10 Alfred-Alternativen, die Ihre Produktivität ankurbeln

Tausend offene Tabs, überquellende Posteingänge und eine bodenlose To-Do-Liste - das war es, was ich jedes Mal zu sehen bekam, wenn ich mein Macbook öffnete. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie das auch schon erlebt haben.

Jetzt nicht mehr. Produktivitätsanwendungen haben mir jede Woche Stunden erspart. Anstatt in meinem System herumzuwuseln, um meine Arbeit zu erledigen, kann ich mich konzentrieren und meine Aufgaben schnell erledigen!

Tools wie Alfred fungieren als zentraler Knotenpunkt, der Ihren Arbeitsablauf organisiert hält. Mit einer schnellen Tastenkombination verwandelt Alfred Ihren Desktop in einen Startplatz für jedes Programm, das Sie benötigen.

Mit seiner leistungsstarken Suchfunktion kann ich vergrabene Dateien leicht finden und sofort die benötigten Informationen abrufen. Außerdem speichert Alfred häufig verwendete Snippets, die mit einem Fingertipp auf das Touchpad eingefügt werden können.

Aber Alfred ist nicht für jeden geeignet. Während es unter macOS gut funktioniert, könnten sich Windows-Benutzer übergangen fühlen. Die kostenlose Version ist bestenfalls ausreichend, aber erweiterte Funktionen erfordern ein kostenpflichtiges Upgrade. Manche Benutzer wünschen sich mehr Anpassungsmöglichkeiten, als Alfreds Oberfläche bietet.

Deshalb habe ich mich auf die Suche nach besseren Alternativen zu Alfred gemacht. Nachdem ich mehrere Produktivitätsanwendungen geprüft habe, habe ich eine Liste der 10 besten Alfred-Alternativen zusammengestellt, die Sie 2024\ ausprobieren sollten.

Am Ende der Liste finden Sie außerdem eine KI-gestützte Plattform, die Sie nicht verpassen dürfen!

Worauf sollten Sie bei Alfred-Alternativen achten?

Produktivitäts-Apps sind Software-Anwendungen, die wie intelligente Assistenten funktionieren. Sie helfen Ihnen, Ihre Zeit effizient zu nutzen und Ihre digitalen Ressourcen zu organisieren, während Sie wichtige Informationen immer zur Hand haben.

Aber was macht eine gute Produktivitäts-App aus? Schauen wir uns die Schlüsselelemente an, auf die Sie achten müssen:

Aufgabenmanagement: Erstellen Sie Aufgabenlisten, setzen Sie Prioritäten, unterteilen Sie große Projekte in überschaubare Teile, setzen Sie Fristen und Erinnerungen, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben Organisation: Bringen Sie Ordnung in Ihr digitales Leben. Funktionen wie Tagging, Kategorisierung unduniverselle Suche machen es einfach, schnell das zu finden, was Sie brauchen, egal ob es sich um eine bestimmte Datei, Nachricht, Notiz oder Aufgabe handelt Automatisierung: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mitsoftware zur Aufgabenautomatisierungdie es Ihnen ermöglicht, wertvolle Zeit und geistige Energie zu sparen Zusammenarbeit: Nutzen Sie Funktionen wie gemeinsame Projekte, Aufgabendelegation und Kommunikation in Echtzeit, insbesondere wenn Sie in einem Team arbeiten Zeiterfassung: Verstehen Siezeitmanagement-Techniken zur Verbesserung der Produktivität. Einige Apps verfolgen, wie viel Zeit Sie für Aufgaben aufwenden, und geben Ihnen so wertvolle Einblicke in Ihren Arbeitsablauf und helfen Ihnen, Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu ermitteln Analysen und Berichte: Nutzen Sie diese Funktionen, um Ihre Fortschritte aus der Vogelperspektive zu sehen. Sie können sehen, wie gut Sie sich an Ihre Ziele halten, Engpässe erkennen und datengestützte Entscheidungen treffen, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren Zugang zuworkflow-Dokumentation: Die App sollte in der Lage sein, Dokumentendatenbanken und Archive anzuzapfen, um die gesuchten Informationen ausfindig zu machen Anpassung: Passen Sie die App an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie die Einstellungen anpassen, die Art der Informationsanzeige auswählen und die App mit anderen von Ihnen verwendeten Tools integrieren

Wenn diese Funktionen alle Ihre Anforderungen erfüllen, haben Sie Ihre perfekte Lösung gefunden!

Die 10 besten Alfred-Alternativen für das Jahr 2024

Die Anschaffung einer Produktivitäts-App ist eine einmalige Investition, um Ihre Arbeitsweise zu verbessern. Sie müssen sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Software gut zu Ihren Bedürfnissen, Ihrem Budget und Ihren vorhandenen Tools passt.

Lassen Sie uns die 10 besten Alfred-Alternativen auf dem Markt untersuchen.

1. Wox

über Wox Wox ist ein Produktivitätssteigerer, der speziell für Windows-Benutzer entwickelt wurde. Im Kern handelt es sich um einen App-Launcher - ein optimiertes System zum Starten von Programmen und Öffnen von Dokumenten mit nur wenigen Tastendrücken.

Überlassen Sie die Suche in Menüs und Ordnern der App - sie erwartet Ihre Bedürfnisse und schlägt Ihnen die gesuchte Anwendung oder Datei vor, sobald Sie ihren Namen eingeben.

Wox erschließt das Potenzial von Plugins, die eine zusätzliche Ebene der Anpassung bieten, mit der Sie Aufgaben automatisieren oder die Funktionalität erweitern können, um Ihre Arbeit zu erledigen.

Wox beste Eigenschaften

Schnellstart von Programmen und lokalen Dateien, ohne die Tastatur zu verlassen

Suchen Sie im Internet, indem Sie Ihrer Suche Schlüsselwörter voranstellen, z. B. 'wiki', 'g'

Fügen Sie Ihre Websuchen im Einstellungsfenster hinzu, was Ihre Arbeit beschleunigt

Erstellen Sie Ihr Plugin und teilen Sie es mit anderen, da es Plugins unterstützt, die in CSharp, Python, NodeJS, Golang usw. geschrieben wurden

Passen Sie die Konsole an, indem Sie Farben, Schriftarten und Größen auswählen

Wox-Einschränkungen

Nicht kompatibel mit MacOS - Apple-Liebhaber werden keinen Zugang zu dieser Anwendung haben

Einige Benutzer waren der Meinung, dass nur eine begrenzte Anzahl von vorgefertigten Anpassungen verfügbar ist

Wox Preise

Kostenlos

Wox Bewertungen und Rezensionen

G2: Rezensionen nicht verfügbar

Rezensionen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

2. Listary

über Listary Listary ist eine weitere Startanwendung für Windows-Benutzer, die zwei häufige Frustrationen beseitigt: das Finden von Dateien und das Starten von Programmen. Die App priorisiert die Ergebnisse nach Ihren Gewohnheiten und hilft Ihnen bei der Suche in Ihrem Online-Laufwerk.

Eine elegante und intuitive Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass Sie die ganze Zeit über beschäftigt sind. Wie Wox ist Listary jedoch nur für Windows-Nutzer verfügbar.

Listary beste Eigenschaften

Springen Sie mit Quick Switch sofort zu dem Ordner, den Sie suchen

Durchsuchen Sie Ihr gesamtes Laufwerk und erhalten Sie die Ergebnisse sofort in einer automatisch sortierten Reihenfolge basierend auf Ihren Suchgewohnheiten

Verwenden Sie erweiterte Filter, um genau das zu finden, wonach Sie suchen

Verwenden Sie Befehlszeilenmethoden, um Systembefehle oder Anwendungen zu starten

Direktes Ausführen von Aktionen in den Suchergebnissen, z. B. Kopieren, Kopierpfad und mehr

Listary-Einschränkungen

Nicht kompatibel mit MacOS

Die Automatisierungsmöglichkeiten dieser App sind im Vergleich zu anderen Produktivitäts-Apps begrenzt

Listary Preise

Kostenlos

Pro: $19.95 (einmalige Zahlung)

Listary Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (24+ Bewertungen)

4.2/5 (24+ Bewertungen) Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

3. Cerebro

über Cerebro Cerebro ist ein Open-Source-App-Launcher, der zu einer zentralen Anlaufstelle für Ihre Anwendungen wird - mit Cerebro können Sie jedes Programm mit einem einzigen Tastaturkürzel öffnen.

Sie brauchen eine längst vergessene Datei? Die robuste Suchmaschine von Cerebro tritt in Aktion und findet schnell, was Sie suchen, selbst wenn Sie sich nicht an den genauen Namen erinnern können.

Für diejenigen, die ein höheres Maß an Kontrolle benötigen, ermöglicht die Open-Source-Natur von Cerebro tiefe Anpassungen durch Plugins. Diese Fähigkeit macht es zu einem ausgezeichneten Werkzeug für die Anpassung Ihres Arbeitsablaufs an entfesseln Sie Ihre Produktivität .

Seine Plattformübergreifende Kompatibilität macht es auch zu einer großartigen Alfred-Alternative.

Cerebro beste Eigenschaften

Erstellen Sie benutzerdefinierte Aktionen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren oder die Suchoberfläche an Ihren Arbeitsablauf anzupassen

Konfigurieren Sie Tastaturkürzel für jedes Programm, jede Datei und jede Aktion

Verwenden Sie Cerebro auf mehreren Betriebssystemen, da es sich um eine Open-Source-Anwendung handelt

Einschränkungen von Cerebro

Fortgeschrittene Anpassungsoptionen, insbesondere solche, die Plugins beinhalten, erfordern möglicherweise ein gewisses technisches Wissen.

Einige Benutzer, die umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten suchen, könnten die Optionen im Vergleich zu dedizierten Automatisierungstools als begrenzt empfinden

Preise für Cerebro

Kostenlos

Cerebro Bewertungen und Rezensionen

G2: Rezensionen nicht verfügbar

Rezensionen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

4. Ueli

über Ueli Ueli verfügt über eine Vielzahl nützlicher Funktionen für Mac- und Windows-Benutzer. Es ist ein Tastenstarter, d.h. Ihre Tastatur kann zur Kommandozentrale für eine Vielzahl von Aufgaben werden.

Einige dieser Aufgaben sind:

Suche nach Anwendungen und Tools in Ihrem System

Nachschlagen von Lesezeichen in Ihrem Browser

Schneller Zugriff auf einen Taschenrechner, einen Währungsumrechner und einen Sprachübersetzer

Intelligente Suche nach Dateien und URLs

Ueli beste Eigenschaften

Konfigurieren Sie Tastaturkürzel und fügen Sie möglicherweise benutzerdefinierte Suchmaschinen hinzu (je nach Version)

Automatisieren Sie einfache Aufgaben oder starten Sie komplexe Arbeitsabläufe mit einem einzigen Tastendruck und sparen Sie so wertvolle Zeit und Mühe

Legen Sie die Ordner fest, in denen Ihre Anwendungen installiert sind, und welche Dateierweiterung verwendet werden soll, um eine Anwendung zu erkennen

Ueli Einschränkungen

Die Automatisierungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu Tools mit umfangreichen Plugin-Bibliotheken begrenzt

Ueli Preise

Kostenlos

Ueli Bewertungen und Rezensionen

G2: Rezensionen nicht verfügbar

Rezensionen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

5. Raycast

über Raycast Dieses Programm ist ausschließlich für die Apple-Benutzer unter Ihnen gedacht. Raycast ist ein multifunktionaler Anwendungsstarter für macOS-Systeme. Er bietet eine Fülle von KI-gesteuerten Tools, um ihre Produktivität zu steigern .

Betrachten Sie diese Produktivitäts-App als Ihren digitalen Butler - nutzen Sie sie, um Ihren Arbeitsablauf zu verbessern und nicht nur um Programme zu öffnen. Seine Kernfunktion kann Ihnen helfen, jedes Programm auf Ihrem Mac blitzschnell über Tastenkombinationen oder die Suche zu starten.

Raycast beste Eigenschaften

Nutzen Sie die leistungsstarke Suchmaschine, um blitzschnell das zu finden, was Sie brauchen, selbst wenn Sie sich nicht an den genauen Dateinamen erinnern können

Speichern Sie Ihre häufig verwendeten Snippets und fügen Sie sie mit einem Fingertipp ein, um Zeit und Mühe zu sparen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Arbeitsabläufe und automatisieren Sie komplexe Aktionen mit einem einzigen Klick oder Tastenkürzel

Integrieren Sie eine Reihe von Mini-Apps direkt in die Benutzeroberfläche, um einen großen Teil Ihrer regulären Arbeitsabläufe in die App zu integrieren

Raycast Einschränkungen

Derzeit funktioniert Raycast nur unter macOS. Windows-Nutzer müssen sich nach Alternativen zu Alfred und Raycast umsehen

Um das volle Potenzial von Raycast mit benutzerdefinierten Workflows und Erweiterungen auszuschöpfen, ist eine leichte Lernkurve für diejenigen erforderlich, die ein hohes Maß an Automatisierung anstreben

Preise für Raycast

Frei

Raycast Pro: $8 pro Monat

$8 pro Monat Team Pro: $12/Benutzer pro Monat

Raycast Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (11+ Bewertungen)

4.6/5 (11+ Bewertungen) Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

6. Quicksilver

über Quicksilver Quicksilver, der kostenlose App-Launcher, hilft Ihnen, alles auf Ihrem System elegant und effizient innerhalb von Sekunden zu suchen.

Mit dieser leistungsfähigen Produktivitäts-App für Mac-Systeme können Sie schnell auf verschiedene Anwendungen, Dokumente, Kontakte, Musik und vieles mehr zugreifen und verwalten. Sie können das Dateisystem Ihres Macs mithilfe von Schlüsselwörtern und fuzzy matching durchsuchen. Sie können Dateien auch durch Ziehen und Ablegen oder durch das Greifen ausgewählter Inhalte und deren Anordnung in Gruppen verwalten.

Quicksilver beste Eigenschaften

Starten Sie Anwendungen und Dateien mit blitzschnellen Tastaturkürzeln

Die Suchmaschine findet bestimmte Dateien sofort, auch mit unscharfen Schlüsselwörtern

Speichern Sie häufig verwendete Snippets zum schnellen Einfügen, um wiederholtes Eintippen zu vermeiden

Automatisieren Sie komplexe Arbeitsabläufe mit benutzerdefinierten Aktionen und sparen Sie so Klicks und Zeit

Integrieren Sie Webdienste, um Definitionen nachzuschlagen oder Berechnungen durchzuführen - alles innerhalb von Quicksilver

Einschränkungen von Quicksilver

Windows-Benutzer können Quicksilver nicht verwenden, da es speziell für macOS entwickelt wurde

Die Beherrschung der Funktionen braucht Zeit im Vergleich zu einfacheren Launchern

Preise für Quicksilver

Kostenlos

Quicksilver Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

7. Clipy

über Clipy Im Gegensatz zu anderen Alfred-Alternativen ist Clipy eine praktische Chrome-Erweiterung, die das Kopieren und Einfügen von Text vereinfacht. Als Zwischenablage-Manager speichert und ruft es Textzeichenfolgen ab, die Sie häufig verwenden.

Clipy ist ein zeitsparendes Tool, das Ihre Arbeitsweise verbessert. Egal, ob Sie Inhalte erstellen, Entwickler sind oder einfach jemand, der häufig Textschnipsel verwendet, es kann eine wertvolle Ergänzung für Ihren Chrome-Browser sein.

Clipy beste Eigenschaften

Speichern Sie Ihre kopierten Texte und Links und greifen Sie mühelos auf sie zu, wann immer Sie sie brauchen

Organisieren Sie Ihre Snippets und Links in Kategorien

Mit der Suchfunktion finden Sie blitzschnell, was Sie suchen, auch wenn Sie sich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern

Greifen Sie geräteübergreifend auf Ihre Snippets und den Verlauf der Zwischenablage zu, damit Sie Ihre wichtigen Textbausteine immer parat haben

Clipy Einschränkungen

Funktioniert als Chrome-Erweiterung, d. h. es funktioniert nicht mit anderen Webbrowsern wie Firefox, Safari oder Edge

Die Speicherung sensibler Informationen wie Passwörter in einem Clipboard-Manager könnte bei einigen Nutzern Sicherheitsbedenken hervorrufen

Verfügt nicht über KI-gestützte Tools und bietet daher im Gegensatz zu anderen Produktivitäts-Tools keine fortschrittlichen Funktionalitäten

Clipy Preise

Kostenlos

Clipy Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

8. AutoHotkey

über AutoHotkey Möchten Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Ihre Effizienz steigern und Ihr Windows-Erlebnis individuell gestalten? AutoHotkey könnte Ihnen dabei behilflich sein.

Mit dieser kostenlosen, quelloffenen Skriptsprache können Sie kleine bis komplexe Skripte für verschiedene Zwecke erstellen.

Integrierte Befehle machen das Erstellen von einfachen Hotkeys und Automatisierungen einfach. Mit ein paar Zeilen Code können Sie Aufgaben wie das Ausfüllen von Formularen, das Autoklicken von sich wiederholenden Aktionen und das Einrichten von benutzerdefinierten Makros automatisieren.

AutoHotkey beste Eigenschaften

Nutzen Sie vollwertige Skriptfunktionen für ein robustes Werkzeug zum schnellen Prototyping und zur Erstellung komplexer Automatisierungslösungen

Erstellen Sie Autokorrektur-ähnliche Textersetzungen und passen Sie Ihre gesamte Windows-Umgebung an Ihre speziellen Bedürfnisse an

Die Anwendung läuft nahtlos im Hintergrund, ohne übermäßig viele Ressourcen zu verbrauchen, und ist somit ideal für den täglichen Gebrauch

AutoHotkey-Einschränkungen

Derzeit exklusiv für das Windows-Betriebssystem. Benutzer von Mac oder Linux müssen sich nach alternativen Automatisierungstools umsehen

Wie bei jeder Skriptsprache können bösartige Skripte ein Sicherheitsrisiko darstellen

Preise für AutoHotkey

Für immer kostenlos

AutoHotkey Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

9. Agent Ransack

über Agent Ransck-Mythicsoft Die Suche nach einer verlorenen Datei auf Ihrem PC oder Ihren Netzlaufwerken ist mit dieser Alfred-Alternative ganz einfach. Dieses kostenlose Dateisuchwerkzeug ist seit über 20 Jahren ein zuverlässiger Begleiter für viele.

Es gibt auch einen Lite-Modus, der sowohl für die private als auch für die kommerzielle Nutzung kostenlos ist, und einen Professional-Modus, der optionale kostenpflichtige Funktionen enthält. Derzeit ist es unter den Namen Agent Ransack und FileLocatorPro erhältlich.

Agent Ransack beste Eigenschaften

Durchsuchen von Dateien anhand von Text, der als hervorgehobene Schlüsselwörter angezeigt wird, wodurch der Zeitaufwand für das Öffnen jeder Datei auf der Suche nach den richtigen Informationen reduziert wird

Kombinieren Sie Suchbegriffe mit den bekannten Booleschen Operatoren AND, OR, NO

Unterstützung für Perl-kompatible reguläre Ausdrücke

Weitergabe der Ergebnisse an andere durch Berichte, Drucken und Exportieren

Agent Ransack Einschränkungen

Es fehlen einige fortgeschrittene Filteroptionen, die sich Power-User wünschen

Agent Ransack ist zwar im Allgemeinen schnell, aber einige Benutzer berichten, dass es bei großen Datensätzen oder komplexen Netzlaufwerken Probleme gibt

Derzeit ist Agent Ransack nur für Windows-Benutzer verfügbar. Mac-Anwender, die eine ähnliche Lösung für die Dateisuche suchen, müssen sich nach anderen Optionen umsehen

Preise für Agent Ransack

Frei

Standardlizenz: $69/Benutzer pro Monat

$69/Benutzer pro Monat Technikerlizenz: $124/Benutzer pro Monat

$124/Benutzer pro Monat Floating-Lizenz: $179/aktiver Benutzer pro Monat

Agent Ransack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

4.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

10. Algolia

über Algolia Wussten Sie, dass diese Plattform jedes Jahr 1,7 Billionen Suchanfragen durchführt?

Die KI-gestützte Plattform von Algolia geht über den einfachen Abgleich von Schlüsselwörtern hinaus, um die wahre Absicht hinter der Suchanfrage eines Nutzers zu verstehen.

Sie nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache und den Abgleich von Schlüsselwörtern, um blitzschnelle und hochrelevante Suchergebnisse zu liefern und ist damit die erste Wahl zur Steigerung der Produktivität. Die intuitive Suchleiste versteht die Absicht des Nutzers, priorisiert die Relevanz und personalisiert das Sucherlebnis.

Algolia beste Eigenschaften

Suchen Sie so schnell wie Sie tippen mit der schnellsten KI-Suche für Unternehmen

Implementieren Sie APIs in wenigen Minuten und erhalten Sie einfache Kontrolle über Rankings

Konform und sicher mit SAML, SOC3, ISO27001, HIPAA, C5 und MACH Alliance

Indizieren Sie Ihre Inhalte mit API-Clients oder Partnerintegrationen, nehmen Sie eine Feinabstimmung Ihrer Rankings vor und starten Sie mit UI-Komponenten

Entwerfen Sie Online-Reisen, die mit dem Verständnis der Zielgruppe beginnen und mit besseren Geschäftsergebnissen enden

Algolia Einschränkungen

Für kleinere Websites oder Apps mit begrenztem Datenbestand kann sich die Einrichtung und laufende Pflege von Algolia im Vergleich zu einfacheren Suchlösungen überwältigend anfühlen

Um das volle Potenzial der Anpassungsfunktionen dieser Plattform auszuschöpfen, ist eine Lernkurve erforderlich

Algolia Preise

Erstellen: Kostenlos

Kostenlos Erweitern: Pay-as-you-go

Pay-as-you-go Premium: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Erhöhen: Benutzerdefinierte Preise

Algolia Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (370+ Bewertungen)

4.5/5 (370+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

Abgesehen von der Dateisuche und den App-Startern wie bei den von mir aufgelisteten Alfred-Alternativen möchten Sie, dass Ihre Produktivitätsplattform Ihnen nicht nur bei der Suche, den Schnellbefehlen und der Speicherung von Snippets hilft.

ClickUp ist eine All-in-One-Projektmanagement-Kommandozentrale - ein digitaler Arbeitsbereich, der Ihr Team, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihre Kommunikation an einem Ort organisiert.

ClickUp strukturiert Ihre Projekte in einer klaren Hierarchie. Sie erstellen Arbeitsbereiche für allgemeine Kategorien (z. B. Marketing oder Technik) und unterteilen diese dann in Bereiche für spezifische Projekte (z. B. eine Social-Media-Kampagne oder eine Produkteinführung).

Wie die guten Alfred-Alternativen, die ich aufgelistet habe, ist die ClickUp Universelle Suche lässt Sie alles überall in Ihrem Arbeitsbereich finden.

Mehr personalisierte und relevante Suchergebnisse in ClickUp Universal Search

Greifen Sie von fast überall in ClickUp auf die Universelle Suche zu, einschließlich des Command Centers, der globalen Aktionsleiste oder Ihres Desktops - sie ist immer nur einen Klick entfernt.

Und das ist noch nicht alles!

Einschalten mit Der AI-Wissensmanager von ClickUp Brain das weltweit erste neuronale Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente, Personen und die Wissensdatenbank Ihres Unternehmens mit KI verbindet.

Mit ClickUp Brain erhalten Sie sofortige, präzise und kontextbezogene Antworten auf jede Arbeit ClickUp Gehirn geht über das einfache Auffinden von Informationen hinaus. Benötigen Sie den Status einer bestimmten Aufgabe oder die Details einer Richtlinie, die in einer früheren Diskussion erwähnt wurde? Der KI-Wissensmanager findet die Antwort und präsentiert sie Ihnen klar und prägnant.

Sie haben das Dokument gefunden, möchten sich aber nicht durch eine Unmenge von Text lesen? Das kenne ich schon. Fassen Sie die wichtigsten Punkte längerer Dokumente, Aufgaben-Threads oder Projekt-Updates zusammen, indem Sie eine Eingabeaufforderung in ClickUp Brain eingeben! So sparen Sie Zeit, indem Sie schnell das Wesentliche der Informationen erfassen, ohne alles im Detail lesen zu müssen.

Sie können auch verwenden ClickUp-Automatisierungen um die manuelle Arbeit zu reduzieren und Zeit für andere wichtige Dinge zu gewinnen.

Erstellen, verfolgen und überwachen Sie alle Ihre ClickUp-Automationen, egal ob es sich um benutzerdefinierte oder vorgefertigte Automationen handelt

ClickUp Automations rationalisieren Ihren Arbeitsablauf durch Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und Beseitigung der notwendigkeit des Kontextwechsels .

Sie können eigene Automatisierungen erstellen oder vorgefertigte verwenden, die auf bestimmte Auslöser reagieren und vordefinierte Aktionen durchführen. Zum Beispiel kann eine Statusaktualisierung einer Aufgabe automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung senden, eine abhängige Aufgabe aktualisieren oder sie dem nächsten Teammitglied zuweisen.

Die besten Funktionen von ClickUp

1000+ hinzufügenClickUp Integrationeneinschließlich aller gängigen Projektmanagement- und Produktivitäts-Tools wie GitHub, Asana, Slack, GSuite und mehr

Verwenden Sie ClickUp Brain als Ihren AI Knowledge ManagerTM , um schnell überall auf ClickUp zu navigieren oder Projektzusammenfassungen zu automatisieren, Ideen zu generieren, besser zu schreiben, Projektupdates und Statusberichte zu versenden und Vorlagen für jeden Zweck zu erstellen

Teilen und erhalten Sie sofortiges Feedback, chatten Sie in Echtzeit, senden oder teilen Sie beliebige Dateien oder Videos mitClickUp Chat-Ansicht* Erstellen, bearbeiten, überwachen und verfolgen SieClickUp-Dokumente in Echtzeit mit Ihren Teammitgliedern, komplett mit Erkennung der Zusammenarbeit und KI-gestützter Inhaltserstellung

Erfassen Sie die Zeit, legen Sie Kostenvoranschläge fest, fügen Sie Notizen hinzu, zeigen Sie Berichte an und weisen Sie Ihrem Team von überall aus Zeit zu - mit derClickUp Zeiterfassung funktion

ClickUp Einschränkungen

In der mobilen Version fehlen einige Funktionen, die in der Desktop-Version verfügbar sind

Neue Benutzer können von der schieren Anzahl der Funktionen überwältigt werden

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Setzen Sie sich mit dem Vertriebsteam in Verbindung, um einen individuellen Plan zu erhalten

: Setzen Sie sich mit dem Vertriebsteam in Verbindung, um einen individuellen Plan zu erhalten ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied und Arbeitsbereich pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Go Beyond Alfred Alternativen mit ClickUp

Von schnellen Anwendungsstarts bis hin zu robusten Suchfunktionen und KI-gestützter Intelligenz - Alfred und seine Alternativen machen Ihre Arbeit zu einem reibungslosen Erlebnis.

Ich brauchte jedoch eine allumfassende Lösung, die Projektmanagement, Kommunikation und Automatisierung einfach integriert, und ClickUp erwies sich als ein leistungsstarker Kandidat.

Egal, ob Sie Freiberufler, ein kleines Unternehmen oder ein Großunternehmen sind, ClickUp bietet eine skalierbare und anpassungsfähige Lösung, die Ihr Team stärkt und Ihre Produktivität steigert. Registrieren Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto um Ihre Arbeitstage zu rationalisieren!