über 50 Beispiele für Hobbys und Interessen für Ihren Lebenslauf

Lebensläufe sind eine Möglichkeit für uns, potenziellen Arbeitgebern zu zeigen, was wir zu bieten haben.

Natürlich dient ein Lebenslauf in erster Linie dazu, Ihre beruflichen Fähigkeiten, Fachkenntnisse und Ihren Bildungshintergrund zu präsentieren, aber um im Beruf erfolgreich zu sein, braucht es mehr als das.

Wenn Sie Ihre Hobbys und Interessen in Ihren Lebenslauf aufnehmen, können Sie sich als vielseitige Persönlichkeit positionieren, die wahrscheinlich viele Gemeinsamkeiten mit Kollegen, Teamkollegen und Clients hat.

Der Abschnitt "Hobbys und Interessen" in Ihrem Lebenslauf ist ein guter Ort, um dies zu präsentieren. Indem Sie die Aktivitäten und Interessen auflisten, die Ihnen Freude und Entspannung bereiten, geben Sie Personalverantwortlichen einen Einblick in Ihr Leben außerhalb der Arbeit. Sie (und Ihre zukünftigen Kollegen) können diese Informationen nutzen, um auf persönlicher Ebene mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Ein Lebenslauf mit vielfältigen Interessen hebt Sie von der Konkurrenz ab und kann sogar Ihre Chancen auf den Job erhöhen.

Wenn Sie nicht wissen, welche Hobbys und Interessen Sie in Ihren Lebenslauf aufnehmen sollen, dann ist dieser Leitfaden genau das Richtige für Sie! 🫵

Sollten Sie Hobbys und Interessen in Ihren Lebenslauf aufnehmen?

Die kurze Antwort lautet: Ja! Hobbys und Interessen zeigen potenziellen Arbeitgebern, dass Sie auch außerhalb der Arbeit produktiv sind.

Nehmen wir eine Bewerberin, die eine Leidenschaft für Klettern hat. Wenn sie dies in ihrem Lebenslauf aufführt, zeigt dies ihre Ausdauer und ihre Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten. Es zeigt auch ihr Talent für Problemlösungen, wenn sie sich ihren Weg die Wand hinauf bahnt. All dies sind Eigenschaften, die bei einem Mitarbeiter geschätzt werden und die Arbeitgeber sehr wertschätzen.

So können Sie mit einem Abschnitt über Hobbys und Interessen Ihren Lebenslauf von gut zu ausgezeichnet verbessern:

Ihre Fähigkeiten kommen zum Vorschein: Ihre Hobbys sind ein Indikator für übertragbare Fähigkeiten. Sie kochen gerne? Ihre Liebe zum Detail wird Ihnen beim Überprüfen von Dokumenten oder beim Erstellen komplexer Projektpläne zugute kommen. Sie sind begeisterter Fotograf? Ihr scharfes Auge und Ihre Fähigkeit, einen Moment einzufangen, könnten Sie für Rollen im Grafikdesign, Marketing, in der Kreativbranche oder im Produktdesign prädestinieren

Persönlichkeitskraft: Ihre Hobbys bieten einen einzigartigen Einblick in Ihre Persönlichkeit. Sind Sie ein geselliger Mensch, der gerne im Team Sport treibt, oder ein detailorientierter Lego-Fan, der gerne alleine an Projekten arbeitet? Diese Details vermitteln ein Bild von Ihrem Arbeitsstil und davon, wie Sie in die Unternehmenskultur passen könnten

Erfahrungsbooster: Hochschulabsolventen oder Personen , die sich beruflich neu orientieren, haben möglicherweise einen Lebenslauf, der wenig Berufserfahrung aufweist. Hier können Hobbys und Interessen Abhilfe schaffen. Sie zeigen Ihre Vielseitigkeit, Ihre Initiative und Ihr Potenzial als zukünftige Bereicherung für den Personalverantwortlichen

Hobbys und Interessen helfen Ihnen auch dabei, sich von der Arbeit zu erholen, sodass Sie eine gesunde Work-Life-Balance aufrechterhalten können.

💡Profi-Tipp: Für Studenten sind Nebenjobs und Hochschulprojekte eine großartige Ergänzung für den Lebenslauf, da sie eine unternehmerische Denkweise hervorheben.

Was ist der Unterschied zwischen Zinsen und Hobbys?

Hobbys und Interessen mögen ähnlich erscheinen, aber es gibt feine Unterschiede zwischen den beiden.

Schauen wir uns das genauer an. 🛠️

Was sind Hobbys?

Das sind Aktivitäten, denen Sie regelmäßig nachgehen. Sie erfordern oft Zeit und die Entwicklung von Fähigkeiten. Vor allem aber machen Hobbys Spaß. Denken Sie an Aktivitäten wie Klettern, Gartenarbeit oder Gitarre spielen. Diese Aktivitäten zeigen wertvolle übertragbare Fähigkeiten, die Arbeitgeber suchen.

Beispielsweise zeugt Gartenarbeit von Geduld, Liebe zum Detail und der Fähigkeit, komplexe Zyklen zu verfolgen. Gitarre spielen unterstreicht Ihre Hingabe zum Üben, Ihre Fähigkeit, schwierige Fertigkeiten zu erlernen (wie Noten lesen) und Ihr Potenzial für Teamarbeit, wenn Sie in einer Band spielen.

Was sind Interessen?

Das sind Themen oder Aktivitäten, die Ihre Neugier wecken, denen Sie aber vielleicht nicht so oft aktiv nachgehen. Vielleicht fasziniert Sie Astrophysik oder Sie lesen gerne Reiseblogs.

Auch wenn Ihre Interessen nicht unbedingt bestimmte Fähigkeiten hervorheben, haben sie dennoch einen Wert! Sie geben einen Einblick in Ihre Persönlichkeit und zeigen, was Sie intellektuell begeistert.

Was gehört also in Ihren Lebenslauf?

Die Antwort: beides, aber strategisch!

Konzentrieren Sie sich auf Hobbys: Geben Sie Hobbys den Vorrang, die in direktem Zusammenhang mit den in der Stellenbeschreibung geforderten Fähigkeiten oder Eigenschaften stehen. Wenn Sie sich für eine Stelle im Landschaftsbau bewerben, wäre Ihr Hobby Gartenarbeit, das Ihre Kenntnisse über Pflanzen und Ihr Engagement für die Erhaltung eines gesunden Ökosystems unter Beweis stellt, eine gute Wahl

Verwenden Sie Interessen (aber sparsam): Wählen Sie persönliche Interessen, die Ihre Persönlichkeit wirklich widerspiegeln und während des Vorstellungsgesprächs zu einer Unterhaltung führen könnten. Wenn Sie Ihre Liebe zu Reiseblogs erwähnen, könnte dies bei einem Unternehmen Anklang finden, das Wert auf eine globale Denkweise legt

Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten: Relevanz ist der Schlüssel: Sowohl Hobbys als auch Interessen sollten idealerweise für die Position relevant sein, auf die Sie sich bewerben

Qualität statt Quantität: Es ist besser, einige wenige aussagekräftige Hobbys aufzulisten als eine lange Liste allgemeiner Interessen. "Fernsehen" ist beispielsweise kein Hobby, das Sie in Ihrem Lebenslauf erwähnen sollten

Zeigen, nicht erzählen: Verwenden Sie aussagekräftige Verben, um zu beschreiben, wie Ihre Hobbys zu Ihren Fähigkeiten beitragen

Wenn Sie den Unterschied zwischen Hobbys und Interessen verstehen, können Sie einen Lebenslauf erstellen, der mehr ist als nur eine Liste Ihrer Erfahrungen. Wenn Sie diese strategisch in Ihren Lebenslauf einbauen, können Sie eine überzeugende Geschichte über Ihre einzigartigen Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit erzählen.

Verschiedene Arten von Hobbys, die Sie in Ihrem Lebenslauf hervorheben sollten

Wir haben festgestellt, dass Hobbys eine gute Möglichkeit sind, einen Lebenslauf aufzuwerten, aber wo fängt man bei so vielen Möglichkeiten überhaupt an?

Die gute Nachricht ist, dass es eine Kategorie für alle Arten von persönlichen Interessen gibt!

Im Folgenden finden Sie Beschreibungen beliebter Hobbys und wie diese Ihren Lebenslauf aufwerten können. 👇

Sport: Von Mannschaftssportarten wie Basketball bis hin zu Einzelsportarten wie Laufen – sportliche Hobbys zeugen von Engagement, Ausdauer und der Fähigkeit, auf ein Ziel hinzuarbeiten. Mannschaftssportarten heben darüber hinaus die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Kommunikation hervor Kreative Aktivitäten: Ob Sie ein großartiger Maler, ein Meisterbäcker oder ein Code-Genie sind, das Videospiele entwickelt – kreative Hobbys zeugen von Problemlösungskompetenz, Kreativität und der Fähigkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen Intellektuelle Herausforderungen: Verbringen Sie Ihre Freizeit damit, Sachbücher zu verschlingen oder knifflige Rätsel zu lösen? Diese Aktivitäten unterstreichen Ihre intellektuelle Neugier, Ihr analytisches Denken und Ihre Liebe zum Lernen – alles Eigenschaften, die hoch effektive Menschen auszeichnen Technische Kompetenz: Sie bauen Ihren eigenen Computer, lernen eine neue Programmiersprache oder entwickeln in Ihrer Freizeit Apps? Diese technisch versierten Hobbys zeigen Ihre digitale Kompetenz und Ihre Fähigkeit, sich schnell neue Fähigkeiten anzueignen Künstlerische Interessen: Das Spielen eines Musikinstruments, Komponieren oder Fotografieren – künstlerische Hobbys zeigen Ihre Fähigkeit, sich kreativ auszudrücken, Ihre Hingabe zum Üben und Ihr Potenzial, neue Perspektiven einzubringen Kulturelle Interessen und Reisen: Diese Aktivitäten zeigen Ihre Offenheit für neue Erfahrungen und Ihre Anpassungsfähigkeit. Freiwilligenarbeit im Ausland oder zu Hause zeugt von Ihrer Selbstlosigkeit, Großzügigkeit und Ihrer Fähigkeit, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft in Kontakt zu treten

💡Profi-Tipp: Der Schlüssel liegt darin, Hobbys zu wählen, die für die Position, auf die Sie sich bewerben, relevant sind. Sie müssen die Fähigkeiten und Qualitäten hervorheben, die Sie besitzen, da diese implizit gute Arbeitsgewohnheiten symbolisieren.

Wie entscheidet man, welche Hobbys und Interessen man angibt?

Wenn Sie noch keine Hobbys und Interessen haben, die Sie Ihrem Lebenslauf hinzufügen können, kann die Nutzung von Tools zur persönlichen Weiterentwicklung ein guter Ausgangspunkt sein, um diese weiter auszubauen.

Wenn Sie jedoch eine übermäßig lange Liste mit Hobbys und Interessen haben und nicht wissen, welche Sie in Ihrem Lebenslauf angeben sollen, finden Sie hier einige Tipps, die Ihnen dabei helfen, eine aussagekräftige Auswahl zu treffen. ✅

1. Entschlüsseln Sie die Stellenbeschreibung und die Unternehmenskultur

Lesen Sie die Stellenbeschreibung sorgfältig durch. Achten Sie besonders auf die erforderlichen Fähigkeiten und gewünschten Eigenschaften. Informieren Sie sich anschließend auf der Website und in den sozialen Medien des Unternehmens.

Verschaffen Sie sich einen Überblick: Wie ist das Arbeitsumfeld? Wird Wert auf Zusammenarbeit oder unabhängiges Arbeiten gelegt? Teilen die Mitarbeiter ihre kreativen Ideen in Unternehmensblogs oder LinkedIn-Profilen?

Suchen Sie nach Hinweisen, die Ihnen helfen können, Ihre Hobbys und Interessen so anzupassen, dass sie mit der Unternehmenskultur übereinstimmen.

Wenn Sie sich beispielsweise für eine Rolle im Marketing bei einem Start-up bewerben, heben Sie Ihre Teilnahme an einem lokalen Hackathon hervor (intellektuelle Herausforderung und technologische Kompetenz), um Ihre Fähigkeit zu demonstrieren, in einem dynamischen Umfeld zu bestehen und unter Druck zu arbeiten.

2. Branchenrelevanz

Einige Hobbys eignen sich von Natur aus für bestimmte Branchen.

Bewerben Sie sich für eine Position im Bereich Grafikdesign? Wenn Sie Ihre Leidenschaft für Fotografie (künstlerische Interessen) erwähnen, signalisieren Sie damit ein Gespür für visuelles Design, Ästhetik und das Potenzial, ansprechende Grafiken zu erstellen.

Ein Beispiel: Sie sind frischgebackener Absolvent und bewerben sich um eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einer wissenschaftlichen Einrichtung. Wenn Sie Ihre Liebe zur Astronomie (intellektuelle Herausforderung) in Ihrer Liste aufführen, zeigen Sie Ihre wissenschaftliche Neugier und passen perfekt zum Schwerpunkt der Einrichtung.

3. Vermeiden Sie irrelevante Hobbys

Ihr Lebenslauf ist zwar eine Plattform, um Ihre Persönlichkeit zu präsentieren, aber es ist ratsam, Hobbys zu vermeiden, die kontrovers oder für den Job völlig irrelevant sein könnten.

Halten Sie sich an Aktivitäten, die Sie in einem positiven Licht erscheinen lassen und Ihre Vielseitigkeit hervorheben.

Passen Sie Ihre Auswahl an die jeweilige Rolle an:

Hier sind einige konkrete Beispiele dafür, wie Hobbys mit verschiedenen Rollen in Verbindung gebracht werden können:

Projektmanager: Die Leitung eines Gemeinschaftsgartens (kreative Tätigkeit und Kontakt mit Menschen) zeigt Ihre organisatorischen Fähigkeiten, Ihre Fähigkeit, Aufgaben zu delegieren, und Ihr Engagement, Projekte bis zum Abschluss durchzuziehen

Softwareentwickler: Die Teilnahme an Open-Source-Softwareprojekten (Technologiekompetenz) zeigt Ihre Leidenschaft für das Codieren, Ihre Fähigkeit zur Zusammenarbeit in einer virtuellen Umgebung und Ihr Engagement für kontinuierliches Lernen

Kundendienstmitarbeiter: Freiwilligenarbeit in einem Tierheim (kulturelle und Reiseinteressen) zeugt von Mitgefühl, Einfühlungsvermögen und hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten – allesamt Eigenschaften, die für den Aufbau einer guten Beziehung zu Kunden unerlässlich sind

Lesen Sie auch: 10 kostenlose Vorlagen für die persönliche Lebensplanung

Wie Sie Hobbys und Interessen in Ihrem Lebenslauf aufführen

Nachdem wir nun festgestellt haben, dass Hobbys und Interessen wichtig sind, wie können Sie diese in einen wirkungsvollen Abschnitt Ihres Lebenslaufs einbauen und positionieren? 📑

Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen, Ihre Leidenschaften strategisch in Szene zu setzen:

Erstellen Sie einen eigenen Abschnitt "Zinsen"

Am besten erstellen Sie einen separaten Abschnitt "Zinsen" am Ende Ihres Lebenslaufs. Der Begriff "Zinsen" klingt professionell und spiegelt Ihre Persönlichkeit in den Aktivitäten wider, die Ihnen Spaß machen.

Warum funktioniert das?

Ein eigener Abschnitt "Zinsen" sorgt für einen übersichtlichen und ansprechenden Lebenslauf. Außerdem signalisiert er dem Personalverantwortlichen, dass Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, Ihre Kandidatur von allen Seiten zu präsentieren.

Fügen Sie sie hinzu, wenn sie einen Wert darstellen

Es gibt keine festen Regeln für die Angabe von Interessen, aber im Allgemeinen ist es von Vorteil, wenn:

Sie haben nur wenig Berufserfahrung: Hochschulabsolventen oder Quereinsteiger haben möglicherweise noch keine umfangreiche Berufserfahrung. Hobbys und Interessen können diese Lücke füllen und Ihre Fähigkeiten, Ihre Initiative und Ihr Potenzial hervorheben

Ihre Hobbys stehen in direktem Zusammenhang mit den in der Stellenbeschreibung hervorgehobenen Fähigkeiten oder Eigenschaften: Das ist der Sweet Spot! Lassen Sie Ihre Leidenschaften Ihre übertragbaren Fähigkeiten demonstrieren

Sie geben einen Einblick in Ihre Persönlichkeit und Ihre kulturelle Eignung für das Unternehmen: Zeigen Ihre Hobbys Teamgeist oder Liebe zum Detail? Diese Details können Ihnen helfen, sich mit der Unternehmenskultur zu identifizieren

💡Profi-Tipp: Wenn Sie sich beruflich neu orientieren, aktualisieren Sie Ihre Karriere-Karte und listen Sie Fähigkeiten aus Ihrer bisherigen Karriere auf, die für das neue Feld relevant sind. Geben Sie sowohl Soft Skills (wie Kommunikation, Führungsqualitäten und Problemlösungskompetenz) als auch Hard Skills (wie technisches Fachwissen oder Projektmanagement) an. Nennen Sie konkrete Beispiele dafür, wie Sie diese Fähigkeiten in der Vergangenheit eingesetzt haben.

Gehen Sie ins Detail, erstellen Sie keine bloße Liste

Listen Sie nicht einfach Ihre Hobbys auf – gehen Sie einen Schritt weiter! Verwenden Sie Aufzählungspunkte mit Aktionsverben, um Ihr Engagement zu beschreiben und wie diese Aktivitäten mit wertvollen Fähigkeiten für den Job in Verbindung stehen.

Anstatt einfach "Klettern" zu schreiben, schreiben Sie "Ich klettere gerne auf anspruchsvollen Felsen oder schwierigen Kletterrouten"

In diesem Beispiel wird die Beschreibung des Hobbys auf eine Rolle im Marketing zugeschnitten, indem relevante Fähigkeiten hervorgehoben werden: Zielsetzung: Beim Klettern geht es oft darum, sich bestimmte Ziele zu setzen, um den Gipfel einer Route zu erreichen oder einen schwierigen Abschnitt zu bewältigen

Beharrlichkeit: Dieser Sport erfordert Ausdauer und die Fähigkeit, auch bei Herausforderungen nicht aufzugeben

Problemlösung: Kletterer müssen die Route analysieren, ihre Bewegungen planen und ihre Strategie während des Kletterns anpassen – alles wertvolle Fähigkeiten, um Marketingherausforderungen zu meistern

Prioritäten setzen und strategisch vorgehen

Wählen Sie bis zu fünf aussagekräftige Hobbys oder Interessen aus, die am besten zu der Position passen, auf die Sie sich bewerben. Listen Sie die relevantesten zuerst auf, um die Aufmerksamkeit des Personalverantwortlichen auf sich zu ziehen.

Warum funktioniert das?

Personalverantwortliche verbringen in der Regel weniger als eine Minute damit, Lebensläufe zu überfliegen. Indem Sie Ihre relevantesten Hobbys hervorheben, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Fähigkeiten sehen, die Sie hervorheben möchten.

Verwenden Sie ClickUp

Vergessen Sie statische Dokumente, die Ihrer Kreativität keinen Raum lassen.

Vergessen Sie statische Dokumente, die Ihrer Kreativität keinen Raum lassen. Verwenden Sie ClickUp, um Ihren Lebenslauf zu erstellen, und machen Sie sich bereit für Ihren neuen Job!

Verwenden Sie ClickUp Docs, um dynamische Lebensläufe mit umfangreichen Formatierungs-Features zu erstellen

ClickUp Docs bietet einen dynamischen Workspace (also ein lebendes Dokument), in dem Sie Ideen sammeln, schreiben und den Inhalt für den Abschnitt "Interessen" Ihres Lebenslaufs oder sogar den gesamten Lebenslauf überarbeiten können!

Es hilft Ihnen, über die Grenzen traditioneller Dokumente hinauszuspringen, zu springen und Neues zu entdecken.

Hier können Sie frei brainstormen und alle Ihre Hobbys und Interessen notieren, egal wie groß oder klein sie sind. Es gibt keinen Druck, sofort perfekt zu sein; schreiben Sie einfach alles auf, was Sie begeistert.

Und wenn Sie bei der Ausarbeitung überzeugender Beschreibungen, die die Fähigkeiten hinter Ihren Hobbys hervorheben, an kreative Grenzen stoßen? ClickUp hilft Ihnen dabei, Schreibblockaden zu überwinden und gleichzeitig Ihren Lebenslauf zu erstellen.

Fragen Sie ClickUp Brain, was Sie je nach Stellenbeschreibung in Ihren Lebenslauf aufnehmen sollten

ClickUp Brain, Ihr integrierter KI-Assistent, sorgt dafür, dass Ihre Beschreibungen klar, prägnant und aussagekräftig sind. So funktioniert es:

Vorschläge für relevante Fähigkeiten: Beschreiben Sie Ihre Liebe zum Backen, und ClickUp Brain schlägt Ihnen möglicherweise übertragbare Fähigkeiten wie "Liebe zum Detail", "Befolgen komplexer Anweisungen" und "Zeitmanagement" vor

Grammatik korrigiert: ClickUp Brain fungiert als Grammatikprüfer und sorgt dafür, dass Ihre Beschreibungen ausgefeilt und professionell sind

Überprüft die Lesbarkeit: Es analysiert Ihren Text auf Klarheit und Lesbarkeit und stellt sicher, dass Ihre Beschreibungen für Personalverantwortliche leicht verständlich sind

Heben Sie Beispiele für Ihre Zinsen in Ihrem Lebenslauf mit den KI-Features zur Bearbeitung von Inhalten in ClickUp Brain innerhalb von Dokumenten hervor

Das wirklich Schöne an ClickUp Docs ist ihre Flexibilität. Wenn Sie mehr Erfahrung sammeln und sich auf verschiedene Stellen bewerben, können Sie den Abschnitt "Interessen" ganz einfach bearbeiten. So können Sie die Beschreibungen anpassen, um die für die jeweilige Position relevantesten Fähigkeiten hervorzuheben.

ClickUp-Vorlage für die Jobsuche

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für die Jobsuche von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre Jobsuche zu optimieren! Behalten Sie den Überblick über Bewerbungen, Stellenangebote, Bewertungen von Unternehmen, Vergünstigungen, Ihre Ressourcen für Vorstellungsgespräche und vieles mehr.

Die Vorlage für die Jobsuche von ClickUp wurde entwickelt, um Ihren Aufwand bei der Jobsuche zu organisieren und die perfekten Stellenangebote zu finden.

Protokollieren Sie alle Ihre Bewerbungen an einem Ort, einschließlich Firmennamen, Positionen, für die Sie sich beworben haben, Bewerbungsdaten und sogar Notizen zu Vorstellungsgesprächen.

Erstellen Sie eine Liste mit interessanten Stellenangeboten, auf die Sie während Ihrer Suche stoßen. Verwenden Sie diese als Referenz, wenn Sie Ihren Lebenslauf und den Abschnitt "Interessen" für bestimmte Bewerbungen anpassen.

Wenn Sie Unternehmen recherchiert haben, die Sie interessieren, fügen Sie Ihre Bewertungen in die Vorlage ein. Dies kann Ihnen helfen, Bewerbungen zu priorisieren und Unternehmen anzusprechen, die Ihren Präferenzen hinsichtlich der Arbeitskultur entsprechen.

Über 50 Beispiele für Hobbys und Interessen, die Sie in Ihren Lebenslauf aufnehmen können

Denken Sie daran, Hobbys und Interessen auszuwählen, die für die Stelle relevant sind, und verwenden Sie Aktionsverben, um übertragbare Fähigkeiten hervorzuheben. Hier ist eine Liste zur Auswahl: 🗂️

Sport und Fitness

Racketsportarten (Tennis, Badminton, Squash) Mannschaftssportarten (Basketball, Fußball, Hockey) Laufen Yoga/Pilates Gewichtheben Schwimmen Parkour/Freerunning Steine stapeln Kampfsport Tanzen

Kreative Aktivitäten

Schreiben Beatboxing Malen/Zeichnen Fotografie Grafikdesign Filmemachen Schmuckherstellung Holzbearbeitung Selbstbrauen

Intellektuelle Herausforderungen

Lesen Eine neue Sprache lernen Schach/Rätsel Teilnahme an Vorträgen/Workshops Codierung/Programmierung Kreuzworträtsel Puzzles Logikspiele Wortspiele Kartenspiele

Technische Kenntnisse

Zusammenbau von Computern/technischen Geräten Beiträge zu Open-Source-Software Mobile Apps erstellen Webentwicklung Datenanalyse Social-Media-Management

Künstlerische Interessen

Ein Musikinstrument spielen Singen Tanzen Schauspiel Brettspiele

Kulturelle Interessen und Reisen

Besuch von Konzerten/Theateraufführungen Reisen Andere Kulturen kennenlernen Besuch kultureller Ereignisse Neue Gerichte ausprobieren Fremdsprachen lernen Freiwilligenarbeit bei einem historischen Verein Ahnenforschung Metallsuchen Vogelbeobachtung

Outdoor-Aktivitäten

Wandern/Rucksackwandern Camping Klettern Gartenarbeit Kajakfahren/Kanufahren Freiwilligenarbeit in einem Tierheim Urban Exploration

Unternehmerische Aktivitäten

Freiberufliche Tätigkeit E-Commerce-Geschäft Investieren

Beispiele aus der Praxis

Beispiel 1

Beispiel 2

Beispiel 3

Beispiel 4

Verbessern Sie Ihren Lebenslauf und finden Sie Ihren Traumjob

Der Abschnitt "Hobbys und Interessen" ist Ihre Chance, Ihren zukünftigen Arbeitgebern zu zeigen, wer Sie außerhalb der Arbeit sind. Sorgfältig ausgewählte Hobbys und Interessen können Ihnen helfen, sich von anderen abzuheben und Sie zu einem begehrteren Kandidaten zu machen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Interessen für die Stelle relevant sind, verwenden Sie aussagekräftige Verben, um Ihre Leistungen hervorzuheben, und passen Sie den Lebenslauf an jede Bewerbung an.

Mit einer Kompetenzmanagement-Software wie ClickUp können Sie Ihre beruflichen Fähigkeiten und Erfahrungen effektiv darstellen und so ein ganzheitliches Bild Ihrer Kompetenzen vermitteln. ClickUp Docs und Brain werden schnell zu Ihren zuverlässigen Begleitern bei der Jobsuche. Die Vorlage für die Jobsuche von ClickUp sorgt dafür, dass Sie bei der Jobsuche den Überblick behalten.

Steigern Sie die Wirkung Ihres Lebenslaufs und organisieren Sie sich besser – probieren Sie ClickUp noch heute kostenlos aus!