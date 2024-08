Wie man ein Burnout in der Agentur verhindert (mit 5 Strategien)

Nach Angaben von Gallup erfährt jeder vierte Arbeitnehmer häufig ein berufliches Burnout. Da der Wettbewerb immer härter wird und neue Trends schneller als je zuvor auftauchen, wird es zur Herausforderung, der Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein. Ein andauernder Zustand der Überforderung oder des Stresses führt zu Burnout.

Im Folgenden werden die Anzeichen, Symptome, Ursachen, Auswirkungen auf Unternehmen und Strategien zur Vorbeugung von Burnout in Agenturen näher erläutert.

Was ist ein Agentur-Burnout?

Burnout in einer Agentur ist ein Leidensdruck, der das Funktionieren Ihrer Mitarbeiter auf drei Ebenen beeinträchtigt - mental, physisch und emotional.

Es tritt auf, wenn Mitarbeiter in schnelllebigen Agenturumgebungen, wie z. B. in der Werbung, im Marketing oder in der PR, extreme mentale und körperliche Erschöpfung aufgrund von chronischem Arbeitsstress erfahren. Dies ist der Fall, wenn sich die Anforderungen zur Einhaltung knapper Fristen und die langen Arbeitszeiten überschneiden, was zu einem Gefühl der Überforderung und Erschöpfung führt.

Wie wirkt sich Burnout in Agenturen auf Unternehmen aus?

Bei einem Agentur-Burnout leiden Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter unter chronischem Stress, der ihre Fähigkeit beeinträchtigt, die alltäglichen Aufgaben am Arbeitsplatz zu erledigen.

Einige der häufigsten Arten, wie sich Burnout in einer Agentur auf Ihr Unternehmen auswirken kann, sind

verringerte Produktivität : Kreatives Denken ist der Eckpfeiler einer Marketingagentur. Burnout schränkt die Fähigkeit Ihrer Mitarbeiter ein, kreativ zu denken. Es führt dazu, dass Ihre Mitarbeiter sich nicht mehr konzentrieren können und anfälliger für Fehler sind, was sich auf die Qualität ihrer Arbeit und ihren Output auswirkt. Geringere Produktivität wirkt sich auf das Endergebnis Ihrer Agentur aus

: Kreatives Denken ist der Eckpfeiler einer Marketingagentur. Burnout schränkt die Fähigkeit Ihrer Mitarbeiter ein, kreativ zu denken. Es führt dazu, dass Ihre Mitarbeiter sich nicht mehr konzentrieren können und anfälliger für Fehler sind, was sich auf die Qualität ihrer Arbeit und ihren Output auswirkt. Geringere Produktivität wirkt sich auf das Endergebnis Ihrer Agentur aus Erhöhte Fehlzeiten : Durch Burnout sind Ihre Mitarbeiter erschöpfter als sonst. Sie fühlen sich verwirrt und sind anfälliger für Kopfschmerzen, Depressionen und stressbedingte Störungen. Wenn sich Mitarbeiter nicht wohl fühlen, neigen sie dazu, sich krankschreiben zu lassen, was die Fehlzeiten an Ihrem Arbeitsplatz erhöht

: Durch Burnout sind Ihre Mitarbeiter erschöpfter als sonst. Sie fühlen sich verwirrt und sind anfälliger für Kopfschmerzen, Depressionen und stressbedingte Störungen. Wenn sich Mitarbeiter nicht wohl fühlen, neigen sie dazu, sich krankschreiben zu lassen, was die Fehlzeiten an Ihrem Arbeitsplatz erhöht Geringe Mitarbeiterbindung : Wenn sich Ihre Mitarbeiter ausgebrannt fühlen, sinkt ihr Gefühl der Arbeitszufriedenheit, was dazu führt, dass sie Ihre Agentur eher verlassen und zu anderen Agenturen abwandern. Diese Art der Abwanderung geht mit einem Verlust an Wissen und Fachkenntnissen einher, über die Ihre Mitarbeiter verfügen. Eine erhöhte Mitarbeiterfluktuation verursacht Ihrer Agentur enorme Kosten für die Rekrutierung, das Onboarding und die Schulung

: Wenn sich Ihre Mitarbeiter ausgebrannt fühlen, sinkt ihr Gefühl der Arbeitszufriedenheit, was dazu führt, dass sie Ihre Agentur eher verlassen und zu anderen Agenturen abwandern. Diese Art der Abwanderung geht mit einem Verlust an Wissen und Fachkenntnissen einher, über die Ihre Mitarbeiter verfügen. Eine erhöhte Mitarbeiterfluktuation verursacht Ihrer Agentur enorme Kosten für die Rekrutierung, das Onboarding und die Schulung Schaden der Unternehmenskultur : Negative Emotionen sind ein Nährboden für Toxizität. Burnout lässt Ihre Mitarbeiter eine Reihe negativer Emotionen empfinden, darunter Wut und Frustration. Sie führen zu Gefühlen der Losgelöstheit und des Desinteresses an der Arbeit. Bleiben diese Gefühle und Emotionen unkontrolliert, können sie ein toxisches Arbeitsumfeld schaffen und der Kultur Ihres Unternehmens schaden

: Negative Emotionen sind ein Nährboden für Toxizität. Burnout lässt Ihre Mitarbeiter eine Reihe negativer Emotionen empfinden, darunter Wut und Frustration. Sie führen zu Gefühlen der Losgelöstheit und des Desinteresses an der Arbeit. Bleiben diese Gefühle und Emotionen unkontrolliert, können sie ein toxisches Arbeitsumfeld schaffen und der Kultur Ihres Unternehmens schaden Beeinträchtigte Kundenbetreuung: Burnout verringert die Motivation Ihrer Mitarbeiter, auf Kundenanfragen zu reagieren und Kundenerwartungen zu erfüllen. Verspätete Antworten und schlechte Kommunikation führen zu Missverständnissen zwischen Ihren Mitarbeitern und Kunden, was sich negativ auf die Beziehung zwischen Kunde und Agentur auswirkt

Burnout kann langfristige Auswirkungen haben - von der Produktivität Ihres Teams bis hin zu Ihrer eigenen Effektivität als Inhaber einer Marketingagentur. Es kann sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Geschäftsziele zu erreichen, dass Sie Ihre Geschäftsvision aus den Augen verlieren und dass Sie Ihre Versprechen gegenüber Ihren Kunden nicht einhalten können. Ein Burnout kann Ihre Glaubwürdigkeit schädigen und das Vertrauen von bestehenden und neuen Kunden zerstören. Dies kann zu verlorenen Aufträgen und unzufriedenen Kunden führen.

Forscher haben einen wahrgenommenen Mangel an Kontrolle, einen Mangel an Anerkennung, schlechte Beziehungen, Ungerechtigkeit und ein Missverhältnis zwischen den Werten als weitere Auslöser für Burnout identifiziert. Überarbeitung ist offensichtlich, aber im Moment haben schlechte Beziehungen einen großen Einfluss. 74 % der von uns befragten Personen gaben an, dass sie sich so einsam wie noch nie fühlten. Einer von fünf Millennials sagt, er habe keine Freunde. Die Arbeitsbelastung ist ein Teil davon, aber wir messen Burnout über Erschöpfung, Engagement und Zynismus - die Vorstellung, dass sich nie etwas ändern wird.

Jennifer Moss, Autorin von Die Burnout-Epidemie

Wie erkennt man ein Burnout in einer Agentur?

Um ein Burnout in einer Agentur zu erkennen, müssen Sie die Anzeichen und Faktoren identifizieren, die es verursachen.

Faktoren, die ein Burnout in einer Agentur verursachen

Mehrere Faktoren können dazu führen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter an einem Agentur-Burnout leiden. Einige der häufigsten ursächlichen Faktoren sind

Hohe Arbeitsbelastung : Von Werbe- und Marketingagenturen wird ständig erwartet, dass sie qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Dies führt dazu, dass die Leiter und Mitarbeiter von Agenturen mehr Arbeit haben, als sie in einem begrenzten Zeitraum erledigen können. Die ständige Jagd nach Abgabeterminen ohne Raum für zufriedenstellende Ausfallzeiten führt dazu, dass sich die Mitarbeiter gestresst, überlastet und unglücklich fühlen

: Von Werbe- und Marketingagenturen wird ständig erwartet, dass sie qualitativ hochwertige Arbeit leisten. Dies führt dazu, dass die Leiter und Mitarbeiter von Agenturen mehr Arbeit haben, als sie in einem begrenzten Zeitraum erledigen können. Die ständige Jagd nach Abgabeterminen ohne Raum für zufriedenstellende Ausfallzeiten führt dazu, dass sich die Mitarbeiter gestresst, überlastet und unglücklich fühlen Mangel an wahrgenommener Kontrolle : Wenn Ihre Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie von der Firma kontrolliert oder mikromanagt werden führungskräften in Ihrer Agentur kann es zu Unsicherheit und Entscheidungslähmung kommen. Ihre Mitarbeiter fühlen sich möglicherweise unsicher, ob sie effizient arbeiten können, und es fällt ihnen schwer, sich für die Aktivitäten einer Kampagne zu entscheiden. Anhaltende Unsicherheit und Entscheidungsschwierigkeiten ebnen den Weg zum Burnout

: Wenn Ihre Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie von der Firma kontrolliert oder mikromanagt werden führungskräften in Ihrer Agentur kann es zu Unsicherheit und Entscheidungslähmung kommen. Ihre Mitarbeiter fühlen sich möglicherweise unsicher, ob sie effizient arbeiten können, und es fällt ihnen schwer, sich für die Aktivitäten einer Kampagne zu entscheiden. Anhaltende Unsicherheit und Entscheidungsschwierigkeiten ebnen den Weg zum Burnout Ständig wechselnde Kundenwünsche : In der Marketing- und Werbebranche gibt es tagtäglich Neuerungen und Verbesserungen, was dazu führt, dass manche Kunden ihre Anforderungen an einen Text oder eine Kampagne ständig ändern. Die Erfüllung der unklaren, sich ständig ändernden Prioritäten der Kunden führt dazu, dass sich die Mitarbeiter weit davon entfernt fühlen, die Ziellinie zu erreichen. Das Gefühl, dass die Arbeit nie fertig wird, mindert die Arbeitsmoral und führt zu Frustration und schließlich zum Burnout

: In der Marketing- und Werbebranche gibt es tagtäglich Neuerungen und Verbesserungen, was dazu führt, dass manche Kunden ihre Anforderungen an einen Text oder eine Kampagne ständig ändern. Die Erfüllung der unklaren, sich ständig ändernden Prioritäten der Kunden führt dazu, dass sich die Mitarbeiter weit davon entfernt fühlen, die Ziellinie zu erreichen. Das Gefühl, dass die Arbeit nie fertig wird, mindert die Arbeitsmoral und führt zu Frustration und schließlich zum Burnout Anders ausgerichtete Werte : Wenn Ihr Mitarbeiter etwas schätzt, was Ihr Unternehmen nicht schätzt, wirkt sich dies negativ auf die Motivation Ihres Mitarbeiters aus. Die Arbeit in einer Agentur mit falsch ausgerichteten Werten und einem sinkenden Motivationsniveau erhöht die Wahrscheinlichkeit von Burnout

: Wenn Ihr Mitarbeiter etwas schätzt, was Ihr Unternehmen nicht schätzt, wirkt sich dies negativ auf die Motivation Ihres Mitarbeiters aus. Die Arbeit in einer Agentur mit falsch ausgerichteten Werten und einem sinkenden Motivationsniveau erhöht die Wahrscheinlichkeit von Burnout Giftiges Arbeitsumfeld : Ein Arbeitsumfeld, das keinen Wert auf klare Kommunikation und rasche Konfliktlösung legt, wird zum Nährboden für Missverständnisse und Missmanagement. Die Arbeit in einer solchen Atmosphäre erzeugt Ressentiments und Toxizität, was schnell zu einem Burnout in der Agentur führt

: Ein Arbeitsumfeld, das keinen Wert auf klare Kommunikation und rasche Konfliktlösung legt, wird zum Nährboden für Missverständnisse und Missmanagement. Die Arbeit in einer solchen Atmosphäre erzeugt Ressentiments und Toxizität, was schnell zu einem Burnout in der Agentur führt Unrealistische Erwartungen : Wenn Kunden unrealistische Erwartungen stellen und Ihre Mitarbeiter daran arbeiten müssen, diese zu erfüllen, ist die Bandbreite der Mitarbeiter erschöpft. Wenn in solchen Fällen die Erwartungen der Kunden nicht erfüllt werden, wird der Raum für ein Burnout der Mitarbeiter geschaffen

: Wenn Kunden unrealistische Erwartungen stellen und Ihre Mitarbeiter daran arbeiten müssen, diese zu erfüllen, ist die Bandbreite der Mitarbeiter erschöpft. Wenn in solchen Fällen die Erwartungen der Kunden nicht erfüllt werden, wird der Raum für ein Burnout der Mitarbeiter geschaffen Unzureichende Ressourcen und Unterstützung : Die Bearbeitung von Aufgaben mit unzureichenden Ressourcen, z. B. der Versuch, eine groß angelegte Kampagne mit einem begrenzten Budget durchzuführen und zu verwalten, stellt eine große Herausforderung dar und erhöht das Risiko von arbeitsplatzangst . Auch die Zuweisung von Aufgaben an Mitarbeiter, die nicht in deren Kompetenzbereich fallen, ohne ihnen Unterstützung zu geben, schafft ein Gefühl der Angst und Unzulänglichkeit, das, wenn es nicht behoben wird, zu einem Burnout der Mitarbeiter führt

: Die Bearbeitung von Aufgaben mit unzureichenden Ressourcen, z. B. der Versuch, eine groß angelegte Kampagne mit einem begrenzten Budget durchzuführen und zu verwalten, stellt eine große Herausforderung dar und erhöht das Risiko von arbeitsplatzangst . Auch die Zuweisung von Aufgaben an Mitarbeiter, die nicht in deren Kompetenzbereich fallen, ohne ihnen Unterstützung zu geben, schafft ein Gefühl der Angst und Unzulänglichkeit, das, wenn es nicht behoben wird, zu einem Burnout der Mitarbeiter führt Verbindung von Produktivität und Selbstwert: Mitarbeiter, die Produktivität ausschließlich mit einer bestimmten Anzahl von Arbeitsstunden in Verbindung bringen, gefährden ihre psychische Gesundheit, wenn die Situationen stressig sind oder die Fristen knapp sind. Die Produktivität sollte auch die Anstrengungen und die Qualität der geleisteten Arbeit mit einbeziehen. Wenn Sie weniger "produktiv" sind als erwartet, leidet Ihr Selbstwertgefühl. Ein geringes Selbstwertgefühl schafft den Raum für Burnout

5 Strategien zur Vermeidung von Burnout in der Agentur

Jetzt wissen Sie, wie ein Agentur-Burnout aussieht. Aber wie können Sie es verhindern? Mit den richtigen Managementstrategien können Sie Ihre Mitarbeiter bei Laune halten und ihre Produktivität steigern. Hier sind fünf Strategien, die Ihnen helfen werden, ein Burnout zu vermeiden:

1. Führen Sie die Automatisierung von Arbeitsabläufen ein

automatisieren von Routineaufgaben mit ClickUp Automations

Bei der Workflow-Automatisierung geht es darum, die sich wiederholenden, langweiligen Aufgaben im Workflow zu automatisieren, damit Sie mehr Zeit für andere wichtige Aufgaben haben. Mit dem Automatisierungsfunktion in ClickUp können Sie die folgenden Vorgänge automatisieren:

Statusänderungen, wie z. B. "In Bearbeitung", "Überprüfung", "Angenommen" und andere. Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise eine Aufgabe einreicht, ändert sich der Status automatisch von "In Bearbeitung" zu "Überprüfung"

Ändern von Beauftragten. Wenn z. B. ein Teammitglied eine Aufgabe einreicht, ändert sich der Empfänger automatisch von dem Teammitglied zum Teamleiter

Farbliche Kennzeichnung und Veröffentlichung von Kommentaren je nach Prioritätsänderung, z. B. Dringend, Hoch, Niedrig usw. Wenn sich der Prioritätsstatus beispielsweise in Dringend ändert, informiert diese Funktion das Teammitglied sofort mit einem Kommentar

Verschieben von Aufgaben an geeignete Stellen, z. B. in Listen und Ordnern

Senden von E-Mails an Kunden während des Onboarding-Prozesses

Versenden von Umfragen, um die Meinung und das Feedback der Kunden zu einem Produkt oder einer Kampagne per E-Mail zu erfahren

2. Pflegen Sie eine positive Arbeitskultur, die klare Kommunikation in den Vordergrund stellt

Überbrücken Sie die Kommunikationslücke und fördern Sie die Zusammenarbeit mit der ClickUp-Vorlage für interne Kommunikationsstrategien und Aktionspläne

Um eine positive Arbeitskultur zu fördern, müssen die Mitarbeiter eine starke Bindung zueinander haben. Ein entscheidender Aspekt beim Aufbau dieser Bindung ist eine effektive Kommunikation.

Leider kann die Kommunikation an vielen Arbeitsplätzen durch zeitraubende Aufgaben behindert werden. Der Einsatz von Tools wie

ClickUp's Vorlage für interne Kommunikationsstrategien

öffnet den Raum für Teamarbeit und ermöglicht es den Mitarbeitern, zusammenzuarbeiten und Ideen auszutauschen. Wenn Mitarbeiter effizient zusammenarbeiten, lassen sich auch mühsame und anspruchsvolle Aufgaben leichter bewältigen.

Sprechen Sie von Zeit zu Zeit mit Ihren Mitarbeitern. Arbeiten Sie daran, einen Raum zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter gehört fühlen. Erkennen Sie die Existenz von Burnout in der Agentur an und führen Sie Gespräche darüber.

Bieten Sie Ihrer Agentur eine Plattform für eine offene Kommunikation mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterfeedback

Bitten Sie Ihre Mitarbeiter außerdem um Feedback zur aktuellen Arbeitsplatzkultur mit Instrumenten wie dem

ClickUp-Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

. Diese Vorlage gibt Ihnen Aufschluss darüber, was die Mitarbeiter am meisten schätzen und wie ihr ideales Arbeitsumfeld aussieht. Auch wenn Sie nicht alle Bedürfnisse und Anforderungen erfüllen können, ist es wichtig, einen offenen Dialog über die Erwartungen sowohl der Mitarbeiter als auch des Unternehmens zu führen

leitung der Agentur

.

Die Anerkennung und Wertschätzung beständiger hervorragender Leistungen ist für die Pflege einer positiven Arbeitskultur unerlässlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, Mitarbeiter, die die Erwartungen übertreffen, anzuerkennen und zu belohnen, da dies ihre Stimmung hebt und sie ermutigt, weiterhin außergewöhnliche Leistungen zu erbringen.

Zur Förderung eines positiven Arbeitsumfelds gehört auch die Wertschätzung von Vielfalt und die Gewährleistung, dass sich Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund akzeptiert und integriert fühlen. Wenn die Menschen die einzigartigen Qualitäten der anderen annehmen und unterstützen, entsteht eine gesunde Atmosphäre, die die Produktivität am Arbeitsplatz steigert.

3. Fördern Sie eine gesunde Work-Life-Balance

Die Förderung einer gesunden Work-Life-Balance in Ihrem Leben und in Ihrer Agentur ist der Schlüssel zur Vermeidung von Burnout in der Agentur. Um eine gesunde Work-Life-Balance zu fördern, ist es wichtig,:

Kurzfristige Pausen über den Tag verteilt einplanen : Nehmen Sie sich für jede Aufgabe Zeit und machen Sie eine Pause, nachdem Sie sie erledigt haben. Nutzen Sie diese Pausen, um zu Mittag zu essen, sich mit Kollegen auszutauschen, einen Spaziergang zu machen usw. Pausen befreien Ihren Geist von arbeitsbedingtem Stress und helfen Ihnen, sich bei Ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz besser zu konzentrieren

: Nehmen Sie sich für jede Aufgabe Zeit und machen Sie eine Pause, nachdem Sie sie erledigt haben. Nutzen Sie diese Pausen, um zu Mittag zu essen, sich mit Kollegen auszutauschen, einen Spaziergang zu machen usw. Pausen befreien Ihren Geist von arbeitsbedingtem Stress und helfen Ihnen, sich bei Ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz besser zu konzentrieren Nutzen Sie den Jahresurlaub , um sich zu Hause zu entspannen oder in den Urlaub zu fahren. Urlaub hilft Ihnen, von der Arbeit abzuschalten, neue Energie zu tanken und mit einer neuen Perspektive an die Arbeit zurückzukehren

, um sich zu Hause zu entspannen oder in den Urlaub zu fahren. Urlaub hilft Ihnen, von der Arbeit abzuschalten, neue Energie zu tanken und mit einer neuen Perspektive an die Arbeit zurückzukehren Schalten Sie am Wochenende die arbeitsbezogene Korrespondenz ab . Beschäftigen Sie sich stattdessen mit Hobbys wie Wandern, Lesen, Malen, Backen, Tanz- oder Töpferkursen. Tun Sie Dinge, die Ihnen helfen, abzuschalten und zu entspannen

. Beschäftigen Sie sich stattdessen mit Hobbys wie Wandern, Lesen, Malen, Backen, Tanz- oder Töpferkursen. Tun Sie Dinge, die Ihnen helfen, abzuschalten und zu entspannen Schließen Sie Ihre Arbeit jeden Tag zu einer bestimmten Zeit ab. Dies verhindert, dass die Arbeit in Ihr Privatleben übergreift, und hilft Ihnen, eine schlechte Work-Life-Balance zu vermeiden

ab. Dies verhindert, dass die Arbeit in Ihr Privatleben übergreift, und hilft Ihnen, eine schlechte Work-Life-Balance zu vermeiden Nehmen Sie an freiwilligen Aktivitäten wie sozialen Diensten teil, um Ihrer Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Dadurch engagieren Sie sich für etwas anderes als Ihre Arbeit und fühlen sich selbst gut

wie sozialen Diensten teil, um Ihrer Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Dadurch engagieren Sie sich für etwas anderes als Ihre Arbeit und fühlen sich selbst gut Setzen Sie Grenzen, um zu vermeiden, dass Sie zu viele Kunden betreuen. Bevor Sie sich entscheiden, Kunden anzunehmen, sollten Sie die Grenzen und Arbeitsweisen Ihrer Agentur besprechen. Dies wird dazu beitragen, von Anfang an eine gesunde Beziehung zwischen Kunde und Agentur zu entwickeln

Profi-Tipp: Behalten Sie den Überblick über Ihre Zeit mit

ClickUp's Time-Tracking Funktion

. Dadurch erhalten Sie einen besseren Einblick in die Aufgaben, für die Sie mehr Zeit aufwenden, und können entsprechend Grenzen setzen. Sie können Ihre Zeit von jedem Gerät aus erfassen, Schätzungen festlegen und bearbeiten, Zeitetiketten und Notizen hinzufügen und einen Überblick oder detaillierte Berichte über Ihre Zeiteinträge anzeigen.

4. Fördern Sie die Anwendung von Zeitmanagement- und Stressbewältigungstechniken

Als Marketer müssen Sie viele Dinge im Auge behalten. Da Sie in verschiedene Richtungen gezogen werden, entgleitet Ihnen die Zeit. Ein gutes Zeitmanagement ist der Schlüssel zur rechtzeitigen Erledigung verschiedener Aufgaben.

Verwendung von

ClickUp's Zeitmanagement Zeitplan Vorlage

wird Ihnen helfen, Ihre Zeit besser zu verwalten. Sie wird Ihnen helfen, im Voraus zu planen,

die Zeit zu verfolgen

und setzen Sie erreichbare Ziele und Fristen.

Visualisieren, organisieren und verwalten Sie Ihren Arbeitsplan mit ClickUps Zeitmanagement-Vorlage

Nicht alle Aufgaben sind gleich wichtig. Es ist wichtig, die Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit zu priorisieren. Zu einem effektiven Zeitmanagement gehört es, festzustellen, welche Aufgaben schnell erledigt werden müssen, und komplexe Aufgaben in kleinere, leichter zu bewältigende Teilaufgaben aufzuteilen.

Wenn Sie Ihre Zeit auf diese Weise einteilen, können Sie in der gleichen Zeit mehr erledigen

anzahl der Stunden, die Sie arbeiten

pro Tag.

Neben Zeitmanagementtechniken sind auch Stressbewältigungstechniken ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Burnout in der Agenturwelt. Zu diesen Techniken gehören:

Meditation : Versuchen Sie Meditationstechniken wie die progressive Muskelentspannung, um mehr Achtsamkeit in Ihre Routine einzubauen. Meditation bringt Klarheit in die Gedanken und hat eine beruhigende Wirkung auf den ganzen Körper

: Versuchen Sie Meditationstechniken wie die progressive Muskelentspannung, um mehr Achtsamkeit in Ihre Routine einzubauen. Meditation bringt Klarheit in die Gedanken und hat eine beruhigende Wirkung auf den ganzen Körper Tiefes Atmen üben : Tiefes Atmen beruhigt Sie körperlich und geistig. Sie können Techniken wie die Boxatmung oder die 4-7-8-Atmung ausprobieren, um sich an einem stressigen Tag schnell wieder zu erholen

: Tiefes Atmen beruhigt Sie körperlich und geistig. Sie können Techniken wie die Boxatmung oder die 4-7-8-Atmung ausprobieren, um sich an einem stressigen Tag schnell wieder zu erholen Regelmäßige Bewegung : Bewegung regt die Ausschüttung von Glückshormonen an. Nehmen Sie sich die Zeit, jeden Tag mindestens ein paar Minuten lang irgendeine Art von Sport zu treiben, z. B. Laufen, Schwimmen, Yoga usw

: Bewegung regt die Ausschüttung von Glückshormonen an. Nehmen Sie sich die Zeit, jeden Tag mindestens ein paar Minuten lang irgendeine Art von Sport zu treiben, z. B. Laufen, Schwimmen, Yoga usw Entrümpeln Sie Ihren Schreibtisch : Wenn Ihr Schreibtisch vollgestopft ist, hilft es, die Menge an visueller Unordnung, wie z. B. unnötige Gegenstände, zu reduzieren, um Stress abzubauen

: Wenn Ihr Schreibtisch vollgestopft ist, hilft es, die Menge an visueller Unordnung, wie z. B. unnötige Gegenstände, zu reduzieren, um Stress abzubauen Nahrhaftes Essen : Stress kann bei manchen Menschen das Verlangen nach Fast Food verstärken. Diesen Drang zu überwinden und nährstoffreiche Lebensmittel zu wählen, kann das Stressniveau tatsächlich senken

: Stress kann bei manchen Menschen das Verlangen nach Fast Food verstärken. Diesen Drang zu überwinden und nährstoffreiche Lebensmittel zu wählen, kann das Stressniveau tatsächlich senken Visualisierung: Stellen Sie sich eine freudige Erinnerung aus Ihrer Vergangenheit vor. Indem Sie sich diesen Moment vergegenwärtigen, können Sie diese positiven Emotionen zurückholen und Stress oder Ängste abbauen, die Sie möglicherweise empfinden.

Stellen Sie sich eine freudige Erinnerung aus Ihrer Vergangenheit vor. Indem Sie sich diesen Moment vergegenwärtigen, können Sie diese positiven Emotionen zurückholen und Stress oder Ängste abbauen, die Sie möglicherweise empfinden. Mit anderen in Kontakt treten: Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Kontakt zu Freunden und Familie hilft Ihnen, sich zu entspannen und Stress abzubauen

Dynamisches Arbeiten ist eine weitere Möglichkeit, die

bessere Work-Life-Balance für Ihre Mitarbeiter

. Wenn es zu Ihrem Geschäftsmodell passt, sollten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, von zu Hause aus zu arbeiten und ihre Arbeitszeiten so zu ändern oder zu verkürzen, dass sie ihrem Leben am besten entsprechen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Mitarbeiter, die Pflegekräfte beschäftigen, von zu Hause aus arbeiten können.

Die weltweit tätige Bankengruppe Barclays hat diese Politik im Jahr 2015 erprobt. Im Jahr 2017 bezeichneten sich 57 % der Mitarbeiter als dynamische Arbeitnehmer, und ihr Engagement lag deutlich über dem der Kollegen, die nicht an der Initiative teilnahmen (etwa 5 % höher).

5. Verbessern Sie das Projekt- und Arbeitsbelastungsmanagement

Um Burnout zu vermeiden, müssen Sie in ein besseres Projektmanagement und eine bessere Verteilung der Arbeitsbelastung investieren. Um diese Prozesse zu optimieren, ist es wichtig,:

Arbeiten Sie an der Kapazitätsplanung

Kapazitätsplanung der Agentur

bezieht sich auf den strategischen Prozess des Abgleichs der verfügbaren Ressourcen mit den Projektanforderungen. Vor der Ressourcenzuteilung ist es am besten, eine Ressourcenbewertung durchzuführen. Wenn Sie wissen, welche Mitarbeiter derzeit wenig ausgelastet sind, können Sie die Aufgaben so auf die Mitarbeiter verteilen, dass sie nicht überlastet werden und ein Burnout der Mitarbeiter auf lange Sicht vermieden wird.

Projektmanagement-Software für Marketing-Agenturen nutzen

Am besten verwenden Sie eine spezielle Projektmanagement-Software, um Ihre

marketing-Agentur Operationen

.

ClickUp kann ein Projektmanagement-Kraftpaket für Ihre Agentur sein, indem es Ihnen hilft, mehrere Projekte und Kampagnen zu erstellen, zuzuweisen, zu verfolgen und zu überwachen, ohne einen Takt zu verpassen.

verwalten Sie Projekte effektiv mit maßgeschneiderten, vorgefertigten Projektbeschreibungen, Gliederungen und Aufgaben

Mithilfe der hierarchischen Struktur des Tools können Sie verschiedene Projekte und Aufgaben einfach organisieren und verwalten. Funktionen wie

ClickUp Arbeitsbereiche

und

ClickUp-Räume

kann Ihnen helfen, Ihre Arbeit effektiv zu kategorisieren und zu verwalten.

Mit Echtzeit-Dashboards und

ClickUp Ansichten

wie z. B. Board und Calendar können Teams ihr Arbeitspensum leicht visualisieren, Fristen verfolgen und notwendige Anpassungen vornehmen, um den Überblick zu behalten.

Das ist aber noch nicht alles. ClickUp kann Ihnen auch helfen: :

Erstellen Sie ein Projektbriefing, das die Ziele, Rollen und Verantwortlichkeiten für Ihr Projekt umreißt, mit ClickUp Gehirn dem KI-Assistenten von ClickUp

Zerlegen Sie das gesamte Projekt in kompakte, überschaubare Aufgaben mit ClickUp-Aufgaben

Analysieren Sie die struktur der Marketing-Agentur bevor Sie sich für die Mitglieder entscheiden, denen Sie die Aufgaben zuweisen, und Fristen mit den einzelnen Mitarbeitern festlegen oder Funktion "Mehrere Beauftragte" in ClickUp

Bieten Sie den Teammitgliedern einen Raum zum Chatten, Brainstorming und für Diskussionen mit Hilfe von ClickUp-Whiteboards

Organisieren Sie Aufgaben in benutzerdefinierten Status, bevor Sie den Fortschritt der Aufgaben zusammen mit ihren jeweiligen Fristen verfolgen mit ClickUp Aufgaben-Status

Setzen Sie Bedingungen und Abhängigkeiten, um den Status-Workflow mit ClickUp Automations zu automatisieren

Überwachen und bewerten Sie den Fortschritt von Aufgaben und halten Sie Ihre Kunden über den Fortschritt auf dem Laufenden mit ClickUp Dashboards

Verwalten Sie alles von der Kundenanwerbung bis zur Projektabwicklung mit dem ClickUp Agency Management Template

Pro-Tipp: Verwalten Sie alle Ihre Projektmanagement-Anforderungen an einem Ort mit dem

ClickUp Agentur-Management-Vorlage

. Als ultimative Vorlage hilft sie Ihnen bei der Verwaltung von Kundeneinführung, Projektskizzen, Ressourcen, Aufgabenzuweisung, Zusammenarbeit, Feedback, Revisionen und Projektübergabe.

Burnout verhindern mit ClickUp

Burnout in Agenturen ist ein weit verbreitetes Phänomen. Es beeinträchtigt das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Agentur und wirkt sich negativ auf Ihre Produktivität und Ihr Geschäftsergebnis aus. Wenn Sie die oben genannten Strategien befolgen, ist es jedoch möglich, Burnout zu bekämpfen und zu verhindern.

Der Einsatz von ClickUp in Ihrer Strategie kann helfen, Burnout zu verhindern. Dank der umfangreichen anpassbaren Vorlagen für Marketingagenturen können Sie das Projekt-Scoping, die Verwaltung von Projektzeitplänen, Ressourcen, Arbeitsaufwand, Lieferung sowie Kundenfeedback und -revisionen effektiv auf einer einzigen Plattform verwalten.

Als eine der

besten Agenturverwaltungssoftware

clickUp bietet KI-gestützte Projektmanagement- und Kollaborationslösungen und ist damit das Tool der Wahl für Marketingagenturen.

