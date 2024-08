Wir haben die 10 besten Produktivitäts-Apps für Mac im Jahr 2024 getestet

Sie blicken auf die Liste mit den zu erledigenden Aufgaben neben Ihrem Mac und fragen sich, wie Sie das alles erledigen sollen?

Es ist an der Zeit, intelligenter zu arbeiten, nicht härter. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Aufgaben zu erledigen, sollten Sie sich einige der besten produktivität Apps für Ihren Mac. Diese Apps zur Produktivität für den Mac helfen Ihnen, Ihre Aufgaben schneller zu erledigen, indem sie für Ordnung sorgen, Ihre Daten schützen und Ihren digitalen Workspace in ein Paradies mit vielen Funktionen verwandeln.

Probieren Sie 2024 diese zehn besten Apps zur Steigerung der Produktivität für Mac aus, wenn Sie in diesem Jahr in kürzerer Zeit mehr erledigen möchten.

Worauf sollten Sie bei Produktivitäts-Apps für Mac achten?

Es gibt viele Apps zur Steigerung der Produktivität für den Mac, die versprechen, Ihnen zu helfen, schneller mehr zu erledigen. Einige der bekannten Apps können jedoch eher ablenken als die Produktivität steigern. Die besten Apps zur Steigerung der Produktivität für den Mac sollten es sein:

Benutzerfreundlich: Die besten Apps zur Steigerung der Produktivität für den Mac werden zu einem natürlichen Bestandteil Ihres Workflows. Achten Sie auf intuitive Tools und eine übersichtliche Benutzeroberfläche

Die besten Apps zur Steigerung der Produktivität für den Mac werden zu einem natürlichen Bestandteil Ihres Workflows. Achten Sie auf intuitive Tools und eine übersichtliche Benutzeroberfläche Eine Lösung für Ihre Produktivitätsprobleme: Verbringen Sie zu viel Zeit mit der Nachverfolgung von Zeiterfassungen? Haben Sie Probleme mit dem organisierten Projektmanagement? Sie können sich nicht alle Ihre Passwörter merken? Es gibt Apps für die Produktivität auf dem Mac, die bei bestimmten Problemen helfen können

Verbringen Sie zu viel Zeit mit der Nachverfolgung von Zeiterfassungen? Haben Sie Probleme mit dem organisierten Projektmanagement? Sie können sich nicht alle Ihre Passwörter merken? Es gibt Apps für die Produktivität auf dem Mac, die bei bestimmten Problemen helfen können Kompatibel mit Ihrem Mac-Ökosystem: Nicht alle Apps für Produktivität funktionieren auf einem Mac, und nicht alle Mac-Apps sind für jedes Apple-Gerät geeignet. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen ausgewählten Apps für die Produktivität kompatibel sind

Nicht alle Apps für Produktivität funktionieren auf einem Mac, und nicht alle Mac-Apps sind für jedes Apple-Gerät geeignet. Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen ausgewählten Apps für die Produktivität kompatibel sind Erschwinglich: Einige der besten Apps zur Produktivität sind mit einer kostenlosen Version für macOS verfügbar. Für andere ist möglicherweise eine einmalige Gebühr oder ein monatliches Abonnement erforderlich. Berücksichtigen Sie Ihr Budget und wägen Sie die Vorteile der App gegen ihre Kosten ab

Einige der besten Apps zur Produktivität sind mit einer kostenlosen Version für macOS verfügbar. Für andere ist möglicherweise eine einmalige Gebühr oder ein monatliches Abonnement erforderlich. Berücksichtigen Sie Ihr Budget und wägen Sie die Vorteile der App gegen ihre Kosten ab Hoch bewertet und rezensiert: Die besten Mac-Apps verfügen über zahlreiche Bewertungen und Rezensionen, die Sie durchlesen können, um mehr über die App zu erfahren und zu erfahren, was Sie von ihr erwarten können

Es gibt viele großartige Mac Apps, aber es kann ein wenig dauern, bis Sie die besten Apps zur Steigerung der Produktivität für Ihren speziellen Arbeitsablauf gefunden haben. Wenn Sie sie aber erst einmal erledigt haben, können sie das Spiel verändern und sind nicht mehr wegzudenken.

Die 10 besten macOS-Apps für Produktivität im Jahr 2024

Sind Sie bereit, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und Ihren Administrator-Aufwand zu reduzieren? Lassen Sie uns die besten Apps zur Produktivität auf dem Mac kennenlernen.

1. ClickUp - Das Beste für Projektmanagement

Überwachen Sie Projekt-Updates, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement tool das als zentraler Hub dient, um Dinge zu erledigen. Es ist eine der wenigen Apps für den Mac, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern können:

Alle Dokumente erstellen, verwalten und aufbewahren

Nachverfolgung Ihrer Zeit

Mit Kollegen zusammenarbeiten

Ihren nächsten Sprint planen

Sie können dieselbe App, die Sie für Ihre Produktivität bei der Arbeit kennen und lieben, auch für die Verwaltung Ihrer persönlichen Produktivität verwenden, abgeschlossen mit Zeiterfassung und Aufgabenmanagement. Die kostenlose Vorlage für persönliche Produktivität ist ein großartiger Startpunkt, der Ihnen space für die Einstellung von Zielen erstellen zu erledigen-Listen , verfolgen Sie Ihre Fortschritte und führen Sie darüber Buch.

Jetzt hilft ClickUp Ihnen, noch mehr zu erledigen mit ClickUp AI . Die neue Plattform KI-Tools können Ihnen helfen, alles zu erledigen, vom Schreiben Ihrer E-Mails bis zum Planen Ihrer nächsten Marketingkampagne.

Es kann sogar automatisch Aufgaben für Sie und Ihr Team erstellen. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Assistenten an Ihrer Seite, der Sie bei jedem Schritt Ihres produktivität Plan .

ClickUp beste Features

Digitaler All-in-One Workspace, der alles überflüssig machtkontextwechsel so dass Sie in der Zone bleiben und mehr Arbeit erledigen können

KI-Tools für Mac können Ihnen bei allem helfen, von der Erstellung von E-Mail-Inhalten bis zur Zusammenfassung Ihrermeeting-Notizen oder dem Erstellen von Aufgaben und Zu erledigen-Listen

Die benutzerfreundliche Oberfläche macht es einfach, die wichtigsten Features zu finden, die Ihre Produktivität steigern werden

Einfaches Erstellen benutzerdefinierter Workflows mit vielen Automatisierungsoptionen für bessere workload-Managementdank der Integrationen mit vielen anderen Apps und Tools, wie z.B. Ihrem bevorzugten schreib-Apps für Mac ClickUp Beschränkungen

Die ClickUp KI-Tools sind nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar, d. h. Sie müssen für dieses Kraftpaket der Produktivität bezahlen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain kann in allen kostenpflichtigen Plänen zum Preis von $5 pro Mitglied und internem Gast im Workspace pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Alfred - Am besten für die Erstellung von Workflows

Über Alfred Alfred ist eine der besten Apps zur Steigerung der Produktivität auf dem Mac, allein schon wegen der schieren Zahl der Dinge, die Sie damit erledigen können. Mit Alfred können Sie anpassbare Verknüpfungen auf der Tastatur oder Systembefehle verwenden, um Programme zu starten, alle Ihre Dateien zu durchsuchen oder wiederholende Aufgaben auszuführen.

Alfred ist einfach zu bedienen, in hohem Maße anpassbar und bietet viele wichtige Features, die Mac Benutzer lieben werden.

Alfred beste Features

Alfred kann Ihren Mac indexieren und dann Dateien, Ordner, Programme und sogar das Internet durchsuchen, um mit natürlicher Sprache genau das zu finden, was Sie suchen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows und automatisieren Sie die Aufgaben, die Sie am häufigsten erledigen, z. B. das Versenden von E-Mails, das Verwalten Ihres Kalenders oder das Überprüfen der Anzahl Ihrer Wörter

Die kostenlose App bietet hervorragende Tools für die Produktivität, aber Mac Benutzer können mit der aktualisierten Premium Version noch mehr wichtige Features freischalten

Alfred Limits

Es gibt eine steile Lernkurve für neue Benutzer, also stellen Sie sich darauf ein, etwas Zeit zu investieren, um alle verfügbaren Tools zu entdecken

Preise für Alfred

Free

Powerpack Einzellizenz: £34

£34 Powerpack Meta Supporter: £59

Alfred Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 2.9/5 (10+ Bewertungen)

3. Trello - Das Beste für Kanban-Benutzer

Über Trello Trello ist eine großartige Mac App für Benutzer, die den Stil des Kanban-Projektmanagements verfolgen. Die Benutzeroberfläche ist sehr einfach und ermöglicht es Mac-Benutzern, Karten per Drag-and-Drop zwischen Listen und Boards zu verschieben.

Trello ist auch eine der flexibleren Apps für die Produktivität auf dem Mac. Sie können sie für die Organisation von Projekten oder als App für visuelles Brainstorming verwenden. Behandeln Sie es wie Ihr persönliches digitalen Planer .

Trello beste Features

Coole kollaborative Features ermöglichen es Mac-Benutzern, Aufgaben zuzuweisen, Karten zu kommentieren und Informationen einfach mit Teams oder dem Rest des Haushalts freizugeben

Die Plattform ist plattformübergreifend, d. h. Sie können sowohl über das Internet als auch über Android- und Mac-Geräte darauf zugreifen

Der großzügige kostenlose Plan ist ideal für Einzelpersonen und kleine Teams. Er bietet alle Schlüssel-Features, die Sie sich von den besten Apps für Produktivität wie dieser wünschen

Trello Limitierungen

Es gibt keinen In-App-Chat, was die Zusammenarbeit mit einem Team limitieren kann

Trello Preise

Free für bis zu 10 Boards pro Workspace

Standard: $5 pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung

$5 pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung Premium: $10 pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung

$10 pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung Enterprise: 17,50 $ pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,300+ Bewertungen)

4.4/5 (13,300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (23,000+ Bewertungen)

4. 1Password - Das Beste für die Passwortverwaltung

über 1Passwort Schreiben Sie Ihre Passwörter immer noch auf Notizzettel? Dafür gibt es Apps für die Produktivität. 1Password ist ein sicheres Tool zur Passwortverwaltung für Mac.

Es hilft Ihnen beim Speichern, Verwalten und automatischen Ausfüllen Ihrer Passwörter für alle Ihre Geräte. 1Password generiert auch automatisch sichere, eindeutige Kennwörter für Ihre Online-Konten, damit Sie nicht mehr für alles dasselbe Kennwort verwenden müssen.

1Password beste Features

Speichert Ihre Kennwörter sicher, so dass sie auch bei Verlust oder Diebstahl Ihres Mac-Geräts geschützt sind

Der Passwortmanager füllt Ihre Passwörter auf Websites und in Apps auf mehreren Geräten automatisch aus

Integriert sich in Webbrowser, E-Mail Clients und mehr, damit Sie nicht mehr nach Passwörtern suchen müssen, wenn Sie sie am dringendsten brauchen

1Password Beschränkungen

Die Integration in den Browser ist etwas klobig, sodass Sie mehrere Schritte unternehmen müssen, um Ihr Passwort für Websites aufzurufen

Es gibt keinen kostenlosen Plan, also müssen Sie für die Bequemlichkeit des Vergessens Ihrer Passwörter bezahlen

1Password Preise

Einzelperson: $2,99 pro Monat, jährliche Abrechnung

$2,99 pro Monat, jährliche Abrechnung Familien: 4,99 $ pro Monat, jährliche Abrechnung

4,99 $ pro Monat, jährliche Abrechnung Teams Starter Pack: $19,95 pro Monat

$19,95 pro Monat Business: $7,99 pro Monat, jährliche Abrechnung

1Password Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,300+ Bewertungen)

4.7/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2,000+ Bewertungen)

5. Evernote - Das Beste für Notizen

Über Evernote Evernote ist eine der besten Apps zur Erfassung von Notizen und für die Produktivität. Sie können Texte, Bilder, Audiodateien und handschriftliche Notizen erfassen und sogar Visitenkarten in der App einscannen und aufbewahren. Tags und Filter können Ihnen helfen, das zu finden, was Sie später in Ihren Notizen brauchen, so dass Sie nicht stundenlang nach einem bestimmten Ausschnitt suchen müssen.

Evernote beste Features

Machen Sie Notizen zu Hause, bei der Arbeit und unterwegs auf mehreren Geräten, und alles wird nahtlos synchronisiert

Erstellen Sie damit Aufgaben und Zu erledigen-Listen. Sie können sogar Fälligkeitsdaten, Erinnerungen und Notizen hinzufügen, damit Sie den Überblick behalten

Mit der leistungsstarken Leiste können Sie nach Schlüsselwörtern, Tags, Datum usw. suchen, damit Sie genau das finden, was Sie brauchen

Evernote Beschränkungen

Der kostenlose Plan ist auf 60 MB monatliche Uploads und eine maximale Größe von 25 MB für Notizen auf zwei Geräten limitiert

Preise für Evernote

Free

Persönlich: $14.99/Monat

$14.99/Monat Professionell: $17.99/Monat

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)

4.4/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,100+ Bewertungen)

6. Fantastical - Das Beste für die Kalenderverwaltung

Über Fantastisch Fantastical ist eine Kalender- und Aufgabenverwaltungsanwendung für den Mac. Bekannt für sein schönes Design und seine leistungsstarken Features, ist es eine der besten Apps für Produktivität für Mac, wenn Sie Ihren Kalender besser organisieren wollen.

Fantastical beste Features

Unterstützt die Eingabe in natürlicher Sprache, sodass Sie Ereignisse durch Sprechen oder Tippen auf natürliche Weise erstellen können

Automatische Erstellung von Erinnerungen für Ereignisse und Aufgaben, damit nichts verpasst wird

Integriert sich in andere Apps wie Ihren E-Mail Client oder Ihre Projektmanagement-Plattform, so dass Sie Ereignisse und Aufgaben automatisch aktualisieren können

Fantastische Limits

Um das Beste aus der App herauszuholen, müssen Sie für einen Premium Plan bezahlen, aber viele der Premium Features sind in anderen Apps kostenlos zu finden

Fantastical Preise

Für Einzelpersonen: 4,75 $ pro Monat, jährliche Abrechnung

4,75 $ pro Monat, jährliche Abrechnung Familien mit bis zu 5 Mitgliedern: 7,50 $ pro Monat, jährliche Abrechnung

7,50 $ pro Monat, jährliche Abrechnung Für Teams: 4,75 $ pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Fantastical Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (15+ Bewertungen)

4.4/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15+ Bewertungen)

7. Google Workspace - Das Beste für Google Workspace Benutzer

Über Google Workspace Google Workspace ist ein komplettes Paket von Apps zur Steigerung der Produktivität für den Mac, darunter Gmail, Google Docs, Sheets, Slides, Kalender, Meet und Drive. Die Cloud-basierten Apps speichern Ihre Infos auf den Servern von Google, so dass Sie überall dort auf die Informationen zugreifen können, wo Sie eine Verbindung zum Internet haben.

Es ist eine App zur Steigerung der Produktivität, mit der Sie organisiert bleiben, mit anderen zusammenarbeiten und mehr erledigen können. Dies ist eine der besten Apps zur Steigerung der Produktivität, wenn Sie es gewohnt sind, im Google-Ökosystem zu arbeiten.

Google Workspace beste Features

Google Workspace wurde für die Zusammenarbeit entwickelt und ermöglicht die gemeinsame Arbeit mit anderen an Dokumenten, Tabellen und Präsentationen

Sicher und zuverlässig: Google Workspace bietet Datenverschlüsselung und robuste Sicherheits-Features

Integriert mit anderen Google-Produkten, einschließlich Drive und Fotos, was den Zugriff und die Organisation von Daten in allen Google-Produkten erleichtert

Google Workspace Limits

Es gibt keine allumfassende App, daher müssen Sie jeden Google Client (Google Mail, Kalender usw.) separat auf Ihre Geräte herunterladen

Preise für Google Workspace

Free

Business Starter: 6 $ pro Benutzer und Monat mit einer einjährigen Verpflichtung

6 $ pro Benutzer und Monat mit einer einjährigen Verpflichtung Business Standard: $12 pro Benutzer und Monat mit einjähriger Verpflichtung

$12 pro Benutzer und Monat mit einjähriger Verpflichtung Business Plus: $18 pro Benutzer und Monat mit einer einjährigen Verpflichtung

$18 pro Benutzer und Monat mit einer einjährigen Verpflichtung Enterprise: Kontakt für benutzerdefinierte Preisinformationen

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42,400+ Bewertungen)

4.6/5 (42,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15,200+ Bewertungen)

8. MindNode - Am besten für Brainstorming

Über MindNode MindNode ist eine visuelle App für Brainstorming und Notizen und eine der besten Apps zur Steigerung der Produktivität für nicht-lineare Denker. Sie können die App verwenden, um Ideen zu sammeln, Projekte zu planen oder Notizen offen, flexibel und kreativ zu machen.

Fügen Sie Themen, Unterthemen und verzweigte Ideen hinzu. Dann ordnen Sie die Dinge durch Ziehen und Ablegen von Objekten auf der leicht zu navigierenden Benutzeroberfläche neu an.

MindNode beste Features

Nutzen Sie das Mac tool allein oder gemeinsam mit anderen, um die App für Notizen in eine großartige App für Brainstorming mit Kollegen, Clients oder Freunden zu verwandeln

Integration mit anderen Apps zur Steigerung der Produktivität auf dem Mac, z. B. Evernote und Dropbox, so dass Sie auf Ihre Mind Maps zugreifen und sie für andere freigeben können

Suchen und filtern Sie Ihre Karten, um die gewünschten Informationen schnell zu finden

MindNode Beschränkungen

Es gibt nicht viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit, also seien Sie darauf vorbereitet, dieses Programm allein zu nutzen

Preise für MindNode

Free

MindNode Plus: $2,99/Monat oder $19,99/Jahr

MindNode Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (30+ Bewertungen)

4.2/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15+ Bewertungen)

9. Magnet - Am besten für die Verwaltung von Schaufenstern

Über Magnet Magnet ist ein leistungsfähiges Fensterverwaltungstool für Mac, mit dem Sie die geöffneten Fenster auf Ihrem Bildschirm organisieren und neu konfigurieren können.

Sie können schnell und einfach mehrere Fenster in verschiedenen Bereichen Ihres Bildschirms einrasten lassen, um sie zu organisieren oder sie von anderen Aufgaben fernzuhalten. Es ist ideal für ihre Konzentration zu verbessern oder die Rationalisierung Ihres Workflows.

Magnet beste Features

Erstellen Sie anpassbare Layouts für bestimmte Aufgaben oder Projekte

Verwenden Sie Verknüpfungen auf der Tastatur, um geöffnete Fenster auf dem Bildschirm schnell zu verschieben und neu anzuordnen

Verwenden Sie Trackpad-Gesten, um zwischen Fenstern zu wischen, Fenster in verschiedene Bereiche zu verschieben oder Ihr Layout zu ändern

Magnet-Einschränkungen

Funktioniert nicht mit allen Anwendungen

Einige Benutzer finden, dass die Größenänderung auf kleineren Bildschirmen nicht klein genug ist

Preise für Magnet

$4.99

Magnet Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen vorhanden

Über Backblaze

Backblaze ist ein Cloud Backup Service, der Ihre Dateien automatisch in der Cloud sichert. Es ist eine der besten Apps für Produktivität auf dem Mac, weil es Ihre Dateien vor Hardwarefehlern, Malware-Angriffen und versehentlichem Löschen schützt. Sie werden nie wieder Zeit durch verlorene Dateien verlieren.

Backblaze beste Features

Robuste Verschlüsselung und Datenredundanz schützen Ihre Dateien, indem sie in mehreren Rechenzentren weltweit gespeichert werden, damit Sie immer Zugriff haben, wenn Sie sie brauchen

Überwacht Ihren Mac kontinuierlich und erstellt automatisch Sicherungskopien neuer Dateien

Die intuitive, einfache Benutzeroberfläche ermöglicht den einfachen Zugriff auf die wichtigsten Features, einschließlich Einstellung, Verwaltung und Überwachung Ihrer Backups

Backblaze Beschränkungen

Gelöschte Dateien werden nur 30 Tage lang aufbewahrt, sodass Sie keine älteren Dateien wiederherstellen können

Benachrichtigungen sind nicht vorhanden oder leicht zu übersehen, sodass Sie die App überprüfen müssen, um aktuelle Statusmeldungen zu erhalten

Backblaze Preise

9 $ pro Computer und Monat

99 US-Dollar pro Computer und Jahr

$189 pro Computer alle zwei Jahre

Backblaze Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (110+ Bewertungen)

4.6/5 (110+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (130+ Bewertungen)

