10 beste SaaS-Wissensdatenbank-Software im Jahr 2024

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einer E-Mail-Kampagne, und das Tool gibt einen Fehler aus. Sie planen, den Chat-Support zu kontaktieren oder eine E-Mail zu schreiben, aber das kann eine Weile dauern. Anstatt zu warten, suchen Sie online nach Hilfeanleitungen und Videos - wie eine Wissensdatenbank für das Tool.

Jetzt drehen Sie das Drehbuch um. Als SaaS tool anbieter, versuchen Sie, den Support-Teams verschiedene Möglichkeiten zu bieten, damit sie ihre Aufgaben besser erledigen können. Dazu gehört auch ein Repository für die Produktdokumentation zur Selbstbedienung, in dem die Kunden Antworten finden können, wann und wie sie wollen. Und es funktioniert.

Tools zur Selbstbedienung, wie z. B. Walkthrough-Videos, Onboarding-Dokumente, Lernzentren und Anwendungsfälle, erhöhen die Kundenzufriedenheit, verringern die Kundenabwanderung und entlasten die Support-Mitarbeiter für andere Aufgaben. Die Vorteile erstrecken sich auch auf interne Teams, die auf eine zentralisierte Wissensdatenbank zurückgreifen, um korrekt zu funktionieren.

Wir bei ClickUp verstehen die Herausforderung, einen Wissens-Hub zu erstellen und zu organisieren. Deshalb haben mein Team und ich die beste SaaS-Wissensdatenbank-Software untersucht und zehn in die engere Auswahl genommen, die alle Kriterien erfüllen.

Doch zunächst sollten Sie verstehen, worauf Sie bei einer SaaS-Wissensdatenbank-Software achten sollten.

Ihre SaaS-Wissensdatenbank-Software sollte einige, wenn nicht sogar alle, dieser Features aufweisen:

Selbstbedienungszugriff: Stellen Sie sicher, dass die Wissensdatenbank rund um die Uhr verfügbar ist, ohne dass Support-Tickets erforderlich sind, damit die Benutzer selbständig Antworten finden können

Robuste Suchfunktionen: Achten Sie auf leistungsstarke Suchfunktionen, die eine Suche innerhalb der Dokumente ermöglichen, damit Benutzer relevante Informationen schnell auffinden können

Versionskontrolle: Stellen Sie sicher, dass die Plattform die Nachverfolgung von Änderungen und die Pflege verschiedener Versionen von Artikeln ermöglicht, um die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten

Redaktioneller Workflow: Achten Sie auf Features, die die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern eines Teams unterstützen, z. B. Kommentare, Berechtigungen für Rollen und Genehmigungsprozesse für Inhalte

Analytik und Berichterstellung: Die Wissensmanagement-Software sollte Einblicke in das Engagement der Benutzer, beliebte Artikel und Suchabfragen bieten, um die Wissensdatenbank mit der Zeit zu verbessern

Inhaltsvielfalt: Sie sollte verschiedene Arten von Inhalten unterstützen, darunter FAQs, Tutorials, Anleitungen zur Fehlerbehebung und Video-Demos

Anpassbare Vorlagen: Prüfen Sie, ob die Software vorgefertigte Vorlagen anbietet, die auf Ihr Branding und Ihre inhaltlichen Anforderungen zugeschnitten werden können

Integrationsmöglichkeiten: Stellen Sie die Kompatibilität mit anderen von Ihnen verwendeten Tools und Plattformen sicher, z. B. mit Systemen zur Unterstützung des Kundensupports, CRM-Software und Kommunikationstools

Sicherheitsfeatures: Achten Sie auf robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Informationen und zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen

Benutzerfreundliche Navigation: Die Software sollte über eine klare und intuitive Struktur mit gut definierten Kategorien und Unterkategorien verfügen, um das Durchsuchen zu erleichtern

Handytauglichkeit: Die Wissensdatenbank sollte auf mobilen Geräten zugänglich sein und über entsprechende Funktionen verfügen, um den Benutzern unterwegs gerecht zu werden

Basierend auf umfangreichen Tests und Recherchen sind dies die 10 SaaS-Wissensdatenbank-Software, die Sie 2024 nutzen können:

1. ClickUp-Best für KI-gestütztes Wissensmanagement

Erstellen Sie Inhalte und organisieren Sie Unterseiten mit ClickUp Docs

ClickUp ist mein Tool der ersten Wahl, weil es alle Anforderungen erfüllt. Alles, was mit der Erstellung von Inhalten zu tun hat, beginnt mit ClickUp Dokumente , die Sie in eine Wissensdatenbank umwandeln können, indem Sie die Schaltfläche wiki umschalten.

Sobald ein Dokument als Wiki markiert ist, wird es in Ihren Dashboards für Inhalte sichtbarer, und Ihr Team kann den Inhalt gemeinsam bearbeiten und überprüfen. Wenn Sie mit mehreren Clients und Anbietern arbeiten, können Sie alles auf einer Plattform verwalten, indem Sie die Daten in ClickUp importieren.

Zu erledigen: Sie können fragen ClickUp Gehirn um neue Aufgaben für den Einstieg vorzuschlagen.

Wählen Sie Inhalte und nutzen Sie ClickUp Brain, um KI-gestützte Vorschläge zu erhalten

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Brain helfen kann:

Nutzen Sie ClickUp Brain's AI Writer , um schnell erste Entwürfe von Artikeln für die Wissensdatenbank zu erstellen, die auf Eingabeaufforderungen und Gliederungen basieren

, um schnell erste Entwürfe von Artikeln für die Wissensdatenbank zu erstellen, die auf Eingabeaufforderungen und Gliederungen basieren Ziehen Sie Informationen aus*ClickUp Aufgaben*dokumenten, relevanten Artikeln und dem Fachwissen des Teams, um korrekte und aktuelle Inhalte zu gewährleisten

Profitieren Sie von maßgeschneidertem Support durchClickUp Brain's KI Wissensmanager, der Vorschläge und Verbesserungen für die Erstellung von Inhalten anbietet

Automatisierung von Projektmanagement-Aufgaben im Zusammenhang mit der Wissensdatenbank, wie z. B. das Versenden von Updates, die Zuweisung von Aufgaben und die Nachverfolgung des Fortschritts mit dem ClickUp Brain's AI Project Manager

Analyse von Benutzerinteraktionen und Feedback, um Bereiche für neue Artikel zu identifizieren, beliebte Inhalte hervorzuheben und komplexe Themen für Benutzer zu kennzeichnen

Sie können auch Zeit sparen, indem Sie ClickUp's Vorlage für die Wissensdatenbank . Es handelt sich um ein einfaches, gebrauchsfertiges Dokument, das die Kundenerfahrung im Hilfecenter gut nachahmt.

Erstellen Sie eine digitale Bibliothek mit ClickUp Knowledge Base Template

Hier sind einige der wichtigsten Features, die diese Vorlage bietet:

Wissensartikel: Dieser Abschnitt ermöglicht es Ihnen, Ihre Wissensbasisartikel zu erstellen und zu organisieren

Dieser Abschnitt ermöglicht es Ihnen, Ihre Wissensbasisartikel zu erstellen und zu organisieren Kategorien: Die Vorlage enthält Abschnitte wie 'Onboarding', 'How-To Guides', 'Use Cases', 'Templates' und 'Community', die Ihnen helfen, Ihre Inhalte effektiv zu organisieren

Die Vorlage enthält Abschnitte wie 'Onboarding', 'How-To Guides', 'Use Cases', 'Templates' und 'Community', die Ihnen helfen, Ihre Inhalte effektiv zu organisieren Unterkategorien: Innerhalb jeder Kategorie können Sie Unterkategorien wie "Für Anfänger", "Für Administratoren" und "Projektmanagement" erstellen, um Ihre Inhalte weiter zu organisieren

Innerhalb jeder Kategorie können Sie Unterkategorien wie "Für Anfänger", "Für Administratoren" und "Projektmanagement" erstellen, um Ihre Inhalte weiter zu organisieren FAQs-Bereich: Ein spezieller Bereich für häufig gestellte Fragen, der schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen bietet

Ein spezieller Bereich für häufig gestellte Fragen, der schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen bietet Kontaktformular: Ein Formular, über das Benutzer ihre Fragen oder Wünsche einreichen können, wenn sie die benötigten Informationen nicht finden können

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp beste Features

Ordner und Unterordner:* Organisieren von Artikeln der Wissensdatenbank in Ordnern* in einer hierarchischen Struktur für eine einfache Navigation

Organisieren von Artikeln der Wissensdatenbank in Ordnern* in einer hierarchischen Struktur für eine einfache Navigation Tags : AnwendenClickUp Aufgabe Tags auf Artikel zur schnellen Filterung und Suche

: AnwendenClickUp Aufgabe Tags auf Artikel zur schnellen Filterung und Suche Suchen : Effizientes Auffinden von Informationen innerhalb Ihrer Wissensdatenbank durch leistungsstarke Suchfunktionen mitClickUp Universal Search* Versionsgeschichte:* Nachverfolgung der Dokumentenhistorie* um die vorgenommenen Änderungen zu sehen und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückzukehren

: Effizientes Auffinden von Informationen innerhalb Ihrer Wissensdatenbank durch leistungsstarke Suchfunktionen mitClickUp Universal Search* Nachverfolgung der Dokumentenhistorie* um die vorgenommenen Änderungen zu sehen und bei Bedarf zu früheren Versionen zurückzukehren Integrationen: Verbindung mit anderen tools wie Google Drive, Dropbox oder Slack zur Zentralisierung von Informationen mitClickUp-Integrationen* Whiteboards : Visualisierung komplexer Informationen, Brainstorming und Zusammenarbeit bei Inhalten der Wissensdatenbank inClickUp Whiteboards ClickUp Limits

Neue Benutzer könnten aufgrund der umfangreichen Features von ClickUp eine Lernkurve durchlaufen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied und Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,500+ Bewertungen)

4.7/5 (9,500+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

über Dokument360 Document360 ist eine wissensbasierte Software mit einer stabilen, unkomplizierten Benutzeroberfläche. Da der Hauptfokus auf Wissensbasis und Dokumentenmanagement liegt, ist es einfach, private und öffentliche Bibliotheken zu erstellen

Sie können Inhalte auf bis zu sechs Ebenen von Unterkategorien organisieren. Wenn Sie also mit großen Datenmengen zu tun haben, werden Sie Document360 zu schätzen wissen.

Document360 beste Features

Bearbeiten und Einbetten von Inhalten mit dem WYSIWYG-Editor unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Benutzers

Verwenden Sie Rollbacks, um versehentliches Überschreiben zu verhindern und aktuelle Versionen zu erhalten

Speichern Sie Inhalte im Laufwerk und fügen Sie sie schnell in Ihre Dokumente ein

Einschränkeninterne Wissensdatenbanken auf bestimmte IP-Bereiche, um Sicherheits-Incidents zu vermeiden

Document360 Beschränkungen

Die plattforminterne Zusammenarbeit mit Drittanbietern ist verbesserungswürdig

Wichtige Features sind hinter Add-Ons versteckt, die die Gesamtkosten erhöhen

Document360 Preise

Free Forever

Standard: $199/Monat für 3 Benutzer

$199/Monat für 3 Benutzer Professional: $299/Monat für 5 Benutzer (jährliche Abrechnung)

$299/Monat für 5 Benutzer (jährliche Abrechnung) Business: $399/Monat für 5 Benutzer (jährliche Abrechnung)

$399/Monat für 5 Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: $599/Monat für 10 Benutzer (jährliche Abrechnung)

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

3. Helpjuice-Best for AI content search

über Helpjuice Helpjuice ist eine weitere einfach zu bedienende Wissensdatenbank-Software, die in Bezug auf ihre Features mit Document360 konkurriert. Mit seinem starken und dennoch einfachen Editor können Sie Ihre Inhalte formatieren, bearbeiten und aktualisieren. Aber das Beste an Helpjuice ist seine Suchfunktion

Die Suchfunktion von Helpjuice kann Ihnen helfen, alle Dokumente zu durchsuchen, um relevante Details zu finden. Es ist wie eine Suche in Google, aber innerhalb Ihres Dokumentenmanagementsystems. Sie kann sogar Daten aus PDFs und Bildern abrufen.

Helpjuice beste Features

Verwenden Sie eine Drag-and-Drop-Schnittstelle für die intuitive Erstellung von Inhalten

Messen Sie den Einfluss Ihres Knowledge Base Tools auf Support-Tickets

Arbeiten Sie mit mehreren Versionen desselben Artikels und wechseln Sie über das Seitenpanel zwischen ihnen

Verbessern Sie die Prozesse für den Erfolg Ihrer Kunden durch die Integration mit CRM- und Kommunikationstools wie Slack und Salesforce für einen kanalübergreifenden Support

Helpjuice Beschränkungen

Der Editor kann bei der Arbeit an umfangreichen Dokumenten und bei der Bearbeitung in mehreren Ebenen Probleme mit der Reaktionsfähigkeit haben

Das Feature zum Importieren muss verbessert werden

Helpjuice Preise

Starter: $120/Monat für bis zu 4 Benutzer

$120/Monat für bis zu 4 Benutzer Run-up: $200/Monat für bis zu 16 Benutzer

$200/Monat für bis zu 16 Benutzer Premium Limited: $289/Monat für bis zu 60 Benutzer

$289/Monat für bis zu 60 Benutzer Unlimited: $659/Monat für unbegrenzte Benutzer

Helpjuice Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (90+ Bewertungen)

4. Hiver-Best für die Gmail-Integration

über Hiver Hiver ist eine Gmail-basierte Helpdesk-Lösung, die die E-Mail-Verwaltung rationalisiert und die Zusammenarbeit im Team verbessert, ohne die Komplexität herkömmlicher Ticket-Systeme.

Mit Hiver können Sie E-Mails in umsetzbare Aufgaben verwandeln, die Eigentümerschaft zuweisen und schnelle Lösungen sicherstellen. Dieses Feature verhindert verpasste Abfragen und verbessert die Antwortzeiten. Hiver lässt sich mit verschiedenen beliebten Tools wie Slack, WhatsApp, Salesforce, Asana und anderen integrieren, sodass Sie mehrere Kundensupport-Kanäle über Ihren Posteingang bei Google Mail verwalten können.

Hiver beste Features

Messung und Nachverfolgung von Metriken zur Teamleistung, wie z. B. Reaktionszeiten und Kundenzufriedenheit

Steuerung von Editoren, Betrachtern und Aktivitäten über das gleiche Dashboard

Nachverfolgung von E-Mails in Echtzeit, um zu wissen, wann sie geöffnet und gelesen wurden

Hiver-Einschränkungen

Der Knowledge Hub ist ein zusätzliches Feature und kann nicht für sich alleine stehen

Preise für Hiver

Lite: $24/Benutzer pro Monat

$24/Benutzer pro Monat Pro: 59 $/Benutzer pro Monat

59 $/Benutzer pro Monat Elite: Benutzerdefinierte Preise

Hiver Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

5. Notion-Best für die Verwaltung von Wikis

über Notion Notion ist ein vielseitiges Produktivitätstool, das Notizen, Aufgaben, Wikis und Datenbankfunktionen in einer Plattform vereint. Es ist in hohem Maße anpassbar und kann für verschiedene Anwendungsfälle genutzt werden.

Mit Notion können Teams in freigegebenen Workspaces zusammenarbeiten, was eine effiziente Zusammenarbeit bei Projekten und Aufgaben ermöglicht. Es bietet eine hierarchische Struktur mit Ordnern und Unterseiten, um Inhalte zu organisieren und Informationen leicht zugänglich zu machen.

Mit Notion KI kann Ihr Kundensupport-Team schnell Antworten in Ihrer Self-Serve-Datenbank finden, was den Support beschleunigt und die Kundenerfahrung verbessert.

Notion beste Features

Kombinieren Sie verschiedene Arten von Inhalten (Text, Bilder, Code, Einbettungen usw.) innerhalb einer Seite und formatieren Sie sie

Ziehen Sie miteinander verknüpfte Seiten unter eine Kopfzeile, um innerhalb von Sekunden eine Wissensdatenbank zu erstellen

Verwenden Sie vorgefertigte Notion-Vorlagen, die auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind

Schneller Zugriff auf Antworten auf häufige Abfragen von Kunden mit Notion KI

Notion Limitierungen

Notion kann für Anfänger überwältigend sein

Die Verarbeitung umfangreicher Datenbanken dauert eine Weile

Notion Preise

Free Forever

Plus: $12/Platz pro Monat

$12/Platz pro Monat Business: 18$/Sitz pro Monat

18$/Sitz pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (5,000+ Bewertungen)

4.7/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

über Papyrus Im Gegensatz zu Notion, das einen breiten Bereich an Features bietet, ist Papyrs ausschließlich auf die Verbesserung Ihres Firmenintranets ausgerichtet. Dazu gehören eine private Wissensdatenbank, ein Wiki und Diskussionen.

Papyrs ist ein modernes wissensmanagement-Tool mit einer einfachen Benutzeroberfläche und flexiblen Intranet-Features. Es bietet Drag-and-Drop-Bearbeitung, die in Kombination mit dem Markdown-Modus die Bearbeitung und Überprüfung von Inhalten erleichtert.

Papyrs beste Features

Bereichern Sie Ihre Dokumente mit einem breiten Bereich von flexiblen Widgets

Verfolgen Sie interne Diskussionen und verknüpfen Sie sie mit Aktualisierungen des Inhalts für eine einfache Zusammenarbeit

Integration mit wichtigen Tools zur Skalierung der Datenverwaltung in Ihrem Workspace

Papyrs Grenzen

Die UI kann gelegentlich bei der Arbeit mit Remote-Teams stören

Der Preis ist im Vergleich zu größeren Tools für Wissensdatenbanken nicht besonders hoch

Papyrs Preise

Team Wiki: $99/Monat für 20 Benutzer

$99/Monat für 20 Benutzer Firmen-Wiki: $386/Monat für 60 Benutzer

$386/Monat für 60 Benutzer Unternehmens-Intranet: $999/Monat für unbegrenzte Benutzer

$999/Monat für unbegrenzte Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Papyrs Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. Freshdesk-Best für Support-Tickets

über Freshdesk **Die Hauptfeatures von Freshdesk konzentrieren sich auf Kundensupport und Ticketing, und es verwendet eine Wissensdatenbank, um das Auffinden von Informationen zu erleichtern

Die Wissensartikel von Freshdesk sind in Ordnern untergebracht, und Sie müssen diese Ordner bestimmten Kategorien zuordnen, um sie zu organisieren. Das Gute an Freshdesk ist, dass Sie die Sichtbarkeit der Ordner je nach Zugriffspunkt (Web-Widgets, iOS, Android, etc.) benutzerdefiniert einstellen können. Sie können Metabeschreibungen für externe Ordner bearbeiten, was bei der Suchmaschinenoptimierung hilft.

Freshdesk beste Features

Fügen Sie mehrsprachige Wissensdatenbanken hinzu, um einen globalen Benutzerstamm zu bedienen

Exportieren Sie Lösungsartikel in großen Mengen und aktualisieren Sie sie mit Freshdesk API

Interaktion mit Kunden über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Telefon, Live-Chat, soziale Medien und mehr über eine einheitliche Plattform

Lösen Sie allgemeine Abfragen und automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit KI-Funktionen

Freshdesk-Einschränkungen

Benutzer haben beobachtet, dass die Freshdesk-Analysen nicht ausreichend verfeinert sind, was Benutzer an der Nachverfolgung von Lösungsfeedback hindert

Verlangsamt sich bei mehreren Tickets und umfangreichen Bearbeitungen von Dokumenten

Preise für Freshdesk

Free Forever

Wachstum: $18/Benutzer pro Monat

$18/Benutzer pro Monat Pro: 59 $/Benutzer pro Monat

59 $/Benutzer pro Monat Enterprise: $95/Benutzer pro Monat

Freshdesk Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

8. Zendesk-Best für intuitive Empfehlungen

über Zendesk **Zendesk Guide hilft bei der Erstellung intelligenter Wissensdatenbanken für Kunden und Kundendienstmitarbeiter

Das hilfreichste Feature sind die KI-gestützten Empfehlungen in Support-Tickets. Nach der Analyse des Kundenanliegens schlägt das Tool relevante Wissensdatenbankartikel oder Dokumente aus dem vorhandenen Repository vor.

Beste Features von Zendesk

Automatisierung von Routineaufgaben wie Ticketweiterleitung, E-Mail-Benachrichtigungen und Antwortvorschläge zur Steigerung der Effizienz

Unterstützung in Echtzeit über Live-Chat und Messaging-Kanäle

Verbindung mit anderen Tools wie CRM, Marketing-Automatisierung und Zahlungs-Gateways

Lokalisierung von Inhalten in über 40 Sprachen

Beschränkungen von Zendesk

Das Ticketingsystem ist gelegentlich fehlerhaft

Zendesk-Preise

Suite Team: 55 $/Agent pro Monat

55 $/Agent pro Monat Suite Wachstum: $89/Agent pro Monat

$89/Agent pro Monat Suite Professional: $115/Agent pro Monat

$115/Agent pro Monat Suite Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Erweiterte KI: Erhältlich als Add-On für US $50 pro Agent pro Monat

Zendesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (5,500+ Bewertungen)

4.3/5 (5,500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3.500+ Bewertungen)

über KnowledgeOwl Beim Testen von KnowledgeOwl gefiel mir besonders das Feature Lesergruppen, mit dem Sie bestimmte Kategorien Ihrer Wissensdatenbank nur für bestimmte Zielgruppen zugänglich machen können.

KnowledgeOwl verfügt außerdem über eine einfach zu navigierende Oberfläche, die das Erstellen und Verwalten von Inhalten der Wissensdatenbank vereinfacht. Neue Benutzer können sich schnell und ohne umfangreiche Schulungen einarbeiten.

KnowledgeOwl beste Features

Vereinfachte Suche mit einer Google-ähnlichen Funktion, die keine Konfiguration erfordert

Anpassen des Erscheinungsbildes von Artikeln mit Themen, Layouts und Farben, die zu Ihrer Marke passen

Richten Sie die Automatisierung von "Needs Review" ein, um Erinnerungen zu erhalten, alte Artikel nach einem bestimmten Intervall zu überprüfen

KnowledgeOwl Beschränkungen

Die Einstellung von Lesergruppen ist komplex und zeitaufwändig

Preise von KnowledgeOwl

Standard: $100/Monat pro Benutzer

$100/Monat pro Benutzer Business Extras: $275/Monat

$275/Monat Extra für Unternehmen: $1150/Monat

KnowledgeOwl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (200+ Bewertungen)

10. Obsidian-Best für die Visualisierung von Beziehungen zwischen Notizen/Konzepten

über Obsidian Obsidian kann unstrukturierte Gedanken in eine strukturierte Wissensdatenbank umwandeln. Es verwendet Nur-Text-Dateien im Markdown Format, was eine einfache Formatierung ermöglicht und sicherstellt, dass die Notizen portabel und über verschiedene Plattformen zugänglich sind.

Eines der herausstechenden Features von Obsidian ist die Möglichkeit, Notizen miteinander zu verknüpfen, wodurch ein Netz von miteinander verbundenen Informationen entsteht. Auf diese Weise können Benutzer zwischen zusammenhängenden Notizen navigieren, was das Verständnis und den Abruf erleichtert.

Obsidian beste Features

Nachverfolgung der Versionen von Dokumenten für bis zu einem Jahr

Konsolidierung von Recherchen, Brainstorming, Zeichnen von Diagrammen, Ideenfindung und mehr auf Canvas, einem virtuellen Space

Granulare Kontrolle darüber, welche Dateien mit welchen Geräten synchronisiert werden sollen

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern bei der Erstellung von Online-Wikis

Obsidian Beschränkungen

Steile Lernkurve

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Layouts

Preise für Obsidian

Persönliche Nutzung: Free

Free Gewerbliche Nutzung: $50/Benutzer pro Jahr

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Vom Start-up bis zum Fortune 500-Unternehmen benötigt jeder organisierte, schnelle und genaue Informationen zu Prozessen, Fehlersuche und Support. Eine Online-Wissensdatenbank bringt nicht nur Ordnung in das Informationschaos, sondern dient auch als Referenzpunkt für das Unternehmen.

Nach dem Testen und Prüfen verschiedener SaaS-Wissensdatenbank-Software kann ich sagen, dass Sie ein Tool wählen sollten, das sicher und einfach zu bedienen ist und sowohl externe als auch interne Wissensdatenbanken unterstützt. ClickUp zeichnet sich dadurch aus, dass es alle Features abdeckt, die Sie benötigen, um Informationen zu erstellen und an Stakeholder weiterzugeben. Darüber hinaus bietet es ein KI-gestütztes Aufgabenmanagement, mit dem Sie die Effizienz Ihres SaaS-Geschäfts insgesamt verbessern können. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an !