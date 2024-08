10 Beratungszertifikate zum Aufbau Ihrer Karriere im Jahr 2024

Vom ärztlichen Berater in großen Krankenhäusern bis zum freundlichen Content-Strategen aus der Nachbarschaft steht das Wort "Berater" für verschiedene Berufe und Karrieren.

Auch der Markt der Freiberufler entwickelt sich zu einem gangbaren Karriereweg 1,3 Billionen Dollar markt mit 60 Millionen aktiven Freiberuflern, so Upwork - und damit ein Aufschwung für unabhängige Berater in allen Bereichen.

Die Berater übernehmen anspruchsvollere Aufgaben, führen eine Vielzahl von Projekten durch und sind insgesamt zufriedener, so die gleiche Studie. Infolgedessen ist auch der Wettbewerb sehr hart.

Um sich von der Masse abzuheben und eine erfolgreiche Beraterkarriere aufzubauen, braucht man mehr als nur Fähigkeiten. Sie brauchen Glaubwürdigkeit. Beratungszertifizierungen sind eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen.

Bevor wir uns mit den Einzelheiten von Beratungszertifizierungen befassen, sollten wir einige Zusammenhänge verstehen.

Was ist Beratung?

Unter Beratung versteht man die Tätigkeit eines Fachmanns/Experten, der in der Regel außerhalb eines Unternehmens tätig ist und fachlichen Rat erteilt oder Maßnahmen zur Lösung spezifischer Probleme eines Unternehmens durchführt. Berater sind:

Experten: Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in dem Geschäftsfeld, auf das sie sich spezialisiert haben. Dabei kann es sich um eine Branche wie Finanzdienstleistungen oder das Gesundheitswesen handeln, um ein Verfahren wie Diversity Hiring oder Datenanalyse, oder um beides

Unabhängig: Wie Anwälte oder Unternehmensberater sind sie in der Regel außerhalb der Organisation tätig, deren Probleme sie lösen

Strategisch: Berater werden in erster Linie eingestellt, um Ratschläge zu erteilen, Prozesse zu entwickeln und Systeme zu schaffen. Einige führen auch Pilotprojekte zum Nachweis von Konzepten durch

IP-getrieben: Berater bauen oft eigenes geistiges Eigentum (IP) auf, z. B. Prozesse, Rahmenwerke und Vorlagen

: Berater bauen oft eigenes geistiges Eigentum (IP) auf, z. B. Prozesse, Rahmenwerke und Vorlagen Hochqualifiziert: Sie verfügen häufig über einen Postgraduiertenabschluss oder einen Doktortitel in ihrem Fachgebiet, um ihre Qualifikation nachzuweisen (in bestimmten Nischen oder stark regulierten Branchen)

Formale Abschlüsse sind jedoch nicht der einzige Weg, um Ihre Qualifikationen als Berater nachzuweisen. Zuverlässige Beratungszertifikate können das Gleiche für Sie tun und noch mehr!

Was sind Beratungszertifikate?

Beratungszertifizierungen sind Nachweise Ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten, die von einer zuständigen Behörde ausgestellt werden. Wenn Sie beispielsweise vom Project Management Institute als Project Management Professional (PMP) zertifiziert sind, zeigt dies, dass Sie über das Wissen und die Erfahrung verfügen, um ein Projekt zu initiieren, zu planen, durchzuführen, zu überwachen und erfolgreich abzuschließen.

Was sind die Vorteile einer Consulting-Zertifizierung?

Der grundlegende Vorteil von Beratungszertifizierungen besteht darin, dass sie die Anerkennung Ihrer Fähigkeiten durch eine angesehene dritte Partei gewährleisten. Aber sie bieten noch viel mehr.

Spezialisiertes Wissen

Die meisten Zertifizierungsprogramme beginnen mit einer Art von Ausbildung oder Kurs. Dies ermöglicht es Fachleuten, spezifische Fähigkeiten und bewährte Verfahren zu erwerben. Im Gegensatz zu Hochschulabschlüssen, die sich auf allgemeines Wissen konzentrieren, bieten Zertifizierungen Spezialisierung und praktische Anwendbarkeit.

Glaubwürdigkeit und Ansehen

Beratungszertifikate von einer kompetenten Stelle zeigen Ihrem potenziellen Arbeitgeber/Kunden, dass Sie die für die Aufgabe erforderlichen Fähigkeiten besitzen.

Wenn Sie zum Beispiel von Amazon Web Services (AWS) als professioneller Dateningenieur zertifiziert sind, zeigt das, dass Sie qualifiziert sind, Cloud-Anwendungen auf AWS zu entwerfen, zu sichern, zu optimieren und zu modernisieren.

Marktfähigkeit

Für verschiedene Funktionen sind Zertifizierungen erforderlich, um eingestellt zu werden. Bei der Einstellung von Business-/Führungscoaches achten Unternehmen insbesondere auf Zertifizierungen der International Coaching Federation (ICF). Ein solches Zertifikat wird Ihre Marktfähigkeit erheblich steigern.

Höhere Verdienstmöglichkeiten

Bei der Zertifizierung von Beratern wird häufig praktische Erfahrung in dem betreffenden Bereich vorausgesetzt. Daher kann ein zertifizierter Berater eine Erfolgsbilanz vorweisen, was seine Nachfrage und seine Verdienstmöglichkeiten erhöht.

Karrierewachstum

Einige der besten Beraterzertifizierungen haben mehrere Stufen. Die ICF bietet zum Beispiel Zertifizierungen wie "Associate Certified Coach", "Professional Certified Course" und "Master Certified Course" an Jede Stufe hat unterschiedliche Anforderungen und weist eine höhere Kompetenz nach, was die berufliche Entwicklung fördert.

Außerdem zeigt es potenziellen Kunden, dass Sie sich bemühen, Ihre Fähigkeiten auf Ihrem Gebiet zu erweitern. Es standardisiert Ihre Praxis und hebt sie auf den höchsten Industriestandard. Außerdem wird ein disziplinarisches Verfahren für den Fall sichergestellt, dass etwas schief geht.

Wie finden Sie die beste Beratungszertifizierung für Ihre Karriere?

Eine schnelle Google-Suche wird Ihnen Hunderte von Zertifizierungen verschiedener Anbieter liefern. Viele von ihnen bieten Kurse an, für deren erfolgreichen Abschluss ein Zertifikat ausgestellt wird. Doch nicht alle bieten die gleichen Vorteile.

Achten Sie bei der Auswahl der besten Beratungszertifizierung, um Ihre Karriere voranzutreiben, auf die folgenden Punkte.

Relevanz : Suchen Sie nach Zertifizierungen, die für Ihre Fähigkeiten, Ihren Arbeitsbereich und die Kunden, die Sie bedienen möchten, relevant sind

: Suchen Sie nach Zertifizierungen, die für Ihre Fähigkeiten, Ihren Arbeitsbereich und die Kunden, die Sie bedienen möchten, relevant sind Zertifizierungsanforderungen : Wenn es Ihnen zu einfach erscheint, ist es vielleicht das Falsche für Sie. Vergewissern Sie sich, dass es Sie herausfordert, mehr zu tun

: Wenn es Ihnen zu einfach erscheint, ist es vielleicht das Falsche für Sie. Vergewissern Sie sich, dass es Sie herausfordert, mehr zu tun Kompetente Autorität : Finden Sie die führende Organisation in dem Bereich, in dem Sie sich zertifizieren lassen möchten

: Finden Sie die führende Organisation in dem Bereich, in dem Sie sich zertifizieren lassen möchten Anwendungsorientierung : Die Zertifizierung muss zeigen, dass Sie die Aufgabe in der Praxis bewältigen können, nicht nur, dass Sie eine Prüfung bestehen können

: Die Zertifizierung muss zeigen, dass Sie die Aufgabe in der Praxis bewältigen können, nicht nur, dass Sie eine Prüfung bestehen können Erfolgreiche Absolventen : Informieren Sie sich, ob andere zertifizierte Fachleute aufgrund dieser Zertifizierungen den von Ihnen angestrebten beruflichen Aufstieg erreicht haben. Es ist hilfreich, Zeugnisse und Bewertungen zu lesen

: Informieren Sie sich, ob andere zertifizierte Fachleute aufgrund dieser Zertifizierungen den von Ihnen angestrebten beruflichen Aufstieg erreicht haben. Es ist hilfreich, Zeugnisse und Bewertungen zu lesen Investition: Prüfen Sie, wie viel Zeit und Geld Sie in diese Zertifizierung investieren müssen, um sicherzustellen, dass Sie sich das leisten können

Auf der Grundlage dieser Parameter haben wir die zehn besten Beratungszertifizierungen ermittelt, die Ihre Karriere im Jahr 2023 vorantreiben werden.

Top 10 Beratungszertifizierungen, die Sie in Betracht ziehen sollten

1. Zertifizierter Unternehmensberater (CMC)

Wenn eine Organisation das Management ihrer Teams, Projekte oder Geschäftspraktiken überarbeiten oder verbessern will, wendet sie sich an einen Unternehmensberater. So kann beispielsweise ein Marketingberater vor der Einführung eines neuen Produkts oder ein Personalberater bei der Ausarbeitung einer hybriden Arbeitsstrategie beauftragt werden.

Das Institute of Management Consultants bietet die Zertifizierter Unternehmensberater bezeichnung für Fachleute, die Unternehmen bei der Verwaltung von Menschen, Projekten und Technologien in den Bereichen Personalwesen, strategische Planung, Finanzen, Betrieb, Informationstechnologie und Marketing unterstützen. Sie deckt auch ethische Praktiken, Prozesse, Projektmanagement und Change Management ab.

Anforderungen

Um sich zu qualifizieren, benötigen Sie

Mindestens drei Jahre Erfahrung

Fünf zufriedenstellende Kundenbeurteilungen

Einen Bachelor-Abschluss oder mindestens fünf Jahre Berufserfahrung sowie eine fundierte Ausbildung in der Unternehmensberatung

Prozess

Das Zertifizierungsprogramm besteht aus einer schriftlichen Prüfung über Ethik und Beratungskompetenzen, gefolgt von einer mündlichen Prüfung, in der Sie einen Kundenauftrag präsentieren und Fragen beantworten.

Preise

Die Erstzertifizierung als Unternehmensberater kann zwischen 350 und 700 $ kosten. Um die Zertifizierung aufrechtzuerhalten, müssen Sie eine jährliche Gebühr von 395 $ entrichten. Und Sie müssen sich alle drei Jahre neu zertifizieren lassen.

2. Akkreditierter Berater für kleine Unternehmen (ASBC)

Ein Small Business Consultant ist ein Unternehmensberater mit einzigartigen Fachkenntnissen in unabhängige Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten.

Die Association of Accredited Small Business Consultants (AASBC) bietet folgende Bezeichnungen an Akkreditierte Berater für kleine Unternehmen (ASBC) an Mitglieder in der ganzen Welt.

Anforderungen

Um sich zu bewerben, müssen Sie Ihr Fachwissen in der Verwaltung von Kleinunternehmen unter Beweis stellen und bereit sein, den Markt weiterhin zu bedienen.

Prozess

Um sich zertifizieren zu lassen, müssen Sie Mitglied der AASBC werden, eine 40-stündige Vorlesungsreihe besuchen, das Lehrbuch Simplified Examination to Maximize Profit (SEMP) studieren und eine Online-Prüfung ablegen.

Preise

Die Gebühr für das erste Jahr beträgt $999, die Verlängerungsgebühr beträgt $149 pro Jahr.

3. Projektmanagement-Fachmann (PMP)

Das Project Management Institute bietet den begehrten Projektmanagement-Fachmann zertifizierung für Kandidaten mit Fähigkeiten im "Management von Menschen, Prozessen und Geschäftsprioritäten von professionellen Projekten" Es erkennt Ihre Fähigkeiten in folgenden Bereichen an:

Führen von Mitarbeitern während des gesamten Projektlebenszyklus

Verwendung agiler und hybrider Ansätze zur Gestaltung der Projektumsetzung

Kommunikation mit verschiedenen Stakeholdern über den Fortschritt des Projekts

Eines der drei Module der PMP-Zertifizierung befasst sich mit dem Projektmanagementprozess, der die Verwaltung der Kommunikation, die Zuweisung von Aufgaben, die Überwachung der Leistung, die Überwachung der Qualität, die Verwaltung von Änderungen, die Festlegung von Governance-Standards und die Auswahl der richtigen Tools umfasst. Die Projektmanagement-Plattform von ClickUp kann bei all dem und mehr helfen.

projekte, Mitarbeiter, Prozesse und Geschäftsprioritäten mit ClickUp managen

Anforderungen

Um ein PMP zu werden, müssen Sie:

Einen vierjährigen Hochschulabschluss

36 Monate Erfahrung im Projektmanagement

35 Stunden Projektmanagement-Ausbildung/Schulung oder CAPM®-Zertifizierung

Prozess

Sobald Ihre Bewerbung aufgrund Ihrer Eignung angenommen wurde, müssen Sie online eine schriftliche Prüfung ablegen.

Gebühren

Die PMP-Zertifizierung kostet $400-555, je nach Ihrem Mitgliedsstatus.

4. CompTIA Project+

Bei mehr als der Hälfte der großprojekte scheitern vor allem bei der Implementierung von Technologien sind gute Projektmanager sehr gefragt. Unternehmen suchen vor allem nach Fachleuten, die sich mit Technologieentwicklung auskennen und Erfahrung in der Anwendung agiler Methoden und projektmanagement-Tool s. CompTIA Projekt+ zertifiziert IT-Fachleute, die in der Lage sind, kleine und mittlere Projekte zu verwalten. Es deckt Methoden, Frameworks, agile Fähigkeiten, Änderungsmanagement und Compliance ab.

Anforderungen

CompTIA Project+ ist eine Einstiegszertifizierung, für die mindestens 6-12 Monate Erfahrung im Management von Projekten empfohlen werden.

Prozess

Sie müssen eine Prüfung ablegen, die aus Multiple-Choice-Fragen und leistungsbezogenen Fragen besteht.

Preise

Sie können nur die Prüfung für 358 $ kaufen oder gegen Aufpreis Online-Schulungen oder Material zum Selbststudium absolvieren.

Nachdem wir nun die wichtigsten Zertifizierungen für Generalisten kennen, wollen wir uns nun ein paar für Spezialisten ansehen.

5. Zertifizierter Fachmann für Informationssystemsicherheit (CISSP)

Die meisten Unternehmen verfügen intern über große Cybersicherheitsteams. Für besondere Situationen, z. B. nach einem Cyberangriff oder für zeitnahe Audits, engagieren sie jedoch Sicherheitsberater.

Die Zertifizierte Fachkraft für die Sicherheit von Informationssystemen von ISC2 ist eine sehr anerkannte Zertifizierung. Sie bescheinigt die Kompetenz eines Fachmanns in Sachen IT-Sicherheit in den Bereichen Anlagen, Kommunikation, Netzwerke, Betrieb und Architektur. Dazu gehören auch Risikomanagement, Bewertungen sowie Identitäts- und Zugriffsmanagement.

Anforderungen

Um zertifiziert zu werden, müssen Sie mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in zwei oder mehr ISC2 CISSP-Bereichen vorweisen können. Sie können sich auch mit einem Jahr Erfahrung und einem entsprechenden Hochschulabschluss qualifizieren.

Prozess

Sie können sich zertifizieren lassen, nachdem Sie eine Prüfung erfolgreich absolviert, dem ISC2-Ethikkodex zugestimmt und eine Jahresgebühr von 125 US-Dollar entrichtet haben.

6. Zertifizierter ScrumMaster

Scrum wird immer mehr zu einer beliebten Methode für Ingenieurteams, Projekte durchzuführen. Ein Scrum Master bringt das Team zusammen, fördert ein effektives Arbeitsumfeld und führt die Teammitglieder durch die Scrum-Prinzipien und -Praktiken.

Unternehmen beauftragen oft Berater, um Scrum für ihre Teams einzurichten, zu schulen und in Betrieb zu nehmen.

Die Website Zertifizierter ScrumMaster die Zertifizierung durch die Scrum Alliance bescheinigt Ihr Wissen über Scrum sowie Ihre Fähigkeit, es in der Praxis anzuwenden. Das Trainingsprogramm lehrt auch Teamverantwortlichkeiten, Ereignisse und Artefakte, die für eine erfolgreiche Einführung von Scrum erforderlich sind.

Anforderungen

Dies ist auch ein einsteigerfreundliches Programm für alle, die bereits Erfahrung in der IT-Branche haben, wie z. B. Software-Ingenieure, Business-Analysten und Projektmanager.

Prozess

Sie müssen einen Live-Online- oder Präsenzkurs mit mindestens 14 Unterrichtsstunden absolvieren. Anschließend müssen Sie auch einen Test bestehen.

Kosten

Die Schulung, die Zertifizierung und andere Bonusmaterialien kosten 299 US-Dollar. Je nach Ihrer Erfahrung können Sie auch andere fortgeschrittene Kurse in Scrum belegen.

7. Cloud Engineer-Zertifizierungen

Da immer mehr Anwendungen vollständig in die Cloud verlagert werden, ist der Bedarf an Ingenieuren mit speziellen technischen Kenntnissen in jeder Umgebung entscheidend. In der Regel stellen Unternehmen zertifizierte Fachleute ein, um komplexe technologische Probleme zu lösen. Hier finden Sie einige fortgeschrittene Zertifizierungen im Bereich Cloud Engineering und Architektur.

Fünf Jahre Erfahrung in verwandten Bereichen sowie Kenntnisse über spezifische Technologien und Konzepte

Bestehen einer Online-Prüfung

Etwa 300 Dollar Prüfungsgebühren bezahlen

Azure-Experten-Zertifikate Azure bietet Zertifizierungen auf Expertenebene für Lösungsarchitekten, Cybersicherheitsarchitekten, DevOps-Ingenieure und Power Platform Solution Architects. Um diese Zertifizierung zu erhalten, müssen Sie:

Abschluss relevanter Associate-Zertifizierungen von Azure

Bestehen einer Zertifizierungsprüfung

Zahlung einer Prüfungsgebühr von $165

Google Cloud Professional-Zertifizierung GCP bietet Zertifizierungen auf professioneller Ebene für Personen mit fortgeschrittenen Kenntnissen in der Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Google Cloud-Produkten. Zu den Spezialisierungen gehören Cloud Architect, Database Engineer, Data Engineer, Workplace Administrator usw. Um eine dieser Zertifizierungen zu erhalten, müssen Sie:

Mindestens 3 Jahre Branchenerfahrung, davon mindestens ein Jahr einschlägige Erfahrung

Bestehen der Zertifizierungsprüfung

Eine Prüfungsgebühr von $200 entrichten

Es gibt Dutzende von Zertifizierungen für Technologen, jede mit ihren eigenen Vorteilen. Die oben genannten sind einige der wichtigsten, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Werfen wir nun einen Blick auf einige andere professionelle Beraterzertifizierungen.

8. Professionelle Zertifizierung für Personalwesen (PHRC)

Die Nachfrage nach Fachleuten, die Remote-Mitarbeiter, Freiberufler, globale Teams und eine vielfältige Belegschaft einstellen, schulen und verwalten können, steigt dramatisch. Nachgewiesene Fähigkeiten zur Umgestaltung der Personalpraxis können für Berater außerordentlich wertvoll sein.

Die Website Zertifizierter Human Resources Berater (CHRC) des Human Resource Management Institute (HRMI) ist speziell für externe Berater konzipiert. Es umfasst die Bereiche Strategie, Vergütung und Sozialleistungen, Organisationsverhalten, Projektmanagement, HR-Audit usw.

Anforderungen

Um diese Beraterzertifizierung zu erlangen, benötigen Sie einen Bachelor-Abschluss oder einen höheren Abschluss und zehn Jahre Berufserfahrung, davon mindestens vier Jahre im Management.

Prozess

Sobald die Zulassungskriterien erfüllt sind, müssen Sie eine Prüfung ablegen.

Gebühren

Die Mitgliedsbeiträge für das HRMI liegen zwischen 75 und 100 Dollar.

9. Zertifizierter Experte für digitales Marketing

Organisationen - vor allem kleine Unternehmen - suchen nach digitalen Vermarktern, die sie bei ihrem Wachstum unterstützen. Dazu gehören sowohl Generalisten, die eine digitale Marketingstrategie entwickeln und umsetzen können, als auch Spezialisten für Content Marketing, soziale Medien, bezahlte Werbung usw.

Die Website Zertifizierter Experte für digitales Marketing wird von der American Marketing Association in Zusammenarbeit mit dem Digital Marketing Institute angeboten und umfasst die Bereiche digitales Verkaufen, Kundenerfahrung, E-Commerce, Projektplanung und Führung.

Anforderungen und Verfahren

Um sich zu qualifizieren, müssen Sie einen Online-Kurs von etwa 120 Stunden absolvieren und zwei Aufgaben mit jeweils 5000 Wörtern zur Bewertung einreichen.

Preise

Die Schulungs- und Zertifizierungsprogramme kosten über 3000 $.

10. ClickUp verifizierter Berater

Jedes Unternehmen durchläuft eine digitale Transformation und versucht, verschiedene Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Auf dieser Reise werden verschiedene Tools eingeführt, die eingerichtet und verwaltet werden müssen.

Das Projektmanagement-Tool von ClickUp wird von mehr als 2 Millionen Teams weltweit genutzt, und täglich werden es mehr und mehr. Um diese Entwicklung zu beschleunigen, haben wir eine Gemeinschaft von Beratern aufgebaut, die bei der Konfiguration des Arbeitsbereichs, der Optimierung von Arbeitsabläufen, dem Onboarding, der Dokumentation von Prozessen, der Erstellung benutzerdefinierter Automatisierungen und vielem mehr helfen können. ClickUp verifizierte Berater haben Zugang zu potenziellen Kunden, die Hilfe benötigen, ein Partnerportal für die Zusammenarbeit, Beta-Tests und kostenlose Sandbox-Konten.

Anforderungen

Um als verifizierter ClickUp-Berater zu gelten, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Eine Leidenschaft für Produktivität

Erfahrung in der Implementierung von ClickUp für mehrere Kunden

Weniger als zehn Vollzeitangestellte und $1M an Umsatz

Prozess Online bewerben um ein von ClickUp verifizierter Berater zu werden, und Sie werden von uns hören.

Wie Sie Ihre Beraterkarriere mit ClickUp managen

Als Berater verwalten Sie mehrere Projekte gleichzeitig, jedes mit seinen eigenen Prozessen, Zielen und Aufgaben. Das kann unübersichtlich werden. Ein robustes Tool wie das von ClickUp beratungssoftware kann dies für Sie mühelos machen.

Verwalten der Kundenkommunikation Das Projektmanagement-Tool von ClickUp passt sich nahtlos an Ihr Customer Relationship Management (CRM) oder

software für die Kundenanbindung . Mit 15 verschiedenen Workload-Ansichten können Berater in einer sicheren Plattform Kundenstrategien, Zeitpläne, Rechnungsstellung, Aufnahme und vieles mehr visualisieren.

Sie können die Vorteile der branchenüblichen Praktiken mit dem ClickUp-Kundenmanagement-Vorlage .

Bringen Sie Ihre gesamte Arbeit zu ClickUp Tasks

Organisieren Sie alle Ihre Projekte in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich. Unterteilen Sie sie in aufgaben , Unteraufgaben und Checklisten für eine einfache Verwaltung.

Sie können auch operative Aufgaben wie Vertragsunterzeichnung, Budgetierung usw. direkt in ClickUp einbeziehen. Sie können auch wiederkehrende Aufgaben für Projektüberprüfungen oder die Einhaltung von Vorschriften automatisieren.

Arbeiten Sie kontextbezogen in ClickUp zusammen

Fügen Sie detaillierte Beschreibungen für Aufgaben hinzu. Kommunizieren Sie mit Anbietern, Partnern oder sogar Kunden in verschachtelten Kommentaren. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Elemente hinzu, die spezifisch für Ihre Beratungsdienste sind. Nutzen Sie ClickUp als Ihre zentrale Anlaufstelle software für die Zusammenarbeit mit Kunden .

ClickUp-Aufgabenansicht für Kommentare und Beziehungen

Zeit verfolgen und verwalten

Das größte Kapital eines Beraters ist seine Zeit. Verwenden Sie ClickUp Zeiterfassung um genau zu messen, wie viel Zeit Sie für jede Aufgabe aufwenden. Sehen Sie Trends auf der ClickUp Dashboard und planen Sie Ihre zukünftigen Projekte effektiv. Wenn Sie unsicher sind, starten Sie mit dem ClickUp zeitprotokoll-Vorlage .

Ganz gleich, ob Sie nur für sich selbst zuständig sind oder ein Team von Mitarbeitern/Auftragnehmern leiten, nutzen Sie die ClickUp-Arbeitslastansicht für Ihr Zeitmanagement.

Wissen dokumentieren und teilen

Ob es besprechungsnotizen oder Ihre firmeneigenen Prozesse, verwenden Sie ClickUp-Dokumente um Wissen zu schreiben und sicher zu teilen. Verbinden Sie sie mit Ihren Arbeitsabläufen und erstellen Sie Aufgaben direkt aus der Anwendung heraus.

Mehr tun mit KI

Sie brauchen Hilfe? Das ist kein Problem. Es gibt eine Reihe von AI-Tools für die Beratung die Ihre Arbeit automatisieren und beschleunigen können. Verwenden Sie ClickUp AI als Ihr persönlicher Assistent. Fassen Sie Notizen zusammen und erstellen Sie aktionspunkte schneller. Nutzen Sie ClickUp AI als Ihren persönlichen Lektor. Stellen Sie eine Frage und machen Sie ein Ideen-Brainstorming.

Mehr tun mit AI

Finden Sie maßgeschneiderte Vorlagen für jeden Bedarf

Mit ClickUp müssen Sie nicht bei Null anfangen. Wenn Sie bereits über Vorlagen für Ihre Arbeit verfügen - Vereinbarungen, Arbeitsabläufe, Kundenfindung, business Case usw. - bringen Sie sie zu ClickUp. Wenn nicht, ist das kein Problem.

Wählen Sie aus Dutzenden von ClickUp's vorgefertigten Beratungsvorlagen für jeden Bedarf. Damit Sie sofort loslegen können, finden Sie hier die ClickUp Beratervertrag Vorlage . 🤩Kopieren Sie einfach eine Vorlage, füllen Sie die relevanten Details aus und machen Sie sich an die eigentliche Arbeit: die Lösung von Kundenproblemen!

Steigern Sie Ihre Beraterkarriere mit ClickUp

Beratungszertifikate verschaffen Ihnen den Durchbruch. Sie helfen dabei, Glaubwürdigkeit aufzubauen und potenzielle Kunden davon zu überzeugen, Sie für die anstehende Aufgabe einzustellen. Sobald Sie eingestellt sind, brauchen Sie mehr.

Projektmanagement mit ClickUp bringt Sie ans Ziel. Es hilft Ihnen dabei, Kundenbeziehungen zu verwalten, Projekte durchzuführen und Ihre Beratungspraxis zu operationalisieren.

Und mehr noch! Es spart Ihnen Zeit, indem es Ihnen die Routinearbeit abnimmt und Ihnen die Freiheit gibt, Ergebnisse für Ihre Kunden zu erzielen. Erhöhen Sie Ihr Beratungsgeschäft. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos !