Die 10 besten KI-Bildschirmaufzeichnungsprogramme im Jahr 2026: Ein Leitfaden für Profis

Da KI unsere Gewohnheiten bei der Arbeit, im Leben und in der Freizeit neu gestaltet, ist es keine Überraschung, dass sie auch viele unserer Technologielösungen antreibt und Hightech-Tools wie KI-Bildschirmaufzeichnungsprogramme zu unverzichtbaren Mainstream-Produkten macht.

Diese leistungsstarken Tools revolutionieren die Erstellung von Inhalten branchenübergreifend und ermöglichen es Fachleuten, prägnante, klare Präsentationen, Vorträge und Tutorials effizient zu erstellen.

Diese Recorder sind bahnbrechend und verfügen über fortschrittliche KI-Features, die die Qualität von Videos und Audiodateien verbessern, die Bearbeitung optimieren und das Freigeben vereinfachen.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was einen großartigen KI-Bildschirmaufzeichner ausmacht, und die besten Bildschirmaufzeichnungstools entdecken, die derzeit führend sind.

Worauf sollten Sie bei KI-Bildschirmaufzeichnungsprogrammen achten?

Die Auswahl des richtigen KI-Bildschirmaufzeichnungsprogramms ist entscheidend für die Erfassung von Inhalten und die Optimierung ihrer Wirkung und Attraktivität.

Beachten Sie diese Schlüsselaspekte, um sicherzustellen, dass Sie sich für ein leistungsstarkes tool entscheiden:

Aufnahmequalität: Entscheiden Sie sich für hochauflösende Videos, damit Ihre Bilder genauso überzeugend sind wie Ihre Inhalte

KI-Features: Achten Sie auf fortschrittliche Features, die die Videoqualität verbessern und die Zeit für die Bearbeitung reduzieren, wie z. B. Echtzeit-Transkription, intelligente Bearbeitung und automatische Hervorhebung

Benutzerfreundlichkeit: Stellen Sie eine Auswahl an Recordern mit einer intuitiven Benutzeroberfläche dar, die den Aufnahmeprozess vereinfacht und Ihnen Zeit und Aufwand spart

Integration: Stellen Sie sicher, dass sich der Recorder problemlos in andere Tools und Plattformen integrieren lässt, die Sie regelmäßig nutzen, um Ihren Workflow zu verbessern

Zuverlässigkeit: Wählen Sie eine Software, die für ihre Stabilität bekannt ist, um Unterbrechungen während wichtiger Aufzeichnungen zu vermeiden und Schritt-für-Schritt-Anleitungen bereitzustellen.

Support: Legen Sie Wert auf einen hervorragenden Kundensupport, damit Ihnen bei Problemen jederzeit Hilfe zur Verfügung steht

Wir haben den Markt durchforstet und eine Liste der 10 besten Tools für Bildschirmaufnahmen im Jahr 2024 zusammengestellt. Jedes Tool ist auf seine eigene Weise hervorragend, und Sie müssen nur dasjenige auswählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Die 10 besten KI-Bildschirmaufzeichnungsprogramme

Mit dieser Liste von 10 KI-Bildschirmaufzeichnungstools finden Sie ein tool, das Ihren spezifischen Anforderungen entspricht, egal ob Sie detaillierte Tutorials erstellen, Meetings aufzeichnen oder sicheren IT-Support leisten möchten.

1. ClickUp

Nutzen Sie ClickUp Clips, um Videobotschaften aufzuzeichnen, Videos zu transkribieren und Anweisungen mit Ihrem Projektteam freizugeben

ClickUp ist ein Kraftpaket für Produktivität und Projektmanagement und geht über einfaches Aufgabenmanagement und Nachverfolgung des Fortschritts hinaus. Die Plattform bietet eine umfassende Suite an KI-gestützten Produktivitäts- und Kollaborationstools für Content-Ersteller und Projektteams.

Ein überzeugendes Feature für dynamische Content-Ersteller ist ClickUp Clips.

Clips ist ideal, wenn Text allein nicht ausreicht: Es vermittelt komplexe Informationen schnell und klar mithilfe visueller Anleitungen oder kurzer Updates. Sie können die Highlights von Clips überfliegen, auf Zeitstempel klicken, um im Video zu springen, und Ausschnitte kopieren, um sie dort einzusetzen, wo Sie sie benötigen.

Transkribieren Sie jeden Clip mit KI, damit Sie die Höhepunkte des Clips schnell überfliegen können

Abgesehen von der Erstellung hochwertiger Bildschirmaufnahmen gibt es noch einige weitere Gründe, warum dieses tool eine hervorragende Wahl ist:

Sofortiges Freigeben: Mit ClickUp Clips können Sie im Handumdrehen Videos erstellen und freigeben. Sie müssen nicht zwischen Apps wechseln oder Dateien herunterladen und hochladen.

Hintergrund: Die Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Remote- oder Hybrid-Einstellungen kann Herausforderungen mit sich bringen. Mit ClickUp Clips können Sie jedoch Ihre Gedanken freigeben, Tabellenkalkulationen durchgehen, Fehler beheben und die Entscheidungsfindung optimieren.

Handeln Sie jetzt: Verwandeln Sie jeden Clip innerhalb der Plattform in umsetzbare Aufgaben, ohne den Kontext zu verlieren. Nur wenige andere KI-Bildschirmaufzeichnungstools bieten dieses Feature.

KI-Einblicke: Dank der KI-Fähigkeiten von ClickUp Brain erhalten Sie sofort vollständig transkribierte Bildschirmaufzeichnungen. Überfliegen Sie wichtige Stellen, springen Sie zu bestimmten Abschnitten, extrahieren Sie Text-Ausschnitte – ClickUp Brain beschleunigt Ihre Arbeit.

Bleiben Sie organisiert: Mit Clips Hub können Sie alle Ihre Bildschirmaufnahmen verfolgen, wodurch Sie Ihre Videos leichter finden, sortieren und verwalten können.

Ganz gleich, ob Sie Projektdetails erläutern, einen Prozess demonstrieren oder Feedback geben – Clips sorgt dafür, dass Ihre Botschaft gesehen und verstanden wird, ohne das Hin und Her herkömmlicher Kommunikationsmethoden.

Die besten Features von ClickUp

Bildschirmaufzeichnung und -freigabe in Echtzeit innerhalb von Aufgaben

Clips ganz einfach in Aufgaben, Kommentare und Dokumente einbetten

Führen Sie die Bearbeitung von Videos direkt auf der Plattform durch

Kommentieren Sie bestimmte Momente innerhalb eines Clips, um Diskussionen und Feedback zur Aufzeichnung zu ermöglichen

Bildschirmaufnahmen automatisch und sofort transkribieren

Einschränkungen von ClickUp

Aufgrund des umfangreichen Funktionsumfangs ist die Lernkurve für neue Benutzer etwas steil.

Die Transkriptionsgenauigkeit kann je nach Audioqualität variieren

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft : 12 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für 7 $ pro Workspace-Mitglied und Monat verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Zoom

über Zoom

Zoom ist die beliebteste Software für Videokonferenzen und Bildschirmfreigabe, verfügt aber auch über ein Feature für die fortschrittliche, KI-gestützte Bildschirmaufzeichnung, das „Smart Recording“ heißt.

Dieses Tool erweitert die Cloud-Aufzeichnungen um den Zoom KI-Companion und verbessert das Benutzererlebnis, indem es Aufzeichnungen in intelligente Kapitel unterteilt und wichtige Erkenntnisse mit Highlights und Aktionspunkten zusammenfasst.

Das Smart-Recording-Feature ist besonders wertvoll für lange Sitzungen wie Vorträge oder unternehmensweite Meetings. Es hilft dabei, den Überprüfungsprozess zu unterteilen und zu vereinfachen, sodass wichtige Inhalte leichter zu verstehen sind und darauf reagiert werden kann.

Die besten Features von Zoom

Greifen Sie auf detaillierte Analysen zur Dynamik von Meetings zu, wie z. B. Sprechgeschwindigkeit, Verhältnis von Sprechen zu Zuhören und Verwendung von Füllwörtern

Videos automatisch transkribieren mit KI-gestützter Smart Recording

Nehmen Sie für jeden Teilnehmer separate Audiospuren auf

Limitierungen bei Zoom

Die kostenlose Version hat ein Limit von 40 Minuten für Meetings

Es beansprucht während der Aufzeichnung viele Systemressourcen

Zoom-Preise

Basic : Kostenlos

Pro : 14,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 21,99 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zoom-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4,6/5 (über 50.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 13.000 Bewertungen)

3. Camtasia

via Camtasia

Camtasia, bekannt für seine Funktionen der Video-Bearbeitung, wird am häufigsten zur Erstellung von Lehrvideos für Interaktion und Schulung verwendet. Dieser Bildschirmrekorder unterstützt Sie bei ähnlichen Aufgaben.

Ergänzt durch den KI-Assistenten Camtasia Rev bietet die Software erweiterte Features wie Rauschunterdrückung, Audioausgleich und intelligente Vorschläge für die Bearbeitung, die die Wirkung Ihrer Videos optimieren.

Darüber hinaus unterstützt Camtasia interaktive Elemente wie Quizfragen und anklickbare Links, wodurch es sich ideal für die Erstellung ansprechender E-Learning-Inhalte eignet.

Die besten Features von Camtasia

Optimieren Sie Ihre Videos mit einer leistungsstarken Suite an Tools für die Video-Bearbeitung

Verwalten Sie jeden Aspekt der Video-Produktion – vom Schneiden und Zusammenfügen bis hin zum Hinzufügen von Übergängen und Anmerkungen – direkt innerhalb des Tools

Nutzen Sie die Mehrspur-Zeitleiste für komplexe Projekte

Einschränkungen von Camtasia

Höhere Kosten im Vergleich zu einigen anderen Optionen

Auf älteren Systemen kann dies ressourcenintensiv sein

Preise für Camtasia

Einzelplatzlizenz: 179,88 $ (jährlich)

Unbefristete Lizenz: 299,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Camtasia

G2: 4,6/5 (über 1200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

4. TeamViewer

via TeamViewer

TeamViewer, ein tool für Fernzugriff und Support, bietet eine Bildschirmaufzeichnungsfunktion, die darauf ausgelegt ist, den IT-Support und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Sie können damit auch Videos für die Schulung erstellen.

Da das Tool die gesamte Sitzung und den gesamten Bildschirm aufzeichnet, eignet es sich ideal zur Dokumentation von Prozessen und zur Erstellung detaillierter Support-Protokolle, die bei der Diagnose von Problemen und der Schulung von Mitarbeitern unterstützen.

Die besten Features von TeamViewer

Zeichnen Sie ferngesteuerte Sitzungen für Fehlerbehebung und Schulungszwecke auf

Profitieren Sie von hohen Standards der Sicherheit und Compliance

Limitierungen von TeamViewer

In erster Linie für den IT-Support konzipiert, weniger für den allgemeinen Gebrauch

Eingeschränkte KI-Funktionen bei der Bildschirmaufzeichnung

Preise für TeamViewer

Einzelbenutzer : 50,90 $/Monat

Multi-User : 102,90 $/Monat

Teams: 206,90 $/Monat

TeamViewer-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Vidyard

via Vidyard

Vidyard bietet ein vielseitiges und kostenloses Bildschirm-Aufzeichnungstool ohne Wasserzeichen, das speziell auf die Kommunikation im Geschäftsbereich und die Erstellung von Inhalten zugeschnitten ist.

Mit diesem Bildschirmrekorder können Benutzer dank Sprechernotizen auf dem Bildschirm den Überblick behalten und ihre Videos optimieren, indem sie unerwünschte Abschnitte herausschneiden.

Vidyard bietet außerdem Tools zur Nachverfolgung der Video-Performance, wie beispielsweise Aufrufzahlen und Benachrichtigungen, wenn jemand Ihr Video ansieht – was für Marketing- und Vertriebsstrategien von großem Wert ist.

Vor kurzem hat Vidyard KI-Avatare und KI-generierte Verkaufsargumente eingeführt – zwei Features, mit denen Vertriebsteams Video-Botschaften in großem Umfang erstellen können.

Die besten Features von Vidyard

Nehmen Sie Bildmaterial von jedem beliebigen Bereich des Computerbildschirms auf – ideal für Tutorials, Demos und Präsentationen

Nutzen Sie automatische Transkription für Videos und Untertitelung

Videos zusammenfügen – mehrere Aufnahmen zu einem nahtlosen Video zusammenführen

Integrieren Sie das tool in eine Vielzahl verschiedener Marketing-tools

Limitierungen von Vidyard

The tool is more focused on marketing and sales teams, not for general use.

Im Gegensatz zu einigen Vidyard-Alternativen sind KI-Features nur für vertriebsorientierte Inhalte verfügbar

Preise für Vidyard

Free

Pro : 29 $/Monat

Plus : 89 $/Monat

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Vidyard

G2: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

6. Veed.io

Mit Veed.io können Benutzer wählen, ob sie ihr Kamerabild nebeneinander mit dem Inhalt des Bildschirms oder als Overlay-Aufnahme auf ihrem Bildschirm anzeigen möchten.

Zu den weiteren Features gehören das Magic-Cut-Tool, mit dem Clips automatisch bearbeitet werden können, um wichtige Teile der Aufnahme hervorzuheben; ein Webcam-Eye-Tracker zur Korrektur von Augenbewegungen; ein Hintergrundentferner, um den visuellen Raum vor Beginn der Aufnahme zu entrümpeln; sowie Audio-Bereinigungstools, die Füllwörter entfernen, um die Verständlichkeit der Präsentation zu verbessern.

Veed.io wurde zudem entwickelt, um die Kommunikation im Team zu erleichtern. Es ermöglicht Benutzern, verschiedene Arten von Inhalten wie Nachrichten, Erklärvideos und Präsentationen aufzuzeichnen und freizugeben, wodurch sich der Bedarf an Live-Meetings potenziell verringert.

Die Plattform unterstützt Funktionen für die Zusammenarbeit, sodass Teams Videos online freigeben, kommentieren und gemeinsam überprüfen können. Dies kann die Produktivität und das Engagement im Team steigern.

Die besten Features von Veed.io

Wählen Sie verschiedene Layouts für Aufzeichnungen aus, darunter Optionen für nur Video, nur Audio oder beides

Bearbeiten Sie Videos mit integrierten KI-gestützten Features für die Bearbeitung

Freigeben Sie Videos und führen Sie gemeinsam mit anderen die Bearbeitung durch

Limitierungen von Veed.io

Erfordert eine stabile Internetverbindung

Eingeschränkte Offline-Funktionen

Preise für Veed.io

Free

Basic: 18 $ pro Benutzer und Monat

Pro: 30 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 59 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Veed.io

G2 : 4,6/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 3,4/5 (über 50 Bewertungen)

7. Calipio

via Calipio

Calipio bietet einen einfachen, schnörkellosen KI-Bildschirmaufzeichner, der auf eine datenschutzbewusste digitale Umgebung zugeschnitten ist. Darüber hinaus bietet Calipio nahtlose Freigabeoptionen. Benutzer können ihre Aufzeichnungen ganz einfach über einen Link teilen, was einen sofortigen Zugriff auf allen Plattformen, einschließlich mobiler Geräte, ermöglicht.

Der Dienst umfasst außerdem kostenlosen Cloud-Speicher, sodass Benutzer jederzeit und überall auf ihre Video-Dateien zugreifen können, ohne Speicherplatz auf ihrer lokalen Festplatte zu beanspruchen.

Die besten Features von Calipio

Greifen Sie mit dem browserbasierten, installationsfreien tool von Calipio von praktisch jedem Gerät und Betriebssystem aus darauf zu

Sorgen Sie für Datenschutz und Sicherheit durch End-to-End-Verschlüsselung und Zugriffskontrolle

Einschränkungen von Calipio

Im Vergleich zu anderen Optionen begrenzte Tools für die Bearbeitung

Stark abhängig von der Qualität der Internetverbindung

Eingeschränkte KI-Features für Ersteller

Preise für Calipio

Starter: 5 € pro Monat

Professional: 10 €/Monat

Geschäft: 20 €/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Calipio:

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Snagit

via Snagit

Snagit ist eine Bildschirmaufnahme-Software mit Features, die darauf ausgelegt sind, Fachleuten dabei zu helfen, Bilder ihres Computerbildschirms aufzunehmen, einschließlich Bereichen, die gescrollt werden müssen.

Snagit verfügt über das Feature „Smart Move“, das Elemente in Screenshots automatisch erkennt und deren Anpassung ermöglicht. Außerdem bietet es eine Texterkennungsfunktion, mit der Benutzer Text in Bildern bearbeiten und Schriftart, Größe und Farbe anpassen können.

Die besten Features von Snagit

Wandeln Sie detaillierte Screenshots mit einem einzigen Klick in einfache Grafiken um

Nutzen Sie die Bibliotheksfunktion, mit der Sie aufgezeichnete Inhalte geräteübergreifend organisieren können

Nutzen Sie Filter und Sortierfunktionen, um Bilder und Videos nach Datum, Dateityp und Anwendung zu suchen

Halten Sie Ihre Video-Bibliothek mit einer intelligenten Benutzeroberfläche und benutzerdefinierten Tags übersichtlich

Limit von Snagit

Es fehlen einige der fortschrittlichen KI-Features der Konkurrenz

Beim Einmal-Kauf-Modell fehlen möglicherweise laufende Updates

Preise für Snagit

Standardlizenz: 45,99 $ (einmaliger Kauf)

Bewertungen und Rezensionen zu Snagit:

G2: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

9. Loom

via Loom

Loom ist ein vielseitiges tool zur Bildschirmaufzeichnung, das verschiedene Geräte unterstützt, darunter macOS, Windows, iOS und Android.

Die Plattform bietet mehrere benutzerfreundliche Features, wie die Bearbeitung im Browser und in der mobilen App, die Möglichkeit, Videos einzubetten, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, sowie Untertitel zur Verbesserung der Barrierefreiheit.

Loom bietet außerdem Vollbild- und benutzerdefinierte Größenoptionen für Bildschirmaufnahmen sowie Tools zum Zeichnen und Kommentieren, um wichtige Punkte während einer Präsentation hervorzuheben.

Die besten Features von Loom

Nehmen Sie sowohl Bildschirm als auch Ton auf – eine praktische Lösung für vielfältige Anforderungen an Aufzeichnungen und Untertitelung

Freigeben Sie Aufzeichnungen über einen Sofortlink und ermöglichen Sie so eine schnelle und unkomplizierte Verteilung

Erhalten Sie eine Videoqualität von bis zu 720p mit Optionen für Aufzeichnungen in höherer Auflösung

Einschränkungen von Loom

Eher für asynchrone Kommunikation als für Live-Präsentationen geeignet

Grundlegende Funktionen der Bearbeitung

Preise für Loom

Starter: Kostenlos

Geschäft: 12,50 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Loom:

G2 : 4,7/5 (über 1800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 420 Bewertungen)

10. Otter.ki

Otter.ai ist ein KI-gestütztes Tool für Aufzeichnungen und Transkriptionen, mit dem Benutzer Audioaufnahmen erstellen, Dateien importieren und Transkripte erstellen können – mit Features wie der Erkennung von Schlüsselwörtern und der Identifizierung von Sprechern.

Otter.ai ist als Web-App, Chrome-Erweiterung und mobile App verfügbar und lässt sich in Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren.

Otter.ai ist ein Anbieter von Echtzeit-Transkription und identifiziert Sprecher während Unterhaltungen, was dabei hilft, Meetings präzise festzuhalten.

Die Transkription ist zwar im Allgemeinen zuverlässig, doch können aufgrund verschiedener Audiofaktoren kleinere Fehler auftreten; die KI verbessert sich jedoch mit der Zeit.

Die besten Features von Otter.ai

Profitieren Sie von einer überragenden Genauigkeit bei der Sprachaufzeichnung

Transkribieren Sie Aufzeichnungen in Echtzeit

Integration mit verschiedenen Kommunikationsplattformen

Einschränkungen von Otter.ai

Mehr auf Transkription als auf Bildschirmaufzeichnung ausgerichtet

Im Gegensatz zu Otter.ai-Alternativen bietet es nur eingeschränkte Features für die Video-Bearbeitung.

Preise für Otter.KI

Basic: Kostenlos

Pro: 16,99 $/Benutzer pro Monat

Geschäft: 30 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai:

G2: 4,2/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

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