die 10 besten Tools zur Einstellungsbewertung im Jahr 2024

Haben Sie Schwierigkeiten, die richtigen Bewerber in einem Meer von Lebensläufen zu finden? Sie sind nicht allein.

Der Einstellungsprozess kann überwältigend sein, besonders wenn Sie versuchen, schnell und effizient die besten Talente zu finden. Hier kommen Tools zur Personalbeschaffung und Talentbewertung ins Spiel.

Sie rationalisieren Ihren Einstellungsprozess und helfen Ihnen, Kandidaten präzise zu bewerten und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

In diesem Artikel stelle ich Ihnen die besten Tools zur Einstellungsbewertung vor und hebe die Features hervor, die Ihren Einstellungsprozess reibungslos und effektiv gestalten können. Sind Sie bereit, die besten Talente für Ihr Unternehmen zu finden? Dann fangen wir an.

Achten Sie bei der Auswahl von Recruiting Assessment Tools auf Features, die eine umfassende Bewertung der Bewerberprofile ermöglichen.

Hier sind die Schlüssel-Funktionen, auf die Sie bei einem idealen Bewerber-Bewertungstool achten sollten:

Anpassbare Bewertungen: Suchen Sie nachonline assessment tools die anpassbare Bewertungen anbieten. So können Sie die Bewertungen auf bestimmte Rollen zuschneiden und sicherstellen, dass die Kandidaten auf relevante Fähigkeiten getestet werden

Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie ein Tool zur Einstellungsbewertung, das sich problemlos in Ihre bestehenden Tools integrieren lässt HR-Tech-Stack um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren

Datengestützte Einblicke: Wählen Sie ein Tool, das robuste Analysen bietet, damit Sie fundierte Einstellungsentscheidungen treffen können unddiversity-Recruiting fördern

Benutzerfreundlichkeit: Setzen Sie auf Tools zur Beurteilung vor der Einstellung, die für die Bewerber ansprechend und benutzerfreundlich sind, um Zugang zu einem großen Talentpool zu erhalten

Automatisierung der Aufgaben:: Konzentrieren Sie sich auf Online-Assessment-Tools, die den Einstellungsprozess automatisieren, indem sie Bewertungsaufgaben für Kandidaten freigeben, Mitarbeiter zur Überprüfung der Aufgaben und zur Abgabe von Feedback hinzufügen und Interviews planen

Hier sind die besten Tools zur Einstellungsbewertung, die Sie auswählen können:

1. ClickUp (Am besten für das Einstellungsmanagement)

nutzen Sie die HR-Management-Plattform von ClickUp, um Einstellungen zu vereinfachen und Top-Talente zu gewinnen

Als HR-Manager ist man es leicht leid, die verschiedenen Phasen der Personalbeschaffung über verschiedene Plattformen zu verwalten.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Ort, an dem Sie alles, was mit der Einstellung von Mitarbeitern zu tun hat, erledigen können - von der Stellenausschreibung bis zum Onboarding neuer Mitarbeiter. Genau das erledigt ClickUp. ClickUp's HR Management Plattform organisiert Kandidaten, Bewerbungen und Kontaktaufnahmen an einem Ort, um eine nahtlose Rekrutierung zu ermöglichen.

Mit ClickUp Aufgaben mit ClickUp Tasks können Sie Aufgaben für jeden Schritt des Einstellungsprozesses erstellen, z. B. für das Ausschreiben einer Stelle oder das Screening von Bewerbern, terminierung von Vorstellungsgesprächen und die Überprüfung von Testaufträgen - und weisen sie den richtigen Mitgliedern des Teams zu.

rationalisieren Sie den Einstellungsprozess, indem Sie den Teammitgliedern Aufgaben zuweisen _mit ClickUp Aufgaben ClickUp Kanban Ansichten eignet sich perfekt für die Visualisierung der Einstellungspipeline. Sie können Spalten für jede Phase des Einstellungsprozesses erstellen, wie z. B. 'Beworben', 'Aufgabe zur Beurteilung freigegeben', 'Aufgabe zur Beurteilung eingereicht', 'Aufgabe zur Beurteilung in Prüfung' und 'Beurteilung genehmigt'

Bewegen Sie die Kandidatenkarten durch diese Phasen, wenn Sie die verschiedenen Phasen des Einstellungsprozesses durchlaufen. Dieser visuelle Ansatz bringt Sie der Suche nach dem besten Kandidaten näher und macht den Bewertungsprozess organisierter und effizienter.

clickUp Kanban View visualisiert den Prozess der Einstellungsbewertung

Ein weiteres Feature, das den Rekrutierungsbewertungsprozess verbessert, ist ClickUp Gehirn , ein leistungsstarker KI-Assistent. Sie können Brain verwenden, um Tests für verschiedene Rollen zu erstellen.

erstellen Sie Aufgaben zur Rekrutierungsbewertung mit ClickUp Brain

ClickUp Brain automatisiert auch die Elemente der Maßnahmen und liefert Zusammenfassungen der Bewertungen. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über das Feedback zu den Aufgaben für jeden Kandidaten und können bessere Einstellungsentscheidungen treffen.

aufgaben der Personalbeschaffung mit ClickUp Brain automatisieren

ClickUp hat auch eine umfangreiche Bibliothek von vorlagen für die Einstellung die den Einstellungsprozess weiter vereinfachen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Auswahl der besten Bewerber anhand von anpassbaren Bewertungsskalen

Checklisten, Fälligkeitsdaten und andere Erinnerungen erstellen

Bewerber mit Nachverfolgungs-Boards und interaktiven Tabellen vergleichen

Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern für moderne Einstellungen und eine effiziente Nachverfolgung von Bewerbern

ClickUp beste Features

Visualisieren Sie Ihre Ergebnisse: Erstellen Sie ein anpassbares Dashboard zur Nachverfolgung der Gesamtleistung von Bewerbern und treffen Sie intelligente Einstellungsentscheidungen mitClickUp Dashboards *Erstellen Sie einzigartige Bewertungsaufgaben: Ziehen Sie Kandidaten über verschiedene Phasen hinweg, arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit zusammen und entwickeln Sie Bewertungs- und Einstellungsstrategien mitClickUp Whiteboards *Setzen Sie Einstellungsziele: Reduzieren Sie die Zeit bis zur Einstellung, verbessern Sie die Erfahrung der Bewerber und erhöhen Sie die Vielfalt bei der Einstellung, indem Sie Ziele einstellen und den Fortschritt in Echtzeit messen mitClickUp Ziele

erstellen und Nachverfolgen von Rekrutierungszielen mit ClickUp Goals_

Verwaltung von Vorstellungsgesprächen: Einfache Nachverfolgung von Bewerbungsfristen mitClickUp Kalender Ansicht. Dieses Feature bietet einen klaren Überblick über Ihre gesamte Zeitleiste, hilft Ihnen, Terminkonflikte zu vermeiden und stellt sicher, dass alle Bewerber rechtzeitig eine Antwort erhalten

Einfache Nachverfolgung von Bewerbungsfristen mitClickUp Kalender Ansicht. Dieses Feature bietet einen klaren Überblick über Ihre gesamte Zeitleiste, hilft Ihnen, Terminkonflikte zu vermeiden und stellt sicher, dass alle Bewerber rechtzeitig eine Antwort erhalten Automatisierung von Bewertungs- und Einstellungsprozessen: Vereinfachen Sie den Bewertungs- und Einstellungsprozess durch Automatisierung von Aufgaben mitClickUp Automatisierungen. Sie können Auslöser und Aktions-Elemente benutzerdefinieren. Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter eine Bewertungsaufgabe genehmigt, wird die Karte des Bewerbers automatisch in die Phase der Einstellung oder des Vorstellungsgesprächs verschoben

Vereinfachen Sie den Bewertungs- und Einstellungsprozess durch Automatisierung von Aufgaben mitClickUp Automatisierungen. Sie können Auslöser und Aktions-Elemente benutzerdefinieren. Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter eine Bewertungsaufgabe genehmigt, wird die Karte des Bewerbers automatisch in die Phase der Einstellung oder des Vorstellungsgesprächs verschoben Zentralisierung der Bewerberdaten: Vereinfachen Sie den Bewertungsprozess, indem Sie die Informationen, Aufgaben, Fristen und Rückmeldungen der Bewerber an einem Ort verwalten mitClickUp Ordner. Sie können Daten auch über benutzerdefinierte Felder sortieren und filtern

ClickUp Beschränkungen

Es kann eine steile Lernkurve haben, weil es eine Vielzahl von Features gibt

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Codility (Am besten für Online-Codierungstests und technische Interviews)

via Kodilität Codility ist speziell für die Einstellung von Technikern konzipiert. Es ist ein Pre-Employment-Assessment-Tool zur Durchführung von Online-Coding-Tests für die Einstellung von Software-Ingenieuren und Entwicklern.

Was ich an Codility am meisten schätze, ist die Tatsache, dass es den Bewertungsprozess rationalisiert, indem es vorgefertigte Code-Aufgaben anbietet, die verschiedene Programmiersprachen und Kompetenzstufen abdecken. In der Echtzeit-Codierumgebung des Tools können Sie die Kandidaten bei ihrer Arbeit beobachten und erhalten so ein klares Bild von ihrem Problemlösungsansatz.

Das Feature der automatisierten Code-Analyse von Codility liefert detaillierte Berichte über die Leistungen der einzelnen Kandidaten und hilft mir, die idealen Kandidaten für mein Team einzustellen.

Codility beste Features

Zugriff auf einen breiten Bereich von vorgefertigten Code-Aufgaben in mehreren Programmiersprachen zur Bewertung verschiedener technischer Fähigkeiten

Führen Sie technische Live-Interviews mit Echtzeit-Zusammenarbeit, um die Kandidaten beim Code zu beobachten und mit ihnen zu interagieren

Benutzerdefinierte Vorlagen, um die Beurteilungen auf die für die Rolle erforderlichen spezifischen Fähigkeiten abzustimmen

Codility Beschränkungen

Es konzentriert sich in erster Linie auf technische Code-Fähigkeiten, was es für Rollen ungeeignet macht, die einen breiteren Bereich von Kompetenzen erfordern, wie z. B. Soft Skills oder Design Thinking

Preise für Codility

Starter: $1200, jährlich abgerechnet

$1200, jährlich abgerechnet Scale: $5000, jährlich abgerechnet (oder $500 pro Monat)

$5000, jährlich abgerechnet (oder $500 pro Monat) Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Codility Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (40+ Bewertungen)

4.6/5 (40+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (690+ Bewertungen)

3. Vervoe (Am besten geeignet für die Einstellung von Mitarbeitern mit bestimmten Fähigkeiten)

/via_ Vervoe Vervoe ist meine erste Wahl für kompetenzbasierte Einstellungen. Es hilft dabei, die praktischen Fähigkeiten der Bewerber in realen Szenarien durch Jobsimulationen zu bewerten. Die Plattform bietet Aufgaben am Arbeitsplatz, die es einfacher machen, zu beurteilen, wie die Kandidaten in der tatsächlichen Rolle arbeiten werden.

Das Besondere an Vervoe ist sein KI-gesteuertes Bewertungssystem, das den Bewertungsprozess automatisiert und mir unzählige Stunden erspart, während es gleichzeitig unvoreingenommene Ergebnisse gewährleistet.

Das Tool bietet eine Vielzahl von benutzerdefinierten Bewertungen für verschiedene Rollen, vom Kundendienst bis zur Softwareentwicklung. Es hilft dabei, Soft Skills und technische Fähigkeiten in einem Durchgang zu bewerten und bietet eine umfassende Ansicht der Fähigkeiten jedes Bewerbers.

Vervoe beste Features

Wählen Sie aus über 300 Vorlagen von führenden E/A-Psychologen, die Rollen von Grafikdesign bis Vertrieb abdecken

Filtern Sie unqualifizierte Kandidaten mit automatisierten Vorfragen

Halten Sie die Kandidaten während des gesamten Prozesses mit In-App-Nachrichten auf dem Laufenden. So können Sie sie ganz einfach zu Bewertungen einladen und sie über ihre Fortschritte auf dem Laufenden halten

Sicherstellung einer fairen und genauen Bewertung mit dem Anti-Cheating Feature

Vervoe Beschränkungen

Die Nachverfolgung von Kommentaren oder Feedback von Bewerbern ist schwierig

Preise von Vervoe

Gratis: $0

$0 Zahlung nach Aufwand: $300 für 10 Kandidaten

$300 für 10 Kandidaten Benutzerdefinierte Preise

Vervoe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4. Toggl Hire (Am besten für die Nachverfolgung von Bewerbern)

/via_ Toggl Verleih Toggl Hire ist eine umfassende Einstellungsplattform, die den Einstellungsprozess vereinfacht. Sie bietet alles, was Sie brauchen, von der Nachverfolgung von Bewerbern bis hin zur Durchführung von Video-Interviews und der Erstellung benutzerdefinierter Beurteilungen, und macht es so einfach, qualifizierte Bewerber zu finden.

Ich habe Toggl Hire als besonders hilfreich für erste Screenings und zum Testen der technischen Fähigkeiten der Bewerber empfunden. Sie können Tags, Notizen, Bewertungen und Testergebnisse für jeden Bewerber hinzufügen, um den Bewertungsprozess zu standardisieren.

Toggl Hire beste Features

Automatisieren kandidaten-Screening mit KI zur Durchführung eines vorläufigen Kompetenztests

Kandidaten-Feedback, um die Bewerber über ihren Status im Einstellungsprozess zu informieren

Erstellen Sie anpassbare Beurteilungen, um die Fähigkeiten und Kenntnisse von Bewerbern zu bewerten, die auf eine bestimmte Stelle zugeschnitten sind

Integration mit anderen gängigen HR-Tools zur Verbesserung der Workflow-Effizienz

Toggl Hire Limits umschalten

Offline-Daten werden nicht geräteübergreifend synchronisiert, was es schwierig macht, jederzeit auf Informationen zuzugreifen

Toggl Hire Preise

Free: $0/Monat

$0/Monat Premium: $535/Monat

$535/Monat Business: $670/Monat

Toggl Hire Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. HackerRank (Am besten für technische Einstellungen)

/via_ HackerRank HackerRank ist ein großartiges Tool für die Einstellung von Bewerbern in der Tech-Branche. Es bewertet die Code-Fähigkeiten eines Bewerbers durch einen Bereich von realen Herausforderungen.

Die Plattform bietet eine umfangreiche Bibliothek von Code- und Programmiertests für verschiedene Programmiersprachen, die es mir ermöglichen, die Fähigkeiten eines Bewerbers genau einzuschätzen.

Was ich am meisten schätze, ist, dass die Bewertungen von HackerRank detaillierte Einblicke in die Problemlösungsfähigkeiten eines potenziellen Kandidaten bieten und mir helfen, fundierte Einstellungsentscheidungen zu treffen.

HackerRank beste Features

Rationalisierung der Aufgaben des Administrators durch die Integration von Code-Wiedergabe und Interviewer-Benchmarking, um sicherzustellen, dass alle Ihre Notizen zu den Interviews an einem Ort organisiert sind

Bewerten Sie die individuellen Fähigkeiten eines Entwicklers durch Nachverfolgung von Kopieren und Einfügen, überwachen Sie das Wechseln von Registerkarten mit der Registerkarten-Proctoring-Funktion und überprüfen Sie das alleinige Durchführen von Tests durch Bildanalyse

Beurteilen Sie Entwickler in einer flexiblen, praxisnahen Testumgebung mit anpassbaren IDE-Setups und automatischer Bewertung für schnelle, präzise Evaluierungen

HackerRank Limitierungen

Die Benutzeroberfläche von HackerRank weist häufig Verzögerungen und Störungen auf

Preise für HackerRank

Starter: $100/Monat pro Benutzer

$100/Monat pro Benutzer Pro: $450/Monat für 5 Benutzer

$450/Monat für 5 Benutzer Benutzerdefinierte Preise

HackerRank Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

6. iMocha (Beste Bewertung für technische und soziale Fähigkeiten)

via iMocha iMocha ist eine fortschrittliche Plattform zur Bewertung von Fähigkeiten, die sich sowohl durch technische als auch durch soziale Kompetenzen auszeichnet. Sie verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit über 2.500 gebrauchsfertigen Beurteilungen für verschiedene Bereiche, einschließlich IT und Finanzen.

Ich habe iMocha als besonders wertvoll für seine Echtzeit-Codierungssimulationen und rollenspezifischen Bewertungen empfunden, die den tatsächlichen Aufgaben im Job sehr ähnlich sind.

Die KI-gestützte Prüfung der Plattform stellt die Integrität der Bewertungen sicher und gibt mir das Vertrauen, KI bei der Personalbeschaffung einzusetzen. iMocha bietet außerdem detaillierte Analysen und Skill-Gap-Analysen, was es zu einer umfassenden Lösung für datengesteuerte Einstellungsentscheidungen macht.

iMocha beste Features

Einfache Integration von iMocha in führende Systeme zur Nachverfolgung von Bewerbern, darunter Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn und andere

Zugriff auf mehr als 200 anpassbare Benchmark-Tests, um qualifizierte Kandidaten einzustellen

Nutzen Sie innovative Tools wie KI LogicBox, KI Speaking, KI Writing und andere, um die Einstellungszeit zu rationalisieren und zu verkürzen

iMocha Beschränkungen

Es wird mit einer Vielzahl von Tools geliefert, was zu Verwirrung und einer steilen Lernkurve führen kann

iMocha Preise

Benutzerdefinierte Preise

iMocha-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (250+ Bewertungen)

4.5/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (30 Bewertungen)

7. ThriveMap (am besten geeignet für Einstellungen auf der Grundlage realer Szenarien)

via ThriveMap ThriveMap ist eine Assessment-Suite für die Vorbereitung auf die Beschäftigung, die Folgendes bietet personalvermittler mit adäquaten Tools, um schnell und präzise die richtigen Fachkräfte zu identifizieren, zu bewerten und einzustellen.

Die umfassende Plattform ermöglicht es Ihnen, nicht nur die technischen Fähigkeiten zu bewerten, sondern auch, wie gut sich die Kandidaten an die spezifischen Herausforderungen der Stelle anpassen.

Was ich an ThriveMap am meisten schätze, ist der Fokus auf reale Szenarien, der es Personalverantwortlichen ermöglicht, den Erfolg eines Bewerbers auf der Grundlage seiner tatsächlichen Arbeitsleistung und nicht nur auf der Grundlage theoretischen Wissens vorherzusagen.

ThriveMap beste Features

Nutzen Sie das Signal-Tool von ThriveMap, um wesentliche Aufgaben und erforderliche Fähigkeiten zu erfassen und zu identifizieren und Einstellungskriterien mit den Anforderungen der Rolle abzugleichen

Zugriff auf ThriveMap's anpassbare Assessments zum Testen von berufsspezifischen Fähigkeiten, Zeitmanagement und Persönlichkeitsmerkmalen, mit automatischer Bewertung und Vergleich

Nutzen Sie den in ThriveMap integrierten Rechner, um den Zeitaufwand für die Bewerberauswahl schnell zu schätzen, indem Sie Ihre offenen Stellen, Bewerber, Währungen sowie die ausgewählten und interviewten Kandidaten eingeben

Grenzen von ThriveMap

Der Fokus von ThriveMap auf rollenspezifische Bewertungen kann die Effektivität bei der Bewertung allgemeiner Fähigkeiten und der Einstellung von Kandidaten auf der Grundlage vonkulturelle Passung ThriveMap Preise

Benutzerdefinierte Preise

ThriveMap Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. SkillsSurvey (am besten für die Überprüfung von Referenzen)

via SkillsSurvey SkillSurvey hilft bei der Bewertung von Bewerbern durch die Überprüfung von Referenzen und Soft Skills für eine aussagekräftige Personalauswahl. Die automatisierten Umfragen helfen dabei, offenes Feedback von den Referenzen eines Bewerbers zu erhalten.

Die Plattform liefert detaillierte Berichterstellungen, die die Stärken und Entwicklungsbereiche eines Bewerbers hervorheben, basierend auf dem Feedback von Personen, die direkt mit dem Bewerber gearbeitet haben.

SkillSurvey gewährleistet außerdem Vertraulichkeit, was zu ehrlicheren Antworten von Referenzen ermutigt und eine zusätzliche Ebene der Datenzuverlässigkeit schafft.

Die besten Features von SkillsSurvey

Optimieren Sie das Kandidatenfeedback mit einem konfigurierbaren, benutzerfreundlichen System zur Nachverfolgung von Bewerbern, das schnelles Feedback von Interessengruppen ermöglicht

Integration von iCIMS' Video-Interviews und Sprachtests in das ATS oder Verwendung von Tools von Drittanbietern für zusätzliche Tests und Hintergrundprüfungen

Nahtloses Onboarding neuer Mitarbeiter und Nachverfolgung ihrer Fortschritte mit der Onboarding-Software von iCIMS

SkillsSurvey Limitierungen

Es stützt sich auf Referenzen zur Beurteilung von Kandidaten, was zu voreingenommenen Einstellungen führen kann

SkillsSurvey Preise

Benutzerdefinierte Preise

SkillsSurvey Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen

9. TestGorilla (am besten für die Integration mit anderer HR-Software)

via TestGorilla TestGorilla ist ein vielseitiges Online-Assessment-Tool, das Tests vor der Einstellung anbietet, die alles von kognitiven Fähigkeiten bis hin zu Persönlichkeitsmerkmalen abdecken.

Ein Feature, das ich schätze, ist die Möglichkeit, rollenspezifische Testpakete zu erstellen, mit denen ich mehrere Kompetenzen in einem Durchgang bewerten kann. Die Anti-Betrugs-Mechanismen der Plattform, wie Webcam-Überwachung und zeitlich begrenzte Tests, sorgen dafür, dass die Ergebnisse zuverlässig sind.

TestGorilla bietet auch eine sofortige Bewertung, was die Entscheidungsfindung beschleunigt und dazu beiträgt, sich schnell auf die qualifiziertesten Kandidaten zu konzentrieren.

TestGorilla beste Features

Ansicht von Echtzeit-Bewertungsergebnissen und -Statistiken zum Fortschritt der Kandidaten und ihrer jüngsten Aktivitäten

Sofortiger Vergleich von Kandidaten durch Sortierung der Ergebnisse nach Bewertungen, alphabetischer Reihenfolge, letzter Aktivität oder benutzerdefinierten Antworten

Führen Sie eingehende Kandidatenbewertungen durch, indem Sie detaillierte Berichterstellungen einsehen, personalisierte Video-Antworten ansehen und Testergebnisse überprüfen. Fügen Sie private Notizen hinzu, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen

TestGorilla Grenzen

Der große Bereich an Tests kann überwältigend sein, was es schwierig macht, die besten Kandidaten für bestimmte Rollen auszuwählen

TestGorilla Preise

Free: $0/Monat

$0/Monat Starter: $75/Monat für 1-15 Mitarbeiter, jährlich abgerechnet

$75/Monat für 1-15 Mitarbeiter, jährlich abgerechnet Pro: $115/Monat für 1-15 Mitarbeiter, jährliche Abrechnung

TestGorilla Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1000+ Bewertungen)

4.5/5 (1000+ Bewertungen) GetApp: 4.2/ 5(200+ Bewertungen)

10. Wonderlic (Bester Test für kognitive Fähigkeiten)

via Wonderlic Wonderlic ist ein Talent Assessment Tool für kognitive Fähigkeitstests. Es hilft bei der Bewertung der Problemlösungsfähigkeiten und der Entscheidungsfähigkeit von Bewerbern.

Sie können Wonderlic auch verwenden, um die Fähigkeit eines Bewerbers, am Arbeitsplatz zu lernen, schnell zu beurteilen.

Die Plattform bietet Persönlichkeitstests an, die einen tieferen Einblick in die Fähigkeit eines Bewerbers geben, sich in ein Team einzufügen oder mit Herausforderungen am Arbeitsplatz umzugehen.

Was mir an Wonderlic am besten gefällt, ist die Schnelligkeit - die Ergebnisse sind fast sofort verfügbar, was schnellere Einstellungsentscheidungen ermöglicht, ohne dass die Genauigkeit darunter leidet.

Wonderlic beste Features

Vorhersage des Erfolgs von Bewerbern durch Bewertung ihrer Fähigkeiten, Motivatoren und Persönlichkeitsmerkmale

Benutzerdefinierte Interviews, die sich auf die relativen Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten des Bewerbers konzentrieren

Durchführung von Persönlichkeitsanalysen für ein abgerundetes Kandidatenprofil

Wonderlic Limitierungen

Der Schwerpunkt liegt auf kognitiven Tests, die möglicherweise die praktischen Fähigkeiten oder das berufsspezifische Fachwissen eines Bewerbers nicht vollständig erfassen

Wonderlic Preise

Benutzerdefinierte Preise

Wonderlic Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (140+ Bewertungen)

4.3/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

Verbessern Sie Ihren Rekrutierungsprozess mit ClickUp

Personalbeschaffung muss keine Kopfsache sein. Mit ClickUp können Sie Ihren Einstellungsprozess von Anfang bis Ende rationalisieren.

Tools wie Whiteboards, Ziele und die Kalender-Ansicht helfen Ihnen, alles von der Nachverfolgung von Bewerbern bis hin zur Planung von Vorstellungsgesprächen zu verwalten, was Ihren Workflow bei der Personalbeschaffung reibungsloser und Ihre Teams noch effizienter macht.

Die ClickUp Software zur Talentbewertung ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren - das Finden der richtigen Talente - und gleichzeitig die administrativen Aufgaben für Sie zu erledigen.

Ganz gleich, ob Sie eine einzelne Rolle besetzen oder ein Team aufbauen wollen, ClickUp vereinfacht den Rekrutierungsprozess und ermöglicht schnellere und intelligentere Einstellungsentscheidungen. Sind Sie bereit, Ihre Personalbeschaffung auf die nächste Stufe zu heben? Registrieren Sie sich für ClickUp jetzt!