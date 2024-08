Wie man mit Monotasking die Zeit managt

Als Vermarkter war ich immer stolz darauf, ein Multitasker zu sein. Das Jonglieren mit der Strategie, der Erstellung von Inhalten, den Abläufen und den Analysen erschien mir wie die ultimative Demonstration von Effizienz. Die Wahrheit war jedoch, dass ich in einem Meer von offenen Registerkarten und halbfertigen Projekten ertrank.

Ein besonders albtraumhafter Tag ist mir dabei besonders aufgefallen. Ich war dabei, einen Blogbeitrag zu schreiben - ein wichtiger Beitrag für eine bevorstehende Kampagne. Aber ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Mein Posteingang quoll über vor Benachrichtigungen, Aktualisierungen in den sozialen Medien blinkten auf meinem Bildschirm auf, und mein Telefon vibrierte vor eingehenden Nachrichten. Durch den ständigen Kontextwechsel fühlte ich mich überfordert und fehleranfällig, und mein Schreiben litt darunter.

In diesem chaotischen Moment wurde mir klar, dass **mein Multitasking-Ansatz mich nicht produktiv machte; es belastete mein Arbeitsgedächtnis und behinderte meine Fähigkeit, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Ich musste ständig aufholen und opferte dabei sowohl Genauigkeit als auch Kreativität. Es war Zeit für eine Veränderung

In diesem Moment stieß ich auf das Konzept des Monotasking. Monotasking bedeutete für mich, dass ich der Illusion von Produktivität, die Multitasking oft vermittelt, den Vorrang vor der Konzentration auf das Wesentliche einräumte.

Es bedeutete, mich jeweils einer Aufgabe zu widmen, in ihre Komplexität einzutauchen und die Ablenkungen auszublenden, die meine Aufmerksamkeit verlangten.

In diesem Artikel gebe ich meine Erfahrungen mit Monotasking frei und zeige, wie es mir geholfen hat, meine Zeit und meinen Seelenfrieden in einer Welt zurückzugewinnen, die ständig beides fordert.

Was ist Monotasking?

Monotasking oder Single-Tasking ist die Praxis, die eigene volle Aufmerksamkeit einer einzigen Aufgabe zu widmen, ohne sich ablenken zu lassen.

Es hilft, qualitativ hochwertigere Arbeit zu produzieren, weil man sich voll und ganz auf seine Arbeit konzentriert. Außerdem verringert es den mentalen Stress, der durch das ständige Umschalten entsteht, und ermöglicht es Ihnen, in kurzen, intensiven Zeiträumen konzentrierter Arbeit mehr zu erledigen.

Geschichte des Monotasking

Während Weisen, Künstler, Dichter und Pädagogen vielleicht schon in der Antike Monotasking praktiziert haben, begannen akademische Diskussionen über dieses Konzept erst im späten zwanzigsten Jahrhundert. Als Forscher die Ineffizienzen und kognitiven Kosten des Multitasking herausstellten, wurde Monotasking zu einem starken Gegenpol.

Einige bemerkenswerte Instanzen sind:

1. In seinem Buch Flow: The Psychology of Optimal Experience (1990) sprach Mihaly Csikszentmihalyi über das Erreichen von 'Flow', einem "Zustand, in dem Menschen so sehr in eine Tätigkeit vertieft sind, dass nichts anderes mehr von Bedeutung zu sein scheint." Um Flow zu erreichen, schlug er vor, realistische Ziele einzustellen, die mit den eigenen Fähigkeiten übereinstimmen, und sich abschließend auf eine einzige Tätigkeit zu konzentrieren, d. h. Monotasking, wie wir es heute nennen.

Das Kennzeichen einer Person, die ihr Bewusstsein unter Kontrolle hat, ist die Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit nach Belieben zu fokussieren, Ablenkungen auszublenden und sich so lange zu konzentrieren, wie es nötig ist, um ein Ziel zu erreichen, und nicht länger. Wer dies zu erledigen vermag, genießt in der Regel den normalen Ablauf des täglichen Lebens.

Mihaly Csikszentmihalyi

2. In einem Aufsatz von 2001 mit dem Titel Executive Control of Cognitive Processes in Task Switching Die Psychologen Rubinstein, Meyer und Evans fanden heraus, dass die "exekutive Kontrolle" unseres Gehirns in zwei Phasen funktioniert: 'Zielverschiebung' (Entscheidung, eine Sache statt einer anderen zu erledigen) und 'Regelaktivierung' (Änderung der Regeln für das, was wir erledigen).

Diese Phasen helfen uns, zwischen Aufgaben zu wechseln, ohne es zu merken, was ziemlich praktisch ist. Problematisch wird es dann, wenn das Umschalten zwischen Aufgaben mit dem kollidiert, was wir effizient und sicher erledigen müssen.

Auch wenn der Zeitaufwand für das Wechseln zwischen den Aufgaben gering erscheint - nur der Bruchteil einer Sekunde jedes Mal -, summiert er sich, wenn wir ständig zur nächsten Aufgabe übergehen, und verringert die Produktivität.

Multitasking mag wie eine zeitsparende Praxis aussehen. Diese kurzen mentalen Pausen, die durch das Wechseln von Aufgaben verursacht werden, können jedoch bis zu einer halben Stunde in Anspruch nehmen 40 Prozent unserer produktiven Zeit.

Diese und viele andere Forscher aus den Bereichen Psychologie, Neurowissenschaften und Produktivität haben zum Verständnis, zur Erforschung und zur Befürwortung von Monotasking beigetragen. Wenn Sie die Ursprünge und Anwendungen von Monotasking tiefer verstehen wollen, haben wir eine Empfehlung für Sie.

Empfohlene Lektüre: Deep Work von Cal Newport

In seinem bahnbrechenden Werk mit dem Titel

Tiefe Arbeit

cal Newport argumentiert in seinem 2016 erschienenen Buch "Deep Work", dass in einer Welt voller Ablenkungen wie sozialen Medien und ständiger Verbindung die Fähigkeit, sich intensiv auf Aufgaben zu konzentrieren, immer seltener und wertvoller wird.

über

Amazon

Er definiert "Deep Work" als eine berufliche Tätigkeit, die in einem Zustand ablenkungsfreier Konzentration ausgeführt wird und die kognitiven Fähigkeiten bis an ihr Limit ausreizt. Deep Work ist eng mit Monotasking verwandt, das ebenfalls eine intensive Konzentration auf mehr als eine Aufgabe erfordert, um eine höhere Qualität zu erreichen.

Das Buch unterstreicht, dass Deep Work in der heutigen wissensbasierten Wirtschaft, in der qualitativ hochwertige Arbeit und schnelles Lernen entscheidend für den Erfolg sind, immer wichtiger wird. Arbeitnehmer, die konstant gute Arbeit leisten können, werden erfolgreich sein, während diejenigen, die das nicht können, zurückbleiben.

Newport spricht über die vier Regeln für tiefgreifende Arbeit:

Regel Nr. 1: Arbeiten Sie tiefgründig : Konzentrieren Sie sich über einen längeren Zeitraum intensiv auf eine Aufgabe und minimieren Sie Ablenkungen.

: Konzentrieren Sie sich über einen längeren Zeitraum intensiv auf eine Aufgabe und minimieren Sie Ablenkungen. Regel Nr. 2: Umarme die Langeweile. Newport schlägt vor, dass man sich an die Langeweile gewöhnen muss, um das Gehirn für tiefgründige Arbeit zu trainieren, und dass man es vermeiden sollte, nach Ablenkungen zu suchen, wenn man sich langweilt.

Newport schlägt vor, dass man sich an die Langeweile gewöhnen muss, um das Gehirn für tiefgründige Arbeit zu trainieren, und dass man es vermeiden sollte, nach Ablenkungen zu suchen, wenn man sich langweilt. Regel Nr. 3: Verzichten Sie auf soziale Medien. Newport empfiehlt, die Nutzung sozialer Medien zu minimieren oder ganz einzustellen, da diese Zeit vergeuden und oft eine große Ablenkungsquelle darstellen.

Newport empfiehlt, die Nutzung sozialer Medien zu minimieren oder ganz einzustellen, da diese Zeit vergeuden und oft eine große Ablenkungsquelle darstellen. Regel Nr. 4: Legen Sie die Untiefen trocken . Diese Regel ermutigt den Einzelnen, seichte Arbeit (nicht kognitiv anspruchsvolle, logistische Aufgaben) zu reduzieren, um mehr freie Zeitfenster für tiefgehende Arbeit zu schaffen.

. Diese Regel ermutigt den Einzelnen, seichte Arbeit (nicht kognitiv anspruchsvolle, logistische Aufgaben) zu reduzieren, um mehr freie Zeitfenster für tiefgehende Arbeit zu schaffen. Newport vertritt die Ansicht, dass die Beschäftigung mit tiefgründiger Arbeit durchweg zu höherer Produktivität, besserer Arbeitsqualität und schnellerem Erwerb von Fähigkeiten führt.

Kernkomponenten von Monotasking

Wie können Sie den Wechsel von Multitasking zu Monotasking erledigen? Das habe ich aus Erfahrung gelernt, indem ich die wesentlichen Elemente des Monotasking in meine Arbeitssitzungen integriert habe:

Priorisierung von Aufgaben

Ich erstelle eine Reihenfolge der Aufgaben auf der Grundlage von Prioritäten und Fristen. So erkenne ich schnell, welche Aufgaben am dringendsten sind und ungeteilte Aufmerksamkeit erfordern. Sie stehen ganz oben auf meiner Aufgabenliste und werden als Erstes am Tag bearbeitet, um sicherzustellen, dass mein Aufwand die gewünschte Wirkung erzielt.

Zeitmanagement

Ich ziehe es vor, für jede Aufgabe eine bestimmte Zeitleiste festzulegen und sie in kleine Blöcke aufzuteilen. Dieser Ansatz hilft mir, die Fristen einzuhalten, ohne dass ich durch Ablenkungen gestört werde.

Das richtige Umfeld

Monotasking erfordert einen Space ohne unnötigen Lärm, digitale Benachrichtigungen und Unterbrechungen. Bei mir funktioniert das am besten in einem abgeschiedenen Space oder in meinem Arbeitszimmer, wo die Tür geschlossen ist und ich meine mobilen Geräte beiseite lassen kann.

Das "Warum

Das "Warum" hinter jeder Handlung zu kennen, gibt mir die Überzeugung, mich auf die jeweilige Aufgabe zu konzentrieren. Wenn ich zum Beispiel einen Markenleitfaden für mein Team vorbereite, ist mein "Warum" die Verbesserung der Qualität der Arbeit und der Effizienz meines Teams.

Mentale Vorbereitung

Als Multitaskerin, die zur Monotaskerin geworden ist, muss ich mich vorbereiten, um geistig in die richtige Stimmung zu kommen. Zu erledigen ist dies folgendermaßen: Ich setze mich ein paar Minuten in Ruhe hin, bewerte die Wichtigkeit der Aufgabe, erstelle eine mentale Karte, wie ich vorgehen will, und fange an.

Pausen machen

Es ist wichtig, regelmäßig Pausen einzulegen, um sich auszuruhen und neue Energie zu tanken. Wenn ich zu Hause bin, gehe ich gerne in meinem Terrassengarten spazieren, oder an Tagen, an denen ich im Büro arbeite, mache ich einen kurzen Spaziergang um das Büro herum, um etwas frische Luft zu schnappen.

Reflexion und Anpassung

Ich setze mich jede Woche mit den Fortschritten meiner Aufgaben auseinander, um meine Produktivität zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Monotasking fällt mir oft schwer, weil ich es gewohnt bin, zwischen den Aufgaben zu jonglieren, aber diese Sitzungen zur Selbsteinholung rücken die Dinge ins rechte Licht.

Ich werde auf die Tipps, Strategien und Tools eingehen, die mir geholfen haben, die Gewohnheit des Monotasking zu kultivieren. Zuvor möchte ich jedoch den positiven Unterschied, den Monotasking in meinem Leben bewirkt hat, mit Ihnen teilen.

Vorteile von Monotasking

Multitasking ist ein Produktivitätskiller.

Eine Studie ergab

dass höheres Medien-Multitasking (z. B. das gleichzeitige Wechseln zwischen mehreren Apps und Social-Media-Plattformen) die Dichte der grauen Substanz im anterioren cingulären Kortex des Gehirns verringern kann, der für Empathie und emotionale Kontrolle zuständig ist.

Der Aufbau Ihrer Monotasking-Muskeln hat viele Vorteile. Zu Beginn wird es einige Probleme geben, aber das ist ein kleiner Preis für den Aufbau einer gesunden Gewohnheit, die Ihr Leben bereichern wird.

Ablenkung in Schach halten: Eine Studie der Stanford University fand heraus, dass Menschen, die Multitasking mit weniger schweren Medien betreiben, sich seltener ablenken lassen. Sie können leicht verhindern, dass sie durch externe Reize, die nichts mit ihrer Aufgabe zu tun haben, abgelenkt werden

Eine Studie der Stanford University fand heraus, dass Menschen, die Multitasking mit weniger schweren Medien betreiben, sich seltener ablenken lassen. Sie können leicht verhindern, dass sie durch externe Reize, die nichts mit ihrer Aufgabe zu tun haben, abgelenkt werden Erhöhte Produktivität: Wenn ich meine volle Aufmerksamkeit einer Aufgabe widme, kann ich sie schneller und effizienter abschließen. Ich muss keine Zeit damit verschwenden, zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her zu wechseln, was mir oft Energie und Konzentration raubt

Wenn ich meine volle Aufmerksamkeit einer Aufgabe widme, kann ich sie schneller und effizienter abschließen. Ich muss keine Zeit damit verschwenden, zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her zu wechseln, was mir oft Energie und Konzentration raubt Bessere Qualität der Arbeit: Wenn ich mich einer Aufgabe mit ungeteilter Aufmerksamkeit widme, habe ich mehr Zeit, sie zu erforschen, was zu durchdachten und hochwertigen Ergebnissen führt. Monotasking fördert auch meine Kreativität, da ich den mentalen Space bekomme, um Ideen und Lösungen ohne Unterbrechung zu erforschen

Wenn ich mich einer Aufgabe mit ungeteilter Aufmerksamkeit widme, habe ich mehr Zeit, sie zu erforschen, was zu durchdachten und hochwertigen Ergebnissen führt. Monotasking fördert auch meine Kreativität, da ich den mentalen Space bekomme, um Ideen und Lösungen ohne Unterbrechung zu erforschen Reduzierter Stress: Die Arbeit an jeweils einer Aufgabe hilft mir, das geistige Durcheinander zu beseitigen, das entsteht, wenn ich versuche, mehrere Aufgaben mit gleichem Aufwand unter einen Hut zu bringen. Ohne die Ablenkung durch konkurrierende Anforderungen, die mich in verschiedene Richtungen ziehen, kann ich meine Arbeit leicht abschließen

Die Arbeit an jeweils einer Aufgabe hilft mir, das geistige Durcheinander zu beseitigen, das entsteht, wenn ich versuche, mehrere Aufgaben mit gleichem Aufwand unter einen Hut zu bringen. Ohne die Ablenkung durch konkurrierende Anforderungen, die mich in verschiedene Richtungen ziehen, kann ich meine Arbeit leicht abschließen Verbesserte kognitive Funktionen: Monotasking unterstützt eine verbesserte Konzentration und kognitive Leistung, indem es die kognitive Belastung minimiert. Die anhaltende Konzentration auf eine einzige Aufgabe verbessert das Behalten und die Verarbeitung von Informationen, was zu einem besseren Erinnerungsvermögen und Verständnis führt. Nachdem ich jahrelang Monotasking praktiziert habe, konnte ich meine Problemlösungsfähigkeiten verfeinern und kann mich problemlos an komplexe Lernumgebungen anpassen

Tipps für effektives Monotasking

Der Schlüssel zum Erfolg von Monotasking ist die Einstellung. Seien Sie bereit, die harte Arbeit auf sich zu nehmen, um sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, und tun Sie Ihr Bestes, um der Versuchung zu widerstehen, auf Ihr Telefon zu schauen oder zu einer anderen Aufgabe zu wechseln.

Hier sind einige Tipps, taktische Möglichkeiten und tägliche Gewohnheiten, die mir geholfen haben, Monotasking zu einem festen und produktiven Bestandteil meines Zeitplans zu machen. Probieren Sie sie selbst aus, fügen Sie ihnen Ihre eigene Note hinzu, und

planen Sie Ihre Arbeitstage

effektiver planen.

1. Klein anfangen

Als ich begann, Monotasking zu praktizieren, erlebte ich in den ersten Tagen einen massiven Einbruch der Produktivität. Konzentriert zu bleiben, erschien mir unmöglich, und allein der Gedanke, die Aufgabe über einen längeren Zeitraum fortzusetzen, machte mir Angst. Es dauerte eine Weile, bis ich meinen Fehler erkannte -ich versuchte, Mammutaufgaben innerhalb sehr kurzer Fristen abzuschließen

Also nahm ich das Stichwort und richtete meine Arbeitssitzungen auf eine kleine, aber schwierige Aufgabe nach der anderen aus, mit vernünftigen Zeitleisten. Das war ein Wendepunkt. Wenn ich klein anfange, kann ich mich in die Aufgabe hineinversetzen, mich mit der Zeit konzentrieren und allmählich eine Dynamik aufbauen, die es mir ermöglicht, über längere Zeiträume in der Zone zu bleiben.

Wenn ich zum Beispiel eine Fallstudie für mein Unternehmen erstellen muss, fange ich an, den Fuß ins Wasser zu tauchen, anstatt mich in die Materie zu stürzen. Das könnte bedeuten, dass ich direkt mit Kunden spreche, Sekundärdaten von unseren Clients sammle oder mir Erfahrungsberichte früherer Clients ansehe.

Nachdem ich abgeschätzt habe, wie lange es dauern könnte, setze ich mir eine angemessene Frist. Die Idee ist einfach - überfordern Sie sich nicht!

Tipps auf einen Blick:

Arbeiten Sie zu Beginn an kleinen, aber wirkungsvollen Aufgaben, um Schwung zu holen

Legen Sie eine angemessene Zeitleiste fest, um die Aufgabe abzuschließen

Erledigen Sie dies jeden Tag, damit Monotasking zur Gewohnheit wird

2. Haben Sie einen eigenen Workspace

Im Laufe der Jahre habe ich Folgendes über meine Arbeitsgewohnheiten herausgefunden: Auch wenn ich von überall aus arbeiten kann, brauche ich meine kleine Ecke, um meine Arbeit zu erledigen. Zu Hause habe ich einen eigenen Workspace eingerichtet, in dem alle notwendigen Elemente in Reichweite sind - von meinen bevorzugten Arbeitsutensilien und Schreibwaren bis hin zu den besten Snacks und meinem HydroJug. Wenn ich auf Reisen arbeite, richte ich mir einen behelfsmäßigen Workspace in meinem Hotelzimmer ein.

Warum erledige ich das, wenn ich auch einfach vom Bett aus arbeiten könnte? Nun, an meinem Schreibtisch bin ich sofort im Arbeitsmodus. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, muss ich mich nicht dazu überreden, mich hinzusetzen und mich auf Monotasking zu konzentrieren - alles fließt wie ein natürlicher Prozess. **Ich versuche auch, den Schreibtisch so ordentlich und minimalistisch wie möglich zu halten, um sicherzustellen, dass mich keine visuelle Unordnung ablenkt

Tipps auf einen Blick:

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, sollten Sie einen separaten Arbeitsplatz einrichten

Halten Sie wichtige Dinge griffbereit, damit Sie Ihren Schreibtisch nicht unnötig verlassen müssen

Halten Sie Ihren Schreibtisch und Ihre digitalen Geräte frei von Unordnung

3. Erstellen Sie eine Liste mit priorisierten Aufgaben

Zu Beginn der Woche erstelle ich eine detaillierte Liste mit Aufgaben auf meinem app zur Aufgabenverwaltung . Diese Liste enthält alle kleinen und großen Elemente, die ich im Laufe der Woche erledigen möchte.

Einige dieser Aufgaben haben eine hohe Priorität. Ich kennzeichne alle meine Aufgaben nach hoher, mittlerer oder niedriger Priorität. Um die Qualität aufrechtzuerhalten, nehme ich nur zwei bis drei Aufgaben mit hoher Priorität pro Tag auf. Diese Aufteilung hilft mir auch, mich zuerst auf die wichtigsten und wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren, um sicherzustellen, dass ich den Fortschritt in unserem Workflow nicht behindere.

In den letzten Jahren bin ich dazu übergegangen ClickUp's digitaler Notepad anstelle von Notizzetteln aus Papier und Stift. Ich benutze ihn als mein zweites Gehirn - von der Erstellung von Listen mit Aufgaben und deren Anordnung nach Prioritäten bis hin zum Ablegen meiner plötzlichen Gedanken passiert alles in der App.

Wandeln Sie jeden ClickUp Notepad Eintrag in eine verfolgbare ClickUp Aufgabe mit Fälligkeitsdaten, Mitarbeitern, Prioritäten und mehr um

Sobald ich eine Aufgabe erledigt habe, hake ich sie in der Liste ab und gehe zur nächsten über. Dies ist ein einfaches tool, aber es macht einen gewaltigen Unterschied bei der Organisation meines Zeitplans!

Tipps auf einen Blick:

Verwenden Sie einen app zur Aufnahme von Notizen um Ihre täglichen Aufgaben zu notieren und sich auf zwei bis drei vorrangige Aufgaben pro Tag zu konzentrieren

Ordnen Sie sie nach der Reihenfolge ihrer Priorität, damit nichts durch die Maschen fällt

Lassen Sie aufdringliche Gedanken in der App für Notizen verschwinden, um sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren

4. Blockieren Sie Zeiten für verschiedene Aufgaben

Nennt mich einen Produktivitätsfanatiker, aber ich liebe es, meinen Kalender mit bestimmten Zeitblöcken für verschiedene Aufgaben auf einem time-blocking tool.

Instanz versuche ich, die anspruchsvollsten Aufgaben wie Ideenfindung, Recherchen und Schreiben in der ersten Tageshälfte zu erledigen, weil ich dann am produktivsten bin. Für tägliche StandUps mit meinem Team oder Meetings mit dem Client bevorzuge ich die Nachmittage. Die Abende sind für die Überprüfung der Arbeit meines Teams, die Analyse der Ergebnisse von Kampagnen und die Dokumentation von Gewinnen und Verlusten reserviert.

Nach der Pomodoro-Technik lege ich für jede Aufgabe Blöcke von 25 bis 30 Minuten fest, gefolgt von einer kurzen Pause. Während dieser kurzen Sitzungen konzentriere ich mich voll und ganz auf eine Aufgabe, und die Pausen beugen einem Burnout sehr gut vor.

ClickUp's PomoDone Integration

ist einer meiner Favoriten - ich kann einen Timer von jeder ClickUp Aufgabe oder direkt von der PomoDone Erweiterung aus starten.

Ich bin auch ein großer Verfechter von Cal Newports Theorie der "tiefen Arbeit". Ich ermutige meine Teams, sich zwei bis vier Stunden in ihrem Zeitplan zu blockieren, um sich mit tiefgreifender Arbeit zu beschäftigen. Eine weitere Praxis, die uns geholfen hat, ist der Meeting Free Friday - ein ganzer Tag frei von Ablenkungen, um die Gewohnheit des Monotasking zu kultivieren.

Tipps auf einen Blick:

Verwenden Sie eineapp zur Aufnahme von Notizen um Ihre täglichen Aufgaben zu notieren und sich auf zwei bis drei vorrangige Aufgaben pro Tag zu konzentrieren

Ordnen Sie sie nach der Reihenfolge ihrer Priorität, damit nichts durch die Maschen fällt

Lassen Sie aufdringliche Gedanken in der App für Notizen verschwinden, um sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren

5. DND und digitale Entgiftung

Während meiner konzentrierten Arbeitssitzungen schalte ich mein Mobiltelefon und meine Tablets in den "Nicht stören"-Modus. Bei meinem Desktop und meinem Laptop schalte ich die Benachrichtigungen in allen Kommunikations-Apps aus. In meinen Pomodoro-Pausen greife ich auf diese Apps zurück, um zu erfahren, was mein Team gerade macht.

Eine weitere Strategie, die mir geholfen hat, ist die Minimierung meiner digitalen Interaktionen (insbesondere in den sozialen Medien), sofern sie nicht mit der Arbeit zu tun haben. Ich erledige auch gerne hin und wieder einen kompletten digitalen Entzug, so etwas wie eine weniger intensive Version der "Denkwochen" von Bill Gates, um mehr Klarheit im Denken und mehr Konzentration zu bekommen. Ja, ich habe ein gewisses FOMO-Gefühl, wenn ich die Ablenkungen ausschalte, aber die Ruhe, wenn ich mit meinen Gedanken allein bin, ist unvergleichlich!

Tipps auf einen Blick:

Verwenden Sie einapp zur Aufnahme von Notizen um Ihre täglichen Aufgaben zu notieren und sich auf zwei bis drei vorrangige Aufgaben pro Tag zu konzentrieren

Ordnen Sie sie nach der Reihenfolge ihrer Priorität, damit nichts durch die Maschen fällt

Lassen Sie aufdringliche Gedanken in der App für Notizen verschwinden, um sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren

Populäre Verwendung & Beispiele für Monotasking

Beim Monotasking geht es nicht nur darum, eine Aufgabe zur gleichen Zeit zu erledigen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind weitreichend.

Wussten Sie zum Beispiel, dass Monotasking mit den Grundsätzen der Achtsamkeit übereinstimmt, indem es das Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment während einer einzelnen Aufgabe fördert?

Und es ist auch kein neuer Trend. Bekannte Persönlichkeiten aus dem Geschäft, dem Sport und sogar der Literatur praktizieren seit Jahren konzentriertes Arbeiten, um den Gipfel ihrer Karriere zu erreichen.

Während Bill Gates "Denkwochen" einlegte, zog sich J.K. Rowling, eine Verfechterin der konzentrierten Arbeit, Berichten zufolge in ein Hotelzimmer zurück, um die Harry Potter-Reihe zu beenden. Diese Isolation erleichterte ihr die Fähigkeit, Monotasking zu betreiben und sich ganz in den kreativen Prozess zu vertiefen.

Auch Oprah Winfrey betont, wie wichtig es ist, sich bei Interviews zu konzentrieren. Sie schaltet ihr Telefon aus und hält Blickkontakt, um sich ganz auf den Interviewpartner einzulassen und so Raum für eine sinnvolle Unterhaltung zu schaffen.

Die Quintessenz? Sie befinden sich in bester Gesellschaft, wenn Sie Monotasking betreiben!

Herausforderungen beim Monotasking

Als gewohnheitsmäßiger Multitasker, der sich an Single-Tasking gewöhnt hat, ist nicht immer alles in Butter.

Hier sind einige Herausforderungen, mit denen wir in unserem täglichen Leben konfrontiert werden könnten, wenn wir Monotasking betreiben, und die Lösungen, die ich mir ausgedacht habe, damit es funktioniert:

Externe Ablenkungen

Es gibt viel zu viele externe Stimulanzien, die versuchen, mich aus der Bahn zu werfen - eine neue E-Mail-Benachrichtigung, die mich dazu verleitet, sie zu öffnen; eine Textnachricht, die mich mit der Bitte um einen "schnellen Anruf" von einem Teamkollegen anstrahlt; oder meine Katzen und Hunde, die mich anstarren und sich fragen, warum ich nicht mit ihnen spiele.

nun, für das letzte Problem habe ich keine Lösung. Ich mache einfach eine Pause und spiele ein paar Minuten lang abrufen, bevor ich wieder einsteige. Nicht ich mache hier die Regeln, sondern sie erledigen sie

Aber für die ersten beiden Arten habe ich mir ein paar schnelle Lösungen einfallen lassen, um sie zu bewältigen.

**Wie ich sie abwehre: Ich schneide den Zugang ab, damit die Ablenkung nicht in meine Nähe kommt

Wie das geht? Indem ich Benachrichtigungen auf allen Geräten für einen bestimmten Zeitraum stummschalte, mein Telefon auf Flugmodus stelle (und meistens von meinen Augen fernhalte) und einen Space zum Arbeiten finde, in dem mich niemand stört (meine Haustiere sind natürlich eine Ausnahme).

Ich fühle mich überwältigt

Wenn ich im Hinterkopf weiß, dass ich heute eine lange Liste von Dingen abschließen muss, fühlt es sich überwältigend an, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Egal, wie sehr ich versuche, an dem Blogbeitrag zu arbeiten, der morgen erscheinen soll, mein Gehirn erinnert mich ständig an die anstehenden Aufgaben:

Ich muss eine bevorstehende Kampagne mit dem Marketing Team besprechen, ich muss den Kalender für die Inhalte des nächsten Monats überprüfen und fertigstellen, und oh, ich muss diese Woche auch noch den Einkauf erledigen!

...und dank dieser unerwünschten internen Pop-ups fühle ich mich schneller ausgelaugt, als ich sollte.

Wie ich mich dagegen wehre: Ich versuche, meine aufdringlichen Gedanken zu Papier zu bringen oder auf meinem

zu erledigen Liste App

um sie mir aus dem Kopf zu schlagen. sie sind notiert, ich werde sie nicht vergessen", versichere ich mir.

Dieser Trick funktioniert fast immer sofort, aber wenn nicht, greife ich auf a zurück

priorität Matrix

**Sie hilft mir zu entscheiden, welche Aufgaben ich sofort erledigen, auf später verschieben, an mein Team delegieren oder von meiner Liste streichen möchte.

Zu erledigen ist nicht genug"

Wenn ich in eine zeitraubende Aufgabe vertieft bin und mehrere andere Aufgaben darauf warten, von meiner Liste abgehakt zu werden, packt mich plötzlich ein Gedankengang.

erledige ich genug? Ich habe so viel zu erledigen, und die Zeit ist so knapp! Wie soll ich denn alles schaffen, wenn ich an einer Aufgabe hängen bleibe?_

Igitt. Jetzt bin ich gestresst und meine Konzentration ist zum Fenster hinausgeflogen.

Wie ich mich dagegen wehre: Ich versuche, mir eine andere Denkweise einzureden. Anstatt mich darauf zu konzentrieren, dass ich mit einer Aufgabe nicht weiterkomme, stelle ich mir vor, dass ich Fortschritte mache, eine Aufgabe nach der anderen. Du kannst die Treppe nicht hinaufsteigen, wenn du nicht den Fuß auf die allererste Stufe setzt, sage ich mir.

Diese aufmunternden Worte helfen in der Regel. Ansonsten notiere ich mir alle Mikroaufgaben, die ich bisher abgeschlossen habe. Wenn meine Aufgabe zum Beispiel darin besteht, eine Kurzbeschreibung des Inhalts für einen Blogbeitrag zu erstellen, wären die Mikroaufgaben oder Unteraufgaben die Themenfindung, die Suche nach Schlüsselwörtern, die Recherche nach relevanten Inhalten und die Erstellung einer Gliederung. Das gibt mir sofort ein gutes Gefühl für meine Produktivität.

Wie man Monotasking in ClickUp implementiert

Ein Tool, das dazu beigetragen hat, Monotasking zu einem wesentlichen Bestandteil meines Lebens zu machen, ist ClickUp. Es gibt viele Apps zum Blockieren von Zeit und zur Fokussierung, aber keine ist so mit meinem Workflow verbunden wie ClickUp.

Es hilft mir beim Erreichen meiner

zeitmanagement-Ziele

, meine

fähigkeiten zur Bewältigung von Aufgaben

so kann ich die Zeit, in der ich mich konzentriere, mit meinem täglichen Zeitplan in Einklang bringen und mit meinem Team zusammenarbeiten - alles auf derselben Plattform. Ich muss nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln, so dass ich keine Aufgaben mehr wechseln muss.

Hier sehen Sie, wie ich ClickUp verwende, um Monotasking umzusetzen:

Zeit- und Aufmerksamkeitsmanagement

Einstellung von Start- und Fälligkeitsdaten, Nachverfolgung der Zeit, die ich für eine Aufgabe benötige, Hinzufügen von Notizen für den Kontext und Einblicke in meine Produktivität (und die meines Teams) mit ClickUp's Time Management Feature

Fügen Sie Zeitschätzungen für jede Aufgabe hinzu und bringen Sie Ihr Projekt reibungslos voran

Visualisiere meine täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Aufgaben mit ClickUp's Kalender Ansicht . Planen und Freigeben von Aufgaben mit der schnellen Drag-and-Drop-Funktion, Einrichten von Meetings und Erstellen von farbcodierten Blöcken für verschiedene Aufgaben

. Planen und Freigeben von Aufgaben mit der schnellen Drag-and-Drop-Funktion, Einrichten von Meetings und Erstellen von farbcodierten Blöcken für verschiedene Aufgaben Synchronisierung ClickUp Aufgaben mit den Kalender- und Zeiterfassungs-Apps in meinem Tech-Stack (z. B. Google Kalender) und verwalte meinen Zeitplan bequem über eine einzige Plattform

mit den Kalender- und Zeiterfassungs-Apps in meinem Tech-Stack (z. B. Google Kalender) und verwalte meinen Zeitplan bequem über eine einzige Plattform Ablenkungen fernhalten mit eingeschaltetem Focus ModeClickUp Docs. Der Seitenfokusmodus blendet die Seitenleiste aus, so dass meine Augen nur auf den Text gerichtet sind, an dem ich gerade arbeite; und der Blockfokusmodus reduziert die Deckkraft von anderem Text und Inhalt in meinem Dokument, so dass ich mich nur auf den Absatz konzentrieren kann, den ich gerade schreibe

Mit dem Block-Fokus-Modus von ClickUp Docs können Sie sich ganz auf das konzentrieren, was Sie gerade tippen

Ändern Sie das Fälligkeitsdatum einer verzögerten Aufgabe, die andere blockiert, und lassen Sie ClickUp automatisch die Fälligkeitsdaten für die abhängigen Aufgaben anpassen

Wenn ich meine Arbeit strukturierter organisieren möchte, nutze ich

vorlagen für Zeitsperren

. Zum Beispiel,

ClickUp's Vorlage für das tägliche Blockieren von Zeit

hilft mir dabei, meinen Zeitplan auf meine Hauptproduktivitätszeiten abzustimmen und mich jeweils auf eine Aufgabe mit Priorität zu konzentrieren.

Diese Vorlage herunterladen

Mit dieser anpassbaren Vorlage kann ich:

Für jede Aufgabe eine bestimmte Zeit einplanen

Analysieren, welche Aufgaben ich sofort zu erledigen habe, welche warten können oder welche ich mit der Priorität Matrix delegieren kann

delegieren kann Vorbeugen Sie Burnout, indem Sie die für das Abschließen einer Aufgabe benötigte Zeit genau einschätzen

Meine gesamte Liste mit Aufgaben für den Tag auf einen Blick sehen

Zeitblöcke zum Innehalten und Nachdenken über den Tag einstellen

Das Framework funktioniert sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für die Verwaltung der täglichen Zeitpläne meines Teams. An Tagen, an denen ich viele kollaborative Aufgaben zu erledigen habe, hilft mir diese Vorlage dabei, den Mitgliedern meines Teams wiederholende Aufgaben zuzuweisen, für jede Aufgabe eine Dauer festzulegen und benutzerdefinierte Kategorien wie Abarbeiten, Schreiben oder Bearbeiten einzustellen

Diese Vorlage herunterladen

Erstellen Sie Erinnerungen von überall in meinem Workspace mit Anhängen, Daten und wiederkehrenden Terminen. Ich habe auch eingestellt ClickUp-Erinnerungen für bestimmte Kommentare innerhalb einer Aufgabe ein, um mich daran zu erinnern, wo ich wichtige Unterhaltungen weiterverfolgen muss

Aufgabenverwaltung

Ich habe unseren ClickUp-Workspace so angepasst, dass er in meinen Workflow passt, indem ich benutzerdefinierte Status und Felder eingestellt habe (zum Beispiel haben unsere Schreibprojekte oft Status wie 'Brainstorming', 'Recherche', 'Schreiben' und 'Endfassung')

Gestalten Sie Ihren Workspace nach Ihren Vorstellungen mit benutzerdefinierten Status für ClickUp Aufgaben und Ziele

Hinzufügen von Prioritäten, um Aufgaben hervorzuheben, je nachdem, ob sie dringend, hoch, normal oder niedrig priorisiert sind

Ordnen Sie Ihre Aufgaben nach Prioritäten und widmen Sie sich mit ClickUp der Arbeit, die Sie am meisten bewegt

Verknüpfen Sie verwandte Aufgaben, um die Beziehungen zwischen ihnen zu verstehen, gemeinsame Ressourcen zu finden, den Fortschritt freizugeben und Engpässe zu beseitigen, z. B. die Verknüpfung einer Aufgabe zum Schreiben eines Blogs mit SEO-Optimierung

Verknüpfen Sie ähnliche oder abhängige Aufgaben, um den Zusammenhalt zu wahren und relevante Ressourcen an einem Ort zu verwalten

Meine täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Ziele in kleinere Einzelziele unterteilen mitClickUp-Ziele. Ich kann klare Zeitleisten einstellen, Aufgaben einem oder mehreren Mitgliedern meines Teams zuweisen undmeine Aufgaben nachverfolgen mit automatischer Nachverfolgung des Fortschritts

Konzentrieren Sie sich auf Ihre kurz- und langfristigen Ziele mit ClickUp Goals

Notizen machen

Notizen machen, tägliche Listen mit Aufgaben erstellen und zufällige Gedanken oder Ideen, die mir in den Sinn kommen, mit dem aufschreibenClickUp Notepad. Ich kann Elemente per Drag & Drop verschieben oder untereinander verschachteln, um eine visuelle Hierarchie zu schaffen (zum Beispiel "KMU-Interview führen" als verschachteltes Element unter "Blogbeitrag schreiben") und diese Kritzeleien mit wenigen Klicks in Aufgaben verwandeln

Schreiben Sie schnelle Notizen und Ideen auf ClickUp Notepad

...und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Als Tool, das konzentriertes Arbeiten fördert, unterstützen die meisten Features von ClickUp Monotasking. Sobald Sie sich daran gewöhnt haben, können Sie die App im Detail erkunden und weitere Features entdecken, um Ablenkungen zu minimieren, Zeit zu sparen und die Qualität der Arbeit zu verbessern.

Monotasking Mein Weg zu Produktivität und Exzellenz

Monotasking hat es mir ermöglicht, meine Zeit und Produktivität zu managen. Deshalb empfehle ich es oft meinen Mitgliedern im Team, die Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten.

Indem ich mich immer nur auf eine Sache konzentriere, habe ich festgestellt, dass ich Aufgaben mit einer neuen Klarheit und Effizienz bewältigen kann. Es geht nicht nur darum, Boxen schneller abzuhaken, sondern die Dinge besser zu erledigen.

Monotasking hat die heimtückische Eigenschaft, meine Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten freizusetzen, so dass ich mich frage, warum ich mich überhaupt mit Multitasking beschäftigt habe. Ich genieße es, die Pausentaste für Ablenkungen zu drücken und im Moment präsent zu sein, in meinem Fluss.

Technologie hat im Allgemeinen den schlechten Ruf, ablenkend zu sein, aber mit Software wie ClickUp kann ich meine Konzentration aufrechterhalten und meine Termine konsequent einhalten. Testen Sie ClickUp und beobachten Sie, wie sich Ihre Produktivität erhöht!