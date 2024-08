Wie man ein Marketing Consulting Business gründet

Wenn Sie dies lesen, nehmen wir einfach mal an, dass es sich dabei um eine Art von "Perversion" handelt:

Sie sind ein Marketingprofi, der den Vollzeitjob satt hat und sein eigenes Ding zu erledigen und über seine Zeit selbst zu bestimmen

Sie sind ein junger Berufstätiger oder Student und möchten sich als Freiberufler oder in einem Nebenjob versuchen

Sie führen bereits ein Business und möchten Ihr Angebot erweitern

Die gute Nachricht ist: Wenn Sie sich jemals gefragt haben, ob es eine gute Idee ist, Marketingberater zu werden, ist die Antwort einfach - ja. Sie müssen nur Ihre Nische finden und, was noch wichtiger ist, verstehen, dass Sie Ihr Angebot auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zuschneiden müssen. Würde eine Marke für Protein-Nahrungsergänzungsmittel die gleiche Marketingstrategie verfolgen wie ein Fast-Food-Unternehmen? Wahrscheinlich nicht.

Hier ist ein kurzer Überblick über die Themen, die wir behandeln werden:

Wer ein Marketingberater ist

Was Ihr Job als Marketingberater beinhaltet

Wie Sie Ihre Marketingberatung einstellen

Wie Sie Networking-Tools wie LinkedIn nutzen können

Wie Sie ein unabhängiger Marketingberater werden

Die Finanzen des Unternehmens

Wie Sie Ihr Geschäft als Marketingberater ausbauen können

Schauen wir uns das mal an.

Beratung und ihre Relevanz im Marketing verstehen

Ein Berater ist eine Person, die von einem Unternehmen aufgrund ihrer Fachkenntnisse in einem bestimmten Feld eingestellt wird. Sie können für eine beliebige Nummer von Beratungsdiensten engagiert werden, z. B. für Audits, Strategie, Feedback, Fortbildung, Problemlösung und sogar, um Ihr Fachwissen für ein Projekt anzubieten, an dem ein internes Team arbeitet.

Ein Marketingberater ist einfach ein Berater, der sein Marketing-Fachwissen- Branding, digitales Marketing, Marktforschung, Produkteinführungen und Werbung sind einige Schlüsselbereiche. Als Marketingberater können Sie sich auf eine Nische konzentrieren, in der Ihre Fähigkeiten am besten zum Tragen kommen. Ihr Schwerpunkt könnte zum Beispiel digitales Marketing sein, und Ihre Nische könnte sein, wie man durch SEO-Inhalte organisch wächst.

Die Größe und den Umfang Ihres eigenen Geschäfts bestimmen Sie selbst.

Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum ein Unternehmen dies nicht intern erledigen sollte.

Berater ermöglichen es Unternehmen, die Perspektive eines Außenseiters einzunehmen. Es könnte Lösungen oder Problembereiche geben, die ein internes Team übersehen hat

einzunehmen. Es könnte Lösungen oder Problembereiche geben, die ein internes Team übersehen hat Da es sich bei einem Berater nicht um einen Vollzeitmitarbeiter handelt, können Unternehmen immer leicht jemand anderen finden, ohne den umfangreichen Papierkram , der mit der Einstellung eines Vollzeitmitarbeiters einhergeht

, der mit der Einstellung eines Vollzeitmitarbeiters einhergeht Manchmal haben Unternehmen keine andere Wahl, wenn sie mit sehr erfahrenen und gefragten Marketingfachleuten arbeiten wollen, die sich nicht an ein bestimmtes Unternehmen binden möchten

Es mag Sie interessieren, dass Legacy-Geschäfte wie McKinsey & Company (spezialisiert auf Unternehmensberatung), Bain & Company (erledigt ähnliche Arbeiten) und Deloitte (bietet eine Reihe professioneller Dienstleistungen an) alle in verschiedene Nischen der Beratungswelt fallen.

Keines dieser Unternehmen wurde über Nacht aufgebaut, daher ist es Ihr Ziel, sich Schritt für Schritt zu vergrößern. Um ein rentables Geschäft aufzubauen, sollten Sie sich auf Ihre Fähigkeiten konzentrieren, sich von Misserfolgen nicht abschrecken lassen und immer bereit sein, den Kurs zu korrigieren, wenn etwas nicht funktioniert.

Bonuslektüre: 10 kostenlose Vorlagen für Beratungsvereinbarungen und Dienstleistungen

Rollen & Verantwortlichkeiten eines Marketingberaters

Hätte die Fußballlegende Lionel Messi ohne das richtige Coaching und die entscheidenden Pässe seiner Mitspieler so viele Ziele erzielt? Hätte der legendäre Olympionike Usain Bolt ohne die richtige Ernährung und die Betreuung durch erfahrene Trainer so viele Goldmedaillen gewinnen können?

Als Marketingberater haben Sie eine ähnliche Rolle wie der Trainer eines Spitzensportlers. Jedes Unternehmen, mit dem Sie arbeiten, hat einen anderen Schwerpunktbereich, der gestärkt werden muss, Schwächen, die ausgebügelt werden müssen, und Strategien, die umgesetzt werden müssen.

Wie ein bestimmtes Projekt durchgeführt wird, ist Ihre Aufgabe. Je nach Umfang der Arbeit analysieren Sie den Aufwand für das digitale Marketing und die Markeninitiativen, führen Kampagnen durch, fördern das Engagement und tragen letztendlich zum Wachstum bei. Es gibt einige grundlegende fähigkeiten, von denen Sie als Berater profitieren werden dazu gehören Problemlösung, analytisches Denken und strategische Planung.

Verständnis für das Einzelziel

Wenn Sie mit verschiedenen Organisationen arbeiten, müssen Sie auch die verschiedenen Zielgruppen verstehen. Erinnern Sie sich an das Beispiel mit den Eiweißpräparaten und dem Fast Food? Selbst Unternehmen aus derselben Branche, z. B. zwei Fast-Food-Unternehmen, haben wahrscheinlich unterschiedliche Einzelziele. Vielleicht spricht das eine Unternehmen 35- bis 55-jährige Berufstätige an, die in ihrer Arbeitspause eine gesunde Mahlzeit zu sich nehmen möchten, während das andere Unternehmen High-School-Schüler anspricht, die einen fettigen Snack für nach der Schule suchen.

Ihre demografische Kundschaft bestimmt die Art der Marketinginitiativen, die Sie durchführen. Snackbare und teilbare Inhalte auf Social-Media-Plattformen wie Instagram eignen sich vielleicht für die unter 18-Jährigen. Gleichzeitig müssen Sie vielleicht die Altersgruppe der 35- bis 55-Jährigen mit intelligenten, aufschlussreichen Inhalten auf LinkedIn ansprechen. Einige Geschäfte können auch von anderen digitalen Marketingmaßnahmen profitieren, wie z. B. von SEO-Blogs, die das organische Wachstum fördern.

Nutzung von CRM

Bei all dem ist es wahrscheinlich, dass Sie sich auch in der Welt des Customer Relationship Management (CRM) zurechtfinden müssen. Lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass der Begriff selbsterklärend ist; er kann ziemlich komplex sein. Einfach ausgedrückt: CRM ist entscheidend für das Wachstum Ihres Geschäfts.

Bonus lesen: die 10 besten CRMs für die Beratung im Jahr 2024 Ihre CRM-Strategie kann so einfach sein wie die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden auf LinkedIn und so umfangreich wie die Beauftragung einer externen Agentur, die CRM für Sie übernimmt. Es wird Ihnen helfen, wertvolle Erkenntnisse über potenzielle Kunden zu gewinnen, effektiv mit Kunden zu kommunizieren, gezielte Kampagnen durchzuführen und sogar Cross-Selling oder Upselling zu unterstützen. Ein Beispiel: Ihre Kaltakquise-Nachricht wird von Hunderten von Personen unbeantwortet gelassen, außer von einer. Warum hat diese Person geantwortet? Sind sie Ihre Nische? Warum hat es bei ihnen einen Nerv getroffen?

Das klingt nach viel, aber keine Sorge, es gibt einige gute KI-Tools für die Beratung um Ihnen einen Teil der Arbeit abzunehmen.

Einstellung einer Marketingberatung

Die Einstellung eines erfolgreichen Beratungsgeschäfts mag entmutigend klingen. Aber wenn Sie ein paar Schritte befolgen und kostenlose Vorlagen nutzen, wie die ClickUp Consulting Projekt Plan Vorlage haben Sie schnell ein Business auf die Beine gestellt.

Nachdem Sie die Fachgebiete und Dienstleistungen, die Sie anbieten werden, identifiziert und den Markt und die Konkurrenz untersucht haben, um Ihre Dienstleistungen einzigartig zu positionieren, hilft Ihnen diese Vorlage bei der Erstellung eines Projektplans für die Beratung.

ClickUp Consulting Projekt Plan Vorlage

Verwenden Sie die Vorlage für:

Größere Projekte in kleinere, besser überschaubare ClickUp Aufgaben zu organisieren und diese den Mitgliedern des Teams zuzuweisen

Termine einstellen und Budgets mithilfe von Gantt-Diagrammen überwachen

Überwachen Sie den Fortschritt mit 12+ benutzerdefinierten Status der Aufgaben und Dashboards, um einen reibungslosen Ablauf des Projekts zu gewährleisten

Folgen Sie diesen Schritten.

1. Finden Sie Ihre Nische

Wenn Sie ein Auto kaufen wollen, überlegen Sie sich ein Budget, den Autotyp, die Features, den Kraftstoffverbrauch usw. Und nachdem Sie einige Probefahrten gemacht haben, entscheiden Sie sich für eines, das Ihre Anforderungen erfüllt. Wenn Sie Marketingberater werden, ist das ähnlich: Sie sind der Einzige, der das Auto hat, und Ihre potenziellen Kunden sind Käufer mit unterschiedlichen Vorlieben und Anforderungen. So wie nicht jedes Auto für jeden geeignet ist, müssen Sie herausfinden, was Sie von Ihrem Einzelziel abhebt. Es wird immer andere Berater und Geschäfte geben, die die gleichen Dienstleistungen wie Sie anbieten.

Was sind Ihre Stärken ? Ist es SEO? Inhaltliches Marketing? Werbung? Marke? Social Media Marketing?

? Ist es SEO? Inhaltliches Marketing? Werbung? Marke? Social Media Marketing? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen und die Arbeit, die Sie gerne erledigen . Es ist ein altes Klischee, aber wenn Sie Ihren Job lieben, arbeiten Sie dann wirklich?

. Es ist ein altes Klischee, aber wenn Sie Ihren Job lieben, arbeiten Sie dann wirklich? Schrecken Sie nicht davor zurück, zu den Grundlagen zurückzukehren . Vielleicht haben Sie eine Fähigkeit, die Sie zu Beginn Ihrer Karriere erlernt haben, aber mit dem Fortschritt nicht mehr so häufig einsetzen. Genau diese Fähigkeit, z. B. das Schreiben von qualitativ hochwertigen, langen Formularen, könnte Ihre Nische sein

. Vielleicht haben Sie eine Fähigkeit, die Sie zu Beginn Ihrer Karriere erlernt haben, aber mit dem Fortschritt nicht mehr so häufig einsetzen. Genau diese Fähigkeit, z. B. das Schreiben von qualitativ hochwertigen, langen Formularen, könnte Ihre Nische sein Weniger ist mehr. Wenn Sie zu viele Dienstleistungen anbieten, könnten Marken Sie als Tausendsassa (und Meister von nichts) ansehen

2. Erstellen Sie eine Bewertungskarte

Wenn Sie sich auf Ihre Nische und Ihre Dienstleistungen geeinigt haben, ist der nächste Schritt die Erstellung einer Karte. Ihre Karte sollte Folgendes enthalten:

Liste der Dienstleistungen mit einer Karte für jede Dienstleistung. Sie können pro Stunde, pro Projekt oder pro Tag abrechnen, je nach Dienstleistung und je nachdem, was Ihnen am besten passt

Sie können für verschiedene Clients unterschiedliche Preise festlegen. Instanz einen niedrigeren Grundpreis für Start-ups im Vergleich zu größeren Organisationen mit höheren Marketingbudgets

Es ist eine gute Idee, eine Zeitleiste zu Ihren Dienstleistungen hinzuzufügen. Wenn Sie zum Beispiel bei der Durchführung eines Audits helfen, erwähnen Sie, wie lange das Projekt dauern wird, damit die Erwartungen von Anfang an festgelegt sind

3. Erstellen Sie ein Portfolio/Website

Sie können eine Website erstellen, auf die Sie potenzielle Kunden verweisen können, oder ein Portfolio erstellen, das Sie ihnen freigeben. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Für welchen Weg Sie sich auch immer entscheiden, stellen Sie sicher, dass beide Ihre Stärken hervorheben, Ihre Fähigkeiten präsentieren und klar definieren, was Sie potenziellen Kunden anbieten.

4. Schließen Sie eine Berufshaftpflichtversicherung ab

Wie bei allen Dingen im Leben gehen Pläne manchmal nicht so auf, wie wir hoffen. Oder vielleicht haben Sie Ihr Bestes erledigt, aber Ihr Client ist nicht zufrieden. An dieser Stelle kommt die Berufshaftpflichtversicherung ins Spiel. Sie schützt Sie vor Schadenersatzansprüchen und teuren Anwaltskosten im Falle von Klagen wegen Fahrlässigkeit, Fehlern oder Nichteinhaltung der versprochenen Leistungen.

Die Kosten für eine Berufshaftpflichtversicherung hängen von der Größe Ihres Geschäfts und dem Feld ab, in dem Sie arbeiten. Einige Clients können eine Berufshaftpflichtversicherung als Teil Ihres Vertrags verlangen.

5. Entscheiden Sie sich zwischen einem eingetragenen Unternehmen und einem Einzelberater

Wie beim Portfolio und der Website liegt es auch hier ganz bei Ihnen, ob Sie ein Unternehmen eintragen lassen oder als Einzelberater tätig sind. Schauen wir uns kurz die Vor- und Nachteile beider Möglichkeiten an.

Vorteile eines eingetragenen Unternehmens

Leichtere Skalierbarkeit durch nahtlose Integration weiterer Partner, Mitarbeiter usw.

Professionelles Erscheinungsbild

Sie haben das Potenzial für Steuervorteile Nachteile einer eingetragenen Gesellschaft

Höhere Anfangskosten

Mehr Papierkram, regulatorische Anforderungen usw.

Sobald Sie sich vergrößern und mehr Partner, Mitarbeiter usw. haben, ist die Flexibilität bei der Entscheidungsfindung geringer

Vorteile eines einzelnen Beraters

Ihre Setup-Kosten können gegen Null tendieren

Einfachere Verwaltung mit weniger Papierkram und regulatorischen Anforderungen

Vollständige Kontrolle über Ihre Zeit, Ihre Geschäftsentscheidungen usw.

Nachteile der Tätigkeit als Einzelberater

Ihr persönliches Vermögen ist im Falle von Schulden oder Rechtsansprüchen gefährdet

Sie müssen möglicherweise härter arbeiten, um Glaubwürdigkeit aufzubauen

Komplizierter zu skalieren

6. Finden Sie einen Mentor

Die Suche nach dem richtigen Mentor oder einem erfahrenen Unternehmerfreund kann Ihnen wertvolle Lektionen erteilen und Sie auf mögliche Hindernisse vorbereiten. Der richtige Mentor hilft Ihnen nicht nur dabei, sich zu orientieren, sondern baut auch Verbindungen auf, schafft Verantwortlichkeit, lernt von jemandem, dem Sie vertrauen, und hält Sie auf dem richtigen Weg.

7. Klienten finden

Jetzt kommt die Plackerei. Kunden zu finden, insbesondere den ersten Client, ist die größte Herausforderung, der Sie sich als Marketingberater stellen müssen. Sie müssen hart arbeiten, um Ihren ersten Client durch Kaltakquise, Empfehlungen, Personal Branding usw. zu gewinnen. Wenn Sie das geschafft haben, sollte es jedoch viel einfacher sein, weitere Aufträge zu finden, da gute Arbeit immer zu glänzenden Empfehlungen führt.

Bonuslektüre: Wie Sie Clients für Copywriting finden, um Ihr Business aufzubauen

Einer der größten Nachteile der Beratertätigkeit besteht darin, dass Ihnen kein monatlicher Gehaltsscheck garantiert wird. Deshalb ist es wichtig, den Schwung beizubehalten, wenn Sie einmal angefangen haben. Sich auf ein paar Clients zu verlassen, ist ein Rezept für eine Katastrophe, also halten Sie die Kontakte aufrecht - egal, ob Sie es selbst erledigen oder jemanden einstellen, der Ihnen hilft.

Sie können eine ansprechende Instagram-Seite für Ihr Geschäft erstellen und Inhalte auf anderen Plattformen wie Meta und X bewerben, aber der Ort, an dem Sie am meisten werben sollten ist LinkedIn. Es ist die beste Plattform für Fachleute wie Sie, um sich zu vernetzen, sich zu engagieren und potenzielle Kunden zu erreichen, nur übertroffen von einer persönlichen Empfehlung.

Profi-Tipps für die Vernetzung auf LinkedIn

Angenommen, Sie haben bereits ein Konto bei LinkedIn. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen können:

Verbindungen: Es macht immer Spaß, Gleichgesinnte zu stalken, selbst auf einer professionellen Networking-Plattform wie LinkedIn, aber denken Sie daran, dass sie auch Ihre Konkurrenz sein können. Stellen Sie sicher, dass Sie Verbindungsanfragen an Führungskräfte von Unternehmen senden, mit denen Sie gerne zusammenarbeiten würden folgen Sie ihnen und beschäftigen Sie sich regelmäßig mit ihren Beiträgen Persönliches Branding: LinkedIn ist ein großartiger Ort, um auf Ihre Fähigkeiten und potenziellen Arbeitsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Posten Sie regelmäßig über Themen rund um Ihr Fachgebiet, oder posten Sie einfach auf Ihrem eigenen Profil oder Ihrer Unternehmensseite über Themen, die Ihnen am Herzen liegen. Ihr Ziel ist es, dass ein potenzieller Client Ihren Beitrag sieht Lead-Generierung: LinkedIn kann das einzige CRM sein, das Sie und Ihr Geschäft brauchen. Nutzen Sie die erweiterte Suchfunktion, um die richtigen Personen zu finden, denen Sie Kaltnachrichten senden können (für einige Mitglieder benötigen Sie ein LinkedIn Premium Konto). Es ist der direkteste Weg, um mit den Unternehmen in Kontakt zu treten, mit denen Sie gerne arbeiten würden Talente finden: Wenn Sie planen, Ihr Geschäft zu erweitern, anstatt allein zu arbeiten, ist LinkedIn auch ein guter Ort, um hervorragende Talente zu finden. Sie können zwar eine offene Stelle ausschreiben, aber unterschätzen Sie nicht die Wirkung einer aussagekräftigen Stellenausschreibung in Ihrem persönlichen Profil. Die Chancen stehen gut, dass die Personen, die Sie erreichen, entweder Fans Ihrer Arbeit sind und gut in die Unternehmenskultur passen oder dass sie bereits überprüft wurden und gut in dem sind, was sie erledigen

The Independent Marketing Consultant

Wir hoffen, dass dieser Artikel alle Ihre Fragen zum Aufbau eines Marketing Consulting Geschäfts beantwortet hat. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass Sie sich selbständig machen wollen, dann ist dieser Teil genau das Richtige für Sie.

Hier sind einige Vorteile - ja, das ist kein Witz -, die Sie als unabhängiger Berater genießen werden.

Verbesserung Ihrer Fähigkeiten

Da Sie sich für die Selbständigkeit entschieden haben, können Sie nicht nur Ihren Kuchen essen, sondern auch noch etwas davon haben (naja, meistens!). Sie können sich auf die Arbeit konzentrieren, die Ihnen Spaß macht und die Sie gut beherrschen, oder Sie können sich weiterbilden und nebenbei andere Bereiche erkunden. Sie sind auch der Herr über Ihr eigenes Angebot, also können Sie Ihre Dienste kostenlos auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Und wenn Sie Ihre Glaubwürdigkeit erhöhen möchten, sollten Sie sich eine beratungszertifikat die Ihr Fachwissen untermauern wird.

Flexibilität

Die Flexibilität des Jobs ist vielleicht der größte Vorteil eines unabhängigen Marketingberaters. Als Ihr eigener Chef können Sie sich die Menschen und Organisationen aussuchen, mit denen Sie arbeiten möchten, Ihre Arbeitszeiten selbst festlegen und sind nur sich selbst Rechenschaft schuldig (mit einem kleinen Wermutstropfen, denn die Fehler gehen auch auf Ihr Konto!).

Aber stellen Sie sicher, dass Sie nicht nachlassen und Ihre Kunden oder sich selbst enttäuschen. Dies ist sogar noch wichtiger wenn Sie ein Mandat haben mit festgelegten Leistungen und vereinbarten Zeitleisten.

Wir haben uns bereits angeschaut, wie man ein beratendes Geschäft im Bereich Marketing gründet, aber hier beginnt der Spaß für Sie.

Hier sind einige kurze Hinweise, wie Sie effektiv allein arbeiten können:

Die Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen und das Zu erledigen, was Sie lieben ist der erste Schritt, um als selbstständiger Berater Spaß zu haben. Ihr Angebot muss jedoch der Marktnachfrage entsprechen, denn nur das bringt das Geschäft

ist der erste Schritt, um als selbstständiger Berater Spaß zu haben. Ihr Angebot muss jedoch der Marktnachfrage entsprechen, denn nur das bringt das Geschäft Erstellen Sie einen Business-Plan , der Ihre Dienstleistungen, Ihr Einzelziel, Ihre Finanzplanung und Ihren Bedarf enthält

, der Ihre Dienstleistungen, Ihr Einzelziel, Ihre Finanzplanung und Ihren Bedarf enthält Auch wenn Sie selbständig arbeiten, sollten Sie sich Zeit nehmen, um sich zu etablieren. Sei es durch den Aufbau einer starken persönlichen Marke auf LinkedIn (Medium oder sogar Substack), die Entwicklung eines einzigartigen Markennamens, das Entwerfen eines Logos, das Erstellen einer Website/eines Portfolios und sogar eines Plans für die Öffentlichkeitsarbeit

auf LinkedIn (Medium oder sogar Substack), die Entwicklung eines einzigartigen Markennamens, das Entwerfen eines Logos, das Erstellen einer Website/eines Portfolios und sogar eines Plans für die Öffentlichkeitsarbeit Vergewissern Sie sich, dass Ihr Papierkram in der richtigen Reihenfolge ist . Dazu gehören eine Berufshaftpflichtversicherung, alle Lizenzen oder Genehmigungen, die in Ihrem Land oder Staat erforderlich sind, und die Art des Geschäfts, das Sie anmelden möchten (Einzelunternehmen, LLC usw.)

. Dazu gehören eine Berufshaftpflichtversicherung, alle Lizenzen oder Genehmigungen, die in Ihrem Land oder Staat erforderlich sind, und die Art des Geschäfts, das Sie anmelden möchten (Einzelunternehmen, LLC usw.) Empfehlungen sind der beste Weg, um Klienten zu bekommen, aber konzentrieren Sie sich auch auf Networking, Kaltakquise und möglicherweise sogar digitales Marketing , um Klienten zu gewinnen

, um Klienten zu gewinnen Schließlich ist es wichtig, über Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben. Dies hilft Ihnen nicht nur dabei, Ihre Dienstleistungen auf die sich verändernden Marktanforderungen abzustimmen, sondern auch dabei, sich in Erwartung von Trendveränderungen weiterzubilden

Der finanzielle Aspekt einer Marketing-Beratung

Was kostet es also, ein beratendes Geschäft zu erledigen? Die Kosten hängen wahrscheinlich von der Art der Marketingberatung ab, die Sie gründen, davon, ob Sie sich für die Selbständigkeit entscheiden oder ein Geschäft anmelden, ob Sie ein Büro benötigen usw.

Im Folgenden finden Sie einige der grundlegenden Ausgaben, die Sie für die Gründung eines beratenden Geschäfts aufbringen müssen.

Anmeldung

Die Einholung der erforderlichen Lizenzen und die Registrierung Ihres Geschäfts kosten zwischen 500 und 2.000 Dollar, je nach Betriebs- und Geschäftsstruktur.

Technologie

Ein Laptop oder Computer der Einstiegsklasse kann zwischen 400 und 1.000 Dollar kosten, je nach Hersteller und Ausstattung. Glücklicherweise müssen Sie für Software nichts ausgeben, denn es gibt viele kostenlose Optionen. Die beste Software für Marketingagenturen kann Ihnen den Einstieg erleichtern.

Office space

Diese Kosten können Sie völlig außer Acht lassen, wenn Sie von zu Hause aus arbeiten oder zukünftigen Mitarbeitern erlauben, von zu Hause aus zu arbeiten. Wenn Sie einen physischen Büroraum bevorzugen, können die Kosten je nach Speicherort und Größe des gemieteten Raums zwischen einigen hundert und über 1.000 Dollar pro Monat liegen. Es ist erwähnenswert, dass Sie selbst bei der Einstellung eines Heimbüros einige Tausend Dollar ausgeben könnten, je nachdem, wie ausgefallen Sie es haben wollen.

Marketing

Sie können zwischen 3 und 4 Dollar pro bezahlter Anzeige auf Instagram und 25 Dollar und mehr auf Plattformen wie LinkedIn ausgeben, um Ihrer Marke die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie braucht. Sie können Ihr Geschäft aber auch organisch ausbauen, indem Sie sich kreative Ideen einfallen lassen, deren Umsetzung Sie keinen Cent kostet.

Verschiedene Ausgaben

Kosten wie Berufshaftpflichtversicherungen, mögliche Anwaltskosten und unvorhergesehene Ausgaben wie Computerreparaturen oder die Aufrüstung Ihrer Software-Suite können sich auf Hunderte und Tausende von Dollar belaufen.

Aber das ist noch nicht alles - Sie müssen noch zwei weitere sehr wichtige finanzielle Aspekte berücksichtigen.

Zunächst sollten Sie sich über das von Ihnen bevorzugte Preismodell informieren. Ein wertorientiertes Preismodell ist sowohl für den Berater als auch für den potenziellen Client von Vorteil, da die Gebühren auf der Grundlage des wahrgenommenen Werts der erbrachten Dienstleistungen eingestellt werden. Dies hat einen Vorteil gegenüber stundenbasierten Preismodellen.

Zweitens müssen Sie entscheiden, ob Sie die Dienste eines Finanzberaters in Anspruch nehmen möchten oder nicht. Wenn Sie ein unabhängiger Berater sind, der mit ausgewählten Clients arbeitet und nicht plant, sein Angebot zu erweitern, benötigen Sie möglicherweise keinen Finanzberater. Wenn Sie jedoch eine Expansion planen, kann ein Finanzberater Ihnen bei der Budgetierung, der Wachstumsprognose, der Verwaltung des Cash Flow und der Sicherstellung der finanziellen Stabilität Ihres Geschäfts helfen.

Wie Sie Ihr Marketing Consulting Business ausbauen können

Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, herzlichen Glückwunsch! Hoffentlich haben Sie jetzt eine Vorstellung davon, was es braucht, um eine Marketingberatung einzustellen und zu betreiben. Aber wie man so schön sagt, ist es wahrscheinlich in Ihrem besten Interesse, für die Zukunft zu planen. Wenn Sie Ihr Geschäft ausbauen, können Sie mit der Inflation Schritt halten und sich einen besseren Lebensstil leisten.

Machen Sie den Anfang, indem Sie eine praktische Liste mit wertvollen Ressourcen führen, wie z. B. hilfreiche Blogbeiträge auf wie Sie Ihr Geschäft vergrößern können und wachstumsmarketingstrategien .

Fähigkeiten, die man haben muss, um spürbares Wachstum zu erzielen

Kommunikation ist der Schlüssel

Denken Sie daran: Egal, wie gut Sie in dem sind, was Sie erledigen, es wird Ihnen nichts bringen, wenn Sie Ihre Botschaft nicht effektiv an aktuelle und potenzielle Kunden weitergeben. Die ClickUp Consulting Berichtsvorlage ist ein großartiges tool, das Sie in Ihrem Arsenal haben sollten, um Ihre Kommunikation als Berater im Griff zu behalten

ClickUp Consultant Berichtsvorlage

Kreativ sein

Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Marketing-Beratern da draußen. Was macht Sie anders? Seien Sie anpassungsfähig und zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie ihnen etwas bieten können, was andere nicht können

Probleme lösen

Gibt es ein Unternehmen, mit dem Sie wirklich gerne zusammenarbeiten würden? Schauen Sie sich deren Marketing-Aufwand an, finden Sie heraus, wie Sie die Lücken schließen können, und sprechen Sie sie an. Sehr oft sind die Clients offen für eine neue Perspektive, die einem internen Team entgehen könnte

Beziehungen knüpfen

Ein offensichtlicher Punkt, aber ein wichtiger. Unterschätzen Sie nicht die Macht des Aufbaus von Beziehungen in client-Management . Sogar Kunden, die sich Sie nicht leisten können, aber die Unterhaltung mit Ihnen genießen, könnten zu Empfehlern werden! Selbst wenn ein Vertrag endet, kann ein Client Sie weiter empfehlen, wenn Sie eine solide Beziehung zu ihm aufgebaut haben

Kultivieren Sie Management-Fähigkeiten

Sie müssen alles im Griff haben. Ob es sich um die Projekte handelt, die Sie übernehmen, um das Verständnis grundlegender Geschäftsprinzipien oder um die Entwicklung eines angemessenen finanziellen Scharfsinns - organisiert und diszipliniert zu sein, ist die halbe Arbeit, die zu erledigen ist

Strategisches Management

Wir sind fast am Ende, aber bevor wir zum Schluss kommen, lassen Sie uns noch über etwas sprechen, das Sie in Ihrem Geschäft als Berater sehr weit bringen wird - strategisches Management. Es wird Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen, indem Sie sicherstellen, dass Sie jeden Schritt Ihres Geschäfts strukturiert planen, umsetzen und evaluieren.

Setzen Sie sich klare Ziele für Ihr Business, die mit Ihren persönlichen Zielen übereinstimmen

für Ihr Business, die mit Ihren persönlichen Zielen übereinstimmen Führen Sie eine gründliche Marktanalyse durch, um Ihre Nische zu identifizieren. Kombinieren Sie dies mit einer SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken), um die Faktoren zu verstehen, die die Ziele des Geschäfts beeinflussen könnten

Einstellung SMART Ziele (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Zeitgebunden) und entwickeln Sie eine Strategie, die Ihre Stärken ausspielt

SMART Ziele (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Zeitgebunden) und entwickeln Sie eine Strategie, die Ihre Stärken ausspielt Sorgen Sie dafür, dass Sie relevant bleiben. Bleiben Sie aber auch Ihrer Marke und Ihrer eigenen Identität treu. Wechseln Sie nicht von wissensbasierten Beiträgen zu Memes, die auf kurzfristigen Trends beruhen, sondern hüpfen Sie auf aktuelle Marketingtrends, die zu Ihrem Geschäft passen und bleiben Sie kulturell relevant

Wenn Sie beginnen, Ihr Geschäft als Marketingberater zu formen, vergessen Sie nicht, dass ClickUp bietet viele kostenlose Tools und Vorlagen, mit denen Sie sofort loslegen können. Damit können Sie benutzerdefinierte Portfolios für Ihre Clients erstellen und schnell darauf zugreifen.

Verwandeln Sie hochfliegende Ideen in realisierbare Pläne mit ClickUp-Whiteboards ClickUp Whiteboards sind eine großartige Möglichkeit für Brainstorming unabhängig voneinander, mit Ihrem wachsenden Team oder mit externen Vermarktern, die Sie beauftragen. ICYMI, ClickUp dient auch als Ihr CRM, zusätzlich zum Verwalten von Aufgaben, Planen von Projekten und sogar zur Integration anderer Software, die Sie verwenden.

Von der Leidenschaft zum Beruf

Der Beruf des Marketingberaters kann ein lukrativer Beruf sein. Sie haben die Freiheit, Projekte zu übernehmen, die Ihnen wirklich am Herzen liegen. Dies kann zu einer immensen beruflichen Entwicklung führen, da Sie im Gegensatz zu einem monotonen 9-5-Job vielfältige Möglichkeiten wahrnehmen können.

Allerdings erfordert es viel harte Arbeit, der Wettbewerb ist hart und Sie haben nicht die Sicherheit eines regelmäßigen Einkommens. Zu allem Überfluss müssen Sie Ihr eigener Chef sein, d. h. Sie müssen ein Geschäft leiten und alle damit verbundenen betrieblichen Herausforderungen bewältigen.

Aber lassen Sie sich von den negativen Aspekten nicht abschrecken - die Möglichkeiten sind endlos! Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, gepaart mit einer wachstumsorientierten Denkweise und einem Hang zum Handeln, sowie qualitativ hochwertige Arbeit werden dafür sorgen, dass Sie sich sowohl persönlich als auch beruflich weiterentwickeln. Viel Glück!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. **Ist der Beruf des Marketingberaters ein guter Job?

Der Job eines Marketingberaters kann lukrativ und ziemlich aufregend sein, da man sich seine eigenen Projekte aussuchen kann und eine bessere Work-Life-Balance als bei einem traditionellen Vollzeitjob verspricht.

2. Was brauche ich, um mein eigenes Beratungsunternehmen zu gründen?

Sie können Ihre eigene Marketingberatung mit einem Computer und einer Verbindung zum Internet gründen. Verschiedene kostenlose Tools wie ClickUp ermöglichen es Ihnen, Ihr Geschäft von Grund auf aufzubauen, und Plattformen wie LinkedIn sind eine gute Möglichkeit, potenzielle Clients zu erreichen.

3. **Was braucht man, um als Marketingberater tätig zu sein?

Um Marketingberater zu werden, brauchen Sie Fachwissen in den Bereichen Marktforschung, Strategieentwicklung, digitales Marketing und Branding. Starke analytische Fähigkeiten, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit sind unerlässlich. Erfahrung auf dem Feld und ein tiefes Verständnis der verschiedenen Marketingkanäle und -tools sind entscheidend für die Bereitstellung effektiver, maßgeschneiderter Lösungen für Clients.

4. **Kann ich ein Berater ohne Unternehmen sein?

Ja, Sie können als freiberuflicher Berater tätig sein, ohne ein Unternehmen zu gründen.