Struktur von Marketing-Agenturen: Typen und bewährte Praktiken [2024 Leitfaden]

Ob Sie nun ein Geschäft mit mehr als 500 Mitarbeitern leiten oder ein digitales Marketing Team mit nur ein paar Leuten können Sie der universellen Wahrheit nicht entkommen, dass der Erfolg Ihrer Marketingaufwendungen weitgehend davon abhängt, wie Sie sich organisieren interne Rollen und Verantwortlichkeiten .

Eine gut definierte Struktur einer Marketingagentur schafft eine transparente Befehlskette. Sie fördert die Verantwortlichkeit, gruppiert die Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer Funktionen und weist Ihnen einen klaren Weg zu strategischen Zielen. 🎯

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die häufigsten Strukturarten von Marketingagenturen vor, damit Sie diejenige auswählen können, die der Größe und den Zielen Ihres Teams oder Ihrer Abteilung entspricht. Außerdem schlagen wir eine projektmanagement-Software lösung, die den Aufbau von Marketing-Agenturstrukturen zum Kinderspiel macht.

Was ist eine Marketing-Agentur-Struktur?

Eine Marketingagentur-Struktur bezeichnet die Organisation von Rollen, Teams und Abteilungen innerhalb eines Geschäfts, das Marketingdienstleistungen anbietet. Einfach ausgedrückt: Diese Struktur legt fest, wer für wen zuständig ist und definiert die Rollen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Personen innerhalb der Organisation.

Warum sollten Sie auf die Struktur Ihrer Marketingagentur achten? Der offensichtlichste Grund ist, dass Sie sicherstellen wollen, dass Ihre Mitarbeiter die Befehlskette und ihre Aufgaben verstehen.

Außerdem versetzt eine gut strukturierte Marketingagentur die Mitglieder des Teams in die Lage, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu erbringen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Jede Ressource, einschließlich Zeit, Geld und Technologie, wird ordnungsgemäß und mit minimaler Verschwendung zugewiesen.

Kommunikation und Zusammenarbeit in gut organisierten Marketingagenturen sind auf einem bewundernswerten Niveau - das Risiko von Missverständnissen und Fehlkommunikation ist gering.

Kombinieren Sie all diese Vorteile, und Sie erhalten optimierte Workflows und eine verbesserte Effizienz. ✨

Die 5 häufigsten Strukturarten von Marketingagenturen

Um es gleich vorweg zu nehmen - eine ideale Marketingagentur-Struktur gibt es nicht. Jede Struktur hat ihre Vor- und Nachteile, und Ihre Aufgabe ist es, diejenige zu finden, die für Ihre Marketing-Agentur funktioniert und es Ihnen ermöglicht, Ihre Ressourcen zu maximieren.

Sehen wir uns einige der beliebtesten Marketing-Organisationsstrukturen an: 👇

1. Traditionelle hierarchische Struktur

Wenn Sie eine große Agentur leiten, die alle Arten von Marketingdienstleistungen anbietet, entscheiden Sie sich vielleicht für eine altmodische Art der Organisation. Die traditionelle Struktur einer Marketing-Agentur legt den Schwerpunkt auf klar definierte Rollen und bietet verschiedene Hierarchien für Management und Marketing-Teams

Diese pyramidenartige Struktur mit ihren Funktionen kennen Sie bereits: An der Spitze steht der Vorstand oder der Eigentümer der Agentur. Darunter befinden sich die Geschäftsführer und C-Level-Führungskräfte.

Dann gibt es Abteilungsleiter oder Direktoren, die rollenbasierte oder spezialisierte Teams leiten. Ein Creative Director könnte zum Beispiel für Content-Marketing- und Design-Teams zuständig sein.

Je nach Größe Ihrer Agentur gibt es auch Teamleiter unterhalb der Direktoren. Je weiter Sie in der Hierarchie nach unten gehen, desto mehr Mitarbeiter werden Sie haben.

Vorteile

Der größte Vorteil der traditionellen Struktur einer Marketing-Agentur ist die kristallklare Rollenverteilung. Jeder kennt seine Aufgaben, und das Risiko von Missverständnissen, Überschneidungen und Fehlkommunikation ist minimal.

Ein weiterer Vorteil dieser Struktur ist Stabilität, da jeder weiß, wofür er zuständig ist, die Gefahr von Missverständnissen gering ist und jedes Mitglied des Teams für seine Arbeit verantwortlich gemacht werden kann.

Skalierbarkeit ist ein weiterer Vorteil. Sie haben klar definierte Teams und Rollen, so dass es einfach ist, das Team um eine weitere Person zu erweitern, wenn Ihre Marketingorganisation wächst.

Zum Beispiel könnten Sie feststellen, dass Sie einen neuen Marktforscher brauchen. Da Sie bereits ein Planungsteam und einen Abteilungsleiter für digitales Marketing haben, wird sich Ihr neuer Mitarbeiter problemlos einfügen.

Nachteile

Aufgrund der etwas starren Hierarchie ist der größte Schmerzpunkt dieser Struktur der mangelnde Fokus auf funktionsübergreifende Zusammenarbeit . Sie hebt die Zusammenarbeit innerhalb von Teams hervor und eignet sich daher perfekt für große Agenturen, die separate Client-Dienste anbieten.

Wenn zum Beispiel ein Client das Schreiben von Inhalten und ein anderer das Markendesign benötigt, haben Sie zwei getrennte Marketing Teams, die sich um ihre Bedürfnisse kümmern.

Es kann chaotisch werden, wenn ein Client mehrere Dienstleistungen benötigt, da dies bedeutet, dass mehrere Teams zusammenarbeiten müssen, um diese spezialisierten Dienstleistungen zu erbringen. Natürlich ist es nicht unmöglich, eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit und ein qualitativ hochwertiges Konto-Management aufzubauen, aber diese Team-Struktur bietet einfach nicht viel Raum für Flexibilität innerhalb der Funktionen.

Alles in allem kann es für Sie als Marketingagentur mit dieser Struktur schwieriger sein, sich häufig an Veränderungen anzupassen.

2. Pod-Struktur

Die Pod-Struktur oder das Pod-System ist die beste Lösung für alle, die einen modernen, agilen und Client-zentrierten Ansatz suchen. In diesem Fall liegt der Schwerpunkt auf Pods, d.h. klein, funktionsübergreifende Teams , die jeweils einen bestimmten Client betreuen.

Jeder Pod ist im Grunde genommen eine unabhängige Agentur, die eng mit einem einzigen Client zusammenarbeitet. Ein Beispiel: Sie haben einen Client, der einen Texter, einen Designer und einen PPC-Spezialisten benötigt, dann haben Sie einen Pod mit Mitgliedern aus diesen ansonsten getrennten Teams. Ein anderer Client benötigt vielleicht Social-Media- und Branding-Dienstleistungen - dann bauen Sie einen neuen Pod auf, der aus Social-Media-Managern und Designern besteht.

Vorteile

Einer der Vorteile des Pod-Systems ist die erhöhte Zufriedenheit der Clients. Sie stellen für jeden Client ein Team zusammen - so kann Ihr Account Manager eine Verbindung zur Arbeit herstellen, das Konto in- und auswendig kennenlernen und sich zu 100 % einem einzigen Projekt widmen. Die Pod-Struktur schafft die Grundlage für den Aufbau langfristiger Beziehungen zu den Kunden und ermöglicht Ihrem Team, sich auf bestimmte Bereiche zu spezialisieren.

Ein weiterer Pluspunkt für dieses System ist die funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Es mag anfangs eine Herausforderung sein, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten im selben Team arbeiten zu lassen, aber langfristig ist es von Vorteil - sie lernen und verstehen die Fähigkeiten des anderen arbeitsstile und Rollen. Dieses tiefere Verständnis führt zu bessere Problemlösung und leichtere Entscheidungsfindung .

Ein weiterer Vorteil sind die verringerten Engpässe. Ihre Pods sind wie professionelle Basketballteams - alle Spieler sind synchronisiert und haben denselben Plan im Kopf, so dass es ein Vergnügen ist, der Ausführung zuzusehen. 🏀

Nachteile

Ein mögliches Problem des Pod-Systems ist die Skalierbarkeit. Für neue Mitarbeiter kann es schwieriger sein, in einen Pod einzusteigen und einen Beitrag zu leisten, da sie mit dem Konto noch nicht vertraut sind. Während jemand Neues versucht, sich einzuarbeiten, könnte die Qualität der Arbeit des gesamten Pods leiden.

In manchen Situationen können Sie diese Szenarien verhindern. Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Mitarbeiter einstellen, sollten Sie ihm die Möglichkeit geben, ein Mitglied des Teams zu begleiten, um sich ein Bild von der Dynamik, den Arbeitsabläufen und der Qualität der Arbeit zu machen die Erwartungen des Clients . Übertragen Sie ihnen dann schrittweise mehr Verantwortung, bis sie dazu bereit sind. Das ist zwar effektiv, aber eine riskante Strategie - Sie müssen weit im Voraus planen.

3. Matrix-Organisationsstruktur

Die

matrix-Struktur

trifft den Sweet Spot zwischen dem traditionellen hierarchischen Modell und dem Pod-System. Sie vereint das Beste von beidem und ermöglicht klar definierte Rollen, ohne an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu verlieren.

In diesem Fall gibt es die traditionellen Teams und Abteilungsleiter, aber Sie haben auch die Freiheit, kunden-, marken- oder marktspezifische funktionsübergreifende Teams zu bilden.

Ein Beispiel: Ihr Team für Content Marketing untersteht wie im traditionellen Modell dem Leiter der Marketingabteilung. Es untersteht aber auch dem Projektmanager, der für das spezifische Projekt zuständig ist, an dem Ihr Team zur Erstellung von Inhalten arbeitet.

Die hybride Agenturstruktur ist ideal für Marketingorganisationen, die sich mit folgenden Aufgaben befassen mehrere Projekte auf einmal. Das minimiert die Verwirrung und ermöglicht es den Teams, jedem Client Qualität zu liefern, ohne dass die Kommunikation und Zusammenarbeit behindert wird.

Vorteile

Mit der Matrix-Struktur erhalten Sie Flexibilität und eine kollaborationsfreundliche Umgebung - Sie passen Ihre Teams je nach den Anforderungen des Clients an. Diese Teams arbeiten zusammen, um die besten Lösungen zu finden und die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Es gibt keine Verschwendung von Ressourcen, da jedes Team sorgfältig zusammengestellt wird - wenn sich die Anforderungen des Kunden ändern, ändert sich auch das Team.

Wenn ein Client Ihre Agentur zum Beispiel mit dem Schreiben von Inhalten beauftragt und später feststellt, dass er Website-Design oder bezahlte Werbedienstleistungen benötigt, werden Sie das Team um einen Designer oder einen PPC-Experten erweitern.

Ihre Mitarbeiter profitieren von dieser Struktur, weil sie in verschiedene Projekte eintauchen und ihre Fähigkeiten erweitern können.

Nachteile

In Matrix-Organisationsstrukturen berichten die Mitarbeiter an die Abteilungsleiter und projektleitern . Diese doppelten Beziehungen in der Berichterstellung können verwirrend und sogar widersprüchlich sein, wenn alle Beteiligten nicht synchronisiert sind.

Die unerwünschten Folgen einer instabilen und undefinierten Führung sind häufige Konflikte, unklare Zuständigkeiten und Mitarbeiterstress, und das ist etwas, das Sie nicht unter Ihrem Dach haben wollen. 🏠

Die Matrix-Struktur kann nur funktionieren, wenn das Management gut organisiert und offen für Kommunikation und Zusammenarbeit ist. Wenn Sie diese Struktur übernehmen wollen, müssen Sie Ihrem Management Tools zur Verfügung stellen, die dies ermöglichen.

4. Flache Struktur

Mit dem flachen Modell geben Sie die hierarchische Organisation auf und nehmen eine horizontale Struktur an.

Der Schwerpunkt liegt nicht auf dem traditionellen Ansatz Führungsebene - mittleres Management - Mitarbeiter. Sie beseitigen die Grenzen, die normalerweise zwischen Management und Mitarbeitern bestehen, und legen den Schwerpunkt auf direkte Kommunikation und Zusammenarbeit.

Die flache Organisationsstruktur ist ideal für diejenigen, die einen innovativeren Ansatz bei der Entscheidungsfindung verfolgen wollen, bei dem jeder seine Meinung äußert und gemeinsam Lösungen auswählt.

Vorteile

Marketingagenturen schätzen die flache Struktur, weil sie es ihnen ermöglicht, sich von der Bürokratie und langwierigen Genehmigungsverfahren zu lösen, die in einem modernen Arbeitsumfeld nicht mehr zeitgemäß sind. Durch die Einführung einer horizontalen Struktur öffnen Sie die Tür zu schnelle Entscheidungsfindung , damit Ihre Marketing-Agentur beweglicher bleibt.

Ein weiterer Vorteil ist die Betonung von Zusammenarbeit und Kommunikation - die Mitarbeiter arbeiten zusammen, um die besten Lösungen zu finden und Ziele zu erreichen. Da sie keine Genehmigungen einholen müssen, sind die Mitarbeiter unabhängiger, was ihnen das Gefühl gibt, wertgeschätzt zu werden, was wiederum zu einer höheren Arbeitszufriedenheit führt.

Nachteile

Der größte Vorteil der flachen Struktur ist gleichzeitig ihre Achillesferse: Es gibt keine klare Trennung zwischen Management und Mitarbeitern. Damit das flache Modell funktioniert, müssen Sie (als Eigentümer oder CEO der Agentur) Ihren Mitarbeitern vertrauen, dass sie vernünftige Entscheidungen treffen und in die richtige Richtung führen.

Da es keine traditionelle Hierarchie gibt, liegt der Schwerpunkt nicht auf klar definierten Rollen. Dies kann zu Verwirrung führen, da die einzelnen Mitglieder des Teams, insbesondere die unerfahrenen, möglicherweise nicht verstehen, wer sich um was kümmern soll.

Ein weiterer potenzieller Nachteil ist die Skalierbarkeit. Wenn Ihre Marketing-Agentur wächst, wird es schwieriger, Produktivität und Effizienz ohne die traditionellen Management-Rollen aufrechtzuerhalten.

5. Struktur der Freiberufler

Hat Ihre Agentur gelegentlich Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitern? Wenn ja, könnte die Freelancer-Struktur die perfekte Lösung sein.

In diesem Fall besteht Ihre Belegschaft hauptsächlich aus Freiberuflern, die Sie für bestimmte Projekte einstellen. Ihre festangestellten Mitarbeiter sind in der Regel diejenigen, die mit den Freiberuflern kommunizieren und Teams je nach den Anforderungen des Projekts zusammenstellen.

Beispiel: Sie nehmen einen neuen Client der Dienstleistungen im Bereich Web- oder Grafikdesign benötigt und einen Autor für Inhalte braucht, der Landing Pages schreibt. Anstatt einen Vollzeitdesigner oder -autor einzustellen, engagieren Sie einen Freiberufler, der diese Aufgabe übernehmen kann.

Vorteile

Die Struktur der Freiberufler hat viele Vorteile, wenn Sie wissen, wie Sie sie nutzen können. Ein großer Vorteil ist die Geldeinsparung: Sie stellen Freiberufler nur dann ein, wenn Sie sie brauchen, so dass keine Ressourcen verschwendet werden.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Flexibilität - je nach den Anforderungen des Projekts können Sie Freiberufler mit bestimmten Fähigkeiten einstellen und qualitativ hochwertige Arbeit liefern, was eine maximale Zufriedenheit des Kunden gewährleistet.

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Agentur wächst und Sie eine Vollzeitkraft einstellen müssen, können Sie die Aufgabe Ihren leistungsstärksten Freiberuflern anbieten. Auch wenn Sie einen großen Kunden verlieren, müssen Sie sich nicht um zusätzliches Personal kümmern - Sie bieten Freiberuflern einfach keine neue Arbeit an, bis Sie einen neuen Kunden gewonnen haben. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Ihre Agentur zu skalieren und in die richtige Richtung zu lenken, ohne dass Sie Probleme mit dem Personal haben.

Nachteile

Wenn diese Struktur für Sie funktionieren soll, brauchen Sie ein zuverlässiges Team, das die Freiberufler betreut und koordiniert. Natürlich brauchen Sie auch ein Netzwerk von engagierten und qualifizierten Freiberuflern.

Das größte Problem dabei ist vielleicht die Ungewissheit. Wenn Sie ein neues Projekt an Land ziehen, müssen Sie so schnell wie möglich Freiberufler einstellen. Sie können nicht wissen, ob Sie kurzfristig jemanden finden werden, der Ihren Anforderungen entspricht.

Ein weiterer Nachteil ist die Einstellung der Freiberufler zur Arbeit. Sicherlich werden Sie außergewöhnliche Menschen finden, die 100 % geben, um den Auftrag abzuschließen. Aber manche Freiberufler nehmen die Arbeit nicht ernst und denken: "Es ist nur ein Teilzeitjob"

Organisieren Sie Ihre Marketingabteilung mit ClickUp

Für welche Struktur Sie sich auch entscheiden, Sie müssen sicherstellen, dass jeder in Ihrer Marketing-Agentur sie versteht. Maximale Transparenz und Sichtbarkeit garantieren, dass jedes Mitglied des Teams seine Verantwortlichkeiten und die Befehlskette kennt und über alles verfügt, was es für eine effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit braucht.

Versammeln Sie Ihr Marketing Team unter einem Dach und stellen Sie sicher, dass jeder versteht, wie er sich in das Gesamtbild einfügt mit ClickUp , eine hoch bewertete aufgabe und Projektmanagement plattform. ClickUp verfügt über Features, die die Zusammenarbeit und Kommunikation fördern und Ihnen helfen produktivität zu steigern .

Sehen wir uns die Tools und Features an, die Sie bei der Strukturierung Ihrer Marketing-Agentur oder Ihres Teams von unschätzbarem Wert sein werden.

ClickUp Whiteboards

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Karten für Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards sind digitale Leinwände, auf denen Ihr Marketing-Team Brainstorming betreiben, Strategien entwickeln, Notizen machen, Bilder und Links hinzufügen und im Handumdrehen von Ideen zu Maßnahmen übergehen kann. Sie sind ideal für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit sowie für Hybrid- und remote-Teams , da jede Änderung in Echtzeit angezeigt wird.

Zentralisieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie Aufgaben direkt in Ihrem Whiteboard erstellen - weisen Sie Teammitglieder zu, legen Sie Fristen fest, und optimieren Sie Workflows. Fügen Sie Links zu Dokumenten und Dateien hinzu, um mehr Kontext zu erhalten.

Sie können Whiteboards auch verwenden, um die Struktur Ihrer Agentur zu visualisieren und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter ihre Rolle verstehen. 🖥️

ClickUp Docs

ClickUp Docs zum Dokumentieren und Freigeben wichtiger Informationen für das Team ClickUp Dokumente ist ein hervorragendes Tool zum Erstellen, Bearbeiten, Verwalten und Speichern von Dokumenten. Verwenden Sie es zum Erstellen von Firmen- und mitarbeiterhandbücher in denen die organisatorische Hierarchie Ihrer Agentur und die Zuständigkeiten der einzelnen Mitarbeiter beschrieben sind.

Sobald Sie die Dokumentation abgeschlossen haben, fügen Sie Ihre Mitglieder des Teams zu den Dokumenten hinzu. Auf diese Weise können sie darauf zugreifen, wenn sie nicht sicher sind, wie sie eine bestimmte Situation bewältigen sollen.

Die KI-Funktionen von ClickUp erleichtern Marketing Teams die schnelle Erstellung wichtiger Dokumente wie einer Fallstudie

Die Erstellung umfangreicher Dokumente hört sich nicht nach Spaß an, aber das kann es sein mit ClickUp AI . Diese KI-basierte schreibassistent ist ein eingebautes Feature von ClickUp Docs und hilft Ihnen, schneller zu schreiben und Fehler zu minimieren. ✍️

ClickUp Vorlagen

Visualisieren Sie die Struktur und das Layout Ihres Teams mit dieser einfachen Whiteboard-Vorlage für ein Organigramm

ClickUp's Bibliothek Features über 1.000 vorgefertigte Vorlagen für verschiedene Zwecke. Im Kontext der Marketing-Organisationsstrukturen ist unsere Empfehlung die ClickUp Organigramm Vorlage . Diese Whiteboard-Vorlage hilft Ihnen, die Teams, Abteilungen und Befehlsketten Ihrer Agentur zu visualisieren. ⛓️

Da die Vorlage leicht zu bearbeiten ist, eignet sie sich ideal für wachsende Marketingagenturen oder solche, die mit mehreren Clients an verschiedenen Projekten arbeiten. Fügen Sie Notizen neben den Feldern hinzu, um weitere Infos zu liefern, Aufgaben zu verknüpfen oder eine Ankündigung zu machen.

Andere beliebte vorlagen für Marketingagenturen von ClickUp sind:

ClickUp Chat-Ansicht

Fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Space zusammen, ohne zwischen Apps hin und her zu springen

ClickUp hat 15+ Ansichten von Projekten die es Ihnen ermöglichen, Aufgaben zu erstellen und zu organisieren, Ansichten zu betrachten und Workloads zu überwachen.

Da die Säule jeder erfolgreichen Marketingagentur die Kommunikation ist, ist die ClickUp Chat Ansicht ist eine unverzichtbare Waffe in Ihrem Arsenal - sie ermöglicht es Ihrem Team, Nachrichten in Echtzeit auszutauschen, ohne die Plattform zu verlassen. ✉️

Mit diesem Tool wird Multitasking zum Kinderspiel: Verwalten Sie Aufgaben und organisieren Sie Ihre Arbeit, während Sie mit Ihren Kollegen chatten.

ClickUp: Assistent für die Strukturierung Ihrer Marketing-Agentur

Auch die beste Struktur einer Marketing-Agentur kann nicht funktionieren, wenn Sie nicht sicherstellen, dass jedes Mitglied Ihres Teams sie versteht und über die richtigen Tools für die Kommunikation und Organisation verfügt.

Mit den vielseitigen Features von ClickUp können Sie Ihre Organisationsstruktur einfach erstellen und visualisieren, sie Ihrem Team vorstellen und beobachten, wie sie effiziente Abläufe und Zusammenarbeit fördert. Anmeldung für ClickUp und starten Sie die Skalierung Ihres Unternehmens mit einer erfolgreichen Marketing-Agenturstruktur! 💗