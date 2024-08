Wir haben die beste HR-Software in Singapur getestet

Wussten Sie, dass der Markt für HR-Technologien den Prognosen zufolge bis 2031 71,24 Milliarden US-Dollar erreichen wird ? Das ist ein atemberaubender Sprung von 8,2 % gegenüber 35,05 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

Was ist die Ursache dafür? Es gibt eine deutliche Verschiebung hin zu mehr Engagement und Konnektivität innerhalb der HR-Funktionen, insbesondere in Ländern wie Singapur, wo ein hohes Engagement der Mitarbeiter gleichbedeutend mit hoher Produktivität ist.

Angesichts solcher Veränderungen ist die Wahl der richtigen HR-Software nicht nur wichtig, sondern zwingend erforderlich. Die richtigen HR-Tools können die Art und Weise, wie Sie mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, Aufgaben verwalten und Ihr Unternehmen skalieren, dramatisch verändern.

Aus diesem Grund haben wir eine Liste der 10 besten HR-Softwareoptionen in Singapur getestet und zusammengestellt, damit Sie die beste Entscheidung für Ihr Unternehmen treffen können.

Worauf sollten Sie bei einer HR-Software achten?

Bei der Auswahl HR-Software gibt es einige wichtige Funktionen, die Sie nicht übersehen sollten. Lassen Sie uns diese aufschlüsseln, damit Sie genau wissen, worauf Sie achten müssen:

Zentrale Datenbank: Wählen Sie eine Software, die alle Mitarbeiterdaten in einer einzigen, genauen Quelle zentralisiert. Dies vereinfacht die Verwaltung und erhöht die Datenintegrität, so dass Sie immer die richtigen Informationen zur Hand haben

Selbstbedienung der Mitarbeiter: Ihre Software sollte es den Mitarbeitern ermöglichen, auf ihre eigenen persönlichen Daten zuzugreifen und sie zu aktualisieren. Dies entlastet Ihr HR-Team und vereinfacht die Datenverwaltung

Rekrutierung: Wählen Sie eine Software, die Ihren Einstellungsprozess optimiert. Sie sollte Ihnen dabei helfen, Bewerber schnell zu finden, zu bewerten und einzustellen und so die Effizienz Ihrer Personalbeschaffung zu steigern - ein entscheidender Faktor in der heutigen Zeit in Singapur umkämpften Talentmarkt *Onboarding und Offboarding: Ihr HR-System muss reibungslose Übergänge für Mitarbeiter gewährleisten, die Ihr Unternehmen betreten oder verlassen. Rationalisierte Verfahren in diesem Bereich sparen Zeit und reduzieren Fehler

Lohn- und Gehaltsabrechnung: Automatisieren Sie Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung mit einer Software, die eine genaue und rechtzeitige Abrechnung gewährleistet. Dies verbessert die Effizienz und gewährleistet die Einhaltung der strengen Finanzvorschriften Singapurs, wie etwa des Employment Act und des Central Provident Fund (CPF) Act. Diese Gesetze regeln die rechtzeitige Zahlung von Gehältern und die ordnungsgemäße Einzahlung von Beiträgen in die Rentenkassen der Arbeitnehmer

Zeiterfassung: Implementieren Sie eine Software, die präzise Zeiterfassungstools bietet, die für die Genauigkeit der Gehaltsabrechnung und die Einhaltung von Vorschriften zur Arbeitszeit, wie z. B. die Überstundenbestimmungen des Employment Act 1968, unerlässlich sind

Personaleinsatzplanung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Software die Erstellung und Verwaltung von Personaleinsatzplänen vereinfacht. Eine effektive Zeitplanung maximiert die Produktivität und deckt alle betrieblichen Anforderungen in der schnelllebigen Arbeitskultur Singapurs ab

Leistungsmanagement: Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter festlegen, verfolgen und analysieren könnenHR-Ziele. Aktives Leistungsmanagement fördert Wachstum und Leistung innerhalb Ihres Teams

Lernen und Entwicklung: Ihre Personalverwaltungssoftware sollte kontinuierliche Weiterbildung und Qualifikationsentwicklung unterstützen, das Wachstum der Mitarbeiter erleichtern und sich an die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen anpassen, die für die Aufrechterhaltung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Singapur von zentraler Bedeutung sind

Ihre Personalverwaltungssoftware sollte kontinuierliche Weiterbildung und Qualifikationsentwicklung unterstützen, das Wachstum der Mitarbeiter erleichtern und sich an die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen anpassen, die für die Aufrechterhaltung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Singapur von zentraler Bedeutung sind Compliance: Es ist wichtig, eine Software zu wählen, die Ihrem Unternehmen hilft, die Arbeitsgesetze in Singapur einzuhalten, wie z. B. das Arbeitsgesetz und das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten (PDPA). Diese Tools sollten dabei helfen, die rechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf Beschäftigungsstandards, Datenschutz und Arbeitnehmerrechte zu erfüllen

Die 10 besten HR-Softwarelösungen für das Jahr 2024

Angesichts der zahlreichen Lösungen, die auf dem Markt angeboten werden, ist es von entscheidender Bedeutung, das ideale Tool für Ihre HR-Anforderungen herauszufinden. Aber keine Sorge, ich habe die Arbeit für Sie erledigt! Auf der Grundlage umfangreicher praktischer Tests und Analysen habe ich hier die 10 besten HR-Softwarelösungen für das Jahr 2024 zusammengestellt.

1. ClickUp: Das Beste für HR-Projektmanagement

Aus meiner Erfahrung, Die HR-Management-Plattform von ClickUp hat die Art und Weise, wie wir Arbeitsabläufe und HR-Aufgaben handhaben, völlig verändert. Ihre einstellungsspezifischen Funktionen vereinfachen den Einstellungsprozess und helfen uns bei der Verwaltung von Bewerbern, Bewerbungen und Kommunikation.

Was ich am meisten schätze, ist die umfassende Anpassungsmöglichkeit, die ClickUp bietet. Die Erkenntnis, dass keine zwei Personalabteilungen gleich sind, ermöglicht es mir, Funktionen wie benutzerdefinierte Felder, Status und automatische Erinnerungen anzupassen. Und mit ClickUp-Integrationen ich verbinde über 1.000 andere Tools und verbessere die Funktionalität mit anderen Systemen, die innerhalb unserer Organisation verwendet werden.

vereinfachen Sie die Ausführung und Bereitstellung Ihrer HR-Projekte mit ClickUp

Bei der Verwaltung der Lohn- und Gehaltsabrechnung lässt sich ClickUp auch nahtlos in die lokalen Vorschriften integrieren. In Singapur ist ClickUp beispielsweise perfekt auf die CPF-Beitragspläne abgestimmt und stellt sicher, dass Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit allen lokalen Gesetzen übereinstimmen. Diese Integration reduziert Ihre Arbeitsbelastung und Ihren Stress, so dass Sie mehr Zeit haben, sich auf die Förderung Ihres Teams und die Expansion Ihres Unternehmens zu konzentrieren.

Sobald die richtigen Kandidaten eingestellt sind, ClickUp's Benutzerdefinierte Felder ermöglichen es mir, den Genehmigungsstatus zu verfolgen und Aktionspunkte zu klären. Diese Funktionalität ist von der Onboarding-Phase bis hin zu Leistungsüberprüfungen von entscheidender Bedeutung.

Darüber hinaus wollte ich schon immer meine routinemäßigen Einstellungsaufgaben automatisieren, aber der Prozess schien mir zu komplex, bis ich auf ClickUp Automatisierung werkzeuge. Ich kann es einfach so konfigurieren, dass es E-Mails an Bewerber versendet, Aufgaben für das Onboarding zuweist und mich sogar daran erinnert, wenn es Zeit für Leistungsbeurteilungen ist.

Zusätzlich, ClickUp's Kalenderansicht ist von unschätzbarem Wert für die Organisation von Vorstellungsgesprächen, Schulungssitzungen und Besprechungen. Sie stellt sicher, dass alle wichtigen Ereignisse nachverfolgt und sichtbar geplant werden. Für meine täglichen HR-Aufgaben , ClickUp Gehirn ist unglaublich hilfreich. Der KI-Wissensmanager liefert schnell Antworten zu Aufgaben, Dokumenten und Mitarbeitern in meinem ClickUp-Arbeitsbereich und verringert die Zeit, die ich mit der Suche nach Informationen verbringe, erheblich. Der KI-Projektmanager automatisiert Projektaktualisierungen und -zusammenfassungen, so dass ich mich mehr auf strategische HR-Initiativen als auf Routineaktualisierungen konzentrieren kann.

Und schließlich bietet ClickUp auch HR-Vorlagen, wie z. B vorlagen für Leistungsbeurteilungen , Vorlagen für Wissensdatenbanken und vieles mehr, um die Effizienz des Teams zu steigern und Zeit zu sparen.

Organisieren Sie Ihre internen Dokumente und halten Sie Informationen für alle Ihre Mitarbeiter bereit, indem Sie die ClickUp Wissensdatenbank-Vorlage verwenden

ClickUp's HR Wissensdatenbank Vorlage ist ein entscheidender Faktor für die Optimierung des HR-Informationsmanagements. Sie erzeugt ein zentrales, leicht zu navigierendes Repository, das HR-Teams dabei hilft, alle wichtigen Dokumente effizient zu organisieren, zu verfolgen und zu aktualisieren, wie mitarbeiterhandbücher , HRMS-Richtlinien und vieles mehr. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter gut informiert ist und unsere internen Verfahren einhält, was die Effizienz der Personalabteilung und die Kommunikation erheblich verbessert. Diese Vorlage herunterladen

Verwalten Sie Mitarbeiterinformationen über eine einzige Schnittstelle mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterverzeichnisse und greifen Sie darauf zu

Außerdem, ClickUp's Vorlage für das Mitarbeiterverzeichnis bietet eine umfassende Lösung für die effektive Verwaltung und den Zugriff auf Mitarbeiterinformationen. Es ist ideal für jede Organisation, die ein zentralisiertes und leicht durchsuchbares System benötigt, um Mitarbeiterdaten organisiert und aktuell zu halten.

Ich habe es als besonders hilfreich empfunden, um Mitarbeiterdaten zu kategorisieren, verschiedene Arbeitsstatus zu verfolgen und sicherzustellen, dass alle Mitglieder des HR-Teams sofortigen Zugriff auf wichtige Kontaktinformationen haben. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre HR-Prozesse optimieren und die Mitarbeiter effizienter verwalten. Diese Vorlage herunterladen

KlickUp beste Eigenschaften

Unterteilen Sie HR-Projekte in anpassbare Aufgaben und erleichtern Sie so die Verwaltung von Onboarding-Prozessen bis hin zu Mitarbeitergesprächen mitClickUp-Aufgaben

ideen für HR-Projekte in anpassbare Aufgaben umwandeln mit ClickUp Tasks_

Setzen und verfolgen Sie klare HR-Ziele, von der Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit bis zum Erreichen von Einstellungszielen mitClickUp Ziele

hR-Ziele auf dem ClickUp Dashboard anzeigen

Erstellen Sie umfassende HR-Dokumente direkt mit Aufgaben verknüpft mitClickUp Docs. Von Richtlinienhandbüchern bis hin zu Schulungsmaterialien für Ihr Lernmanagementsystem: Stellen Sie sicher, dass alle Informationen zugänglich und aktuell sind

erstellen Sie umfassende HR-Dokumente, die direkt mit Aufgaben verknüpft sind

Fördern Sie die gemeinschaftliche Planung und das Brainstorming in HR-Teams. Verwenden SieClickUp-Whiteboards zur Visualisierung von Mitarbeiterentwicklungspfaden, Nachfolgeplanung oder Teamumstrukturierung

gemeinsame Planung Ihrer HR-Initiativen mit ClickUp Whiteboards

Von der Verfolgung von Einstellungskennzahlen bis zur Überwachung des Mitarbeiterengagements,ClickUp Dashboards bieten einen umfassenden Überblick über die HR-Leistung auf einen Blick

mit ClickUp Dashboards erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die HR-Leistung

Sammeln Sie effizient Daten, egal ob es sich umerfassen von Mitarbeiter-Feedback, die Durchführung von Umfragen oder die Verwaltung von Bewerbungen mitClickUp Formulare

erfassen Sie Daten, indem Sie Formulare mit der Drag-and-Drop-Funktion von ClickUp erstellen

Planen und verwalten Sie personalbezogene Ereignisse, Besprechungen und Fristen effektiv mit der ClickUp-Kalenderansicht. Halten Sie alle Mitarbeiter bei wichtigen Terminen auf dem Laufenden, z. B. bei Leistungsbeurteilungszyklen und Trainingseinheiten

verwalten Sie HR-bezogene Ereignisse mit ClickUp Calendar View

Erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Aktivitäten und Produktivitätstrends Ihres HR-Teams mitClickUp's Pulse funktion. Mit diesem Tool erhalten Sie einen umfassenden Aktivitätsbericht, mit dem Sie schnell sehen können, wer online ist und woran er gerade arbeitet

Erfüllen Sie Datenschutzrichtlinien wie PDPA mit Ihren Daten, die lokal in APAC (Singapur und Sydney) gehostet werden

KlickUp Einschränkungen

ClickUp bietet eine Vielzahl von Funktionalitäten, die für neue Nutzer einschüchternd sein können. Es kann einige Zeit dauern, bis sich die Nutzer an alle Funktionen gewöhnt haben

Preise für ClickUp

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Benutzer/Monat

$7/Benutzer/Monat Business : $12/Benutzer/Monat

: $12/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Rezensionen)

2. Talenox: HRIS für nahtloses Management des Lebenszyklus von Mitarbeitern

via {\an8}Das ist eine gute Idee Talenox ist eine All-in-One-Lösung, mit der Unternehmen verschiedene HR-Aufgaben effizient erledigen können, von der Verwaltung von Mitarbeiterprofilen über die Lohnabrechnung bis hin zur Bearbeitung von Urlaubsanträgen. Mit Talenox können Sie Unternehmens- und Mitarbeiterinformationen in einem zentralen Repository abrufen, verwalten und schützen.

Die Integrationsmöglichkeiten von Talenox mit bekannten Banken und Buchhaltungssoftware in Singapur wie DBS und OCBC verbessern die Finanztransaktionen und machen die Gehaltsabrechnung mühelos und fehlerfrei. Talenoxs Online HRIS-System bringt Büroprozesse in die Cloud und macht sie überall und jederzeit zugänglich.

Talenox beste Eigenschaften

Verwalten und schützen Sie Unternehmens- und Mitarbeiterinformationen in einem zentralen Repository und gewährleisten Sie einen sicheren und einfachen Zugriff auf die Daten

Lohn- und Gehaltsabrechnung, Einhaltung lokaler gesetzlicher Vorschriften und nahtlose Integration mit Banken und Buchhaltungssoftware wie Xero und QuickBooks

Voreingestellt mit obligatorischen Urlaubsarten wie Jahresurlaub und Krankheitsurlaub, so dass die Mitarbeiter ihren Urlaub direkt über ihr Konto beantragen und verwalten können

Die Cloud-Speicherung ermöglicht es Geschäftsinhabern, Personalleitern und Mitarbeitern, sich von jedem Ort aus anzumelden

Talenox Einschränkungen

Benutzer berichten von einer überwältigenden Benutzeroberfläche, die ein wenig Ausprobieren erfordert, um alles richtig zu machen

Preise von Talenox

Basisversion: $20/Benutzer/Monat

Talenox Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Zoho People: Cloud-basierte HR-Software für moderne Arbeitsumgebungen

via {\an8}Das ist eine gute Idee Zoho People ist eine cloudbasierte HR-Software, die entwickelt wurde, um mit der sich schnell verändernden Arbeitswelt Schritt zu halten. Sie zeichnet sich durch die Förderung und Bindung von Talenten aus und verbessert gleichzeitig die Agilität und Effektivität des Personalmanagementsystems.

Sie ermöglicht ein sicheres Datenverwaltungssystem, das den Personal Data Protection Act (PDPA) von Singapur strikt einhält. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiterdaten, die in Zoho People verarbeitet werden, vor unbefugtem Zugriff und Verstößen geschützt sind, was mir ein beruhigendes Gefühl der Datensicherheit gibt.

Die Cloud-basierte Natur von Zoho People ist besonders vorteilhaft bei der Unterstützung von flexiblen Arbeitsvereinbarungen, die in Singapur immer beliebter werden. Zoho People 5.0 vereinfacht die Personalarbeit durch Automatisierung von Routineaufgaben und eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Erfahrungen der Mitarbeiter in den Vordergrund stellt.

Die besten Funktionen von Zoho People

Nutzen Sie intelligente Workflows und aufschlussreiche Analysen, um die Kernfunktionen der Personalabteilung zu optimieren

Verbessern Sie die Personalplanung mit fortschrittlichen Verfolgungs- und Planungsfunktionen

Implementierung flexibler Zielvorgaben und kontinuierlicher Überprüfungen für ein effektives Leistungsmanagement

Fördern Sie kontinuierliches Lernen mit Blended-Optionen und zentraler Kursverwaltung

Zoho People Einschränkungen

Benutzer haben festgestellt, dass einige Oberflächen unübersichtlich sein können, mit sich überschneidenden Elementen und übermäßigen Dropdown-Menüs, was die Navigation und die Benutzerfreundlichkeit erschweren kann

Preise für Zoho People

Essential HR: $0,73/Nutzer/Monat

$0,73/Nutzer/Monat Professional: 1,46 $/Benutzer/Monat

1,46 $/Benutzer/Monat Premium: $2,20/Benutzer/Monat

$2,20/Benutzer/Monat Enterprise: 2,93 $/Benutzer/Monat

2,93 $/Benutzer/Monat People Plus: $5,49/Benutzer/Monat

Zoho People Bewertungen und Rezensionen

G2: 4 .4/5 (300+ Bewertungen)

.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4. ZingHR: KI-gestütztes HR-Projektmanagement

via Crozdesk ZingHR ist eine dynamische, KI-gestützte HR-Tech-Plattform für Unternehmen, die sich besonders gut für die Skalierung Ihrer Geschäftsanforderungen eignet. Durch den strategischen Einsatz von KI-, ML- und Blockchain-Technologien ist ZingHR nicht nur ein weiteres Tool. Einige seiner innovativen Funktionen umfassen Zero-Touch-Gehaltsabrechnung, Gesichtserkennung, digitales Onboarding und sogar Roboterinterviews.

ZingHR bietet spezielle Tools, die die Einhaltung der Arbeitsgesetze in Singapur sicherstellen und Echtzeit-Updates zu regulatorischen Änderungen bieten, die sich auf die HR-Praktiken auswirken. Diese Funktion ist unverzichtbar, um meine HR-Abläufe mit den neuesten gesetzlichen Anforderungen in Einklang zu bringen, ohne diese Änderungen manuell verfolgen zu müssen.

Beste Eigenschaften von ZingHR

Nutzen Sie KI-gestützte HR-Technologien wie Zero Touch Payroll, um Personalstrategien mit modernen Geschäftsmodellen in Einklang zu bringen

Passen Sie Ihre HR-Praktiken mit Lösungen an, die speziell für verschiedene Branchen wie BFSI, IT-ITES, Pharma und Gesundheitswesen entwickelt wurden

Integrieren Sie ESG-orientiertes Leistungsmanagement in Ihre HR-Richtlinien mit dem engagierten Support von ZingHR

ZingHR Einschränkungen

Einige Nutzer berichten, dass das Dashboard nur langsam geladen werden kann

Es erfordert mehrere Aktualisierungen, um WFH und Urlaube zu markieren, was für häufige Nutzer eine erhebliche Unannehmlichkeit darstellen kann

ZingHR Preise

Benutzerdefinierte Preise

ZingHR Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (70+ Bewertungen)

4.2/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (10+ Bewertungen)

5. PeopleHum: HR-Software für umfassendes Personalmanagement

via Softwareberatung Meiner Erfahrung nach wurde PeopleHum entwickelt, um HR-Prozesse von der Einstellung bis zur Pensionierung zu rationalisieren.

Seine KI- und Automatisierungsfunktionen haben die Effizienz und das Engagement an meinem Arbeitsplatz erheblich verbessert. Zu den wichtigsten Funktionen von PeopleHum gehört die automatisierte Rekrutierung, die die Einstellung einfacher und effektiver gemacht hat. Das sichere HRIS ermöglicht es mir, Mitarbeiterdaten mühelos zu verwalten.

Das Tool unterstützt außerdem sowohl Arabisch als auch Englisch, was den unterschiedlichen Anforderungen der Unternehmen in Singapur an ihre Mitarbeiter entgegenkommt.

PeopleHum beste Eigenschaften

Sichere Verwaltung aller Mitarbeiterinformationen mit unserem umfassenden HRIS

Wechseln Sie von der reinen Kostenverwaltung zur Erzielung messbarer Geschäftsresultate

Passen Sie Ihre HR-Praktiken mit Lösungen an, die speziell für verschiedene Branchen wie BFSI, IT-ITES, Pharma und Gesundheitswesen entwickelt wurden

PeopleHum Einschränkungen

Die Ersteinrichtung kann zeitaufwändig sein

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten in einigenkostenlose Vorlagen PeopleHum-Preise

Basic: $2/Benutzer/Monat

PeopleHum Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (10+ Bewertungen)

: 4.6/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

6. QuickHR: Das Beste für cloudbasiertes HR-Management

via QuickHR QuickHR ist eine Cloud-basierte HR-Software, die alle HR-Prozesse rationalisiert, von der Verwaltung der Mitarbeiterdatenbank bis hin zu Lohnabrechnung, Urlaub und Ansprüchen.

Sie wird auf sicheren Amazon-Servern gehostet und gewährleistet einen schnellen, zuverlässigen Service mit integrierter Notfallwiederherstellung. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche wird keine Zeit mit komplexer Navigation verschwendet, so dass sich Personalverantwortliche auf den Aufbau besserer Organisationen konzentrieren können.

Das Tool lässt sich in weit verbreitete Singapur-Finanztools wie QuickBooks und Xero integrieren und vereinfacht Lohn- und Buchhaltungsprozesse. Dies ist besonders wichtig für kleine und mittlere Unternehmen, die finanzielle Genauigkeit und die Einhaltung lokaler Standards sicherstellen wollen.

QuickHR beste Eigenschaften

Effiziente Verwaltung von Mitarbeiterdatenbanken, Gehaltsabrechnungen, Urlaub und Ansprüchen

Integration in Echtzeit mit Software und Hardware für die Gehaltsabrechnung und gängigen Buchhaltungstools wie QuickBooks und Xero

Erhalten Sie Benachrichtigungen über Urlaubsgenehmigungen und Forderungsstatus und sehen Sie sich die einzelnen Gehaltsabrechnungen von unterwegs an

QuickHR-Einschränkungen

Die Analyse- und Berichtsfunktionen sind noch nicht vollständig integriert

Berichte für bessere Informationen und Prognosen wären von Vorteil

QuickHR-Preise

Essential: $5/Benutzer/Monat

$5/Benutzer/Monat Erweitert: $10/Benutzer/Monat

$10/Benutzer/Monat Enterprise: $15/Benutzer/Monat

QuickHR Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

7. Swingvy: HR-Software für kleine und mittlere Unternehmen

via {\an8}Ich weiß, dass es nicht so einfach ist Swingvy ist ein cloudbasiertes HR- und Gehaltsabrechnungssystem, das entwickelt wurde, um die HR-Abläufe für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu rationalisieren. Es erfüllt problemlos die Vorschriften des CPF (Central Provident Fund), des MOM (Ministry of Manpower) und der IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).

Das leistungsstarke Online-HR-System von Swingvy macht Onboarding, Gehaltsabrechnung, Urlaubsverwaltung, Antragsbearbeitung und Mitarbeiterbetreuung nahtlos und effizient. Durch die Integration mit beliebten Tools wie Xero, Google und Outlook können Sie reibungslose Arbeitsabläufe sicherstellen, Zeit sparen und Kosten senken.

Die besten Funktionen von Swingvy

Zentralisieren Sie alle HR-Informationen und -Prozesse an einem Ort

Gründlich durchführenplanung der Humanressourcen und verwalten Sie HR-Aufgaben von unterwegs aus

Integrieren Sie die Gehaltsabrechnung mit Buchhaltungssystemen wie Xero

Automatisieren Sie das Urlaubsmanagement, die Zeiterfassung und Anträge, um die manuelle Arbeit zu reduzieren und die Effizienz zu steigern

Schwankende Einschränkungen

Bietet keinen Telefon- oder Live-Chat-Support

Gehaltsabrechnungen müssen manuell an die Mitarbeiter gesendet werden

Preise von Swingvy

Premium: $5/Benutzer/Monat

$5/Benutzer/Monat Lohnabrechnung: $5/Benutzer/Monat

$5/Benutzer/Monat Zeit: $3/Benutzer/Monat

$3/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Swingvy Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. JustLogin: Am besten für mitarbeiterorientiertes HR-Management

via JustLogin Meiner Erfahrung nach stellt JustLogin die Mitarbeiter wirklich in den Mittelpunkt. Es vereinfacht jeden Aspekt der Personalverwaltung, einschließlich der Einhaltung des Arbeitsgesetzes von Singapur für die Echtzeit-Anwesenheits- und Urlaubsverfolgung der Mitarbeiter.

Mit mehr als 24 Jahren Erfahrung im Personalwesen hat JustLogin eine AI-gestützte HRMS-Software entwickelt, die jeden Aspekt des Personalwesens vereinfacht, von der Gehaltsabrechnung bis zur Urlaubsverwaltung. Die Cloud-basierte Plattform speichert alle Mitarbeiterdaten sicher und macht es einfach, alles zu verwalten, vom Onboarding bis zur Gehaltsabrechnung.

JustLogin nutzt auch eine benutzerfreundliche mobile App für Mitarbeiter, mit der sie von unterwegs auf HR-Funktionen wie Urlaubsanträge, Downloads von Gehaltsabrechnungen und Kontaktinformationen von Kollegen zugreifen können. Dies ist ein großes Plus in einer technikaffinen Belegschaft wie der von Singapur.

Die besten Eigenschaften von JustLogin

Verwalten Sie alle personalbezogenen Aufgaben in einer integrierten, cloudbasierten Plattform

Priorisieren Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter, um bessere Ergebnisse zu erzielen

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Vereinfachung der Gehaltsabrechnung

Stempeln Sie mit Gesichtserkennung und Geofencing ein und aus

Erfassen, scannen und versenden Sie Quittungen für schnelle Spesenabrechnungen

JustLogin-Einschränkungen

Benutzer können feststellen, dass das System eine steile Lernkurve hat

Preise für JustLogin

Benutzerdefinierte Preise

JustLogin Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.1/5 (70+ Bewertungen)

9. Carbonate HR: Am besten für vereinfachte HR-Lösungen

via HR Tech Carbonate erleichtert die Einstellung von Mitarbeitern durch die Integration von YouRHired und einfaches Onboarding mit einem E-Learning-Portal. Es vereinfacht die Anwesenheit mit Gesichtserkennung und Standortverfolgung und automatisiert die Gehaltsabrechnung zur Einhaltung aller Regeln.

Mit der mobilen App können Urlaubsanträge und -genehmigungen schnell gestellt werden. Spesenabrechnungen sind dank der Snap-, Scan- und Sendefunktionen einfach, und Leistungsbeurteilungen sind fair und unkompliziert. Alles in allem macht Carbonate die Aufgaben der Personalabteilung einfach und steigert die Effizienz.

Carbonate beste Eigenschaften

Vereinfachen Sie die Personalbeschaffung mit der YouRHired-Integration und bieten Sie intuitives E-Learning für das Onboarding

Automatisieren Sie die Gehaltsabrechnung, integrieren Sie sie mit CPF und halten Sie die Vorschriften ein

Beurteilen Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter und führen Sie nahtlos Mitarbeiterbeurteilungen durch

Verwalten Sie Mitarbeiterhandbücher und -dokumente ohne manuelle Nachverfolgung über einen digitalen Arbeitsbereich

Karbonateinschränkungen

Benutzer können feststellen, dass das System eine steile Lernkurve hat

Carbonatpreise

Basic: $8/Benutzer/Monat

$8/Benutzer/Monat Enterprise: $8/Benutzer/Monat

Carbonate Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

10. HReasily: Cloud-basiertes HR-Management

via Software Suggest HReasily automatisiert HR-Prozesse jederzeit und überall und bietet digitale Lösungen, um Arbeitsabläufe zu optimieren und menschliche Fehler zu reduzieren. Es ist besonders geeignet für die Verarbeitung von Gehaltsabrechnungen in mehreren Währungen und für lokale Compliance-Herausforderungen in Singapur.

Meine Mitarbeiter können die mobile App nutzen, um Urlaube zu beantragen und zu genehmigen, Anträge einzureichen, Gehaltsabrechnungen zu erhalten und sich unterwegs ein- und auszustempeln. HReasily lässt sich nahtlos in meine bestehende Software und Hardware integrieren und steigert so die Effizienz und das Engagement.

HReasily beste Eigenschaften

Automatisieren Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung und stellen Sie Genauigkeit und Compliance sicher

Einfache Erstellung und Verwaltung von Mitarbeiteranträgen

Effizientes Verwalten und Genehmigen von Urlaubsanträgen

Zugriff auf alle HR-Funktionen von überall über die mobile App

HReasily Einschränkungen

Benutzer haben über Probleme mit den Servern berichtet, da diese oft langsam sind

Leichte Preisgestaltung

Basic: $10/Benutzer/Monat

Einfache Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

Unlock HR Excellence: Beginnen Sie heute mit ClickUp

Die Auswahl der richtigen HR-Software steigert die Effizienz Ihres Unternehmens und die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter. Der Schlüssel liegt in der Auswahl von Tools, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen, sei es eine optimierte Personalbeschaffung, eine umfassende Mitarbeiterverwaltung oder fortschrittliche Analysen.

Jetzt, da Sie einen detaillierten Überblick über die besten HR-Softwareoptionen haben, ist es an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun.

Obwohl jede Software über einzigartige Funktionen verfügt, zeichnet sich ClickUp durch seine Vielseitigkeit und seinen umfassenden Funktionsumfang aus. Warum sollten Sie sich die Mühe machen, in aufgabenspezifische Tools zu investieren, wenn Sie eine einzige Lösung haben können, die alle Ihre HR-Anforderungen abdeckt, von der Einstellung über die Verwaltung des Lebenszyklus von Mitarbeitern bis hin zur Einhaltung von Vorschriften?

Registrieren Sie sich für eine kostenloses ClickUp-Konto und nutzen Sie das wahre Potenzial Ihrer HR-Funktion!