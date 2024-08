Die besten Softwareentwicklungskonferenzen für Wachstum im Jahr 2024

Als Softwareentwickler wissen Sie, wie es läuft: Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der Branche oder bleiben Sie auf der Strecke. 👀

Eine Möglichkeit, dies zu erledigen, ist die Teilnahme an Softwareentwicklungskonferenzen.

Softwareentwicklungskonferenzen sind Zusammenkünfte, auf denen Vordenker, Experten und Enthusiasten der Branche die neuesten Softwaretrends, Technologien und Best Practices diskutieren. Diese Diskussionen finden in verschiedenen Formaten statt, darunter Keynotes, Podiumsdiskussionen, Workshops, Firmenausstellungen und Networking-Sitzungen.

Ganz gleich, ob Sie sich in Ihrer aktuellen Rolle weiterentwickeln möchten, eine neue Position anstreben oder sich einfach nur für Technik begeistern - bei diesen Ereignissen können Sie Ihr Wachstum vorantreiben und Ihre Leidenschaft für Software-Engineering aufrechterhalten. 🤩

Sind Sie bereit, diese Möglichkeiten zu erkunden? Wir haben die besten Softwareentwicklungskonferenzen herausgesucht, die Sie nicht nur auf dem Laufenden halten, sondern auch dafür sorgen, dass Sie Spaß haben, während Sie dabei sind.

Das technische Abenteuer kann beginnen!

Liste der bevorstehenden Softwaretechnik Konferenzen rund um den Globus

Diese kuratierte Liste der 2024 weltweit stattfindenden Konferenzen ist Ihre Eintrittskarte, um sich über die neuesten Technologien zu informieren, ein starkes Netzwerk von Gleichgesinnten aufzubauen und sogar zur beruflichen Entwicklung Ihres Teams beizutragen, indem Sie tiefe technische Einblicke erhalten.

Wir haben eine Mischung aus persönlichen und virtuellen Ereignissen für Softwareentwickler und Softwareingenieure, ein- und mehrtägig, kostenlos und kostenpflichtig. 💸

Auf diese Weise können Sie Prioritäten setzen und Konferenzen besuchen, die zu Ihrem Zeitplan, Ihren Vorlieben und Ihrem Budget passen.

1. NDC London NDC London ist ein

software-Entwicklung die Konferenz deckt einen breiten Bereich an Themen ab, von Datenbanken und JavaScript bis hin zu Webentwicklung und DevOps. Die ersten beiden Tage bieten interaktive Workshops, gefolgt von drei Tagen mit 60-minütigen Vorträgen von über 110 Technikexperten.

Halten Sie Ausschau nach einigen coolen Vorträgen wie "Debug your Thinking" von Laila Bougria, in dem es darum geht, wie Ihr Denken Ihre Arbeit beeinflusst. Wenn Sie ein Team leiten oder dies anstreben, bietet Nelly Sattari von Atlassian einen zweitägigen Workshop über die Verbesserung der produktivität Ihrer Entwickler Teams . ⚡

Sie können nicht nach London kommen? Kein Problem. Diese anderen NDC-Ereignisse sind vielleicht näher an Ihrem Wohnort:

NDC Sydney (12.-16. Februar)

NDC Oslo (10.-14. Juni)

NDC TechTown (9.-12. September)

NDC Porto (14.-18. Oktober)

Speicherort und Datum

Queen Elizabeth II Centre, London, UK (29. Januar bis 2. Februar)

Kosten

All Access Pass: £2,290

£2,290 3-Tage-Pass: £1,590

£1,590 2-Tages-Pass: £1,490

£1,490 1-Tages-Pass: £1,390

2. THAT Konferenz THAT-Konferenz ist ein dreitägiges technisches Sommercamp, das im atemberaubenden Kalahari Resort und Wasserpark stattfindet. Die Keynotes und Unterhaltungen der Podiumsteilnehmer werden sich mit Web-, Mobil- und Cloud-Technologie befassen.

Sie werden von Rednern wie Shaundai Person von Netflix, Danny Thompson von AutoZone und Kelly Vaughn von Spot KI hören und an Workshops und Open Spaces teilnehmen.

Wenn Ihnen der Termin in Texas nicht passt, gibt es vom 29. Juli bis 1. August ein zweites Ereignis in Wisconsin, das vielleicht in Ihren Zeitplan passt. 🗓️

Ort und Datum

Round Rock, Texas, USA (29. bis 31. Januar)

Online (29. bis 31. Januar)

Kosten

Camper ohne Essen: $599

$599 Camper: $999

$999 Familiencamper: $99

$99 Online: Free

3. BASTA! BASTA! ist ein unverzichtbares Ereignis für .NET-Entwickler und alle, die an Microsoft-Technologie interessiert sind. Sie ist vollgepackt mit über 70 Workshops, Sitzungen und Keynotes, die alles von Agile und DevOps bis hin zu .NET Framework und Azure abdecken.

Ganz gleich, ob Sie persönlich vor Ort sind oder die Veranstaltung von zu Hause aus genießen, die BASTA! sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Über die Online-Plattform können Sie sich anmelden, Live-Sitzungen verfolgen und sich mit anderen vernetzen. Und wenn Sie persönlich vor Ort sind, können Sie von günstigen Hotelangeboten, Mahlzeiten und einem Teilnahmezertifikat profitieren. 👨‍🎓

Ort und Datum

Frankfurt Marriott Hotel, Frankfurt, Deutschland (12.-16. Februar)

Online (12.-16. Februar)

Kosten

5-Tage-Pass (vor Ort): €2.449

€2.449 5-Tage-Pass (Remote): 1.583

4. DeveloperWeek DeveloperWeek bietet eine einzigartige Mischung aus persönlichen und virtuellen Ereignissen mit Keynotes, Konferenzsitzungen, offenen Vorträgen, Workshops und Ausstellungen. Sie können einen Bereich von Themen wie virtuelle Realität, künstliche Intelligenz (KI), Blockchain, IoT, APIs, Serverless und Microservices erkunden.

Außerdem können Sie an Hackathons mit Hunderten von Teilnehmern teilnehmen, bei denen Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und vielleicht sogar einige Preise gewinnen können. Wenn Sie sich für den Premium-Pass entscheiden, erhalten Sie Zugang zu dem parallel stattfindenden ProductWorld-Ereignis.

Dies ist die perfekte Gelegenheit, um die besten produktmanager von Unternehmen aus dem Silicon Valley, nehmen produktmanagement tipps, Best Practices zum Sammeln von produkt-Feedback und erhalten Sie Empfehlungen für die besten Produktmarketing-Bücher . 📚

Speicherort und Datum

Oakland Convention Center, San Francisco Bay Area, USA (21.-23. Februar)

Online (27.-29. Februar)

Kosten

Open pass (begrenzter Online-Zugang): $100

$100 Pro-Pass (vollständiger Online-Zugang): $990

$990 Premium-Pass (vollständiger persönlicher und Online-Zugang): $1.590

5. ConFoo ConFoo ist die ideale Konferenz für einen tiefen Einblick in Softwarearchitektur, Softwarequalität und -sicherheit, KI und DevOps. Sie deckt auch die neuesten Programmiersprachen wie PHP, Java, .Net, JavaScript und Python ab.

Haben Sie ein interessantes technisches Projekt oder Einblicke, die Sie mit anderen teilen möchten? Schauen Sie sich die Lightning Talks von ConFoo an. Das sind fünfminütige Vorträge, in denen Sie über alles reden können, was mit Webentwicklung zu tun hat. Es ist eine unterhaltsame Möglichkeit, Ihre Ideen zu verbreiten und vielleicht sogar Ihre Karriere als Redner zu starten. 👨‍🏫

Speicherort und Datum

Bonaventure Hotel, Montreal, Kanada (21.-23. Februar)

Kosten

Konferenzticket: CA$1.200

CA$1.200 Workshops (optional): CA$700 bis CA$1,200

6. JSWorld-Konferenz JSWorld-Konferenz ist der Treffpunkt für JavaScript-Fans! Dieses dreitägige Ereignis beginnt im Theater Amsterdam und endet im RAI Amsterdam und bringt über 2.000 JavaScript-Entwickler aus über 50 Ländern zusammen. 🌍

Zu den Rednern gehören Evan You (Ersteller von Vue und Vite), Ryan Dahl (Ersteller von Node.js) und Scott Chacon (Mitbegründer von GitHub). Neben dem Wissen dieser führenden Köpfe haben Sie die Möglichkeit, an praktischen Workshops teilzunehmen, z. B. zur Entwicklung dezentraler Apps mit Web5.js.

Außerdem können Sie mit Ihrem Drei-Tages-Ticket für die JSWorld auch an der Vuejs Amsterdam teilnehmen, wo Sie mehr über Vue und Vite erfahren können.

Speicherort und Datum

Amsterdam, Niederlande (28. Februar bis 1. März)

Kosten

Ticket für 3 Tage: €999

€999 Ticket für 1 Tag (1. März): 399 Euro

7. Visual Studio Live!

Wenn Sie sich mit Microsofts Tools und Plattformen für Entwickler weiterbilden möchten, VS Live! ist der Ort, an dem man sein sollte. Hier können Sie alles über das .NET-Framework und die neuesten Entwicklungen in Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot und Azure erfahren.

Aber es ist nicht nur Technik und kein Spiel. Die VS Live!-Organisatoren lockern die Veranstaltung mit unterhaltsamen Networking-Ereignissen wie dem Willkommensempfang und Trivia, Mix and Mingle, Mittagessen mit Tabellen und einem Stadtbummel in Old Las Vegas auf.

Und wenn Sie nicht dabei sein können, sollten Sie sich die anderen Ereignisse in Chicago (29. April bis 3. Mai), in der Microsoft-Zentrale in Washington (5. bis 9. August) und in Orlando (17. bis 22. November) ansehen.

Speicherort und Datum

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, USA (3.-8. März)

Kosten

3-Tage-Pass: $1.775

$1.775 4-Tage-Pass: $2.275

$2.275 5-Tage-Pass: $2,775

$2,775 6-Tage-Pass: $3.275

Wenn Sie sich für die DevLive anmelden, erhalten Sie auch Zugang zur CloudWorld Tour am 14. März. Dieses kostenlose Ereignis ist eine gute Gelegenheit, um praktische Einblicke in die Lösung von Business-Herausforderungen zu erhalten und sich mit potenziellen Partnern zu vernetzen. 🤝

Und das Beste daran? Sowohl DevLive als auch die CloudWorld Tour kosten Sie keinen Cent - melden Sie sich einfach mit Ihrem kostenlosen Oracle Konto an.

Neben London wird die Oracle DevLive an drei weiteren Speicherorten stattfinden: São Paulo, Brasilien (3. April), Bengaluru, Indien (3./4. April), und New York City, USA (9. Mai).

Ort und Datum

ExCeL London, London, Großbritannien (12.-13. März)

Kosten

Free

9. Nvidia GTC KI Konferenz

Die Nvidia GTC KI Konferenz ist der Hotspot für Diskussionen über die Zukunft von KI und Technologie. Dieses Ereignis deckt alles ab, einschließlich generativer KI, Deep Learning, Computergrafik, Robotik und Accelerated Computing. Der CEO von Nvidia, Jensen Huang, wird eine Keynote halten.

Außerdem werden über 40 Redner erwartet, darunter Joelle Pineau von Meta, Bryan Goodman von Ford und Brad Lightcap von OpenAI, die Einblicke in die neuesten KI-Entwicklungen freigeben werden. 🦾

Außerdem können Sie an der Sitzung "Connect with Experts" teilnehmen, um die Menschen hinter den NVIDIA-Produkten kennenzulernen, sich über die neuesten Technologien zu informieren und Fragen zu stellen, die Sie haben.

Ort und Datum

San Jose McEnery Convention Center, San Jose, Kalifornien, USA (18.-21. März)

Online (18.-21. März)

Kosten

4-Tage-Pass (Konferenz): $2.495

$2.495 4-Tage-Pass (Konferenz und Schulung): $2,695

$2,695 Online: Free

QCon London QCon London ist Ihr Tor, um sich über neue Software-Trends, Technologien und Best Practices zu informieren, wie sie in der Praxis angewendet werden und wie Sie sie in Ihrem Geschäft einsetzen können. Es wird mehr als 60 technische Vorträge geben, darunter:

"Aufkommende Trends in der Frontend- und Mobilentwicklung" von William Martins (Web/TV-Ingenieur bei Netflix)

"Engineering Leadership for All" von Tanja Lichtensteiger (Director of Product Engineering bei BBC)

"ChatGPT, Bard, Llama, Claude: Was kommt als Nächstes in GenAI und großen Sprachmodellen (LLMs)" von Hien Luu (Senior Engineering Manager bei DoorDash)

Wenn London nicht auf Ihrem Radar ist, gibt es immer noch die QCon San Francisco, die vom 18. bis 22. November stattfindet.

Speicherort und Datum

Queen Elizabeth II Centre, London, Großbritannien (8.-10. April)

Kosten

£2,365

11. ICSE 2024

Die Internationale IEEE/ACM-Konferenz über Softwaretechnik (ICSE) zieht Software-Professoren und -Forscher an, um Trends zu diskutieren und ihre Erfahrungen auf dem Feld der Softwaretechnik freizugeben.

Für 2024 sind 18 Tracks geplant, die Forschung, Workshops, Poster, Software-Engineering in der Praxis, Mentoring-Workshops für Studenten und Forschungswettbewerbe für Studenten umfassen.

Auch der Spaß kommt nicht zu kurz - mit Aktivitäten und Ereignissen wie dem Willkommensempfang, dem Konferenzdinner, Yoga, Fußball, Padel und Surfen. 🏄

Ort und Datum

Centro Cultural de Belém, Lissabon, Portugal (14.-20. April)

Kosten

Studenten: Beginnt bei 625 €

Beginnt bei 625 € Standardteilnehmer: Ab 1.000 €

Open Source Summit North Amerika Open-Source-Gipfel Nordamerika wird von der Linux Foundation organisiert und ist ein übergeordnetes Ereignis für 16 Mikrokonferenzen. Zu diesen gehören CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open AI + Data Forum und LinuxCon.

Zum Glück gibt es auch eine Reihe von unterhaltsamen und geselligen Veranstaltungen - Women and Non-Binary in Open Source Lunch, Better Together Diversity Lunch, Speed Mentoring & Networking, First-Time Attendee Breakfast, und vieles mehr. 🎈

Und wenn Sie es nicht nach Nordamerika schaffen, gibt es auch den Open Source Summit Europe in Wien, Österreich, vom 16. bis 18. September.

Speicherort und Datum

Seattle Convention Center, Seattle, USA (16.-18. April)

Kosten

TBD

13. Lambda Konf

Unter LambdaConf können Sie an Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen zu einer Vielzahl von Themen teilnehmen, darunter funktionale Programmierung, maschinelles Lernen, WebAssembly und KI - alles unter der Leitung von Branchenexperten.

Neben der Hauptkonferenz können Sie an den folgenden Aktivitäten vor und nach der Konferenz teilnehmen:

Verkostung von Craft-Bier und Wandern (4.-5. Mai)

Hackathon (8. Mai)

Rust-Workshop für Einsteiger (9.-10. Mai)

Ort und Datum

Das Ridgeline Hotel Estes Park, Colorado, USA (6.-7. Mai)

Kosten

$500 bis $1.250

14. React Summit React-Gipfel ist das alljährliche Treffen für alles, was mit React zu tun hat. Es bietet eine Mischung aus Workshops, Meet-and-Greets mit Rednern, Fragen und Antworten und eine JavaScript-Kunstausstellung. Wenn Sie ein Open-Source-Projekt abgeschlossen haben, können Sie es für die React Open Source Awards einreichen. 🏅

Außerdem können Sie gegen eine zusätzliche Gebühr an der JS Nation 2024 teilnehmen, die sich auf die Entwicklung von JavaScript konzentriert. Das Ereignis findet einen Tag vor dem Gipfel statt, und zwar am 13. Juni als persönliches Ereignis und am 17. Juni als Fernveranstaltung.

Speicherort und Datum

De Kromhouthal, Amsterdam, Niederlande (14. Juni)

Online (18. Juni)

Kosten

React Summit Hybrid (regulär): €560

€560 React Summit + JSNation (Regulär): €790

€790 React Summit + JSNation (VIP): €990

€990 React Summit + JSNation (Hospitality): €1,600

€1,600 Remote React Summit: €220

€220 Remote React Summit + JS Nation: €180

15. GitHub Universum GitHub-Universum ist der Ort, an dem Entwickler, Softwarearchitekten und Führungskräfte zusammenkommen. Bei diesem Ereignis erfahren Sie alles über die neuesten GitHub-Produkte und -Features.

Außerdem können Sie Ihre technischen Fragen vom GitHub Team beantworten lassen. Wenn Sie also in Sachen GitHub auf dem Laufenden bleiben wollen, halten Sie Ausschau, wann die Anmeldungen für Universe 2024 geöffnet werden. 🕵️‍♂️

Speicherort und Datum

Fort Mason, San Francisco, USA (29.-30. Oktober)

Online (29.-30. Oktober)

Kosten

Personal : TBD

TBD Online: Free

Vorteile der Teilnahme Software Engineering Konferenzen

Sicher, Konferenzen zur Softwareentwicklung können manchmal ziemlich teuer sein, aber sie sind jeden Cent für Ihre Karriere wert. Hier ist der Grund dafür:

Kontaktmöglichkeiten: Konferenzen sind hervorragend geeignet, um Mentoren, Mitarbeiter und Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Wenn Sie schüchtern sind oder nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, keine Sorge - viele Konferenzen bieten soziale Aktivitäten an, die Ihnen helfen, den Ball ins Rollen zu bringen. Die Verbindungen, die Sie knüpfen, können Ihnen neue Türen und Möglichkeiten für Ihre Karriere öffnen

Konferenzen sind hervorragend geeignet, um Mentoren, Mitarbeiter und Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Wenn Sie schüchtern sind oder nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, keine Sorge - viele Konferenzen bieten soziale Aktivitäten an, die Ihnen helfen, den Ball ins Rollen zu bringen. Die Verbindungen, die Sie knüpfen, können Ihnen neue Türen und Möglichkeiten für Ihre Karriere öffnen Bleiben Sie auf dem Laufenden über Branchentrends und -praktiken: Das Feld der Technik entwickelt sich schnell weiter. Wenn Sie über die neuesten technischen Entwicklungen und Industriestandards informiert werden möchten, bevor sie sich durchsetzen, sind Konferenzen der richtige Ort für Sie. Dieser frühzeitige Einblick verschafft Ihnen einen Vorsprung bei der Vorbereitung auf etwaige Veränderungen und gewährleistet, dass Ihre Fähigkeiten und Methoden relevant bleiben 💪

Das Feld der Technik entwickelt sich schnell weiter. Wenn Sie über die neuesten technischen Entwicklungen und Industriestandards informiert werden möchten, bevor sie sich durchsetzen, sind Konferenzen der richtige Ort für Sie. Dieser frühzeitige Einblick verschafft Ihnen einen Vorsprung bei der Vorbereitung auf etwaige Veränderungen und gewährleistet, dass Ihre Fähigkeiten und Methoden relevant bleiben 💪 Erlernen neuer Fertigkeiten und Technologien: In praktischen Workshops und Hackathons lernen Sie neue Fertigkeiten von Grund auf oder erkunden neue Wege, um das anzuwenden, was Sie bereits wissen. Diese praktischen Sitzungen vertiefen Ihr Fachwissen und geben Ihnen neue Perspektiven für bestehende und zukünftige Projekte

In praktischen Workshops und Hackathons lernen Sie neue Fertigkeiten von Grund auf oder erkunden neue Wege, um das anzuwenden, was Sie bereits wissen. Diese praktischen Sitzungen vertiefen Ihr Fachwissen und geben Ihnen neue Perspektiven für bestehende und zukünftige Projekte Karriereentwicklungsmöglichkeiten: Wenn Sie sich den Konferenzteilnehmern vorstellen, einen Vortrag halten, an einem Hackathon teilnehmen oder sich an Diskussionen beteiligen, können Sie Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und die Aufmerksamkeit potenzieller Arbeitgeber auf sich ziehen. Und wer weiß, vielleicht ist Ihr Traumjob nur einen Austausch von Visitenkarten entfernt

Tipps, um das Beste aus einer Konferenz herauszuholen

Um das Beste aus Ihrer Konferenzerfahrung zu machen und den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen, müssen Sie einen Plan für sich und Ihre Mitarbeiter haben software Team . Hier sind also einige Tipps, die Sie in Ihrer Tasche haben sollten.

Klare Lernziele haben

Legen Sie fest, was Sie auf der Konferenz lernen oder erreichen wollen. Ob es darum geht, Wissen über eine bestimmte Technologie zu erlangen oder eine bestimmte Fähigkeit zu verbessern, diese Ziele werden Ihnen bei der Auswahl der Sitzungen und Interaktionen helfen.

Setzen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischem Fortschritt, um Ziele mit definierten Zeitleisten und quantifizierbaren Einzelzielen effektiver zu erreichen

Sie können verwenden ClickUp zum Einstellen Ihrer Ziele und Ziele festzulegen und Ihre Fortschritte während der Konferenz zu verfolgen.

Planen Sie Ihren Zeitplan

Sehen Sie sich vor der Konferenz das Programm an und markieren Sie die Sitzungen und Workshops, die Ihren Zinsen und Ihrem beruflichen Werdegang entsprechen. Sie können diese im ClickUp Kalender planen und Erinnerungen einstellen, damit Sie keinen Termin verpassen. ⏰

Verwalten und organisieren Sie Projekte und planen Sie Aufgaben in der flexiblen Ansicht des Kalenders, damit Teams synchronisiert bleiben

Nachverfolgung von Netzwerkkontakten

Wenn Sie auf der Konferenz Kontakte knüpfen, werden Sie wahrscheinlich eine ganze Sammlung von Visitenkarten sammeln. Business-Karten gehen jedoch leicht verloren und sind nicht durchsuchbar.

Übertragen Sie stattdessen die Infos von jeder Visitenkarte in ClickUp. So behalten Sie den Überblick über alle Personen, die Sie treffen, und können von überall auf ihre Kontaktdaten zugreifen. Sie können sogar Notizen aus Ihren Unterhaltungen aufzeichnen oder Aufgaben erstellen, die Sie daran erinnern, dass Sie sich nach der Konferenz wieder melden müssen.

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Kontakte mit dieser vielseitigen und einsteigerfreundlichen ClickUp Vorlage für Kontaktlisten

Die ClickUp Kontaktliste Vorlage kann Ihnen einen schnellen und einfachen Startpunkt bieten.

Notizen machen

Verwenden Sie ein digitales Notiz-Tool wie ClickUp notepad macht es einfach, eine Checkliste mit den Dingen, die auf der Konferenz zu erledigen sind, den Schlüsseln, die man mitnehmen kann, und der Nachbereitung des Ereignisses zu notieren. Und da ClickUp ein projektmanagement App sie können diese Erkenntnisse sogar in Aufgaben umwandeln, um sicherzustellen, dass Sie die neuen Erkenntnisse und Fähigkeiten, die Sie gesammelt haben, auch in die Tat umsetzen. 🛠️

Erfassen Sie mühelos Notizen, bearbeiten Sie sie mit reichhaltigen Formaten und wandeln Sie sie in verfolgbare Aufgaben um, auf die Sie mit ClickUp Notepad von überall aus zugreifen können

Verwalten Sie Ihre Aufgaben nach der Konferenz

Jetzt, wo Sie Ihre Notizen in Aufgaben umgewandelt haben, wie geht es weiter? Verwenden Sie ClickUp's um Fristen einzustellen, nachverfolgung der Zeit delegieren Sie einige Aufgaben an Ihr Produktteam und behalten Sie den Fortschritt auf der Registerkarte.

Die Mitarbeiter können ihre für eine Aufgabe aufgewendete Zeit leicht nachverfolgen, die in einer einfachen Dropdown-Liste angezeigt wird

Und das gilt nicht nur für Aufgaben im Zusammenhang mit der Konferenz. Sie können ClickUp für alle Ihre Software- und projekte von Produktentwicklungsteams und Aufgaben.

ClickUp ist vollständig anpassbar, aber wenn Sie nicht bei Null anfangen wollen, gibt es Hunderte von technischen Vorlagen , wie die ClickUp Software Projektmanagement Erweiterte Vorlage die Ihnen einen Vorsprung verschaffen wird.

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie einige Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Softwareentwicklungskonferenzen.

Was sind Softwaretechnik Konferenzen?

Auf Softwareentwicklungskonferenzen treffen sich Fachleute aus dem technischen Bereich, um die neuesten Technologien, Trends und Erkenntnisse zu diskutieren. Sie sind auch ideal für Unternehmen, die nach Spitzenkräften suchen, und für Sie, um möglicherweise einen neuen Job zu finden.

Was sind die kommenden Softwaretechnik Konferenzen im Jahr 2024??

Jeden Monat, von Januar bis Dezember, finden zahlreiche 2024-Software-Konferenzen statt. Freuen Sie sich auf persönliche, virtuelle und hybride Konferenzen wie NDC London (UK), DeveloperWeek (USA), ConFoo (Kanada), ICSE 2024 (Portugal) und React Summit (Niederlande).

Welche sind die besten Konferenzen, die man 2024 besuchen sollte?

Zu den besten Konferenzen, die man 2024 besuchen sollte, gehören die BASTA! für die neuesten .NET-Trends, die Oracle DevLive für einen detaillierten Einblick in Daten und KI und GitHub Universe, um sich über die neuesten GitHub-Updates zu informieren.

Mit ClickUp jede Konferenz nutzen

Durch die Teilnahme an Softwareentwicklungskonferenzen erhalten Sie neue Einblicke, Perspektiven und Möglichkeiten, die zu Ihrer beruflichen Entwicklung beitragen.

ClickUp's programmverwaltung diese Features sind praktisch, um Ihre Konferenzpläne zu organisieren - von der Erstellung von Zeitplänen und Checklisten vor dem Ereignis über die Speicherung von Kontakten oder Notizen während der Veranstaltung bis hin zur Ausführung der Schlüssel im Nachhinein.

Sind Sie bereit, Ihre Konferenzbesuche produktiver zu gestalten und Ihre Wachstumschancen zu maximieren? Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an noch heute!