderen Microsoft-Anwendungen.

💡 Profi-Tipp: Sie brauchen eine Möglichkeit, Ihre Meetings auf den Punkt zu bringen? Sehen Sie sich diese 16 Beispiele für Meeting-Agenden und kostenlose Vorlagen damit Ihr nächstes Meeting ein Kinderspiel wird!

Schlüssel-Features von Microsoft Teams

Microsoft Teams bietet Features, die weit über die grundlegende Kommunikation hinausgehen. Einige davon sind:

1. Audioanrufe und Videokonferenzen

Microsoft Teams bietet hochwertige Video- und Audiokonferenzfunktionen, die geplante Meetings und Ad-hoc-Anrufe ermöglichen. An diesen Meetings können sowohl interne Mitglieder des Teams als auch externe Teilnehmer teilnehmen, was es zu einem vielseitigen Tool für die interne Zusammenarbeit und die Interaktion mit dem Client macht.

Außerdem unterstützen Teams-Meetings die Aufzeichnung von Meetings, Live-Untertitel und Hintergrundunschärfe für ein professionelleres Erscheinungsbild.

2. Kanäle und Teams

Das Herzstück von Microsoft Teams sind Kanäle und Teams, mit denen Benutzer Unterhaltungen, Dateien und Tools für bestimmte Projekte oder Abteilungen organisieren können. Kanäle können für verschiedene Themen eingerichtet werden, was es einfacher macht, Diskussionen konzentriert und organisiert zu führen.

Teams hingegen können relevante Mitglieder aus einer bestimmten Abteilung, einem Projekt oder einer Aktivität einschließen, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite bleiben.

3. Integrierte Office 365 Apps

Ein herausragendes Feature ist erwartungsgemäß die nahtlose Integration mit Office 365 Apps wie Word, Excel, PowerPoint und OneNote. Diese Integrationen ermöglichen es Benutzern, Dokumente direkt in Teams zu erstellen, zu bearbeiten und gemeinsam zu bearbeiten, ohne zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.

Obwohl es Integrationen mit anderen Tools von Drittanbietern bietet, wird es vor allem innerhalb des Microsoft-Stacks verwendet. Dies ist auch aus Sicherheitsgründen wichtig, da die Features zum Verknüpfen und Bearbeiten nur für Personen innerhalb Ihrer Organisation verfügbar sind.

Im Gegensatz zu anderen online Meeting tools und Kommunikations-Apps, mit denen Sie einfach Dateien freigeben können, ist Microsoft Teams in Ihr Microsoft-Ökosystem integriert. Das bedeutet, dass Sie Dokumente direkt innerhalb der Plattform auf einen speziellen Microsoft Teams Cloud-Speicher hochladen, freigeben und gemeinsam bearbeiten können.

Teammitglieder können auf Dateien zugreifen, und die Zusammenarbeit in Echtzeit ist mit Co-Authoring-Features möglich, die sicherstellen, dass alle an der neuesten Version eines Dokuments arbeiten.

Der gesamte Nachrichtenaustausch im Team ist durch einen fortschrittlichen Verschlüsselungsstandard geschützt, was die Übertragung von Dateien, die Zusammenarbeit im Team und vieles mehr äußerst sicher und zuverlässig macht.

Auch gelesen: 20 Microsoft Teams Hacks, Tipps und Tricks, die Sie 2024 ausprobieren sollten

Microsoft Teams Preise

Startseite Pläne

Microsoft Teams : Free

: Free Microsoft 365 Personal : $6,99/Monat

: $6,99/Monat Microsoft 365 Family: $9,99/Monat

Business-Pläne

Microsoft Teams Essentials : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

Skype vs. Teams: Features im Vergleich

Sind Sie neugierig, wie Skype und Teams im Vergleich abschneiden? Hier ist ein kurzer Vergleich ihrer Features, damit Sie das beste Tool für Ihre Bedürfnisse auswählen können. Obwohl beide Tools die Kommunikation und Zusammenarbeit erleichtern sollen, sind ihre Features auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten.

1. Sprach- und Videoanrufe

Sie können zwischen diesen Tools für Videokonferenzen und Sprachanrufe wählen, je nachdem, was Sie bevorzugen. Skype zeichnet sich durch eine hohe Video- und Audioqualität aus, verfügt aber nicht über Features wie Hintergrundunschärfe und virtuelle Hintergründe.

Microsoft Teams hingegen verbessert Videokonferenzen durch Hintergrundeffekte, Live-Untertitel und Aufzeichnungen von Online-Meetings. Außerdem lässt es sich nahtlos in Microsoft 365 integrieren, sodass Sie Meetings direkt von Outlook aus planen und während der Anrufe in Echtzeit an Dokumenten zusammenarbeiten können.

🏆 Sieger : Microsoft Teams führt mit seinen beeindruckenden Features, einschließlich Hintergrundeffekten, Live-Untertiteln und Aufzeichnungsoptionen, die Skype nicht bietet.

2. Sofortnachrichten und Chatten

Skype zeichnet sich beim Instant Messaging durch grundlegende Formatierungsoptionen und lustige Features wie Emojis und GIFs aus. Für größere Gruppendiskussionen ist es jedoch möglicherweise nicht die beste Wahl, da es nicht über erweiterte Features wie Unterhaltungen mit Threads verfügt.

Microsoft Teams unterstützt Instant Messaging mit erweiterten Features wie Unterhaltungen mit Threads, Erwähnungen, Rich-Text-Formatierung und Integration mit Tools wie OneNote und SharePoint. Sie können Ihre Nachrichten in Kanälen organisieren und so die Nachverfolgung von Diskussionen erleichtern.

🏆 Gewinner: Microsoft Teams glänzt in professionellen Einstellungen mit Features wie dem Freigeben von Links und verknüpften Unterhaltungen, während Skype perfekt für informelle Interaktionen ist.

Microsoft Teams bietet robuste Funktionen zum Freigeben von Dateien mit tiefer Integration in OneDrive und SharePoint. In Teams freigegebene Dateien werden an einem zentralen Speicherort gespeichert, wodurch der Zugriff auf Dokumente und die Zusammenarbeit direkt auf der Plattform erleichtert werden.

Mit Skype können Sie Dokumente und Dateien schnell freigeben, aber es fehlt ein zentraler Speicher. Das bedeutet, dass Sie nach freigegebenen Dateien in Ihrem Ordner zum Herunterladen suchen müssen, was die Nachverfolgung erschwert, insbesondere während einer Unterhaltung.

🏆 Gewinner: Microsoft Teams zeichnet sich dadurch aus, dass es das Freigeben von Dateien und Features ermöglicht, die Skype fehlen.

4. Integration mit anderen Apps

Sowohl Microsoft Teams als auch Skype (einschließlich Skype for Business) sind hervorragende Optionen für die Integration in das Microsoft-Ökosystem. Skype lässt sich in Outlook integrieren, um Anrufe zu planen, und kann eine ideale Plattform für Sprach- und Video-Chats sein. Allerdings fehlt es möglicherweise an den umfassenderen Integrationen, die moderne Geschäfte oft benötigen.

Microsoft Teams lässt sich nahtlos mit Outlook, SharePoint, OneDrive und anderen Microsoft-Tools verbinden und ermöglicht so einen vollständig integrierten Workflow. Teams unterstützt auch die Integration von Apps von Drittanbietern und ist damit vielseitig für verschiedene Geschäftsanforderungen einsetzbar.

🏆 Gewinner: Auch hier gewinnt Microsoft Teams, das sich durch seine nahtlose Integration in das Microsoft-Ökosystem auszeichnet, während Skype mit seinen begrenzten, auf Geschäfte ausgerichteten Integrationen zu kurz kommt.

5. Benutzeroberfläche und Gesamterlebnis

Wenn Sie Skype-Nutzer fragen, warum sie die App lieben, ist die Antwort eindeutig: die einfache und intuitive Benutzeroberfläche. Skype ist einfach zu bedienen, vor allem für Benutzer, die nur ein grundlegendes Kommunikationstool benötigen.

Microsoft Teams hingegen hat aufgrund seiner umfangreichen Features eine komplexe Benutzeroberfläche. Die Teams und Kanäle können für neue Benutzer oft überwältigend sein und erfordern eine gewisse Eingewöhnung. In dieser Kategorie ist Skype also eine hervorragende Lösung Microsoft Teams-Alternative .

🏆 Gewinner: Skype gewinnt diese Runde aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche. Selbst Benutzer ohne technischen Hintergrund können sie schnell nutzen.

6. Sicherheit und Konformität

Skype bietet grundlegende Sicherheits-Features, darunter eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Anrufe und Chats. Es fehlt jedoch an fortgeschrittenen Zertifizierungen für die Einhaltung von Richtlinien.

Microsoft Teams wurde mit Blick auf Sicherheit und Compliance in Unternehmen entwickelt. Es bietet Features wie Multi-Faktor-Authentifizierung, Schutz vor Datenverlust und Einhaltung von Branchenstandards wie GDPR, HIPAA und ISO 27001.

Dies macht Teams zu einer besseren Wahl für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen, insbesondere wenn sie Webinare veranstalten oder Meetings mit geschlossenen Türen abhalten.

🏆 Gewinner: Microsoft Teams bietet alle Sicherheits-Features für Unternehmen, die Sie sich von einem Kommunikationstool wünschen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Skype zwar für diejenigen geeignet ist, die grundlegende Anforderungen haben und eine einfache Benutzeroberfläche wünschen, Microsoft Teams jedoch die ideale Plattform für Ihre geschäftlichen und beruflichen Anforderungen ist. Sie verfügt über mehr Features und eine fortschrittliche Datenverschlüsselung, was sie in vielen Unternehmen beliebt macht.

Skype vs. Teams auf Reddit

Wir haben uns einige Reddit-Feeds angesehen, um zu verstehen, was die Benutzer über den Vergleich zwischen Microsoft Teams und Skype sagen.

Die meisten Benutzer sind sich nicht sicher, welche App sie verwenden sollen (da beide ähnliche Features bieten und Teil desselben Microsoft-Stacks sind).

Wenn ein benutzer fragte "Ist Teams einfach nur Skype in Verkleidung?", antwortete ein Benutzer:

Einigermaßen. Es handelt sich um Sharepoint, Outlook und Skype am hinteren Ende. Ein bisschen Lync ist auch noch da.

Eine andere benutzer antwortete auf eine Frage zur Verwendung von MS Teams für Anrufe und Chats:

_Nach der Umstellung auf O365 hat mein Unternehmen beschlossen, dass Skype für 1-zu-1-Anrufe und Chats und MS Teams für Gruppenabsprachen und Meetings verwendet wird. Gibt es einen sicheren/gültigen Grund, MS Teams nicht für beides zu verwenden?

Die Antwort eines Benutzers auf diese Frage war:

_Teams war schon immer in der Lage, 1:1-Anrufe und Chats zu erledigen (seit der Veröffentlichung vor etwa 4 Jahren). Teams hat Skype inzwischen in praktisch jeder Hinsicht übertroffen (abgesehen von der fehlenden On-Prem-Option, die nie kommen wird)

Ja, ein anderer benutzer meint, Microsoft sollte Skype einstellen und sagt:

Teams (einschließlich seiner persönlichen Ausgabe) ist in jeder Hinsicht besser

Eine Antwort hierauf war:

_Ich reise demnächst irgendwohin und plane, Skype zu nutzen, um über Wi-Fi zu einem Festnetzanschluss zu sehr niedrigen Kosten anzurufen. Das kann ich mit Teams nicht zu erledigen, oder?

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Skype vs. Teams

Während Skype und Microsoft Teams jeweils Vorteile bieten, ist ClickUp eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die die leistungsstarken Features von Skype und Microsoft Teams kombiniert.

Sie hilft Ihnen nicht nur, effektiv zu kommunizieren oder mit Ihren Mitgliedern zusammenzuarbeiten, sondern geht noch einen Schritt weiter und hilft Ihrem Team, seine Produktivität zu verbessern und den Workflow zu optimieren.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp sich als Top-Alternative zu Microsoft Teams und Skype auszeichnet.

ClickUp's One Up #1: Bringen Sie alle Ihre Unterhaltungen und Arbeiten an einen Ort

verwalten Sie alle Ihre Unterhaltungen, Einzel- oder Team-Diskussionen, innerhalb einer einzigen App, mit der ClickUp Chat-Ansicht

Das Hauptproblem bei Skype und Microsoft Teams ist, dass Chats und Diskussionen über die gesamte Plattform verstreut sind. Die ClickUp Chat-Ansicht hilft dabei, dies zu ändern, da sie alle Diskussionen, Kommentare, Projektaktivitäten und Direktnachrichten auf einer einzigen Plattform zusammenfasst.

Sie ermöglicht die Kommunikation in Echtzeit, das Freigeben von Dateien und die Erstellung von Aufgaben innerhalb des Chat-Fensters. So müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln und können Ihren Workflow optimieren.

Im Gegensatz zu den einfachen Chats von Skype oder den kanalbasierten Unterhaltungen von Teams ist die Chat-Ansicht in ClickUp vollständig in Ihre Aufgaben, Dokumente und Projekte integriert, so dass Sie problemlos zwischen Unterhaltungen und Arbeiten wechseln können, ohne etwas zu verpassen.

ClickUp's One Up #2: Verwalten Sie Ihren Kalender und wiederkehrende Meetings mit Leichtigkeit

detaillierte Meeting-Protokolle, Notizen und Aktions-Elemente mit ClickUp Meetings_ ClickUp Meetings bietet ein nahtloses Erlebnis für die Verwaltung Ihres Meeting-Kalenders oder die Erstellung eines neuen Meetings. Mit ClickUp Meetings können Sie Notizen erfassen, Tagesordnungen für Meetings verwalten und Elemente für jedes Meeting festlegen, um Ihr Team für die Diskussionen in jedem Meeting verantwortlich zu machen.

Diese Notizen und Tagesordnungen können für kommende Meetings verwendet werden, um Aktualisierungen zu erhalten und sicherzustellen, dass das Projekt auf Kurs ist. Sie können sogar ClickUp's gebrauchsfertige vorlagen für Kommunikationspläne um einen soliden Kommunikationsplan für Ihr gesamtes Team zu erstellen.

ClickUp One Up #3: Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf, erstellen Sie Videoclips und geben Sie sie für Ihre Teams frei

nehmen Sie Ihre Bildschirmaufnahmen auf, erstellen Sie kurze Clips und geben Sie sie mit ClickUp Clips für eine ausführliche Diskussion an Ihre Teams frei

Sind Sie es leid, immer wieder Meetings mit Mitgliedern Ihres Teams abzuhalten, in denen ein bestimmter Workflow oder ein bestimmtes Feature eines Produkts besprochen wird? Mit ClickUp Clips mit ClickUp Clips können Sie schnelle Videos oder Bildschirmfotos aufnehmen, um sie Ihrem Team freizugeben.

Egal, ob Sie einen komplexen Prozess erklären oder Feedback zu einem Projekt geben, ClickUp Clips macht es einfach, visuell zu kommunizieren - etwas, das weder Skype noch Teams so einfach und flexibel bieten.

ClickUp One Up #4: Kommentare zuweisen und Erwähnungen hinzufügen

weisen Sie Kommentare zu, wandeln Sie sie in Aufgaben um, und erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit mit ClickUp Assign Comments

Mit ClickUp Kommentare zuweisen können Sie bestimmten Aufgaben ganz einfach Kommentare zuweisen, um die Verantwortlichkeit und das Verständnis zu verbessern.

Sie können auch innerhalb einer Gruppendiskussion zu einem bestimmten Dokument einen Kommentar abgeben und diesen Kommentar auflösen, sobald er bearbeitet wurde. Wenn ein Kommentar zugewiesen wird, wird sofort ein Element für das betreffende Mitglied des Teams erstellt und es erhält eine Benachrichtigung in seinem Chat.

Zusätzlich zu diesen leistungsstarken Kommunikationsfeatures bietet ClickUp auch leistungsstarke Features für die Zusammenarbeit im Team. Wenn Sie oder Ihr Teamkollege zum Beispiel in einem freigegebenen ClickUp Dokumente werden die anderen Mitglieder des Teams sofort benachrichtigt.

Die ClickUp Collaboration-Erkennung feature hilft Ihnen zu erkennen, wenn andere tippen, Dokumente bearbeiten oder einen Kommentar hinzufügen. So wissen Sie genau, woran Ihre Teammitglieder arbeiten, und Sie werden in Echtzeit über Aktualisierungen informiert.

clickUp Whiteboards vereinfachen die Zusammenarbeit, das Brainstorming und das Festhalten von Ideen in Ihrem Team

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards um mit Ihren Teams ein Brainstorming zu einem bestimmten Projekt oder Thema durchzuführen, um die Ideen aller Beteiligten zu erfassen und in koordinierte Aktionen umzusetzen.

Mit dieser robusten visuellen Leinwand können Sie Karten mit Ideen erstellen, agile Workflows entwickeln und strategische Diskussionen führen. Anstelle von Notizen stehen Ihnen detaillierte Mindmaps oder Diagramme zur Verfügung, mit deren Hilfe Sie Aufgaben erstellen und den Flow eines Projekts besser verstehen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie mit ClickUp nicht mehrere Tools für verschiedene Aufgaben benötigen. Alles - von der Kommunikation und dem Projektmanagement bis hin zum Freigeben von Dokumenten und der Nachverfolgung von Zeiterfassungen - wird an einem Ort vereint.

Kombinieren Sie die Kraft der Zusammenarbeit und Produktivität mit ClickUp

In der Debatte zwischen Skype und Teams bieten beide Plattformen wertvolle Features für die Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Wechsel zwischen mehreren Tools kann jedoch zu Verwirrung und verpassten Nachrichten führen. Unternehmen, die eines der beiden Tools nutzen, benötigen noch ein weiteres Tool für das Projektmanagement und die Verwaltung von Workflows.

Aus diesem Grund ist der Wechsel zu einem einheitlichen Collaboration-Tool wie ClickUp für alle Ihre professionellen Diskussionen eine kluge Entscheidung.

Da Skype allmählich zu Teams zusammengeführt wird (ähnlich wie bei Skype für Unternehmen ), lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie sich diese Umstellung auf Ihren Workflow auswirken könnte. Eine geringere Skype-Nutzung könnte zum Verlust von Chat-Protokollen oder anderen Problemen führen.

Auch wenn Microsoft Teams eine gute Wahl ist, bietet ClickUp eine erfrischende Alternative, um diesem ständigen Wechsel zu entgehen und Ihre Zusammenarbeit zu optimieren.

Mit ClickUp erhalten Sie mehr als nur Features für Chats und Videoanrufe - Sie erhalten ein abschließendes Paket von Tools, die jeden Teil Ihres Workflows verbessern. Von der Aufgabenverwaltung und dem Freigeben von Dokumenten bis hin zur Zusammenarbeit in Echtzeit und anpassbaren Ansichten - mit ClickUp kann Ihr Team mehr erledigen, und das alles auf einer einzigen Plattform.

Warum sollten Sie sich also mit einem Tool zufrieden geben, das nur einen Teil der Aufgabe zu erledigen hat? Geben Sie Ihrem Team die Flexibilität, Leistung und Effizienz, die es braucht, um zu glänzen. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und entdecken Sie, wie Sie alle Ihre Anforderungen an Projektmanagement und Zusammenarbeit auf einer einzigen Plattform erfüllen können.