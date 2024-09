Wie Sie Ihr Startseite Office für maximale Produktivität einrichten

Mit einem gut geplanten Setup für das Home Office können wir verhindern, dass wir in Trägheit verfallen und an Produktivität verlieren, ohne es zu merken.

Die Vorstellung, während eines Meetings am frühen Morgen zu frühstücken, ist zwar beruhigend, aber auf lange Sicht nicht die optimale Art zu arbeiten.

Um produktiv zu sein, sollten wir jedoch nicht auf die Annehmlichkeiten der Remote-Arbeit in einer Einstellung verzichten.

Erforderlich ist eine klare Unterscheidung zwischen Arbeit und persönlichem Space in unserer Umgebung, die uns physisch und psychologisch darauf vorbereitet, unser bestes produktives Selbst zu sein.

In diesem Beitrag erörtern wir verschiedene Möglichkeiten, das beste Setup für Ihr Home Office zu schaffen, und geben Ihnen einige praktische Anregungen für Ihr Heimbüro.

Wie Sie Ihr ideales Startseite Office einrichten

Das perfekte Home-Office bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Komfort und Funktion, um die Produktivität zu steigern.

Ein ideales Setup für Ihr Home Office beginnt damit, dass Sie Ihre wichtigsten Anforderungen an den persönlichen Komfort und die Tools auflisten, mit denen Sie Ihre Arbeit reibungslos erledigen können.

Dazu gehören u. a. ein eigener Workspace zu Hause, wichtige technische Tools und eine ideale Beleuchtung, um Ihr Setup zu optimieren.

über Unsplash Lassen Sie uns einige Schritte für ein Remote Office Setup erkunden, das Produktivität in Ihre tägliche Routine einfließen lässt.

Dedicate a workspace

Eine ausgewogene Work-Life-Balance beginnt mit einem eigenen Workspace zu Hause. Ohne eine klare Grenze zwischen Zuhause und der Arbeit können unsere Arbeitsdokumente, Aufgabenlisten und Geräte im ganzen Haus verstreut sein, was zu Chaos und Verwirrung führt.

Es gibt zwar mehrere hacks für die Arbeit von zu Hause aus, um die Produktivität zu steigern der erste Schritt sollte sein, einen Space in Ihrem Haus für die Arbeit einzurichten. So weiß Ihr Gehirn, wann es Zeit ist, zu arbeiten, und Sie schaffen eine produktive und gesunde Routine.

Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie bei der Einrichtung eines Workspaces zu Hause beachten sollten:

Suchen Sie sich einen ruhigeren Bereich im Haus, in dem Sie sich besser konzentrieren können. Wenn dies nicht möglich ist, verwenden Sie Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, um störende Geräusche auszuschalten

Sorgen Sie für einen minimalistischen Hintergrund, um andere in Online-Meetings nicht abzulenken

Richten Sie Ihren Workspace mit viel natürlichem Licht ein, da dies gut für die geistige Gesundheit und Produktivität ist

Wählen Sie einen Platz mit einer angenehmen Ansicht, um Ihre Stimmung und Kreativität zu steigern

Remote-Arbeit bietet zwar flexibilität am Arbeitsplatz und Zeitersparnis, aber sie bringt auch Herausforderungen mit sich, wie die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit im Team über Zeitzonen hinweg und die Gewährleistung einer stabilen Verbindung. Hier sind hochwertige technische Tools unverzichtbar.

Hier sind ein paar unverzichtbare technische grundlegende Dinge für die Arbeit von zu Hause aus die Sie benötigen:

Laptop

Ein Laptop ist der Ort, an dem der Großteil Ihrer Arbeit stattfindet. Priorisieren Sie Features wie:

Portabilität : Leicht und einfach zu transportieren, vorzugsweise 11-14 Bildschirmgröße

: Leicht und einfach zu transportieren, vorzugsweise 11-14 Bildschirmgröße Prozessorleistung : Moderne Prozessoren wie Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 oder 7 oder Intel i7, wenn Sie Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen nutzen

: Moderne Prozessoren wie Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 oder 7 oder Intel i7, wenn Sie Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen nutzen Akkulaufzeit : Ihr Notebook sollte mit einer Akkulaufzeit von 8-10 Stunden auskommen. Die Akkulaufzeit hängt jedoch auch von Ihrer täglichen Nutzung ab

: Ihr Notebook sollte mit einer Akkulaufzeit von 8-10 Stunden auskommen. Die Akkulaufzeit hängt jedoch auch von Ihrer täglichen Nutzung ab Speicher:256 GB Solid-State-Laufwerk (SSD) sollten zu erledigen sein. Wenn Sie jedoch große Dateien speichern müssen, sollten Sie sich für 512 GB oder mehr entscheiden

Web-Kamera

Wenn Sie bei Ihrer Arbeit viel über Videoanrufe zusammenarbeiten müssen, kann es auf Dauer anstrengend sein, sich auf die integrierten Laptop-Kameras zu verlassen. Erwägen Sie die Investition in eine Webkamera mit:

Hohe Auflösung : Mindestens 1080p für scharfe und klare Bilder

: Mindestens 1080p für scharfe und klare Bilder Automatische Lichtkorrektur : Für klare Videos bei unterschiedlichen Einstellungen und Lichtverhältnissen

: Für klare Videos bei unterschiedlichen Einstellungen und Lichtverhältnissen Automatischer Bildausschnitt : Damit Sie im Bild zentriert bleiben, auch wenn Sie sich bei Meetings bewegen

: Damit Sie im Bild zentriert bleiben, auch wenn Sie sich bei Meetings bewegen Rauschunterdrückende Mikrofone: Zum Herausfiltern von Hintergrundgeräuschen und zur Aufrechterhaltung der Audioklarheit

Doppelmonitor

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, von einem einzigen Bildschirm aus zwischen mehreren Anwendungen zu wechseln, kann ein Doppelmonitor eine gute Investition sein. Achten Sie auf Features wie hohe Auflösung, verstellbare Ständer und Farbgenauigkeit. Achten Sie außerdem auf die Auflösung und Farbe beider Monitore, um ein einheitliches visuelles Erlebnis zu gewährleisten.

Desktop-Computer

Wenn Ihre Arbeit Grafikdesign, Videobearbeitung oder Softwareentwicklung umfasst, benötigen Sie einen Desktop-Computer. Wählen Sie einen, der über einen starken Prozessor und einen großen Arbeitsspeicher verfügt und mehrere Monitore unterstützt, die Sie für eine reibungslose Arbeit benötigen.

Smartphones

Laut einer Studie von Frost & Sullivan, smartphones können die Produktivität um etwa 34 % steigern und ersparen den Mitarbeitern täglich fast eine Stunde Arbeit und Freizeit. Die meisten remote collaboration tools können über ein Smartphone aufgerufen werden, so dass Sie auch unterwegs produktiv sind.

Optimieren Sie Ihren Workspace mit ergonomischen Möbeln

Komfort ist wichtig. Immerhin verbringen Sie acht bis neun Stunden Ihres Tages bei der Arbeit. Die Investition in hochwertige ergonomische Möbel wie einen Home-Office-Stuhl mit guter Lendenwirbelunterstützung und einen verstellbaren Schreibtisch sollte für Sie die oberste Priorität unter all den tipps für das Heimbüro zur Steigerung der Produktivität bei Remote-Arbeit . Auch wenn der Bedarf an Möbeln von Person zu Person unterschiedlich ist, gibt es doch einige Must-haves für Ihren Home Office Space:

Ergonomischer Stuhl: Ergonomische Möbel für das Home Office beginnen mit einem guten Bürostuhl. Entscheiden Sie sich für einen Stuhl mit verstellbarer Höhe, Rückenlehne und Armlehnen sowie atmungsaktivem Material und bequemer Polsterung

Ergonomische Möbel für das Home Office beginnen mit einem guten Bürostuhl. Entscheiden Sie sich für einen Stuhl mit verstellbarer Höhe, Rückenlehne und Armlehnen sowie atmungsaktivem Material und bequemer Polsterung Stehpult: Ein verstellbares Stehpult hilft Ihnen, zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln, beugt Rückenschmerzen und Haltungsschäden vor und erhöht die Produktivität. Achten Sie vor dem Kauf auf Features wie die Einstellungen für die Höhenverstellung und die Größe des Schreibtisches entsprechend dem verfügbaren Workspace in Ihrem Home Office

Ein verstellbares Stehpult hilft Ihnen, zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln, beugt Rückenschmerzen und Haltungsschäden vor und erhöht die Produktivität. Achten Sie vor dem Kauf auf Features wie die Einstellungen für die Höhenverstellung und die Größe des Schreibtisches entsprechend dem verfügbaren Workspace in Ihrem Home Office Laptopständer: Ein Laptopständer bringt Ihren Bildschirm auf Augenhöhe, damit Sie Ihren Nacken und Ihre Augen nicht überanstrengen, wenn Sie nach unten auf den Bildschirm schauen. Wählen Sie einen, der sich leicht in Höhe und Winkel verstellen lässt

Ein Laptopständer bringt Ihren Bildschirm auf Augenhöhe, damit Sie Ihren Nacken und Ihre Augen nicht überanstrengen, wenn Sie nach unten auf den Bildschirm schauen. Wählen Sie einen, der sich leicht in Höhe und Winkel verstellen lässt Schreibtischlampe: Schreibtischlampen verringern die Belastung der Augen und helfen Ihnen, sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren; sie sind eine unverzichtbare Ergänzung Ihres WFH-Ensembles, um Konzentration und Kreativität zu fördern

Bevorzugen Sie eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung

Eine lückenhafte Internetverbindung kann Ihre Aufgaben stören und die Motivation zur Arbeit verringern. Eine ununterbrochene Verbindung ist unbedingt erforderlich, um sich auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren und reibungslos mit Ihren Teams zusammenzuarbeiten

Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Anbieter von Internetdiensten in Verbindung, um den richtigen Breitband Plan für Ihre Bedürfnisse zu finden. Sie müssen den Datenplan und die Limits für die Nutzung genau überprüfen, um spätere Geschwindigkeitsunterbrechungen zu vermeiden.

Wenn Ihre Internetverbindung instabil ist, erwägen Sie die Verwendung von Geräten mit USB-Typ-C-Anschlüssen. Diese können mit Ethernet-Adaptern verbunden werden und bieten eine stabile und schnelle Verbindung, was besonders wichtig ist, wenn Sie viele Videoanrufe tätigen oder mit großen Dateien arbeiten.

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, können Ihre Augen, Ihr Rücken, Ihre Handgelenke und Ihr Nacken übermäßig belastet werden. Um dies zu vermeiden, sollten Sie in Tools investieren wie:

Kabellose Maus: Eine kabellose Maus befreit Sie von frustrierendem Kabelsalat und dem Risiko von Überlastungsschäden und ermöglicht es Ihnen, zwischen Geräten zu wechseln, ohne Adapter aus- und wieder einstecken zu müssen. Entscheiden Sie sich für eine Maus, die zu Größe, Form und Griffigkeit Ihrer Hand passt

Eine kabellose Maus befreit Sie von frustrierendem Kabelsalat und dem Risiko von Überlastungsschäden und ermöglicht es Ihnen, zwischen Geräten zu wechseln, ohne Adapter aus- und wieder einstecken zu müssen. Entscheiden Sie sich für eine Maus, die zu Größe, Form und Griffigkeit Ihrer Hand passt Kabellose Tastatur: Vor allem wenn Sie Schriftsteller oder Code-Entwickler sind, bietet Ihnen eine kabellose Tastatur die Möglichkeit, sich an Ihrem Arbeitsplatz frei zu bewegen und so Ihre Handgelenke und Schultern zu entlasten. Vermeiden Sie flache Tastaturen, da sie Ihre Handgelenke belasten. Ziehen Sie abgeschrägte Tastaturen oder solche mit eingebautem Ständer in Betracht, zusammen mit eingebauten Handgelenkstützen, die Ihre Handgelenke bei der Arbeit gerade halten

Vor allem wenn Sie Schriftsteller oder Code-Entwickler sind, bietet Ihnen eine kabellose Tastatur die Möglichkeit, sich an Ihrem Arbeitsplatz frei zu bewegen und so Ihre Handgelenke und Schultern zu entlasten. Vermeiden Sie flache Tastaturen, da sie Ihre Handgelenke belasten. Ziehen Sie abgeschrägte Tastaturen oder solche mit eingebautem Ständer in Betracht, zusammen mit eingebauten Handgelenkstützen, die Ihre Handgelenke bei der Arbeit gerade halten Monitorarm: Wenn Sie genau auf den Bildschirm schauen, kann das Ihre Haltung belasten, daher brauchen Sie einen Monitorarm, um Ihren Laptop oder Computerbildschirm frei einstellen zu können. Für Ihr Setup im Home Office sollten Sie einen dynamischen Monitorarm in Betracht ziehen, da Sie damit die Höhe, die Neigung und die Drehung Ihres Bildschirms einstellen können, was eine schlechte Körperhaltung und eine Überanstrengung der Augen vermeiden hilft

Sorgen Sie für eine optimale Klangqualität Ihrer Geräte

Zu einer sinnvollen und produktiven Arbeit von zu Hause aus gehören sowohl Echtzeit- als auch asynchrone Video-Kommunikation . Bei beiden Arten der Videokommunikation müssen Sie auf eine optimale Tonqualität Ihrer Geräte achten, z. B. Lautsprecher, Kopfhörer und Mikrofone.

Vor allem, wenn Ihre Arbeit die Durchführung von Videokonferenzen, Podcasts oder täglichen Meetings mit externen Interessengruppen umfasst, benötigen Sie Tischlautsprecher, um die Tonqualität Ihrer Videoanrufe und -aufzeichnungen zu verbessern

Weiterlesen: Wie man das Beste aus asynchroner Arbeit macht

Beleuchtung und Temperatur anpassen

Unsere Umgebung spielt eine große Rolle dabei, wie wir uns bei unserer Arbeit fühlen. Beleuchtung und Temperatur senden Signale an unser Gehirn und beeinflussen die Produktivität.

Wenn wir lange Zeit künstlichem oder gedämpftem Licht ausgesetzt sind, sinkt unser Cortisolspiegel, was auf Dauer zu Schläfrigkeit und Stress führt. In ähnlicher Weise lenken kalte Temperaturen unsere Aufmerksamkeit von der Arbeit und der Kreativität auf Gedanken darüber, wie wir uns warm halten können.

Einer der größten Vorteile der Remote-Arbeit ist, dass wir Licht und Temperatur nach unserem Geschmack einstellen können. Sorgen Sie für so viel natürliches Licht wie möglich und halten Sie Ihren Raum so warm, dass Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.

Wenn Ihr Remote-Arbeit Setup nicht genügend Tageslicht erhält, sollten Sie helle, tageslichtähnliche Lampen wie Tisch- und Stehlampen verwenden. In einem gut beleuchteten und warmen Heimbüro werden Sie erstaunt sein, wie Ihre Energie und Produktivität steigen.

Sichern Sie Ihre Geräte mit Überspannungsschutzvorrichtungen

Es bedarf nur eines winzigen Spannungsanstiegs, um Überspannungen zu verursachen und unsere empfindlichen elektronischen Geräte zu beschädigen.

Da wir immer mehr work-from-home tools um unser Remote-Office zu verbessern, ist es auch wichtig, elektronische Geräte wie Laptops, Monitore, Ladegeräte und mehr mit Überspannungsschutz zu sichern.

Um hochwertige Geräte zu schützen, suchen Sie nach einem Überspannungsschutz mit einer hohen Joule-Bewertung (eine Joule-Bewertung gibt an, wie viel Energie ein Überspannungsschutz absorbieren kann, bevor er ausfällt), mindestens 600 für den Basisschutz.

Beachten Sie außerdem, dass Überspannungsschutzgeräte nicht ewig halten, sondern immer wieder ausgetauscht werden müssen, wenn sie ihren Energiewert überschreiten. Entscheiden Sie sich für Überspannungsschutzgeräte, die über eine Anzeige verfügen, die Ihnen mitteilt, wann sie keine Energie mehr haben und ausgetauscht werden müssen.

Von zu Hause aus zu arbeiten, kann nach einem erholsamen Mittagsschlaf und einem kurzen Abendspaziergang sehr entspannend sein. Es kann sich jedoch auch als sehr schwierig und mühsam erweisen, wenn Sie mit mehreren Teams über Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten müssen. In diesem Fall benötigen Sie spezielle Aufgabenverwaltungs- und tools für die Produktivität . ClickUp verschafft Ihnen Zeit, indem es das Projektmanagement rationalisiert und Ihnen langwierige Unterhaltungen über die Aktualisierung von Aufgaben erspart.

Mit ClickUp Remote Team Projekt Management Software können Sie alle Ihre Teams zur reibungslosen Zusammenarbeit an mehreren Projekten zusammenbringen.

Starten Sie mit ClickUp zur Verwaltung von Remote-Arbeiten. Erstellen Sie einen virtuellen Workspace, der sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpasst.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Aufgaben können Sie benutzerdefinierte Status für Aufgaben erstellen, die über einfaches "Zu erledigen" und "Abgeschlossen" hinausgehen und Ihnen Transparenz über den Fortschritt Ihres Teams in verschiedenen Phasen der Entwicklung eines Projekts bieten. Sie können außerdem:

Arbeit mit Aufgabentypen verwalten, um die Aufgaben für Ihre Teams in klare Kategorien einzuteilen, so dass alle Beteiligten sich über die zu erbringenden Leistungen und Erwartungen im Klaren sind. Beispiel: Für Ihr Design-Team können Sie Aufgaben wie die Überarbeitung des Website-Designs, den Entwurf eines Verkaufsdecks, die Veröffentlichung eines Produkts in den sozialen Medien usw. festlegen

verwalten, um die Aufgaben für Ihre Teams in klare Kategorien einzuteilen, so dass alle Beteiligten sich über die zu erbringenden Leistungen und Erwartungen im Klaren sind. Beispiel: Für Ihr Design-Team können Sie Aufgaben wie die Überarbeitung des Website-Designs, den Entwurf eines Verkaufsdecks, die Veröffentlichung eines Produkts in den sozialen Medien usw. festlegen Einstellen von Prioritätsstufen im Bereich von niedrig bis dringend, damit Ihre Teams keine dringenden Aufgaben verpassen

im Bereich von niedrig bis dringend, damit Ihre Teams keine dringenden Aufgaben verpassen Bieten Sie Kontext für Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern , in die Sie Links, Dropdowns und zusätzliche Informationen einfügen können, um die Hin- und Her-Kommunikation zu vereinfachen

, in die Sie Links, Dropdowns und zusätzliche Informationen einfügen können, um die Hin- und Her-Kommunikation zu vereinfachen Verknüpfen Sie verwandte und abhängige Aufgaben mit Aufgabenabhängigkeiten, bei denen Sie zwei oder mehrere verwandte Aufgaben miteinander verknüpfen und den Fortschritt leicht nachverfolgen können

Erhöhen Sie die Übersichtlichkeit in Ihren Projekten mit anpassbaren Aufgabentypen und verbessern Sie die Organisation Ihres Aufwands für das Projektmanagement

Erreichen Sie Ihre Meilensteine mit ClickUp Goals ClickUp Ziele hilft Ihnen, verfolgbare Ziele zu erstellen, einschließlich klarer Zeitleisten, Einzelziele und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts. Sie können es verwenden, um:

Verknüpfen Sie mehrere Aufgaben oder Listen mit einem Ziel , um den Gesamtfortschritt Ihrer Aufgaben besser zu verfolgen

, um den Gesamtfortschritt Ihrer Aufgaben besser zu verfolgen Zahlenziele erstellen, um die Liste der Elemente zu quantifizieren, die in einem Ziel erreicht werden müssen

erstellen, um die Liste der Elemente zu quantifizieren, die in einem Ziel erreicht werden müssen Erstellen Sie 'Monetäre Ziele' zur Nachverfolgung des Erfolgs von Einzelzielen wie Umsatz- und Ertragszielen

zur Nachverfolgung des Erfolgs von Einzelzielen wie Umsatz- und Ertragszielen Visualisieren Sie den Fortschritt mehrerer Ziele in einer Ansicht mit dem 'Goals Progress Rollup'

Verfolgen Sie Ihre Ziele bis hin zu den wichtigsten KPIs und erhalten Sie automatisch detaillierte Ansichten über Ihren Fortschritt

Gewinnen Sie Einblicke in Ihre Produktivität mit ClickUp Dashboards

Mit ClickUp Dashboards können Sie sofortige Einblicke in Ihre Produktivität erhalten. Nutzen Sie es, um ein personalisiertes tägliches Dashboard zu erstellen, in dem Sie Ihre Aufgaben nach Prioritäten ordnen, den Fortschritt ansehen und sich auf die wichtigsten Bereiche Ihrer Arbeit konzentrieren können.

Sie können es auch nutzen, um:

Leistungsstarke Einblicke in Projekt-Updates, Team Workloads, Zeiterfassung, Software Sprints, und mehr

Team Workloads, Zeiterfassung, Software Sprints, und mehr Zugriff auf eine detaillierte Ansicht der Workloads Ihres Teams, um Qualitätsarbeit schneller zu erledigen, indem Sie Zeitleisten nachverfolgen und sehen, wer an welchen Projekten arbeitet

Verschaffen Sie sich mit Dashboards in ClickUp 3.0 eine ganzheitliche Ansicht über den Status von Projekten und verbleibende Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Nutzen Sie das Burn-Down-Diagramm, um den verbleibenden Workload Ihres Softwareentwicklungsprojekts zu visualisieren, damit Sie Ihr Sprint-Ziel im Auge behalten und Ressourcen sinnvoll zuweisen können

Ihres Softwareentwicklungsprojekts zu visualisieren, damit Sie Ihr Sprint-Ziel im Auge behalten und Ressourcen sinnvoll zuweisen können Benutzerdefinierte Dashboards mit mehr als 60 Karten, die zu jeder Art von Arbeit passen, und fügen Sie Listen, Diagramme, Grafiken und mehr hinzu, um personalisierte Dashboards für Ihr Team zu erstellen

Beschleunigung der Softwarebereitstellung mit Burndown Card in ClickUp Dashboards

Rationalisierung der täglichen Arbeit mit ClickUp Ansichten

Mit dem breiten Bereich von ClickUp Ansichten mit ClickUp Views können Sie Ihre Arbeit und deren Fortschritt in mehr als 15 flexiblen Ansichten visualisieren: Tabelle, Kanban-Tafel, Gantt-Diagramm, Mindmaps, Whiteboards und mehr.

Nutzen Sie die mehr als 15 Ansichten von ClickUp, um den Status eines Projekts in verschiedenen Teams zu sehen

Diese ermöglichen es Ihnen:

Sehen Sie Ihre Arbeit so an, wie es Ihnen gefällt, verfolgen Sie den Fortschritt, identifizieren Sie Engpässe und verwalten Sie die Kapazität Ihres Teams auf der Grundlage von Daten

verfolgen Sie den Fortschritt, identifizieren Sie Engpässe und verwalten Sie die Kapazität Ihres Teams auf der Grundlage von Daten Brainstorming mit Ihrem Team in Echtzeit und Umsetzung von Ideen in konkrete Aufgaben mit klar definierten Zeitleisten und Mitarbeitern

und Umsetzung von Ideen in konkrete Aufgaben mit klar definierten Zeitleisten und Mitarbeitern Erhalten Sie sofortige Einblicke in die Team-Bandbreite mitClickUp Workload-Ansichtund erkennen Sie, wer unter- und welche Mitglieder des Teams überlastet sind. Ermitteln Sie die Aufgaben, die zusätzliche Ressourcen erfordern, und weisen Sie Zeitleisten und Ressourcen entsprechend zu

Mit der ClickUp Workload-Ansicht können Sie die Bandbreite von Teams visualisieren und Ressourcen für mehrere Aufgaben intelligent zuweisen

Echtzeit-Bearbeitungen mit ClickUp Docs vornehmen

Ob Sie nun SOPs, Business-Pläne, Wissensdatenbanken oder Wikis erstellen möchten, ClickUp Dokumente sind Ihre beste Wahl. Sie können Dokumente verwenden, um:

Bearbeitung mit Ihrem Team in Echtzeit

Docs mit Workflows verbinden und Text in konkrete Aufgaben umwandeln

Teammitgliedern Kommentare und Elemente zuweisen und Ihre Dokumente mit strengen Zugriffskontrollen schützen

Verbinden Sie Ihre Dokumente mit Workflows und konvertieren Sie Text in verfolgbare Aufgaben in ClickUp Docs

Wenn es darum geht, Fragen zu stellen, Zweifel zu klären und Kommentare an Teammitglieder zu vergeben, können Sie sich auf ClickUp-Kommentare um Ihre Arbeit zu erledigen. Sie können:

Auf bestimmte Teile des Textes antworten , indem Sie den Abschnitt markieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie mehrere Fragen beantworten oder auf mehrere Aktivitäten in Ihrer Aufgabe reagieren müssen

, indem Sie den Abschnitt markieren. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie mehrere Fragen beantworten oder auf mehrere Aktivitäten in Ihrer Aufgabe reagieren müssen Neue Aufgaben und Unteraufgaben aus Kommentaren in einer bestehenden Aufgabe erstellen, damit Sie später darauf zurückkommen können

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare gesehen werden, indem Sie den Benutzern Kommentare direkt in Aufgaben zuweisen und eine schnelle Ansicht der zugewiesenen Kommentare in einer Checkliste erhalten

Erleichtern Sie die mühelose Kommunikation über den ClickUp Posteingang

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team über alle Ihre Projekte hinweg von einem einzigen Space aus mit ClickUp Posteingang . Es ermöglicht Ihnen:

Die wichtigsten Benachrichtigungen hervorheben und diejenigen zurückstellen, auf die Sie später zurückkommen können

Sehen Sie Ihre Aufgaben und Benachrichtigungen nebeneinander, um einen relevanten Kontext für alle Ihre Benachrichtigungen zu erhalten

Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit dem neu gestalteten ClickUp Posteingang - so können Sie schnell durch Ihre Prioritäten navigieren und Ihre Arbeit zu erledigen

Verbessern Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp Brain

Suchen Sie nicht länger manuell nach Informationen und Aktualisierungen, sondern erhalten Sie sofortige Antworten auf alle Fragen zu Ihrer Arbeit mit ClickUp Gehirn . Es hilft Ihnen:

Erhalten Sie genaue Updates über den Fortschritt Ihres Projekts mit ClickUp Brains AI Project Manager

Schnelleres Erstellen und Bearbeiten von Inhalten mit ClickUp Brain AI Writer for Work. Nutzen Sie KI, um Fragen aus Ihren Nachrichten zu beantworten und Vorlagen für jeden beliebigen Anwendungsfall sofort zu erstellen

Erstellen Sie Projektbeschreibungen, fassen Sie Chat-Threads zusammen und polieren Sie Ihre Inhalte mit ClickUp Brain auf

Planen Sie Remote-Arbeitsabläufe mit einer kostenlosen ClickUp-Vorlage

Wenn Sie planen, auf Remote-Arbeit umzusteigen oder Ihren Aufwand für die Zusammenarbeit per Fernzugriff zu erhöhen, brauchen Sie eine praktische Struktur, mit der Sie beginnen können. Und genau das haben wir für Sie erledigt - mit der ClickUp Vorlage für einen Remote-Arbeitsplan .

ClickUp Vorlage für Remote-Arbeiten Plan

Die Zeitleiste-Ansicht der Vorlage hilft Ihnen, Aufgaben zu visualisieren und zu organisieren, während die Aktivitäten-Ansicht einen Space für Brainstorming und die Speicherung von Ideen bietet. Die Fortschrittsansicht hält Sie über die Fertigstellung von Aufgaben auf dem Laufenden, und die Projektleiteransicht erleichtert die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts im Team. Zusammen bieten diese Ansichten eine umfassende Lösung für die Planung, Durchführung und Überwachung Ihrer Remote-Arbeit-Projekte.

Verwenden Sie diese Vorlage für:

Einen konsolidierten Plan für Ihr Team zu erstellen, damit der Übergang zur Remote-Arbeit reibungslos verläuft

Rollen und Erwartungen für jedes Mitglied des Teams festzulegen

Die Fortschritte bei den Aufgaben im Zusammenhang mit der Umstellung zu organisieren und zu verfolgen

Die besten Setup-Ideen für das Startseite Office zur Inspiration für Sie

Es kann schwierig sein, immer motiviert und produktiv zu bleiben, aber ein wenig Inspiration hilft immer.

Hier sind einige Ideen, die Sie bei der Einrichtung Ihres Home Office inspirieren können:

Halten Sie den Schreibtisch minimal: Damit Ihr Workspace ordentlich und sortiert bleibt,organisieren Sie Ihren Schreibtisch mit nur wenigen Dingen, die Sie täglich benutzen. Das könnte Ihr Kaffeebecher am Morgen sein, eine Wasserflasche für den Rest des Tages, die Geräte, die Sie für die Arbeit verwenden, und ein Tagebuch

Damit Ihr Workspace ordentlich und sortiert bleibt,organisieren Sie Ihren Schreibtisch mit nur wenigen Dingen, die Sie täglich benutzen. Das könnte Ihr Kaffeebecher am Morgen sein, eine Wasserflasche für den Rest des Tages, die Geräte, die Sie für die Arbeit verwenden, und ein Tagebuch Halten Sie den Space hell und fröhlich: Ein gut beleuchtetes und gut belüftetes Home Office ist der perfekte Ort, um zu denken, zu schaffen und sein Bestes zu geben. Nutzen Sie das natürliche Licht in Ihrer Wohnung bei der Einstellung des Home-Office

Ein gut beleuchtetes und gut belüftetes Home Office ist der perfekte Ort, um zu denken, zu schaffen und sein Bestes zu geben. Nutzen Sie das natürliche Licht in Ihrer Wohnung bei der Einstellung des Home-Office Achten Sie auf eine Mischung aus Arbeit und Spiel: Überlegen Sie, was Ihnen hilft, bei der Arbeit inspiriert und fröhlich zu bleiben, und bringen Sie diese Dinge in Ihr Heimbüro. Das können Bücher sein, Musikinstrumente, Yogamatten - alles, was Ihnen eine Pause von der Arbeit verschafft

Überlegen Sie, was Ihnen hilft, bei der Arbeit inspiriert und fröhlich zu bleiben, und bringen Sie diese Dinge in Ihr Heimbüro. Das können Bücher sein, Musikinstrumente, Yogamatten - alles, was Ihnen eine Pause von der Arbeit verschafft Beruhigende Farben hinzufügen: Vergessen wir nicht, welchen Einfluss Farben auf unsere Stimmungen und Erfahrungen haben. Bringen Sie beruhigende Farben in Ihr Remote Office, indem Sie einige Pflanzen hinzufügen und das gesamte Setup mit Gelb- und Orangetönen aufwerten, um Konzentration und Stimmung zu verbessern

Vergessen wir nicht, welchen Einfluss Farben auf unsere Stimmungen und Erfahrungen haben. Bringen Sie beruhigende Farben in Ihr Remote Office, indem Sie einige Pflanzen hinzufügen und das gesamte Setup mit Gelb- und Orangetönen aufwerten, um Konzentration und Stimmung zu verbessern Verwenden Sie ein vielseitiges Tool für die Arbeit von zu Hause aus: Die Verwendung eineswork-from-home tool das die Zusammenarbeit im Team und die Verwaltung von Aufgaben auf einer einzigen Oberfläche zusammenfasst, wird die Arbeit übersichtlicher und die Hindernisse für Remote-Arbeiten werden beseitigt

Uplevel Your Startseite Office Setup with ClickUp

Es ist leicht, sich von den Ablenkungen einer Remote-Arbeit-Einstellung verführen zu lassen, und natürlich fällt es manchmal schwer, sich auf vorrangige Aufgaben zu konzentrieren.

ClickUp verbessert remote-Arbeit, indem es geografisch verteilte Teams auf einer einzigen Plattform zusammenbringt, um gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten, mit Teamkollegen zu kommunizieren, Geschäftsstrategien zu entwickeln und Ideen zu sammeln, ohne dass mehrere Anwendungen verwendet werden müssen.

Mit der ClickUp Vorlage für den Remote-Arbeitsplan können Sie Ihr Setup für Ihr Home-Office aufwerten und einen reibungslosen Übergang zur Remote-Arbeit schaffen.

Glücklicherweise gibt es einige der hilfreichsten Dinge bei ClickUp kostenlos. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie es aus erster Hand.