Slack vs. Zoom: Das beste Kommunikations-Tool für Ihr Team

Ein gut funktionierendes Team braucht erstklassige Apps für die Teamkommunikation. Aber seien wir ehrlich!

Nicht jede App bietet alles, was Sie sich wünschen, und möglicherweise erhalten Sie eine Reihe von erweiterten Features, die Sie gar nicht benötigen.

Was ist also zu erledigen? Idealerweise sollten Sie dasjenige finden, das genau das tut, was Sie wollen, ohne verwirrende Extras.

Wenn es um Remote-Arbeit geht, sind Slack und Zoom unübertroffen, um diese effizient und angenehm zu gestalten. Mit Slack können Sie chatten und Dateien freigeben, sodass Unterhaltungen über verschiedene Kanäle hinweg organisiert bleiben. Die Zoom-App hingegen steht für kristallklare Videokonferenzen. Beide Tools fördern die Zusammenarbeit und geben Ihnen das Gefühl, im selben Raum zu sein, auch wenn Sie kilometerweit voneinander entfernt sind.

Jede Kollaborationsplattform hat ihre eigenen Vorteile. Aber beide für Ihr Team anzuschaffen, könnte Ihr Budget strapazieren. Die richtige Wahl liegt in den Details und den entscheidenden Unterschieden. Wir zeigen Ihnen, was jedes Produkt am besten kann, und helfen Ihnen bei der Entscheidung, welches besser zu den Anforderungen Ihres Teams passt.

Was ist Slack?

Slack ist eine Cloud-basierte Plattform für die Zusammenarbeit und Kommunikation. Sie bietet Teams einen zentralen Space, um zusammenzuarbeiten, Dokumente auszutauschen und Workflows effizient zu organisieren.

Mit Features wie Echtzeit-Messaging, Dateifreigabe, Team-Chat und anpassbaren Kanälen konzentriert sich Slack darauf, Ihre Kommunikation auf einer Plattform zu vereinen. Wichtige Updates oder Diskussionen gehen nicht in E-Mail-Stapeln unter.

Slack-Features

Hier sind einige der wichtigsten Features, die sich perfekt für Teams eignen, die zusammenarbeiten.

1. Nachrichten und Dateien freigeben

Mit Slack können Sie ganz einfach Dokumente freigeben, Projekte besprechen und sofort Feedback erhalten. Angenommen, Sie laden eine Präsentation auf Slack hoch, damit Ihr Team sie überprüfen kann. Alle können sofort darüber diskutieren und Feedback geben, während sie sie sich ansehen, sodass Sie Änderungen in Echtzeit vornehmen können.

Dies ist hilfreich bei wichtigen Meilensteinen eines Projekts, wie beispielsweise beim Fertigstellen von Angeboten oder beim Verfeinern von Marketingstrategien. So müssen Sie sich nicht mit vielen verschiedenen Dateiversionen und E-Mails herumschlagen, die hin und her geschickt werden. Alles bleibt organisiert und leicht an einem Ort zu finden.

über Slack

2. Sprach- und Videoanrufe

Hatten Sie schon einmal eine Situation, in der Ihr Team sich persönlich unterhalten musste, aber Pendeln keine Option war? Die Anruffunktionen von Slack sind genau für solche Fälle gedacht. Starten Sie im Handumdrehen eine kurze Besprechung oder ein vollständiges Video-Meeting. Sie müssen sich nicht mit anderen Apps oder langen E-Mail-Threads herumschlagen!

Diese Funktion ist besonders hilfreich bei Brainstorming-Sitzungen, Fortschrittsberichten oder Client-Präsentationen. Sie ist auch ein Lebensretter für Teams, die über den ganzen Globus verteilt sind, remote arbeiten oder von verschiedenen Orten aus zusammenarbeiten. Erhalten Sie sofortiges Feedback oder stärken Sie einfach den Teamgeist, ganz ohne Aufwand.

über Slack

3. Slack Connect

Möchten Sie mit Personen außerhalb Ihres Unternehmens kommunizieren? Mit Slack Connect können Sie in gemeinsamen Kanälen mit externen Partnern, Clients oder Lieferanten sprechen. Laden Sie externe Stakeholder zu gemeinsamen Kanälen ein und verabschieden Sie sich von unübersichtlichen E-Mail-Threads und dem Jonglieren zwischen verschiedenen Plattformen.

Slack Connect ist besonders vorteilhaft für Projektmanagement, Client-Betreuung oder Beziehungen zu Lieferanten, wo schnelle Kommunikation der Schlüssel ist. Es hilft allen, den Überblick zu behalten, besser als Team zu arbeiten und Entscheidungen schneller zu treffen, selbst wenn sie aus verschiedenen Organisationen stammen.

über Slack

Preise für Slack

Kostenlose Version

Standard : 8,75 $/Monat pro Benutzer

Plus : 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Zoom?

Zoom ist ein Tool für Videokonferenzen, mit dem Menschen über Video-Meetings miteinander in Verbindung treten können. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer es für Arbeitsgespräche, zur Teilnahme an Fernunterricht oder zum Austausch mit Kollegen, Familienmitgliedern und Freunden an verschiedenen Orten nutzen.

Sie können von überall aus an Video-Gruppenanrufen mit bis zu 100 Personen gleichzeitig teilnehmen. Geben Sie Ihren Bildschirm frei, senden Sie sofort Nachrichten an beliebige Personen und tauschen Sie sogar virtuelle Hintergründe aus, um Anrufe interessanter zu gestalten.

Zoom-Features

Hier sind einige der wichtigsten Features von Zoom:

1. Zoom Phone und Zoom Team Chat

über Zoom

Benötigen Sie schnell Input von einem Kollegen? Schicken Sie eine Nachricht im Zoom Team Chat oder nutzen Sie Zoom Phone!

Mit Zoom können Sie auch Warteräume aktivieren, um die Teilnehmer an bevorstehenden Meetings zu verwalten. Dieses Feature ist besonders nützlich für spontane Brainstorming-Sitzungen, zur Klärung von Fragen oder um zeitnah Feedback einzuholen.

über Zoom

Das Beste daran? Mit dem Zoom AI Companion können Sie Chat-Antworten mit Ihrem bevorzugten Tonfall und Ihrer bevorzugten Länge basierend auf Ihren Vorgaben erstellen. Ob Sie schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen geben oder einheitliche Kommunikationsstandards einhalten möchten – dieses Feature hilft Ihnen, schneller zu arbeiten und professioneller zu klingen, insbesondere wenn Sie schnell antworten und sicherstellen müssen, dass jede Antwort persönlich wirkt.

2. Marktplatz

Der Marketplace von Zoom bietet Integrationen. Sie können Zoom-Meetings über Calendly planen, Dateien aus Google Drive direkt in Zoom freigeben und vieles mehr! Es spielt keine Rolle, ob Sie alleine, in einem kleinen Team oder für ein großes Unternehmen arbeiten. Mit all diesen verschiedenen Tools, die für die Integration verfügbar sind, können Sie Ihre bevorzugten Workflows weiterhin verwenden, auch wenn Sie Ihrem Setup weitere Tools hinzufügen.

3. Whiteboard

über Zoom

Mit Zoom Whiteboard können Sie Ideen visuell brainstormen. So können Sie ganz einfach an einem Projekt zusammenarbeiten und Pläne in Echtzeit skizzieren. Wenn Sie beispielsweise ein virtuelles Meeting mit Ihrem Team leiten, können Sie ganz einfach Ideen notieren, Diagramme zeichnen und Projekt-Schritte planen, genau wie in einem echten Besprechungsraum.

Dieses Tool eignet sich hervorragend für Brainstorming-Sitzungen, die Planung von Meetings oder die Überprüfung von Entwürfen, da es alle aktiv einbezieht und dabei hilft, Ideen zu generieren. Es ist perfekt für Remote-Teams, verteilte Zusammenarbeit und virtuelle Workshops, bei denen es wichtig ist, Ideen visuell freizugeben.

Preise für Zoom

Kostenlose Version

Pro : 14,99 $/Monat pro Benutzer

Business : 21,99 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: Preise auf Anfrage

Slack vs. Zoom: Features im Vergleich

Unabhängig davon, wo Sie arbeiten und wie Ihr Team aussieht, bleiben Sie mit Zoom und Slack in Verbindung und produktiv.

Hier finden Sie eine kurze Vergleichstabelle, um die wichtigsten Unterschiede zu verstehen.

Feature Slack Zoom Chatten Ja Ja Dateien freigeben Ja Ja Audio- und Video-Zusammenarbeit Ja Ja Integrationsmöglichkeiten Ja Ja KI-Funktionen Ja Ja Whiteboard Nein Ja Workflow-Builder Ja Nein Bildschirmaufzeichnung Ja Ja Personalisierung von Meetings Nein Ja Notizen Ja Ja Features für Sicherheit Ja Ja

Slack ist wie Ihr virtuelles Büro, in dem Sie mit Kollegen asynchron oder in Echtzeit chatten und Dateien reibungslos austauschen können. Zoom ist Ihr Tool für persönliche Chats und Video-Meetings mit praktischen Features wie dem Zoom-Team-Chat und Zoom Phone. Beide vereinfachen die Teamarbeit und Zusammenarbeit – Slack mit seinen anpassbaren Kanälen und Zoom mit seinen Whiteboards.

Vergleichen wir nun Slack und Zoom im Detail, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert.

1. Chat-Features

Slack

Als eines der besten Tools für Online-Meetings ermöglicht Slack Gruppenchats zu bestimmten Themen oder Teams über "Kanäle", egal ob es um Verkaufsgespräche, Unternehmensneuigkeiten oder Kundensupport geht

Tauschen Sie Nachrichten, Tools und Dateien innerhalb der Slack-Chat-Kanäle frei aus

Es gibt zwei Arten von Kanälen: öffentliche Kanäle, die für alle im gesamten Unternehmen zugänglich sind, und private Kanäle, die nur auf Einladung zugänglich sind

Über Slack Connect können Sie auch mit externen Partnern in Verbindung treten. So haben Sie direkt aus Ihrem Workspace heraus sofortigen Zugriff auf Agenturen, Clients und Anbieter

Die Vorteile? Es werden Informationssilos beseitigt und sichergestellt, dass alle jederzeit Zugriff auf alle relevanten Informationen haben. Die Kommunikation im Team wird einfacher. Und wenn neue Mitarbeiter an Meetings teilnehmen, sind sie von Anfang an auf dem Laufenden. Außerdem können Sie dank gespeicherter Chats jederzeit vergangene Diskussionen nachschlagen, um weitere Einblicke zu gewinnen.

Zoom

Das Feature "Zoom Team-Chat" hilft Ihnen bei der Kommunikation, wenn Sie keine Sprach- oder Videofunktion benötigen.

Es lässt sich in dieselbe App integrieren, die auch für virtuelle Meetings verwendet wird

Sie finden den Zoom Team Chat sowohl auf Mobilgeräten als auch auf Desktops

Wie Slack ermöglicht auch Zoom Team Chat öffentliche oder private Kanäle. Allerdings nicht mehr als 10.000 Mitglieder

Sie möchten Features zum Freigeben von Videos? Kein Problem, Sie können mehr als nur Videos senden. Senden Sie Nachrichten mit Audio, sogar GIFs oder jeden anderen Dateityp im Zoom Team-Chat

nachrichten als "Favoriten" markieren oder anheften, persönliche Dateien organisieren und Erinnerungen festlegen

Sie können auch Erinnerungen festlegen, Chats archivieren und sogar Nachrichten bearbeiten oder löschen, nachdem Sie sie im Zoom-Team-Chat gesendet haben

Endgültiges Urteil

Zoom und Slack bieten beide großartige Features für den Team-Chat. Aber Slack bietet einige zusätzliche Vorteile, wie Slack Connect und keine Limits für Benutzer, im Gegensatz zu Zoom. 🙌

2. Audio- und Video-Zusammenarbeit

Slack

Huddles und Clips sind die erste Wahl von Slack für Audio-Kommunikation und Videokonferenzen. So helfen Huddles:

Mit Huddles kann Ihr Team chatten oder sich mit externen Personen verbinden. Treten Sie einfach einem Slack-Kanal bei oder senden Sie eine Direktnachricht, um gemeinsam an Videokonferenzen zu arbeiten

Jeder im Channel oder in der Direktnachricht kann jederzeit an einer Videokonferenz teilnehmen oder diese verlassen

Teilen Sie Ihren Bildschirm, zeichnen Sie darauf und veröffentlichen Sie sogar Live-Untertitel während Videokonferenzen. Es eignet sich perfekt für spontane Besprechungen im Büro, Brainstorming-Sitzungen oder einfach nur zum Entspannen

Kommen wir nun zu Clips. Das bietet diese Funktion:

Erstellen Sie schnell Audio- und Videos, wenn Sie ein Update freigeben müssen. Sie können auch Bildschirme aufzeichnen

Sie müssen sich nicht beeilen oder ein Meeting planen, sondern können einfach aufzeichnen und freigeben, wann immer es Ihnen passt. Ob Sie Ihr neuestes Projekt vorstellen, eine Demo durchgehen oder Tipps geben möchten

Sehen Sie sich diese Clips an, wann immer es Ihnen am besten passt. Dank der Transkripte aller Clips können Sie ganz einfach suchen und finden, was Sie brauchen

Möchten Sie Dinge beschleunigen, verlangsamen oder einfach nur die Untertitel mitlesen? Mit Clips ist das ganz einfach

Zoom

Auf der anderen Seite bietet Zoom Meeting Folgendes:

Bringen Sie erstklassige HD-Audio- und Videoqualität in die Tabelle

Hosten Sie bis zu 1000 Benutzer, davon 49 direkt auf Ihrem Bildschirm

Arbeiten Sie mit integrierten Tools zusammen. Bildschirmfreigabe und sogar gemeinsames Kritzeln in Echtzeit sind möglich

Nutzen Sie Engagement-Tools wie kreative Filter, Reaktions-Emojis und sogar Umfragen und Handzeichen

Erinnern Sie sich mit Meeting-Aufzeichnungen und durchsuchbaren Transkripten an vergangene Momente

Planen Sie Meetings direkt über Links zu Outlook, Gmail oder iCalendar

Das ist noch nicht alles! Mit Zoom Whiteboards können Sie während Ihrer Zoom-Meetings in Echtzeit gemeinsam Brainstorming betreiben. Mit Zoom Events können Sie alles von der Registrierung bis zum Branding einrichten und Tickets einfach verwalten. Mit Zoom Spaces können Sie Ihren Workspace anpassen und sogar intelligente Kiosks erhalten.

Endgültiges Urteil

Zoom eignet sich besser für seriöse, formelle Videoanrufe. Es deckt alle denkbaren formellen Situationen ab. Slack ist hingegen lockerer.

Außerdem erhalten Benutzer von Zoom viel mehr Video-Optionen als Benutzer von Slack. 👀

3. Integrationen

Sowohl Slack als auch Zoom vereinfachen Ihre Workflows mit zahlreichen integrierten Apps.

Slack

Slack lässt sich mit Ihren bevorzugten Tools integrieren, sodass Sie nichts verpassen. Sie können einige der besten Slack-Integrationen nutzen, darunter Meeting-Tools wie Cisco Webex und MS Teams oder CRM-Tools wie Salesforce, Zoho und HubSpot. Es lässt sich sogar mit Zoom integrieren!

Zoom

Zoom steht dem in nichts nach. Mit nur wenigen Klicks können Sie Zoom in Ihre bevorzugten Apps wie Google Workspace, MS Teams oder Zapier integrieren.

Endgültiges Urteil

Mit Slack und Zoom können Sie bequem mit Ihren bevorzugten Apps arbeiten. 🛠️

Slack vs. Zoom auf Reddit

Wir haben Reddit durchforstet, um herauszufinden, was die Leute über Slack und Zoom denken.

Viele Menschen sind der Meinung, dass Zoom über bessere erweiterte Features verfügt.

Ich habe gerade meinen Job gewechselt und arbeite nun in einer Slack-Umgebung. Zoom ist für Unterhaltungen 100 Mal besser. Das Beste an Zoom ist, dass Nachrichten von Einzelpersonen oder Gruppen orange blinken und an den Anfang der Liste verschoben werden. So werden Sie sofort darauf aufmerksam. DAS ist ein gutes Design.

Ich habe gerade meinen Job gewechselt und arbeite nun in einer Slack-Umgebung. Zoom ist für Unterhaltungen 100 Mal besser. Das Beste an Zoom ist, dass Nachrichten von Einzelpersonen oder Gruppen orange blinken und an den Anfang der Liste verschoben werden. So werden Sie sofort darauf aufmerksam. DAS ist gutes Design.

Andere Reddit-Benutzer sagen, dass Slack mit seinem Feature "Erwähnen" die Nase vorn hat:

Slack hat eine "Erwähnungen"-Ansicht, in der Sie alle Nachrichten sehen können, die Sie oder "alle" in einem Kanal mit einem Tag versehen haben. So können Sie ganz einfach sehen, was für Sie in Slack wichtig und relevant ist. Das vermisse ich bei Zoom.

Slack hat eine "Erwähnungen"-Ansicht, in der Sie alle Nachrichten sehen können, die Sie oder "alle" in einem Kanal taggen. So können Sie ganz einfach sehen, was für Sie in Slack wichtig und relevant ist. Das vermisse ich in Zoom.

Ein Reddit-Benutzer hat speziell die Thread-Features beider Plattformen verglichen:

Versuchen Sie auch, eine Unterhaltung zu einem Thema in einem Zoom-Thread zu führen, der im Kanalfenster angezeigt wird, weil andere Nachrichten gepostet wurden. Sie müssen im Kanal nach oben scrollen, um diesen Thread zu erreichen und ihn zu öffnen. Auch hier hat Slack mit der "Threads"-Ansicht einen Vorteil, da alle Threads, an denen Sie teilgenommen haben, in derselben Ansicht angezeigt werden, sodass Sie entweder direkt dort antworten oder den Thread öffnen können.

Versuchen Sie auch einmal, eine Unterhaltung zu einem Thema in einem Zoom-Thread zu führen, der im Kanalfenster angezeigt wird, weil andere Nachrichten gepostet wurden. Sie müssen im Kanal nach oben scrollen, um diesen Thread zu erreichen und ihn zu öffnen. Auch hier hat Slack mit der "Threads"-Ansicht einen Vorteil, da alle Threads, an denen Sie teilgenommen haben, in derselben Ansicht angezeigt werden, sodass Sie entweder direkt dort antworten oder den Thread öffnen können.

Kein Tool ist objektiv besser als das andere – es kommt ganz darauf an, wie Sie arbeiten möchten.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Slack und Zoom

Wenn Sie nach einer Möglichkeit zur Zusammenarbeit suchen, stellen wir Ihnen ein Tool vor, das das Beste aus Slack und Zoom vereint: ClickUp! Von Team-Chat über integrierte Tools für die Zusammenarbeit bis hin zu Bildschirmaufzeichnung – ClickUp bietet alles, was Sie brauchen, um mit Ihrem Team Großes zu erreichen.

Angenommen, Sie arbeiten an einem Gruppenprojekt, aber alle befinden sich an unterschiedlichen Orten. Verwenden Sie den Chat von ClickUp, um Ihrem Team Text-Updates zu Aufgaben zu senden. Mit den Whiteboards von ClickUp können Sie gemeinsam Ideen zeichnen oder notieren, wie auf einem physischen Board, ohne dass Sie sich im selben Raum befinden müssen. 🤩

ClickUp ist wie ein virtueller Meetingraum, in dem jeder seine Gedanken teilen kann. Wenn Sie also nach Alternativen zu Slack oder Zoom für Chats oder Brainstorming suchen, macht ClickUp die Dinge einfach und hilft Ihrem Team, besser zusammenzuarbeiten.

1. ClickUp Chat-Ansicht

Bringen Sie die Teamkommunikation mit ClickUp Chat unter ein Dach

Mit der Chat-Ansicht von ClickUp müssen Sie nicht mehr mehrere verschiedene Tools für die Teamkommunikation verwenden. Sie können:

Chatten Sie mit Ihrem Team, geben Sie Updates weiter und verknüpfen Sie sogar Ressourcen direkt in Aufgaben

Mit @mentions jeden taggen und Kommentare zu Aufgaben zuweisen

Fügen Sie Webseiten, Videos und alles andere, was Sie benötigen, direkt in die Unterhaltung ein. Beachten Sie, dass ClickUp Clips anbietet, einen kostenlosen Bildschirmrekorder ohne Wasserzeichen

Und das Beste daran: Sie müssen sich nicht um die Details kümmern, denn alles ist übersichtlich gruppiert und leicht zugänglich

Verbessern Sie Ihre Nachrichten mit Code-Blöcken, Listen und Bannern, wenn Sie Ihre Aussage klar und deutlich machen möchten

Sparen Sie Zeit mit /Slash-Befehl-Verknüpfungen für die Formatierung

Passen Sie Ihre Chat-Ansicht an Ihre Bedürfnisse an und behalten Sie verschiedene Projekte oder Teams ganz einfach im Blick

Kontrollieren Sie, wer was sieht, und bleiben Sie mit Benachrichtigungen auf dem Laufenden, ohne sich um den Datenschutz sorgen zu müssen

Ihre Daten auf ClickUp sind dank fortschrittlicher Sicherheitsmaßnahmen wie AES-256-Datenverschlüsselung und Multi-Faktor-Authentifizierung sicher

2. Live-Zusammenarbeit in ClickUp erkennen

Die Feature "Zusammenarbeit erkennen" von ClickUp ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit! Sie wissen sofort, wenn ein Kollege eine Aufgabe überprüft oder einen Kommentar hinterlässt. Außerdem können Sie sehen, wer gerade an der Beschreibung einer Aufgabe arbeitet.

Arbeiten Sie mit ClickUp in Echtzeit zusammen, ohne sich gegenseitig zu behindern, dank der Live-Zusammenarbeitserkennung

Kein Warten mehr auf Updates – Sie erhalten sofort Feedback zu Statusänderungen, neuen Kommentaren und allen anderen Vorgängen im Zusammenhang mit der Aufgabe.

3. ClickUp Whiteboards

Von der Ideenfindung für Features bis hin zur Einführung vollwertiger Workflows – mit ClickUp Whiteboards können Sie alles gemeinsam bearbeiten

Mit den Whiteboards von ClickUp verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in konkrete Pläne. Selbst wenn Ihr Team verstreut ist, bleiben Sie synchronisiert!

Sie können Notizen hinzufügen und Ideen an einem Ort skizzieren. Außerdem können Sie Ideen schnell in Aufgaben umwandeln. Verbinden Sie Aufgaben, Dateien und Dokumente miteinander, um Ihrer Arbeit einen klaren Kontext zu geben.

Brauchen Sie mehr Flair? Fügen Sie Haftnotizen, Bilder oder Weblinks hinzu. Und das Beste daran? Sie müssen kein Experte oder Künstler sein, um damit zu arbeiten, denn die Tools sind einfach zu bedienen. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag & Drop, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken!

4. ClickUp-Integrationen

ClickUp verbindet Sie kostenlos mit über 1000 Tools! Denken Sie an GitHub, GitLab, Google Kalender, Webhooks, HubSpot, Everhour, Harvest, Google Drive, Dropbox, Outlook, Microsoft-Anwendungen wie MS Teams, Microsoft 365 und Outlook sowie Dutzende weiterer Apps von Drittanbietern.

Und das Beste daran? ClickUp lässt sich nahtlos mit Slack und Zoom integrieren!

Wenn Sie bisher andere Tools für die Zusammenarbeit wie Asana, Trello, Jira oder Basecamp verwendet haben, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen! ClickUp ermöglicht einen reibungslosen Übergang: Mit nur wenigen Klicks sind Sie startklar. 🙌

5. Vorlage für den Kommunikationsplan von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Verwenden Sie die Vorlage für einen Kommunikationsplan von ClickUp, um die interne und externe Kommunikation in Ihrem Unternehmen zu verbessern

Stellen Sie sich das Chaos eines Projekts vor, in dem alle nach den neuesten Infos suchen. Die Vorlage für einen Kommunikationsplan von ClickUp beseitigt dieses Problem. Sie ist Ihr zentraler hub, um alle auf dem gleichen Stand zu halten.

Verwenden Sie die Vorlage, um:

Skizzieren Sie den Zweck Ihres Projekts, die Zielgruppe und die gewünschten Ergebnisse. Damit legen Sie die Leitlinien für das gesamte Team fest

Weisen Sie Aufgaben und Kommunikationskanäle eindeutig einer Eigentümerschaft zu. Keine Schuldzuweisungen oder Unklarheiten mehr darüber, wer für was verantwortlich ist

Identifizieren Sie die beste Kommunikationsmethode für jede Zielgruppe – wöchentliche Team-Meetings, Slack-Kanäle für schnelle Updates oder spezielle Dokumente in der Wissensdatenbank

Sorgen Sie für Transparenz durch Nachverfolgung von Fortschritten und Berichterstellung

ClickUp: Die Lösung für die Debatte "Slack vs. Zoom"

Die Wahl zwischen Slack und Zoom hängt davon ab, was Sie benötigen. Wenn Sie eine nahtlose Teamkommunikation mit Features wie dem Freigeben von Dokumenten, Echtzeit-Messaging und Kanalorganisation wünschen, ist Slack möglicherweise die richtige Wahl für Sie. Wenn Sie jedoch den Schwerpunkt auf virtuelle Meetings, Webinare und Videokonferenzen legen, könnte Zoom genau das Richtige für Sie sein.

Ob Sie die Zusammenarbeit über Slack oder virtuelle Meetings über Zoom bevorzugen, ClickUp bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten und stellt Ihnen großartige Features zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern und eine erstklassige Kommunikation gewährleisten können.

Steigen Sie ein und melden Sie sich bei ClickUp an, um kostenlose großartige Features für die Zusammenarbeit zu erhalten! 🤩