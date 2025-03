Slack vs. Zoom: Das beste Kommunikationstool für Ihr Team auswählen

Ein gut funktionierendes Team muss über erstklassige Team-Kommunikations-Apps verfügen. Aber seien wir realistisch! Nicht jede App bietet alles, was man sich wünscht, und am Ende hat man vielleicht eine Menge fortgeschrittener Features, die man gar nicht braucht.

Also, was ist zu tun? Idealerweise sollten Sie eine App finden, die genau das tut, was Sie wollen, ohne verwirrende Extras.

Wenn es um Remote-Arbeit geht, sind Slack und Zoom hervorragend geeignet, um sie effizient und angenehm zu gestalten. Mit Slack können Sie chatten und Dateien freigeben und die Unterhaltungen über verschiedene Kanäle hinweg organisieren. Bei der App Zoom hingegen dreht sich alles um kristallklare Video-Konferenzen. Beide Tools fördern die Zusammenarbeit; sie geben Ihnen das Gefühl, im selben Raum zu sein, auch wenn Sie kilometerweit voneinander entfernt sind.

Jede Kollaborationsplattform hat ihre eigenen Vorteile. Wenn Sie jedoch beide für Ihr Team nutzen möchten, könnte dies Ihren Geldbeutel belasten. Die richtige Wahl liegt in den Details und den Schlüsseln Unterschieden. Wir werden aufschlüsseln, was jede am besten kann, und Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche besser zu den Bedürfnissen Ihres Teams passt. ## Was ist Slack? Slack ist eine Cloud-basierte Plattform, die ### Slack-Features Hier sind einige der Schlüssel-Features, die sich perfekt für Teams eignen, die zusammenarbeiten. #### 1. Nachrichten und Dateien freigeben Sie können Dokumente ganz einfach freigeben, Projekte besprechen und sofortiges Feedback zu Slack erhalten. Angenommen, Sie laden eine Präsentation auf Slack hoch, damit Ihr Team sie überprüfen kann. Sofort kann jeder sie besprechen und Feedback geben, während er sie sich ansieht, was Ihnen bei der Bearbeitung in Echtzeit helfen kann. Das Beste daran? Mit dem Zoom KI-Assistenten können Sie Chat-Antworten mit Ihrem bevorzugten Tonfall und in der von Ihnen gewünschten Länge basierend auf Ihren Eingabeaufforderungen erstellen. Ganz gleich, ob Sie schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen geben oder einheitliche Kommunikationsstandards einhalten möchten, dieses Feature hilft Ihnen, Ihre Arbeit schneller zu erledigen und professioneller zu klingen, insbesondere wenn Sie schnell antworten und sicherstellen müssen, dass sich jede Antwort persönlich anfühlt. #### 2. Marktplatz

Zoom's Marketplace bietet Integrationen. Sie können Meetings über Calendly planen, Dateien von Google Drive direkt in Zoom freigeben und vieles mehr! Es spielt keine Rolle, ob Sie alleine, in einem kleinen Team oder für ein großes Unternehmen arbeiten. Mit all diesen verschiedenen Tools, die für die Integration zur Verfügung stehen, können Sie Ihre bevorzugten Workflows beibehalten, auch wenn Sie weitere Tools zu Ihrem Setup hinzufügen. #### 3. Whiteboard

via undefined Mit Zoom Whiteboard können Sie Ideen visuell sammeln. So können Sie ganz einfach an einem Projekt zusammenarbeiten und Pläne in Echtzeit entwerfen. In der Instanz, dass Sie ein virtuelles Meeting mit Ihrem Team leiten, können Sie ganz einfach Ideen aufschreiben, Diagramme zeichnen und Schritte für ein Projekt planen, genau wie in einem echten Meetingraum.

Dieses Tool eignet sich hervorragend für Brainstorming-Sitzungen, die Planung von Meetings oder die Überprüfung von Entwürfen, da es alle Beteiligten aktiv einbezieht und dabei hilft, Ideen zu generieren. Es ist perfekt für Teams, die an verschiedenen Orten arbeiten, für die Zusammenarbeit über große Entfernungen und für virtuelle Workshops, bei denen es wichtig ist, Ideen visuell freizugeben. ### Preise für Zoom *Free Version *Pro: 14,99 $/Monat pro Benutzer *Business: 21,99 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: Kontakt für Preisinformationen ## Slack vs. Zoom: Features im Vergleich Unabhängig davon, von wo aus Sie arbeiten und | Feature | Slack | Zoom | | ----------------------------- | --------- | -------- | | Chatten | Ja | Ja | | Dateien freigeben | Ja | Ja | | Zusammenarbeit bei Audio und Video | Ja | Ja | | Integrationsfunktionen | Ja | Ja | | Funktionen der künstlichen Intelligenz | Ja | Ja | ! Von Team-Chats bis hin zu integrierten Tools für die Zusammenarbeit und Bildschirmaufzeichnung bietet ClickUp alles, was Sie brauchen, um mit Ihrem Team Großes zu erreichen. Angenommen, Sie arbeiten an einem Projekt, aber alle Mitglieder befinden sich an unterschiedlichen Speicherorten. Verwenden Sie den Chat von ClickUp, um Text-Updates zu Aufgaben an Ihr Team zu senden. Mit den Whiteboards von ClickUp können Sie gemeinsam Ideen zeichnen oder notieren, wie auf einem physischen Board, ohne sich im selben Raum befinden zu müssen. 🤩 ClickUp ist wie ein virtueller Meetingraum, in dem jeder seine Gedanken freigeben kann. Wenn Sie also nach Alternativen zu undefined zum Chatten oder Brainstormen: ClickUp macht die Dinge einfach und hilft Ihrem Team, besser zusammenzuarbeiten. ### 1. ClickUp Chat-Ansicht /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-334.png ClickUp Chat-Ansicht /%img/ Bringen Sie die Kommunikation im Team mit ClickUp Chat unter einen Hut. Mit

/href/ https://clickup.com/features/chat-view Mit der Chat-Ansicht von ClickUp /%href/ entfällt die mühsame Verwendung vieler verschiedener Tools für die Team-Kommunikation. Sie können: mit Ihrem Team chatten, Updates freigeben und sogar Ressourcen direkt mit Aufgaben verknüpfen jeden mit @erwähnen und Kommentare zu Aufgaben zuweisen

Fügen Sie Webseiten, Videos und alles, was Sie sonst noch benötigen, direkt in die Unterhaltung ein. Notiz: ClickUp bietet Clips, einen kostenlosen Bildschirmrekorder ohne Wasserzeichen, an. ermöglicht Zusammenarbeit in Echtzeit! Sie erfahren sofort, wenn Ihr Kollege eine Aufgabe überprüft oder einen Kommentar hinterlässt. Außerdem können Sie sehen, wer gerade an der Beschreibung einer Aufgabe arbeitet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-374.png ClickUp Dokumente Live-Zusammenarbeitserkennung /%img/ Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen, mit der Live-Zusammenarbeitserkennung von ClickUp

Kein Warten mehr auf Updates; Sie erhalten sofortiges Feedback zu Änderungen des Status, neuen Kommentaren und allem, was sonst noch mit der Aufgabe geschieht. ### 3. ClickUp Whiteboards /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-3.png ClickUp Whiteboard /%img/

Von der Ideenfindung für Features bis hin zur Einführung umfassender Workflows – mit ClickUp Whiteboards können Sie bei allem zusammenarbeiten. Mit den Whiteboards von ClickUp Sie können Notizen hinzufügen und Ideen an einem Ort skizzieren. Sie können Ideen auch schnell in Aufgaben umwandeln. Verbinden Sie Aufgaben, Dateien und Dokumente, um Ihrer Arbeit einen ernsthaften Kontext zu geben. Benötigen Sie mehr Flair? Fügen Sie Haftnotizen, Bilder oder Weblinks hinzu. Das Beste daran? Sie müssen kein Experte oder Künstler sein, damit es funktioniert; die tools sind einfach zu bedienen. Ziehen Sie einfach Elemente per Drag-and-Drop, um zu sehen, wie Ihre Ideen zum Leben erweckt werden! beseitigt dieses Problem. Sie ist Ihr zentraler hub, um alle auf der gleichen Seite zu halten. Verwenden Sie die Vorlage, um: * den Zweck Ihres Projekts, die Zielgruppe und die gewünschten Ergebnisse zu skizzieren. Dies ist der Nordstern für das gesamte Team

Weisen Sie klare Eigentümerschaften für Aufgaben und Kommunikationskanäle zu. Schluss mit Schuldzuweisungen und Verwirrung darüber, wer wofür verantwortlich ist. Identifizieren Sie die beste Kommunikationsmethode für jede Zielgruppe – wöchentliche Meetings des Teams, Slack-Kanäle für schnelle Updates oder bestimmte Dokumente in der Wissensdatenbank. Sorgen Sie für Transparenz durch Nachverfolgung der Fortschritte und Berichterstellung undefined

Die Entscheidung zwischen Slack und Zoom hängt davon ab, was Sie benötigen. Wenn Sie eine nahtlose Kommunikation im Team mit Features wie dem Freigeben von Dokumenten, Echtzeit-Messaging und der Organisation von Kanälen wünschen, ist Slack möglicherweise die richtige Wahl. Wenn Sie sich jedoch auf virtuelle Meetings, Webinare und Videokonferenzen konzentrieren, könnte Zoom das Richtige für Sie sein.

Ob Sie nun die Zusammenarbeit über Slack oder virtuelle Meetings über Zoom bevorzugen, ClickUp bietet das Beste aus beiden Welten und bietet großartige Features, um die Produktivität zu steigern und die Kommunikation auf höchstem Niveau zu halten. Steigen Sie ein und melden Sie sich für ClickUp an, um Zugriff auf großartige Funktionen für die Zusammenarbeit zu erhalten – kostenlos! 🤩