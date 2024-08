25 Softwareentwicklungs-KPIs mit Beispielen

Auf die Festlegung von Zielen folgt unweigerlich die Verfolgung ihrer Verwirklichung. Dies ist eine der Hauptaufgaben eines jeden Projektmanagers, und das gilt auch für Softwareentwicklungsmanager.

Projektmanager verwenden spezifische KPIs, um Softwareentwicklungsprojekte effizient zu verwalten. Entwicklungsgeschwindigkeit, Zykluszeit und Vorlaufzeit sind allesamt beispiele für KPIs die für die Verfolgung von Softwareprojekten verwendet werden können.

Diese KPIs für die Softwareentwicklung sind Ihr Werkzeugkasten mit objektiven Daten, mit denen Sie jeden Schritt im Lebenszyklus der Softwareentwicklung verfolgen können, um Engpässe zu erkennen und auf eine kontinuierliche Verbesserung hinzuarbeiten.

Sehen wir uns an, wie Softwareentwicklungsteams den Entwicklungsprozess mit Hilfe der 25 wichtigsten KPIs (Key Performance Indicators) für die Softwareentwicklung optimieren können, um die Entscheidungsfindung zu fördern.

25 Software-Entwicklungs-KPIs

Es gibt unzählige KPIs, die auf spezifische Geschäftsziele und laufende Projekte zugeschnitten sind. Hier sind die 25 wichtigsten KPIs, mit denen Ihr Entwicklungsteam seine Ziele übertreffen kann.

1. Entwicklungsgeschwindigkeit

Entwicklungsgeschwindigkeit

Messen Sie die Leistung des Software-Entwicklungsteams mit der Entwicklungsgeschwindigkeit (Velocity). Sie gibt die Gesamtarbeit an, die Ihr Team während eines Sprints (ein festgelegter Zeitraum, in dem Aufgaben erledigt werden müssen) leisten kann.

Verwenden Sie innerhalb eines Sprints story-Punkte um den Aufwand zu berechnen, der für die Erledigung einer Aufgabe auf einer Skala von eins bis zehn erforderlich ist, wobei eins die schnellste und zehn die komplizierteste Aufgabe darstellt. Indem Sie jeden Sprint und jeden Story Point messen, können Sie die durchschnittliche Geschwindigkeit Ihres Entwicklungsteams innerhalb von drei Sprints nachvollziehen.

Ohne diese Metrik ist es schwierig, zu planen, Prioritäten zu setzen, Ressourcen zuzuweisen und realistische Erwartungen für künftige Projekte festzulegen.

entwicklungsgeschwindigkeit = Gesamtzahl der in einem Sprint abgeschlossenen Story Points

2. Zykluszeit

Verfolgen Sie die Zykluszeit in ClickUp Zykluszeit ist eine DevOps Research and Assessment (DORA) Metrik zur Messung der Zeit, die für die Ausführung einer bestimmten Aufgabe benötigt wird. Sie quantifiziert die Leistung des Teams und schätzt die für die Erledigung künftiger Aufgaben erforderliche Zeit.

In der Softwareentwicklung kann sich die Zykluszeit beispielsweise auf die Zeit beziehen, die für die Behebung eines Fehlers benötigt wird, und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem er einem Entwickler zugewiesen wird und Code-Stabilität und Code-Tests durchläuft, bis er behoben und von der Qualitätssicherung genehmigt wird.

Diese Kennzahl hilft bei der Bewertung der Produktivität des Entwicklerteams und zeigt Bereiche mit Verbesserungsbedarf auf. Sie können die Zykluszeit jeder Aufgabe mit der gewünschten Dauer vergleichen, um zu analysieren, wo das Team Defizite hat.

zykluszeit = Endzeit - Startzeit_

3. Code-Abdeckung

Die Codeabdeckung, auch Testabdeckung genannt, misst den Prozentsatz des getesteten Codes. Diese DevOps-Kennzahl misst die Softwarequalität für Produktions- und Testzwecke.

Sie priorisiert die testgetriebene Entwicklung (TDD) und identifiziert Fehler in Codes. Je höher die Codeabdeckung ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlern.

codeabdeckung = (Anzahl der von Tests ausgeführten Codezeilen / Gesamtzahl der Codezeilen) X100_

4. Häufigkeit des Einsatzes

Die Einführung agiler Methoden kann die Messung der Leistung des Unternehmens erschweren, da das gesamte Team folgende Punkte verfolgen muss agile Metriken während des gesamten Entwicklungszyklus. Bei der Verfolgung der Leistung von software-Entwicklungswerkzeugen und Prozesse im Rahmen eines solchen Prozesses können Sie sich auf den KPI für die Bereitstellungshäufigkeit verlassen.

Er bestimmt die Geschwindigkeit, mit der das Deployment-Team den Code in verschiedenen Abteilungen wie Staging, Testing und Production bereitstellt. Dieser KPI gehört zu den vier DORA-Kennzahlen und ist mit anderen verknüpft, z. B. mit der Fehlerrate bei Änderungen, der Vorlaufzeit für Änderungen und der mittleren Wiederherstellungszeit.

Dieser Software-KPI gibt Aufschluss über die Effizienz und Agilität des Entwicklungsteams, setzt Maßstäbe für die Verbesserung der Bereitstellungspraktiken und hilft bei der kontinuierlichen Verbesserung.

bereitstellungshäufigkeit = Gesamtzahl der Bereitstellungen / Zeitraum_

5. Net Promoter Score

Der Net Promoter Score (NPS) misst die Kundenzufriedenheit auf einer Skala von null bis zehn, wobei null die schlechteste Benutzererfahrung und zehn die beste ist.

Personen, die die Software auf einer Skala von null bis sechs einstufen, werden als Detraktoren bezeichnet, sieben und acht sind passiv, und diejenigen, die sie auf neun oder zehn einstufen, sind Promotoren. Wenn die Zahl der Befürworter größer ist als die der Kritiker, dann schneidet die Software gut ab.

net Promoter Score = (% Promotoren) - (% Detraktoren)_

6. Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)

Bei dem Versuch, die Zuverlässigkeit von Software zu beurteilen, quantifiziert die MTBF-Kennzahl die durchschnittliche Zeit zwischen zwei Softwareausfällen.

In der Softwareentwicklung, wo Ausfälle unvermeidlich sind, ist die MTBF-Metrik entscheidend für die Bewertung von Softwareaufgaben und die Entwicklung von Reparaturstrategien.

mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen (MTBF) = Gesamtbetriebszeit/Gesamtzahl der Ausfälle_

7. Ausfallrate ändern

Die Messung der Softwarequalität ist aufgrund ihrer Subjektivität komplex. Die Kennzahl "Change Failure Rate" gibt einen Einblick in die Softwarequalität, indem sie den Prozentsatz der Implementierungen berechnet, die in der Produktion zu einem Fehler führen.

Eine niedrige Änderungsfehlerrate deutet auf weniger Fehler und hohe Qualität hin. Im Gegensatz dazu bedeutet eine hohe Rate, dass mehr Fehler auftreten und das Team den Code überarbeiten muss.

cFR = (Anzahl der fehlgeschlagenen Änderungen/Anzahl der Änderungen)/100_

Pull Request (PR) Größe

8. Pull Request (PR) Größe

Die Größe von Pull-Requests ist eine Metrik der Softwareentwicklung, die die Anzahl der Codeänderungen in einem einzelnen Pull-Request misst und die Größe oder den Umfang der Änderungen widerspiegelt, die ein Entwickler einführt.

Kleine Pull Requests sind einfacher zu überprüfen und zu bearbeiten, was eine schnellere Integration ermöglicht, spezifischeres Feedback liefert und das Risiko von Fehlern verringert. Im Gegensatz dazu dauert es bei großen Pull Requests länger, sie zu verstehen, zu überprüfen und zu beheben.

9. Defect Detection Ratio (DDR)

Das DDR-Verhältnis misst die Anzahl der vor der Freigabe gefundenen Fehler im Vergleich zu denen, die nach der Freigabe gefunden wurden.

Verwenden Sie die DDR-Kennzahl, um die Anzahl der von Ihrem Testteam übersehenen und von den Kunden festgestellten Fehler zu bewerten, die sich negativ auf deren Erfahrung auswirken.

defect Detection Ratio = (in einer Phase gefundene Fehler + Gesamtfehler) X 100_

10. Code-Abwanderung

Codes müssen bei Software-Upgrades und der Einführung neuer Funktionen häufig überarbeitet werden. Die Code-Churn-Metrik misst die Anzahl der Iterationen, die ein Softwarecode in einem bestimmten Zeitraum benötigt. Ein höherer Code Churn weist auf einen höheren Wartungsaufwand und ein höheres Risiko hin.

Beispielsweise arbeiten DevOp-Teams in der Regel mit einer durchschnittlichen Code-Churn-Rate von 25 %, was bedeutet, dass die Codes zu 75 % effizient sind.

code Churn Rate = Gesamtanzahl der Codezeilen zu Beginn - (hinzugefügte Zeilen + gelöschte Zeilen + geänderte Zeilen)/ Gesamtanzahl der Codezeilen X 100_

11. Code-Vereinfachung

Ein einfacher Code, der erfolgreich ausgeführt wird, ist einem komplexen Code, der ständige Iterationen erfordert, überlegen. Die Einfachheit des Codes kann anhand verschiedener Metriken wie zyklomatische Komplexität, Code-Duplikation, Code-Abwanderung usw. gemessen werden.

Eine gute Einfachheit des Codes bedeutet, dass der Code weniger Zeit benötigt, weniger Iterationen erfordert und weniger Bugs aufweist.

Es gibt keine direkte Formel zur Messung der Einfachheit des Codes wie der zyklomatischen Komplexität, da es sich eher um eine qualitative als um eine quantitative Metrik handelt.

12. Kumulativer Fluss

Verwenden Sie Berichte wie kumulative Flows oder Burnout-Diagramme, um Ihren Sprint-Fortschritt zu verstehen

Softwareentwicklungsmanager wollen oft wissen, in welchem Stadium sich ein Softwareentwicklungsprojekt befindet. Der kumulative Fluss zeigt anhand visueller Diagramme, ob eine Aufgabe genehmigt, in Bearbeitung oder im Backlog-Stadium ist.

Unterschiedliche Farben stehen für unterschiedliche Zustände. Außerdem gibt die Breite des Bandes Aufschluss über die Durchlaufzeit. Mit diesem KPI für die Softwareentwicklung können Sie den Status der Softwareentwicklung messen, Engpässe identifizieren und den Aufwand für die Fertigstellung von Backlog-Elementen berechnen.

13. Fehlerquoten

Die Fehlerrate gibt die Anzahl der Fehler an, die während des Softwaretests identifiziert wurden. Die meisten Software-Entwicklungsteams verwenden diese Kennzahl, um die Fehlerraten über Projekte, Teams und Zeiträume hinweg zu vergleichen, Benchmarks festzulegen und realistische Ziele zur Reduzierung von Fehlern zu setzen.

Man kann sie aus zwei Blickwinkeln betrachten: die Gesamtzahl der entdeckten Fehler und den Schweregrad der identifizierten Bugs.

fehlerrate = (Anzahl der gefundenen Fehler/Gesamtzahl der Codezeilen) X 100_

14. Sprint Burndown

Visualisierung des Sprint-Reportings in ClickUp mit Burnup- und Burndown-Diagrammen

Messen Sie die Gesamtzahl der innerhalb eines Sprints ausgeführten Aufgaben mit der Sprint-Burndown-Metrik. Sie gehört zu den wichtigsten Software-Engineering-KPIs, die die während der Sprints geleistete Arbeit bestimmen. Passen Sie die Leistung des Teams neu an, wenn die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen.

Unternehmen verwenden häufig Sprint-Burndown-Diagramme und messen die Zeit und den Umfang der zu erledigenden Arbeit in Story Points, um Abweichungen vom idealen Fortschritt zu überprüfen.

15. Release Burndown

Der Release Burndown KPI-Metrik misst den Fortschritt der Produktfreigabe und sagt auf der Grundlage früherer Sprints voraus, wie viele Sprints für die Fertigstellung einer Version erforderlich sind.

Verwenden Sie ein Release-Burndown-Diagramm, um festzustellen, ob die Vorgänge pünktlich laufen oder hinter dem Zeitplan zurückbleiben, und um den Projektfortschritt gegenüber den Stakeholdern zu demonstrieren.

16. Fluss-Effizienz

Der Leistungsindikator für die Ablaufeffizienz verfolgt das Verhältnis von Gesamt- und aktiver Zeit, um einen Einblick in die Stillstandszeit zu geben und den Arbeitsablauf zu optimieren.

fließeffizienz = (Wertschöpfungszeit / Durchlaufzeit) X 100_

Wertsteigernde Zeit = Zeit, die für Aktivitäten aufgewendet wird, die direkt zu den Bedürfnissen des Kunden beitragen, wie Quellcode/Tests.

Gesamte Durchlaufzeit = Zeit ab dem Zeitpunkt, an dem ein Workitem in das Kanban-System eingegeben wird, bis zur Lieferung an den Kunden.

17. Mittlere Zeit bis zur Reparatur (MTTR)

Die mittlere Reparaturzeit bezieht sich auf die Gesamtzeit, die ein System benötigt, um ein Problem oder einen Fehler zu beheben. Sie umfasst die Reparatur- und Testzeit, um die gesamte Zeit bis zur vollen Funktionsfähigkeit der Software einzubeziehen.

Eine hohe MTTR in Softwareentwicklungsprojekten kann zu ungeplanten Ausfallzeiten führen.

Die MTTR bewertet die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Systeme und Geräte und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten und Fehlertrends auf, so dass Ihre Softwareentwickler die Wartungsstrategien optimieren können.

mTTR = Gesamtwartungszeit / Anzahl der Reparaturen_

18. Warteschlangenzeit

Die Warteschlangenzeit ist die Bearbeitungszeit von der Ausstellung eines Tickets bis zu seiner Erledigung. Sie bezieht sich auf den Zeitraum, in dem sich das Ticket noch in der Warteschlange befindet und nicht bearbeitet oder gelöst wurde.

Lange Warteschlangenzeiten können durch einen Mangel an QS-Spezialisten, schlechte interne Kommunikation oder unzureichende Tools und Unterstützung verursacht werden. Dieser KPI zeigt an, wie optimiert die Pipeline ist; je niedriger er also ist, desto besser.

19. Scope Completion Rate

Je schneller der Ticket-Abschluss erfolgt, desto positiver wirkt sich dies auf die Effizienz des Softwareentwicklungsteams aus. Die Scope Completion Rate ist eine Metrik, die die Gesamtzahl der innerhalb eines Sprints abgeschlossenen Tickets bestimmt.

Eine niedrige Scope Completion Rate deutet auf nicht optimierte Prozesse, unrealistische Ziele oder zu wenige Mitarbeiter hin.

20. Umfang hinzugefügt

Der hinzugefügte Umfang ist eine wichtige Kennzahl für alle Softwareentwicklungsmanager, da sie die Gesamtzahl der nach dem Sprintbeginn hinzugefügten Story-Punkte angibt.

Ein hoher Prozentsatz an hinzugefügtem Umfang deutet auf einen Mangel an Planung hin, um die bevorstehenden Herausforderungen zu bestimmen. Er stört die Sprint-Planung, da er die Möglichkeit der Durchführung neuer Arbeiten einschränkt.

Um den hinzugefügten Umfang zu senken, sollten Sie Funktionen eliminieren, die mehr Zeit erfordern, als Ihr Team aufwenden kann. Sie können auch eine Wartungsprognose erstellen, die den Zeit- und Arbeitsaufwand angibt, der erforderlich ist, um die Funktion langfristig am Laufen zu halten.

21. Vorlaufzeit

Mit ClickUp können Sie Durchlaufzeitdiagramme anpassen, um kritische Projektmetriken zu verfolgen

Die Durchlaufzeit misst die Gesamtzeit einer Aufgabe von der Anfrage bis zur Fertigstellung. Im Gegensatz zur Zykluszeit für Softwareentwicklungsteams berücksichtigt sie auch die Wartezeit, Genehmigungen und Überprüfungen, die erforderlich sind, bevor die Aufgabe abgeschlossen ist.

Eine niedrigere Durchlaufzeit bedeutet eine schnellere Markteinführung, eine höhere Flexibilität und eine effiziente Ressourcennutzung. Zusammen tragen diese Faktoren zu einer höheren Kundenzufriedenheit bei.

vorlaufzeit = Zeitstempel der Bereitstellung - Zeitstempel der Freigabe_

22. Vergeudete Anstrengung

Die Metrik "Verschwendeter Aufwand" misst die Zeit und die Ressourcen, die für Aufgaben aufgewendet werden, die nicht zum endgültigen Projekt oder zu den Unternehmenszielen beitragen.

Wenn das Team beispielsweise an einer Softwarefunktion gearbeitet hat, die nach zwei Wochen als irrelevant angesehen wurde, wäre der verschwendete Aufwand der Betrag, der allen Entwicklern für ihre Arbeit in diesen zwei Wochen gezahlt wurde.

Steigerung der Produktivität und Verkürzung der Markteinführungszeit, kPIs messen für die Softwareentwicklung, wie z. B. verschwendeter Aufwand, und finden Sie Wege, diesen für den Projekterfolg zu reduzieren.

verschwendeter Aufwand = (Gesamter verschwendeter Aufwand / Gesamtaufwand) X 100_

23. Unterbrechungen

Die Unterbrechungsmetrik misst die Gesamtzahl der unterbrochenen Aufgaben innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sie können auch die Gesamtzahl der Unterbrechungen innerhalb einer Aufgabe messen, um einen besseren Überblick zu erhalten.

Unterbrechungen wirken sich direkt auf die Leistung aus und müssen gemessen werden, um realistische Zeitpläne einzuhalten. Einige Beispiele für Unterbrechungen sind technische Probleme, Systemausfälle, persönliche Unterbrechungen oder Unterbrechungen aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Ressourcen.

unterbrechungsrate = (Gesamtzahl der Unterbrechungen / Gesamtarbeitszeit) X 100_

24. Einstellung und Einarbeitungszeit

Sie benötigen angemessene Ressourcen für die Durchführung Ihres Softwareentwicklungszyklus. Die Einstellung eines Teams von qualifizierten Entwicklern nimmt manchmal Zeit in Anspruch, was die Notwendigkeit unterstreicht, realistische Erwartungen an die Aufgabenerfüllung zu stellen.

Die Einstellungszeit definiert den Zeitraum von der Bewerbung bis zur Annahme der Stelle. Berücksichtigen Sie dabei auch die Anlaufzeit, d. h. die Zeit zwischen der Einstellung des Bewerbers und dem Zeitpunkt, zu dem er in dieser Rolle voll produktiv wird.

Berücksichtigen Sie diese beiden Marker bei der Schätzung des Softwareentwicklungslebenszyklus.

25. Voraussichtliches Lieferdatum

Stakeholder verlangen oft ein voraussichtliches Lieferdatum für die Fertigstellung der Software, und dieser KPI hilft funktionsübergreifenden Abteilungen bei der Planung ihrer Arbeit.

Das Auslieferungsdatum kann sich im Laufe der Arbeiten ändern und kann bei Änderungen angepasst werden.

Herausforderungen bei der Implementierung von Softwareentwicklungs-KPIs und Tipps zu deren Überwindung

Die Auswahl der richtigen KPIs

Bei der Festlegung von KPIs für die Softwareentwicklung kann es eine Herausforderung sein, die für Ihr Projekt relevantesten herauszufinden. Wie wählen Sie aus den verschiedenen Optionen die wichtigsten Leistungskennzahlen aus?

Wir empfehlen, mit den Unternehmenszielen und KPIs zu beginnen, die die strategischen Initiativen unterstützen. Zu den Schlüsselbereichen, auf die die Softwareentwicklung einen wesentlichen Einfluss haben kann, gehören beispielsweise die Verbesserung der Produktqualität, die Steigerung der Kundenzufriedenheit und die Verkürzung der Markteinführungszeit.

Zu den entsprechenden KPIs, die einen geschäftlichen Mehrwert schaffen, gehören Codeabdeckung, Zykluszeit, Codequalität, MTTR für die Verbesserung der Produktqualität, NPS für die Kundenzufriedenheit und Einsatzhäufigkeit für die Markteinführung.

Sammeln Sie Beiträge von Ingenieuren, Testern, Entwicklern, Projektmanagern und Produktentwicklern, um die Zusammenarbeit zu fördern und die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Implementierung zu erhöhen.

Regelmäßige Anpassung und Verfolgung der KPIs

KPIs sind nicht statisch; sie müssen regelmäßig an sich ändernde Anforderungen und Geschäftsziele angepasst werden. Sie können über Tabellenkalkulationen nachverfolgt werden, was jedoch aufgrund der Versionskontrolle, des Mangels an automatisierten Datenänderungen und des rollenbasierten Zugriffs nur begrenzt skalierbar ist.

Sie benötigen eine Software oder eine Vorlage, um Ihre Softwareentwicklungs-KPIs für einen erfolgreichen Projektabschluss zu verfolgen und anzupassen.

Fehlende Abstimmung innerhalb der Teams

Nehmen wir ein Szenario an, in dem das Entwicklungsteam den NPS-Wert misst und priorisiert, aber vergisst, ihn an das Kundensupportteam weiterzugeben. Ohne diese Abstimmung könnte das Supportteam der Geschwindigkeit Vorrang vor der Kundenzufriedenheit einräumen und damit das Geschäftsziel untergraben.

Neben der Messung der relevanten KPI-Kennzahl müssen Sie diese mit den betreffenden Teammitgliedern kommunizieren, damit diese ihre Bedeutung und die Ausrichtung auf die Unternehmensziele verstehen.

Wie können Sie ohne ein gemeinsames Dashboard oder eine gemeinsame Software sicherstellen, dass alle Mitarbeiter die KPIs kennen und in der Lage sind, zu deren Erreichung beizutragen?

Die Verfolgung von Daten auf der Grundlage von Tabellenkalkulationen hat mehrere Schwachstellen, wie z. B. doppelte Einträge, manuelle Eingabefehler und veraltete Informationen, die zu Fehlentscheidungen führen können.

in vielen Unternehmen entstehen Datensilos, in denen jede Abteilung isoliert mit ihren eigenen Daten und Methoden arbeitet.

So kann beispielsweise das Cybersicherheitsteam innerhalb des Unternehmens mit unterschiedlichen Datenquellen arbeiten. Im Gegensatz dazu könnte das Entwicklungsteam über getrennte Methoden verfügen, während diese Teams ein gemeinsames Ziel verfolgen - die Reduzierung von Software-Schwachstellen, die für Cyberangriffe anfällig sind.

Das Ergebnis ist eine fragmentierte Landschaft ohne eine einzige Quelle der Wahrheit. Unternehmen dürfen die Bedeutung von Datenhygiene und Aktualität für eine fundierte Entscheidungsfindung nicht unterschätzen, insbesondere wenn funktionsübergreifende Teams auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Eine einzige Wahrheitsquelle, bei der alle Teams auf dieselben zentralen Daten zugreifen können, ist unerlässlich.

Wie man KPIs für die Softwareentwicklung verfolgt und implementiert

Sobald Sie die wichtigsten KPIs für die Softwareentwicklung kennen, stellt sich die Frage, wie Sie diese verfolgen und umsetzen können.

Die Verfolgung von Software-KPIs ist zeitaufwändig und fehlerhaft ohne effektive Tools, die eindeutige Datenpunkte in einer klaren und umsetzbaren Weise liefern.

ClickUp ist eine umfassende Plattform, mit der Sie alle wichtigen Leistungsindikatoren für Ihr Softwareprojekt verfolgen und sicherstellen können, dass diese mit Ihren geschäftlichen und strategischen Zielen übereinstimmen.

Sie können die ClickUp Dashboards um die wichtigsten KPIs mit Echtzeitdaten zu verfolgen und eine effektive und rechtzeitige Entscheidungsfindung zu fördern. Das Dashboard kann mit Sprint-Reporting-Karten wie Velocity-Karten, Burndown-Karten, Burnup-Karten, kumuliertem Fluss, Zykluszeit und Vorlaufzeit angepasst werden.

Bauen Sie mit ClickUp Dashboards das perfekte Kontrollzentrum für jedes Projekt

Alle diese Karten werden regelmäßig aktualisiert (außer Velocity), um die Verfolgung von KPIs zu vereinfachen und den Entwicklungsaufwand zu messen. Diese Karten verfügen über verschiedene Anpassungsoptionen, einschließlich Quelle, Zeitbereich, Stichprobenzeitraum, Arbeitsmenge, Aufgabenfilter usw.

ClickUp Dashboards integrieren wertvolle Daten aus verschiedenen Quellen, um ein ganzheitliches Bild der Softwareentwicklung zu vermitteln projektmetriken und Leistung. Diese Daten können verwendet werden, um datengestützte Entscheidungen über den Softwareentwicklungsprozess zu treffen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und den gesamten Entwicklungsprozess zu optimieren.

ClickUp KPI-Vorlagen

Erfolg ist eine Frage der KPIs, und als Manager müssen Sie messen, was für Ihr Softwareentwicklungsteam funktioniert und was nicht.

ClickUp software-Entwicklungsvorlagen sind für die hochwertige Softwareentwicklung konzipiert. Sie kommen mit gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Unterkategorien und helfen bei der Verfolgung projektmanagement-KPIs mit benutzerdefinierten Ansichten, Zuständen und Feldern.

Verfolgen Sie Ihre KPIs mit dem ClickUp KPI Tracking Template

ClickUp KPI-Vorlage macht die KPI-Messung zu einem Kinderspiel, egal ob Sie ein Startup oder ein etabliertes Unternehmen sind. Mit dieser Vorlage können Sie:

Bleiben Sie auf dem Laufenden über Ihre wichtigsten Datenpunkte - alles an einem Ort für alle Ihre Softwareentwickler

Sie erhalten Einblick in die Arbeit Ihres Entwicklungsteams, indem Sie den Fortschritt anhand der Ziele verfolgen

Trends erkennen und den Fortschritt Ihrer wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) mit einem visuellen Diagramm verfolgen und messen

So geht's ClickUp für Software-Entwicklungsteams vereinfacht die Messung von KPIs:

Ziele erstellen : Entwerfen Sie messbare und erreichbare Ziele, die mit Ihren lang- und kurzfristigen Zielen übereinstimmen

: Entwerfen Sie messbare und erreichbare Ziele, die mit Ihren lang- und kurzfristigen Zielen übereinstimmen KlickUp Dashboard : Identifizieren Sie die Kennzahlen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen, und nutzen Sie das Dashboard, um sie zu verfolgen

: Identifizieren Sie die Kennzahlen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passen, und nutzen Sie das Dashboard, um sie zu verfolgen Meilensteine erstellen : Verfolgen Sie die Metriken selbst oder verwenden Sie automatisierte Analysetools, um die Leistung in Echtzeit zu verfolgen

: Verfolgen Sie die Metriken selbst oder verwenden Sie automatisierte Analysetools, um die Leistung in Echtzeit zu verfolgen Ergebnisse analysieren: Nutzen Sie die ClickUp-Gantt-Diagramm-Ansicht oder die Board-Ansicht, um die Ergebnisse zu analysieren und die Ziele nach Bedarf zu ändern

Auswirkungen der Qualitätssicherung auf die KPIs der Softwareentwicklung

Die Qualitätssicherung muss bei der Messung von Softwareentwicklungskennzahlen eine zentrale Rolle spielen, von der Identifizierung von Sicherheitsmängeln bis zum Testen der Software zur Fehlererkennung.

Ein strukturierter und zuverlässiger Testprozess stellt sicher, dass das Entwicklungsteam alle Fehler und Probleme behebt, bevor der Kunde Ihr Produkt/Ihre Software nutzt.

Darüber hinaus reduziert eine optimale Qualität die Zeit für die Überarbeitung des Codes und senkt die Fehlerrate und die Fehlererkennungsquote. Aus diesem Grund empfehlen wir, die Qualitätssicherung für schnelle und reibungslose Softwareentwicklungsprozesse zu optimieren.

Messen Sie die KPIs der Softwareentwicklung, um Ihre Chancen auf Projekterfüllung zu maximieren

Die Softwareentwicklung ist ein iterativer Prozess, der häufige Überwachung und Anpassungen erfordert, um den Projekterfolg sicherzustellen. Die Festlegung von KPIs für die Softwareentwicklung sorgt dafür, dass alle Beteiligten zur Verantwortung gezogen werden und die Softwareentwicklung auf die Unternehmensziele ausgerichtet wird.

Sie dienen den Software-Entwicklungsteams als Nordstern, der den täglichen Fortschritt misst und den Führungskräften und Managern hilft, das Gesamtbild besser zu verstehen.

Integrieren Sie die Projektmanagement-Software von ClickUp in den Softwareentwicklungsprozess, um den Fortschritt zu messen, KPIs zu verfolgen, sie bei Bedarf anzupassen und Ihren Entwicklungsprozess zu optimieren. Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp um Ihre KPIs für die Softwareentwicklung festzulegen und zu verfolgen.