Arten von Software-Engineering-Rollen

Eine schätzung aus dem Jahr 2022 zeigt, dass es weltweit 26,3 Millionen professionelle Software-Ingenieure gibt! Seit den Anfängen der Computerprogrammierung in den 1960er Jahren hat der Beruf einen langen Weg zurückgelegt.

Zunächst einmal galt Software innerhalb der Informatik als einfacher Teilbereich und wurde oft an Frauen delegiert, während Männer die prestigeträchtigen Hardwarejobs innehatten. Historische Studien deuten darauf hin, dass einige Arten der Softwareentwicklung als "eine gering qualifizierte bürotechnische Funktion, vergleichbar mit Ablage, Tippen oder Telefonvermittlung" angesehen wurden

Frauen bei der Bedienung der ENIAC-Maschine in den 1940er Jahren (Quelle: Das Clayman-Institut )

Seitdem hat sich viel verändert. Die Rollen in der Softwareentwicklung gehören heute zu den begehrtesten der Welt. Der Beruf ist sehr prestigeträchtig geworden und bietet einige der höchsten Gehaltspakete.

Vor allem aber ist die Arbeit auf dem Feld der Softwaretechnik heute unglaublich vielfältig und abwechslungsreich. Vom Dateningenieur, der die Architektur für Unternehmensanwendungen einstellt, bis hin zum Hacker, der die Sicherheit des Perimeters testet, gibt es alle Arten von Softwareingenieuren!

Bevor wir uns mit den wichtigsten Rollen befassen und wie Sie sich in diesen auszeichnen können, sollten wir uns erst einmal klar machen, was Softwaretechnik heute umfasst.

Verstehen Sie den Umfang der Softwaretechnik

Software-Engineering umfasst alles, was mit der Planung, dem Design, der Entwicklung, dem Testen und der Wartung digitaler Anwendungen zu erledigen ist. Dies erstreckt sich über verschiedene Parameter.

Geräte oder Betriebssysteme: Sie könnten ein iOS- oder Android-Entwickler sein

Anwendungsart: Sie könnten eine HR-Anwendung für Unternehmen programmieren, einen Essenslieferdienst für Verbraucher oder das neueste Multiplayer-Spiel

Programmiersprachen: Je nach Gerät und Anwendungstyp beherrschen Sie vielleicht eine kleine Anzahl von Sprachen wie Java, Kotlin, Swift usw.

Business-Prozess: Wenn man von App-Entwicklung spricht, denkt man oft an die Programmierung einer Website oder einer mobilen App. Software-Engineering kann jedoch auch Workflows, Daten, Zusammenarbeit und vieles mehr umfassen.

Lebenszyklusphase: Ingenieure sind nicht nur diejenigen, die Code schreiben, um Software zu "bauen". Als Software-Ingenieur können Sie in den Bereichen Architekturdesign, UX, Programmierung, Testen, Bereitstellung, Infrastrukturmanagement, Datensysteme, Sicherheit, Überwachung usw. arbeiten.

Jede dieser Rollen ist einzigartig und entscheidend für die Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Sicherheit von Software. Was Sie wählen, spielt eine große Rolle dabei, wie Ihre Karriere Form annimmt. Bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie sich erst einmal informieren.

Es gibt zwei Arten von Ingenieuren: Generalisten und Spezialisten.

Ein Generalist ist oft in einem Bereich von Technologien und Sprachen bewandert. Sie können Apps entwickeln, bereitstellen und warten. Sie haben vielleicht auch die Erfahrung, Anforderungen zu erfassen, Projekte zu verwalten oder Teams zu coachen.

Spezialisten hingegen konzentrieren sich ganz auf einen Arbeitsbereich. Eine Instanz kann sich zum Beispiel auf die Entwicklung von KI-Apps für eine bestimmte Branche spezialisieren, z. B. das Gesundheitswesen oder das Finanzwesen. Spezialisten verfügen über fundiertes Wissen und können komplexe Probleme lösen.

Hier sind einige der häufigsten Rollen für Generalisten und Spezialisten im Software-Engineering.

Verschiedene Arten von Softwareingenieuren

Nicht alle Rollen von Software-Ingenieuren sind gleich. Die Fähigkeiten, Verantwortlichkeiten und Vergütungen sind sehr unterschiedlich. Sehen wir uns an, wie die zehn wichtigsten Rollen in der Softwareentwicklung aussehen.

1. Frontend-Ingenieur

Ein Frontend-Ingenieur entwickelt die Benutzeroberfläche, die wir sehen und mit der wir interagieren. Sie nehmen die vom UX Team erstellten Entwürfe und erwecken sie als funktionale Software zum Leben.

Zu ihren Aufgaben gehören:

Entwicklung von Schnittstellen mit Technologien wie HTML, CSS und JavaScript

Umwandlung der Vision des Designers in funktionierende Software

Schreiben von leistungsstarken, wiederverwendbaren UI-Komponenten

Ermöglichung nahtloser Backend-Integrationen

Erwarteter Gehaltsbereich Laut Glassdoor liegt das Durchschnittsgehalt eines Frontend-Ingenieurs zwischen 113.000 und 183.000 US-Dollar. Mit entsprechender Erfahrung kann dieses Gehalt für leitende Ingenieure bis auf 260.000 $ ansteigen.

2. Backend-Ingenieur

Ein Backend-Ingenieur baut die Serverseite des Geschäfts auf. Er kümmert sich um alles, was unter der Haube steckt, einschließlich der Architektur, Business-Logik, Datenbanken und Application Programming Interfaces (APIs).

Zu den Aufgaben eines Backend-Ingenieurs gehören:

Aufbau skalierbarer Infrastrukturen für die App in der Cloud oder vor Ort

Sicherstellung von hoher Leistung, geringer Latenz und hoher Verfügbarkeit

Vorbereitung der Anwendung für die Bereitstellung als Microservices in Containern

Erwarteter Gehaltsbereich Schätzungen von Indeed dass ein Backend-Entwickler zwischen $111.000 und $217.980 verdient, wobei der Durchschnitt bei $155.800\ liegt.

3. Full-Stack-Ingenieur

Wie der Name schon sagt, können sich Full-Stack-Software-Ingenieure in der Regel sowohl um das Frontend als auch um das Backend kümmern. Es ist wichtig zu wissen, dass Full-Stack mehr ist als die Summe seiner Teile.

Ein Full-Stack-Ingenieur ist ein Generalist, der die End-to-End-Verantwortung für die Anwendungsentwicklung übernimmt. Er beherrscht sowohl Frontend-Sprachen und -Bibliotheken wie HTML, CSS und JavaScript als auch Backend-Technologien wie Java, Python, Ruby, PHO usw.

In ihrem Job sind Full-Stack-Ingenieure:

Architektur entwerfen

Datenstrukturen aufbauen

Implementierung skalierbarer Webdienste, APIs und anderer Integrationen

Schreiben von Frontend- und Backend-Code

Fehlersuche und Behebung von Fehlern

Verfassen technischer Dokumentation

Erwarteter Gehaltsbereich

Full-Stack-Ingenieure verdienen im Durchschnitt $125.600 und erfahrene Entwickler verdienen bis zu 192.325 $. Im Startup Space wollen die Geschäfte mehr mit schlanken Teams aufbauen, wodurch die Nachfrage nach Full-Stack-Ingenieuren steigt. Dies bedeutet, dass ihre Vergütung auch Leistungsprämien oder Aktienoptionen umfassen kann.

4. DevOps-Ingenieur

Ein DevOps-Ingenieur ist für den reibungslosen Ablauf während des gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung verantwortlich. Das bedeutet, dass er die Prozesse und Tools einrichtet, die die Teams benötigen, um vom Schreiben des Codes zu funktionierenden Anwendungen zu gelangen.

Ein DevOps-Ingenieur ist ein Generalist, der für Folgendes verantwortlich ist:

Auswahl der Tools für die Automatisierung und Verwaltung

Gestaltung effektiver Prozesse für die Softwareentwicklung

Auswahl, Bereitstellung und Wartung von CI/CD

Bereitstellung und Wartung von Servern, Speichern, Virtualisierungsmaschinen, Software und mehr

Erwarteter Gehaltsbereich

Ein DevOps-Ingenieur verdient ein durchschnittsgehalt von $133.750 und erfahrene Arbeitnehmer verdienen mehr als 171.000 $.

5. KI-Ingenieur

Wie der Name schon sagt, entwickelt ein KI-Ingenieur Anwendungen für künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen. Im Rahmen dieser Rolle würde ein KI-Ingenieur:

Entwurf und Entwicklung skalierbarer KI-Pipelines

Bereitstellung von KI-Modellen zur Optimierung von Leistung und Stabilität auf Cloud-Plattformen wie AWS/Azure/Google Cloud

Verwalten der Versionskontrolle

Einige KI-Ingenieure entwerfen und entwickeln auch statistische Modelle unter Verwendung verschiedener Data-Mining- und Machine-Learning-Techniken.

Erwarteter Gehaltsbereich

KI-Engineering ist heute eine sehr gefragte Qualifikation. Ein KI-Ingenieur verdient $155.900 im Durchschnitt, wobei die Gehälter mit zunehmender Erfahrung und Erfahrung bis auf 338.000 $ ansteigen können.

6. Spieleentwickler

Einer der begehrtesten Jobs in der Softwareentwicklung ist der des Spieleentwicklers, der an der Konzeption und Entwicklung von Computer-/Konsolenspielen arbeitet. In der Regel sind Spieleentwickler in ihrem Space Generalisten, die an Frontend/Backend/AI usw. arbeiten.

Ihr kPIs der Softwareentwicklung umfassen:

Umsetzung fantasievoller visueller Ideen in funktionierenden Code unter Verwendung von Sprachen wie C++, C# und Java

Konsequentes Testen der UX und Optimieren des Spielerlebnisses

Integration von Elementen wie Grafik, Audio und Animation in die Spielumgebung

Sicherstellung von Stabilität und Geschwindigkeit auf verschiedenen Plattformen

Mit ihrer Erfahrung können Spieleentwickler auch Spielsysteme entwerfen, die Infrastruktur verwalten, Innovationen vorantreiben und vieles mehr.

Erwarteter Gehaltsbereich

Spieleentwickler verdienen ein durchschnittsgehalt von $116.189 . Mit Erfahrung und Spezialisierung kann das Gehalt bis zu 214.000 $ betragen.

7. Ingenieur für Qualitätssicherung

Ein Qualitätssicherungsingenieur ist, wie der Name schon sagt, für die Einhaltung von Softwarestandards verantwortlich. Er sorgt dafür, dass die Software vor der Freigabe alle erforderlichen Tests durchläuft - daher auch die alternative Bezeichnung "Tester".

Zu ihren Aufgaben gehören:

Einstellung von Standards für die Qualität von Softwaresystemen

Durchführung manueller und automatisierter Tests

Analyse von Testergebnissen zur Identifizierung von Fehlern und Mitteilung an das Entwicklungsteam

Nachverfolgung von Qualitätsproblemen und Pflege der erforderlichen Dokumentation

Identifizierung von Prozesslücken und Unterstützung bei der Entwicklung einer Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung

Erwarteter Gehaltsbereich

Die verdient im Durchschnitt etwa $107.235 pro QA pro Jahr. Positionen für Einsteiger beginnen bei 89.000 $, und mit etwas Erfahrung können Sie bis zu 140.000 $ verdienen.

Ein Dateningenieur entwickelt Systeme, die es Unternehmen ermöglichen, Daten zu sammeln, zu speichern, zu nutzen und Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Er kümmert sich um die Einstellung der Datenverarbeitung und des Speichers, die Data Scientists benötigen, um ihre Analysen durchzuführen und ihre Algorithmen zu erstellen.

Zu den Aufgaben eines Data Engineers gehören:

Beschaffung der richtigen Daten und effiziente Konsolidierung dieser Daten

Entwicklung von Daten-Streaming-Systemen

Automatisierung der Datenbereinigung und -verarbeitung, um schnellere Erkenntnisse zu gewinnen

Erstellen, Testen und Pflegen von Datenpipelines

Sicherstellung der Einhaltung von Governance- und Sicherheitsprotokollen

Erwarteter Gehaltsbereich

Die gehaltsbereich für einen Dateningenieur für die Position eines Dateningenieurs /%href/ liegt zwischen $82.278 und $196.879. Das Durchschnittsgehalt liegt bei etwa 127.275 $.

9. Entwickler für mobile Anwendungen

Entwickler mobiler Anwendungen entwickeln Software, die auf mobilen Geräten, einschließlich Handys und Tablets, funktioniert. Die beiden beliebtesten Jobs in der mobilen Entwicklung sind Android und iOS. Dieser Job in der Softwareentwicklung umfasst:

Schreiben von Software mit Java/Kotlin (für Android) oder Swift (für iOS)

Erstellen von plattformübergreifenden Funktionen

Verwaltung von Datenanalysen und serverseitigen Komponenten mit Python

Gewährleistung von App-Sicherheit und Datenschutz

Integration von Drittanbieter-Bibliotheken für verschiedene Anforderungen

Durchführung von Tests und anderen Qualitätssicherungsprozessen

Erwarteter Gehaltsbereich

A gehaltsbereiche für mobile Entwickler von $80.643 bis $203.794.

10. Cybersecurity Ingenieur

Einer der gefragtesten Jobs in allen Branchen und Geschäften ist der des Cybersecurity Engineers. Sie sind für die Anwendungs-, Netzwerk- und Datensicherheit in einem Unternehmen verantwortlich. Zu ihren alltäglichen Aufgaben gehören:

Absicherung des Softwaresystems

Verwaltung von Sicherheitsprotokollen für die Identitäts- und Zugriffskontrolle, Authentifizierung und Autorisierung

Entwicklung von Incident-Reaktionsstrategien zur Bewältigung von Sicherheitsbedrohungen

Durchführung regelmäßiger Risiko- und Schwachstellenanalysen

Laufende Information über neue Bedrohungen und Best Practices

Gewährleistung von Sicherheitsstandards für Netzwerke und Drittanbieter

Erwarteter Gehaltsbereich

A cybersicherheitsingenieur kann verdienen durchschnittlich $154.000\ verdienen. Mit Erfahrung können Sie sogar 333.000 Dollar verdienen.

Die obige Liste ist nur der Anfang. Im Laufe Ihrer Karriere als Software-Ingenieur können Sie jede der Hunderte von verschiedenen Rollen übernehmen, die es gibt. Hier ist ein kurzer Überblick darüber, wie Sie Ihre Karriere aufbauen können.

Karriereweg und Wachstumschancen in der Softwareentwicklung

Als Softwareentwicklungsingenieur erfolgt der berufliche Fortschritt meist auf eine von zwei Arten:

Sie werden Teamleiter und managen Mitarbeiter, die Projekte durchführen Sie werden ein hochspezialisierter Technologe, der einen individuellen Beitrag leistet

Als Teamleiter haben Sie eine Ansicht aus der Vogelperspektive. Sie können mit verschiedenen Personen zusammenarbeiten, Teammitglieder anleiten, Probleme lösen und Dinge vorantreiben. Ziele für Software-Ingenieure die auf der Karriereleiter nach oben klettern wollen, müssen neben technischem Fachwissen auch über Verhaltens- und Führungsqualitäten verfügen.

Wenn Sie beispielsweise Ihre Karriere als Frontend-Entwickler beginnen, können Sie zusätzliche Backend-Erfahrungen sammeln, Full-Stack-Software-Ingenieur werden und App-Entwicklungsteams leiten. Sie könnten auch Rollen wie Projektmanager oder Scrum Master übernehmen.

Als individueller Mitwirkender haben Sie die Möglichkeit, Arbeiten in Nischenbereichen zu erledigen, komplexe Probleme zu lösen und innovative/einzigartige Anforderungen zu erfüllen. Beides sind großartige Wege, die unterschiedliche Vorteile und Möglichkeiten bieten.

Dies ist der Weg, den viele Star-Ingenieure oft einschlagen. Instanz, Shigeru Miyamoto, eine führende Persönlichkeit bei Nintendo, begann als Manga-Zeichner und entwickelte dann 1985 das kultige Super Mario Bros.

Sie blühen auf, wenn sie sich anspruchsvollen Herausforderungen stellen, diese lösen und sich dann der nächsten Aufgabe zuwenden. Mit der Zunahme der Remote-Arbeit und der Freiberuflichkeit bieten sich dem einzelnen Mitwirkenden mehr Möglichkeiten als je zuvor.

Wenn Sie aus einer anderen Branche in die Softwareentwicklung wechseln möchten, finden Sie hier einige Ratschläge:

Erwerben Sie relevante Fähigkeiten. Fangen Sie mit einer beliebigen Programmiersprache an, lernen Sie sie und fangen Sie an, etwas zu entwickeln, egal wie klein. Sie können sich auch programmierzertifikate oder ein Bootcamp abschließen.

Geduldig sein. Es kann zwischen 3 und 9 Monaten dauern, bis Sie die erforderlichen Fähigkeiten erworben haben und einen Eintrag in die Stellenbörse oder ein Praktikum finden. Wenn Sie Ihren Übergang beschleunigen möchten, sollten Sie folgende Kurse besuchen softwaretechnik-Konferenzen und die Vernetzung mit Gleichgesinnten.

Erstellen Sie ein Portfolio: Softwaretechnik ist ein praktischer Beruf. Zeigen Sie potenziellen Personalverantwortlichen, dass Sie coden können, indem Sie ein Portfolio von Projekten aufbauen, auch wenn es sich nicht um bezahlte Projekte handelt. Nachverfolgung trends in der Softwaretechnik und erstellen Sie Produkte, um zu zeigen, dass Sie auf dem neuesten Stand der Dinge sind.

Differenzieren: Als ein Reddit-Benutzer schlägt vor: "Der Markt für Einsteiger wird immer voller, wenn Sie also den Weg des Autodidakten oder Bootcamps gehen, müssen Sie sich von der Konkurrenz abheben."

Lernen Sie die tools: Software Teams verwenden eine Vielzahl von Tools für verschiedene Zwecke. Wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, kann das ein entscheidender Vorteil sein. Probieren Sie einige technische Vorlagen und lernen Sie, sie für Ihre Zwecke zu benutzerdefinieren.

Holen Sie sich einen Mentor: Sich in der dynamischen und komplexen Welt der Softwareentwicklung zurechtzufinden, kann eine Herausforderung sein. Ein Mentor ist ein sicherer Weg, um Ihnen den Weg zu erleichtern. Finden Sie einen Mentor in der Softwaretechnik und holen Sie sich gezielte, umsetzbare Ratschläge.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Versuchen Sie einige der besten Nebenbeschäftigungen für Software-Ingenieure .

Stärken Sie Ihre Karriere als Softwareentwickler mit ClickUp

Die Softwaretechnik ist heute eines der dynamischsten Felder der Welt. Sie trägt über 1,9 Billionen Dollar zum US-BIP bei was mehr als 10 % der nationalen Wirtschaft ausmacht.

Es wird erwartet, dass der Arbeitsmarkt für Softwareentwickler in diesem Jahrzehnt um 25% wachsen zwischen 2022 und 2032, also viel schneller als das durchschnittliche Wachstum aller Branchen. Mit dem Aufkommen von Technologien wie Blockchain, generativer KI, Wearables und Augmented Reality befindet sich die Softwarebranche auf einem steilen Wachstumspfad.

Doch mit der großen Nachfrage kommt auch ein großer Wettbewerb. Es gibt eine Menge frischer Absolventen und Quereinsteiger, die eine Karriere in der Softwarebranche anstreben. Um sich von der Masse abzuheben, muss man besonders auf die kleinen Dinge achten, z. B. lernen, wie man eine beliebte Software benutzt software-Entwicklungstools wie ClickUp .

