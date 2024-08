Jasper KI vs. Writesonic: Welches KI Writing Tool ist das Beste?

KI-Tools für das Schreiben können Ihnen helfen, innerhalb von Minuten von einer leeren Seite zu einem fertigen Entwurf zu gelangen. Sie sind eine unschätzbare Ressource für jeden, der schreibt - ob ein Verkäufer, der eine E-Mail verfasst, ein Vermarkter, der eine Kampagne entwirft, oder ein Verfasser, der einen Roman entwirft.

Die meisten KI-Tools können die Erstellung von Inhalten übernehmen und liefern Ergebnisse, die fast so gut sind wie die von erfahrenen Textern. Darüber hinaus können sie auch bei anderen Aspekten des Schreibprozesses helfen, z. B. bei der Bearbeitung, Übersetzung und Recherche von Inhalten.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie jedoch mit einem KI-Tool, das auf die "richtige Engine" trainiert ist, eine Vielzahl von Formaten unterstützt und über die entsprechenden unterstützenden Features verfügt.

In diesem Artikel vergleichen wir die beiden beliebten KI-Textwerkzeuge -Jasper KI und Writesonic - und zeigen Ihnen, wie sie im Vergleich zueinander abschneiden.

Was ist Jasper KI?

über Jaspis KI Jasper AI ist eines der ersten KI-Tools, das speziell für Schreibzwecke entwickelt wurde. Das Schreib-Tool hat schnell eine große Fangemeinde gewonnen, und einige Kunden ließen sich sogar 'Jasper-Tattoos' stechen um ihre Liebe für die Marke zu zeigen.

Jasper KI ermöglicht es Autoren, den gefürchteten Block zu überwinden. Sie brainstormen Ideen und arbeiten mit einer leistungsfähigen KI-Engine zusammen. Kürzlich erwarb Jasper das KI-gestützte Bildgenerator-Tool Clipdrop von Stability AI, um die Möglichkeiten des Tools zu erweitern.

Jasper KI Features

Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Features, die Jasper KI bietet:

1. Generierung von Inhalten

über Jaspis KI Jasper unterstützt verschiedene Formate für Inhalte, darunter lange Blogbeiträge, Website-Texte, Produktbeschreibungen, Beiträge für soziale Netzwerke und E-Mails. Es kann Ihnen auch bei verschiedenen anderen Aufgaben helfen, z. B. beim Brainstorming, bei der Themenrecherche und bei der Bearbeitung Ihrer Inhalte - und das nicht nur in Bezug auf die Grammatik; das Tool kann die Stimme und den Ton Ihrer Marke anpassen.

Zwei Features, die Jasper KI einzigartig machen, sind:

Boss-Modus : Es generiert in Sekundenschnelle mehrere Variationen von Inhalten und bietet Ihnen eine Vielzahl von Optionen, aus denen Sie wählen oder die Sie zur Inspiration kombinieren können

: Es generiert in Sekundenschnelle mehrere Variationen von Inhalten und bietet Ihnen eine Vielzahl von Optionen, aus denen Sie wählen oder die Sie zur Inspiration kombinieren können Verbesserung des Inhalts: Dieses Feature analysiert den vorhandenen Text und schlägt vor, ihn umzuformulieren, Übergänge hinzuzufügen oder bestimmte Abschnitte für einen besseren Flow und mehr Klarheit zu verstärken

Abgesehen davon kann Jasper auch in über 30 gängigen Weltsprachen schreiben (und übersetzen). Ein weiteres großartiges Feature von Jasper ist die "Wiederverwendung" - Sie können das Tool auffordern, einen Blog in einen Social Post, einen E-Mail-Newsletter und mehr umzuwandeln.

2. Benutzerdefinierte Anpassungen

über Jaspis KI Jasper KI bietet verschiedene benutzerdefinierte Optionen, um den Prozess der Erstellung von Inhalten an Ihre Arbeitsweise anzupassen. So können Sie zum Beispiel einen Leitfaden "Brand Voice" erstellen, um sicherzustellen, dass alle generierten Inhalte mit der Identität Ihrer Marke übereinstimmen. Zur Feinabstimmung der Vorschläge können Sie auch die Einstellungen des Features "Boss Mode" anpassen, z. B. die Länge des Inhalts, das Kreativitätsniveau und die Nummer der Ausgaben.

Ein weiteres hervorragendes benutzerdefiniertes Feature ist Jasper Recipes. Mit diesem Feature können Sie verschiedene Jasper KI-Vorlagen und -Befehle verknüpfen - eine Blog-Gliederung erstellen, verschiedene Abschnitte schreiben und vieles mehr - und so den gesamten Prozess zeitsparender gestalten.

3. Suchmaschinen-Optimierung (SEO)

über Jaspis KI Jasper erledigt die Generierung suchmaschinenoptimierter Inhalte ziemlich gut. Zunächst können Sie den "SEO-Modus" verwenden, um externe SEO-Tools wie Surfer SEO und Ahrefs zu integrieren und die mit Jasper generierten Inhalte zu analysieren.

Anschließend können Sie das Feature "Inhalt verbessern" nutzen, um dieses Feedback in Ihren Artikel einzubauen und ihn für SEO zu optimieren. Sie können Jasper auch verwenden, um FAQs für Blogbeiträge und Schema-Markup zu erstellen, um Ihre SERP-Rankings zu verbessern.

kI-Preise für Jasper ###

Ersteller : 49 $/Monat pro Platz

: 49 $/Monat pro Platz Pro : $69/Monat pro Platz

: $69/Monat pro Platz Business: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Writesonic?

über Writesonic Writesonic ist ein weiterer früher Akteur in der Nische der KI-Tools. Es wurde zunächst als KI-gesteuerter Landing Page Builder auf Basis der GPT-3-Engine gestartet. Die Viralität des Builds führte dazu, dass die Gründer weitere auf das Schreiben fokussierte KI-Tools , einschließlich eines KI-Blogschreibers, eines KI-Chatbots und mehr. Writesonic sagt sie helfen Ihnen, "hochwertige, kostengünstige Inhalte in Windeseile zu produzieren" Abgesehen von den Tools, die sich auf das Schreiben konzentrieren, hat Writesonic einen ziemlich raffinierten Text-zu-Sprache-Konverter und einen GPT-Builder, der Benutzern hilft, benutzerdefinierte KI-Chatbots zu erstellen.

Damit ist Writesonic eher ein KI-Tool für Vermarkter als für Autoren von Inhalten, obwohl auch Autoren einen großen Wert daraus ziehen können.

Writesonic Features

Sehen wir uns an, wie Writesonic Vermarktern und Autoren helfen kann, die Erstellung von Inhalten zu optimieren.

1. Erstellung von Inhalten

über Writesonic Writesonic hat eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche. Sie können Inhalte mit einer der leicht verfügbaren Vorlagen für Eingabeaufforderungen erstellen. Außerdem können Sie bis zu 5000 Wörter in einem einzigen Writesonic-Dokument schreiben, was es zu einer großartigen Option für lange Blogbeiträge und Ebooks macht.

Ein weiteres Feature von Writesonic ist der Text-zu-Sprache-Konverter, mit dem Sie Ihrer Inhaltsstrategie ein multimediales Element hinzufügen können, z. B. Hörbücher, Video-Voiceover und mehr.

Das KI-Schreibtool und der Sprachgenerator unterstützen mehr als 30 Sprachen und können Marketing-Teams dabei helfen, Inhalte zu lokalisieren und wirkungsvolle regionale Kampagnen durchzuführen.

2. Benutzerdefinierte Anpassungen

über Writesonic Einer der größten Vorteile von Writesonic ist die Möglichkeit, Ihre eigene KI-Engine zu wählen - GPT-3.5, GPT-4 und sogar GPT-4+, wenn diese veröffentlicht wird. Writesonic bietet außerdem ein Sprachtraining für Ihre Marke an, damit Sie sicherstellen können, dass die generierten Inhalte dem Schreibstil und der Stimme Ihres Unternehmens entsprechen.

Mit dem 'Writesonic Chat Mode' können Sie menschenähnliche Unterhaltungen führen, wenn Sie Ideen sammeln, Zitate finden und vieles mehr. Gehen Sie noch einen Schritt weiter und erstellen Sie Ihre GPT-gesteuerten Bots mit Botsonic (ein weiteres Tool von Writesonic) und trainieren Sie sie anhand Ihrer Unternehmensdaten für spezifische, kontextbezogene Antworten.

3. Suchmaschinen-Optimierung (SEO)

über Writesonic Ein Bereich, in dem Writesonic glänzt, ist das SEO-orientierte Schreiben. Das KI-Tool hilft Autoren bei der Keyword- und Konkurrenzrecherche, generiert automatisch FAQs und schlägt Optionen für die interne Verlinkung vor.

Noch besser: Sie können Writesonic in beliebte SEO-Tools wie SEMRush und Ahrefs integrieren und mit Zapier detaillierte Daten über die SEO Ihrer Inhalte abrufen.

Writesonic Preise

Einzelperson

Free

Chatsonic : $15/Monat

: $15/Monat Einzelperson : $20/Monat

: $20/Monat Standard : $99/Monat

: $99/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Teams

Standard : $99/Monat

: $99/Monat Professionell : $249/Monat

: $249/Monat Erweitert : 499$/Monat

: 499$/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jasper KI vs. Writesonic: Features im Vergleich

Feature Jasper KI Writesonic Sprachmodelle Modell-agnostische, proprietäre KI-Engine umfasst OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere und mehr OpenAI Plagiatsprüfung Bietet einen Dienst zur Plagiatsprüfung an, der von Copyscape unterstützt wird Verfügt über eine eingebaute Plagiatsprüfung, ist aber nicht so genau wie Jasper SEO Limitierte SEO-Features; kostenpflichtige Integration mit Surfer SEO Erweiterte SEO- und Wettbewerber-Recherche-Features; Integration mit Surfer SEO Browser-Erweiterungen Die Erweiterung Jasper Write Anywhere ermöglicht es Benutzern, Inhalte in jeder Registerkarte zu erstellen Chatsonic generiert nicht nur Inhalte, sondern fungiert auch als Assistent, der bei der Suche in Google schnelle Antworten liefert Vorlagen 50+ Vorlagen 100+ Vorlagen Bilderstellung Ja Ja Anpassungen Ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Workflows zur Generierung von Inhalten Ermöglicht die Auswahl einer KI-Engine

Zu erledigen ist nun ein ausführlicher Vergleich von Jasper KI und Writesonic:

1. KI-Technologie

Wenn Sie ein KI-Tool in Betracht ziehen, sollten Sie in erster Linie die verwendete KI-Engine und das Sprachmodell bewerten. Schließlich haben sie einen direkten Einfluss auf die Qualität der generierten Inhalte.

Jasper KI

Jasper AI stützt sich auf eine "proprietäre Infrastruktur", die mehrere große Sprachmodelle von führenden Unternehmen wie OpenAI, Google, Anthropic und Cohere verwendet. So kann für jede Aufgabe das am besten geeignete Modell ausgewählt werden.

Diese Funktion macht es vielseitiger im Umgang mit verschiedenen Formaten und Schreibstilen. Außerdem klingt der generierte Inhalt natürlicher.

Writesonic

Writesonic basiert auf dem LLM von OpenAI, insbesondere auf den GPT-3.5, GPT-4 und GPT-4+ Engines. Ein einzigartiges Feature von Writesonic ist, dass Sie die GPT-Engine auswählen können, die Sie für eine bestimmte Aufgabe benötigen. Um die GPT-4-Engine zu nutzen, müssen Sie jedoch ChatGPT Plus abonnieren, was zusätzliche Kosten verursachen kann.

Jasper KI vs. Writesonic: Die bessere KI-Engine?

Es ist ein enger Wettbewerb, aber Jasper KI setzt sich die Krone auf. Hierfür gibt es zwei Gründe:

Jasper wird ohne zusätzliche Kosten auf die neueste KI-Engine aktualisiert, im Gegensatz zu Writesonic

Der Zugang zu mehreren LLMs macht seine Ausgaben im Vergleich zu Writesonic etwas natürlicher

2. Unterstützung beim Schreiben

Das nächste Kriterium ist, wie die beiden KI-Schreibwerkzeuge bei der Erstellung von Inhalten helfen - welche Tools bieten sie an und welche Formate unterstützen sie zu erledigen?

Jaspis KI

Jasper bietet eine Reihe von soliden Features, darunter einzigartige Features wie "Boss Mode" (um mehrere Variationen zu erhalten) und "Improve Content" (um den Inhalt neu zu schreiben), die die Inhaltserstellung beschleunigen.

Jasper unterstützt auch verschiedene Formate von Inhalten wie Blogbeiträge, soziale Texte und Skripte. Außerdem kann Jasper Sie in der Planungsphase Ihres Schreibprozesses unterstützen. Geben Sie einfach eine Zusammenfassung Ihrer Kampagne ein, und Jasper erstellt ein vollständiges Briefing und generiert dann in einem Durchgang alle Assets, die in diesem Briefing enthalten sind.

Writesonic

Writesonic geht die Erstellung von Inhalten auf eine benutzerfreundliche Weise an. Sie können schnell loslegen, indem Sie eine der Vorlagen duplizieren. Writesonic unterstützt außerdem alle gängigen Formate für Inhalte, wie z. B. lange Texte, Beiträge für soziale Medien, Zusammenfassungen usw.

Die Standard-Vorlagen für alle gängigen Formate machen Writesonic zu einem großartigen KI-Tool, insbesondere für Anfänger. Sie müssen nur eine bestimmte Vorlage auswählen und die Schlüsselinformationen - Thema, Schlüsselwörter usw. - hinzufügen, damit Writesonic ein Dokument in diesem Format erstellt.

Jasper KI vs. Writesonic: Die besseren Features für die Produktion von Inhalten

Diese Runde ist unentschieden! Beide Tools haben ihre Vorteile. Während Jasper mit seinen Schreibmodi gewinnt, macht Writesonic dies mit seiner einfachen Benutzeroberfläche und den detaillierten Eingabeaufforderungen wieder wett.

3. SEO

Da beide Tools auf das Einzelziel Content Marketing als Schlüssel zum Erfolg abzielen, ist das nächste Kriterium die Suchmaschinenoptimierung. Wie gut sind beide Tools in der Lage, suchmaschinenoptimierte Inhalte zu erstellen?

Jaspis KI

Die Optimierung von Inhalten für die Suchmaschinenoptimierung in Jasper erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird eine Keyword-Recherche mit Surfer SEO durchgeführt. Dann fügen Sie diese Ergebnisse dem Feature "Inhalt verbessern" hinzu und importieren die SEO-Bewertung Ihres langen Formulars.

Writesonic

Writesonic bietet eine ganzheitliche SEO-Lösung, vor allem durch seine integrierte Integration mit Surfer SEO. Zu den wichtigsten SEO-bezogenen Features von Writesonic gehören die Keyword-Analyse, die Analyse von Inhaltslücken, die Untersuchung von Mitbewerbern und Branchen und sogar automatische Vorschläge für die interne Verlinkung.

Jasper KI vs. Writesonic: Wer spielt das SEO-Spiel am besten?

Der Gewinner ist Writesonic. Das Tool bietet viel mehr SEO-fokussierte Features als Jasper.

4. Benutzerdefinierte Anpassungen

Der nächste Aspekt ist die benutzerdefinierte Anpassung. Jeder hat eine andere Art zu arbeiten, und ein Tool, das an Ihre Arbeitsweise angepasst werden kann, ist einfach besser.

Jaspis KI

Jasper KI bietet den Benutzern die meisten grundlegenden Anpassungsmöglichkeiten - ob es sich nun um verschiedene Modi wie den Boss-Modus, das Hinzufügen eines Markenstils oder das Ändern von Stimme und Tonfall Ihres Inhalts handelt.

Das Tool geht mit seinen benutzerdefinierten Workflows wie den Blog-Rezepten noch einen Schritt weiter. Mit diesem Feature können Benutzer eine Kette von verschiedenen Aufforderungen in einem Workflow zusammenfassen und so ganz spezifische Inhalte generieren, z. B. eine einheitliche Gliederung für alle Blogs, oder Social Posts für jeden Blog, sobald er fertiggestellt ist.

Writesonic

Writesonic bietet den Benutzern auch Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung von Inhalten, z. B. die Markenstimme als Standard und die Änderung der Stimme oder des Tons eines bestimmten Inhalts. Allerdings werden benutzerdefinierte Workflows derzeit noch nicht unterstützt.

Jasper KI vs. Writesonic: Welches Tool bietet mehr benutzerdefinierte Anpassungen?

Diese Runde geht an Jasper KI, weil es die Erstellung von Inhalten durch seine benutzerdefinierten Workflows und den hohen Grad an Anpassungsmöglichkeiten unglaublich einfach macht.

5. Integrationen

Wir sind in der letzten Runde angekommen: Wie gut lassen sich die beiden Tools mit dem Rest Ihres Tech-Stacks integrieren?

Jasper KI

Jasper AI bietet 10 native Integrationen, darunter beliebte Tools wie Webflow, Google Workspace und Make. Und da Jasper AI eine Zapier-Integration bietet, können Sie Jasper AI mit so ziemlich jedem Tool verbinden.

Writesonic

Writesonic bietet nur zwei native Integrationen an: WordPress und Surfer SEO. Für alle anderen Integrationen müssen Sie ein Drittanbieter-Tool wie Zapier verwenden.

Jasper KI vs. Writesonic: Das besser verbundene tool?

Während beide Tools begrenzte Integrationen anbieten, bietet Jasper AI mehr Integrationen als Writesonic.

6. Preisgestaltung und Einschlüsse

Plan Jasper KI Writesonic Kostenlos Kein kostenloser Plan 25 Content-Generationen pro Monat25 erweiterte Generationen (einmalig)Alle KI-Schreibfeatures. Alle KI-Chatbot-Features Jasper Creator Vs.Writesonic Standard Eine Markenstimme SEO-Modus Browser-Erweiterung 6500 CreditsEine MarkenstimmeAutomatisierte interne VerlinkungBilderzeugungSEO und Fakten-Checker Jasper Pro Vs.Writesonic Professional Drei Markenstimmen. Drei Sofortkampagnen Bildgenerator Features für die Zusammenarbeit 3000 CreditsWettbewerbsanalyseInhaltslückenanalyseFunktionen für die ZusammenarbeitPersonalisiertes Onboarding Jasper Business Vs.Writesonic Advanced Performance-AnalyseBenutzerdefinierte Workflows API-Zugang Premium-Support Benutzerdefinierte Styleguides 6500 CreditsPrioritätsunterstützungBis zu fünf Mitglieder im Team

Jasper KI vs. Writesonic: Wer ist preiswerter? Ohne einen kostenlosen Plan in Jasper ist es nicht einfach, den Wert zu erkennen, ohne sich für das Produkt anzumelden. Ansonsten sind die Preise für die verschiedenen Features gleich.

Jasper KI vs Writesonic auf Reddit

Es ist an der Zeit, diesen Kampf zwischen Jasper KI und Writesonic aus der Makroperspektive zu betrachten. Was denken Redditoren über beide Tools?

Hier ist eine umfassende Zusammenfassung der Vor- und Nachteile beider tools:

"Fangen wir mit Jasper an, da es sicher eines der bekanntesten Instrumente ist

Pros_: Die Geschwindigkeit der Inhaltserstellung ist sehr beeindruckend; auch die Qualität des Inhalts ist ein absolutes Plus. Als Argument plus führe ich die vielen Integrationen von Jasper an (Zapier, Grammarly, SurferSeo und Google)

Cons_: Der größte Nachteil ist der Preis ($40 pro Monat für den Ersteller Plan und $99 für den Team Plan). Ein weiterer Nachteil ist die recht komplizierte Schnittstelle und die allgemeine Interaktion mit der App. Es könnte einige Zeit dauern, bis man es gelernt hat

als Nächstes kommt Writesonic. Ein weiteres weltberühmtes tool zum Kopieren_

Pros: Ab September würde ich die Vielfalt der verfügbaren tools und Prompts als beeindruckend bezeichnen, ebenso wie die beeindruckende Liste der Integrationen und den vergleichsweise niedrigen Preis (man kann die Nummer der Wörter, die man monatlich ausgibt, wählen und dafür bezahlen; der Basis Plan kostet $20)

Cons_: Die Qualität des Inhalts kann stark variieren, je nachdem, ob Sie Premium- oder Durchschnittsqualität wählen. Außerdem hat die Version ChatGPT 4.0 weniger Wörter und ist teurer. Die Schnittstelle ist immer noch kompliziert, aber ich würde es nicht als drastisches Minus bezeichnen

Während Jasper der bessere Schreiber zu sein scheint, ist Writesonic definitiv die günstigere Option. Ein anderer Benutzer hält Writesonic für das beste "allgemeine KI-Schreib-Tool" und meint: "Ja, es ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, und wöchentlich kommen neue Features hinzu."

Andere halten das gute, alte ChatGPT immer noch für den besten Generator von KI-Inhalten, da sowohl Writesonic als auch Jasper auf der GPT-Engine aufbauen.

die meisten von ihnen sind technisch gesehen GPT3-Wrapper. Das heißt, sie rufen die API im Hintergrund auf. Sie haben normalerweise keine eigenen Modelle und die meisten von ihnen sind schlecht, wenn sie welche haben._

die Benutzeroberfläche mag nett sein, aber ehrlich gesagt, verwenden Sie einfach GPT3 oder GPT4 in ChatGPT oder besorgen Sie sich ein Konto für Entwickler, um mit Token für ChatGPT3 zu bezahlen."

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Jasper KI vs Writesonic

Sowohl Jasper AI als auch Writesonic sind großartige KI-Tools zum Schreiben und können definitiv dabei helfen, Inhalte schneller zu erstellen. Allerdings sind sie auch nicht ohne Nachteile. Ein großer Nachteil ist ihre isolierte Natur - die nahtlose Integration in Ihren Workflow oder Ihre Arbeitstechnologie kann eine große Herausforderung darstellen.

Es fehlt nicht nur an direkten Integrationen mit gängigen Tools wie CRM, Kundensupport oder Kampagnenmanagement-Tools, sondern auch an einer Vielzahl von Auslösern, mit denen Sie Ihre eigenen Integrationen und Workflows erstellen können.

Hier kann ein All-in-One-Produktivitäts-Tool wie ClickUp - angetrieben von KI - ein großartiges Tool für Writesonic und Jasper-Alternative .

ClickUp hat nicht nur sein eigenes GenAI tool in Form von ClickUp Gehirn verwendet es nicht einmal Ihre Daten, um seine KI-Datensätze zu trainieren. Und da ClickUp Brain eng mit dem Rest der Projektmanagement-Suite integriert ist, können Sie KI als One-Stop-Lösung nutzen schreibassistent um Ihre Produktivität zu steigern.

Hier ein kurzer Blick auf seine Features für die Produktion von Inhalten:

1. KI-Schreibassistent

Verfeinern Sie Ihre gesamte interne und externe Kommunikation mit ClickUp Brain

Unabhängig davon, ob Sie ClickUp für die Planung Ihrer persönlichen Projekte oder Ihrer Arbeit verwenden, können Sie ClickUp Brain nutzen, um Ihre Kommunikation zu entwerfen. Sie können ClickUp Brain auch die richtigen Fragen stellen, um Ihre Aufgaben besser zu erfüllen, indem Sie rollenspezifische KI Vorlagen für Prompts .

Dies kann sein:

Projekt- und Aufgabenbeschreibungen und Status-Updates für Projektmanager

E-Mails, Zusammenfassungen von Meetings und Abschriften für Vertriebsmitarbeiter

Blogs, Newsletter und andere Kampagnen für Marketing Teams

Sie können den Schreibassistenten von ClickUp auch dazu verwenden, Ihre internen Chats zu verfeinern und Schlüsselinformationen aus Ihrem Unternehmens-Wiki zu finden. Instanz können Sie Ihre Antwort - sowohl für E-Mails als auch für interne Chats - in Kurzform eingeben, und ClickUp Brain wird die Nachricht für Sie verfeinern.

Wenn Sie mit globalen Kunden zusammenarbeiten oder regionale Kampagnen durchführen, können Sie Ihre Kommunikation mit dem ClickUp-Schreibassistenten in die jeweilige Sprache übersetzen.

2. Zusammenarbeit mit Dokumenten

Sparen Sie Zeit und beschleunigen Sie Ihren Schreibprozess mit dem Feature "Schreiben mit KI" von ClickUp Docs. ClickUp Docs ist ein leistungsstarkes und einfach zu bedienendes text processing tool das es Unternehmen ermöglicht, Dokumente, verschachtelte Seiten und ganze Wikis von einem einzigen Ort aus zu erstellen. Das Beste daran ist jedoch, wie eng es mit ClickUp Brain integriert ist.

Das macht es für Teams einfach,:

Brainstorming von Kampagnen- und Artikelideen und Recherche von Themen

Inhalte von Grund auf neu zu generieren und neue Vorschläge zur Veränderung einzugeben

Manipulation von Text, z. B. Änderung der Größe oder des Tonfalls

Übersetzen Sie Ihre Dokumente in verschiedene Sprachen

Prüfen Sie auf grammatikalische und orthographische Fehler

Sobald Sie ein Dokument erstellt haben, können Sie es für Ihr Team freigeben, damit dieses es überprüfen oder mit Ihnen in Echtzeit zusammenarbeiten kann. Die Kommunikationsfeatures von ClickUp Docs, wie z. B. Tippindikatoren, Tags, direkte Chats und Kommentare, sind dabei sehr hilfreich.

3. Projektmanagement

Es ist nicht nur ClickUp Docs, ClickUp's Lösung für das Projektmanagement wird ebenfalls von KI unterstützt.

Verwalten Sie alle Ihre Projekte durch die Kraft der KI mit ClickUp's Projektmanagement-Lösung

Hier sind einige Möglichkeiten, wie KI Ihrem Team Zeit sparen kann:

Automatisierung von Projektzusammenfassungen und Aktualisierungen des Fortschritts

Aufteilung einer komplexen Aufgabe in kleinere Teilaufgaben

Automatisierung des Ausfüllens von Daten in Aufgabenbeschreibungen

Zusammenfassen von Kommentar-Threads in Aufgaben

Generierung (oder Verfeinerung) von Aufgabenzusammenfassungen

Zusammenfassen von Kommentar-Threads in ClickUp Aufgaben

Durch den Einsatz der KI-gesteuerten Aufgaben- und Projektmanagement-Features von ClickUp können Manager den Arbeitsaufwand reduzieren und sich auf das große Ganze konzentrieren - auf die Ziele des Projekts und die Entwicklung des Teams.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $17/Benutzer pro Monat

$17/Benutzer pro Monat Geschäft: $12/Benutzer pro Monat

$12/Benutzer pro Monat Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied und Workspace pro Monat verfügbar

Vereinfachen Sie die Erstellung von Inhalten (und organisieren Sie Ihr Leben) mit ClickUp

Sowohl Jasper AI als auch Writesonic sind großartige KI-Tools zum Schreiben. Jasper ist eine gute Option für Teams, die Flexibilität und benutzerdefinierte Workflows suchen. Writesonic ist perfekt für kleinere Teams oder Einzelpersonen, die ein einfaches, erschwingliches KI-gestütztes Tool zum Schreiben suchen.

Aber viel mehr können sie nicht zu erledigen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem kompletten KI-Assistenten sind - einem Tool, das Ihnen hilft, gut zu schreiben und Ihre Arbeit besser zu bewältigen - warum nicht ClickUp ausprobieren?

A gute Alternative zu Writesonic und Jasper bietet einen leistungsstarken Workspace, der seine GenAI-Fähigkeiten nahtlos in alle seine Lösungen einbindet, egal ob es um die Erstellung von Dokumenten oder das Projektmanagement geht.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ideen sammeln, Aufgaben zuweisen, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und hochwertige Inhalte erstellen - alles auf derselben Plattform. Mit ClickUp müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Tools wechseln, was Ihnen wertvolle Zeit spart und die Arbeit zum Kinderspiel macht. Anmeldung für ClickUp und sehen Sie zu, wie es Ihre Schreibabläufe verändert.