10 OKRs für Startups zum Wachstum Ihres Unternehmens

Jedes Start-up beginnt mit einer Idee - einem Traum des Unternehmers, etwas in der Welt zu verändern. Träume können jedoch komplex, herausfordernd und sogar unscharf sein.

Was ein erfolgreiches Startup von anderen unterscheidet, sind klar definierte Ziele und ein Plan, um sie zu erreichen. In diesem Blogbeitrag werden wir die Zielsetzung anhand von Zielen und Schlüsselergebnissen (OKRs) untersuchen.

Wir fügen auch zehn Beispiele bei, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, unabhängig davon, in welcher Phase der Unternehmensgründung Sie sich befinden!

Grundlagen der OKRs für Startups

Es ist bekannt, dass Andrew Grove von Intel in den 1970er Jahren das Konzept der Ziele und Schlüsselergebnisse populär gemacht hat. Damals wurde es Intel Management By Objectives (iMBO) genannt. Seitdem hat sich das Konzept sowohl in kleinen Unternehmen als auch in Großunternehmen durchgesetzt.

Was ist OKR?

OKR ist ein beliebtes zielsetzungsstrategie die Organisationen dabei hilft, Ziele und messbare Schlüsselergebnisse zu definieren und zu verfolgen.

Ein Ziel ist ein klar definiertes Ziel

Schlüsselergebnisse sind 3-5 Erfolgskriterien, mit denen das Erreichen dieses Ziels gemessen werden kann

Es ist eine der besten Tools für Startups um ihren Weg zu Größe und Erfolg zu rationalisieren und zu organisieren.

Wie unterscheiden sich die OKRs von den KPIs?

Unternehmen sind oft verwirrt über OKRs vs. KPIs . Es handelt sich um zwei unterschiedliche Konzepte: Ersteres konzentriert sich auf den Prozess, während letzteres (Key Performance Indicators) auf die Ergebnisse abzielt.

Wie legen Unternehmen OKRs fest?

Die beste Vorgehensweise bei der Verwendung des OKR-Rahmens besteht darin, organisatorische Ziele zu erstellen, von denen sich die Teamziele und dann die individuellen Ziele ableiten.

Wenn das Unternehmensziel beispielsweise darin besteht, das Unternehmen zu vergrößern, wäre das Ziel des Verkaufsteams, den Umsatz zu steigern, und das Ziel jedes einzelnen Verkäufers wäre es, mehr Anrufe zu tätigen oder bessere Umsätze zu erzielen.

Wie verfolgen Unternehmen OKRs?

Jedes Unternehmen richtet ein Dashboard ein, in dem jedes Ziel und die entsprechenden Schlüsselergebnisse festgehalten werden. Dies kann das Vertriebs-Dashboard in einem CRM oder das Finanz-Dashboard in Tabellenkalkulationen sein.

Im Wesentlichen bietet ein gutes Dashboard eine zentrale, visuelle Echtzeit-Darstellung und den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele.

Nun, da Sie die Grundlagen kennen, sehen wir uns zehn der beliebtesten und effektivsten OKRs an, die Startups verwenden können.

10 OKR-Beispiele für Startups

Gute OKRs müssen von oben gesteuert werden. Bringen Sie also als Organisation die Führungskräfte zusammen und legen Sie die Vision für das Unternehmen fest. Dabei kann es sich um Wachstum, Skalierung oder Stabilität handeln. Je nachdem, welchen Weg das Unternehmen einschlägt, können Sie Folgendes definieren agile OKRs für jedes Team. Sehen wir uns ein paar an.

1. Verbesserung der Produktqualität

Wenn Sie ein Produkt-Startup sind, ist dies das wichtigste Ziel, das Sie sich setzen können. Es hilft, die Akzeptanz, das Engagement, den Ruf und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Qualitativ hochwertige Produkte führen zu weniger Kundenbeschwerden und Rücksendungen, was wiederum die Kosten senkt und den Umsatz erhöht.

Wenn die Verbesserung der Produktqualität Ihr Ziel ist, könnten Ihre wichtigsten Ergebnisse sein:

Erhöhung der Testabdeckung bei den Einheitstests auf 80

Verringerung der von Kunden gemeldeten Fehler um 70

90 % positives Feedback auf die neue Funktion zu erhalten

Jeder Kunde wird sich nach den Datensicherheitskennzahlen der Startups erkundigen, bei denen er einen Kauf in Betracht zieht. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie sensible Informationen in Ihr Produkt eingeben würden.

Daher ist die Datensicherheit eine wichtige Produktkennzahl. Sie können die wichtigsten Ergebnisse auf folgende Weise messen:

Erreichen der ISO 27001-Zertifizierung vor 2025

Verringerung der Sicherheitsvorfälle um 50

Durchführung von halbjährlichen Sicherheitsprüfungen

100 %ige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

3. Verbessern Sie das Kundenerlebnis

Am anderen Ende der Produktqualität steht das Kundenerlebnis (CX), das sowohl von einem guten Produkt als auch vom Standard der Interaktion mit Vertrieb, Marketing und Kundenerfolg abhängt.

Als Startup kann CX Ihr Hauptunterscheidungsmerkmal sein. Zum Beispiel könnten Kunden ein Produkt, für das sie sofortige Unterstützung erhalten, einem ähnlichen Produkt mit Selbstbedienung vorziehen.

Ihre wichtigsten Ergebnisse zur Verbesserung der Kundenerfahrung können sein:

Erreichen und Beibehalten eines Net Promoter Score (NPS) von 75

Senkung der durchschnittlichen Reaktionszeit beim Kundensupport auf unter 3 Stunden

Erhöhung der Kundenbindungsrate um 20

4. Umsatz steigern

Wie Eliyahu M. Goldratt sagt, ist das Hauptziel eines jeden Unternehmens, Geld zu verdienen. Die Einnahmen wirken sich direkt auf Ihre finanzielle Gesundheit und Ihre Fähigkeit aus, in Wachstum zu investieren.

Also, vertriebs-OKRs sind ein wichtiger Bestandteil der Ziele eines jeden Start-ups. Das Ziel, den Absatz/Umsatz zu steigern, ist vorgegeben. Sie messen die wichtigsten Ergebnisse, wie zum Beispiel:

Steigerung des monatlich wiederkehrenden Umsatzes um 40

Abschluss von Geschäften mit 10 neuen Unternehmenskunden bis zum Ende dieses Quartals

Verbesserung des Wertanteils bei bestehenden Kunden um 20

Beschleunigung des Umsatzwachstums um 3 % im Vergleich zum Vormonat

5. Gewinnung von Marktanteilen

Ein Startup hat per Definition keinen Marktanteil. Andererseits ist es aber auch so, dass viele Startups in Bereichen arbeiten, in denen es vielleicht keinen Markt gibt. Das iPhone hat den Smartphone-Markt geschaffen. Salesforce schuf den SaaS-Markt.

Als Startup müssen Sie möglicherweise Ihren eigenen Markt schaffen und ihn selbst erweitern. Das heißt, Sie müssen Ihr Publikum erweitern, Ihren Kundenstamm vergrößern, in neue Regionen expandieren usw.

Um dies zu erreichen, könnten die wichtigsten Ergebnisse, die Sie messen, sein:

Steigerung der monatlich aktiven Nutzer um 25

Markteinführung in drei neuen geografischen Märkten bis Ende des Jahres

Steigerung des Website-Traffics über die organische Suche um 30

6. Optimierung der betrieblichen Effizienz

Zu Beginn eines jeden Startups ist man geneigt, hart zu arbeiten, Überstunden zu machen und die Dinge um jeden Preis zu erledigen. Mit zunehmendem Wachstum kann dieses Verhalten jedoch zu Burnout, Unzufriedenheit und einer allgemeinen Verringerung der Produktivität führen.

Eine wichtige OKR, auf die sich jedes Startup konzentrieren muss, ist daher die betriebliche Effizienz. Um die Effizienz zu verbessern, könnten Sie mehr Mitarbeiter einstellen, Projektmanagement-Tools wie ClickUp kaufen oder bestimmte Prozesse automatisieren.

Um die Auswirkungen solcher Initiativen zu messen, verwenden Sie Schlüsselergebnisse wie z. B.:

Steigerung der agilen Geschwindigkeit um 15

Senkung der Betriebskosten um 10

Steigerung der Effizienz der Testprozesse um 50 % durch Automatisierung

7. Strategische Partnerschaften ausbauen

Startups existieren nicht auf einer Insel. Sie arbeiten eng mit einer Reihe von Anbietern, Partnern und Kooperationspartnern zusammen. Wenn Sie beispielsweise ein Tool zur Zeiterfassung entwickeln, sollten Sie strategische Partnerschaften mit Startups für Projektmanagement-Software eingehen, um Integrationen oder Produktbündelungen zu ermöglichen.

Gute Partnerschaften haben das Potenzial, das Wachstum zu beschleunigen, Zugang zu neuen Märkten zu verschaffen, Kosten zu senken, die Glaubwürdigkeit der Marke zu erhöhen und die Zukunft zu stärken. Um sie als strategischen Hebel zu nutzen, müssen Ihre wichtigsten Ergebnisse sein:

Aufbau einer neuen strategischen Partnerschaft pro Monat

Steigerung der Einnahmen aus Partnerschaften um 30

Senkung der Kundenakquisitionskosten um 15 % durch Marketingpartnerschaften

8. Stärkung der Markenpräsenz

Als Startup möchten Sie, dass jeder weiß, dass es Sie gibt, d. h., dass Sie Ihre Markenpräsenz stärken. Um dies zu erreichen, brauchen Sie effektive marketing-OKRs die jeden Kanal abdecken, einschließlich Suche, soziale Medien, Presse, Veranstaltungen vor Ort usw.

Eine bessere Markenpräsenz schafft Interesse und Bekanntheit, was zu mehr Website-Verkehr, mehr Konversionen und letztlich zu mehr Umsatz führt.

Die wichtigsten Ergebnisbereiche Ihrer Markenpräsenz könnten sein:

Steigerung der Anhängerschaft in den sozialen Medien um 30

Sicherung von 20 Medienerwähnungen in branchenführenden Publikationen

Steigerung des markenbezogenen Suchvolumens um 35

Veröffentlichung von 4 neuen Erfolgsgeschichten pro Jahr

9. Verbessern Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter

Zufriedene Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden. Eine engagierte und inspirierte Belegschaft trägt dazu bei, bessere Produkte zu entwickeln, ein positives Umfeld für Kollegen zu schaffen und Innovationen zu fördern.

Vor allem für ein Startup kann das Engagement der Mitarbeiter den Unterschied zwischen einem differenzierten Produkt und dem Gleichen ausmachen. Verfolgen Sie die Ziele des Mitarbeiterengagements anhand von Schlüsselergebnissen, wie z. B.:

Erreichen eines Mitarbeiterzufriedenheitswertes von 75 %

Senkung der Mitarbeiterfluktuationsrate auf unter 15 %

Durchführung vierteljährlicher teambildender Aktivitäten mit 100 % Beteiligung

10. Innovation vorantreiben

Ein Startup wird gegründet, weil jemand eine innovative Idee hat. Um einzigartig und gefragt zu bleiben, müssen Start-ups ständig innovativ sein. Das kann etwas so Einfaches sein wie eine neue Art, einen Prozess durchzuführen, oder etwas grundlegend Umwälzendes wie die Automatisierung einer wichtigen Funktion.

In jedem Fall ist Innovation ein wichtiges Ziel für Startups. Verfolgen Sie die Innovationsfähigkeit Ihres Unternehmens anhand von Schlüsselergebnissen, wie z. B.:

Zuweisung von 25 % des F&E-Budgets für experimentelle Projekte

Steigerung der Anzahl der angemeldeten Patente um 30

Start-ups haben oft ehrgeizige Ziele und legen sogar wichtige Ergebnisbereiche fest, um den Fortschritt zu messen. Dennoch verlieren sie im Laufe des Jahres an Schwung und fallen vom Weg ab. Um dies zu vermeiden und auf Kurs zu bleiben, müssen Sie Ihre OKRs effektiv umsetzen. Und so geht's.

Implementierung von OKRs in Startups

Um OKRs in Ihrem Startup effektiv umzusetzen, müssen Sie sie klar dokumentieren, leicht zugänglich und automatisch messbar machen. Einige der besten OKR-Software kann dabei helfen. Das gilt auch für ein robustes Projektmanagement-Tool wie ClickUp. So geht's.

1. Erklären Sie Ihren Teams die Ziele

Sobald Sie Ihre Ziele und Schlüsselergebnisse festgelegt haben, sollten Sie diese für alle Mitarbeiter des Unternehmens sichtbar machen. Schreiben Sie die Unternehmensziele, einschließlich des Zwecks und der Gründe, in einem Dokument auf einem OKR-Software für Startups . Stellen Sie sicher, dass Ihre Teams bei Bedarf darauf zurückgreifen können. ClickUp-Dokumente ist ein guter Ort, um dies zu tun. Sie können auch Notizen und Zitate aus den Zielvereinbarungsgesprächen einfügen, um den Kontext zu verdeutlichen.

clickUp Docs zum Teilen von Organisationszielen_

2. Schlüsselergebnisse in nachvollziehbarer Form festlegen

Für jedes Ziel haben Sie 3-5 spezifische, messbare und zeitlich begrenzte Schlüsselergebnisse definiert, die als Benchmarks für das Erreichen des Ziels dienen. Richten Sie sie in Ihrem Tracking-Tool ein, damit jeder den Fortschritt messen kann. ClickUp-Ziele ermöglicht es Ihnen, Ziele als numerische, monetäre, Wahr/Falsch- oder Aufgabenziele festzulegen. Wenn Ihr Hauptergebnis beispielsweise lautet: "Drei neue Partnerschaften abschließen", können Sie diese als drei Aufgaben festlegen. Wenn Sie diese abgeschlossen haben, werden Ihre Aufgaben automatisch mit Ihrem Fortschritt aktualisiert.

fortschrittsverfolgung mit ClickUp Goals

Wenn OKRs für Sie neu sind oder Sie sie für Ihr Startup neu einrichten möchten, versuchen Sie es mit ClickUp's OKR Framework Vorlage . Mit dieser Vorlage können Sie:

Spezifische SMART-Ziele erstellen, die mit dem Hauptziel Ihres Teams übereinstimmen

Den Fortschritt im Hinblick auf diese Ziele in Echtzeit verfolgen

Hindernisse leicht erkennen, bevor sie zu kritischen Problemen werden Diese Vorlage erhalten ### 3. Zuweisung von Verantwortung an Teammitglieder

Ermutigen Sie die Teammitglieder, OKRs zu erstellen, die die umfassenderen Unternehmensziele unterstützen. Diese können dann je nach ihrer Art als Ziele, Checklisten oder Aufgaben festgelegt werden.

Es ist auch hilfreich, wenn die Projektmanager sich mit den Teammitgliedern zusammensetzen und die Ziele durchgehen können, um sicherzustellen, dass sich alle Beteiligten einig sind.

4. Dashboards erstellen

Als Projektmanager in einem Startup ist es nützlich, den Fortschritt regelmäßig zu sehen. Wenn es beispielsweise Ihr Ziel ist, Projekte pünktlich abzuliefern oder eine 100-prozentige Ressourcennutzung zu erreichen, möchten Sie den Status vielleicht jeden Tag sehen.

ClickUp Dashboards ermöglicht all diese Berichte automatisch. Mit dem Projektmanagement-Dashboard können Sie den Status der Arbeitsbelastung, erledigte Aufgaben, Produktivitäts- und Effizienzkennzahlen und vieles mehr verfolgen.

projektmanagement-Dashboard auf ClickUp_

Mit dem Marketing-Dashboard können Sie Impressionen, Likes, veröffentlichte Inhalte, Anfragen, Conversions und mehr verfolgen.

marketing-Dashboard auf ClickUp_

5. Regelmäßig einchecken, überprüfen und anpassen

Planen Sie wöchentliche oder zweiwöchentliche Treffen ein, um die Fortschritte bei den OKRs zu überprüfen. Diese Treffen bieten die Gelegenheit, Erfolge zu besprechen, Herausforderungen anzusprechen und die Notwendigkeit einer Neuausrichtung zu erörtern, falls dies notwendig ist. Und danach,

Passen Sie die wichtigsten Ergebnisse auf der Grundlage von Leistung und Feedback an

Setzen Sie auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse neue Ziele für den nächsten OKR-Zyklus

Individuelle Ziele mit der Vision des Unternehmens abstimmen

Feiern Sie Erfolge und analysieren Sie Misserfolge, um zu verstehen, was funktioniert hat und was nicht. Dieser Ansatz des kontinuierlichen Lernens trägt dazu bei, die künftige OKR-Planung und -Ausführung zu verbessern.

Setzen und erobern Sie Ihre Startup OKRs mit ClickUp

Der Weg eines Startups von der Idee bis zum Börsengang hängt von seiner Fähigkeit zur Umsetzung ab. Für eine effektive Umsetzung brauchen Sie Ziele, Kontrollpunkte, Transparenz und Flexibilität. ClickUp für Startups bietet genau das. Mit der Projektmanagement-Software können Sie Ihre OKRs an einem einzigen Ort festlegen, teilen, verfolgen und erreichen. Die verschiedenen OKR-Vorlagen die in ClickUp enthalten sind, helfen Ihnen ebenfalls bei den ersten Schritten.

Nutzen Sie ClickUp, um den Weg Ihres Startups zu optimieren. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!