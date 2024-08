10 beste Discord Server für Software-Ingenieure im Jahr 2024

"Discord ist nur für Gamer."_ 🎮

Nicht mehr! Die Plattform hat sich zu einer Community-Messaging App entwickelt, in der du mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten und dich an Unterhaltungen beteiligen kannst.

Unter den vielen Communities gibt es auch spezielle Discord Server für Software-Ingenieure.

Diese Server haben eigene Kanäle für Themen wie Webentwicklung, Python, Java, C++, Datenbanken usw. Viele Server für Softwareentwickler haben auch Channels für Code-Reviews, Tutorials und sogar Stellenausschreibungen. Kurz gesagt, Discord Server sind Goldminen für Software-Profis.

Sie können diesen Servern ganz einfach beitreten, um mit Software-Experten in Verbindung zu treten, auf kostenlose Ressourcen wie Bibliotheken und Frameworks zuzugreifen und an Open-Source-Projekten teilzunehmen, um Ihre Programmierkenntnisse zu verbessern.

Wir haben eine Liste der 10 besten Discord Server für Softwareingenieure zusammengestellt, auf denen Sie sich mit Branchenexperten vernetzen können.

Bedeutung von Discord Servern für Software-Ingenieure

Discord Server eignen sich hervorragend, um Ideen freizugeben, sich mit Entwicklern zu vernetzen und Erfahrungen aus erster Hand in der Softwareentwicklung zu sammeln. Hier sind ein paar Gründe, warum Software-Ingenieure Discord-Entwickler-Communities beitreten:

Verbinden Sie sich mit Software-Experten und nehmen Sie an Sitzungen zum Wissensaustausch teil

Zusammenarbeit an Open-Source-Projekten oder Coding Challenges, um ein Portfolio aufzubauen

Zugang zu kostenlosen Ressourcen und Schulungen zur Verbesserung der Fähigkeiten

Erhalten Sie wertvolles Feedback zu Codes und Anleitungen zu Projekten

Erforschen Sie Job Boards und finden Sie Nebenjobs, um Ihre Karriere als Entwickler zu starten

Holen Sie sich Tipps für die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche in der Softwareentwicklung

Sie können Servern beitreten, die separate Kanäle für Diskussionen über bestimmte Programmiersprachen, wie JavaScript, HTML, Python, PHP usw., anbieten. Dies erleichtert es Entwicklern, ihre Abfragen im richtigen Kanal zu stellen und sofortige Antworten zu erhalten. Außerdem haben einige kleinere Gemeinschaften auch spezielle Foren für Problemlösungen.

Die besten Discord Server für Software-Ingenieure kennenlernen

1. The Coding Den

via Die Kodierhöhle Mit mehr als 148.000 Mitgliedern, The Coding Den ist der perfekte Ort für Neulinge in der Entwicklung. Hier finden Sie Programmiersprachenexperten für JavaScript, Rust, Python und TypeScript, die Ihnen bei Code-Problemen helfen können.

Sie können auch an Diskussionen und lustigen Hackathons teilnehmen, Mitglieder um Ratschläge für Ihre Karriere bitten und den Tech-Talk Space nutzen, um sich bei Projekten beraten zu lassen.

Was ist einzigartig?

Sich mit Experten austauschen

Teilnahme an Code-Ereignissen für Gruppen

Erhalten Sie die neuesten Updates zu Techniktrends und Ereignissen wiesoftwareentwicklungskonferenzen ### 2. Reactiflux

via Reactiflux Mit über 2.20.000 Mitgliedern, Reactiflux ist einer der beliebtesten Discord Server für Softwareentwickler. Es ist eine Chat-Community für Diskussionen rund um React JS, React Native, Redux, Jest, Relay und GraphQL Programmiersprachen.

Auf dem Server finden Q&A-Sitzungen für Anfänger statt, um von erfahrenen Entwicklern das Programmieren zu lernen. Sie können auf diesem Server auch Arbeitsmöglichkeiten finden, um Ihre Karriere voranzutreiben.

Was ist einzigartig?

Treten Sie der "Looking-for-group" bei, einem speziellen Forum, in dem Sie Mitstreiter für nicht-kommerzielle Projekte finden können

Erhalten Sie Zugang zu Bibliotheken und anderen kostenlosen Ressourcen

Erkunden Sie das Job Board

3. DevCord

via DevCord Suchen Sie nach unkonventionellen Wegen, um Jobs für Softwareentwickler zu finden? Sie können beitreten DevCord . Es ist ein Discord Server für Software-Ingenieure mit über 30.000 Mitgliedern, auf dem Sie sich mit anderen Entwicklern vernetzen, Projekte diskutieren und Feedback zu Ihrer Arbeit erhalten können.

Das ist noch nicht alles! Sie können mit anderen Webentwicklern über Bibliotheken, Frameworks, Spiele und mehr chatten.

Was ist einzigartig?

Arbeit an Open-Source-Projekten

Erkunden Sie Job Boards für Remote-Arbeiten

Treten Sie einem speziellen Space zur Überprüfung von Code bei

4. SpeakJS

via SpeakJS Laut Statista ist JavaScript die am häufigsten verwendete beliebte Programmiersprache weltweit. Wenn Sie also auf der Suche nach Ressourcen zum Erlernen von JavaScript und zur Förderung Ihrer Karriere sind, sollten Sie sich SpeakJS .

Nutzen Sie diesen Space, um Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, indem Sie sich mit erfahrenen Entwicklern unterhalten und Feedback zu Ihrem Code erhalten.

Was ist einzigartig?

Zugriff auf JavaScript-Bibliotheken und -Frameworks wie jQuery, React, Angular, Vue, etc.

Finden Sie einzigartige Jobangebote

Erhalten Sie JavaScript Code-Feedback von Experten

5. Der Hangout für Programmierer

via Der Hangout der Programmierer Möchten Sie Ihr Wissen über beliebte Programmiersprachen wie PHP, JavaScript, c-sharp, Python, Ruby, Rust und Kotlin erweitern? Der Hangout für Programmierer ist eine hervorragende Gemeinschaft, der man beitreten kann.

Dieser Discord Server hat über 170.000 Mitglieder und heißt Anfänger und erfahrene Software-Ingenieure willkommen. Der Server verfügt über einen eigenen Ressourcenbereich, in dem Sie Artikel und Code-Schnipsel zu den Themen Bot-Entwicklung, mobile Entwicklung, Web-Entwicklung und Kryptografie finden.

Was ist einzigartig?

Zugang zu Tutorials und Open-Source-Projekten für Anfänger

Besuchen Sie die monatlichen Spotlights und Event-Kanäle, um über die neuesten technischen Nachrichten und Ereignisse auf dem Laufenden zu bleiben

Nehmen Sie an Sitzungen zur Spieleentwicklung, Prozesstheorie usw. teil.

Diskutieren Sie über Themen wie Karriere, Datenbanken und DevOps

6. Faule Entwickler

via Faule Entwickler Wie der Name schon sagt, ist die Faule Entwickler Der Discord Server ist eine Gemeinschaft, um faule Softwareaufgaben zu erledigen. Hier können Sie Skripte und Codes herunterladen, um monotone Aufgaben in der Softwareentwicklung zu automatisieren, damit Sie sich auf Aufgaben mit Priorität konzentrieren können.

Mit über 10.000 Mitgliedern bietet die Lazy Developers-Community Ressourcen zur Lösung gängiger Programmierprobleme und Open-Source-Projekte für Anfänger.

Sie können zum Beispiel den Kanal für allgemeine Hilfe nutzen, um Probleme nach einer Systemaktualisierung zu lösen, nach einem Lernpartner zu suchen oder eine mentor für Softwareentwicklung .

Was ist einzigartig?

Ungezwungene Unterhaltung über Softwareentwicklung

Lösen Sie Community-Herausforderungen für verschiedene Programmiersprachen

Nehmen Sie an Werbegeschenken und anderen Ereignissen teil

7. TensorFlow

via TensorFlow Haben Sie eine technische Frage zu Code, KI oder Blockchain? Fragen Sie die TensorFlow gemeinschaft. Dieser Discord Server für Software-Ingenieure hat mehr als 17.000 Mitglieder mit unterschiedlichen Wissensständen.

Sie können der Community beitreten, um Ideen für Codes und Best Practices zu sammeln, mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, Feedback zu Designs/Features zu erhalten und an lokalen Ereignissen teilzunehmen. Der Server hat auch einen Bereich für einstellung von Software-Ingenieuren so dass Sie auf dieser Plattform leicht Jobs finden können.

Was ist einzigartig?

Nehmen Sie an Diskussionsgruppen zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen teil, um mehr über Deep Learning und Anwendungen neuronaler Netze zu erfahren

Arbeiten Sie an interessanten Projekten in der Deep-Learning-Nische

Zugang zu Tutorials für KI/ML-Projekte

8. CodeSupport

via CodeSupport Die CodeSupport server mit über 31.000 Mitgliedern hilft Neulingen und erfahrenen Software-Ingenieuren, Antworten auf Fragen zu Code und Web-Entwicklung zu erhalten.

Er beschreibt die Mitglieder mit farbigen Tags, um ihre Rollen zu spezifizieren. Instanz, die 'verifizierten Experten' auf dem Server sind grün gekennzeichnet, so dass Sie, wann immer Sie diesen Tag sehen, wissen, dass Sie genaue Informationen erhalten.

Der Server verfügt auch über spezielle Spaces, in denen über Musik, Essen, Spiele und Haustiere diskutiert werden kann. Sie können sich mit angehenden oder erfahrenen Entwicklern über allgemeine Zinsen austauschen oder ein typisches tag in Ihrem Leben als Softwareentwickler .

CodeSupport bietet auch ein Mentorenprogramm an, bei dem Sie sich mit Mentoren zusammentun können, um das Lernen zu beschleunigen.

Was ist einzigartig?

Sie erhalten Hilfe bei der Überprüfung von Code (Java, C++, Python, HTML usw.)

Teilnahme an Gruppendiskussionen mit Experten

Unterstützung in Echtzeit bei Problemen mit dem Code

9. Python

/via_ Python Python ist ein Discord Server, der sich ausschließlich auf Projekte, Frameworks und Bibliotheken in der Programmiersprache Python konzentriert. Sein Hilfekanal ermöglicht es Benutzern Abfragen zu stellen, Feedback zu Code zu erhalten, Softwareprojekte zu diskutieren und software-Engineering-Ziele und lassen Sie sich beruflich beraten.

Python verfügt auch über einen separaten Space für den Zugriff auf verschiedene Softwareentwicklungsressourcen, wie Bücher, Kurse, Podcasts, Projektideen und Tutorien.

Was ist einzigartig?

Zugang zu speziellen Kanälen, um Antworten auf Abfragen zu Mikrocontrollern, Unit-Tests und Webentwicklung zu erhalten

Erhalten Sie exklusive Einblicke in die Webentwicklung durch Umfragen

Lernen Sie die besten Interview-Fragen für Python-spezifische Vorstellungsgespräche

10. Nodeiflux

via Nodeiflux Von den Reactiflux-Moderatoren kommend, Nodeiflux ist ein Discord Server mit über 14.000 Mitgliedern für Diskussionen rund um die Entwicklung von Node.js und die serverseitige Nutzung von JavaScript.

Die Community hilft Entwicklern bei der Backend-Entwicklung und hilft bei Code-Reviews. Sie können den Server nutzen, um Aufträge zu finden, sich mit erfahrenen Entwicklern zu vernetzen und auf Ressourcen zuzugreifen, um auf dem neuesten Stand der Entwicklung zu bleiben neueste Software-Trends .

Was ist einzigartig?

Treten Sie einer exklusiven Gemeinschaft für Node.js-Entwickler und Server-seitiges JavaScript bei

Nehmen Sie an Coding-Wettbewerben teil, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern

Arbeiten Sie mit anderen Node.js-Entwicklern in Echtzeit zusammen

Zugriff auf Ressourcen auf Discord

Discord Server sind nicht nur für die Zusammenarbeit mit Entwicklern, die Suche nach Aufträgen oder die Arbeit an Open-Source-Projekten geeignet. Sie sind auch ideal, um auf kostenlose Ressourcen zuzugreifen, die die Entwicklung von Fähigkeiten unterstützen.

Hier sind einige Ressourcen, auf die Sie auf Discord-Servern zugreifen können.

Fehlerbehebung

Discord Server wie The Programmer's Hangout, DevCord, Hacker Cabin und The Coding Den bieten unterstützende Communities für die Fehlersuche. Sie können spezifische Probleme, Bugs oder Feature-Anfragen freigeben, um Expertenfeedback zu erhalten und an Ereignissen teilzunehmen, um praktische Erfahrungen bei der Fehlersuche zu sammeln.

Bibliotheken und Frameworks

Mehrere Discord-Communities, wie SpeakJS, Reactiflux und Nodeiflux, bieten Bibliotheken für Sprachen wie React, Angular, Node.js usw. an, die Ihren Softwareentwicklungsprozess beschleunigen können. Sie können auch nutzen Discord-Integrationen direkte Verbindung zu Servern und Zugriff auf Bibliotheken und andere Apps von Drittanbietern für einen breiteren Zugang zu Code-Ressourcen.

Zusammenarbeit bei Projekten

Discord-Server wie The Coding Den, DevCord, Lazy Developers und The Programmer's Hangout bieten Open-Source-Projekte für Software-Ingenieure. Discord beherbergt auch mehrere Open-Source-Projekte zu bestimmten Bereichen und Sprachen, wie z. B. Appwrite, Blink, Deno usw., damit Softwareexperten an realen Szenarien zusammenarbeiten können.

Während Discord Server ressourcen zur Unterstützung der Softwareentwicklung anbieten, ist es eine Herausforderung, Projekte ohne einen allumfassenden Hub für Arbeit erfolgreich abzuschließen.

Hierfür benötigen Sie Tools für Projektmanagement und Zusammenarbeit wie ClickUp !

software-Projekte managen und Entwicklungsprozesse beschleunigen mit ClickUp_ ClickUp für Software Teams vereinfacht den Lebenszyklus der Entwicklung. Es überbrückt die Kluft zwischen Entwicklungs-, Technik- und Nicht-Technik-Teams und bringt alle Ressourcen in einem einheitlichen Workspace zusammen. ClickUp bietet folgende Möglichkeiten, um Entwicklungsprozesse zu beschleunigen.

Benutzen Sie Ihren Space

Richten Sie einen exklusiven Space für die Softwareentwicklung ein mit ClickUp Spaces und rationalisieren Sie Ihren Softwareentwicklungsprozess. Legen Sie zum Beispiel Projekt Spaces mit den Titeln QA, Sprints usw. an. Sie können auch separate Ordner für Aufgabenlisten und Projektdatenbanken erstellen.

mit ClickUp Spaces können Sie spezielle Spaces für Ihr Software-Entwicklungsteam einrichten, um den Workflow zu verwalten

Verwenden Sie Listen, um Ihre Aufgaben oder Elemente zusammenzustellen. Sie können erstellen:

Eigenständige Listen, z. B. eine Liste der Open-Source-Projekte, an denen Sie arbeiten

Listen innerhalb von Ordnern

Eine Liste von Feature-Anfragen innerhalb eines Ordners für ein Produkt

Aufgaben automatisieren

Erstellen ClickUp Aufgaben für jedes Element auf Ihrer Liste. Fügen Sie Details in der Aufgabenbeschreibung hinzu und beginnen Sie mit der Ausführung der Aufgaben, eine nach der anderen.

ClickUp hilft Ihnen auch, Aufgaben zu automatisieren und sich ganz auf die Produktentwicklung zu konzentrieren. Sie können sogar den Status von Aufgaben benutzerdefiniert festlegen, um den Status eines Projekts schneller nachzuverfolgen. Ein Beispiel für einen benutzerdefinierten Status einer Aufgabe wäre "Zu erledigen", "Abgeschlossen" und "Erwartetes Feedback"

zuteilung von Handlungselementen und Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts mit ClickUp Tasks_

Verwalten von Sprints

Sind Sie gestresst, wenn es darum geht, Projektziele innerhalb von Fristen zu erreichen? Sie können Sprint in ClickUp um Sprint-Termine festzulegen, Elemente zuzuweisen und Prioritäten zu setzen. Das Beste daran ist, dass Sie mit Hilfe von Burnup-Diagrammen visualisieren können, wie Ihr Team im Vergleich zu den gesetzten Einzelzielen vorankommt.

software-Entwicklungsziele schneller erreichen mit ClickUp Sprints

Backlogs verwalten

ClickUp unterstützt Sie auch bei der Erstellung flexibler Workflows, die sich an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen. Zum Beispiel können Sie automatisierte Prozesse für Backlogs erstellen, um sich mehr auf technische Aufgaben zu konzentrieren.

Wie für Fehlerberichte sammeln Sie Problem-Anfragen mit ClickUp Formulare und wandeln Sie sie in verfolgbare Aufgaben um. Verknüpfen Sie Ihre Aufgaben mit bestimmten Dateien oder Threads, fügen Sie Tags hinzu, setzen Sie Prioritäten, und verwalten Sie Rückstände mit benutzerdefinierten Status und Feldern.

mit ClickUp Forms Benutzer-Feedback einholen und in Verbesserungen umsetzen

Projektzusammenfassungen erhalten

Möchten Sie einen schnellen Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts? Verwenden Sie ClickUp Gehirn um sofortige Aktualisierungen von Projekten zu erhalten. Es automatisiert sogar Aufgaben und Datenausfüllungen und erstellt Tabellen und Vorlagen. Sie können ClickUp Brain auch für die Erstellung von Entwicklungsunterlagen, Roadmaps, Produktideen usw. verwenden.

erhalten Sie sofortige Projekt-Updates für Ihre Sprints mit ClickUp Brain

Software-Projekte mit ClickUp erfolgreich abschließen

Die Verbindung mit Experten aus dem gleichen Feld wie dem Ihren beschleunigt die berufliche Entwicklung. Und genau das erledigt Discord, eine Community-basierte App zum Chatten, für Sie. Ihre Server verbinden Sie mit mehreren Unter-Communities für Software-Engineering, in denen Sie sich mit anderen austauschen, auf Ressourcen zugreifen und zusätzliche Anregungen zur Website-Entwicklung, Spieleentwicklung, Programmierung und mehr erhalten können.

Der Aufbau einer Karriere als Software-Ingenieur ist jedoch mehr als das Erlernen von Fähigkeiten.

Sie sollten in der Lage sein, Ihre Fähigkeiten strategisch einzusetzen, um Projekte abzuschließen. An dieser Stelle kommt eine Projektmanagement-Software wie ClickUp ins Spiel. ClickUp hilft bei der Rationalisierung und Automatisierung von Arbeitsabläufen, damit Sie sich besser auf das Erreichen von Zielen konzentrieren können. Kostenlos anmelden bei ClickUp, um Software-Projekte effizient durchzuführen!