Die besten Content-Marketing-Agenturen für Ihr Business im Jahr 2024

Du bist auf einer Party und triffst jemanden, der dir von seinem letzten Campingausflug erzählt. Sie malen ein so lebhaftes Bild von sternenklaren Nächten und Lagerfeuergeschichten, dass es Sie plötzlich juckt, Ihr eigenes Outdoor-Abenteuer zu planen.

Als sie mit ihrer Geschichte fertig sind, stellen Sie fest, dass sie für eine Firma für Outdoor-Ausrüstung arbeiten!

Sie haben gerade Content Marketing in Aktion erlebt, ohne es zu wissen.

Das ist die Stärke von gutem Content Marketing. Es ist informativ, unterhaltsam und macht Lust auf mehr. Und in der Regel stecken hinter diesen scheinbar mühelosen Geschichten Content-Marketing-Agenturen, die ihre Arbeit tun.

Eine Content-Marketing-Agentur ist eine Organisation, die anderen Geschäften dabei hilft, Inhalte zu planen, zu erstellen und zu verteilen, die ihr Zielpublikum anziehen, ansprechen und sogar verkaufen.

Jetzt fragen Sie sich vielleicht: "Aber warum Content Marketing?"

Aufmerksamkeit ist heute die begehrteste Währung, und Content Marketing spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekanntheit und Expansion einer Marke.

Ob durch informative Blogbeiträge, witzige TikTok-Videos oder zum Nachdenken anregende Podcasts - Content Marketing hilft Marken, Beziehungen zu ihrem Publikum aufzubauen, die über den traditionellen "Kauf unsere Sachen"-Ansatz hinausgehen.

Lassen Sie uns also die Welt der Content-Marketing-Agenturen erkunden, die in diesem Jahr für Furore sorgen werden. 🌊

Merkmale der besten Content-Marketing-Agenturen

Wie können Sie die richtige Agentur für digitales Marketing auswählen Hier sind einige gemeinsame Merkmale, die eine gute Agentur auszeichnen.

Ein klar definierter Prozess: Sie haben einenMarketing-Fahrplan der alles abdeckt, was Sie brauchen. Das bedeutet, dass sie klar definierte Schritte für die Strategieentwicklung, die Erstellung von Marketinginhalten, die Verteilung und die Analyse haben. Sie werden nie im Dunkeln gelassen - Sie wissen immer, wo Sie hinwollen und wie Sie dorthin kommen

Sie haben einenMarketing-Fahrplan der alles abdeckt, was Sie brauchen. Das bedeutet, dass sie klar definierte Schritte für die Strategieentwicklung, die Erstellung von Marketinginhalten, die Verteilung und die Analyse haben. Sie werden nie im Dunkeln gelassen - Sie wissen immer, wo Sie hinwollen und wie Sie dorthin kommen Langfristige Partnerschaften: Sie haben langfristige Partnerschaften aufgebaut und sind zu einer Erweiterung der Teams ihrer Kunden geworden. Wenn eine Agentur für digitales Marketing keine treuen Kunden hat, bedeutet das wahrscheinlich, dass sie die Dinge nicht richtig erledigt

Sie haben langfristige Partnerschaften aufgebaut und sind zu einer Erweiterung der Teams ihrer Kunden geworden. Wenn eine Agentur für digitales Marketing keine treuen Kunden hat, bedeutet das wahrscheinlich, dass sie die Dinge nicht richtig erledigt Transparente Kommunikation: Sie halten Sie auf dem Laufenden, erklären ihre Strategien in einfacher Sprache (kein Marketing-Kauderwelsch) und haben keine Angst zuzugeben, wenn etwas nicht funktioniert

Während all diese Eigenschaften für eine kompetente Content-Marketing-Agentur unabdingbar sind, gibt es noch weitere gute Eigenschaften, die man haben sollte, wie zum Beispiel:

Erfahrung und Ruf: Die besten Content-Marketing-Agenturen verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz und einen guten Ruf. Sie haben mit genügend Kunden gearbeitet, um zu wissen, was funktioniert und was nicht. Ihre Erfolgsbilanz aus erfolgreichen Kampagnen und zufriedenen Clients spricht Bände über ihre Fähigkeiten. Achten Sie bei der Auswahl einer Agentur darauf, dass sie nachweislich gute Ergebnisse liefert und von zufriedenen Kunden empfohlen wird

Die besten Content-Marketing-Agenturen verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz und einen guten Ruf. Sie haben mit genügend Kunden gearbeitet, um zu wissen, was funktioniert und was nicht. Ihre Erfolgsbilanz aus erfolgreichen Kampagnen und zufriedenen Clients spricht Bände über ihre Fähigkeiten. Achten Sie bei der Auswahl einer Agentur darauf, dass sie nachweislich gute Ergebnisse liefert und von zufriedenen Kunden empfohlen wird Kosten und Leistungsumfang: Sie müssen einen umfassenden Bereich digitaler Marketinglösungen anbieten, von der Erstellung von Inhalten und Strategien bis hin zur Verteilung und Analyse. Sie bieten transparente Preise und flexible Pakete, die auf Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget abgestimmt sind

Profi-Tipp: Man bekommt, wofür man bezahlt. Es ist zwar verlockend, das billigste Angebot zu wählen, aber eine Investition in qualitativ hochwertiges Content-Marketing kann sich auszahlen.

Branchenfokus : Agenturen, die sich auf Ihre Branche spezialisiert haben, kennen Ihre besonderen Herausforderungen und Ihr Publikum besser. Sie verfügen über das nötige Fachwissen, um Inhalte zu erstellen, die bei Ihren Einzelzielen auf Resonanz stoßen und das Engagement fördern. Suchen Sie nach Agenturen, die eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Ihrer Branche vorweisen können und ein tiefes Verständnis für Ihre Nische haben

: Agenturen, die sich auf Ihre Branche spezialisiert haben, kennen Ihre besonderen Herausforderungen und Ihr Publikum besser. Sie verfügen über das nötige Fachwissen, um Inhalte zu erstellen, die bei Ihren Einzelzielen auf Resonanz stoßen und das Engagement fördern. Suchen Sie nach Agenturen, die eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Ihrer Branche vorweisen können und ein tiefes Verständnis für Ihre Nische haben Förderung von Leads und Verkäufen: Das Hauptziel von Content Marketing ist es, Leads und Verkäufe zu fördern. Top-Agenturen wissen, wie man Inhalte erstellt, die Aufmerksamkeit erregen und Interessenten in Kunden verwandeln. Sie nutzen datengestützte Strategien, um Ihre Inhalte für Suchmaschinen, soziale Medien und andere Kanäle zu optimieren und so eine maximale Sichtbarkeit und Reichweite zu gewährleisten

👉 Wenn Sie schon immer neugierig auf die Welt des digitalen Marketings waren und sich gefragt haben, wie Sie ihre eigene Marketing-Agentur gründen haben wir einen umfassenden Blog-Beitrag, der Ihnen den Einstieg erleichtert.

Top Content Marketing Agenturen 2024

Hier finden Sie eine Liste der besten Content-Marketing-Agenturen, die wir nach umfangreichen Recherchen zusammengestellt haben, damit Sie Ihre Wahl treffen können:

1. NinjaPromo

über Ninja-Promo Best für: Blockchain, Web3 Marketing

Bediente Branchen: Krypto, IT, B2B, Fintech, Gesundheitswesen, SaaS

Nennenswerte Kunden: Samsung, Logitech, Yves Rocher, Stripe, Bitcoin.com, Burger King

Stärken: Social Media Marketing, Suchmaschinenoptimierung (SEO), PR, Branding, Blockchain-Entwicklung

Preisgestaltung: Sie bieten ein Abonnement-Modell

Standard: 40 Stunden-$3200/Monat

40 Stunden-$3200/Monat Pro: 80 Stunden-$5600/Monat

80 Stunden-$5600/Monat Beste Wahl: 160 Stunden-$9600/Monat

Speicherort: New York, London, Dubai, Singapur, Hongkong, Vilnius

Ninja Promo hat eine starke Expertise im Bereich Social Media Marketing und Influencer Marketing. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat inzwischen Büros auf der ganzen Welt eröffnet.

Ninja Promo genießt unter seinen Mitbewerbern einen guten Ruf, weil es sehr innovativ, transparent und erfahren in der Abwicklung von Projekten von Organisationen aller Größen und Branchen ist.

**Die Agentur ist stolz darauf, sofortigen Zugang zu den Top 1 % der globalen Marketing- und Kreativtalente zu bieten, ohne, wie sie es ausdrücken, "die Bank zu sprengen"

Sie können sich für das Abonnement anmelden und sofort eine Verbindung mit einem globalen Team von Experten für digitale Marketingstrategien herstellen - von Social Media und SEO bis hin zu Videoproduktion und Website-Entwicklung.

2. Growfusely

über Growfusely Am besten geeignet für: Umfassendes Content-Marketing für SaaS-Unternehmen

Abgedeckte Branchen: SaaS, Technologie

Nennenswerte Kunden: SEMrush, Shopify, Mind the Graph, Whatfix

Stärken: Tiefgreifende Expertise in SaaS Content Marketing, SEO, Link Building, Schreiben von Inhalten

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preise

Speicherort: Bangalore, Mumbai

Growfusely konzentriert sich stark auf SaaS-Unternehmen. Wie der Name schon andeutet, ist es die Mission des Unternehmens, das Wachstum seiner Clients voranzutreiben. **Zu erledigen hat Growfusely verschiedene Dienstleistungen, darunter Inhaltsprüfungen, Medienplatzierungen, E-Mail- und Podcast-Interviews und strategische Keyword-Optimierung

Growfusely ist auf die Strategie, Erstellung und Verteilung von Inhalten spezialisiert und stellt sicher, dass die Inhalte mit der Marke und den Best Practices für Suchmaschinenoptimierung übereinstimmen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Agentur sind, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Ihre Marke und ihre Stimme über alle Plattformen hinweg zu nutzen, sollten Sie Growfusely eine Chance geben! Growfusely wird Sie als Vordenker etablieren, indem es datengesteuerte Marketingtaktiken und ansprechende Inhalte einsetzt.

3. Spalte Fünf

über Spalte Fünf Am besten geeignet für: Marken, die starke visuelle Inhalte und Datenerzählungen suchen

Branchen: Technologie, Saas, Finanzen, Gesundheitswesen, Bildung, Konsumgüter

Nennenswerte Kunden: Uber, Salesforce, SAP, Asana, Zendesk, Deloitte

Stärken: Markenstrategie, Inhaltsstrategie, Erstellung von Inhalten, Verteilung

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preise

Speicherort: Costa Mesa, Brooklyn

Column Five ist eine preisgekrönte Kreativagentur, die sich auf Datenvisualisierung, Inhaltsstrategie und digitales Marketing spezialisiert hat. Die beste Geschichte gewinnt - das ist die Philosophie von Column Five Media. Und genau das erledigen sie auch für ihre Kunden.

Die Agentur konzentriert sich darauf, "ihre Clients bei der Entwicklung, dem Freigeben und der Nutzung ihrer Markenstory so zu begleiten, dass sie die Herzen und Köpfe ihrer Kunden gewinnen und letztendlich ihren Markt erobern."

Die Agentur ist dafür bekannt, durch Infografiken, interaktive Inhalte und Videoproduktionen überzeugende visuelle Geschichten zu kreieren, die Marken dabei helfen, eine Verbindung mit ihrem Publikum herzustellen.

4. Animalz

über Animalz Am besten geeignet für: Langfristige Inhalte für Thought Leadership

Bediente Branchen: SaaS, Technologie, B2B

Nennenswerte Kunden: Amazon, Google, GoDaddy, Airtable, 360Learning

Stärken: SEO-Beratung, Markenbekanntheit, Lead-Generierung, Produktmarketing, Forschung

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preise

Speicherort: New York

Animalz ist eine Content-Marketing-Agentur, die sich auf lange Formulare für SaaS-, Tech- und B2B-Unternehmen spezialisiert hat. **Sie erstellt qualitativ hochwertige, ausführliche Artikel, Fallstudien und Whitepapers, die den Kunden helfen, eine Vordenkerrolle einzunehmen und den organischen Traffic zu steigern

Animalz rühmt sich, dass seine Inhalte so gut sind, dass das Publikum gar nicht merkt, dass es sich um Marketing handelt. Das Team aus Fachautoren und Strategen sorgt dafür, dass die von ihnen produzierten Inhalte sowohl informativ als auch ansprechend sind.

5. Liebe Inhalte

über Lieber Inhalt Am besten geeignet für: SaaS- und B2B-Unternehmen, die hochwertige schriftliche Inhalte benötigen

Bediente Branchen: SaaS, B2B

Nennenswerte Kunden: Shopify, Michael Page, freepik, iContainers

Stärken: Inhaltsstrategie, Schreiben von Inhalten, Lead-Generierung

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preise

Speicherort: Barcelona, Spanien

"Liebe Inhalte. Weil uns Inhalte am Herzen liegen und wir an ihre Kraft glauben, Geschäfte zu verändern."

Das klingt genau nach dem, woran Sie Ihre Content-Marketing-Agentur glauben lassen wollen.

Dear Content ist eine Boutique-Agentur, die hochwertige Inhalte für SaaS- und B2B-Unternehmen erstellt. Ihr Spezialgebiet sind Blogbeiträge, Whitepapers, Fallstudien und eBooks, mit denen sie ihren Kunden helfen, eine Vordenkerrolle einzunehmen und den organischen Datenverkehr zu steigern. Das sieht für uns nach einer grünen Flagge aus!

6. Stiftung

über Stiftung Am besten geeignet für: B2B SaaS-Unternehmen, die organisch wachsen wollen

Branchen: B2B, Fertigung, Software, SaaS

Nennenswerte Kunden: MailChimp, Canva, Snowflake, Unbounce, Webex

Stärken: Branding, Grafikdesign, Webdesign, soziale Medien, Erstellung von Inhalten

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preise

Speicherort: Halifax

The Foundation ist eine B2B-Agentur für Content Marketing, die sich durch die Entwicklung datengestützter, effektiver Content-Marketing-Strategien auszeichnet. Sie hilft Unternehmen, ihr Publikum durch strategisches Content Marketing, Social Media Management und SEO zu vergrößern.

**Sie erstellen wirkungsvolle und messbare Content-Kampagnen, während sie bestehende Inhalte und Assets, die nicht mehr so gut funktionieren, wiederverwenden. Sie recherchieren umfassend die Kunden ihrer Clients, finden den richtigen Content-Market-Fit und liefern eine Content-Engine, die alle Aktivitäten rationalisiert, die zum Erreichen der Business-Ziele erforderlich sind.

Ihre Expertise liegt in der Kombination von Kreativität und Technologie, um Briefings zu erstellen, Inhalte zu verfassen, die mit der Suchabsicht der Zielgruppe übereinstimmen, und die Entwicklung der Metriken genau im Auge zu behalten.

7. Brafton

über Brafton Am besten geeignet für: Geschäfte jeder Größe, die ein umfassendes Content-Marketing benötigen

Abgedeckte Branchen: Technologie, Finanzen, Gesundheitswesen, Bildung, Konsumgüter

Nennenswerte Kunden: Canva, Stanford University, Zendesk, ThoughtTrace

Stärken: Schreiben von Inhalten, Grafikdesign, Produktion von Video-Inhalten, Erstellung von Lead-Magneten, Inbound-Beratung, E-Mail-Marketing

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preise

Speicherort: Hauptsitz in Boston, mit Niederlassungen in Amerika, Australien und Europa

Brafton ist eine weitere globale Full-Service-Agentur für Inhalte, die dienstleistungen zum Schreiben von Inhalten erstellung von Inhalten, SEO, Social Media Marketing und Video-Produktion. **Ihr Expertenteam sorgt dafür, dass die Inhalte mit den Zielen des Geschäfts übereinstimmen und messbare Ergebnisse liefern.

"Killer-Marketingdaten + hauseigene kreative Genies = jedes Mal hochwertige Inhalte!"

Das ist das Mantra dieser Marketingagentur.

Sie verfügt auch über Fachwissen im Inbound-Marketing. Ihr globales Team aus SEO-Experten, Social-Media-Strategen, Paid-Spezialisten und kreativen Content-Vermarktern zeichnet sich durch die Konzeption und Durchführung skalierbarer Content-Marketing-Kampagnen aus. Sie vereinfachen den gesamten Prozess, von der Strategie über die Erstellung bis hin zur Ausführung, und sorgen so für effektive und wirkungsvolle Ergebnisse für ihre Kunden.

8. Imagination Publishing

über Imagination Publishing Am besten geeignet für: Spannende Storytelling- und benutzerdefinierte Inhaltsstrategien

Branchen: Finanzdienstleistungen, Verbände, B2B, Gesundheitswesen

Nennenswerte Kunden: Educause, Wells Fargo, JP Morgan, Chick-fil-A, Epsilon

Stärken: Content Marketing, Erstellung, Verteilung, Leistung

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preise

Speicherort: Chicago

Imagination Publishing hat sich auf die Erstellung benutzerdefinierter Inhaltsstrategien für Marken spezialisiert. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie die Erstellung von Inhalten, digitales Marketing, Social Media Management und Video-Produktion. Ihr Ansatz konzentriert sich auf das Erzählen von Geschichten und das Erstellen von ansprechenden Inhalten, die bei der Zielgruppe Anklang finden.

Die Agentur lässt sich stark von dem "Warum" leiten, Dinge zu erledigen. **Sie sind der Meinung, dass ein viergliedriger Ansatz erforderlich ist, um die Praxis des Content-Marketings in einen kontinuierlichen Wachstumsmotor für Marketing- und Produktteams zu verwandeln, der sich an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert.

9. Optimist

über Optimist Am besten geeignet für: Produktgesteuerte Inhaltsstrategie mit SEO

Bediente Branchen: Technologie, SaaS, E-Commerce, Non-Profit

Nennenswerte Clients: Glide, Stampli, Kubera, Plytix

Stärken: SEO, Link Building, Erstellung von Inhalten, Optimierung von Inhalten

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preise

Speicherort: Denver

Optimist unterstützt Marken beim Ausbau ihrer Online-Präsenz durch die strategische Erstellung und Verteilung von Inhalten. Sie sind auf SEO-gesteuerte Inhalte spezialisiert, die organischen Traffic anziehen und Besucher in Kunden verwandeln.

Ihr globales Team aus Redakteuren, Strategen und SEO-Spezialisten ist darauf geschult, sich für jeden Kunden zuerst auf die Strategie und dann auf den Inhalt zu konzentrieren.

Die Agentur beginnt jeden Auftrag mit einem gründlichen Verständnis für das Geschäft und die Branche des Kunden, um die besten Wege zur Erreichung der Ziele zu ermitteln. Sie sind der Meinung, dass "Strategie sorgfältig vorgeschrieben und nicht diktiert werden sollte"

Die Content-Marketing-Dienstleistungen von Optimist umfassen die Bewertung der einzigartigen Bedürfnisse des Kunden, die Bestimmung der richtigen strategischen Mischung von Inhalten, die Ausführung der Strategie, die Messung der Ergebnisse, das Lernen und die Anpassung.

10. Omniscient Digital

über Allwissend Digital Am besten geeignet für: B2B-Unternehmen, die nach datengesteuerten Inhaltsstrategien und SEO suchen

Bediente Branchen: SaaS

Nennenswerte Clients: Jasper, hotjar, Shipyard, AppSumo

Stärken: Content-Strategie, Content-Produktion, Content-Optimierung, Link-Building, technische SEO, digitale Analytik

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preise

Standort: Austin

Omniscient Digital ist eine Content-Marketing- und SEO-Agentur, die B2B-Softwareunternehmen hilft, durch organische Suche und Inhalte zu wachsen. **Sie haben sich auf benutzerdefinierte, qualitativ hochwertige Inhalte spezialisiert, die organischen Traffic anziehen und Leads in loyale Kunden umwandeln

Ihr Engagement für kontinuierliches Lernen und Prozessoptimierung gewährleistet, dass sie beständig erstklassige Ergebnisse liefern.

Sie prüfen zunächst die bestehende Website eines Clients, analysieren die Konkurrenz und lernen die Branche kennen, um eine SEO- und Inhaltsstrategie für organisches Wachstum zu entwickeln. Anschließend setzen sie das SEO-Programm um, das unter anderem die Erstellung hochwertiger Inhalte und Backlinks umfasst, um die Fachkompetenz des Kunden zu präsentieren, die Autorität der Website zu stärken und für die einzelnen Ziele zu ranken.

Als Nächstes erstellen sie Dashboards zur Berichterstellung, um die Suchleistung zu überwachen, einschließlich Suchabfragen und Klicks, organischer Traffic und Konversionen. Auf der Grundlage der Leistungsdaten und etwaiger Änderungen im Geschäft ermitteln sie Möglichkeiten zur Iteration und Optimierung des Programms.

11. Siege Media

über Belagerungsmedien Am besten geeignet für: Inhaltliches Marketing, SEO, PR

Bediente Branchen: Finanzen, E-Commerce, B2C, B2B, SaaS

Nennenswerte Kunden: Zapier, Panda Security, Adidas, Smith.ai

Stärken: Erstellung von Inhalten mit Fokus auf SEO

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preise

Speicherort: San Diego

Seit mehr als 10 Jahren hilft Siege Media Marken dabei, den organischen Traffic und damit den Umsatz zu steigern - mit Hilfe von Content-Strategie, Marketing, Link Building und vielem mehr. Siege Media hat ein Team von Autoren, Vermarktern, Designern und SEO-Spezialisten an Bord, die ihren Kunden durchgängige digitale Marketingdienste anbieten.

**Sie sind stolz darauf, ihren Clients dabei zu helfen, Traffic, Links und Rankings zu generieren, die ein exponentielles Wachstum ermöglichen. Ihre SEO-Dienste generieren einen jährlichen Wert von über 148.646.000 $ an Client-Traffic.

12. Influence & Co.

über Intero Digital Am besten geeignet für: Unternehmen, die Vordenkerrolle und Markenautorität aufbauen wollen

Branchen: B2B, Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen, Versicherungen, Fitness

Nennenswerte Kunden: Updox, Anomatic, Ease, Blackbaud

Stärken: Führende Inhalte, Strategie und Verteilung von Inhalten, Aufbau von Markenautorität

Preisgestaltung: Durchschnittliche Kosten pro Projekt sind $10K+, die Kosten für eine Festanstellung sind $1K-$2K pro Monat

Speicherort: Columbia, Missouri

Influence & Co. ist spezialisiert auf Thought Leadership und Content Marketing. Sie helfen Geschäften bei der Erstellung und Verteilung hochwertiger Inhalte, um ihre Markenautorität zu stärken und das Engagement zu fördern. **Influence & Co. unterscheidet sich durch die Konzentration auf die Schnittmenge von Content Marketing und Thought Leadership

Mit patentierter Technologie und bewährten Strategien arbeitet die Agentur daran, den Kunden Marktanteile von ihren Konkurrenten abzunehmen, ihren Markenwert zu steigern, den qualifizierten Traffic zu erhöhen sowie Umsatz und Gewinn zu steigern. Die Agentur, die 2022 von Intero Digital übernommen wurde, verfügt über ein umfassendes Angebot an Lösungen und unterstützt den gesamten Marketingtrichter von der Bekanntheit bis zum Abschluss.

Evaluierung von Content-Marketing-Agenturen

Content-Marketing-Agenturen sind so etwas wie die persönlichen Geschichtenerzähler und Strategen Ihrer Marke in einer Person. Diese kreativen Genies reihen nicht einfach nur Worte aneinander, sondern schaffen aufmerksamkeitsstarke Erzählungen. Mit ihrer magischen Handschrift erreicht die Botschaft Ihrer Marke nicht nur die Menschen, sie bleibt auch haften und verbreitet sich wie ein Lauffeuer.

Doch wie unterscheidet man eine gute Content-Marketing-Agentur von einer großartigen?

Hier sind vier Qualitäten, die sie von anderen abheben:

Sie sind Experten für Inhalte und Storytelling

Sie sind datengesteuert

Sie sind anpassungsfähig

Sie sind großartige Kollaborateure

Diese Agenturen schlagen die Brücke zwischen Ihrem brillanten Produkt und den scrollenden Daumen Ihres Publikums. Sie erstellen nicht nur Inhalte, sondern schaffen Unterhaltungen, bauen Gemeinschaften auf und verwandeln gelegentliche Browser in treue Fans.🙌

Deshalb müssen Sie Content-Marketing-Firmen genau bewerten und die perfekte Agentur finden, die Ihrem Geschäft zum Erfolg verhilft.

Wesentliche Kriterien zur Bewertung von Content-Marketing-Agenturen

Wenn Sie auf der Suche nach der besten Content-Marketing-Agentur sind, sollten Sie diese Faktoren beachten:

Fallstudien und Kundenrezensionen: Nehmen Sie die Agentur nicht einfach beim Wort, sondern lesen Sie ihre Kundenrezensionen und Fallstudien; suchen Sie nach Erfolgsgeschichten, die Sie zum Staunen bringen. Wenn frühere Kunden das Unternehmen loben, sind Sie auf dem richtigen Weg. Sie wissenwie Sie Ihre Agentur für digitales Marketing ausbauen können2. Nachverfolgung und Fachwissen: Prüfen Sie, ob sie mit Marken in Ihrer Branche gearbeitet haben. Sprechen sie Ihre Sprache? Suchen Sie nach einer Agentur, die nicht nur ein Tausendsassa, sondern ein Meister Ihres Fachs ist. Wenn sie über Ihre Nische sprechen können, als hätten sie sie gelebt und geatmet, sind Sie auf Gold gestoßen Content-Strategien: Eine gute Agentur produziert nicht einfach Inhalte wie eine Fabrik. Sie sollte ihre Content-Marketing-Strategien auf Ihre individuellen Ziele abstimmen. Bietet sie einen Bereich mit verschiedenen Inhalten an? Können sie von Beiträgen für soziale Medien bis hin zu langen Formularen alles erstellen? Suchen Sie nach einer Agentur, die ihre kreativen Muskeln spielen lassen kann, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen

Apropos spezifische Bedürfnisse: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Content-Marketing-Agentur das Richtige für Sie ist, haben wir eine weitere Lösung für Sie.

ClickUp für Content Marketing ClickUp kann als Funktion Ihrer

Content-Marketing-Software-Hub mit seinem Bereich der kostenlosen Planungs- und Vorlagen für die Erstellung von Inhalten Es kann Ihnen helfen, Ihr internes Marketing Team zu leiten, Ihre Marketing Kampagnen zu planen, zu verwalten und auszuführen - und zwar von Anfang bis Ende!

ClickUp's Vorlage für den Content Marketing Plan

Beginnen wir mit der Vorlage, die Sie zuerst brauchen! ClickUp's Content Marketing Plan Vorlage ist eine anfängerfreundliche Vorlage, die Ihnen dabei helfen kann, einen Plan für das Content Marketing in Ihrem Unternehmen zu erstellen.

Planen und führen Sie effektive Content-Marketing-Kampagnen mit ClickUp's Content Marketing Plan Vorlage durch

Erstellen Sie ganz einfach Kampagnenpläne auf der Vorlage, indem Sie Name, Datum, Mitarbeiter, Priorität, Inhaltstyp, Kanal, Inhaltssäule, Referenzen und vieles mehr markieren! Mit dieser Vorlage können Sie:

Klare Definition Ihres Einzelziels und Brainstorming relevanter Inhalte, die auf ihre Bedürfnisse und Probleme eingehen

und Brainstorming relevanter Inhalte, die auf ihre Bedürfnisse und Probleme eingehen Entwickeln Sie eine Strategie für die Erstellung und Verteilung Ihrer Inhalte

für die Erstellung und Verteilung Ihrer Inhalte den Aufwand Ihres Teams auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren, die sowohl nützlich als auch ansprechend sind

auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren, die sowohl nützlich als auch ansprechend sind Bewerten Sie Ihren Plan für Inhalte auf der Grundlage von Metriken und passen Sie ihn an

Auch zu lesen:_ 12 kostenlose Vorlagen für Marketingpläne zur Erstellung einer Marketingstrategie

ClickUp's Vorlage für den Kalender für Inhalte

Die nächste Vorlage ist ClickUp's Vorlage für den Kalender der Inhalte zur Organisation Ihres redaktionellen Kalenders für alle Ihre digitalen Marketing-Aufwendungen - Blog, Social Media, E-Mail und mehr.

Verzichten Sie auf langweilige Tabellenkalkulationen und verwenden Sie ClickUp's Vorlage für den Kalender, um Inhalte das ganze Jahr über zu planen, zu organisieren und zu verfolgen

Verfolgen Sie die Start- und Enddaten Ihrer Kampagnen, Fortschritte, Fälligkeitsdaten und Eigentümer, markieren Sie Prioritäten und kennzeichnen Sie Aufgaben auf einen Blick auf Ihrem Dashboard.

Vergessen Sie das Jonglieren mit mehreren Blättern oder Dokumenten, um zu verfolgen, welcher Inhalt wann und wo veröffentlicht wird. Mit der Vorlage von ClickUp können Sie alle Ihre Inhalte visuell nachverfolgen. Sie können sogar Dokumente , Bilder und PDFs an Ihre Aufgabe anhängen, so dass Sie Ihre Kopfzeilenbilder und Ihren Blog-Entwurf nicht mehr separat suchen müssen!

Kommentieren Sie die spezifische Aufgabe und klären Sie alle aufgabenbezogenen Zweifel auf der Plattform selbst, ohne sich auf das Hin und Her per E-Mail oder andere Messaging-Tools einzulassen!

Bonus: Hier ist eine Liste mit einigen weiteren kostenlose Vorlagen für Kalender mit Inhalten für Sie.

ClickUp's Vorlage für das Inhaltsmanagement

Wenn Sie Ihren Kalender für Inhalte eingerichtet und einen Plan für Inhalte erstellt haben, benötigen Sie ClickUp's Content Management Vorlage um alle losen Enden zu verknüpfen und Ihren gesamten Aufwand für das Content Marketing zu konsolidieren!

Organisieren und verwalten Sie alle Ihre Inhalte von einem Ort aus mit ClickUp's Content Management Template

Dies ist auch eine gebrauchsfertige, hochgradig anpassbare Vorlage, die acht verschiedene ClickUp-Konfigurationen bietet, so dass Sie alle Ihre Aufgaben auf die für Sie produktivste Weise ansehen können: Board, Kalender, Liste, Willkommen, Zeitleiste, Gantt und mehr

Das Beste an den Vorlagen von ClickUp ist, dass Sie benutzerdefinierte Status für jedes Projekt erstellen können! Kategorisieren Sie und fügen Sie verschiedene Attribute hinzu, um Ihre Projekte zur Erstellung von Inhalten zu verwalten. Fügen Sie für jedes Projekt Details zu Budget, Kanal, Link, Aufgabentyp, m Rockup-Inspiration, etc. hinzu

Egal, ob Sie ein großes oder ein kleines Team sind, Sie können den Fortschritt Ihrer Mitglieder leicht nachverfolgen, verschiedene digitale Marketing Apps oder überprüfen Sie, wo die Kampagne auf der gesamten Plattform verankert ist.

ClickUp, Ihre nächste Digital Marketing Crew

Beinahe 48% der Arbeit im Bereich Content Marketing werden an Agenturen vergeben, und diese Agenturen machen Marken zu bekannten Namen. Aber denken Sie daran, dass großartige Inhalte nur der Anfang sind. Um Ihr Marketing zum Singen zu bringen, brauchen Sie ein starkes Projektmanagement tool, um all diese kreativen Säfte in die richtige Richtung fließen zu lassen.

Hier kommt ClickUp ins Spiel - wie die Backstage-Crew, die dafür sorgt, dass die Content-Marketing-Rockstars alle richtigen Notizen treffen.

Egal, ob Sie mit einer dieser fantastischen Agenturen zusammenarbeiten oder Ihre eigenen Inhalte intern erstellen, ClickUp hilft Ihnen bei der Organisation, der Zusammenarbeit und der Erstellung von Inhalten, die Ihr Publikum immer wieder begeistern werden. Anmelden für ClickUp noch heute!