10 beste persönliche Wissensdatenbank-Software

Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, wie Sie verzweifelt nach einer wichtigen Information gesucht haben, die Ihnen in Ihrem Projektvorschlag fehlt? Es könnte ein entscheidender Faktor sein, aber er versteckt sich irgendwo im endlosen Meer von Notizen und Dokumenten, die auf Ihren Geräten verstreut sind.

Das haben wir alle schon einmal erlebt. Und genau hier kommt die persönliche Wissensdatenbank-Software ins Spiel.

Ich habe mich auf den Weg gemacht, mein Wissensmanagement zu rationalisieren, nachdem ich eine Instanz zu oft nicht in der Lage war, wichtige Informationen über meine Projekte nachzuverfolgen. Mein Team und ich bei ClickUp haben viele Lösungen getestet, und basierend auf dem, was wir gefunden haben, freue ich mich, eine Liste der 10 besten persönlichen Wissensdatenbank-Software auf dem Markt freizugeben.

Wenn Sie Informationen auf strukturierte Weise speichern, organisieren und verwalten möchten, sind Tools für das persönliche Wissensmanagement von entscheidender Bedeutung.

Eine ideale persönliche wissensdatenbank-Software sollte die folgenden Features aufweisen:

Suchfunktion: Die Software muss das schnelle Auffinden von Informationen durch Schlüsselwörter, Tags oder andere erweiterte Filter ermöglichen

Organisationsmöglichkeiten: Flexible Features wie Kategorien, Ordner und Tags helfen, Ihre Informationen so zu organisieren, dass sie leicht nachverfolgt werden können

Integration: Ihreinterne Wissensdatenbank wird effektiver sein, wenn sie mit anderen Tools und Software integriert werden kann, z. B. mit Anwendungen zur Aufgabenverwaltung, E-Mails und Kalendern

Kollaborationsoptionen: Möglicherweise müssen Sie mit einem Kollegen oder einem Freund zusammenarbeiten, um eine Aufgabe zu erledigen, die Ihre persönlichewissensmanagement-Software. Vergewissern Sie sich, dass die Software über umfangreiche Optionen für die Zusammenarbeit verfügt, wie z. B. gemeinsame Arbeitsbereiche und Versionskontrolle

Datenschutz und Sicherheit: Die Software sollte in der Lage sein, alle Arten von Daten zu speichern, von persönlichen bis hin zu beruflichen. Stellen Sie sicher, dass das tool mit Sicherheits Features wie Verschlüsselung und Benutzer Identifikation ausgestattet ist

Benutzerfreundlichkeit: Das persönliche Wissensmanagement-Tool muss über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen und sollte das Organisieren, Suchen und Abrufen von Informationen mit nur wenigen Schritten ermöglichen

Nun, da wir die grundlegenden Anforderungen für die Auswahl eines persönlichen Wissensmanagement-Tools kennen, wollen wir uns die besten Optionen ansehen!

Hier sind die 10 besten Softwareoptionen für persönliche Wissensdatenbanken, die ich recherchiert habe. Wir haben die besten Features, Preise und Limits der einzelnen Tools beschrieben.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte und gut strukturierte persönliche Wissensdatenbank mit ClickUp Docs ClickUp , eine dynamische, Cloud-basierte Projektmanagement-Software, ermöglicht es Ihnen, eine personalisierte Wissensdatenbank zu erstellen, in der Sie alles speichern können, von einem Gedanken oder Link bis hin zu einem Bild oder Video.

Mit ClickUp Dokumente können Sie Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten, vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten und anpassbaren Vorlagen erstellen. Sie können auch Ihre Ressourcen organisieren, Listen erstellen, Tabellen oder Diagramme hinzufügen und Ihren Inhalt mit verschiedenen Schriftarten und Größen stilisieren.

Und das ist noch nicht alles: Bearbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team, verwenden Sie Tags in Kommentaren, weisen Sie Elemente zu, und wandeln Sie Text in verfolgbare Aufgaben um, um Ihre Ideen zu organisieren. Außerdem können Sie Ihre Dokumente mit Einstellungen für den Datenschutz schützen, Berechtigungen verwalten und gemeinsam nutzbare Links erstellen.

Hören Sie sich direkt von einem Kunden an, warum er ClickUp bevorzugt:

Seit der Einführung von ClickUp sind unsere Teams langsam von Google Docs zur Dokumentation abgewandert, und tatsächlich hat sich die Dokumentation deutlich verbessert.

Mitch Stephens, PMP, Technischer Programm-Manager, Shipt

Möchten Sie Ihre Wissensdatenbank leistungsfähiger und effizienter gestalten? Integrieren Sie ClickUp Gehirn und begrüßen erweiterte Features und Funktionen.

Rufen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle Quellen und Informationen aus Ihrer Wissensdatenbank ab

ClickUp Brain eignet sich hervorragend für erweiterte Suchen und Abfragen durch natürliche Sprachverarbeitung und semantische Suche. ClickUp Brain konsolidiert alle Ihre KI-Anwendungen und vereinfacht die Integration von Aufgaben, Dokumenten, Personen und Wissen in Ihren Workflow.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie suchen nach einer passenden Fallstudie, um Ihr Geschäft voranzutreiben. Hier können Sie die erweiterten KI-Tools für das Wissensmanagement um relevante Fallstudien in Ihrer Wissensdatenbank-Software zu finden.

ClickUp Brain fasst auch Langform-Dokumente zusammen und schlägt relevante Inhalte auf der Grundlage Ihrer Aktivitäten vor. Außerdem können Sie mit seiner Hilfe Trends und Muster in Ihrer Wissensdatenbank analysieren und wissensmanagement-Strategien .

Manchmal haben Sie vielleicht nicht die Zeit, alle Ihre Ressourcen manuell zu organisieren. In diesem Fall kann das ClickUp Wissensdatenbank Vorlage erleichtert den schnellen Aufbau Ihrer Wissensdatenbank.

Schaffen Sie einen Rahmen für Teams zum Aufbau und zur Organisation einer digitalen Informationsbibliothek mit der ClickUp Vorlage für Wissensdatenbanken

Mit dieser vorlage für die Wissensdatenbank können Sie:

Internes Wissen in strukturierter Form innerhalb Ihres Teams oder Unternehmens speichern und freigeben

Informationen in bestimmte Arten von Abschnitten wie FAQs, Wissensartikel und Ressourcen unterteilen, um das Auffinden von Daten zu erleichtern

wie FAQs, Wissensartikel und Ressourcen unterteilen, um das Auffinden von Daten zu erleichtern Eine Help-Center-Erfahrung für Teammitglieder schaffen, um die Zusammenarbeit zu fördern

ClickUp beste Features

Benutzen Sie benutzerdefinierte Kategorien auf verschiedenen Ebenen, wie Spaces, Ordner und Listen, um Ihre Wissensdatenbank zu organisieren

Erstellen Sie umfassende Dokumente, um Informationen zu speichern und zu verknüpfenClickUp Aufgaben und Unteraufgaben für eine einfache Navigation

Effiziente Suche mit globaler Suche und erweiterten Filtern wieClickUp Benutzerdefinierter Status undClickUp Benutzerdefinierte Felder* Nutzen Sie umfangreiche Bearbeitungs- und Formatierungsoptionen, um eine visuell ansprechende Wissensdatenbank mit Abschlägen, Tabellen und eingebetteten Dateien zu erstellen

Zugriff auf die Wissensdatenbank von unterwegs mit der mobilen Anwendung von ClickUp

Nutzen SieClickUp-Integrationen zur nahtlosen Integration mit Tools wie Google Drive, Dropbox, Slack und anderen, um Ihre Wissensdatenbank zu zentralisieren

ClickUp Limits

ClickUp hat so viele Features und benutzerdefinierte Optionen, dass es eine Weile dauern kann, bis es perfekt für Ihre Bedürfnisse konfiguriert ist

ClickUp AI ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Hinzufügen zu einem beliebigen bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

über Notion Notion bietet eine intuitive Lösung für die Verwaltung von Notizen und Dokumenten mit seiner einfachen und leistungsstarken Methode zur Speicherung von Daten: Wikis.

Sie können alle Seiten in Ihrem Workspace mit der Seitenleiste ansehen und leistungsfähige Suchfilter verwenden, um Inhalte innerhalb von Sekunden zu finden. Sie können Emojis, Titelbilder oder jede Form von Medien verwenden, um Ihre Wissensdatenbank lebendig, bequem und unterhaltsam zu gestalten.

Notion beste Features

Erstellen Sie eine organisierte und vernetzte Wissensdatenbank, indem Sie Ihre Notizen und Dokumente mit anderen Seiten verknüpfen

Aktualisieren Sie ähnliche Inhalte an allen Stellen gleichzeitig mit synchronisierten Blöcken

Vereinfachen Sie die Erstellung einer Wissensdatenbank mit Notion-Vorlagen, die für verschiedene Zwecke zugeschnitten sind

Besseres Schreiben und Organisieren mit einem integrierten KI-Assistenten

Notion Limitierungen

Notion verfügt über zahlreiche Features, so dass viele Benutzer über eine Lernkurve bei der Nutzung berichten

Die Software bietet kein nahtloses Erlebnis auf dem Handy oder iPad

Preise für Notion

Free : $0

: $0 Plus : $12/Platz pro Monat

: $12/Platz pro Monat Business : $18/Sitz pro Monat

: $18/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,400+ Bewertungen)

4.7/5 (5,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,200+ Bewertungen)

3. Evernote (Am besten für die Aufnahme von Audio-Notizen)

über Evernote Ob Sie Ihren Terminkalender organisieren oder zufällige Gedanken notieren, Evernote ist ein zuverlässiges Notiz- und software zum Freigeben von Wissen die alles an einem Ort zusammenfasst. Damit können Sie Ihre Informationen 24/7 zugänglich machen.

**Sie können Ihre Notizen verbessern, indem Sie Text, Bilder, Scans, PDFs und Dokumente einfügen, was sie vielseitiger und nützlicher macht

Lassen Sie mich eines seiner besten Features hervorheben: Audio-Notizen. Dies ist besonders nützlich an Tagen, an denen Sie keine Zeit haben, Ihre Gedanken und Ideen aufzuschreiben.

Evernote beste Features

Sofortiges Auffinden von Informationen mit erweiterten Suchfiltern undKI Schreib-Tools* Greifen Sie auch ohne Internetverbindung auf Ihre Wissensdatenbank zu, um jederzeit den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

Organisieren Sie Ihre Ressourcen, wie z.B. Bilder, Scans, Rezepte, PDFs, etc.

Evernote Beschränkungen

Häufige Aktualisierungen der Software machen es für Kunden schwierig, mit den Änderungen Schritt zu halten

Preise für Evernote

Free

Persönlich: $14.99/Monat

$14.99/Monat Professionell: $17.99/Monat

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,200+ Bewertungen)

über Mem Mem ist eine selbstorganisierende persönliche wissensmanagement tool für Unternehmer, Führungskräfte, Forscher und Ersteller. Dies ist ideal, wenn Sie eine große Menge an Wissensressourcen haben, die Sie häufig benötigen.

Mem-Chat kann Ihnen helfen, Antworten auf Ihre Fragen zu finden, Meeting-Notizen zusammenzufassen und Inhalte durch das Verstehen Ihrer Notizen zu generieren.

Neben dem Speicherort für Ihre Fragen im Mem-Chat werden auch verwandte Notizen angezeigt. Sie müssen diese Wissensdatenbank nicht manuell organisieren. Suchen Sie einfach nach dem, was Sie brauchen. KI-generierte Ergebnisse zeigen alle Ressourcen und Notizen an, die mit einer bestimmten Aufgabe zusammenhängen

Mem beste Features

Entdecken Sie frühere Notizen zum selben Thema wieder, um alles zu einem bestimmten Thema abschließen zu können

Greifen Sie auf Notizen aus Ihrer gesamten Wissensdatenbank zu, ohne sich an Ihr Tagging-System oder Ihre komplexe Ordnerstruktur erinnern zu müssen

Erweitern Sie Ihre Funktionen mit KI-Vorschläge für die Dokumentation um Aufgaben zu beschleunigen

Mem-Begrenzungen

Die Software bietet in ihrer Suchfunktion nur begrenzte Offline-Funktionen, so dass die KI-Unterstützung von der Internetverbindung abhängig ist

Mem Preise

Mem : $14.99/Monat

: $14.99/Monat Mem Teams: Benutzerdefinierte Preise

Mem Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Kritiken und Bewertungen

Nicht genug Kritiken und Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen und Beurteilungen

über Obsidian Obsidian ist eine private und flexible App, die sich an Ihr Denken anpasst und Ihre Gedanken für Sie organisiert. **Sie können alles in dieser Wissensdatenbank speichern, denn sie bewahrt Ihr Geschriebenes sicher auf

Die Software bietet hunderte von Plugins und Themen, um Obsidian an Ihre Gedanken anzupassen. Das ist noch nicht alles: Interaktive Diagramme ermöglichen es Ihnen, die Beziehungen und Muster in Ihren Notizen zu visualisieren.

Das Besondere an Obsidian ist, dass es offene, nicht-proprietäre Dateien verwendet, so dass Sie nie eingesperrt sind und Ihre Daten und Gedanken für die Ewigkeit bewahren können.

Obsidian beste Features

Erstellen Sie einen Datensatz aus persönlichen Notizen oder Tagebucheinträgen mit den vielfältigen Tools von Obsidian

Verbinden Sie Notizen, Ideen, Personen und Orte innerhalb Ihrer Wissensdatenbank

Veröffentlichen Sie Ihre Notizen sofort und verwandeln Sie sie in ein Online-Wiki, eine Wissensdatenbank, eine Dokumentation oder einen digitalen Garten

Obsidian Limitierungen

Das Navigieren zwischen verschiedenen Notizen kann langsam sein, was manchmal zu einer Verzögerung beim Zugriff auf wichtige Informationen führt

Preise für Obsidian

Persönliche Nutzung : Free

: Free Kommerzielle Nutzung: $50/Benutzer pro Jahr

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

6. Roam Research (Am besten für den Aufbau einer vernetzten Wissensbasis)

über Roam Research Die Arbeit mit Roam ist wie die Arbeit mit einer intelligenten, visuellen Datenbank. Mit Roam können Sie einen Pool für alle Ihre Recherchen an einem Ort erstellen, bevor Sie mit deren Organisation beginnen.

Das beste Feature dieser Software ist, dass sie Ihre Informationen nicht hierarchisch, sondern assoziativ darstellt.

Aus diesem Grund wird sie von Forschern, Autoren, Entwicklern, Designern, Produktmanagern und anderen Fachleuten geschätzt.

Roam Research's beste Features

Aufbau einer umfangreichen und vernetzten persönlichen Wissensbasis durch assoziative Notizen

Erstellen und Speichern von Informationen in einer Graphenstruktur zum vereinfachten Nachschlagen und Wiederauffinden

Organisieren Sie Ihre Gedanken und durchsuchen Sie sie für einen schnellen Zugriff

Roam Grenzen der Forschung

Die Software bietet nur begrenzte Features für die Erstellung von Notizen und hat eine sehr einfache Benutzeroberfläche

Preise für Roam Research

Pro : $15/Monat

: $15/Monat Believer: $8.33/Monat

Roam Research Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Nicht genug Bewertungen

über Dokument360 Möchten Sie eine benutzerdefinierte persönliche Wissensdatenbank erstellen? Document360 könnte die richtige Wahl sein, wenn Sie Ihre Markenfarben einbeziehen und eine benutzerdefinierte Domain hinzufügen möchten.

Wie andere Software-Tools auf dieser Liste verfügt Document360 über eine KI-gestützte Suchmaschine, die die Wissensdatenbank durchsucht und kontextabhängige Ergebnisse in Millisekunden liefert.

Außerdem können Sie aus verschiedenen Zugriffssteuerungsoptionen wählen und Ihre Wissensdatenbank mit einem Klick von privat auf öffentlich umstellen.

Document360 beste Features

Erhalten Sie Einblicke von den Betrachtern durch Feedback und Bewertungen und kombinieren Sie diese mit Analysen, um Ihre Wissensdatenbank zu verbessern

Integrieren Sie Kommentare, Chats und Analysen, um Ihre Wissensdatenbank zu einer einzigen Datenquelle zu machen

Greifen Sie jederzeit und von jedem Ort aus auf Ihre Wissensdatenbank zu und haben Sie die Informationen immer zur Hand

Document360 Beschränkungen

Einige Features der Software sind nur über Add-Ons verfügbar, die die Kosten für die Software erhöhen können

Document360 Preise

Kostenlos Forever

Standard : $149/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung)

: $149/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung) Professionell : $299/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung)

: $299/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung) Business : 399 $/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung)

: 399 $/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung) Unternehmen: 599 $/Projekt pro Monat (jährliche Abrechnung)

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

über Atlassian Confluence verwendet Formate wie Seitenbäume und Inhaltsverzeichnisse zum Auffinden wichtiger Informationen und bietet gleichzeitig erweiterte Suchfunktionen.

Es ermöglicht Ihnen die Organisation Ihrer Wissensbasis in Seiten, Anhängen und Spaces mit Beschreibungen. Sie können auch eine Wissensdatenbank für Ihr Team erstellen und durchsuchen, um die besten Ideen herauszufiltern.

Confluence beste Features

Gemeinsame Bearbeitung mit Teams in Echtzeit und Veröffentlichung von Updates, die Änderungen hervorheben

Hinterlassen Sie Inline- und Seitenkommentare, Likes und visuelle Elemente, wie Bilder, GIFs und Emojis

Benachrichtigen Sie Ihre Teammitglieder, wenn Sie sie taggen oder ihnen eine Aufgabe zuweisen, damit jeder den Überblick über seine Arbeit behält

Confluence-Einschränkungen

Das Ressourcenzentrum der Software ist manchmal unzureichend, was es schwierig macht, die benutzerdefinierten Features zu verstehen

Confluence Preise

Free

Standard: 4,89 $/Benutzer pro Monat

4,89 $/Benutzer pro Monat Premium: $8.97/Benutzer pro Monat

$8.97/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3.000+ Bewertungen)

4.1/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

über HappyFox HappyFox bietet einen strukturierten Index, der Ihnen hilft, das zu finden, was Sie brauchen, ohne Zeit zu verschwenden. Das Tool unterstützt Sie bei der Suche nach den richtigen Informationen und bietet relevante Vorschläge.

Mit seinen benutzerdefinierten Optionen kann Ihre Wissensdatenbank optisch ansprechend gestaltet werden. Außerdem können Sie mühelos Artikel und Abschnitte erstellen und Bilder/Videos einbetten, um alle Ressourcen an einem Ort zu haben.

HappyFox beste Features

Profitieren Sie von Nachverfolgung und Feedback in Echtzeit, indem Sie mit anderen an Ihrer Wissensdatenbank zusammenarbeiten

Personalisieren Sie Ihre Wissensdatenbank mit benutzerdefinierten Kopfzeilen, Layouts, Farben und Logos

Verwandeln Sie Ihren statischen einseitigen FAQ-Bereich in eine gut erledigte Wissensdatenbank

HappyFox Beschränkungen

Die Preisstruktur der Software kann für kleine Geschäfte kostspielig sein

HappyFox Preise

Basic : $14/Agent pro Monat

: $14/Agent pro Monat Team : $69/Agent pro Monat

: $69/Agent pro Monat Pro : $199/Vermittler pro Monat

: $199/Vermittler pro Monat Enterprise PRO: Benutzerdefinierte Preise

HappyFox Bewertungen und Rezensionen

G2: 4./5 (200+ Bewertungen)

4./5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4,6/5 (90+ Bewertungen)

10. Bloks (Am besten für vorlagengestütztes Wissensmanagement)

über Bloks Bloks funktioniert mit Zoom, Meet, Teams, Slack und anderen Plattformen. Mit Bloks können Sie Mitschriften von Meetings aufzeichnen und Schlüsselideen in Ihrer Wissensdatenbank notieren, um sie später wieder aufzurufen.

Bloks verbessert die Klarheit und den Kontext, indem es die Art und Weise revolutioniert, wie Sie Ihre Gedanken erfassen, organisieren und in den Vordergrund rücken.

Das Besondere an dieser Software ist die Möglichkeit, maßgeschneiderte Briefs für verschiedene Zwecke zu erstellen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Ideen mit Präzision zu präsentieren.

Bloks beste Features

Notieren Sie wichtige Details und Notizen zu Meetings automatisch mit KI als Ihr persönlicher Assistent * Kategorisieren Sie Ihre Ressourcen auf der Grundlage von Anforderungen mit verschiedenen Formaten

Verwenden Sie Vorlagen, um Informationen kontextabhängig zu speichern, und erstellen Sie Ihre benutzerdefinierte Vorlage zur späteren Verwendung

Bloks Beschränkungen

Ohne Telefon- oder Desktop-App ist der Zugriff nicht möglich

Bloks Preise

Bloks Free : Bis zu 10 Guthaben

: Bis zu 10 Guthaben Bloks+ : $29/Monat

: $29/Monat Bloks Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bloks Bewertungen und Rezensionen

G2: Noratings verfügbar

Noratings verfügbar Capterra: Nicht genug Bewertungen

Eine gut organisierte persönliche Wissensdatenbank mit fortschrittlichen Suchfunktionen ist ein unschätzbares Gut. Sie dient als Grundlage für die Entwicklung von Ideen und den Zugriff auf notwendige Ressourcen, wenn Sie und Ihr Team sie benötigen. Außerdem können Sie damit persönliche Ideen und Notizen, die über verschiedene Kanäle verteilt sind, in eine gemeinsame, umsetzbare Wissensdatenbank verwandeln.

Wenn es um Benutzerfreundlichkeit und außergewöhnliche Funktionen geht, ist ClickUp Ihre beste Wahl. ClickUp Docs, gekoppelt mit seinem KI-Assistenten Brain, verbessert die Organisation und optimiert das Auffinden von Ressourcen. Es steigert Ihre Produktivität, spart Ihnen Zeit und rationalisiert Ihre berufliche und persönliche Arbeit. Anmeldung für ClickUp und bauen Sie Ihre dynamische persönliche Wissensdatenbank auf.