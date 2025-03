Slack Huddles vs. Calls: Unterschiede und Vorteile

Ob es sich um einen lang andauernden Thread in einer E-Mail oder ein Ereignis handelt, das in letzter Minute aufgetaucht ist – Sie wissen, was kommt, der gefürchtete "kurze Anruf"? Ist es der beste Weg, sich diesem Anruf zu stellen, oder gibt es andere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen? Die Huddle-Funktion von Slack erleichtert schnelle, informelle Diskussionen, indem sie schnellere, spontanere Anrufe ermöglicht, wie bei herkömmlichen Telefonaten, aber besser.

Hier ist ein Leitfaden zu Slack Huddle vs. Call, wie man Slack Huddles einrichtet, welche Features es gibt, welche Vor- und Nachteile es hat und vieles mehr! 👇 ## Was ist ein Slack Huddle? Slack Huddles sind kurze Audioanrufe in Slack, die sich perfekt eignen, um dringende Abfragen zu klären und alle Beteiligten einzubeziehen, egal ob es sich um Mitglieder des Teams oder externe Mitarbeiter handelt. Sie können sich spontan in Anrufe aus Ihren Slack-Kanälen einklinken oder Direktnachrichten senden. Via: undefined Slack-Huddles helfen Ihnen, sich bei Remote-Arbeit, bei der persönliche Unterhaltungen nur minimal stattfinden, verbunden zu fühlen. Diese lockeren Anrufe eignen sich hervorragend für Brainstorming, das Freigeben von Bildschirmen oder das Chatten mit einer Einzelperson oder einer kleinen Gruppe. Sie können Slack-Huddles nutzen, um sich schnell über die Aktualisierung von Aufgaben zu informieren und zu sehen, ob sich Ihr Team an den Plan für das Projekt hält.

Die Idee ist, sich sofort online mit den Mitgliedern des Teams zu verbinden, ohne mühsame Terminplanung. Diese sofortige Verbindung hilft Ihren Teams, Fragen sofort zu klären und einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten. Mit Slack Huddles können Sie per Audio, Video und Bildschirmfreigabe chatten – alles an einem Ort. Dieses Feature für Sofortanrufe reduziert die Ausfallzeiten bei Meetings und gibt Ihnen mehr Zeit, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren.

Slack Huddles vs. traditionelle Telefonkonferenzen Slack Huddles und regelmäßige Telefonkonferenzen bieten Optionen für Telefonkonferenzen, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Mit Slack Huddles können Sie einen Audio-Chat im Slack-Kanal starten, was sehr praktisch ist. Hier ist ein Vergleich von Slack Huddle und Telefonkonferenz zum besseren Verständnis: ### 1. Teilnahme und Zugänglichkeit

Das offene Einladungsmodell ermöglicht es jedem in Ihrem Kanal, dem Huddle beizutreten, was eine integrativere Teilnahme und einfachere Zusammenarbeit fördert. Bei herkömmlichen Telefonkonferenzen müssen die Teilnehmer in der Regel eingeladen werden. Möglicherweise müssen Sie Ihre Nummer oder den Link zum Meeting freigeben, um teilnehmen zu können. ### 2. Einfache Unterhaltung Das Starten und Beitreten zu Huddles ist so einfach, dass es zu mehr spontanem Chatten und undefined . Ein Klick in einem Slack-Kanal oder einem DM-Fenster genügt, und schon sind Sie dabei. Bei herkömmlichen Anrufen sind jedoch Terminplanung, Einladungen und die Einstellung von Konferenzbrücken oder Links für Videoanrufe erforderlich. Das ist umständlich und nicht ideal für spontane Meetings. ### 3. Informalität vs. Formalität

Slack-Huddles sind für spontane Unterhaltungen gedacht. Sie ahmen die Erfahrung nach, spontan in einem Büro zu chatten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Anrufen, die formell und nach Einstellung erfolgen, sind Huddles weniger strukturiert. Dadurch eignen sie sich ideal für tägliche Check-ins oder zwanglose Gespräche über die Arbeit. Herkömmliche Anrufe erfordern in der Regel Vorbereitung und folgen oft einer festgelegten Tagesordnung. Sie eignen sich besser für detaillierte Diskussionen oder die Besprechung von Präsentationen. ### 4. Features und tools

Slack Huddles machen aus spontanen Meetings ein spielerisches Erlebnis durch Live-Emoji-Reaktionen, ästhetische Hintergrunddesigns und verwöhnende Effekte. Diese Features ermöglichen es Teams, jede Unterhaltung ein wenig interaktiver zu gestalten. Alle freigegebenen Links und Dokumente werden automatisch in Ihrem Huddle-Thread gespeichert. Bei herkömmlichen Telefonkonferenzen variiert dieses Feature je nach verwendeter Plattform. ## Wie Sie Slack Huddles nutzen können (Anwendungsfälle und Beispiele)

Slack-Huddles haben mehrere Einsatzmöglichkeiten, von der Überprüfung von Meilensteinen oder Sitzungen zur Problemlösung bis hin zu Mentoring oder Einzelgesprächen. Hier sind einige Anwendungsfälle, die Sie ausprobieren können: ### Anwendungsfall 1: Wöchentliche Aufräumarbeiten zur Erfassung von Aktualisierungen

Organisieren Sie wöchentliche Treffen, um die Häufigkeit verzögerter Aufgaben zu reduzieren und an ausstehenden Unteraufgaben zu arbeiten. Die Idee ist, vorab festgelegte, zeitgebundene Meetings durch spontane Diskussionen über Aktualisierungen zu ersetzen.

Instanz: Die Vorlage für die interne Kommunikation von ClickUp optimiert beispielsweise die Unterhaltungen und Systeme Ihres Teams, um Fortschritte freizugeben. Sie können interne Teams über Änderungen in Plänen für Projekte informieren und sogar wichtige Ereignisse oder Aktualisierungen ankündigen.

Anwendungsfall 2: Brainstorming-Anrufe nach dem Meeting Mit Slack-Huddles können Sie nach umfassenden Meetings im Büro oder per Fernzugriff nachfassen und Zweifel ausräumen. Verwenden Sie das Feature zum Freigeben des Bildschirms, um die kollektiven Ideen Ihres Teams festzuhalten und sie über die Ergebnisse der Brainstorming-Sitzung auf dem Laufenden zu halten. ### Anwendungsfall 3: Bewertung von Kundenfeedback in letzter Minute

Huddles sind äußerst hilfreich, um Änderungen am Endprodukt oder an der Strategie für den Kampagnenstart zu prüfen und umzusetzen. Sie können Slack-Huddles verwenden, um abschließende Checklisten zu überprüfen und eine abschließende Runde mit Änderungen an den einzureichenden Dokumenten durchzuführen. ### Anwendungsfall 4: Soziale Interaktionen aus der Ferne Wenn Sie ein Team haben, das an verschiedenen Standorten arbeitet, können Sie Huddles verwenden, um zwanglos zu chatten und eine Beziehung zum Team aufzubauen, genau wie in einer traditionellen Büroumgebung.

Solche On-Demand-/href/ /blog?p=53181-tools für die Kommunikation am Arbeitsplatz /%href/ können informelle, spontane Chats in physischen Büroräumen simulieren. ## Vor- und Nachteile der Verwendung von Slack-Huddles für die Kommunikation Slack-Huddles haben je nach Nutzungskontext mehrere Vor- und potenzielle Nachteile. ### Vorteile

Erhöht die Geschwindigkeit und Einfachheit: Sie können ein Huddle mit nur wenigen Klicks in Ihrem Slack-Arbeitsplatz oder -Kanal starten, in dem alle Mitglieder des Teams anwesend sind. Dies macht es unglaublich effizient für spontane Unterhaltungen, ohne dass eine Planung erforderlich ist. 2. Reduziert die Müdigkeit bei Meetings: Die informelle und audio-first-Natur von Huddles kann die Müdigkeit verringern, die mit aufeinanderfolgenden Meetings per Video verbunden ist Fördert informelle Interaktionen: Das zwanglose Setup motiviert Ihr Team zu natürlicheren Unterhaltungen, ähnlich wie wenn man kurz am Schreibtisch eines Kollegen vorbeischaut, um zu chatten. 4. Vereinfacht die Zusammenarbeit aus der Ferne: Huddles ermöglichen es Ihrem Team, schnell eine Verbindung herzustellen und zusammenzuarbeiten, ohne sich auf komplexe Videokonferenzen vorbereiten oder diese verwalten zu müssen. Noch besser ist, dass es Dutzende von undefined zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit und Kommunikation aus der Ferne ### Nachteile Minimale Einbindung von Videos: Die geringere Konzentration auf Video-Features könnte die Nutzung von Körpersprache, Mimik oder visuellen Hinweisen beeinträchtigen, die eine effektive Kommunikation unterstützen Potenzielle Überbeanspruchung: Die Leichtigkeit, mit der ein Huddle initiiert werden kann, könnte für Ihre Teammitglieder zur Gewohnheit werden und zu häufigen Unterbrechungen oder Ablenkungen führen, wenn sie nicht mit Bedacht eingesetzt wird. 3. Nicht ideal für formelle Meetings: Da formelle Meeting-Elemente wie Tagesordnungen und Regeln für die Teilnehmer fehlen, können Huddles für formalisierte digitale Zusammenkünfte ungeeignet sein. So funktionieren Slack Huddles

Starten Sie ein Slack-Huddle in einem beliebigen Slack-Workspace, -Channel oder -DM-Chat. Ihre Mitglieder des Teams können sofort an dem Gespräch teilnehmen, da sie bereits Teil des Workspace sind. Slack-Huddles bieten einen spontanen Space für die Zusammenarbeit in Ihrer digitalen Zentrale. Slack-Huddles bringen mit Video-Chats und Bildschirmfreigaben für alle, die mit einem Klick möglich sind und mit Cursorn und Zeichenwerkzeugen abgeschlossen werden, die lockeren Bürogespräche zurück.

So navigieren Sie durch ein Slack-Huddle: ### Schritt 1: Starten eines Slack-Huddle Suchen Sie die Schaltfläche "Huddle" – sie befindet sich oben rechts und sieht aus wie ein Kopfhörersymbol. Klicken Sie darauf, um ein Huddle zu starten.

Zoom Eine weitere Alternative zu Slack-Huddles wäre Zoom. Das Tool ist auf Videokonferenzen spezialisiert und ermöglicht eine ähnliche informelle Kommunikation. Von Videoanrufen in hoher Qualität bis hin zu Zoom Chat für Sofortnachrichten und Privatnachrichten in Gruppenchats ist dieses Tool für Teams, die Remote-Arbeit leisten, gut geeignet. Via: /href/ https://www.zoom.com/en/products/virtual-meetings/ Zoom /%href/ ## Priorisieren Sie spontane Kommunikationskanäle für kurze Meetings im Team

für schnelle digitale Meetings, Last-Minute-Feedback vom Manager und spontanes Brainstorming. Ihr sofortiges Setup macht sie viel bequemer als herkömmliche Anrufe. Slack-Huddles bieten viele Features, die die Kommunikation Ihres Teams unterstützen. Während herkömmliche Anrufe sich hervorragend für strukturierte Gespräche eignen, sorgen Huddles für einen kontinuierlichen Chat-Flow und eine bessere Organisation von Dokumenten. Notiz: Die Kommunikationsfunktionen von ClickUp eignen sich besser für das gesamte Projektmanagement. Sie können Sprachclips mit Aufgaben und Kommentaren verwenden, die gemeinsame Bearbeitung ermöglichen, die Chat-Ansicht verwenden und den Fortschritt durch Status-Updates kommunizieren. Entdecken Sie, wie Tools für das Projektmanagement die Kommunikationseffizienz Ihres Teams um das Zehnfache steigern können.

1. Wie unterscheidet sich ein Slack-Huddle von einem Anruf? Slack-Huddles sind spontaner und informeller als Anrufe. Sie müssen nicht geplant werden und sind ein offener Kanal, den die Teilnehmer betreten und verlassen können. Huddles ermöglichen auch das Freigeben von Videos und Bildschirmen, das Zeichnen, Effekte, Emojis, Threads, das Freigeben von Dokumenten und vieles mehr. #### 2. Was ist ein Huddle in Slack?

Ein Huddle in Slack ist ein Feature, mit dem Sie über die Slack-Benutzeroberfläche sofort eine Verbindung zu einem oder mehreren Mitgliedern Ihres Teams herstellen können. Es handelt sich um ein spontanes Kommunikationsmedium, das verfügbare Mitglieder schnell über eine Einladung zusammenbringt. Darüber hinaus eignet es sich ideal für spontanes Chatten, die schnelle Lösung von Abfragen und tägliche Check-ins über digitale Meetups. #### 3. Sind Slack-Huddle-Anrufe privat?

Ja, Slack-Huddles sind im Kontext Ihres Slack-Workspace privat. Die Einstellungen für den Datenschutz des Kanals oder der Direktnachricht, in dem/der sie initiiert wurden, bestimmen den Datenschutz eines Huddle. Zum Beispiel können Huddle in privaten Kanälen nur von den Mitgliedern des Kanals betreten werden, und Huddle in öffentlichen Kanälen können von allen Mitgliedern Ihres Workspace betreten werden. Denken Sie daran, dass es keinen Zugang für externe Mitglieder außerhalb von Slack gibt.