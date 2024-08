Wie man mit Sora AI Text-zu-Video-Inhalte erstellt

Anmerkung: Sora AI ist noch nicht für die breite Öffentlichkeit freigegeben. Derzeit bietet Open AI einer ausgewählten Gruppe von Künstlern, Designern und Filmemachern Zugang, um das Tool zu testen.

Das grundlegende Versprechen der generativen KI-Technologie besteht in der Fähigkeit, als Reaktion auf Benutzeranweisungen etwas Neues zu schaffen. Tools wie ChatGPT, Googles Gemini, Microsoft Copilot usw. sind KI-Textgeneratoren .

DALL-E und Midjourney erzeugen Bilder als Reaktion auf Text. Sora von Open AI verspricht, aus Textanweisungen realistische Videos zu erstellen. Es ist eine der wenigen KI-Lösungen, die Text in Videos umwandeln und stößt bei Kreativen auf großes Interesse.

Schauen wir uns an, wie es funktioniert und wie Sie es für Ihre Videoinhalte nutzen können.

Was ist Sora AI?

Sora AI ist ein generatives KI-Tool, das realistische Videos auf der Grundlage von Texteingaben/Prompts erstellt. Es wurde von Open AI entwickelt und kann Figuren, Tiere, Landschaften, Perspektiven, Stop-Motion-Bilder usw. auf der Grundlage der vom Benutzer eingegebenen Textbeschreibung erstellen.

Screengrab vom Demonstrationsvideo auf openai.com/sora

Wie funktioniert Sora: Die Wissenschaft hinter der KI

Wie AI-Schreibwerkzeuge (ChatGPT) und Bilderzeugungstools (DALL-E) erstellt Sora Videos anstelle von Text/Bildern.

Das KI-Modell von Sora wird auf Videos mit Alt-Text trainiert, der erklärt, was in dem Video passiert. Auf dieser Grundlage assoziiert Sora Wörter mit Bildern, die es dann verwendet, um Videos nach Aufforderungen zu erstellen. Einige der wichtigsten Funktionen von Sora AI sind die folgenden

Die wichtigsten Funktionen von Sora AI

Sora, benannt nach dem japanischen Wort für Himmel, soll über ein grenzenloses kreatives Potenzial verfügen. Einige der Fähigkeiten von Sora sind:

1. Text-zu-Video

Im Grunde ist Sora ein Werkzeug zur Erstellung von KI-Inhalten , das eine Eingabe in Form von wenigen Wörtern entgegennimmt und Videos als Ausgabe erstellt.

Sie könnten sagen: "Zeigen Sie eine fliegende Untertasse, die mittags über der Freiheitsstatue kreist", und das Video wird fast augenblicklich erstellt.

2. Hohe Auflösung

Sora kann hochauflösende Videos mit bestimmten Arten von Bewegungen, Motiven und Hintergründen erstellen.

3. Eine Minute lang

Derzeit ist Sora ein KI-Inhaltsgenerator für Videos mit einer Länge von bis zu einer Minute.

4. Mehrere Aufnahmen in einem einzigen Video

Sora AI kann eine Geschichte erzählen oder ein fesselndes Video erstellen, das mehrere Aufnahmen enthält, z. B. Vergrößerungen, Schwenks, Nahaufnahmen usw., die einen einheitlichen Stil und Charakter haben.

Sora AI Preise

Sora AI ist noch nicht öffentlich freigegeben worden. Wir werden Sie über die Preise informieren, sobald wir mehr wissen.

Wie man Sora AI benutzt

Als Allgemeinheit können Sie Sora AI nicht verwenden, da es noch nicht veröffentlicht wurde. Derzeit gibt Open AI einer ausgewählten Gruppe von Künstlern, Designern und Filmemachern Zugang, um das Tool zu testen.

Sie können jedoch eine umfassenden Bericht über die Funktionsweise von Sora lesen auf ihrer Website. Er enthält eine Reihe von technischen Aspekten, wie z. B.:

Verwendung von LLMs und visuellen Daten

Dauer, Auflösungen und Seitenverhältnisse

Rahmung und Komposition

Fähigkeit zur Eingabe von Bildern und Videos (sowie von Text)

3D-Simulationsmöglichkeiten

Mögliche Anwendungen von Sora und Anwendungsfälle

Generative KI hat immense Möglichkeiten in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen geschaffen und die Produktion von Inhalten exponentiell beschleunigt. Sora AI würde dem in nichts nachstehen. Einige der Anwendungsfälle, die derzeit erforscht werden, sind:

Produktdemos und Werbung

Marken können Produktdemonstrationen und Werbevideos zu einem Bruchteil der Kosten und des Zeitaufwands erstellen, die heute erforderlich sind. Filmemacher können das KI-Modell mit ihren Spielfilmen füttern und fantasievolle Filmtrailer mit Schlüsselelementen erstellen.

Soziale Videos

Instagram-Influencer und Kreativprofis können in großem Umfang hochwertige Videos für Werbe- und Unterhaltungszwecke erstellen.

Filme

Kinofilme, insbesondere Fantasy- oder historische Spielfilme, können so schnell zum Leben erweckt werden, wie man es sich vorstellt.

Prototyping

Filmemacher und bildende Künstler können ehrgeizige Projekte vorstellen, indem sie kurze KI-generierte Videoprototypen erstellen. Diese Technik lässt sich auch auf Prototypen für Customer Journeys, Online-Schulungen, architektonisches Design usw. anwenden.

Angesichts der sich abzeichnenden Reife von Sora AI sind die oben genannten Punkte nur der Anfang. Das Potenzial eines Text-to-Video-Tools wie Sora AI kann die Videoproduktion erheblich beschleunigen und erweitern.

Vorteile der Verwendung von Sora AI

Sora AI macht die Videoproduktion möglich, die bisher viel Zeit, Energie und Investitionen erfordert hat. Einige der größten Vorteile von Tools wie Sora AI für die Erstellung von Videos sind:

Geschwindigkeit: Sora AI kann kurze Videos in wenigen Minuten erstellen, was sonst mindestens ein paar Wochen dauern würde.

Maßstab: Die Sora-KI kann Dutzende von Videos erstellen, ohne dass es wie bei der textbasierten KI Einschränkungen hinsichtlich der Fähigkeiten oder der Zeit gibt absatzgeneratoren die Inhalte in Minutenschnelle erstellen können.

Flexibilität: Das Tool kann Aufnahmen in Weitwinkel-, Nah-, Vertikal-, Horizontal- und verschiedenen anderen Formaten erstellen, für die sonst mehrere Ausrüstungsgegenstände und Wiederholungen erforderlich sind. Sie können auch bestehende Videos ohne zusätzlichen Produktionsaufwand erweitern.

Nachbearbeitung: Bei der Erstellung von Videos mit Sora AI ist es einfacher, Fehler zu korrigieren oder Teile des Videos zu wiederholen, bis ein zufriedenstellendes Niveau erreicht ist und die visuelle Qualität erhalten bleibt.

Vorstellung: Sora AI ermöglicht es Ihnen, das Unmögliche zu visualisieren, indem Sie fantasievolle Szenen und Figuren aus der Fantasie erschaffen. Es ist auch eine großartige AI-Tool für Präsentationen und ermöglicht Kreativität und Engagement für das, was früher alltäglich war.

Screengrab eines "kleinen, runden, flauschigen Wesens mit großen, ausdrucksstarken Augen" aus dem Video openai.com/sora

Häufige Schmerzpunkte der Sora-KI-Benutzer

Der größte Kritikpunkt an der Sora-KI ist, dass sie noch nicht für die Öffentlichkeit verfügbar ist. Darüber hinaus hat das Modell mehrere Schwachstellen, wie z. B.:

Unfähigkeit, die Physik einer komplexen Szene zu simulieren

Darstellung von Kausalität

Erkennen von räumlichen Details

Irreführende Inhalte in KI-generierten Videos

Sora AI-Bewertungen auf Reddit

Während die Öffentlichkeit auf die Markteinführung von Sora AI wartet, hatten einige Fachleute bereits die Gelegenheit, damit zu spielen. Hier sind einige Bewertungen von Reddit.

Ein Beispiel für die Grenzen der Fähigkeit von Sora, originelle Inhalte zu erstellen, ist Reddit-Benutzer sagt "Ein Cartoon-Känguru tanzt in der Disco. Man kann deutlich erkennen, dass es sich um eine Aufnahme aus einem Film handelt. Der Tanz ist kein Zufall (nichts ist Zufall); es ist der genaue Tanz oder ein sehr ähnlicher Tanz aus einer bestimmten Aufnahme.

Das Gleiche passiert mit jedem einzelnen Videobeispiel, das dort gezeigt wird. Man könnte meinen, es handele sich um ein originell generiertes Video, aber es ist nur überblendetes Material. Man kann nicht über das Filmmaterial hinausgehen, das man für das Training verwendet hat. Niemals."

Wo wir gerade bei der Qualität des Films sind, Air Head von schüchternen Kindern , a Reddit-Benutzer sagt , "Absolut unglaublich. Ich bin erst halb durch, aber das ist es, was sie mit einer richtigen Störung meinen.

Dieses Kaliber an Qualität, mit einem so geringen Schwierigkeitsgrad zu produzieren, wird es so vielen unerzählten Geschichten ermöglichen, das Licht der Welt zu erreichen. Ich bin zuversichtlich."

Auch wenn die Hoffnung aufkeimt, haben normale Nutzer noch keinen Zugang zu Sora AI. In der Zwischenzeit gibt es also ein paar Alternativen.

Sora hat zwar am meisten Aufsehen erregt, ist aber nicht das einzige Text-in-Video-Tool, das heute verfügbar ist. Meta's Make-A-Video und Google's Lumiere befinden sich in verschiedenen Entwicklungsstadien.

Synthesia ist eine Software zur Erstellung von KI-Videos, die Sie sofort verwenden können. Sie kann zwar nur Videos mit KI-Avataren und Voiceover erstellen, ermöglicht aber eine skalierbare und schnelle Erstellung von Videos für Demos, Verkaufsgespräche, Schulungsvideos usw.

Mehrere Tools nutzen KI-Funktionen zur Unterstützung der Videoerstellung und des Zugriffs.

ClickUp Gehirn ist ein leistungsfähigesKI-Transkriptionswerkzeug für bestehende Videos, Meetings, Webinare und mehr

ClickUp Clips ermöglicht es Ihnen, mühelos Bildschirmaufnahmen zu erstellen und weiterzugeben

Mit ClickUp können Sie für nur 5 $ pro Monat auf eine breite Palette von Projektmanagement- und KI-Funktionen zugreifen.

