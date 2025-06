Stellen Sie sich Ihr ideales Recruitment-Tech-Stack zusammen: Die 11 besten Tools im Jahr 2025

Mit künstlicher Intelligenz (KI) und fortschrittlichen KI-Tools für das Personalwesen geht es bei der Personalbeschaffung nicht mehr nur um die Nutzung von Online-Jobbörsen oder Lebensläufen per E-Mail. Heute benötigen Personalvermittler wie Sie einen robusten Technologie-Stack für die Personalbeschaffung, um mit Ihren Einstellungsanforderungen Schritt zu halten und den Prozess der Talentakquise zu automatisieren.

Recruitment-Tools bieten Unternehmen eine Reihe robuster Features, die den Einstellungsprozess von der Kandidatensuche bis zum Onboarding optimieren. Angesichts der Vielzahl verfügbarer Optionen kann es für die meisten jedoch eine Herausforderung sein, einen Recruiting-Tech-Stack aufzubauen, der genau ihren Anforderungen entspricht.

In diesem Blog helfe ich Ihnen dabei, die beste Technologie für Ihren Recruiting-Tech-Stack zu finden. Wir haben eine Reihe von Recruiting-Softwareprogrammen untersucht und zehn davon aufgrund ihrer hervorragenden Features, darunter fortschrittliche KI und neue Technologien, ausgewählt.

Was ist ein Recruiting-Tech-Stack?

Ein Tech-Stack ist eine Sammlung von Tools oder Software, die den End-to-End-Prozess eines bestimmten Geschäfts oder einer bestimmten Abteilung ausmachen. Der Recruiting-Tech-Stack ist ebenfalls eine Sammlung miteinander verbundener Recruiting-Technologien, die Unternehmen dabei helfen, den Rekrutierungs- und Einstellungsprozess zu vereinfachen.

Mit einem Recruiting-Tech-Stack können Sie:

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und zentralisieren Sie Informationen, sodass Personalvermittler wertvolle Zeit für die Interaktion mit Kandidaten gewinnen, die einen intensiven Kontakt benötigen

Verkürzen Sie die Zeit bis zur Einstellung durch schnellere Suche, Vorauswahl und Terminierung von Vorstellungsgesprächen

Bieten Sie einen reibungslosen und ansprechenden Bewerbungsprozess, um Top-Talente zu gewinnen

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihre Rekrutierungsleistung, um Ihre Strategien zu optimieren

Um die richtigen Tools für Ihren Recruitment-Tech-Stack auszuwählen, müssen Sie zunächst die Anforderungen Ihres Unternehmens analysieren. Die ideale Lösung hängt von unternehmensspezifischen Faktoren ab, wie zum Beispiel:

Unternehmensgröße und Branche: Größere Unternehmen haben wahrscheinlich komplexere Anforderungen als kleinere Start-ups. Ebenso unterscheidet sich der Rekrutierungsprozess für ein Technologieunternehmen von dem einer Kreativagentur. Achten Sie darauf, dass Sie eine Option wählen, die Ihrem spezifischen Rekrutierungsprozess und -umfang entspricht

Rekrutierungsvolumen: Die Anzahl der Einstellungen, die Sie pro Jahr vornehmen, hat direkten Einfluss auf die Features und die Skalierbarkeit, die Sie für Ihre Rekrutierungsplattform benötigen. Außerdem können Sie so besser einschätzen, ob die Plattform für Ihren Einstellungsprozess geeignet ist

Budget: Die Preise für Rekrutierungstechnologien können erheblich variieren. Berücksichtigen Sie daher Ihre Budgetbeschränkungen, während Sie die wesentlichen Features priorisieren

Teamstruktur und Fähigkeiten: Bewerten Sie die Fähigkeiten Ihres aktuellen Teams und ermitteln Sie etwaige Qualifikationslücken, die mit bestimmten Tools geschlossen werden können. Da die meisten Recruiting-Teams nicht über technischen Hintergrund verfügen, muss das Tool einfach zu bedienen sein, damit Sie diese Plattform schnell einführen und Ihren Mitarbeitern eine außergewöhnliche Erfahrung bieten können. Erweiterte Features : Die meisten modernen Recruiting-Technologien bieten erweiterte Features wie KI-Tools für das Recruiting, automatisierte Bewerberauswahl und erweiterte Analysen, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Je nach Ihrem Ziel und Ihren spezifischen Herausforderungen sollten Sie eine Option wählen, die Ihren Anforderungen ideal entspricht und in Ihr Budget passt

Integrationen : Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen ausgewählten Tools nahtlos mit anderen Tools und Ihrem bestehenden HR-Tech-Stack zusammenarbeiten, um Datensilos zu vermeiden

Sicherheitsfeatures: Bewerberdaten enthalten sensible Informationen, deren Verlust oder Missbrauch aufgrund mangelnder Sicherheitsfeatures in Ihrem Recruiting-Tech-Stack Sie sich nicht leisten können. Achten Sie darauf, dass Sie Optionen wählen, die fortschrittliche Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und andere Sicherheitsfeatures bieten, damit Ihre Daten sicher bleiben. Fortschrittliche Recruiting-Systeme bieten Bewerbern sogar die Möglichkeit, zu kontrollieren, wie ihre Daten innerhalb des Unternehmens verwendet werden. Wenn ein Bewerber beispielsweise seinen Lebenslauf zurückziehen oder die Informationen nach Besetzung der Stelle löschen lassen möchte, kann die Plattform ihm dies auf einfache Weise ermöglichen, sodass Sie die Datenschutzgesetze und -vorschriften einhalten können

Wenn Sie diese Schritte befolgen und Ihre spezifischen Anforderungen berücksichtigen, können Sie einen Recruitment-Tech-Stack aufbauen, der Ihr Team in die Lage versetzt, die besten Talente effizient einzustellen.

Nachdem Sie nun die Bedeutung eines Recruiting-Tech-Stacks und die Auswahl der richtigen Tools verstanden haben, wollen wir uns mit den zehn besten Talentmanagement-Softwareprogrammen befassen, die Sie für den Aufbau Ihres eigenen Tech-Stacks im Jahr 2024 in Betracht ziehen sollten. Wir werden sie anhand ihrer Kernfunktionen kategorisieren, um Ihnen einen klaren Fahrplan für Ihren Recruiting-Prozess an die Hand zu geben.

Tool USP ClickUp Leistungsstarke Projektmanagement-Plattform mit HR-spezifischen Features und Vorlagen zur Verbesserung des gesamten Einstellungsprozesses Workday ATS Robustes Bewerberverwaltungssystem (ATS) für zentralisiertes Kandidatenmanagement, automatisierte Workflows und erweiterte Analysen LinkedIn Umfangreiche Jobbörse, die ein großes Netzwerk von Fachkräften für gezielte Stellenausschreibungen und Employer Branding erreicht Entelo Leistungsstarke Plattform zur Kandidatengewinnung, um mithilfe fortschrittlicher Suchfunktionen und der Integration sozialer Medien Top-Talente zu identifizieren Beamery Kandidatenbeziehungsmanagement (CRM)-Plattform, die die Kommunikation personalisiert und Beziehungen zu potenziellen Mitarbeitern aufbaut HackerRank Plattform für technische Bewertungen und Kompetenztests, die die Bewertung von Programmierfähigkeiten und Problemlösungskompetenzen ermöglicht HireVue Plattform zur Durchführung von Video-Interviews mit Features für Einweg- und Live-Video-Interviews, die den Auswahlprozess optimieren RolePoint Software zur Vereinfachung und Verwaltung von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen, zur Förderung der Teilnahme und zur effizienten Nachverfolgung von Empfehlungen GoodHire Plattform zur Hintergrundüberprüfung, die Anfragen zur Hintergrundüberprüfung automatisiert und umfassende Berichte zur Überprüfung von Kandidateninformationen bereitstellt BambooHR Cloud-basiertes HRIS für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die elektronische Verwaltung von Dokumenten und die Integration in andere HR-Systeme

1. ClickUp (Die All-in-One-Plattform für das Personalmanagement)

Beginnen wir mit einer All-in-One-Software für Projektmanagement und Mitarbeiterverwaltung. ClickUp ist eine Plattform zur Steigerung der Produktivität, die Geschäftsprozesse vereinfacht, verschiedene Teams effizient verwaltet und Ihren gesamten Workflow organisiert. Tatsächlich ist es mehr als nur eine Onboarding-Software: Sie können damit Einstellungen, Rekrutierung, Onboarding, HR-Abläufe, Teamaktivitäten und sogar das Produktivitätsmanagement auf einer einzigen Plattform verwalten.

Verfolgen Sie Einstellungen, Onboarding und Mitarbeiterentwicklung mit den Ansichten von ClickUp

Neben anpassbaren ClickUp-Ansichten, mit denen Sie Ihre Bewerberdaten und Rekrutierungsprozesse auf verschiedene Weise sortieren, filtern und anzeigen können, bietet es auch einen integrierten KI-Assistenten namens ClickUp Brain, der Ihre tägliche Arbeit automatisieren kann. Darüber hinaus kann der KI-Writer alles von Stellenbeschreibungen über SOPs für die Einstellung bis hin zu E-Mails mit Feedback für Bewerber erstellen und so Ihre Workload erheblich reduzieren.

Es verfügt zwar über mehrere weitere Features, die es zur idealen Option für Ihren Recruiting-Tech-Stack machen, aber sein herausragendes Merkmal ist der umfassende Satz vorgefertigter Vorlagen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die Hiring Selection Matrix von ClickUp ist eine sofort einsatzbereite, anpassbare Vorlage für die Vorauswahl der besten Talente aus einer Vielzahl von Bewerbern. Sie bietet alle wichtigen Features, mit denen Sie die Informationen der Bewerber einfach organisieren und prüfen können.

Diese Vorlage herunterladen Verbessern Sie Ihren Auswahlprozess für Bewerber mit der ClickUp-Vorlage für die Auswahlmatrix bei der Personalbeschaffung

Mit dieser Vorlage können Sie:

Bewerbungen und Mitarbeiterempfehlungen organisieren und nachverfolgen

Bewerben Sie sich auf Stellenanzeigen und erhalten Sie personalisierte Empfehlungen für passende Stellenangebote

Treffen Sie Einstellungsentscheidungen auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse und reduzieren Sie so Vorurteile

Wenn Sie es als mühsam empfinden, alle Informationen zu Ihren Bewerbern an einem Ort zu sammeln, ist die ClickUp-Vorlage für Bewerber die perfekte Lösung für Sie. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Clickup-Formulare, Google-Formulare, Typeform-Formulare oder andere Anwendungstools mit der ClickUp-Plattform verbinden, sodass Sie alle Informationen zu Ihren Bewerbern an einem Ort haben.

Diese Vorlage herunterladen Vereinfachen Sie die Einstellung und Organisation von Bewerbern mit der ClickUp-Vorlage für die Einstellung von Bewerbern

Dies hilft Ihnen dabei:

Bewerten Sie Kandidaten mit anpassbaren Bewertungsskalen

Bleiben Sie organisiert und erhalten Sie relevante Erinnerungen zu Ihrem Einstellungsprozess

Vergleichen Sie Bewerberinformationen ganz einfach, um die richtige Entscheidung zu treffen

Ein umfassenderes Toolkit für Ihre Rekrutierungs- und Einstellungsanforderungen finden Sie in der Vorlage für Ordner für Rekrutierung und Einstellung von ClickUp.

Diese Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre gesamten HR-Abläufe, indem Sie mit der ClickUp-Vorlage für Ordner für Personalbeschaffung und Einstellung auf die benötigten Informationen zugreifen

Diese vollständig anpassbare Ordner-Vorlage hilft Ihnen dabei:

Erfassen und speichern Sie Bewerberinformationen an einem Ort

Standardisieren Sie Bewertungsbögen für Vorstellungsgespräche

Optimieren Sie Bewerbungsformulare

Bewerberbewerbungen mühelos nachverfolgen

Die besten Features von ClickUp

Verfolgen Sie die Leistung, das Engagement und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter mit über 15 anpassbaren ClickUp-Ansichten , um Ihre Rekrutierungsprozesse zu visualisieren, darunter Listen, Kanban-Boards, Formulare, Kalender, Whiteboards und mehr

Rekrutierungs-Workflows zu optimieren und sich wiederholende manuelle Aufgaben zu automatisieren Verwalten Sie Rekrutierungsprozesse effizient mit gebrauchsfertigen Vorlagen, benutzerdefinierten Status und ClickUp-Automatisierungen , mit denen Sie aus über 100 Automatisierungen auswählen können, umund sich wiederholende manuelle Aufgaben zu automatisieren

Statten Sie neue Mitarbeiter mit allen Informationen über Ihr Unternehmen aus, indem Sie ClickUp Docs verwenden, mit denen Sie die Dokumentation und den Speicher für die Einarbeitung organisieren können

Kommunikation im Onboarding und in der Personalbeschaffung mit Vereinfachen Sie Ihreim Onboarding und in der Personalbeschaffung mit ClickUp Brain , einem integrierten KI-Assistenten, der Ihnen dabei hilft, Zusammenfassungen zu erstellen, Aktionselemente zu erstellen, Stellenbeschreibungen zu entwerfen, E-Mails zu schreiben und vieles mehr

Erstellen Sie mit ClickUp für Personalwesen ein durchgängiges HR-Managementsystem mit benutzerdefinierten Feldern, Status, Erinnerungen, Checklisten, Vorlagen und allem, was Sie benötigen, um Ihre gesamten HR-Abläufe reibungslos und effizient zu gestalten

Verbessern Sie Ihre HR-Abläufe mit den Human Resource Tools von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Aufgrund seiner umfangreichen Features hat es für neue Benutzer eine steilere Lernkurve

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Workspace-Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Workday Talent Management (führendes Bewerberverwaltungssystem oder ATS)

via Workday

Workday ist eine Cloud-basierte Human Capital Management (HCM)-Plattform, die auch ein robustes Modul für die Bewerberverwaltung (Applicant Tracking System, ATS) für Ihre Recruiting-Technologie bietet. Das Workday Talent Management-Modul richtet sich an Unternehmen jeder Größe und hilft Ihnen, den gesamten Rekrutierungsprozess effizient zu verwalten. Es umfasst mehrere Funktionen, mit denen Sie über die Nachverfolgung von Bewerbungen hinausgehen können, sowie Features für die Talentakquise, Optimierung und Weiterbildung. Darüber hinaus verfügt es über KI-Rekrutierungsfunktionen und ATS-Vorlagen, mit denen Sie Ihre internen ATS-Prozesse ganz einfach erstellen und verwalten können.

So können Sie Teams aufbauen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen, das Wachstum fördern und Talente mit den richtigen Fähigkeiten zusammenbringen, um den Rekrutierungsprozess effizienter zu gestalten.

Die besten Features von Workday

Speichern und verfolgen Sie alle Ihre Kandidateninformationen in einer zentralen Client-Management-Plattform

Erstellen Sie mobilfreundliche Karriereseiten und Bewerbungsformulare, um Bewerberdaten effizient zu erfassen

Nutzen Sie KI- und ML-gesteuerte Kompetenzinformationssysteme, um Ihre Anforderungen mit den richtigen Kandidaten abzugleichen

Beseitigen Sie Vorurteile durch transparente Richtlinien und datengestützte Erkenntnisse, um eine vielfältige Belegschaft aufzubauen

Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Ihren Rekrutierungsprozess mit umfassenden Tools für die Berichterstellung und Datenvisualisierung

Einschränkungen von Workday

Die Einrichtung und Navigation kann komplex sein, insbesondere für kleinere Unternehmen mit begrenzten HR-Ressourcen

Die Preise können für kleinere Teams oder Unternehmen mit begrenztem Personalbedarf hoch sein

Erfordert die Integration mit anderen HR-Systemen für eine vollständige HCM-Lösung, da Workday sich eher auf Analysen und Entscheidungsfindung konzentriert als auf die Bereitstellung einer Onboarding-Software

Preise für Workday

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Workday

G2: 4,3/5 (80 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (10+Bewertungen)

3. LinkedIn (am besten geeignet für Jobbörsen und Recruitment-Marketing)

via LinkedIn

LinkedIn ist die weltweit größte professionelle Networking-Plattform, die von den meisten Personalvermittlern und Personalverantwortlichen genutzt wird, um relevante Stellen zu finden und Karriere-Updates zu teilen. Die Plattform bietet jedoch auch leistungsstarke Features für Recruiting- und Hiring-Teams. Sie hilft Ihnen dabei, offene Rollen mit qualifizierten Kandidaten abzugleichen, und Sie können ihre spezifischen Features nutzen, um Kandidaten mit den richtigen Fähigkeiten und spezifischen Anforderungen als Einzelziele anzusprechen.

Somit bietet es Funktionen sowohl für Stellenanzeigen als auch für Recruiting-Marketing-Plattformen und ist damit die ideale Plattform für die Vorauswahl von Kandidaten, die Überprüfung der Kandidatenerfahrung und die Suche nach passiven Kandidaten für Ihre offenen Rollen.

Die besten Features von LinkedIn

Erreichen Sie einen Pool hochqualifizierter Fachkräfte, indem Sie Ihre Stellenanzeigen auf bestimmte demografische Merkmale, Fähigkeiten und Erfahrungsstufen ausrichten

Präsentieren Sie Ihre Unternehmenskultur, Karrieremöglichkeiten und Mitarbeiterstimmen, um auf organische Weise Top-Talente anzusprechen

Erhalten Sie Zugang zu einem riesigen Netzwerk aktiver und passiver Arbeitssuchender

Einschränkungen von LinkedIn

Kostenlose Stellenanzeigen haben mehrere Einschränkungen, z. B. können Sie jeweils nur eine Stelle ausschreiben und dieselbe Stelle nicht innerhalb von sieben Tagen erneut freigeben

Premium-Stellenanzeigen und Recruitment-Marketing-Tools können teuer sein, insbesondere für Start-ups und Unternehmen mit begrenztem Einstellungsbedarf

Die Plattform richtet sich eher an erfahrene Fachkräfte und ist daher für die Rekrutierung von Berufseinsteigern weniger geeignet

Preise von LinkedIn

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen auf LinkedIn

G2: 4,2/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (90 Bewertungen)

via Entelo

Entelo ist eine Mitarbeiterdatenbank-Software und eine Plattform zur Kandidatenbeschaffung, die Unternehmen dabei unterstützt, robuste Talent-Pipelines aufzubauen und Top-Performer zu identifizieren, die möglicherweise nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Job sind. Mithilfe von KI und Predictive Analytics werden Entscheidungen von Kandidaten vorhergesagt, beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kandidat den Job wechselt, oder seine Präferenzen. So können Personalvermittler die richtigen Kandidaten zum richtigen Zeitpunkt ansprechen.

Sie geht über die Grenzen traditioneller Jobbörsen und Lebenslaufdatenbanken hinaus. Sie nutzt modernste Technologie, um Kandidatendaten aus verschiedenen Quellen zu aggregieren, darunter Social-Media-Profile (LinkedIn, GitHub usw.), professionelle Networking- und Karriereseiten, öffentliche Webdaten usw.

Dieser umfassende Datenpool ermöglicht es Entelo, ein aussagekräftiges Profil potenzieller Kandidaten zu erstellen, das Ihnen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der Lebenslaufprüfung mehr Einblicke in deren Qualifikationen und Erfahrungen bietet. Eine sehr nützliche Ergänzung für Ihre Recruiting-Technologie.

Die besten Features von Entelo

Nutzen Sie eine leistungsstarke Suchmaschine mit boolescher Logik und Filtern, um hochqualifizierte Kandidaten auf verschiedenen Plattformen zu finden

Erreichen Sie passive Kandidaten, die sich nicht aktiv beworben haben, aber über die Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen, die Sie benötigen

Nutzen Sie Social-Media-Profile, um tiefere Einblicke in die Fähigkeiten und die kulturelle Eignung von Bewerbern zu gewinnen

Talentpools für zukünftigen Personalbedarf aufbauen und pflegen, vielversprechende Kandidaten nachverfolgen

Einschränkungen von Entelo

Bietet keine kostenlose Testversion oder Freemium-Version an

Kunden bemängeln die Features zur Berichterstellung, da diese nicht an die spezifischen Anforderungen angepasst werden können

Preise von Entelo

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Entelo

G2: 4,2/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: 3,7/5 (10+ Bewertungen)

via Beamery

Während Entelo sich auf die Suche nach Top-Talenten konzentriert, befasst sich Beamery mit einem anderen, aber ebenso wichtigen Aspekt der Personalbeschaffung: dem Talent Lifecycle Management. Diese innovative KI-gestützte Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Aktivitäten im Bereich der Personalbeschaffung und -einstellung zu verwalten, darunter Talentakquise, Management, Personalplanung und Kompetenzaufbau.

Beamery ermöglicht es Personalvermittlern, Kandidaten mit den richtigen Talenten zu finden und einzustellen und Beziehungen zu talentierten Personen zu pflegen, auch wenn diese nicht für eine bestimmte Rolle ausgewählt wurden. Dies hat den Clients von Beamery geholfen, die Produktivität ihrer Personalvermittler um 40 % zu steigern und die Konversion vielfältiger Talente um das Dreifache zu erhöhen.

Die besten Features von Beamery

Erstellen Sie personalisierte Kommunikationskanäle, um Kandidaten in jeder Phase zu begeistern und auf dem Laufenden zu halten

Verfolgen Sie Metriken zur Kandidatenbindung, um die Effektivität Ihrer Kommunikationsmaßnahmen zu messen

Beseitigen Sie Vorurteile bei der Einstellung mit erklärbaren KI-Features – einem Modell, das die Transparenz und Fairness von KI-Modellen verbessert und Vorurteile beseitigt, die aufgrund menschlicher Vorurteile oder Entscheidungen entstehen können

Integrationen zur Verbesserung der HR-Workflows und zur Zusammenarbeit mit Ihren anderen HR-Systemen

Nutzen Sie TalentGPT, um die Erfahrungen Ihrer neuen Mitarbeiter zu personalisieren und Ihre Rekrutierungsprozesse effizienter zu gestalten

Einschränkungen von Beamery

Limitiert die Anzahl der automatisierten PDF-Downloads mit Erweiterungen auf 100 pro Tag

Bietet keine kostenlose Testversion oder Freemium-Version an

Preise für Beamery

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Beamery

G2: 4,1/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 3,8/5 (über 120 Bewertungen)

6. HackerRank (am besten geeignet für Bewertungen und Kompetenztests)

via HackerRank

HackerRank ist eine beliebte Plattform für die Bewertung technischer Fähigkeiten und die Beurteilung von Bewerbern. Sie richtet sich an Unternehmen, die ein robustes System zur Bewertung der Codierungsfähigkeiten, Problemlösungskompetenzen und technischen Kenntnisse potenzieller Mitarbeiter benötigen.

Das Tool bietet eine Reihe von Lösungen, mit denen Personalvermittler die Fähigkeiten der Kandidaten während des Auswahlverfahrens testen, sie interviewen und Entwickler anhand ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen bewerten können. Dadurch wird der Einstellungsprozess stärker auf die Fähigkeiten ausgerichtet, während die Kandidaten anhand der Tests detaillierte Rückmeldungen zu ihren Fähigkeiten und Leistungen erhalten.

Die besten Features von HackerRank

Bewerten Sie die Programmierkenntnisse anhand einer Bibliothek mit vorgefertigten Programmieraufgaben oder erstellen Sie Ihre eigenen

Entwerfen Sie maßgeschneiderte Bewertungen, die auf spezifische Jobanforderungen und technische Fähigkeiten abgestimmt sind

Simulieren Sie reale Arbeitsszenarien, um die Problemlösungsansätze und technischen Entscheidungsprozesse eines Bewerbers zu bewerten

Führen Sie Bewertungen aus der Ferne durch, was eine flexible Beurteilung und einen größeren Kandidatenpool ermöglicht

Gewinnen Sie Einblicke in die Leistung von Bewerbern mit umfassenden Berichten und Analysen

Einschränkungen von HackerRank

Ideal nur für diejenigen, die technische Kandidaten einstellen möchten. Für andere Bereiche möglicherweise nicht relevant

Bietet keinen Freemium- oder Free-Plan an

Der Starter-Plan ist auf einen Benutzer beschränkt und Sie erhalten nur zehn Versuche pro Monat. Für jeden weiteren Versuch müssen Sie 20 $ bezahlen

Preise von HackerRank

Starter : 100 $/Monat/Benutzer

Pro : 450 $/Monat/5 Benutzer

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von HackerRank

G2: 4,5/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (50 Bewertungen)

7. HireVue (Beste Software für Video-Bewerbungsgespräche)

via HireVue

HireVue ist eine führende Plattform, die Video-Interviews erleichtert und den Auswahlprozess von Bewerbern optimiert. Sie bietet Features für die Durchführung von Einweg- oder Live-Video-Interviews und ermöglicht so eine flexible und effiziente Bewertung der Bewerber. Der KI-Einstellungsassistent hilft Ihnen, effektiv mit Bewerbern zu kommunizieren, zeitnahe Benachrichtigungen und Updates zu versenden und die Interview-Erscheinungsrate zu verbessern.

Die besten Features von HireVue

Führen Sie je nach Bedarf sowohl vorab aufgezeichnete Video-Interviews als auch interaktive Live-Interviews durch

Planen Sie nahtlos Vorstellungsgespräche mit Kandidaten in verschiedenen Zeitzonen und an unterschiedlichen Speicherorten

Vereinfachen Sie die Terminierung von Vorstellungsgesprächen mit automatisierten Terminplanungstools und der Verwaltung der Verfügbarkeit von Kandidaten

Nutzen Sie künstliche Intelligenz, um Antworten während Vorstellungsgesprächen zu analysieren und die Schlüsselstärken und -schwächen der Kandidaten zu identifizieren

Erstellen Sie standardisierte Interviewfragen und Bewertungsbögen, um eine einheitliche Bewertung aller Bewerber zu gewährleisten

Einschränkungen von HireVue

Obwohl es KI für Einblicke in Vorstellungsgespräche und die Erfassung von Datenanalysen bietet, kann dennoch eine menschliche Überwachung erforderlich sein, um eine genaue Interpretation zu gewährleisten

Die Preise können für kleinere Unternehmen mit begrenztem Interviewvolumen hoch sein

Preise für HireVue

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu HireVue

G2: 4,1/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

8. RolePoint (Beste Plattform zur Verwaltung von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen)

via RolePoint

Wenn es darum geht, Talente zu gewinnen, übersehen viele Unternehmen oft ihre wichtigste Quelle: ihre bestehenden Mitarbeiter. RolePoint (jetzt Jobvite) ist eine Plattform zur effizienten Verwaltung von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen, die Features zur Förderung der Teilnahme, zur Nachverfolgung von Empfehlungen und zur effizienten Verwaltung des gesamten Empfehlungsprozesses bietet.

Über die Plattform können bestehende Mitarbeiter die offenen Positionen in ihrem Unternehmen leicht einsehen und innerhalb ihrer Netzwerke freigeben. Sie können sogar den Fortschritt ihrer Empfehlungen in Echtzeit verfolgen und werden belohnt, wenn die empfohlene Person für die Position ausgewählt wird. Dieser spielerische Ansatz kann die Beteiligung der Mitarbeiter an Ihrem Empfehlungsprogramm erheblich steigern.

Die besten Features von RolePoint

Automatisieren Sie das Belohnungs- und Incentive-Management in Ihrem Unternehmen, sodass Sie empfohlene Kandidaten effizient nachverfolgen und Mitarbeiter für jede positive Empfehlung belohnen können

Beseitigen Sie Diskrepanzen bei Mitarbeiterempfehlungen, indem Sie Mitarbeiter mit relevanten Stellen abgleichen und sofortiges Feedback geben

Nutzen Sie KI-gestützte Analyse- und Gamification-Module, um die Mitarbeiterempfehlungsprogramme für Ihr Team weiter zu verbessern

Einschränkungen von RolePoint

Benutzer haben erwähnt, dass die Pläne von Jobvite im Vergleich zu anderen Plattformen teurer sein können. Einige sind der Meinung, dass die Kosten die angebotenen Features und Funktionen nicht rechtfertigen

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten und mangelnde Flexibilität für erweiterte Analysen und Berichte

Preise für RolePoint

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu RolePoint

G2: NA

Capterra: NA

9. GoodHire (Am besten geeignet für Hintergrundüberprüfungen und Überprüfungen)

via GoodHire

GoodHire ist eine Plattform für Hintergrundüberprüfungen, die Arbeitgebern dabei hilft, Bewerberinformationen zu überprüfen und Einstellungsrisiken zu minimieren. Die moderne Benutzeroberfläche wurde entwickelt, um den Prozess der Hintergrundüberprüfung zu automatisieren, sodass Sie mit wenigen Klicks verschiedene Überprüfungen (Vorstrafen, Beschäftigungsnachweis, Referenzprüfungen) einleiten können. Darüber hinaus lassen sich die erhaltenen Informationen nahtlos in gängige Bewerberverwaltungssysteme (ATS) integrieren, sodass Sie Hintergrundüberprüfungsberichte direkt in Ihrem bestehenden Rekrutierungs-Workflow erstellen und empfangen können.

Die besten Features von GoodHire

Initiieren Sie verschiedene Hintergrundüberprüfungen, darunter die Überprüfung des Strafregisters, die Überprüfung der Beschäftigungsverhältnisse und die Überprüfung von Referenzen

Erhalten Sie umfassende Hintergrundberichte in elektronischer Form, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt und Zeit gespart wird

Integrieren Sie GoodHire in Ihr Bewerberverwaltungssystem (ATS) für einen nahtlosen Workflow und eine zentralisierte Verwaltung von Bewerberinformationen

Führen Sie Hintergrundüberprüfungen von Bewerbern in verschiedenen Ländern durch und stellen Sie die Einhaltung regionaler Vorschriften sicher

GoodHire verwendet sichere Server und branchenübliche Protokolle, um sensible Bewerberdaten während des gesamten Hintergrundprüfungsprozesses zu schützen, sodass Ihre Daten jederzeit geschützt sind

Einschränkungen von GoodHire

Die Preise können je nach Art der Hintergrundüberprüfung, Komplexität und Anzahl der angeforderten Berichte variieren

Die Bearbeitungszeiten für Hintergrundüberprüfungen können je nach Art der Überprüfung und Verfügbarkeit der Unterlagen variieren

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften kann komplex sein, und GoodHire bietet möglicherweise keine Rechtsberatung zu den Ergebnissen von Hintergrundüberprüfungen

Preise für GoodHire

Basic+: Ab 29,99 $/Check

Unverzichtbar: Ab 54,99 $/Check

Professional: Ab 79,99 $/Check

Bewertungen und Rezensionen von GoodHire

G2: 4,6/5 (über 270 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

10. BambooHR (Beste Software für Onboarding und HRIS-Integration)

via BambooHR

BambooHR ist ein bekanntes cloudbasiertes HR-Informationssystem (HRIS), das entwickelt wurde, um die Abläufe für verschiedene HR-Teams zu optimieren. Mit dieser einzigen Plattform können Sie verschiedene HR-Aufgaben ausführen, darunter die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, die Verwaltung von Vorstellungsgesprächen und andere HR-Tätigkeiten. Es bietet Funktionen zur effizienten Verwaltung des gesamten Onboarding-Prozesses.

Darüber hinaus ist BambooHR für seine benutzerfreundliche Oberfläche und einfache Bedienung bekannt, was es zu einer perfekten Lösung für Unternehmen macht, die von manuellen HR-Prozessen oder einfachen Tabellenkalkulationen auf ein robusteres HRIS-System umsteigen.

Die besten Features von BambooHR

Erstellen Sie automatisierte Workflows, um Willkommens-E-Mails zu versenden, Informationen zu neuen Mitarbeitern zu sammeln und Aufgaben während des gesamten Onboarding-Prozesses zuzuweisen

Speichern und verwalten Sie Onboarding-Dokumente wie Angebotsschreiben, Handbücher und Informationen zu Sozialleistungen elektronisch an einem zentralen Speicherort

Nutzen Sie E-Signatur-Funktionen, um Dokumentenunterzeichnungs- und Genehmigungsprozesse zu vereinfachen

Verfolgen Sie wichtige Metriken für die Einarbeitung und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial

Integrieren Sie BambooHR mit anderen HR-Systemen wie Anbietern von Gehaltsabrechnungen und Sozialleistungen, um eine einheitliche Lösung für das HR-Datenmanagement zu erhalten

Einschränkungen von BambooHR

Möglicherweise nicht für sehr große Unternehmen mit komplexen HR-Anforderungen geeignet

Im Vergleich zu einigen HRIS-Lösungen für Unternehmen sind die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt

Preise für BambooHR

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu BambooHR

G2: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2500 Bewertungen)

11. Visier (Am besten für Analysen und Berichterstellung geeignet)

via Visier

Visier ist eine leistungsstarke Plattform für Personalanalysen und Einblicke in die Belegschaft. Sie geht über die grundlegende Berichterstellung hinaus und bietet fortschrittliche Datenanalyse-Tools, mit denen Unternehmen datengestützte Entscheidungen in allen HR-Funktionen, einschließlich der Personalbeschaffung, treffen können.

Die Plattform ist davon überzeugt, dass Ihre Teams für Personalbeschaffung und Talentmanagement mit Geschäftsdaten versorgt werden müssen, die ihnen helfen, ihre Entscheidungsfindung zu verbessern und Vorurteile gegenüber Mitarbeitern zu beseitigen.

Visier kombiniert Personaldaten und Geschäftsdaten, um sicherzustellen, dass Sie über alle Informationen verfügen, die Sie benötigen, um bessere Einstellungsentscheidungen zu treffen und Benchmarks auf der Grundlage von über 15 Millionen Mitarbeiterdatensätzen und Daten von Drittanbietern zu vergleichen.

Die besten Features von Visier

Integrieren Sie Daten aus verschiedenen HR-Systemen wie Ihrem ATS, Ihrer Gehaltsabrechnung und Ihren Leistungsmanagementsystemen, um einen zentralen Daten-Hub zu schaffen

Nutzen Sie leistungsstarke Dashboards, Visualisierungen und Tools zur Datenexploration, um Einblicke in Rekrutierungsmetriken, Personaltrends und das Engagement Ihrer Mitarbeiter zu gewinnen

Nutzen Sie KI und maschinelles Lernen, um den zukünftigen Personalbedarf vorherzusagen, potenzielle Talentlücken zu identifizieren und Ihre Rekrutierungsstrategien zu optimieren

Vergleichen Sie Ihre HR-Metriken mit Branchen-Benchmarks, um Verbesserungspotenziale und Best Practices zu identifizieren

Nutzen Sie Datenanalysen, um fundierte Entscheidungen zur strategischen Personalplanung, Talententwicklung und Nachfolgeplanung zu treffen

Einschränkungen von Visier

Es wird einige Zeit dauern, sich damit vertraut zu machen, da die Plattform für Nicht-Techniker komplex einzurichten und zu navigieren sein kann. Um sie effektiv nutzen zu können, müssen Sie über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Datenanalyse und Visualisierung verfügen

Die Datenintegration in bestehende HR-Systeme erfordert möglicherweise zusätzliches technisches Fachwissen oder Support, da nur begrenzt einsatzbereite Integrationen und Plug-ins verfügbar sind

Preise von Visier

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Visier

G2: 4,6/5 (170 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Verwalten Sie Ihre gesamte Recruiting-Technologie mit ClickUp

Die richtigen Recruiting-Tools sind heute entscheidend, um Top-Talente zu gewinnen. In diesem Leitfaden wurden 11 unverzichtbare Tools vorgestellt, mit denen Sie sich für den Aufbau eines erstklassigen Recruiting-Tech-Stacks rüsten können. Ich habe zwar mehrere Tools vorgestellt, aber denken Sie daran, dass es beim idealen Tech-Stack nicht nur darum geht, die richtigen Tools für die zu erledigenden Aufgaben zu finden. Beim Aufbau Ihres Recruiting-Tech-Stacks müssen Sie die spezifischen Anforderungen, Ressourcen und die Größe Ihres Teams berücksichtigen.

Der Aufbau eines effektiven Rekrutierungstechnologie-Stacks ist eine Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens. Er hilft Ihnen, die richtigen Talente für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden und zu fördern. Sie können zwar jederzeit Punktlösungen auswählen, aber Sie können auch Ihren gesamten Einstellungs- und Talentmanagementprozess mit ClickUp, einer All-in-One-Lösung, verwalten.

ClickUp for Human Resources wurde entwickelt, um Ihre gesamten HR-Prozesse zu optimieren, sei es die Rekrutierung, die Einstellung, die Verwaltung des Bewerberpools, die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter oder der Aufbau einer Arbeitgebermarke. Mit nur einem Tool erhalten Sie die Leistungsfähigkeit eines kompletten Recruiting-Tech-Stacks und erleichtern Ihren HR-Teams die Verwaltung aller Informationen auf einer einzigen Plattform.

Investieren Sie also in die richtigen Tools für die Personalbeschaffung, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Probieren Sie ClickUp aus und erstellen Sie noch heute ein kostenloses Konto.