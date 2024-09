Was ist Empathie am Arbeitsplatz und wie kann man sie praktizieren? (Mit Beispielen)

Wir alle kennen das - ein harter Tag in der Arbeit, an dem das Privatleben einen Strich durch die Rechnung macht. Vielleicht ist es eine familiäre Krise, eine plötzliche Krankheit oder einfach die Last des Alltagsstresses.

In solchen Momenten kommt es nicht nur auf die Richtlinien oder Verfahren an Ihrem Arbeitsplatz an, sondern auf die Menschen, die sich darum kümmern.

Einfühlungsvermögen am Arbeitsplatz spielt eine entscheidende Rolle für die Erfahrungen der Mitarbeiter. McKinseys Forschung legen nahe, dass Mitarbeiter, die glauben, dass ihre Unternehmen einfühlsam sind, eher zu Innovationen neigen und kreative Risiken eingehen.

In diesem Blog erörtern wir die Bedeutung von Empathie am Arbeitsplatz und einige Ideen, wie man sie praktizieren kann.

Was ist Empathie?

Bei Empathie geht es darum, sich in die Gefühle einer anderen Person hineinzuversetzen und die Perspektive dieser Person wirklich zu verstehen. Es ist, als würde man in die Schuhe des anderen schlüpfen und nachempfinden, was er durchmacht. Diese Verbindung hilft Ihnen, effektiver zu kommunizieren und stärkere Beziehungen aufzubauen.

Manche Menschen verwechseln Empathie mit Sympathie, aber beides sind unterschiedliche Gefühle. Sympathie bedeutet, dass Sie die Situation einer Person bedauern und ihr Unterstützung anbieten, aber ihre Gefühle nicht wirklich teilen.

Empathie hingegen bedeutet, dass Sie den Schmerz der anderen Person so empfinden, als wäre es Ihr eigener. Es geht darum, sich wirklich in die Situation des Betroffenen hineinzuversetzen und seine Erfahrungen freizugeben.

Sowohl Empathie als auch Sympathie bilden den Kern von emotionaler Intelligenz bei der Arbeit .

Was bedeutet Empathie am Arbeitsplatz?

Empathie am Arbeitsplatz bedeutet, dass Ihre Mitarbeiter sich den Aufwand machen, Ihre Gefühle und die der anderen Mitarbeiter wirklich zu verstehen und nachzuempfinden. Und das Management unterstützt diesen Ansatz von ganzem Herzen durch Verhaltensweisen, Richtlinien und Infrastruktur.

Empathie ist ein entscheidender Faktor, der dabei hilft, Konflikte zu lösen, bessere Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter effektiv zusammenarbeiten

Es gibt drei Haupttypen von Empathie, von denen jeder zu unserem allgemeinen Verständnis für andere beiträgt. Hier ist eine kurze Zusammenfassung:

Emotionale Empathie: Wenn Sie die Emotionen anderer Menschen spüren und mit ihnen teilen, was oft zu einer emotionalen Reaktion Ihrerseits führt Kognitive Empathie: Wenn Sie versuchen herauszufinden, wie sich die andere Person fühlt, um eine bessere Beziehung zu ihr aufzubauen Mitfühlendes Einfühlungsvermögen: Wenn Sie den Schmerz anderer fühlen und teilen und Schritte unternehmen, um sie zu unterstützen, um aus der Situation herauszukommen

Aus diesem Grund legen führende Unternehmen großen Wert auf den Aufbau einer Kultur der Empathie. Schließlich ist eine Glassdoor-Umfrage ergab, dass Arbeitnehmer bei der Suche nach einer neuen Stelle mehr Wert auf Kultur als auf ein höheres Gehalt legen.

Auch gelesen: Beispiele für Kernkompetenzen und wie man sie verbessern kann > Einfühlungsvermögen ist nicht etwas, das wir unseren Kunden oder unseren Mitarbeitern von neun bis fünf anbieten... (es) ist... "eine Dienstleistung von Sekunde zu Sekunde, von Minute zu Minute, die wir allen schulden, wenn wir uns eine Führungspersönlichkeit nennen wollen.

Simon Sinek, Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't

Warum ist Empathie bei der Arbeit wichtig?

Empathie ist der Schlüssel zum Aufbau eines leistungsstarken, produktiven Teams und zur Vermeidung von Burnout am Arbeitsplatz. Lassen Sie uns aufschlüsseln, warum sie so wichtig ist:

1. Verbessert Kommunikation und Zusammenarbeit

Wenn Sie die Emotionen Ihrer Teammitglieder verstehen, können Sie Ihren Kommunikationsstil effektiver auf jeden Einzelnen oder jede Gruppe abstimmen. Dies führt zu positiveren Ergebnissen wie einer reibungsloseren Zusammenarbeit und stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite stehen.

Das Ergebnis ist eine bessere Leistung des Teams mit höherer Effizienz und größerem Zusammenhalt.

2. Hilft bei der Lösung von Konflikten

Empathie ermöglicht es Ihnen, Situationen aus der Perspektive anderer zu sehen, was die Konfliktlösung einfacher und konstruktiver macht.

Wenn Sie die Gefühle der anderen wirklich verstehen, können Sie geduldiger zuhören und überlegt reagieren, um eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung zu finden.

3. Fördert die Kreativität

Empathie ermöglicht es Ihnen, die unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen Ihres Teams zu nutzen, was die Kreativität erheblich steigern kann.

Ein solcher kooperativer Ansatz führt oft zu einzigartigen Lösungen und neuen Perspektiven, die dem Unternehmen zugute kommen.

4. Vertieft das Verständnis für den Client

Einfühlungsvermögen spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Bedürfnisse, Herausforderungen und Erwartungen Ihrer Kunden zu verstehen.

Indem Sie ihnen wirklich zuhören und sich auf sie einlassen, können Sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die Ihnen helfen, die Anforderungen eines Projekts besser zu verstehen und zu kommunizieren.

6. Schafft ein positives Arbeitsumfeld

Indem Sie ihre Beiträge respektieren und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen ergreifen, schaffen Sie Vertrauen im Team.

Eine Atmosphäre des Vertrauens und des Respekts führt zu größerer Mitarbeiterzufriedenheit, geringerer Fluktuation, weniger Burnout und letztlich zu einer besseren Gesamtarbeitsleistung.

Beispiele für Empathie am Arbeitsplatz

Empathie kann am Arbeitsplatz verschiedene Formen annehmen. Sie können sich einfühlsam gegenüber Ihren Mitarbeitern, direkten Berichterstellungen, Clients, Kunden und sogar gegenüber dem Management verhalten. Zu erledigen hilft Ihnen, Konflikte zu lösen, eine positive Beziehung aufzubauen und in jeder Situation effektiv zu kommunizieren.

Im Folgenden finden Sie einige beliebte Beispiele für einfühlsames Verhalten am Arbeitsplatz, um zu verstehen, wie es aussieht:

Sie bemerken, dass Ihr Mitglied im Team Schwierigkeiten hat, eine komplexe Aufgabe abzuschließen, während sich andere Aufgaben stapeln. Sie können Unterstützung anbieten, indem Sie ihm einen Teil seines Workloads abnehmen, um den Arbeitsdruck zu verringern Sie können sich in einen Mitarbeiter einfühlen, der eine schwierige Zeit durchmacht, indem Sie ihm den Schmerz freigeben und ihn emotional unterstützen Sie können Ihren Teammitgliedern Respekt entgegenbringen, indem Sie ihnen geduldig zuhören, ihre Gefühle und ihren emotionalen Schmerz anerkennen und bei Konflikten eine Vermittlung anbieten, um eine Einigung zu erzielen Sie können sich regelmäßig bei Ihren direkten Berichterstattern melden, ihre Probleme verstehen und Lösungen anbieten Sie können direkten Berichterstattern auf höfliche Weise konstruktives Feedback geben und ihnen Unterstützung bei der Verbesserung ihrer Arbeit anbieten, anstatt sie zu beschuldigen Sie können Junioren und Praktikanten ermutigen, sich zu äußern, Fragen zu stellen und sie dabei unterstützen, ihre Karriereziele zu erreichen

Wie man Empathie am Arbeitsplatz praktiziert

Doch wie erledigen Sie die Aufgabe, täglich Empathie zu üben? Die Antwort liegt in kleinen, konsequenten Anstrengungen.

ClickUp

, eine vielseitige Projektmanagement-Plattform, kann ein unschätzbarer Verbündeter sein, wenn es darum geht, Empathie an den Arbeitsplatz zu bringen.

Hier sind neun praktische Vorschläge, die Ihnen helfen, Empathie am Arbeitsplatz zu praktizieren:

1. Aktives Zuhören

Um andere wirklich zu verstehen, muss man aktiv und geduldig zuhören - das Herzstück der Empathie.

Allzu oft machen wir uns schuldig, nur so viel zuzuhören, dass wir unsere Antwort planen können, anstatt wirklich zu hören, was unsere Mitarbeiter sagen. Diese Tendenz kann zu einer Unterbrechung der Verbindung führen, die es uns erschwert, ihre Emotionen zu erfassen, weil wir nicht vollständig in die Unterhaltung einbezogen sind.

Indem wir bewusst zum aktiven Zuhören übergehen, können wir die Dynamik völlig verändern. Aktives Zuhören bedeutet, dem Sprecher die volle Aufmerksamkeit zu schenken, dem Drang zu widerstehen, ihn zu unterbrechen, und sich die Zeit zu nehmen, das, was er freigibt, zu verarbeiten, bevor man antwortet.

ClickUp's Emotions Wheel Icebreaker Template wurde entwickelt, um sinnvolle Unterhaltungen in Ihrem Team zu fördern.

Die ClickUp Emotions Wheel Icebreaker Vorlage erleichtert eine tiefere Verbindung zwischen den Mitgliedern des Teams. Es hilft den Einzelnen, sich vorzustellen, ihre Gefühle freizugeben und zu verstehen, wie sich Emotionen auf die Leistung bei der Arbeit auswirken.

Die Vorlage fördert ein Umfeld, das Empathie und aktives Zuhören begünstigt, was für die Förderung sinnvoller Beziehungen in einer Einstellung am Arbeitsplatz unerlässlich ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Emotions Wheel Icebreaker zu verwenden:

Verteilen Sie das Emotionsrad: Geben Sie jedem Mitglied des Teams ein Exemplar, um ihm zu helfen, seine Emotionen zu identifizieren und zu artikulieren Identifizieren Sie Emotionen: Bitten Sie alle, eine Emotion auszuwählen, die sie gerade empfinden, und sie mit dem Rad zu verbinden, um die Reflexion anzuregen Emotionen besprechen: Lassen Sie jede Person ihre Emotion erklären und warum sie diese gewählt hat. Dies fördert aktives Zuhören und Verständnis Brainstorming von Lösungen: Nach dem Freigeben der Emotionen werden Lösungen oder Strategien in Bezug auf die besprochenen Emotionen in einem Brainstorming erarbeitet Überprüfen und anpassen: Überprüfen Sie die vorgeschlagenen Lösungen und passen Sie sie auf der Grundlage des Feedbacks des Teams an, um die Bedeutung der ständigen Kommunikation zu unterstreichen

2. Offene Kommunikation

Die Förderung einer offenen Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil der Empathie bei der Arbeit. Wenn Teammitglieder ihre Gedanken und Sorgen kostenlos freigeben können, ist es einfacher zu verstehen, woher sie kommen und wie sie sich fühlen.

Ein offener Dialog hilft Ihnen, die Emotionen und den Kontext hinter dem, was die Leute sagen, zu verstehen, was der Schlüssel zu einer empathischen Reaktion ist.

Indem Sie ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder gehört und wertgeschätzt fühlt, können Sie Probleme effektiver angehen, die Verbindungen im Team stärken und einen unterstützenden Arbeitsplatz schaffen. Ein Plan für die Kommunikation kann hier helfen.

Kommunikationspläne sind strategische Dokumente, in denen dargelegt wird, wie eine Organisation Informationen an ihre Einzelziele weitergibt. Durch die Entwicklung eines gut strukturierten Kommunikationsplans können Organisationen sicherstellen, dass ihre Botschaften effektiv, konsistent und zeitnah übermittelt werden, was zu einem besseren Verständnis, Engagement und Support führt. ClickUp's Vorlage für einen Kommunikationsplan wurde entwickelt, um den Kommunikationsaufwand Ihres Teams zu rationalisieren und sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen.

Die Vorlage für den Kommunikationsplan von ClickUp hilft Ihnen bei der Planung und Koordinierung von Unterhaltungen mit Interessengruppen.

Beginnen Sie mit der Einstellung klarer Kommunikationsziele, wie z. B. die Verbesserung der internen Kommunikation oder eine effektivere Zusammenarbeit mit Ihren Kunden. Die Vorlage führt Sie durch die Identifizierung der wichtigsten Interessengruppen, so dass Sie Rollen und Verantwortlichkeiten klar zuweisen können.

Außerdem legen Sie fest, über welche Kanäle Sie Ihre Botschaften am besten verbreiten. Sie haben die Wahl zwischen E-Mail, sozialen Medien und persönlichen Meetings, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Teammitglieder effektiv erreichen.

Die Vorlage hilft Ihnen sogar bei der Nachverfolgung des Fortschritts, so dass Sie den Erfolg Ihres Kommunikationsplans messen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen können.

3. Gefühle validieren

Die Bestätigung von Gefühlen ist ein Schlüsselaspekt der Empathie, vor allem, wenn man mit emotionalen Herausforderungen konfrontiert ist, vielleicht aufgrund von Entscheidungen oder Initiativen, die sich auf die Betroffenen auswirken.

Wenn sich ein Mitglied eines Teams mit seinen Gefühlen an Sie wendet, ist es wichtig, sich darauf zu konzentrieren, psychologische Sicherheit zu bieten, anstatt seine Bedenken zu diskutieren oder abzutun. ClickUp Kommentare ist eine gute Möglichkeit, dies zu unterstützen.

Wenn Mitarbeiter zum Beispiel ihre Gefühle oder Bedenken zu einer Aufgabe oder einem Projekt freigeben, können Sie ihre Emotionen mit Kommentaren anerkennen und Verständnis zeigen. Dies schafft einen Space für einen offenen Dialog und stellt sicher, dass ihre Gefühle gehört und bestätigt werden.

Verwenden Sie Emojis in ClickUp-Kommentaren, um eine persönliche Note hinzuzufügen und Emotionen effektiver zu vermitteln

Eine einfühlsame Reaktion, die Unterstützung anbietet und zeigt, dass Sie die Sichtweise der Mitarbeiter wertschätzen, trägt zum Aufbau einer unterstützenden Arbeitsumgebung bei. Es lässt Ihr Team wissen, dass seine Gefühle respektiert werden.

Empathie ist eine seltsame und mächtige Sache. Es gibt kein Drehbuch. Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, sie zu erledigen. Es geht einfach darum, zuzuhören, Raum zu lassen, sich mit Urteilen zurückzuhalten, eine emotionale Verbindung herzustellen und die unglaublich heilsame Botschaft zu vermitteln: "Du bist nicht allein.

Brené Brown, Daring Greatly: How the Courage to Be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead

4. Regelmäßige Überprüfungen und Feedback

Eine einfache Möglichkeit, echte Fürsorge für Ihr Team zu zeigen, sind regelmäßige Check-Ins und Feedback-Sitzungen. Diese Praxis zeigt Ihren Mitarbeitern, dass die Führung ansprechbar ist, ihren Beitrag wertschätzt und verpflichtet ist, Maßnahmen auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse zu ergreifen.

Außerdem helfen Ihnen diese Sitzungen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und anzugehen, bevor sie sich zu dringenden Problemen entwickeln.

Verwenden Sie Verknüpfungen, um ClickUp-Erinnerungen zu erstellen und regelmäßige Sitzungen mit Teammitgliedern zu organisieren ClickUp-Erinnerungen kann diesen Prozess erheblich verbessern. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie damit den Überblick über Ihre Check-Ins und Feedback-Sitzungen behalten können:

Legen Sie ganz einfach Erinnerungen für Aufgaben, Kommentare oder den Bereich Meine Arbeit mit Fälligkeitsdaten, Anhängen und Benachrichtigungen fest

Planen Sie regelmäßige Erinnerungen für laufende Aufgaben oder Meetings, um die Konsistenz Ihrer Check-Ins zu gewährleisten

Greifen Sie von der ClickUp Startseite aus auf alle Ihre Erinnerungen zu und verwalten Sie sie, um Ihre Verpflichtungen zu organisieren und zu erfüllen

5. Team-bildende Aktivitäten

Regelmäßige Teambuilding-Aktivitäten sind eine fantastische Möglichkeit, einen empathischeren und kohärenteren Arbeitsplatz zu schaffen.

Erwägen Sie die Einstellung von Sitzungen, in denen die Mitglieder des Teams ihr Wissen und ihre Fähigkeiten freigeben können. Diese Sitzungen steigern die Moral des Teams und fördern eine Kultur des Lernens und der gegenseitigen Unterstützung

Monatliche Sitzungen zum Thema Dankbarkeit sind eine weitere gute Idee. Sie geben den Mitgliedern des Teams die Möglichkeit, ihre Wertschätzung für den Aufwand der anderen auszudrücken und ihre Beiträge anzuerkennen, was den Zusammenhalt und die Moral stärken kann. ClickUp's Kalender-Ansicht ermöglicht Ihnen die Planung und Visualisierung all Ihrer Teambuilding-Aktivitäten, wie z. B. Trainingssitzungen, Dankbarkeits-Meetings und Geschäftsessen, an einem Ort.

Die Kalender-Ansicht von ClickUp hilft Ihnen, einen strukturierten und regelmäßigen Ansatz für die Teambildung zu verfolgen

Sie können bestimmte Daten und Zeiten für diese Aktivitäten einstellen und sie neben Ihren regulären Aufgaben und Terminen anzeigen. So können Sie sicherstellen, dass jeder über bevorstehende Ereignisse Bescheid weiß und entsprechend planen kann.

6. Schulung der emotionalen Intelligenz

Es ist wichtig zu erkennen, dass nicht jeder das gleiche Maß an Empathie besitzt, da jeder Einzelne einzigartige Erfahrungen und Perspektiven mitbringt. Die Investition in ein Training der emotionalen Intelligenz kann sehr vorteilhaft sein, um die Empathie in Ihrem Team zu verbessern.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, dieses Training durchzuführen. Der Einsatz interner Fachexperten (SMEs), die die Kultur und die spezifischen Herausforderungen Ihres Unternehmens kennen, kann eine äußerst relevante und effektive Schulung bieten.

Alternativ können Sie auch Sitzungen mit externen Experten anberaumen oder Online-Kurse erwerben.

Erstellen und speichern Sie umfassendes Schulungsmaterial wie Leitfäden und Fallstudien in ClickUp Dokumente . Dies erleichtert KMU und Ausbildern den Zugang und die effektive Nutzung dieser Ressourcen.

Dokumente erleichtern die Zusammenarbeit, indem sie Teammitgliedern, KMUs und externen Experten die Möglichkeit geben, direkt in das Dokument Einblicke zu geben.

Zusammenarbeit in Echtzeit mit Bearbeitungen und Kommentaren direkt in ClickUp Docs

Mit der kollaborativen Live-Bearbeitung sind Änderungen und Aktualisierungen sofort für alle Mitwirkenden sichtbar.

Dies vereinfacht die Kommunikation, da Diskussionen und Entscheidungen direkt im Dokument stattfinden können, ohne dass E-Mails oder Meetings hin- und hergeschickt werden müssen.

7. Ein vielfältiges und integratives Umfeld

Die Betonung des Wertes der Vielfalt und des Respekts für alle Mitarbeiter ist entscheidend für die Schaffung eines wirklich integrativen Umfelds.

Beginnen Sie damit, klar zu kommunizieren, wie wichtig es ist, unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen zuzulassen, und wie dies zu einem innovativeren und unterstützenderen Arbeitsplatz beiträgt.

Die Festlegung klarer Standards und Richtlinien für die Etikette am Arbeitsplatz, die den Respekt für alle Kulturen, Hintergründe, Lernstile usw. widerspiegeln, ist unerlässlich.

Diese Richtlinien sollten verschiedene Aspekte der täglichen Interaktion abdecken, einschließlich Kommunikationsstile, Entscheidungsprozesse und Konfliktlösung.

8. Mit gutem Beispiel vorangehen

Die Autorität hat einen starken Einfluss auf das Verhalten der Mitglieder des Teams auf der operativen Ebene.

Empathische Führungskräfte wissen, dass sie durch die Demonstration von Empathie durch führungsverhalten -wie z. B. aufrichtige Anteilnahme und Unterstützung- können sie die Kultur ihres Teams und die Art und Weise, wie ihr Team die Führung wahrnimmt und darauf reagiert, tiefgreifend beeinflussen.

Bleiben Sie in schwierigen Situationen Ihren Werten treu und reagieren Sie mit Empathie und Mitgefühl.

Die Vorlage für die Empathie-Karte von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, ein tieferes Verständnis für Ihre Kunden zu entwickeln.

Ein effektives tool, das Ihnen hilft, mit mehr Empathie zu führen, ist ClickUp's Empathie Karte Vorlage . Sie ermöglicht es Ihnen, die Perspektiven Ihres Teams zu visualisieren und besser zu verstehen, indem Sie ihre Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und Handlungen in verschiedenen Situationen aufschlüsseln.

Die Empathie-Karte ist in vier Abschnitte unterteilt: Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse, und Handlungen. Füllen Sie diese Abschnitte mit den von Ihnen gesammelten Erkenntnissen und stellen Sie sicher, dass jeder Abschnitt die Stimme der Person widerspiegelt ihrer Mitarbeiter widerspiegelt .

9. Anerkennung und Wertschätzung

Eine aufrichtige Wertschätzung der Mitglieder des Teams für ihre Offenheit und ihre Beiträge ist entscheidend für die Förderung eines positiven Arbeitsumfelds .

Wenn sich die Mitglieder eines Teams wirklich wertgeschätzt fühlen, stärken sie ihr Engagement und ihre Begeisterung für ihre Rolle. Nehmen Sie sich die Zeit, ihren Aufwand zu würdigen und ihnen für ihre Beiträge von Herzen zu danken.

Das Feiern von Erfolgen im Team ist eine weitere Möglichkeit, Beziehungen zu stärken und die Moral zu verbessern. Ganz gleich, ob es sich um das Erreichen eines bedeutenden Meilensteins, den Abschluss eines anspruchsvollen Projekts oder das Erreichen von Teamzielen handelt, die Anerkennung dieser Leistungen fördert ein Gefühl des gemeinsamen Stolzes und der Leistung.

Praktizieren Sie Empathie am Arbeitsplatz für glücklichere Teams und ein erfolgreiches Business

Die Emotionen Ihrer Mitarbeiter zu verstehen und auf sie einzugehen, ist ein Segen für jedes Unternehmen. So können Sie dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter glücklich, engagiert und motiviert sind.

Tools wie ClickUp können diesen Aufwand unschätzbar unterstützen.

Mit ClickUp können Sie Feedback-Sitzungen effizient planen und organisieren und so sicherstellen, dass die Mitglieder Ihres Teams rechtzeitig einen konstruktiven Beitrag erhalten. Außerdem können Sie Schulungsmaterialien direkt in ClickUp entwickeln und verwalten, was die Vermittlung einzelner Lernziele erleichtert. Anmeldung für ClickUp noch heute!