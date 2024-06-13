Sunsama gegen Motion: Welche Planer App ist die beste?

Wir kennen das Gefühl: Der Tag fängt spät an, man starrt auf unübersichtliche Listen, die man zu erledigen hat, und Panik macht sich breit.

Viele kämpfen darum, den perfekten app für den Tagesplaner die alle täglichen Aufgaben erledigen und die Planung an einem Ort zentralisieren kann.

Sollten Sie Google Docs, die App "Notizen" auf Ihrem Telefon oder leistungsstarke Planungstools wie Sunsama und Motion verwenden?

Wenn Sie sich für ein Tool entscheiden müssen, welches ist dann besser? In diesem Blogbeitrag wird diese Frage beantwortet.

Sowohl Sunsama als auch Motion wurden entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Zeit zu verwalten, Ihren Tag zu planen und Ihre Arbeit gezielt zu erledigen. Ihre Ansätze und Features sind jedoch auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten.

Schauen wir uns ihre einzigartigen Features und Pläne an, damit Sie entscheiden können, welches Tool am besten zu Ihrer persönlichen Produktivität passt.

Was ist Sunsama?

über Sunsama Sunsama ist ein digitaler Tagesplaner, der Produktivitätstools wie Kalender, Zu erledigen-Listen, Projekte und E-Mails in einer einfach zu bedienenden Plattform vereint. Sunsama ist nützlich für Berufstätige und Eigentümer von Geschäften, die organisiert und fokussiert bleiben wollen, ohne sich zu überfordern.

Das Tolle an Sunsama ist, dass es nicht versucht, Sie dazu zu bringen, mehr zu arbeiten; stattdessen hilft es Ihnen, intelligenter zu arbeiten, indem es Aufgaben organisiert und Ihnen hilft, Ihren Tag zu planen.

Das tool hilft Ihnen, täglich Aufgaben mit hoher Priorität auszuwählen und sie in Ihren Zeitplan zu integrieren. Außerdem ist die Benutzeroberfläche attraktiv und interaktiv. Sunsama bietet auch Features wie den Fokusmodus für ablenkungsfreies Arbeiten und lässt sich mit verschiedenen Kalender Apps integrieren.

Auf diese Weise können Sie Ihren Tag visuell organisieren, die Dauer von Aufgaben abschätzen und Ihre wichtigsten Aufgaben nachverfolgen, ohne ständig zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Werfen Sie einen Blick auf diese Sunsama-Bewertung um ein detailliertes Verständnis für seine Fähigkeiten zu erlangen!

Sunsama Features

Nun stellt sich die Frage, was Sunsama so einzigartig macht, dass es sich von den anderen abhebt? Die Antwort liegt in einigen seiner wichtigsten Features.

Werfen wir einen Blick darauf.

1. Tägliche Planung mit einem Aufgabenmanager

über Sunsama Sunsama ist eine App zur Tagesplanung, mit der Sie zu Beginn des Tages die Aufgaben auflisten können, die Sie bearbeiten möchten. Alle Aufgaben, die Sie am Vortag nicht erledigt haben, werden automatisch übernommen, sodass Sie sie zu Ihrem Tagesplan hinzufügen können.

Ziehen Sie Ihre Aufgaben per Drag & Drop in Ihre bevorzugten Zeitfenster und übernehmen Sie Aufgaben aus E-Mails oder Apps wie Trello oder Todoist direkt in Ihren Zeitplan, damit Sie alles an einem Ort haben. Sunsama gleicht diesen Zeitplan auch aus, indem es Sie darauf hinweist, wenn Sie zu viel zu tun haben könnten.

Sobald Sie Ihren Tag geplant haben, können Sie Ihren Plan auf Plattformen wie Slack oder Microsoft Teams mit Ihrem Team teilen.

Neben der täglichen Planung ist Sunsama auch ein äußerst kompetenter Aufgabenmanager.

Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, können Sie ein Start- und Enddatum festlegen, sie in Unteraufgaben aufteilen, Notizen und Kommentare hinzufügen, Dateien anhängen und die Wiederholung einstellen.

Wenn Sie diese Aufgaben im täglichen Kanban-Format ansehen, werden die Aufgaben jedes Tages in Spalten mit einer Leiste des Fortschritts angezeigt, die sich füllt, wenn Sie sie abschließen. Sie können die täglichen Aufgaben auch mit Ihren wöchentlichen Zielen verbinden, um einen erfolgreicheren Zeitplan zu erstellen.

Wenn Sie planen möchten, können Sie die Ansicht des Kalenders verwenden, um Ihren Zeitplan nach Tagen, Wochen oder Monaten zu sehen.

2. Wöchentliche Ziele und Überprüfungen

über Sunsama Mit Sunsama können Sie wöchentliche Ziele einstellen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Sie können Ihre Ziele mehrere Wochen im Voraus planen und sie überprüfen. Sunsama fordert Sie jeden Montag dazu auf, Ihre Woche zu planen - oder an jedem anderen Tag, den Sie bevorzugen.

Am Ende der Woche können Sie mit Sunsama überprüfen, wie die Woche verlaufen ist. In dieser Übersicht sehen Sie alles, was Sie erledigt haben, einschließlich Aufgaben aus integrierten Tools wie Asana.

Der Wochenrückblick ist nicht nur eine Zusammenfassung, sondern auch eine Möglichkeit zu erfahren, wie lange Aufgaben im Vergleich zu Ihren Erwartungen gedauert haben. Wenn eine Aufgabe zum Beispiel zwei Stunden statt einer Stunde dauert, zeigt Sunsama Ihnen das an, damit Sie Ihre Pläne anpassen können.

Wenn Sie sehen, wo Ihre Zeit geblieben ist, können Sie besser für die nächste Woche planen. Wenn Sie in einem Team arbeiten, hilft das Freigeben dieser Übersicht allen Beteiligten, über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden zu bleiben und zu erkennen, wo Strategien möglicherweise angepasst werden müssen.

3. Fokusmodus und Zeitblockierung

über Sunsama Sunsama ist eine beliebte time management tool mit einigen einzigartigen, hilfreichen Features.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine Aufgabe fahren und die Taste "F" drücken, wird ein Fokusmodus aktiviert, in dem Sie sich ausschließlich auf die jeweilige Aufgabe konzentrieren können. Dies schafft eine ablenkungsfreie Arbeitsumgebung und hilft Ihnen, auf dem Laufenden zu bleiben und Ablenkungen zu vermeiden.

In diesem Konzentrationsmodus können Sie sich sogar Notizen zu einer Aufgabe machen. Außerdem gibt es einen eingebauten Pomodoro Timer, mit dem Sie in kurzen Intervallen mit Pausen dazwischen arbeiten können.

Die Plattform hat auch eine time-Blocking Feature hilft Ihnen, Ihren Tag effizient zu planen, indem Sie Aufgaben in Ihrem Kalender einplanen. Sie zeigt an, wie lange jede Aufgabe dauern wird, und hilft Ihnen, Ihren Workload über den Tag hinweg auszugleichen.

Sunsama weist Sie darauf hin, dass Sie Aufgaben anpassen und neu priorisieren müssen, wenn Sie Ihre tägliche Kapazität überschreiten.

4. Automatische Archivierung ungeplanter oder unerledigter Aufgaben

über Sunsama Wenn Sie eine Aufgabe ein paar Tage lang nicht bearbeitet haben, verschiebt Sunsama sie in einen "Archiv"-Abschnitt. Auf diese Weise bleibt Ihre Liste mit den wichtigsten Aufgaben übersichtlich und ist nicht mit alten oder irrelevanten Aufgaben überfrachtet. Wenn diese automatische Archivierung nicht zu Ihrem Workflow passt, können Sie sie einfach ausschalten.

Dieses Feature kann jedoch eine Zeitersparnis für diejenigen sein, die ihre Liste mit Aufgaben ohne ständige manuelle Aktualisierung aktuell halten möchten. Und wenn Sie Aufgaben haben, die Sie noch nicht planen können, können Sie diese in einem Backlog speichern.

Sunsama Preise

Monatliches Abonnement: $20/Benutzer pro Monat

$20/Benutzer pro Monat Jahresabonnement: 16 $/Benutzer pro Monat

Was ist Motion?

über Antrag Bewegung mischt eine KI-Kalender , Aufgaben-Manager und Projekt-Planer in einem Paket. Es zielt darauf ab, Ihren Tag organisiert und weniger chaotisch zu halten, indem es alles an einem Ort unterbringt.

Im Vergleich zu anderen Programmen zur Produktivität apps wie Monday und Notion, Bewegung zeichnet sich durch den umfassenden Einsatz von KI aus.

Mit ihrer Hilfe sortiert es Ihren Terminkalender und plant Aufgaben, die Sie nicht erledigen konnten, automatisch neu. So können Sie sich leichter auf das konzentrieren, was als Nächstes ansteht, ohne sich um die Neuordnung Ihres Kalenders zu kümmern. Es schlägt Ihnen sogar vor, welche Arbeiten Sie als Nächstes erledigen sollten, je nach Priorität, und eignet sich daher hervorragend für kleine bis mittelgroße Teams.

Das Erstellen von Zu erledigen-Listen ist für Motion ein Kinderspiel. Der KI-gesteuerte Planer plant Ihren Tag automatisch unter Berücksichtigung von Fristen, Prioritäten und verfügbaren Zeitfenstern in Ihrem Kalender. Außerdem unterstützt er die Work-Life-Balance und die intensive Arbeit.

Motion lässt sich auch in vertraute Online-Plattformen integrieren und ist damit ideal für Unternehmer und Leistungsträger. Weitere Informationen, insbesondere über die Tools für die Projektplanung, finden Sie in unserem Motion App Bewertung !

Motion Features

Motion kombiniert die effizientesten Features für Planung und Management, um Ihre Arbeitsabläufe zu organisieren.

Diese Features umfassen:

1. Intelligente tägliche Planung

über Antrag Motion ist mehr als nur ein gewöhnlicher Planer: Es ist ein KI-gestützter Planer.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Planern, bei denen Sie Aufgaben manuell einstellen müssen, nimmt Motion alle Ihre Eingaben - wie Priorität, Fristen und Verfügbarkeit - auf und übernimmt die Planung für Sie.

Dieser KI-gestützte Ansatz spart Zeit und Aufwand, indem er Ihre Aufgaben automatisch neu anordnet, wenn etwas Dringendes ansteht.

Motion priorisiert zum Beispiel Aufgaben, die als ASAP markiert sind, und passt Ihren Zeitplan entsprechend an. Dieses intelligente Feature für die tägliche Planung strafft Ihre Arbeitsabläufe und macht manuelle Umplanungen überflüssig, wodurch die Verwaltung von Aufgaben effizienter wird.

2. Auto-Scheduler für Aufgaben

über Antrag Genau wie die Planung erfolgt auch die Terminierung von Motion automatisch.

Sie wissen bereits, dass Ihre Aufgaben auf der Grundlage von Prioritäten und Fristen geplant werden. Aber was ist, wenn Sie wiederholende Aufgaben haben? Motion plant auch diese für Sie. Sie müssen nur die Häufigkeit, die Startzeiten, die Dauer und die Priorität einstellen.

Sie können sie während der Arbeitszeit oder zu bestimmten Zeiten planen. Außerdem können Sie die automatische Planung ein- oder ausschalten und Aufgaben zur besseren Organisation beschreiben.

Das Beste daran ist die automatische Planung von Motion, die sich schnell an tägliche Änderungen anpassen kann. Wenn eine Aufgabe länger dauert als erwartet oder etwas Dringendes auftaucht, wird Ihr Zeitplan automatisch neu organisiert, um die Änderung zu berücksichtigen.

3. Planen von Meetings in der App

über Antrag Sie können Ihre Meetings direkt im Workspace von Motion planen. Sie erstellen einen Buchungslink, der Ihre Verfügbarkeit anzeigt, und geben ihn frei, damit Ihre Kontakte einen passenden Termin wählen können.

Sie können Optionen wie Pufferzeiten zwischen Meetings, tägliche Limits für Buchungen und Fragen vor dem Meeting individuell anpassen, damit Ihre Meetings problemlos in Ihren Zeitplan passen.

Und der Star hinter dieser Technologie? Der KI-Meeting-Assistent von Motion.

Der KI-Assistent vereinfacht den Prozess und ermöglicht die Buchung von Meetings ohne eine separate App. Sie erhalten sogar anpassbare Vorlagen für Meetings und können Parameter einstellen, um zu verhindern, dass unerwünschte Meetings Ihren Zeitplan sprengen.

Motion-Preise

Einzelperson: 34 $/Benutzer pro Monat

34 $/Benutzer pro Monat Team: 20 $/Benutzer pro Monat

Sunsama vs. Motion: Features im Vergleich

Feature Sunsama Motion Best for Solo-Unternehmer, Freiberufler Kleine bis mittlere Geschäfte Tagesplaner Ja Ja KI-Terminplanung Nein Ja Tool zur Planung von Meetings Nein Ja Nachverfolgung des Fortschritts Ja Ja Tägliche und wöchentliche Übersichten Ja Nein Kalender-Ansicht Ja Ja Projektmanagement tools Nein Ja Zusammenarbeit im Team Ja, mit Tools von Drittanbietern Ja, nativ Integrationen Mehr Weniger

Sunsama und Motion sind großartige Tools für die Produktivität und die Verwaltung von Aufgaben, aber sie unterscheiden sich doch sehr in ihrer Herangehensweise an die Planung und Terminierung.

Schauen wir uns die Unterschiede im Detail an:

1. Tägliche Planung

Sunsama

Sunsama bietet einen achtsamen Ansatz für die tägliche Planung. Es führt Sie durch die Einstellung Ihrer Aufgaben und Zeitpläne zu Ihrer bevorzugten Tageszeit. Dazu gehört das Auflisten von Aufgaben, die Zeitschätzung für jede Aufgabe und die Entscheidung, welche Prioritäten Sie setzen wollen.

Bewegung

Mit Motion brauchen Sie kein tägliches Ritual, wie Sie es mit Sunsama erledigen. Stattdessen werden Ihrem Kalender mithilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens automatisch Aufgaben auf der Grundlage von Priorität und Verfügbarkeit hinzugefügt. Es passt Ihren Zeitplan dynamisch an, wenn Meetings lange dauern oder Aufgaben mehr Zeit in Anspruch nehmen als erwartet.

Gewinner: Motion ist die bessere Wahl, wenn es darum geht, die Hände frei zu haben. Sunsama bietet ein besseres Planungserlebnis.

2. Autoplanung

Sunsama

Sunsama und Automatisierung sind nicht die besten Freunde (was KI-Enthusiasten dazu veranlasst, sich an Sunsama-Alternativen wie Motion). Damit können Sie Aufgaben individuell planen, indem Sie sie manuell per Drag & Drop in Ihren Kalender ziehen oder mit Tools von Drittanbietern automatisieren. Das erfordert zwar mehr Arbeit im Vorfeld, gibt Ihnen aber mehr Kontrolle über Ihren Tag.

Bewegung

Die Planung von Aufgaben in Motion ist vollständig automatisiert. Mithilfe intelligenter Algorithmen werden Aufgaben auf der Grundlage von Prioritäten in Ihren Zeitplan eingeordnet. Für manuelle Anpassungen steht ein Timeboxing-Tool zur Verfügung, das die Aufgaben dynamisch neu ordnet, wenn sich im Laufe des Tages Änderungen ergeben.

Sieger: Motion erhält die Medaille für seine effiziente und dynamische automatische Planung.

3. Integrationen

Sunsama

Sunsama eignet sich hervorragend zur Verbindung mit Tools wie Google Kalender, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist und GitHub. So können Sie anstehende Aufgaben, E-Mails und Projekte an einem Ort verwalten. Sie können ganz einfach Aufgaben aus Ihren bevorzugten Apps in Ihren täglichen Plan aufnehmen und alles auf dem neuesten Stand halten.

Bewegung

Die Integrationen von Motion sind einfach und auf Meetings ausgerichtet. Sie können Kalender synchronisieren, Gmail für automatische Erinnerungen verbinden und Video-Tools wie Zoom für Meetings verwenden. Motion ist mit weniger Tools verknüpft als Sunsama und konzentriert sich auf seine Kernfeatures statt auf einen breiten Bereich von externen Diensten.

Gewinner: Sunsama gewinnt aufgrund der Vielfalt der angebotenen Integrationen.

4. Preisgestaltung: Sunsama vs. Motion

Feature Sunsama Motion Preis (pro Monat, monatliche Abrechnung) $20 Einzelperson Team $34 $20 Automatische Planung Nein Ja Ja Automatisierte Planung Nein Nein Ja Kanban-Boards Ja Ja Ja Kalender-Ansicht Ja Ja Ja Erstellung von Aufgaben aus E-Mails Ja Nein Nein Buchung von Meetings Nein Ja Ja Projektvorlagen Nein Ja Ja Zusammenarbeit im Team Mit Tools von Drittanbietern Nein Ja Priorisierung von Aufgaben Ja Nein Ja Anzahl der Aufgaben Unbegrenzt Unlimited Unlimited

Sunsama

Sunsama berechnet 20 US-Dollar pro Monat und Benutzer für eine kostenlose 14-tägige Testversion mit voller Funktion. Dieser Pauschaltarif ist nicht gestaffelt, sodass die Preisgestaltung klar und einfach ist. Wenn Sie sich für den jährlichen Plan entscheiden, können Sie $48 pro Jahr sparen.

Bewegung

Der individuelle Plan von Motion, der KI-Features enthält, kostet 19 $ pro Benutzer und Monat. Der Preis für Teams ist mit 12 $ pro Benutzer und Monat niedriger. Es gibt auch eine kostenlose 7-tägige Testversion, um die Plattform zu testen, bevor Sie sich für eine Zahlung entscheiden.

Gewinner: Es kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Sunsama ist für Einzelpersonen erschwinglicher, Motion für Teams.

Sunsama vs. Motion: Wer ist der Gewinner?

Es ist nicht einfach, in dieser Debatte einen Gewinner zu bestimmen, vor allem, wenn Sunsama und Motion in bestimmten Bereichen überragend sind.

Wenn Sie die Kontrolle über die Zeitpläne Ihrer Kinder bevorzugen, gerne ihren Tag planen und nicht zu viel ausgeben möchten, werden Sie Sunsama lieben. Sein täglicher, systematischer Ansatz für die Planung organisiert Ihre Aufgaben und hält Sie über alles, was Sie zu tun haben, auf dem Laufenden.

Wenn Sie jedoch ein technisch versierter Geschäftsmann sind, der Teams verwaltet und keine Zeit hat, Dinge manuell zu planen, ist Motion die beste Wahl für Sie.

Es verwaltet automatisch Ihre Planung, Terminierung und Neuplanung von Aufgaben auf der Grundlage Ihrer Fristen, Prioritäten und Fortschritte.

Sie müssen nur die erforderlichen Informationen eingeben, und Motion erledigt fast alle Arbeiten für Sie (einschließlich Meetings!).

Sunsama vs. Motion auf Reddit

Um die Präferenzen der Benutzer zu Sunsama vs. Motion besser zu verstehen, haben wir Reddit untersucht.

Einige Nutzer schätzten die Effizienz und die abgeschlossenen Features von Motion, die ihnen die Organisation erleichtern. Ein solcher Benutzer sagte:

Motion ist mir ins Auge gestochen und schien erstaunlich. Ich komme von Calendly und eine All-in-One-Lösung wäre unglaublich, um mir zu helfen, kostenlos etwas geistige Bandbreite freizusetzen und keine Angst zu haben, Dinge zu vergessen

Aber nicht alle waren der gleichen Meinung. Obwohl sie von den Bereichen von Motion beeindruckt waren, waren die Benutzer mit der Preisstruktur nicht ganz zufrieden. Sie zogen stattdessen Sunsama vor.

Ich benutze Sunsama, und das Timeboxing Feature hat für mich den Ausschlag gegeben. Ich kann es nur empfehlen!_

Ich habe gehört, dass die Timeboxing-Funktion von Motion wohl besser ist, weil sie Aufgaben für Sie verschieben kann, falls Sie sie verpassen, oder einige im Voraus erledigen usw. Der Preis ist mir allerdings viel zu hoch

Ein großer Teil der Redditoren fand den manuellen Stil von Sunsama besser als den vollautomatischen Ansatz von Motion.

_Ich denke, Sunsama eignet sich hervorragend als einheitlicher Planer für Leute, die mehrere Tools/Software in mehreren Teams verwenden

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Sunsama vs. Motion

Was aber, wenn Sie ein technisch versierter Profi sind, der seine Tage gerne von Zeit zu Zeit plant und eine budgetfreundliche Option sucht? Nun, dann brauchen Sie etwas, das das Beste aus beiden Welten bietet.

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Produktivität und Projektmanagement, das für Teams und Einzelpersonen entwickelt wurde. Mit diesem KI-gesteuerten Produktivitätstool können Sie Ihren Workload im Alleingang planen und verwalten, ohne das Budget zu sprengen. Es kann mit mehr als 1000 Apps integriert werden und ermöglicht es Ihnen, Ihre gesamte Arbeit unter einem Dach zu vereinen.

ClickUp Features

Dies sind einige der wichtigsten Features von ClickUp:

1. ClickUp Tagesplaner Vorlage

Gestalten Sie Ihren Arbeitstag und behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit der ClickUp Vorlage für den Tagesplaner

Die ClickUp Tagesplaner Vorlage ist die beste Wahl, wenn Sie Hilfe beim Sortieren Ihrer täglichen Aufgaben benötigen.

Es hilft Ihnen, Aufgaben, Ereignisse und Termine zu planen, um organisiert zu bleiben. Sie können Ihre Aufgaben in Kategorien wie "Persönlich", "Arbeit" oder "Ziele" einteilen, Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisieren und Ihren Fortschritt mithilfe von Grafiken und Diagrammen verfolgen.

ClickUp bietet eine Bibliothek mit über 1000 anpassbaren Vorlagen, mit denen Sie schnell Aufgaben erstellen und sofort mit der Arbeit beginnen können. Wählen Sie eine vorlage für den Tagesplaner herunterladen und die benutzerdefinierten Felder ausfüllen, um Ihre Arbeit in wenigen Minuten einzustellen.

2. ClickUp Gehirn

Erledigen Sie alle sich wiederholenden Aufgaben, während Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren - mit ClickUp Brain

Sind Ihre Arbeitsabläufe stark von KI abhängig? Dann werden Sie ClickUp Brain lieben. ClickUp Gehirn ist ein KI-gestützter Assistent, der Ihnen hilft, automatisch Zusammenfassungen von Meetings zu erstellen, Zeitleisten für Projekte zu erstellen, Tagesordnungen zu entwerfen oder Präsentationen zu entwerfen. Er fungiert auch als Editor, der Ihren Dokumenten einen professionellen Ton verleiht oder Notizen für einfache Elemente umformatiert.

3. ClickUp Automatisierungen

Automatisieren Sie Ihre wiederholenden Aufgaben und reduzieren Sie unnötigen manuellen Aufwand mit ClickUp Automations

Nutzen Sie die Leistung von vorgefertigten ClickUp Automatisierungen oder passen Sie sie an Ihre individuellen Anforderungen an. So kann sich Ihr Team auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren.

Legen Sie neue Aufgaben fest und verbreiten Sie SOPs in Ihrem Team. Sie können die Zuweisung von Aufgaben, die Veröffentlichung von Kommentaren, Status-Updates und vieles mehr mit vielen Optionen automatisieren.

Sorgen Sie für einen kontinuierlichen Flow der Arbeit, indem Sie Mitarbeiter und Prioritäten nahtlos weitergeben und Tags und Vorlagen hinzufügen, wenn sich der Status ändert.

3. ClickUp Kalender Ansicht

Verschaffen Sie sich mit der ClickUp Kalender-Ansicht einen Überblick über Ihren aktuellen Terminplan aus der Vogelperspektive ClickUp's Kalender Ansicht hilft Ihnen, Projekte zu organisieren, Zeitleisten zu planen und die Arbeit Ihres Teams in einem flexiblen Kalender zu sehen. Egal, ob Sie eine tägliche, wöchentliche oder monatliche Ansicht wünschen, alles ist vorhanden.

Mit Drag-and-Drop können Sie Ihren Zeitplan ganz einfach an Ihre produktivsten Zeiten anpassen. Und wenn sich Pläne ändern, kein Problem! Verwenden Sie das Feature Beziehungen", um Aufgaben miteinander zu verbinden und neu anzuordnen.

Das Hinzufügen von Aufgaben geht schnell; Sie können Felder für zusätzliche Notizen oder wichtige Dateien benutzerdefinieren. Außerdem können Sie Ihren Kalender mit Hilfe von Berechtigungen für Kunden oder Freiberufler freigeben.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $10/Benutzer pro Monat

$10/Benutzer pro Monat Business: $19/Benutzer pro Monat

$19/Benutzer pro Monat Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

Organisieren Sie Ihre Workflows und Kalender mit ClickUp

Die Planung Ihrer täglichen Arbeit und Aktivitäten kann stressig werden, wenn Sie keinen soliden digitalen Planer haben, um Ihre Aufgaben zu organisieren.

Sowohl Sunsama als auch Motion eignen sich zwar hervorragend für die Planung und Terminierung, haben aber auch ihre Grenzen.

Der manuelle Planungsansatz von Sunsama könnte den Prozess für einige Benutzer komplizierter machen, so dass sie sich für Motion und seine Automatisierungen entscheiden. Der Preis von Motion kann jedoch ein Wermutstropfen sein und zwingt die Nutzer, sich nach einer günstigeren Lösung umzusehen Motion-Alternativen .

ClickUp hingegen vereint all die guten Dinge in einem praktischen Projektmanagement tool.

Es ist leistungsstark für die Verwaltung von Projekten und Aufgaben, erschwinglich und einfach zu bedienen. Zusammen mit dem großen Array an vorgefertigten Vorlagen und Integrationen können Sie alle Ihre Workflows organisieren und Ihre Kalender mit nur einer App entrümpeln! Anmeldung für ClickUp und starten Sie kostenlos durch!