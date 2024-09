Hatten Sie jemals Probleme mit der Erfassung von Feedback, der Verwaltung von Anfragen oder der Durchführung von Umfragen? Es ist eine Herausforderung, die richtigen Informationen zu sammeln und sie zu organisieren.

Deshalb sind Formulare in Asana so hilfreich. Mit diesem Feature können Sie den Prozess der Erfassung von Informationen aus Ihrem Team, von Kunden oder Interessenten rationalisieren. Es ist eine unkomplizierte Möglichkeit, alle Rückmeldungen und eingehenden Anfragen zusammen mit den übrigen Daten Ihres Projekts zu organisieren.

Im Folgenden erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie ein Formular in Asana erstellen.

Wie man ein Formular in Asana erstellt

Mit Formularen in Asana können Sie schnell Feedback- und Aufnahmeanfragen sammeln. Die gute Nachricht? Sie können Ihre Asana-Formulare in sechs einfachen Schritten erstellen, bearbeiten, einrichten und veröffentlichen.

1. Erstellen Sie das Formular

Folgen Sie diesen Schritten, um ein Formular in Asana zu erstellen:

Greifen Sie auf ein Projekt in Ihrem Asana-Konto zu

Gehen Sie zum Menü Anpassen

Navigieren Sie zu Hinzufügen und klicken Sie auf Formulare. Passen Sie den Inhalt Ihres Formulars entsprechend Ihren Anforderungen an

Klicken Sie auf Veröffentlichen

Die Formulare sind Teil Ihrer Asana-Projekte. Wenn ein Befragter ein Formular ausfüllt und absendet, wird das Formular als neue Aufgabe im Projekt angezeigt. Standardmäßig nimmt das Formular denselben Namen an wie das Projekt, zu dem es gehört, aber Sie können den Namen und die Beschreibung bearbeiten.

über Asana

2. Überschriften in das Formular einfügen

Fügen Sie Überschriften hinzu, um die Fragen in Abschnitte zu gliedern. Das macht das Formular übersichtlicher und gibt den Befragten eine bessere Orientierung.

So können Sie vorgehen:

Klicken Sie auf die Registerkarte Inhalt des Formulars

Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Inhalt

Klicken Sie auf Überschrift

Ziehen Sie Ihre Überschrift an die gewünschte Position innerhalb des Formulars

Alternativ können Sie auch den Mauszeiger über Ihr Formular bewegen und auf + Überschrift hinzufügen klicken.

über Asana

3. Zugang zu Ihren Formularen

Mit dem Widget "Formulare" auf Ihrer Asana Startseite können Sie auf Ihre neuesten und bevorzugten Formulare an einem Ort zugreifen.

Sie können ein neues Formular direkt über das Widget erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche + Neu hinzufügen klicken.

Wenn Sie der Startseite weitere Widgets hinzufügen möchten, gehen Sie in die obere rechte Ecke und klicken Sie auf Anpassen.

über Asana

4. Verwalten der Einstellungen des Formulars

Auf der Registerkarte Einstellungen (neben dem Speicherort für den Inhalt des Formulars) können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

Auswahl eines Feldes für den Titel der Aufgabe

Einen Standard-Mitarbeiter für jede Übermittlung des Formulars festlegen

Alle Antworten in die Beschreibung der Aufgabe kopieren

Steuern, wer auf das Formular zugreifen kann

Hinzufügen einer Bestätigungsnachricht

Hinzufügen einer Schaltfläche zum Hinzufügen einer weiteren Übermittlung

über Asana

5. Anhänge an das Formular zulassen

Bei einigen Fragen kann es erforderlich sein, dass die Befragten einen Anhang einreichen, z. B. Bilder, PDF-Dateien und andere Dokumente.

Wenn jemand ein Formular mit Anhängen einreicht, werden die Anhänge automatisch mit der Aufgabe verknüpft, die in Ihrem Asana-Projekt erstellt wurde.

Um einen Anhang zu einem Formular hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol für Anhänge unter der Liste Ihrer Fragen.

über Asana

Nachdem Sie Ihre Frage hinzugefügt haben, haben Sie die Möglichkeit dazu:

Ändern/Bearbeiten des Fragennamens und Hinzufügen einer Fragenbeschreibung

Mehrere Anhänge zuzulassen

Das Feld "Erforderlich" ein- oder auszuschalten

über Asana

6. Vorschau Ihres Formulars

Während der Erstellung Ihres Formulars können Sie eine Vorschau anzeigen, indem Sie auf Formular anzeigen klicken und sehen, wie es für die Befragten aussieht.

über Asana

7. Freigeben Ihres Formulars

Sobald Ihr Formular erstellt ist, klicken Sie auf Formular freigeben. Wählen Sie die Berechtigungen für das Formular aus: Jeder, der den Link hat (öffentliches Freigeben) oder nur die Organisation (privates Freigeben). Klicken Sie auf Erledigt.

Sie können Asana Formulare auch in Websites einbetten. Um dies zu erledigen, klicken Sie erneut auf Formular freigeben. Klicken Sie auf Code kopieren, um das Code-Snippet für die Einbettung zu kopieren. Fügen Sie den eingebetteten Code in die Zielwebsite ein, auf der Sie das Formular anzeigen möchten.

Sie können auch einfach auf Link kopieren klicken und den Link des Formulars in eine E-Mail oder Chat-Nachricht einfügen, um es schneller freizugeben.

Limitierungen bei der Verwendung von Asana zur Erstellung von Formularen

Asana-Formulare bieten eine strukturierte Möglichkeit, Informationen von Teammitgliedern oder Stakeholdern zu sammeln, aber sie haben auch einige Nachteile:

Beschränkte benutzerdefinierte Anpassung : Das Feature für Asana-Formulare bietet grundlegende benutzerdefinierte Optionen, wie das Hinzufügen eines Firmenlogos und das Ändern der Kopfzeile. Wenn Sie die Farbe Ihres Formulars ändern oder mehrere benutzerdefinierte Felder hinzufügen möchten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, ist dies recht restriktiv

: Das Feature für Asana-Formulare bietet grundlegende benutzerdefinierte Optionen, wie das Hinzufügen eines Firmenlogos und das Ändern der Kopfzeile. Wenn Sie die Farbe Ihres Formulars ändern oder mehrere benutzerdefinierte Felder hinzufügen möchten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, ist dies recht restriktiv Keine Erstellung von Aufgaben auf der Grundlage von Formularantworten : Wenn ein Formular eingereicht wird, wird eine neue Aufgabe für das Projekt erstellt, in dem sich das Formular befindet. Leider können Sie keine Aufgaben direkt auf der Grundlage der Antworten auf ein Formular erstellen. Sie können die Antworten also nicht für die Automatisierung des Workflows verwenden

: Wenn ein Formular eingereicht wird, wird eine neue Aufgabe für das Projekt erstellt, in dem sich das Formular befindet. Leider können Sie keine Aufgaben direkt auf der Grundlage der Antworten auf ein Formular erstellen. Sie können die Antworten also nicht für die Automatisierung des Workflows verwenden Beschränkte Verzweigungs-/Bedingungslogik: Asana-Formulare bieten bis zu fünf Verzweigungsebenen, was einschränkend sein kann, wenn Sie eine komplexere bedingte Logik benötigen. Es ist schwierig, differenzierte Datenerfassungsszenarien oder dynamische Interaktionen in Formularen zu verwalten

Formulare erstellen mit ClickUp

Wenn die Datenerfassung über Formulare ein zentraler Bestandteil Ihres Workflows ist, benötigen Sie ein leistungsfähiges Tool, das hochgradig anpassungsfähig ist, Ihnen hilft, die erfassten Antworten handlungsorientierter zu nutzen, Ihnen die Erstellung intuitiver, logikgesteuerter Formulare ermöglicht und für alle Branchen geeignet ist. ClickUp ist ein solches Tool, das alle Anforderungen erfüllt. Sie kennen ClickUp vielleicht wegen seiner Features für die Verwaltung von Aufgaben und die Zusammenarbeit im Team, aber es verfügt auch über einen fortschrittlichen Formular-Builder, um die Falten in Ihrem Datenerfassungsprozess auszubügeln.

Sehen wir uns an, wie Sie ein Formular in ClickUp erstellen und benutzerdefinieren können.

1. Verwenden Sie die Ansicht "Formulare" von ClickUp, um Formulare zu erstellen und zu bearbeiten

Der erste Schritt ist die Erstellung eines Formulars in Ihrem ClickUp-Workspace mit ClickUp's Formular-Ansicht .

Hier ist, wie Sie vorgehen können:

1. Klicken Sie auf die Ellipse ... oder auf das Symbol "Neu erstellen +" neben dem Space, dem Sie die Ansicht "Formular" hinzufügen möchten

2. Wählen Sie Neu erstellen und dann Formular

Erstellen, bearbeiten, benutzerdefinieren und freigeben Sie Formulare ganz einfach mit der Ansicht von ClickUp

Sie haben Ihr neues Formular erstellt und können es in der Seitenleiste finden. Fügen Sie dem Formular einen Namen und eine Beschreibung hinzu, um es leichter identifizieren zu können.

Auf der linken Seite finden Sie die Felder für Aufgaben, darunter Priorität, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Anhang, Zeitschätzung und Mitarbeiter, um nur einige zu erwähnen. Ziehen Sie die gewünschten Felder aus dem linken Bereich und legen Sie sie auf Ihrem Formular ab.

ClickUp unterstützt dank der Benutzerdefinierten Felder auch umfangreiche Anpassungen. Sie helfen Ihnen, Ihr Formular für verschiedene Zwecke anzupassen. Benutzerdefinierte Felder von ClickUp umfassen unter anderem Text, Langer Text, Website, Ausklappen, E-Mail, Telefon, Datum, Kontrollkästchen, Nummer, Geld, und Etiketten,.

Damit ist die benutzerdefinierte Gestaltung noch nicht abgeschlossen. Über das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke können Sie Ihre Formular-Optionen ändern (verfügbar ab dem Business Plus-Plan). Hier ein kurzer Überblick darüber, was Sie mit den Formular-Optionen konfigurieren können:

Avatar : Wählen Sie ein Bild aus, das oben auf Ihrem Formular erscheinen soll

: Wählen Sie ein Bild aus, das oben auf Ihrem Formular erscheinen soll Mitarbeiter : Wählen Sie Standard-Mitarbeiter für jede Übermittlung eines Formulars

: Wählen Sie Standard-Mitarbeiter für jede Übermittlung eines Formulars Antwortnachricht : Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht für Benutzer, die ein Formular abschließen

: Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Nachricht für Benutzer, die ein Formular abschließen Farben: Wählen Sie die Farbe Ihrer Formular-Schaltflächen

Wählen Sie die Farbe Ihrer Formular-Schaltflächen Branding: Blenden Sie das ClickUp Branding aus Ihren Formularen aus

Blenden Sie das ClickUp Branding aus Ihren Formularen aus Weitere Antwort einreichen: Fügen Sie einen Link zum Einreichen einer weiteren Antwort auf der Bestätigungsseite für die Übermittlung des Formulars hinzu, damit Benutzer mehrere Antworten auf dasselbe Formular einreichen können

Das Beste an der ClickUp Ansicht für Formulare ist ihre Flexibilität. Sie unterstützt bedingte Logik und aktualisiert die Fragen dynamisch auf Basis der Antworten. Dieses Feature unterstützt bis zu 25 Regeln pro Entscheidungsfeld und ermöglicht es Ihnen, präzisere Daten zu erfassen (verfügbar in den Business Plus- und Enterprise-Plänen).

Sie können zum Beispiel eine Regel erstellen, die automatisch ein Feld Fälligkeitsdatum anzeigt, wenn der Befragte Dringend als Priorität auswählt.

Erstellen Sie intuitive Formulare mit Hilfe von bedingter Logik und Regeln in der ClickUp Form Ansicht

Ein weiterer Vorzug dieses Tools ist seine Vielseitigkeit. Ob sie ein Pädagoge sind, der Informationen sammelt oder verwaltung von Feature-Anfragen und Fehlerbehebungen als Teil eines Software-Teams können Sie die Ansicht des ClickUp Formulars an Ihre Branche anpassen.

2. Erstellen Sie verfolgbare Aufgaben aus Ihren Formularen

ClickUp Formulare rationalisieren den Aufnahmeprozess Ihres Unternehmens für verschiedene Routineaufgaben, einschließlich der Erfassung von Produktfeedback, bearbeitung von Projektanfragen und kreative Anfragen, die Verwaltung von IT-Übermittlungen, die Weiterleitung von Verkaufsanfragen und die Durchführung von umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit . Doch das ist erst der Anfang.

Sobald Sie die Antworten in den Feldern des Formulars erfasst haben, können Sie sie in verfolgbare ClickUp Aufgaben in Ihren Workflow einbetten und Mitglieder Ihres Teams mit der Durchführung entsprechender Maßnahmen beauftragen. Wenn zum Beispiel eine Produktrückmeldung einen Fehler im System meldet, können Sie die Antwort in eine Aufgabe umwandeln und sie Ihrem Entwicklungsteam zuweisen.

Verwandeln Sie Ihre Formular-Antworten in verfolgbare Aufgaben mit der ClickUp Ansicht für Formulare

3. Verwenden Sie Vorlagen, um die Erstellung von Formularen zu beschleunigen

Mit ClickUp können Sie zwar Formulare schnell erstellen und benutzerdefinieren, aber manchmal möchten Sie vielleicht vorgefertigte Formulare verwenden, die Sie sofort (oder nach kleinen Änderungen) einsetzen können.

Raten Sie mal! ClickUp hat mehrere gebrauchsfertige Formulare für verschiedene Anwendungsfälle auf Lager. Sei es vorlagen für Feedback-Formulare oder allgemeine Vorlagen für Anmeldeformulare, es gibt viele Möglichkeiten, aus denen Sie wählen können. Zu erledigen ist lediglich, die Vorlage herunterzuladen, die Felder und Status entsprechend Ihren Anforderungen zu bearbeiten, und schon können Sie loslegen!

Wir geben Ihnen einen Einblick in einige beliebte Vorlagen aus der ClickUp-Bibliothek:

Die ClickUp Feedback Formular Vorlage

Wenn Ihr Unternehmen Feedback von Kunden/Benutzern und Partnern über mehrere Abteilungen hinweg sammelt, ist das ClickUp Feedback Formular Vorlage wäre eine gute Lösung.

Sammeln Sie Feedback zu Produkten und Dienstleistungen mit ClickUp's Feedback Formular Vorlage

Wenn es sich bei Ihrem Unternehmen beispielsweise um ein SaaS-Unternehmen handelt, möchten Sie vielleicht wissen, wie die Benutzer das Onboarding-Erlebnis Ihres Produkts, die Benutzererfahrung und ihre Interaktion mit dem Kundensupport durch verschiedene Formulare bewerten. Mit dieser anpassbaren Vorlage können Sie maßgeschneiderte Formulare für jeden Zweck erstellen und die gesammelten Daten für einen einfachen Zugriff zentralisieren.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Beste aus dieser Vorlage herausholen können:

Erstellen Sie Umfragen , die auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind

, die auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind Erfassen Sie aussagekräftige Daten , die zur Verbesserung Ihrer Produkte/Dienstleistungen beitragen

, die zur Verbesserung Ihrer Produkte/Dienstleistungen beitragen Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick überkundenfeedback antworten aus allen Abteilungen

überkundenfeedback antworten aus allen Abteilungen Anpassen des Formulars mit benutzerdefinierten Feldern wie Kundenebene, Kaufdatum, Gesamtbewertung und Grund für die Bewertung

Erstellen Sie im Handumdrehen Formulare für die Registrierung von Ereignissen mit ClickUp's Formular-Vorlage

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen,:

Ein einheitliches Format für die Datenerfassung einzuführen

für die Datenerfassung einzuführen eine beliebige Nummer von Formular-Übermittlungen zu handhaben, ob groß oder klein

zu handhaben, ob groß oder klein Übermittlungen für eine einfache Überprüfung zu ordnen

für eine einfache Überprüfung zu ordnen Fügen Sie benutzerdefinierte Felder Ihrer Wahl hinzu, wie Rechnungsadresse, Geburtstag, Klassifizierung und Kontaktnummer

wie Rechnungsadresse, Geburtstag, Klassifizierung und Kontaktnummer Zeitersparnis durch schnelle Erstellung benutzerdefinierter Formulare

Dank der eingebauten Board-, Listen-, Dokument- und Formularansichten können Sie die gesammelten Daten auf jede gewünschte Weise überprüfen.

4. Geben Sie das Formular für Ihr Publikum frei

Ihr Formular kann standardmäßig öffentlich geteilt werden. Um das öffentliche Freigeben zu deaktivieren und das Formular zu schließen, schalten Sie das Toggl "Aktiv" in der oberen rechten Ecke um.

Schalten Sie das aktive Toggl ein/aus, um das öffentliche Freigeben eines Formulars in ClickUp zu öffnen/deaktivieren

Das Freigeben des Formulars ist ganz einfach: Kopieren Sie den direkten Link zum Formular und geben Sie es für Ihre internen Teams, externen Stakeholder, Kunden und andere frei. Sie können ein HTML Formular auch über den Abschnitt Code einbetten zu Ihrer Landing Page hinzufügen.

Kunden lieben das ClickUp Formular Ansicht Feature für seine Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Hier ist ein Erfahrungsbericht:

"Die Kommunikation zwischen Clients, Führungskräften und Managern wird durch Formulare und die Zuweisung von Aufgaben und Listen vereinfacht. ClickUp ist perfekt für die Arbeit mit großen Teams und die Verwaltung aller Teams mit dem Teams Feature." Christian Gonzalez , Verwaltungskoordinator, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Dynamische Formulare mit umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungen mit ClickUp erstellen

Wenn Sie auf der Suche nach einem unkomplizierten Tool sind, das die grundlegenden Anforderungen an Formulare problemlos erfüllt, ist Asana eine gute Wahl.

Wenn Sie jedoch mit komplexeren Formularen arbeiten und einen vielseitigen Online-Formularersteller suchen, sollten Sie sich vielleicht mit Asana-Alternativen einschließlich Google Formulare und ClickUp Formulare.

ClickUp erweist sich hier als praktikable Option, da es für diese komplizierten Details ausgelegt ist und Ihnen mehr Kontrolle über die Arbeit mit Ihren Formularen gibt. Außerdem beschränkt es sich nicht auf das Sammeln von Antworten, sondern ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung, indem Sie direkt umsetzbare Aufgaben erstellen und deren Fortschritt verfolgen.

Also, warum warten? Starten Sie mit ClickUp -erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare mit erweiterten Features, um Daten effektiv zu erfassen und zu nutzen.