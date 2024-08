Die 10 besten Softwarelösungen für das Kundenkommunikationsmanagement im Jahr 2024

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihren Posteingang und sehen eine Flut von E-Mails, Texten und Social-Media-Nachrichten, die alle von Kunden stammen, die dringend Ihre Aufmerksamkeit benötigen. Das habe ich auch schon erlebt!

Es fühlt sich wie ein ständiger Balanceakt an, denn jede Nachricht verlangt nach Aufmerksamkeit. Trotz meines größten Aufwands fallen einige Nachrichten unweigerlich durch die Maschen, was zu frustrierten Kunden und der ständigen Sorge führt, mein Team zu enttäuschen.

Mir wurde klar, dass ich eine effektivere Möglichkeit brauchte, um mit meinen Kunden in Verbindung zu treten, und so wechselte ich zu Customer Communication Management (CCM) Software für mein Unternehmen.

Die Tools für das Kommunikationsmanagement haben mir geholfen, die Kommunikation mit den Kunden über verschiedene Kanäle zu verbessern und die Datenverwaltung zu zentralisieren, eine Karte der Customer Journey zu erstellen , Nachverfolgung der Kundeninteraktionen und pünktliche, perfekte Lieferung.

Wenn auch Sie Ihren Ansatz für das Management der Kundenkommunikation verbessern und optimieren möchten, sind Sie hier genau richtig. In diesem Blog habe ich eine Liste der 10 besten CCM-Software zur Förderung der Kundenzufriedenheit zusammengestellt.

Worauf sollten Sie bei Software für das Kundenkommunikationsmanagement achten?

Bei der Auswahl einer Software für das Kundenkommunikationsmanagement ist es wichtig, eine Lösung zu finden, die Effizienz, Personalisierung und Skalierbarkeit nahtlos in Ihre Kommunikationsstrategie integriert. Hier sind einige Schlüssel-Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Wählen Sie eine CCM-Software, die über Features zur KI-Integration verfügt, um eingehende und ausgehende Interaktionen mit Ihren Kunden zu automatisieren und schnelle Kundenreaktionen zu ermöglichen Personalisierung: Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie die Kommunikation personalisieren können. Die beste Software zur Verwaltung der Kundenkommunikation sollte in der Lage sein, eine detaillierte Analyse des Kundenverhaltens, der Abfrage, des Profils und der Interaktionshistorie durchzuführen, um maßgeschneiderte Nachrichten zu verfassen

Die 10 besten Softwarelösungen für das Kundenkommunikationsmanagement

Sehen wir uns nun die besten Plattformen für die Kundenkommunikation auf der Grundlage ihrer wichtigsten Features, Preise, Limits und Kundenrezensionen an.

1. ClickUp (am besten für Kommunikationsmanagement und Zusammenarbeit)

verwalten Sie alle Kundendaten an einem Ort und verbessern Sie die Kundenkommunikation mit der ClickUp CRM Solution

Der erste Schritt zur Verbesserung der Kundenerfahrung ist ein effizientes Kundendatenmanagement. Ich habe das auf die harte Tour gelernt. Früher verließ sich mein Team auf ungenaue und unvollständige Kundendaten, und wir wunderten uns, warum unsere Kunden nicht so begeistert waren oder nicht so schnell reagierten wie erwartet.

Ich überwand schließlich das client-Verwaltung herausforderung mit ClickUp. Die CRM-Lösung von ClickUp vereinfacht die Verwaltung von Kundendaten durch die Schaffung einer zentralen Datenbank, in der ich alle Kundeninteraktionen und -abfragen einsehen kann.

Sie hilft mir, Beziehungen zu meinen Kunden zu visualisieren, Projekt-Updates für berichterstellung für den Client und das Onboarding von Kunden - über eine einzige Plattform.

Ein weiteres nützliches Feature für eine effiziente Kundenkommunikation und die Erfüllung der Kundenerwartungen ist ClickUp E-Mail-Integration . Es hilft mir, Kunden-E-Mails direkt in ClickUp zu senden und zu empfangen, so dass ich alles an einem Speicherort erledigen kann, ohne die Registerkarten zu wechseln.

Ich kann Aufgaben erstellen und meine Teammitglieder taggen, E-Mails an Aufgaben anhängen, um den Kontext zu verbessern, auf Benachrichtigungen antworten, Projektaktualisierungen an Kunden senden und Aufgaben automatisieren.

mit der ClickUp E-Mail-Integration müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln und können die gesamte Kundenkommunikation an einem Ort verwalten

Die ClickUp-Kundenservice-Lösung hilft meinem Team, seinen Workflow durch Hinzufügen benutzerdefinierter Felder besser zu verwalten. Sie können nun Informationen auf der Grundlage von Clients, Tickets oder Problemen kategorisieren, um die Nachverfolgung und Verbesserung der Kundenerfahrung und -interaktion zu ermöglichen.

Außerdem helfen Tags dabei, häufige Probleme zu identifizieren, damit wir ihnen Priorität einräumen können. Auch das Delegieren von Aufgaben ist viel einfacher geworden, da ich mehrere Mitarbeiter zu einer Aufgabe hinzufügen kann.

nutzen Sie ClickUp's Kundenservice-Lösung, um Business-Benutzer zu befähigen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen_ ClickUp Gehirn , der KI-Assistent von ClickUp, ist ein weiterer Grund, warum ich ClickUp als Plattform für die Kundenkommunikation bevorzuge. Ich verwende es, um Kunden-E-Mails zu generieren, Kundenantworten zu verfassen, Kundenumfragen zu erstellen und Kundengespräche zusammenzufassen.

verwenden Sie ClickUp Brain, um Kunden-E-Mails zu verfassen und Zusammenfassungen von Kundenanrufen zu erhalten

Der Ansatz, der mir geholfen hat die Kommunikation mit dem Client zu verbessern ist die Definition von Stakeholder-Profilen, die Einstellung klarer Kommunikationsrichtlinien und die Festlegung von Kommunikationszielen mit vorlagen für Kommunikationspläne .

Sie können versuchen ClickUp's Vorlage für einen Kommunikationsplan um einen umsetzbaren Kommunikationsplan zu erstellen. Es hilft die Einstellung von Kommunikationszielen , bauen eine kommunikationsstrategie sie erstellen überzeugende Botschaften für die Kunden, ermitteln geeignete Kommunikationskanäle und messen die Wirkung des Kommunikationsaufwands.

ClickUp's Communication Plan

ClickUp beste Features

Datenvisualisierungen: Visualisieren Sie Kundendaten und überwachen Sie deren Lebenszeitwert mitClickUp Dashboards zur Personalisierung der Kommunikation

visualisierung der Kundeninteraktion mit ClickUp Dashboards

Automatisierung von Workflows: Erstellen Sie automatisierte Aufgaben zur Kundenkommunikation für jede Phase Ihrer Pipeline und ergreifen Sie umgehend Maßnahmen mitClickUp Automatisierungen *Kontoverwaltung: Erstellen Sie separate Ordner und Listen für verschiedene Konten und geben Sie diese für das entsprechende Team frei, um die Kommunikation zu optimieren

Erstellen Sie automatisierte Aufgaben zur Kundenkommunikation für jede Phase Ihrer Pipeline und ergreifen Sie umgehend Maßnahmen mitClickUp Automatisierungen *Kontoverwaltung: Erstellen Sie separate Ordner und Listen für verschiedene Konten und geben Sie diese für das entsprechende Team frei, um die Kommunikation zu optimieren Kundenfeedback-Management: Sammeln Sie Kundenfeedback mitClickUp Formulare um Verbesserungsbereiche zu finden und Kundenantworten in verfolgbare Aufgaben umzuwandeln

clickUp Formulare zum Sammeln von Kundenfeedback verwenden_

Integrationen mit verschiedenen Kanälen: Verwenden Sie ClickUp's Integration mit Intercom um automatische Aufgaben zu erstellen, wenn ein Lead konvertiert. Dies hilft Ihrem Team, schnelle Antworten an Kunden zu senden

erstellen und verknüpfen Sie ClickUp Aufgaben direkt aus Ihrem Intercom Posteingang und senden Sie sie automatisch an die ausgewählte ClickUp Liste

ClickUp Limitierungen

Neue Benutzer könnten aufgrund der umfangreichen Features von ClickUp eine Lernkurve durchlaufen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Benutzer/Monat

: $7/Benutzer/Monat Geschäft: $12/Benutzer/Monat

$12/Benutzer/Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,100+ Bewertungen)

2. Front (Am besten für die Verwaltung von Kundenunterhaltungen an einem Ort)

/via_ Front Front zentralisiert die gesamte Kundenkommunikation an einem Ort durch sein Feature Omnichannel Posteingang. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie Kundennachrichten verpassen, da Sie alle Unterhaltungen aus verschiedenen Kommunikationskanälen, einschließlich E-Mails, SMS, Instagram, Slack und WhatsApp auf Front anzeigen und verwalten können.

Front priorisiert Kundenunterhaltungen automatisch, sodass Sie sich auf dringende Nachrichten über mehrere Kanäle hinweg konzentrieren können. Das Feature zur Berichterstellung für Clients bietet einen schnellen Überblick über aktive und neue Unterhaltungen, was Ihnen hilft, die Effizienz des Teams zu verfolgen und Ressourcen besser zuzuordnen.

Front eignet sich auch hervorragend für das Workflow-Management und die Automatisierung. Es leitet Nachrichten automatisch an verschiedene Mitglieder des Teams weiter und weist sie ihnen zu, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen.

Front beste Features

Einstellen von Erinnerungen, um Chats erneut zu besuchen, damit keine Nachricht unbeachtet bleibt

Filtern Sie Kundenunterhaltungen, um sich auf kritische Elemente zu konzentrieren

Integrierte Analysetools zur Überwachung der Teamleistung und automatischen Nachverfolgung zahlreicher KPIs und Metriken, z. B. stündliche Nachrichtenbearbeitung, Zeit bis zur Antwort usw

Erstellen Sie KI-Chatbots für die Outbound-Kommunikation, lösen Sie Kundenabfragen und verbessern Sie das Kundenerlebnis im Handumdrehen

Front Limits

Das Feature "Suche" hinkt manchmal hinterher, und Sie müssen Nachrichten manuell suchen

Front Preise

Free: 7-Tage Testversion

7-Tage Testversion Starter: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Wachstum: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Scale: $99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Premier: $229/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Front Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

3. Intercom (Am besten für die Automatisierung der Kundenkommunikation mit KI)

via Intercom Intercom ist eine KI-gestützte Kundenservice-Plattform, die bei der Umsetzung einer Echtzeit-Kundenkommunikationsstrategie hilft. Die intuitive Benutzeroberfläche kombiniert einen KI-Helpdesk, einen KI-Bot und proaktiven Support, um die beste Kundenerfahrung zu bieten. Die Plattform verfügt auch über einen freigegebenen Posteingang, der es Teams ermöglicht, E-Mails und Nachrichten gemeinsam auf einer einzigen Plattform zu verwalten.

Ich verwende häufig den Business Messenger, das Live-Chat Feature, um personalisierte Nachrichten für die Kundenkonvertierung und das Onboarding zu versenden. Das Beste an der Nutzung von Intercom ist, dass mein Team alle Kundenanrufe in seinem Posteingang erhält, so dass es den gesamten Kontext kennt und Kundenabfragen umgehend lösen kann.

Intercom beste Features

Erstellen einzelner Tickets für Probleme, die mehrere Benutzer betreffen

Behebung von Problemen mit Chats, Telefonanrufen, Videoanrufen und dem Freigeben von Bildschirmen auf der Grundlage von Kundenerfahrungen und -präferenzen

Lösen Sie Kundenabfragen sofort mit seinem KI-Chatbot

Versenden Sie Ticketformulare über einen Bot oder direkt in Ihrem Produkt, um die Kommunikation zu verbessern und die Anzahl der E-Mails zu reduzieren, die hin und her gehen

Intercom Limits

Die Routing- und Automatisierungsprozesse für Support-Tickets in Intercom können komplex sein und erfordern zusätzlichen Aufwand bei der Konfiguration

Die benutzerdefinierten Features für E-Mails sind begrenzt

Intercom Preise

Kostenlos: 14-tägige Testversion

14-tägige Testversion Grundlegend: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Erweitert: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Experte: 139 $/Monat pro Benutzer

Intercom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

4.5/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4. Respond.io (Am besten für die Umwandlung von Leads durch Chats)

/via_ Respond.io Respond.io ist eine Software zur Verwaltung der Kundenkommunikation, die dabei hilft, neue Leads zu erfassen, Leads in Kunden umzuwandeln und kunden zu binden . Ich kann Massen-Update-E-Mails, werbliche Inhalte und Newsletter für die interaktive Kommunikation mit bestehenden Kunden versenden.

Mir gefallen die Click-to-Chat-Anzeigen von Respond.io, die es potenziellen Kunden ermöglichen, uns direkt über Anzeigen zu kontaktieren. Anstatt sie auf unsere Websites umzuleiten, kann ich mit potenziellen Kunden in Verbindung treten und Leads sofort konvertieren.

Die KI im Live-Chat und die Verarbeitung natürlicher Sprache haben mich beeindruckt. Das KI-Assist-Feature sendet automatische Kundenantworten, indem es Informationen aus unserem Support-Inhalt findet.

Die besten Features von Respond.io

Nutzen Sie Respond KI, um automatische und sofortige Antworten auf Kundenabfragen zu geben

Aufforderung an den KI-Agenten, dem Kunden spezifische Antworten zu geben

Erhalten Sie Zusammenfassungen von Unterhaltungen, um häufige Kundenfeedbackpunkte zu identifizieren und Kundeninteraktionen zu verbessern

Nachverfolgung von Unterhaltung, Leistung und Workload der Kundenagenten in Echtzeit

Respond.io Grenzen

Kunden können nur über Drittanbieter mit der WhatsApp Business API verbunden werden

Es unterstützt keine Sprachnachrichten an den Posteingang von Respond.io

Preise für Respond.io

Free: 7-Tage Testversion

7-Tage Testversion Starter: $99/Monat pro Benutzer

$99/Monat pro Benutzer Erweiterung: $199/Monat pro Benutzer

$199/Monat pro Benutzer Erweitert: $349/Monat

Respond.io Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (100+ Bewertungen)

: 4.8/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (10+ Bewertungen)

5. Help Scout (Bester Anbieter für proaktives Messaging und Self-Service-Support)

via Hilfe Pfadfinder Robuste Gebäude strategien für das Kundenmanagement wird mit Help Scout einfach. Es hilft bei der Verwaltung der Kommunikation über verschiedene Kanäle, wie E-Mail und Live-Chat, und bietet gleichzeitig Tools für proaktives Messaging und Self-Service-Support.

Es verwaltet auch Support-Tickets, leitet sie in geordnete Postfächer ein und stellt sicher, dass jede Support-Anfrage erfasst und kompetent bearbeitet wird. Verschiedene Metriken, Vorlagen und private Notizen verbessern die Benutzererfahrung.

Help Scout beste Features

Bieten Sie personalisierte Nachrichten und Kundensupport nach Analyse von Kundenprofilen und Unterhaltungen

Interaktion mit Kunden in Echtzeit über Chats, um sofortige Antworten auf dringende Abfragen zu erhalten

Zugriff auf benutzerdefinierte Berichterstellung zur Verfolgung von Nachrichtenvolumen, Kundenzufriedenheit, Antwortzeiten und mehr

Help Scout Limitierungen

Help Scout unterstützt nicht von Haus aus einen umfassenden Bereich von Kommunikationskanälen wie soziale Medien oder SMS

Businesses müssen möglicherweise Zeit und Ressourcen aufwenden, um die Integrationen entsprechend ihrer Einstellungen einzurichten

Help Scout Preise

Free: Testversion verfügbar

Testversion verfügbar Standard: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Plus: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Pro: $65/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (400+ Bewertungen)

4.4/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

6. Zoho Desk (Am besten für geführte Unterhaltungen mit Kunden)

via Zoho-Schreibtisch Zoho Desk rationalisiert die Kommunikation mit potenziellen Kunden, indem es E-Mails in organisierte Tickets umwandelt. Seine kontextreichen Schnittstellen liefern Details zu Kundenerfahrungen, Historien, früheren Interaktionen und anderen wichtigen Daten aus anderen Zoho-Anwendungen und helfen den Agenten, personalisierte und informierte Kundenantworten zu geben.

Außerdem bietet es ein Feature für eine Sandbox-Umgebung, die das Testen und Arbeiten an Verbesserungen und Erweiterungen des Kundenservices erleichtert, ohne den Echtzeitbetrieb zu beeinträchtigen.

Zoho Desk beste Features

Verbessern Sie die Self-Service-Erfahrung Ihrer Kunden durch geführte Unterhaltungen

Leiten Sie Tickets an die entsprechenden Abteilungen weiter und erleichtern Sie die Nachverfolgung von Agentenleistung, Antwort- und Lösungszeiten für jede Abteilung

Nutzen Sie den Blueprint Builder, um jeden Schritt eines Tickets von der Erstellung bis zum Abschluss zu benutzerdefinieren

Einschränkungen von Zoho Desk

Es gibt keine Desktop-Anwendung

Das Ticketsystem bietet keine Möglichkeit, die Mehrwertsteuer und andere Gebühren hinzuzufügen

Preise für Zoho Desk

Free Forever

Standard: $15.55/Monat pro Benutzer

$15.55/Monat pro Benutzer Professional: $25,12/Monat pro Benutzer

$25,12/Monat pro Benutzer Enterprise: $38,29/Monat pro Benutzer

Zoho Desk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (5,000+ Bewertungen)

4.4/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Adobe Experience Manager (am besten geeignet für die Erstellung responsiver Formulare)

via Adobe Experience Manager Adobe Experience Manager ist eine Lösung zur Erstellung digitaler Dokumente, mit der Sie ohne Code-Kenntnisse komplexe Formulare entwerfen können.

Es hilft mir bei der Interaktion mit meinen Kunden auf verschiedenen digitalen Kanälen, indem ich Formulare in jede App, Website, Chat-Anwendung und mehr mit kopflosen adaptiven Formularen integriere.

Das automatisierte Feature "Formularumwandlung" der Plattform kann Stapel von Legacy PDF-Formularen schnell in mobilfähige Formulare umwandeln.

Beste Features von Adobe Experience Manager

Optimierung und Generierung neuer Formulare auf Basis der Eingaben des Benutzers mit Adobe Sensei GenAI

Generierung und Bereitstellung personalisierter Dokumente, ausgelöst durch Business-Regeln für Stapelkommunikation

Vereinheitlichung kritischer Backend-Systeme und Datenquellen mit wenigen Klicks durch visuelle Drag-and-Drop-Methode und kodeloses Daten-Mapping

Einschränkungen von Adobe Experience Manager

Probleme mit der Plattforminstabilität wie Ausfallzeiten, Ausfälle, Bugs oder Leistungseinbußen können auftreten

Regionale Verfügbarkeit von Ressourcen, Sprachunterstützung und Servicezeiten können eine Herausforderung darstellen

Preise für Adobe Experience Manager

Benutzerdefinierte Preise je nach Größe des Geschäfts und Branche

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Experience Manager

G2: 4.4/5 (4+ Bewertungen)

4.4/5 (4+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (mehr als 100 Bewertungen)

8. Podium (am besten für die Vereinfachung des Prozesses der Beantwortung von Bewertungen)

{vom_ Podium Podium ist eine weitere Top-Software für das Management der Kundenkommunikation, mit der Geschäfte über Anrufe, Texte, E-Mails, Social-Media-Kanäle und Websites mit ihren Kunden in Kontakt treten können.

Mit dem Feature KI-Mitarbeiter können Sie Kunden sofort antworten, um sicherzustellen, dass die Unterhaltung über Text fortgesetzt wird, auch nachdem sie die Website verlassen haben. Das Beste an diesem Tool ist, dass es auf Leads innerhalb von 30 Sekunden antwortet.

Wenn jemand das Formular "Kontakt" auf der Unternehmenswebsite ausfüllt, sendet es ihm einen automatisierten Text, um den Kommunikationsprozess zu starten.

Podium beste Features

Verwalten und Beantworten von Bewertungen auf Plattformen wie Google und Facebook direkt in Podium

Personalisierte Kundenerfahrungen durch das Verfassen maßgeschneiderter Nachrichten aus Vorlagen

Senden Sie automatisierte Textnachrichten an Anrufer, um sie erneut zu kontaktieren und sicherzustellen, dass alle Leads erfasst werden

Grenzen von Podium

Die Übertragung von Leads an CRM-Systeme kann langsam sein

Die Suchfunktion erlaubt es Benutzern nur, alte Unterhaltungen nachzuschlagen, indem sie sich an den Namen der Person erinnern, mit der sie gechattet haben, was umständlich sein kann

Preise für Podium

Core: $399/Monat pro Benutzer

$399/Monat pro Benutzer Pro: $599/Monat pro Benutzer

$599/Monat pro Benutzer Signatur: Kontakt zum Vertrieb

Podium Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,500+ Bewertungen)

4.5/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (500+ Bewertungen)

9. Quadient Inspire (am besten geeignet für die Übermittlung von personalisierten Nachrichten innerhalb der Marke)

via Quadient Inspire Quadient Inspire ist ein tool zur Personalisierung von management der Kundenkommunikation strategien über mehrere Kanäle hinweg.

Inspire Evolve, Quadients SaaS-Plattform für das Management der Kundenkommunikation, besteht aus vier Komponenten zur Vereinfachung der Kundenkommunikation:

Content Author: Damit lassen sich Vorlagen für Massenkommunikation erstellen und verwalten

Damit lassen sich Vorlagen für Massenkommunikation erstellen und verwalten Front Office: Sobald die Vorlagen für allgemeine Kundenkommunikation genehmigt sind, verwenden Kundendienstmitarbeiter die Kundendaten, um den Inhalt zu personalisieren und per E-Mail oder PDF zuzustellen

Sobald die Vorlagen für allgemeine Kundenkommunikation genehmigt sind, verwenden Kundendienstmitarbeiter die Kundendaten, um den Inhalt zu personalisieren und per E-Mail oder PDF zuzustellen Generate: Diese Komponente hilft bei der stapelweisen Zustellung von E-Mails und Nachrichten an Kunden

Diese Komponente hilft bei der stapelweisen Zustellung von E-Mails und Nachrichten an Kunden Archiv: Es hilft beim Speichern und Verwalten alter Vorlagen

Außerdem habe ich Quadient Inspire iForms gerne für die Erfassung von Kundendaten und die Personalisierung der Kundenkommunikation eingesetzt. Außerdem hilft mir Quadient Inspire Journey dabei, die Customer Journey zu kartieren und liefert detaillierte Kundeneinblicke, sodass ich die richtigen Projekte priorisieren kann, um einen erstklassigen Support zu liefern.

Quadient Inspire beste Features

Verbindung von Kundendaten mit Hilfe intelligenter Formulare, um eine umfassende Karte der Customer Journey zu erstellen und eine konsistente Kommunikation mit den Kunden zu gewährleisten

Einfaches Entwerfen und Bereitstellen sicherer, maßgeschneiderter und gesetzeskonformer Kommunikation, die auf die individuellen Kundenanforderungen abgestimmt ist, mit dem Quadient Inspire Evolve Feature

Nutzen Sie den On-Demand-Service, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden jederzeit schnell und zuverlässig eine personalisierte Nachricht erhalten

Einschränkungen von Quadient Inspire

Die Software kann bei der Arbeit mit großen Datenmengen abstürzen

Die Software läuft nicht reibungslos auf Mac-Geräten

Preise für Quadient Inspire

Benutzerdefinierte Preise je nach Größe des Geschäfts und der Branche

Bewertungen und Rezensionen zu Quadient Inspire

G2: 4.8/5 (90+ Bewertungen)

4.8/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

10. LiveAgent (Am besten für die Lösung von Kundentickets)

via LiveAgent Möchten Sie die gesamte eingehende Kommunikation von Kunden nachverfolgen und zur einfacheren Verwaltung in Tickets umwandeln? Versuchen Sie LiveAgent. Es bietet ein robustes Ticketing-System mit einer Live-Chat-Anwendung, die einem Team hilft, in Echtzeit auf Kundennachrichten und Website-Besucher zu reagieren.

Sie können auch die Nachrichtenanalyse verfolgen, um häufige Anfragen oder Rückmeldungen von Kunden, die Reaktionszeit und andere Daten zu sehen. Die mehrsprachige Software hilft bei der benutzerdefinierten Gestaltung von Chat-Fenstern in 40 Sprachen.

LiveAgent bietet ein Feature zur Website-Überwachung, mit dem Sie sehen können, wie Besucher Ihre Website durchsuchen, damit Sie personalisierte Chat-Einladungen senden können.

LiveAgent beste Features

Treten Sie mit dem integrierten Feature für Videoanrufe von Angesicht zu Angesicht mit Ihren Kunden in Kontakt

Nutzen Sie das Ticket-Management-System, um Anfragen in Tickets umzuwandeln und diese an Mitglieder Ihres Teams zu verteilen, um die Kundenkommunikation schneller zu verwalten

Bearbeitung von Kundenanfragen über verschiedene Support-Kanäle, einschließlich E-Mail, Live-Chat, Social Messaging, Telefonanrufe, Videoanrufe, Forumsnachrichten und Kontaktformulare an einem Ort

LiveAgent-Einschränkungen

Die Integration mit Business-Systemen ist limitiert

Es bietet keine KI-Chatbots für automatische Antworten auf Kundennachrichten

LiveAgent Preise

Kostenlos Forever

Klein: $9/Monat pro Benutzer

$9/Monat pro Benutzer Mittel: 29 $/Monat pro Benutzer

29 $/Monat pro Benutzer Groß: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

LiveAgent Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

Verbessern Sie die Kundenkommunikation mit ClickUp

Der Einsatz einer CCM-Lösung ist der beste Weg, um die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verbessern, die Kosten für den Kundenservice zu senken und Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich auf ihre Kernfunktionen zu konzentrieren.

Wenn Sie das Kommunikationsmanagement mit Ihren Kunden und Teams auf einer einzigen Plattform optimieren möchten, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. ClickUp wurde entwickelt, um jede Art von Arbeit zu verwalten, von der Verbesserung der teamübergreifenden Zusammenarbeit und der Automatisierung der Kommunikation bis hin zur Steigerung der Produktivität und der Erhöhung der betrieblichen Effizienz. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an um ein kohärentes oder Instant-Messaging-System für Ihre Kunden zu entwickeln und tiefere Beziehungen zu ihnen über alle Kanäle aufzubauen.