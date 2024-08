INTJ-Führung: Die Maximierung Ihrer Stärken am Arbeitsplatz

Eine aktuelle artikel auf HBR heißt es, dass die beiden größten Herausforderungen, denen sich Führungskräfte heute stellen müssen, folgende sind: "paradoxe Anforderungen wie mehr mit weniger zu erledigen, Kosten zu senken, aber innovativ zu sein" und "das beispiellose Tempo des disruptiven Wandels."

Um in diesen Zeiten eine gute Führungskraft zu sein, reicht es nicht aus, über Managementfähigkeiten und Branchenerfahrung zu verfügen. Man braucht auch Selbsterkenntnis und eine Wachstumsmentalität. Der Myers-Briggs-Typenindikator (MBTI) ist ein nützliches Tool, das Ihnen hilft, Ihren Persönlichkeitstyp besser zu verstehen, damit Sie in den Ausbau Ihrer Stärken investieren können. Sehen wir uns an, wie.

Myers-Briggs-Typ-Indikator für die Persönlichkeitsbewertung

Der MBTI ist eines der beliebtesten Tools zur Persönlichkeitsanalyse. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen ihn, um ihre Teams zu verstehen und berufliche Entwicklungsprogramme zu entwerfen.

Der MBTI wurde ursprünglich 1943 von Katharine Cook Briggs und ihrer Tochter Isabel Briggs Myers entwickelt und ist ein psychometrischer Test, der Personen anhand von vier Präferenzpaaren in 16 Persönlichkeitstypen einteilt:

Extraversion (E) vs. Introversion (I): Wie Sie Energie lenken/empfangen

Sensing (S) vs. Intuition (N): Wie nehmen Sie Informationen auf?

Denken (T) vs. Fühlen (F): Wie Sie Entscheidungen treffen

Beurteilen (J) vs. Wahrnehmen (P): Wie Sie die Außenwelt wahrnehmen

Je nach Ihren Präferenzen und Verhaltensmustern auf diesen vier Dimensionen können Sie einem der folgenden 16 Typen angehören.

Quelle: Wikipedia

Den INTJ-Persönlichkeitstyp verstehen

INTJ steht für Introversion, Intuition, Denken und Urteilen. Wenn Sie eine INTJ-Persönlichkeit sind, sind Ihre Vorlieben wahrscheinlich folgende:

Introvertiertheit : Sie sind ein zurückhaltender oder privater Mensch, der die Dinge in aller Ruhe durch Beobachtung und Analyse durchdenkt

: Sie sind ein zurückhaltender oder privater Mensch, der die Dinge in aller Ruhe durch Beobachtung und Analyse durchdenkt Intuition : Sie stellen sich Möglichkeiten vor und bauen auf innovativen Ideen auf, wobei Sie das große Ganze im Auge haben

: Sie stellen sich Möglichkeiten vor und bauen auf innovativen Ideen auf, wobei Sie das große Ganze im Auge haben Denken : Sie sind logisch denkend und legen Wert auf Fairness. Sie sind besonnen und vernünftig

: Sie sind logisch denkend und legen Wert auf Fairness. Sie sind besonnen und vernünftig Urteilsvermögen: Sie verlassen sich auf Regeln und Strukturen, um Ihr Verhalten zu steuern, Sie machen klare Pläne und sind entschlossen, diese durchzusetzen Studium deuten darauf hin, dass nur etwas mehr als 2 % der Population INTJ sind, was Sie zu einem der seltensten Persönlichkeitstypen macht. Die Myers-Briggs-Stiftung definiert die INTJ-Persönlichkeit wie folgt.

sie haben einen originellen Verstand und einen großen Drang, ihre Ideen umzusetzen und ihre Ziele zu erreichen. Sie erkennen schnell Muster in äußeren Ereignissen und entwickeln weitreichende Erklärungsperspektiven. Wenn sie verpflichtet sind, organisieren sie eine Aufgabe und ziehen sie durch. Sie sind skeptisch und unabhängig und haben einen hohen Anspruch an Kompetenz und Leistung - für sich selbst und andere

INTJ-Persönlichkeiten werden u. a. mit folgenden Begriffen in Verbindung gebracht: visionär, logisch, kritisch, entschlossen und zielstrebig - Eigenschaften, die erfolgreichen Führungskräften zu eigen sind.

Extraversion und Introversion bei INTJs erforschen

Auch wenn INTJ Ihre Vorlieben beschreibt, heißt das nicht, dass Sie nie die gegenteilige Eigenschaft erleben würden. Instanz, nur weil INTJ-Persönlichkeiten Introvertiertheit bevorzugen, bedeutet das nicht, dass Sie asozial oder nicht kontaktfreudig sind. Es bedeutet lediglich, dass Sie, wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen, ihre Energie lieber nach innen richten, nachdenken und kontemplieren.

Ihre introvertierte Intuition ermöglicht es Ihnen, visionär zu sein, Verbindungen zu ziehen, wo keine offensichtlich sind, und selbst Brainstorming zu betreiben. Ihr introvertiertes Denken sucht nach logischen Zusammenhängen, um die Welt zu verstehen. Das macht Sie analytisch und objektiv.

Die Stärken und Herausforderungen von INTJ-Führungskräften

Die MBTI-Bewertung ist nicht dazu gedacht, Menschen als gute oder schlechte Führungskräfte einzustufen. Im Gegenteil, er ist ein Instrument, um sich selbst besser zu verstehen, Stärken zu nutzen und Herausforderungen zu bewältigen. Als INTJ haben Sie einige einzigartige Stärken, die Sie optimal nutzen müssen.

Stärken des INTJ-Führungsstils

Strategisches Denken

INTJs sind natürliche Führungskräfte, die strategisch und langfristig denken. Sie machen ein Brainstorming über Möglichkeiten, bewerten mögliche Ergebnisse, identifizieren potenzielle Herausforderungen und stellen einen Plan B auf. Dies erhöht nicht nur Ihre Erfolgschancen, sondern macht Sie auch zuverlässiger, wenn die Zeiten schwierig werden.

In einer schwierigen Marktsituation sind Sie beispielsweise nicht derjenige, der voreilig Entlassungen fordert. Sie suchen nach innovativen Wegen, um die Kosten zu senken, und werden so zu einer Führungspersönlichkeit, der man folgen sollte.

Unabhängige Problemlösung

Sie sind ein introvertierter, intuitiver Denker. Das bedeutet, dass Sie Probleme mit sich selbst ausmachen und sich dabei auf Ihre Fähigkeit verlassen, Muster und Möglichkeiten zu erkennen. So,

Ihre Entscheidungen sind gut durchdacht

Ihre Ideen bieten nachhaltige Lösungen

Im Laufe der Zeit werden Ihre Reaktionen auf bekannte Szenarien/Probleme wahrscheinlich schnell sein

Fokus und Entschlossenheit

INTJ-Führungsqualitäten zeichnen sich durch Zielstrebigkeit und Entschlossenheit aus, Dinge zu verwirklichen. Sie sind belastbar und beharrlich, wenn es um Dinge geht, an die Sie fest glauben. Ihre Zielorientierung und Ihr Engagement halten Sie auf Kurs, egal wie lange es dauert.

Instanzen mit einem ehrgeizigen Space-Programm oder großen Problemen in der Grundschulbildung eignen sich am besten für INTJ-Führungskräfte, da sie sich für die Sache engagieren und sie trotz aller Widrigkeiten durchsetzen werden.

Neugierde und Instinkt

Um eine Intuition zu entwickeln, verbringen INTJ-Führungskräfte viel Zeit damit, die Welt zu beobachten und sich Wissen über sie anzueignen. Sie lernen tiefgründig und verstehen die zugrunde liegenden Prinzipien und Theorien. Sie halten sich auch selbst auf dem Laufenden.

Als Führungskraft sind diese Persönlichkeitsmerkmale von unschätzbarem Wert, da sie Ihnen helfen, Ideen und Verbindungen zu erkennen, die andere leicht übersehen könnten. Sie können Innovationen vorantreiben und futuristische Lösungen entwickeln, die in der Realität verwurzelt sind.

Hohe Ansprüche an die Leistung

INTJ-Führungskräfte haben einen hohen Anspruch an Kompetenz und Leistung. Sie erwarten das Beste von sich selbst und Ihren Mitmenschen. Dadurch sind Sie in der Lage, den von Ihnen geschaffenen Wert zu verbessern, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen und die Organisation zu größeren Leistungen anzuspornen.

Herausforderungen des INTJ-Führungsstils

Dieselben Eigenschaften, die für eine Führungspersönlichkeit hervorragend sind, können sich in unüberwindbare Herausforderungen verwandeln, wenn sie nicht kontrolliert werden. Im Myers-Briggs-Rahmenwerk wird dies als "Übertreibung" bezeichnet Hier einige Beispiele.

Unrealistische Vision

Eine INTJ-Führungskraft ist ein Visionär. Wenn Ihre introvertierte Intuition jedoch übertrieben ist, können Ihre Ideen unrealistisch werden, ohne die Kontrolle durch Ihr Team. Wenn Ihre Ideen auf Ablehnung stoßen, sehen Sie vielleicht nur Daten, die Ihre Theorien unterstützen, so dass Sie auf Ihrem Standpunkt beharren.

Urteilsfähige Natur

INTJ-Führungskräfte ziehen von Natur aus das Urteilsvermögen der Wahrnehmung vor. Das kann zwar entschlossen und klar sein, kann aber auch leicht zu einem "Urteil" werden Im Extremfall kann dies dazu führen, dass man zu schnell über Teammitglieder oder Ideen urteilt und diejenigen, die mit einem arbeiten, entfremdet.

Noch wichtiger ist, dass dies auch dazu führen kann, dass Sie sich selbst gegenüber zu kritisch sind und sich unzulänglich fühlen.

Unmögliche Einzelziele

In dem Bemühen, hohe Leistungsstandards zu setzen, setzen Sie sich oft unmögliche Einzelziele. Im Ergebnis laufen Sie Gefahr, sich selbst und Ihr Team auf ein Scheitern einzustellen und damit alle zu demoralisieren.

Sie werden wahrscheinlich als Perfektionist angesehen. Das führt dazu, dass Sie pingelig werden und Zeit verschwenden, die möglicherweise keine angemessenen Ergebnisse liefert.

Mangelnde Kommunikation

Ihre Introvertiertheit führt dazu, dass Sie viel Zeit mit sich selbst verbringen und Ideen und Möglichkeiten erforschen. Du triffst auch Entscheidungen mit dir selbst. Dies könnte den Anschein erwecken, als wollten Sie ein Einzelkämpfer sein, der nicht bereit ist, mit anderen zusammenzuarbeiten oder Aufgaben zu delegieren, und der in folgenden Bereichen versagt team-Management .

Ohne eine klare Darstellung Ihres Entscheidungsprozesses könnten Ihre Lösungen Ihren Teams unnötig kompliziert erscheinen, so dass sie zögern, sich der Sache zu verpflichten.

Umgang mit Konflikten und Teamdynamik als INTJ-Führungskraft

Als introvertierte Führungskraft, die lieber allein arbeitet, pflegen INTJs keine persönlichen Verbindungen am Arbeitsplatz. Ihre Denk- und Urteilsfähigkeit führt dazu, dass sie die Dinge nur schwarz und weiß sehen und die Eigenart menschlicher Beziehungen nicht verstehen.

Daher fällt es INTJs schwer, mit Konflikten umzugehen, seien es Ihre eigenen oder die zwischen zwei Personen in Ihrem Team. Sie gehen Konflikten oft aus dem Weg, was dem langfristigen Zusammenhalt eines Teams abträglich ist.

Ihre logische Denkweise kann dazu führen, dass Sie qualitative Daten aus der Lebenserfahrung von Menschen, die anders sind als Sie, außer Acht lassen. In heterogenen Teams kann dies zu einer unangenehmen Arbeitsumgebung führen. Wenn Sie sich auf die Analyse konzentrieren, könnten Sie außerdem die Auswirkungen Ihrer Entscheidungen auf andere vernachlässigen, was zu katastrophalen zwischenmenschlichen Folgen führen kann.

Wie jeder Persönlichkeitstyp haben Sie einige Stärken und einige Herausforderungen. Mit den richtigen Prozessen und Tools können Sie Ihre Schwächen sicherlich überwinden und eine großartige Führungskraft werden. Und so geht's.

Wie man Herausforderungen überwindet und eine erfolgreiche INTJ-Führungskraft wird

Der einfachste Weg, eine erfolgreiche INTJ-Führungskraft zu sein, besteht darin, aus Ihren Stärken Kapital zu schlagen und an Ihren Herausforderungen zu arbeiten. Einige der Änderungen, die Sie vornehmen müssen, können verhaltensbezogen sein, aber vieles lässt sich mit den richtigen Projektmanagement tools wie ClickUp.

Hier sind einige führungsstrategien die Ihnen helfen werden, als INTJ-Führungskraft erfolgreich zu sein.

Kommunizieren Sie klar

Die Achillesferse einer INTJ-Führungskraft ist die Introvertiertheit, die dazu führt, dass Sie Ihre Karten in der Hand halten. Machen Sie sich das klar und praktizieren Sie bewusst eine transparente Kommunikation.

Machen Sie mit Ihrem Team ein Brainstorming mit einem tool wie ClickUp Whiteboard um ihnen zu zeigen, wie Sie zu Ihren Entscheidungen gekommen sind.

mit ClickUp Whiteboards kollaborieren und organisieren Sie Ihre Gedanken

Stellen Sie Prozesse für die wichtigen Aufgaben ein. Nutzen Sie den "beurteilenden" Teil Ihres Persönlichkeitstyps, um Rahmen und Leitplanken zu schaffen, die das Team leiten. Teilen Sie dies auf ClickUp Dokumente und aktualisieren Sie es nach und nach, um Ihr Team auf seinem Weg zu begleiten.

erstellen Sie gemeinsame Dokumente für nahtlose Teamarbeit mit ClickUp Docs

Nehmen Sie an Unterhaltungen teil, die Teams im Rahmen ihres Arbeitstages führen. Sehen Sie die Kommentare auf ClickUp Aufgaben um ihre Herausforderungen und Bedürfnisse besser zu verstehen.

effektiv über ClickUp kommunizieren

Delegieren. Ihre introvertierte Intuition sagt Ihnen vielleicht, dass es am besten ist, alles selbst zu erledigen. Das ist schlichtweg falsch. Lernen Sie, zu delegieren. Nutzen Sie Ihre INTJ-Führungsqualitäten, um umfassend zu dokumentieren, was zu erledigen ist, und bereiten Sie Ihr Team auf den Erfolg vor. ClickUp AI kann dies auf intelligente Weise für Sie zusammenfassen, damit Sie leicht nachschlagen können.

erzeugen Sie genau Sitzungsnotizen _mühelos mit ClickUp A_I

Checks und Balancen aufbauen

Ohne Kontrollmechanismen besteht für INTJ-Führungskräfte die Gefahr, dass sie sich von ihren Ideen mitreißen lassen. Sie könnten zum Beispiel begeistert sein, GenAI in die betriebsführungssoftware die Sie gerade entwickeln. Sie rufen also Ihren Entwicklungsleiter an und verlangen, dass er das neue Feature im nächsten Sprint entwickelt.

In Ihren Augen ist das vernünftig, da Sie es durchdacht haben. Für den technischen Leiter ist dies jedoch ein herber Schock, da es seinen Plan durchkreuzt und seine Teams verunsichert.

Als INTJ, der sich seiner selbst bewusst ist, sollten Sie Kontrollen und Ausgleiche schaffen. Nutzen Sie Daten, um zu beurteilen, ob Ihre Idee umgesetzt werden kann. ClickUp Dashboard bietet anpassbare Berichterstellungen über mehrere Datenpunkte, damit Sie alle Einflussfaktoren berücksichtigen können.

verschaffen Sie sich mit anpassbaren Dashboards in ClickUp einen umfassenden Überblick über Ihre Kampagnen

Machen Sie ein Brainstorming mit einer engen Vertrauensperson, um sicherzustellen, dass es realistisch ist. Diskutieren Sie mit allen Beteiligten und bitten Sie sie um ihre Unterstützung. Nehmen Sie ein "Nein" nicht persönlich. Wenn Ihnen jemand sagt, dass Ihre Idee nicht realisierbar ist, sollten Sie auch die Ansicht der anderen Person berücksichtigen.

Nutzen Sie eine der Dutzenden von ClickUp Vorlagen für das Projektmanagement um Sie auf diesem Weg zu begleiten.

Urteilen ist auch eine Art, die Dinge zu sehen. Es wird nur dann schädlich, wenn Sie urteilen, ohne in der Realität verwurzelt zu sein. Nutzen Sie also Ihr Urteilsvermögen zu Ihrem Vorteil.

Sammeln Sie Daten über alle Dimensionen hinweg. Instanz, anstatt sich allein auf Ihre Intuition zu verlassen und ein Team als unproduktiv oder ineffizient zu bezeichnen, untersuchen Sie dessen zeiterfassung daten. Visualisieren Sie die Abhängigkeiten von Aufgaben auf einer Gantt-Diagramm-Ansicht um Komplexitäten zu verstehen. Richten Sie Ihre Ziele ein unter ClickUp Ziele und den Fortschritt nachverfolgen.

verfolgen Sie den Fortschritt jedes Ziels in verschiedenen Ansichten auf ClickUp_

Gelöschte und erreichbare Ziele setzen

Segen und Fluch einer INTJ-Führungskraft ist, dass sie hohe Ansprüche an sich selbst und ihr Team stellt. Machen Sie Ihre Ziele für Ihr Team erreichbar und erstrebenswert.

Teilen Sie Ihre visionären Ziele in erreichbare Meilensteine auf

Stellen Sie jeden Schritt als ClickUp Aufgabe ein

Fügen Sie Checklisten hinzu, um sicherzustellen, dass die Standards erfüllt werden

Messen Sie den Fortschritt und führen Sie regelmäßige Retrospektiven durch

Wenn Sie das Gefühl haben, dass nichts funktioniert oder niemand Ihre Leistungsstandards erfüllt, sollten Sie sich auf harte Daten besinnen

Diese ClickUp Vorlagen für den Projektumfang können ein guter Ausgangspunkt für die Einstellung von Zielen und Grenzen für Ihr nächstes Projekt sein.

Arbeiten Sie eng mit Ihrem Team zusammen

Führungspersönlichkeiten - ob INTJ oder nicht - müssen auf Menschen einwirken und sie überzeugen, die ihre beruflichen, psychologischen und emotionalen Bedürfnisse haben, auf die sie eingehen müssen. Investieren Sie in Coaching für Ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten.

Als INTJ-Führungskraft ist es für Sie leicht, kritisch zu sein. Versuchen Sie, es nicht zu übertreiben. Sorgen Sie für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wertschätzung und Kritik. Verstehen Sie die unterschiedlichen Fähigkeiten Ihrer Mitglieder im Team arbeitsstile . Errungenschaften anerkennen und feiern, um zu motivieren und die Moral des Teams zu stärken .

Bauen Sie persönliche Beziehungen zu Ihren unmittelbaren Teammitgliedern auf, um ein Gespür dafür zu entwickeln, wie sie miteinander arbeiten. Verbessern Sie die Dynamik im Team durch Beseitigung von Hindernissen und Ermöglichung des Zugangs.

FAQs über INTJ-Führung

1. Was ist der INTJ-Führungsstil?

Der INTJ-Führungsstil ist die Art und Weise, wie INTJs nach dem MBTI Menschen und Teams führen. Er zeichnet sich durch strategisches Denken, analytische Entscheidungsfindung und den Fokus auf Effizienz aus.

INTJ-Führungskräfte sind visionär und zukunftsorientiert und stützen sich auf Logik und Daten, um rationale Entscheidungen zu treffen. Ihr Ansatz ist eher direkt und durchsetzungsfähig. Sie setzen hohe Maßstäbe und erwarten von sich und ihrem Team Spitzenleistungen.

2. Sind INTJs gute Manager?

Auf jeden Fall. INTJs können aufgrund ihrer einzigartigen Stärken und Eigenschaften ausgezeichnete Manager sein.

Ihr strategisches Denken, ihre analytischen Fähigkeiten und ihre Fähigkeit zur unabhängigen Problemlösung machen sie zu guten Führungskräften im Business.

3. Wie werde ich eine INTJ-Führungskraft?

Bauen Sie als INTJ auf Ihre natürlichen Stärken und arbeiten Sie daran, Ihre Schwächen zu minimieren. Konzentrieren Sie sich auf Daten und Analysen, investieren Sie aber auch in menschliche Verbindungen. Lassen Sie sich coachen und unterstützen, um Ihre emotionale Intelligenz zu verbessern.

Seien Sie transparent in Bezug auf Ihre Prozesse und nehmen Sie Ihr Team mit auf die Reise der Entscheidungsfindung. Fordern Sie die Mitglieder Ihres Teams zur Mitarbeit auf und arbeiten Sie mit ihnen zusammen. Achten Sie aufmerksam auf Probleme und Muster in Ihrem Team, die nicht offensichtlich sind.

Maximieren Sie Ihre Stärken als INTJ-Führungskraft mit ClickUp

Business Leadership ist heute nicht einfach. Kunden wollen bessere Erlebnisse zu günstigeren Preisen. Investoren verlangen Größe, obwohl sich der Markt abschwächt. Die Technologie entwickelt sich so schnell weiter, dass etwas, das Sie Anfang des Jahres eingeführt haben, schon wieder veraltet zu sein scheint.

Kurz gesagt, die Dinge ändern sich und die Anforderungen steigen. Genau die Eigenschaften, die INTJs zu großartigen Führungskräften machen, können auch der Grund für ihren Untergang sein. Ihre Klarheit über richtig und falsch kann leicht als voreilige Schlussfolgerung angesehen werden.

Überwinden Sie diese Herausforderungen und maximieren Sie Ihre Stärken, indem Sie klar kommunizieren, Ihr Team bei der Entscheidungsfindung mitnehmen und auf Ihre vernünftige Seite drängen. ClickUp's project management tool kann Ihnen bei all dem und mehr helfen. Probieren Sie es selbst aus.