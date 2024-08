11 Mikro-Gewohnheiten (und die Wissenschaft dahinter) mit einem Plan zur Umsetzung

"Ich werde dieses Jahr zwei Zertifizierungen abschließen."

"Ich werde meine Nutzung sozialer Medien von 2,5 Stunden auf 20 Minuten reduzieren."

"Dieses Jahr werde ich meine Arbeit und mein Leben besser miteinander vereinbaren."

Wir alle haben uns schon einmal solch hohe Ziele gesetzt und festgestellt, dass sie schwer zu erreichen sind.

Manchmal ist eine Veränderung zu groß, um sie auf einen Schlag zu vollziehen, und kann Ihre Routine völlig durcheinander bringen. Der Druck, etwas so Großes zu erreichen, kann dazu führen, dass man sich überwältigt fühlt, auch ohne die negativen Selbstgespräche!

In anderen Fällen ist das Ziel einfach unklar. Zum Beispiel: "Work-Life-Balance erreichen" Was bedeutet das für die Praxis?

Deshalb brauchen Sie Mikrogewohnheiten. In diesem Beitrag geht es um Mikrogewohnheiten, ihre Wissenschaft und wie man sie täglich umsetzt.

Was sind Mikrogewohnheiten?

Mikrogewohnheiten sind kleine Schritte, die Sie in Ihre Routine einbauen, um Ihr langfristiges Ziel zu erreichen. Anstatt zu versuchen, ein großes, ehrgeiziges Ziel auf einen Schlag zu erreichen, teilen Sie es in kleine, leichter durchführbare Aktionen auf. Obwohl es sich dabei um kleine Gewohnheiten handelt, können sie zu ernsthaften Vorteilen führen.

Sehen wir uns nun an, wie ein großes Ziel in kleine Gewohnheiten umgesetzt werden kann.

ich werde in diesem Jahr zwei Zertifizierungen abschließen. Um dies zu erreichen, werde ich täglich zwanzig Minuten mit Lernen verbringen

"Ich werde meine Nutzung der sozialen Medien von 2,5 Stunden auf 20 Minuten reduzieren. Um dies zu erreichen, werde ich meine Nutzung sozialer Medien täglich um fünf Minuten reduzieren."

"Ich werde in diesem Jahr eine bessere Work-Life-Balance erreichen. Um dies zu erreichen, werde ich meine Abmeldezeit täglich um zehn Minuten verlängern."

Die Wissenschaft hinter den Mikrogewohnheiten

Ob Sie es glauben oder nicht, das Gehirn ist faul. Es liebt wiederholte Handlungen, die weniger Entscheidungen erfordern.

Wenn Sie eine Handlung wiederholt ausführen, entsteht eine Gewohnheitsschleife oder ein neuronaler Pfad in den Basalganglien - der Gruppe von Strukturen in Ihrem Gehirn, die für Lernen, Verhalten und Emotionen zuständig ist.

Sobald sich eine Gewohnheit herausgebildet hat, verlangsamt sich die Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit dieser Gewohnheit und hört auf, wodurch Energie gespart wird. zwischen 40 % und 95 % dessen, was wir täglich zu erledigen haben, fällt in die Kategorie der Gewohnheiten.

Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels verstehen. Nehmen wir an, Sie verbringen die ersten 20 Minuten Ihres Arbeitstages damit, etwas Neues auf dem internen Lernportal Ihres Unternehmens zu lernen, und führen diese Handlung wiederholt aus. Irgendwann klappen Sie den Laptop auf, und Ihr Gehirn klickt automatisch auf das Symbol des Lernportals.

Ein weiteres Beispiel ist Ihr täglicher Weg zur Arbeit. Sie haben sich daran gewöhnt, einen bestimmten Weg zur Arbeit zu nehmen. Wenn Sie sich also in Ihr Auto setzen, kennt Ihr Gehirn den Weg bereits und Sie müssen nicht einmal mehr darüber nachdenken.

Zusammenhang zwischen Mikrogewohnheiten und Disziplin

Das Ziel ist es, das Gehirn so zu hacken, dass es neue Mikrogewohnheiten auf Autopilot entwickelt. Dazu ist es jedoch erforderlich, die Handlung mindestens einmal pro Woche auszuführen 66 Mal . Bis dahin hält die Disziplin den Prozess zusammen.

Sie brauchen ein System, das sicherstellt, dass Sie die kleinen Aktionen konsequent durchführen, bis sie zur zweiten Natur werden, d. h. zu Gewohnheiten. Hier kann eine Produktivitätsplattform wie ClickUp mit einem Habit-Tracker helfen.

Vor- und Nachteile der Einführung von Mikrogewohnheiten

Profis Kontras Sie erleben eine schrittweise Verbesserung, da es einfach ist, kleine Änderungen vorzunehmen Aus denselben Gründen (sie sind einfach und leicht) kann man sie übersehen oder ihre Auswirkungen auf lange Sicht unterschätzen Sie benötigen wenig Zeit, was zu keinem Widerstand am Arbeitsplatz führt Die Ergebnisse erfordern Geduld und Disziplin. Sie könnten sich frustriert und unmotiviert fühlen Ihre allgemeine Produktivität und Effizienz bei der Arbeit nimmt mit der Zeit zu Ihr Aufwand zur Selbstverbesserung wird als positives Zeichen gewertet

Die Macht der Mikrogewohnheiten (durch Forschung belegt)

Wie können diese kleinen Veränderungen Ihr Leben verändern? Hier sind die wichtigsten Vorteile von Mikrogewohnheiten.

1. Verringern Sie Reibung und steigern Sie die Motivation

Ein wichtiger Grund dafür, dass es nicht gelingt, sich neue Gewohnheiten anzueignen oder schlechte Gewohnheiten loszulassen, ist, dass das Leben oder die Arbeit immer wieder dazwischenkommt (wir verstehen Sie!). Aber eine Mikro-Gewohnheit ist so winzig, dass Sie sie selbst an einem arbeitsreichen Tag in Ihren Zeitplan einbauen können. Und diese kleinen guten Gewohnheiten bringen immer wieder kleine Belohnungen, die dopamin erhöhen 🤩 und halten Sie langfristig motiviert.

2. Bringen Sie schrittweise Veränderungen mit langfristigen Ergebnissen

All die kleinen Maßnahmen, die Sie jeden Tag ergreifen, führen zu einem Zyklus der kontinuierlichen Verbesserung. Und wenn Sie ein Jahr lang jeden Tag ein Prozent besser werden, sind Sie in einem Jahr siebenunddreißigmal besser. 🎉

über JamesClear

3. Wohlbefinden verbessern

Mikro-Gewohnheiten bringen einfache Routinen in Ihr tägliches Leben, um nachhaltige Verbesserungen zu erzielen, Stress zu reduzieren und Ihre Gesundheit zu verbessern.

Storytime: Zwei Forscher von der Universität Sherbrooke erledigten eine studie über Mikrobrüche . Sie baten 16 Chirurgen, alle 20 Minuten 20-sekündige Mikropausen zu machen. Das bemerkenswerte Ergebnis: Chirurgen, die Mikropausen einlegten, waren siebenmal genauer in ihren postoperativen Zeichnungen, die für die Führung von Patientenakten verwendet werden. Sie waren auch um die Hälfte weniger ermüdet und hatten weniger Schmerzen in Rücken, Nacken, Schultern und Handgelenken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kleine Gewohnheiten die Pflege der eigenen Gesundheit inmitten eines vollen Terminkalenders vereinfachen. Und das alles mit nur 20 Sekunden Zeit pro Stunde 😱.

Wie man Mikrogewohnheiten im täglichen Leben einführt: 3 Schritte

Im Folgenden haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau von Mikrogewohnheiten zusammengestellt. Los geht's!

1. Setzen Sie sich ein superleichtes Ziel

Setzen Sie sich ein so kleines Ziel, dass es Ihnen sogar peinlich ist, es zu verfehlen. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Sprechfertigkeit in der Öffentlichkeit verbessern wollen, können Sie sich das Ziel setzen, täglich nur fünf Minuten vor dem Spiegel zu üben.

Seien Sie die Person mit peinlichen Zielen und beeindruckenden Ergebnissen statt einer der vielen Menschen mit beeindruckenden Zielen und peinlichen Ergebnissen

Stephen Guise, Verfasser des Buches Mini Habits

2. Schaffen Sie eine Gewohnheitsschleife

James Gelöscht erklärt das Konzept der Gewohnheitsschleife in seinem Buch Atomare Gewohnheiten .

über JamesClear Die vier Schritte zur Erstellung einer Gewohnheitsschleife sind:

1. Definieren Sie den Auslöser: Ein Auslöser ist ein externer oder interner Auslöser, der die Handlung in Gang setzt. Identifizieren Sie den Auslöser, der als Signal für die Gewohnheit dient.

💡Pro-Tipp: Du kannst Produktivitätsplattformen wie ClickUp nutzen, um Erinnerungen als regelmäßige Anhaltspunkte zu erhalten selbst-Disziplin aufzubauen ._

Eine Erinnerung aus der ClickUp App

2. Identifizieren Sie das Verlangen: Die beabsichtigte Handlung sollte attraktiv sein, um Ihr Gehirn dazu zu verleiten. Ein Beispiel: Fünf Minuten vor dem Spiegel zu sprechen, stärkt das Selbstvertrauen.

3. Bestimmen Sie die Reaktion: Welche Maßnahme werden Sie ergreifen? Um Ihre Fähigkeiten als Redner in der Öffentlichkeit zu verbessern, könnte die Mikro-Gewohnheit darin bestehen, ein für Ihre Arbeit relevantes Thema zu wählen und fünf Minuten lang darüber zu sprechen.

4. Finden Sie Ihre Belohnung: Bestimmen Sie Ihre Belohnung und was Sie motivieren wird. Zum Beispiel kann das Markieren der fertiggestellten Mikrogewohnheit auf Ihrer Liste der zu erledigenden Aufgaben das gute alte Dopamin erhöhen .

Aufgaben mit Status und Startdatum in ClickUp

3. Reflektieren Sie Ihre Gewohnheiten regelmäßig

Nehmen Sie sich in regelmäßigen Abständen ein paar Minuten Zeit, um zu überprüfen, ob Sie Ihre Gewohnheiten beibehalten oder ob es Schluckauf gibt.🚧

💡Pro-Tipp: Benutze ClickUp Goals mit dem Sie sich persönliche und berufliche Ziele setzen, diese in kleinere Einzelziele als Aufgaben aufteilen und Ihre aktuellen Fortschritte im Dashboard visualisieren können.

Messen Sie den Fortschritt Ihrer Ziele mit ClickUp Goals

Technologie für Mikrogewohnheiten nutzen

Jede neue Gewohnheitsbildung ist schwierig, aber die Technologie hilft Ihnen dabei. ✨

Die folgenden drei Plattformen helfen Ihnen beim Planen, Nachverfolgen und Optimieren Ihrer Mikrogewohnheiten.

1. ClickUp ClickUp ist eine Plattform für Produktivität aus einer Hand zum Einstellen, Verwalten und Nachverfolgen Ihrer beruflichen und persönlichen Gewohnheiten. Sie können Ziele setzen, sie in kleinere Einzelziele unterteilen, regelmäßige Aufgaben mit

ClickUp's Wiederholende Aufgaben feature, und setzen Sie Ihre Mikrogewohnheiten in die Tat um. Mit ClickUp's Kalender und der ClickUp Dashboard erhalten Sie eine Ansicht Ihrer Ziele aus der Vogelperspektive, was es zu einem perfektes Tool zur Nachverfolgung und Entwicklung von Gewohnheiten .

2. Habitica Habitica ist eine App zur Verbesserung von Gewohnheiten, die die Produktivität steigern und die Motivation erhöhen soll. Sie erstellen Ihren Avatar und Zu erledigen-Listen innerhalb der App.

Wenn Sie diese Aufgaben im echten Leben nicht erledigen, verschlechtert sich der Gesundheitszustand Ihres Avatars.

Die Rettung Ihres Avatars wird zur Motivation. 🙌

3. Lebensweise Lebensweise ist für die Nachverfolgung von Gewohnheiten gedacht, mit Features wie Streaks, ähnlich wie bei Snapchat. Sie können drei beliebige Gewohnheiten nachverfolgen und sehen, wie Sie bei den einzelnen Gewohnheiten abschneiden. Die App nutzt auch visuelle Elemente wie Graphen und Diagramme, um die Nachverfolgung von Gewohnheiten zu verbessern.

Sieben Beispiele für Mikrogewohnheiten für Produktivität und berufliche Fertigkeiten

1. Erstellen Sie täglich eine Liste mit Aufgaben

Das Erstellen einer täglichen Liste mit Aufgaben und die Festlegung von Prioritäten ist eine der gewohnheiten hocheffektiver Menschen . Mit ClickUp können Sie eine Aufgabe erstellen und ihre Priorität als niedrig, hoch, normal oder dringend definieren.

💡Pro-Tipp: _Haben Sie Schwierigkeiten, sich an Ihre Liste der Aufgaben zu halten? Holen Sie sich einen Freund, der Ihnen täglich einen Anstoß schickt... Oder holen Sie sich ClickUp als Partner, der für Sie einsteht!

2. Delegieren Sie jeden Tag eine einfache Aufgabe

Wenn Sie auf der Karriereleiter aufsteigen, wird das Delegieren von Aufgaben unerlässlich, damit Sie sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können. Fangen Sie klein an, indem Sie tägliche Aufgaben delegieren, um Ihre Delegationsfähigkeiten zu verbessern.

3. **Verbringen Sie jeden Tag 20 Minuten damit, etwas Neues zu lernen

Sie können die Fähigkeiten, die Sie für Ihre jetzige oder künftige Rolle benötigen, verbessern, indem Sie sich einfach jeden Tag ein kleines Zeitfenster zum Lernen nehmen. Das Lernen summiert sich und bringt Sie näher an Ihr Ziel. Entwickeln Sie eine gewohnheit bei der Arbeit an Arbeitstagen 20 Minuten für das Lernen aufzuwenden.

💡Pro-Tipp: _Forschungsergebnisse legen nahe, dass wir neue Informationen besser behalten, wenn wir sie wiederholen, entweder indem wir sie jemandem erzählen oder aufschreiben. Benutzen Sie ClickUp Docs oder sogar das einfach zu bedienende Notepad, um Ihr Lernen festzuhalten!

4. **Reduzieren Sie Ihre Pausenzeit jeden Tag um fünf Minuten

Angenommen, Sie streben eine bessere Work-Life-Balance an und arbeiten über die üblichen Arbeitszeiten hinaus. Sie können Ihre Abmeldezeit täglich um fünf Minuten vorverlegen, bis Sie Ihre ideale Abmeldezeit erreicht haben. ⏰

5. Nehmen Sie sich jede Woche 20 Minuten Zeit zum Nachdenken

Selbstreflexion hilft Ihnen, den aktuellen Status Ihrer Ziele zu analysieren und zu beurteilen, was funktioniert und was nicht. Dies ist auch für Ihr persönliches Wachstum hilfreich.

Sie können Antworten auf Fragen finden wie:

Erfüllen Sie Ihre regelmäßigen Einzelziele? Wenn nicht, was hindert Sie daran, dies zu erledigen?

Erkennen Sie positive Auswirkungen einer Gewohnheit und möchten Sie diese weiter ausbauen?

Sind Ihre Ziele noch relevant für den Punkt, den Sie in Ihrem Arbeitsleben erreichen wollen?

Nehmen Sie sich wöchentlich 20 Minuten Zeit in Ihrem Kalender, um eine solche Selbstreflexion abzuschließen.

💡Pro-Tipp: Sie können Ihren Google Kalender mit ClickUp und integrieren Block time für den Zeitraum der Reflexion

Auch lesen:_ Strategien zum Zeitmanagement um produktiv zu bleiben

6. Üben Sie jeden Tag fünf Minuten lang öffentliches Reden

Um bei der Arbeit zu glänzen, müssen Sie Ihre Gedanken kohärent ausdrücken können. Dies ist umso wichtiger, wenn Sie eine Führungsrolle innehaben, die eine Kommunikation mit verschiedenen Interessengruppen oder vor einem größeren Publikum erfordert. Sie können Ihre Redefähigkeiten verbessern, indem Sie klein anfangen und fünf Minuten lang über ein beliebiges Thema vor einem Spiegel sprechen.

💡Pro-Tipp: Erstellen Sie im Voraus eine Liste relevanter Themen, damit Sie nicht jedes Mal ein Thema finden müssen. Sie können einfach ein Thema aus der Liste auswählen und loslegen. Halten Sie die Liste zugänglich und gemeinsam nutzbar (bitten Sie Freunde, Ideen hinzuzufügen!), indem Sie eine Online-Liste mit ClickUp_ erstellen .

Erstellen Sie im Voraus eine Liste mit relevanten Themen, um die Reibung bei der Suche nach einem Thema zu verringern. Sie können einfach ein Thema aus der Liste auswählen und loslegen.

7. Reduzieren Sie die Nutzung sozialer Medien um fünf Minuten pro Tag

Wenn Sie feststellen, dass das Anschauen von niedlichen Hundevideos auf Instagram Ihr größter Produktivitätskiller ist, ist es an der Zeit, Ihre Social-Media-Nutzung zu reduzieren.

Die Bildschirmzeit auf Instagram von 1,5 Stunden auf 20 Minuten pro Tag zu reduzieren, könnte ein schwer zu erreichendes Einzelziel sein, wenn man bedenkt, wie süchtigmachend soziale Medien sind. Sie beschließen, nur noch ein letztes Video anzuschauen, bevor Sie die App schließen und feststellen, dass es schon eine Stunde ist!

Fangen Sie klein an, indem Sie Ihre Zeit in den sozialen Medien täglich um fünf Minuten reduzieren.

Vier einfache Mikro-Gewohnheiten, die Sie heute in Ihr Leben einführen können

Hier finden Sie Beispiele für tägliche Mikrogewohnheiten, die Sie für Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden schaffen können.

1. 15 Minuten Sport treiben

Versuchen Sie schon lange, den Besuch im Fitnessstudio in Ihre Routine einzubauen? Sie gehen drei Tage lang ins Fitnessstudio, lassen zwei aus und fangen wieder von vorne an. Warum versuchen Sie nicht, jeden Tag ein 15-minütiges Workout zu Hause zu absolvieren, bis das Fitnessprogramm zu einem festen Bestandteil Ihres Tagesablaufs wird?

2. **Täglich eine Seite in einem Buch lesen

Anstatt sich das Ziel zu setzen, 18 Bücher in einem Jahr zu lesen, beginnen Sie mit einer Seite pro Tag. Sie werden eine Lesegewohnheit entwickeln und vielleicht sogar die 18-Bücher-Marke überschreiten. 🎯

3. **Jede Stunde fünf Minuten auf der Arbeit herumlaufen

Kleben Sie durch aufeinander folgende Meetings an Ihrem Platz fest?

Stellen Sie eine Erinnerung ein, jede Stunde von Ihrem Platz aufzustehen. Für Menschen mit sitzenden Tätigkeiten ist das Aufstehen und Umhergehen für fünf Minuten pro Stunde bei der Arbeit heben die Stimmung und verringern das Verlangen nach Essen am Ende des Tages. Keine spätabendlichen Pizzen oder Rachegelüste mehr!

4. Fünf Minuten lang Tagebuch schreiben

Alle Gefühle aufschreiben und alles aus dem Kopf bekommen? Klingt schon entspannend!

Es ist bekannt, dass Tagebuchschreiben Stress und Ängste abbaut. Sie können Situationen im Nachhinein besser reflektieren, vor allem, wenn Sie die gesamte Situation in Worte fassen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, täglich fünf Minuten lang Tagebuch zu führen, um Ihr geistiges Wohlbefinden zu steigern. 🌻

Auch zu lesen:_ Die besten Apps für Bullet Journaling

Hürden überwinden beim Aufbau von Mikrogewohnheiten

1. Zurück zu den alten Gewohnheiten wechseln

Der präfrontale Kortex ist für das Planen, die Entscheidungsfindung und die Selbstbeherrschung zuständig. Er setzt sich oft über die Basalganglien hinweg und versucht, zu den alten Gewohnheiten oder Routinen zurückzukehren.

💡Lösung: Benutzen ClickUp Reminders _um regelmäßige Benachrichtigungen über die neue Gewohnheit zu erhalten, bis sie sich in Ihrem Tagesablauf verankert hat

2. Unterschätzen Sie die Wirkung Ihrer neuen Gewohnheiten

Da Mikrogewohnheiten so winzig sind, haben sie keine unmittelbare Wirkung. Es ist leicht, ihnen gegenüber anderen wichtigen Aufgaben den Vorrang einzuräumen.

💡Lösung: Verwenden ClickUps Aufgabenprioritäten mit dieser Funktion können Sie für jede Aufgabe Prioritäten markieren. Das hilft Ihnen, Ihre Arbeit zu visualisieren und nicht nur schnellen Erfolgen hinterherzulaufen. Sie können auch eine Automatisierung einrichten, die Ihnen Hinweise auf Ihre Aufgaben mit hoher Priorität sendet, damit Sie sie im Blick behalten

3. Dem Plateau-Effekt entgegentreten

Ihre Fortschritte bei kleinen Gewohnheiten stagnieren nach einer Weile, so dass es den Anschein hat, dass Sie keine wirklichen Fortschritte mehr machen. Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem die meisten Menschen ihre neuen Gewohnheiten allmählich aufgeben, weil sie ihre Moral oder ihr Selbstvertrauen verloren haben.

💡Lösung: Plateaus sind Anzeichen dafür, dass Sie bei einer bestimmten Gewohnheit die optimale Effizienz erreicht haben. Es bedeutet, dass Sie ein bestimmtes Niveau überschritten haben und sich mehr anstrengen müssen. Versuchen Sie, etwas mehr Zeit und Aufwand in Ihre bereits gefestigten Gewohnheiten zu investieren. Fangen Sie zum Beispiel an, fünf Seiten eines Buches zu lesen, anstatt zwei. Das wird Ihnen helfen, das Plateau zu überwinden und wieder auf Kurs zu kommen, um ein langfristiges Ziel zu erreichen.

4. Unfähigkeit zur Nachverfolgung der Zielerreichung

Aus den Augen, aus dem Sinn! Wenn Sie Ihre ehrgeizigen Ziele nicht aufschreiben und die Zahl der abgeschlossenen Aufgaben nicht nachverfolgen, werden Sie sie wahrscheinlich vergessen oder sind nicht motiviert genug, sie zu verfolgen.

💡Lösung: Nutzen Sie die Technik! Zielverfolgungs-Apps wie ClickUp eignen sich hervorragend, um Ihre Leistung zu bewerten und Ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu verwalten. Dashboards bieten eine schnelle Ansicht Ihrer Ziele und zeigen, ob Sie die Einzelziele erfüllen. Alternativ können Sie auch diese Apps ausprobieren 10 kostenlose Vorlagen für Gewohnheits-Tracker _in Google Tabellen.

Verwandt: Tools zur Nachverfolgung für Projektmanager Embrace Tiny Habits for Growth!

Mikrogewohnheiten sind ein guter Ausgangspunkt, um gesünder, produktiver und selbstbewusster zu werden und sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Legen Sie die großen Ziele fest, die Sie erreichen wollen, und beginnen Sie mit dem Aufbau der kleinen Gewohnheiten, die Sie dorthin führen werden. Aber überlassen Sie es nicht Ihrer Willenskraft, diese Gewohnheiten beizubehalten.

Denken Sie daran, ein System zu entwickeln, das Ihnen hilft, Ihre Gewohnheiten nachzuverfolgen und zu reflektieren. Wie James Gelöscht sagt: "_Der Zweck der Einstellung von Zielen ist es, das Spiel zu gewinnen. Der Zweck des Aufbaus von Systemen ist es, das Spiel weiter zu spielen."

ClickUp ist eine der beliebtesten und am besten bewerteten Apps zur Verwaltung von Gewohnheiten und Aufgaben, die dafür sorgt, dass Sie den Überblick über Ihre Mikrogewohnheiten behalten. Du kannst Ziele und Erinnerungen setzen, Dashboards erstellen, benutzerdefinierte Benachrichtigungen definieren und Features an deine individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen. Kostenlos anmelden um sich gute Mikrogewohnheiten anzueignen und Ihre tägliche Produktivität zu steigern.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was sind Mikrogewohnheiten?

Mikrogewohnheiten sind kleine Verhaltensweisen, die durch dauerhafte Veränderungen große Ergebnisse erzielen und Ihr persönliches und berufliches Leben verbessern.

2. Zu erledigen? Wie werden Mikrogewohnheiten geschaffen?

Sie können Mikrogewohnheiten entwickeln, indem Sie große Ziele in kleine Aufgaben zerlegen, die leicht zu befolgen und täglich einzuhalten sind. Beispiele dafür sind, jede Stunde ein Glas Wasser zu trinken, sich zweimal am Tag fünf Minuten lang zu dehnen oder jeden Tag eine oder zwei Seiten Ihres bevorzugten Buches zu lesen.

3. Was sind Mikroveränderungen?

Mikroveränderungen sind winzige Anpassungen im Leben, die kurzfristig unbedeutend erscheinen mögen, Ihnen aber helfen können, auf lange Sicht große Ergebnisse zu erzielen. Diese kleinen Veränderungen in Ihrem neuen Verhalten erfordern nicht viel harte Arbeit und zielen auf einen allmählichen Fortschritt als Person und Beruf ab.

Fangen Sie zum Beispiel an, mittags Obst zu essen, um Ihre Nährstoffzufuhr zu erhöhen, ohne sich mit einer abschließenden Ernährungsumstellung zu überfordern.

Oder verfolgen Sie die Zeit, die Sie für Projekte aufwenden, um Bereiche für ein besseres Zeitmanagement zu ermitteln.