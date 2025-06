Wie man Nähe-Voreingenommenheit am Arbeitsplatz vermeidet

Wir alle neigen dazu, unbewusste Vorurteile zu haben, die unser Verhalten im Privatleben und sogar am Arbeitsplatz beeinflussen. Die Nähe-Voreingenommenheit ist eines davon.

Seien wir ehrlich: Selbst mit den besten Absichten sind wir manchmal an unserem Arbeitsplatz nicht so fair, wie wir es gerne wären. Nähe-Voreingenommenheit kann sich unbemerkt einschleichen – insbesondere, wenn wir remote oder in hybriden Teams arbeiten.

Aber was ist Nähe-Voreingenommenheit überhaupt und wie können wir sie am Arbeitsplatz vermeiden? Lassen Sie uns etwas tiefer in die Materie einsteigen.

Was ist eine Nähe-Voreingenommenheit?

Proximity Bias ist die menschliche Tendenz, Menschen oder Dinge zu bevorzugen, die uns physisch nahe stehen. Es ist, als würde unser Gehirn Favoriten spielen. Wir bauen stärkere Verbindungen zu Menschen auf, die wir oft im Büro sehen.

Proximity Bias am Arbeitsplatz äußert sich auf verschiedene Weise: bevorzugte Behandlung, flexiblere Arbeitsbedingungen, häufige Anerkennung und Beförderungen sowie besserer Zugang zu Projekten und Entwicklungsmöglichkeiten für Mitglieder des Teams im Büro.

Dies führt zu erheblichen Ungleichheiten in der Wahrnehmung und Behandlung von Remote-Mitarbeitern, was zu Unzufriedenheit und einer verminderten Produktivität des Teams führt. Außerdem erschwert es die Mitarbeiterbindung.

Proximity Bias verstehen

Proximity Bias ist wie ein Lehrer, der immer die Schüler in der ersten Zeile aufruft, die er am besten sieht und mit denen er am meisten interagiert. Aber warum? Ganz einfach: Vertrautheit schafft ein Gefühl von Vertrauen und Komfort und beeinflusst, wie wir Menschen am Arbeitsplatz wahrnehmen.

Das ist die Art und Weise, wie unser Gehirn Abkürzungen nimmt. Wir fühlen uns natürlich wohler und vertrauen eher Menschen in unserer Nähe, denen wir öfter sehen und mit denen wir häufiger interagieren. Dieses Wohlgefühl kann sich unfairerweise in besseren Chancen, Beförderungen oder sogar positiverer Aufmerksamkeit für diejenigen in diesem "inneren Kreis" niederschlagen als für diejenigen, die remote arbeiten.

Remote-Mitarbeiter werden möglicherweise bei Beförderungen, spannenden Projekten oder Anerkennungen übersehen, einfach weil sie weniger sichtbar sind als ihre Kollegen im Büro. Wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Beiträge weniger anerkannt werden, kann dies die Produktivität und Innovation hemmen. Das Gefühl, aufgrund von Nähe-Voreingenommenheit unterbewertet zu sein, kann zu Desinteresse, Ressentiments und verminderter Motivation bei Remote-Mitarbeitern führen.

Proximity Bias: Beziehung zu Attribution (Psychologie) und kognitiven Verzerrungen

Attributionsverzerrung (Psychologie)

Die Attributionstheorie erklärt, wie wir unser eigenes Verhalten und das anderer rechtfertigen. Ein Beispiel: Sie führen den Erfolg oder die höheren Bewertungen von Mitarbeitern im Büro auf deren Arbeitsmoral oder ihr Engagement für die Unternehmenskultur zurück und übersehen dabei ähnliche Leistungen von Remote-Mitarbeitern.

Kognitive Vorurteile

Kognitive Vorurteile sind Tendenzen, auf eine Weise zu denken, die zu Fehleinschätzungen oder unlogischen Schlussfolgerungen führen kann. Stellen Sie sich diese als optische Täuschungen für unser Gehirn vor, die unsere Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen verzerren. In diesem Fall lautet die Täuschung "vertraut = gut", was zu unfairen Vorteilen für diejenigen führen kann, die wir häufiger sehen.

Beispiele und Szenarien aus dem realen Leben, in denen Nähe-Voreingenommenheit zum Tragen kommt

Leistungsbeurteilungen: Ein Vorgesetzter könnte einem Mitarbeiter vor Ort unbeabsichtigt eine glänzende Beurteilung geben, während ein Remote-Mitarbeiter, der bei der Remote-Arbeit ebenso gute Arbeit leistet, eine Standardbewertung erhält

Projektaufgaben: Spannende neue Projekte scheinen immer an einen Mitarbeiter im Büro zu gehen, der kurz am Schreibtisch des Vorgesetzten vorbeischaut, um zu chatten

Mentoring: Informelles Mentoring kann leicht zu Instanzen von Nähe-Voreingenommenheit werden, bei denen die Mitarbeiter, die mit dem Chef Kaffee trinken, auch mehr Karrierechancen, Ratschläge und Unterstützung erhalten

Teambildung: Selbst unterhaltsame Ereignisse können davon betroffen sein! Diejenigen, die vor Ort arbeiten, können aufgrund des gleichen Zugangs zu zwanglosen Chats in der Mittagspause, die Remote-Mitarbeitern verwehrt bleiben, engere Beziehungen zu ihren Kollegen und Mitarbeitern aufbauen

Proximity Bias vs. Verfügbarkeitsverzerrung: Erklärung und Unterscheidung

Stellen Sie sich Nähe-Voreingenommenheit als einen unsichtbaren "Club der Coolen" vor. Die Mitglieder dieses Clubs stehen den Entscheidungsträgern (dem Chef, dem Projektleiter usw.) physisch nahe. Sie erhalten tendenziell mehr Aufmerksamkeit, bessere Chancen und allgemeine Bevorzugung, auch wenn sie diese vielleicht nicht verdienen.

Proximity Bias wird jedoch oft mit Verfügbarkeitsverzerrung verwechselt, die zwar ähnlich ist, aber nicht ganz dasselbe bedeutet.

Was ist Verfügbarkeitsverzerrung?

Verfügbarkeitsverzerrung ist wie eine Obsession unseres Gehirns für das Neueste und Glänzendste. Dabei treffen wir Entscheidungen auf der Grundlage dessen, woran wir uns am leichtesten erinnern, und nicht unbedingt auf der Grundlage dessen, was am genauesten oder wichtigsten ist. Wenn also ein Kollege kurz vor seiner Beurteilung einen Fehler macht, könnte dies die objektive Bilanz all der guten Arbeit überschatten, die er im Laufe des Jahres geleistet hat.

Sowohl Proximity Bias als auch Availability Bias führen zu Ungerechtigkeit, haben jedoch unterschiedliche Auswirkungen: Proximity Bias: Es geht darum, wer in Ihrer Nähe ist. Mitarbeiter, die viel Zeit im Büro verbringen, haben mehr Kontakt zu Entscheidungsträgern und erhalten möglicherweise Chancen, auch wenn sie nicht die qualifiziertesten Kandidaten sind

Verfügbarkeitsverzerrung: Es geht darum, woran Sie sich erinnern. Ein großer Erfolg oder ein einziger Fehler kann in unserem Kopf eine größere Rolle spielen als die konstant gute Arbeit einer Person

Proximity Bias abmildern

Zu verstehen, wie man Nähe-Voreingenommenheit am Arbeitsplatz vermeiden kann, ist wie ein Superhelden-Training für den Kampf gegen Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz! Gerade jetzt, in Zeiten hybrider und Remote-Arbeitsumgebungen, brauchen wir spezielle Strategien, um Nähe-Voreingenommenheit gegenüber Remote-Mitarbeitern zu bekämpfen und sicherzustellen, dass alle eine faire Chance bekommen, unabhängig davon, wo sie arbeiten.

Hier sind einige konkrete Schritte, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können:

Schaffen Sie ein integrativeres Arbeitsumfeld

Inklusion ist das Gegenmittel gegen Nähe-Voreingenommenheit. So schaffen Sie ein inklusives Arbeitsumfeld und gehen gegen Nähe-Voreingenommenheit vor:

Mischen Sie es: Erwägen Sie die physische Anwesenheit bei vierteljährlichen Town Hall Meetings oder Teambuilding-Sitzungen, die für Remote-Mitarbeiter notwendig sind, sowie gelegentliche Remote-Arbeitstage für Mitarbeiter im Büro. Dies fördert die Inklusivität und Empathie für unterschiedliche Arbeitsstile

Fördern Sie virtuelle Treffen : Planen Sie Kaffeepausen oder virtuelle Mittagessen für Ihr Team, bei denen es darum geht, sich besser kennenzulernen, und nicht nur über die Arbeit zu sprechen

Fördern Sie Remote-Mitarbeiter: Würdigen Sie die Beiträge von Remote-Mitarbeitern öffentlich. Machen Sie ihre Erfolge für alle im Unternehmen sichtbar. Auf diese Weise erkennen Sie den Aufwand aller Mitarbeiter an und geben ihnen das Gefühl, geschätzt zu werden

Führen Sie ein objektives Leistungsmanagement und Belohnungssystem ein

Die Förderung von Fairness am Arbeitsplatz erfordert einen Plan! Hier kommen klare Metriken und die Nachverfolgung von Leistungen ins Spiel:

Setzen Sie klare Ziele: Bewerten Sie die Leistung Ihres Teams objektiv. "Gute Arbeit leisten" ist zu vage. Definieren Sie anhand von Leistungskennzahlen (KPIs) und Zielen und Schlüsselergebnissen (OKRs) konkret und messbar, wie Erfolg für jede Rolle aussieht

Alles nachverfolgen: Verwenden Sie Tools, um Leistungen zu protokollieren, unabhängig davon, wo jemand arbeitet. Dies hilft, Nähe-Bias am Arbeitsplatz zu vermeiden, wenn es um Beförderungen oder die Zuweisung von Projekten geht

Fördern Sie Transparenz bei Belohnungen: Erklären Sie, warum jemand einen Bonus, eine Belohnung oder eine Beförderung erhält! Verknüpfen Sie diese Belohnungen direkt mit den klar definierten Zielen, über die wir gesprochen haben, und ermutigen Sie alle Mitglieder des Teams, bessere Leistungen zu erbringen

Richtlinien und Strategien für Remote-Arbeit festlegen

Um Vor-Ort- und Remote-Mitarbeitern gleiche Bedingungen zu bieten, müssen wir unsere Denkweise ändern und einen Remote-First-Ansatz verfolgen. So können Sie das erreichen:

Meetings für alle: Legen Sie Verhaltensregeln für hybride Meetings fest (gute Audio-/Videoqualität, gleichberechtigte Teilnahme, keine Nebengespräche), priorisieren Sie Remote-Meetings und stellen Sie Aufzeichnungen/Zusammenfassungen für diejenigen bereit, die nicht live an den Sitzungen teilnehmen können

Dokumente sind Trumpf: Halten Sie Projektaktualisierungen, Notizen und wichtige Informationen schriftlich fest. So bleiben alle auf dem Laufenden

Asynchrone Kommunikation fördern: Verwenden Sie Tools, mit denen Mitarbeiter nach ihrem eigenen Zeitplan arbeiten können. Das ist Fairness in der Praxis, insbesondere über verschiedene Zeitzonen hinweg! Verwenden Sie Talentmanagement-Software, Plattformen zum Teilen von Dokumenten und Chat-Tools, die einen separaten Kanal für Projektdiskussionen bieten

Proaktive und integrative Kommunikationspraktiken entwickeln

Die Kommunikation mit Remote-Teammitgliedern und Mitarbeitern vor Ort ist der Schlüssel zur Vermeidung von Nähe-Voreingenommenheit. Wir müssen uns besonders bemühen, alle in den Entscheidungsprozess einzubeziehen:

Regelmäßige Check-ins durchführen: Halten Sie Remote-Mitglieder auf dem Laufenden, indem Sie Stand-up-Kanäle einrichten, in denen jedes Mitglied seine täglichen Aufgaben freigeben kann. Sie können auch wöchentliche oder monatliche Einzelgespräche mit Remote-Teammitgliedern planen, um die Arbeit zu besprechen, Feedback zu geben oder Ideen zu sammeln

Bitten Sie um Input: Sammeln Sie Ideen von allen mithilfe von Techniken wie Round-Robin (bei der jeder einmal an der Reihe ist). Fordern Sie auch ruhigere Mitglieder auf, ihre Beiträge freizugeben, und bieten Sie Möglichkeiten für schriftliche oder asynchrone Beiträge

Vermeiden Sie Kategorien: Vermeiden Sie Formulierungen wie "die Leute im Büro" oder "diese anderen Mitarbeiter", die sich auf den Speicherort beziehen

Wie man Nähe-Voreingenommenheit am Arbeitsplatz verhindert

Die Überwindung von Nähe-Voreingenommenheit erfordert konsequenten Aufwand. Glücklicherweise erleichtert die Technologie diese Aufgabe! Sehen wir uns einige Tools und Strategien speziell für Remote-/Hybrid-Teams an, mit denen sich Nähe-Voreingenommenheit am Arbeitsplatz vermeiden lässt:

Sofortige Updates: Verwenden Sie Verwenden Sie Projektmanagement-Tools wie ClickUp , um alle mit klaren Aufgabenverteilungen, Fristen und einer Aufzeichnung der Fortschritte auf dem Laufenden zu halten. Sie müssen sich nicht mehr darauf verlassen, wer zufällig im Büro war, als eine Entscheidung getroffen wurde

Echtzeitkommunikation: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Chat für Instant Messaging, kurze Besprechungen und zwanglose Check-ins. Es ahmt den "Mittagspausen-Chat" nach, ohne Remote-Mitarbeiter auszuschließen. Sie können Ressourcen hinzufügen, Aufgaben mit @Erwähnungen zuweisen, Updates und Projekte freigeben und eine Chat-Ansicht erstellen, um Aufgaben zu besprechen, während Sie daran arbeiten

Verwalten Sie die gesamte Projektkommunikation und alle Details an einem Ort mit der Chat-Ansicht von ClickUp

Videokonferenzen mit Engagement-Boostern: Gehen Sie über die grundlegenden Meeting-Prozesse hinaus , um das Engagement zu steigern. Nutzen Sie kollaborative Features wie Gehen Sie über die grundlegenden Meeting-Prozesse hinaus , um das Engagement zu steigern. Nutzen Sie kollaborative Features wie ClickUp Whiteboards oder freigegebene Dokumente, um Echtzeit-Beteiligung und Zusammenarbeit zu fördern, statt nur passives Zuhören. Sie können die Aktivitäten aller Teilnehmer verfolgen, Ideen sammeln und Notizen hinzufügen

Brainstormen Sie frei und sehen Sie dann, wie Ihre Ideen mit dem kollaborativen Whiteboard von ClickUp vom Bildschirm in die Tat umgesetzt werden.

Einsatz von Bildungstechnologie für Lern- und Entwicklungsstrategien

Weiterbildung sollte für alle verfügbar sein, nicht nur für die Menschen im Büro. Technologie macht es möglich, Nähe-Voreingenommenheit am Arbeitsplatz zu überwinden, indem sie:

Lernmanagementsysteme (LMS): Plattformen wie Coursera oder Udemy bieten Zugang zu Kursen, Zertifizierungen und Weiterbildungen – unabhängig davon, wo ein Mitarbeiter lebt

Mentorenplattformen: Tools verbinden Mentoren und Mentees unabhängig von ihrem Speicherort und bekämpfen so die Nähe-Voreingenommenheit, die traditionelle Mentorenprogramme beeinträchtigen kann

Möglichkeiten für Microlearning: Kurze Videos, Artikel und interaktive Übungen können an alle verschickt werden und bieten so kleine Lerneinheiten, die sich gut für Remote-Mitarbeiter eignen

Webinare und virtuelle Workshops: Diese Live-Lernveranstaltungen (mit anschließender Aufzeichnung!) bringen Expertenwissen direkt auf die Bildschirme der Mitarbeiter und sorgen dafür, dass der Speicherort kein Hindernis für die Weiterentwicklung darstellt

Mit ClickUp mehr erreichen

Wissen ist Macht im Kampf gegen Nähe-Voreingenommenheit! Die HR-Management-Lösungen von ClickUp können Ihre Geheimwaffe im Kampf gegen Nähe-Voreingenommenheit sein. Durch die Vereinfachung des Leistungsmanagements Ihrer Mitarbeiter stellen Sie sicher, dass jeder im Team die Sichtbarkeit erhält, die er verdient.

Schaffen Sie einen Arbeitsplatz, an dem sich alle wohlfühlen. Die HR-Tools von ClickUp unterstützen die Personalbeschaffung, die Einarbeitung, die Talentförderung und das Mitarbeitermanagement – egal, wo sich Ihre Mitarbeiter befinden

So vermeiden Sie mit ClickUp und der Lösung für das Personalmanagement Nähe-Voreingenommenheit am Arbeitsplatz:

Aktivitätsfeeds für vollständige Transparenz: Mit Mit ClickUp Tasks können Sie an einem Ort überprüfen, wer an was arbeitet, den Fortschritt von Aufgaben verfolgen und die Beiträge der Teammitglieder verfolgen. Mit anpassbaren Aufgabenansichten können Sie ganz einfach planen, organisieren, Aufgaben zuweisen und zusammenarbeiten

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Projekte mit ClickUp Aufgaben

Anpassbare Workflows: Richten Sie klare Prozesse für Aufgaben und Projekte ein. Dadurch werden unfaire Vorteile für Mitarbeiter im Büro vermieden

Kommunikation im Kontext: Fügen Sie Diskussionen zu bestimmten Aufgaben hinzu, organisieren Sie Notizen und stellen Sie sicher, dass die Entscheidungshistorie für alle zugänglich ist

Ressourcenmanagement: Verfolgen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter, um Aufgaben fair zu verteilen und eine Überlastung einzelner Personen, insbesondere von Remote-Mitarbeitern, zu vermeiden

Zeiterfassung: Verstehen Sie, wie lange verschiedene Aufgaben realistisch dauern, um Projekte besser planen und eine ausgewogene Workload in Ihrem Team sicherstellen zu können

Ziele: Legen Sie klare Teamziele fest, verfolgen Sie den Fortschritt und hängen Sie diese an Aufgaben an. So stellen Sie sicher, dass jeder das große Ganze versteht und weiß, wie seine individuelle Arbeit zum gemeinsamen Erfolg beiträgt

Dashboards: Mit Mit den Dashboards von ClickUp erhalten Sie benutzerdefinierte Ansichten zum Projektstatus, zu Ressourcen und zu individuellen Leistungen – die perfekte Möglichkeit, die Beiträge von Remote-Mitarbeitern zu verfolgen und sicherzustellen, dass ihre harte Arbeit die Anerkennung erhält, die sie verdient

Visualisieren Sie Ihre Ziele, optimieren Sie Ihren Workflow und erreichen Sie mehr mit vollständig anpassbaren ClickUp Dashboards

HR-Aufgaben mit ClickUp vereinfachen

Personalabteilungen spüren die negativen Auswirkungen von Nähe-Voreingenommenheit besonders deutlich, da sie oft aus erster Hand erleben, wie die physische Präsenz die Chancen von Mitarbeitern unfair beeinflussen kann. ClickUp kann Ihre Prozesse optimieren, Nähe-Voreingenommenheit abbauen und Fairness gegenüber einzelnen Mitarbeitern und Ihrer gesamten Belegschaft fördern:

Einfachere Personalbeschaffung: Verfolgen Sie Bewerber, verwalten Sie das Feedback von Kandidaten und arbeiten Sie mit Personalverantwortlichen aus der Ferne zusammen – alles an einem übersichtlichen Ort. Verpassen Sie keine großartigen Talente mehr, nur weil sie nicht in Ihrer Nähe wohnen!

Onboarding ohne Überforderung: Erstellen Sie Checklisten, geben Sie wichtige Dokumente frei und verfolgen Sie die Fortschritte neuer Mitarbeiter, damit sich Remote-Mitarbeiter vom ersten Tag an willkommen und unterstützt fühlen

Mitarbeiterführung neu gedacht: Vereinfachen Sie Urlaubsanträge, verfolgen Sie Leistungsziele, speichern Sie vertrauliche Dokumente – und erkennen Sie potenzielle Muster von Nähe-Voreingenommenheit, um Ihre Prozesse fair zu gestalten

Verbesserte Talententwicklung: Richten Sie Lernpfade ein, verwalten Sie Mentorenpaare und verfolgen Sie die Entwicklung von Fähigkeiten aus der Ferne. Jeder erhält Zugang zu den Tools, die er für seine Karriere benötigt, unabhängig vom Speicherort

Ziele und Dashboards vereinheitlicht: Legen Sie unternehmensweite Ziele klar fest und erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um wichtige Metriken zu verfolgen und Fortschritte sicherzustellen. Dies fördert die Abstimmung und Transparenz im gesamten Unternehmen

Verbesserte Zusammenarbeit: Nutzen Sie Echtzeit-Zusammenarbeit, Brainstorming-Sitzungen, die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten und eine optimierte Kommunikation, um mit Nutzen Sie Echtzeit-Zusammenarbeit, Brainstorming-Sitzungen, die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten und eine optimierte Kommunikation, um mit ClickUp Docs und vielen weiteren Funktionen für die Zusammenarbeit die durch unterschiedliche Speicherorte verursachten Barrieren zu beseitigen

Schreiben, verbinden und zusammenarbeiten für nahtlose Teamarbeit mit ClickUp Docs

Überwinden Sie Nähe-Voreingenommenheit am Arbeitsplatz mit ClickUp

Oft merken wir gar nicht, wann Nähe-Voreingenommenheit ins Spiel kommt. Mit ein wenig Bewusstsein, klugen Schritten und der Integration von Tools wie ClickUp können Sie jedoch einen Arbeitsplatz schaffen, an dem sich jeder gesehen fühlt und faire Erfolgschancen hat.

Denken Sie daran, dass die Schaffung eines integrativen Teams ein langer Weg ist und kein Sprint. Bleiben Sie also dran, bleiben Sie offen und wählen Sie ein Tool mit integrierter Transparenz.